สร้างโครงสร้างทีมแบบ Agile ที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพ

ถามทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ใด ๆ ว่าพวกเขาจัดการกับงานส่งมอบหลายโครงการและกระบวนการพัฒนาอย่างไร คำตอบของพวกเขาจะชี้ไปที่วิธีการพัฒนาแบบ Agile
วิธีการแบบ Agile หรือกรอบการจัดการโครงการแบบ Agile ใช้วิธีการแบบวนซ้ำในการจัดการโครงการ โครงการจะถูกแบ่งออกเป็นระยะย่อยๆ และแต่ละระยะจะเสร็จสมบูรณ์ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการทำงานร่วมกัน รวมถึงขั้นตอนการวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล
ตามข้อมูลของRadix, Agile เป็นหนึ่งในวิธีการบริหารโครงการที่ถูกใช้มากที่สุดในโลกในปัจจุบัน และประมาณ 61% ของบริษัทใช้ Agile สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
แต่ทีม Agile คืออะไร และคุณจะนำแนวทางนี้มาใช้กับการบริหารโครงการและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างไร?
คู่มือนี้จะบอกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้ทีมเป็นทีมที่คล่องตัว?
'Agile' กลายเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันกับความเร็ว ความยืดหยุ่น และการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ทีม Agile ไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการและสปรินต์เท่านั้น แต่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจซึ่งมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทีม Agileจึงประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีทักษะที่แตกต่างกัน (และหลากหลาย) ซึ่งทำงานร่วมกันในขั้นตอนต่างๆ เพื่อทำโครงการให้สำเร็จ
โครงสร้างทีมแบบ Agile มักจะมีขนาดเล็ก ดังนั้นสมาชิกแต่ละคนจึงได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจหนึ่งหรือหลายเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่าสมาชิกแต่ละคนจะต้องมีทักษะหลากหลายและต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แต่ละขั้นตอนสำเร็จลุล่วง
นี่คือลักษณะหลักของโครงสร้างทีมแบบ Agile:
- ทักษะหลากหลาย: สมาชิกแต่ละคนในโครงสร้างทีม Agile ต้องมีส่วนร่วมในมากกว่าหนึ่งสาขา
- ข้ามสายงาน: แม้ว่าสมาชิกแต่ละคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในหนึ่งด้าน แต่พวกเขาก็มีทักษะเสริมที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับโครงสร้างทีมโดยรวม
- การทำงานร่วมกัน: เนื่องจากทีม Agile ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียว พวกเขาจึงต้องร่วมมือกัน สื่อสาร แบ่งปันความคิด ฝึกอบรมซึ่งกันและกัน ให้ความช่วยเหลือ และทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ และสมาชิกคนอื่น ๆ ได้อย่างดี
- ไม่มีลำดับชั้น: เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ทีม Agile จะไม่มีลำดับชั้น โครงสร้างของทีม Agile จะเป็นแบบแบน โดยมีความรับผิดชอบและความรับผิดชอบที่แบ่งปันอย่างเท่าเทียมกัน
โครงสร้างทีมแบบดั้งเดิม vs. โครงสร้างทีมแบบアジล
เมื่อเราเข้าใจโครงสร้างทีมแบบอไจล์แล้ว ให้เราเข้าใจความแตกต่างพื้นฐานระหว่างทีมแบบอไจล์กับทีมแบบดั้งเดิม
ทีมแบบดั้งเดิม
ทีมแบบดั้งเดิมมักปฏิบัติตามวิธีการแบบน้ำตก ซึ่งใช้ลำดับขั้นตอนเชิงเส้นตรง ในที่นี้ ผู้จัดการจะวางแผนและสร้างกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป และทีมจะดำเนินการตามแผนดังกล่าว พลวัตของทีมถูกกำหนดขึ้นตามความรับผิดชอบเฉพาะ เป้าหมาย และความเชี่ยวชาญของสมาชิกในทีม
ดังนั้น ทีมแบบดั้งเดิมมักจะ:
- ปฏิบัติตามวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิมและมีลำดับชั้นที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยพนักงาน หัวหน้าทีม ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และอื่นๆ
- งานถูกกำหนดโดยผู้จัดการและมอบหมายให้กับทีม ซึ่งจะถูกมอบหมายต่อให้กับสมาชิกผ่านหัวหน้าทีม บทบาทและกิจกรรมประจำวันของทุกคนถูกกำหนดไว้แล้ว
- รูปแบบดั้งเดิมมีพื้นที่น้อยสำหรับการแบ่งปันทักษะและการทำงานร่วมกันข้ามสายงานเนื่องจากสมาชิกแต่ละคนในทีมถูกจ้างงานตามทักษะเฉพาะ และได้รับมอบหมายงานตามทักษะนั้น
- รูปแบบดั้งเดิมเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการลำดับชั้นและการบริหารโครงการแบบเชิงเส้นเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับโครงการที่โดยทั่วไปไม่เบี่ยงเบนจากแผนมากนักหรือโครงการที่ต้องการกรอบเวลาที่เข้มงวดสำหรับการเสร็จสิ้น
ทีมที่คล่องตัว
ในทางกลับกัน วิธีการแบบ Agile เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอนแบบวนซ้ำ เนื่องจากแต่ละขั้นตอนต้องการบุคลากรที่มีทักษะหลากหลาย ทีมงานจึงมีโครงสร้างที่แตกต่างจากวิธีการแบบน้ำตกแบบดั้งเดิม
ทีม Agile คือกลุ่มบุคคลที่มีทักษะหลากหลายซึ่งสามารถส่งมอบแต่ละขั้นตอนและโครงการได้ด้วยตนเอง
- ทีม Agile มักมีขนาดเล็ก (5-10 คน) และประกอบด้วยสมาชิกที่มีทักษะรวมกันครบถ้วนซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินโครงการให้สำเร็จ
- ทีม Agile มีความร่วมมือกันสูง เนื่องจากแต่ละเฟสจะผ่านทุกขั้นตอนของการพัฒนาในระยะเวลาอันสั้น จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม ที่เหมาะสม
- โครงสร้างทีมแบบ Agile ประกอบด้วยบุคคลที่มีทักษะหลากหลายซึ่งสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ข้ามสายงานได้ ส่งผลให้สมาชิกในทีมสามารถสอนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังหมายความว่างานไม่ได้ถูกกำหนดอย่างเคร่งครัด และสมาชิกทีมที่มีประสบการณ์สามารถเลือกงานได้ตามความต้องการของโครงการและทักษะที่มี
- สุดท้ายนี้ ทีม Agile ไม่ได้มีลำดับชั้น โครงสร้างของทีมเป็นแบบแบน และสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบและต้องรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกันต่อความเร็วในการส่งมอบโครงการแบบ Agile
ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนี้เน้นย้ำถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนในปรัชญาและแนวทางปฏิบัติ ในขณะที่โครงสร้างแบบดั้งเดิมให้ความสำคัญกับความสามารถในการคาดการณ์และการควบคุม Agile กลับเจริญเติบโตบนความยืดหยุ่นและการปรับตัว
โดยการยึดมั่นในหลักการสำคัญของการทำงานข้ามสายงานการวิเคราะห์กระบวนการ ความเป็นอิสระ และการพัฒนาแบบวนซ้ำ ทีม Agile สามารถปลดล็อกศักยภาพใหม่ในด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง ความยืดหยุ่น และการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ประเภทของโครงสร้างทีมแบบ Agile
แม้ว่าโครงสร้างทีมแบบอไจล์จะไม่มีบทบาทที่กำหนดตายตัว แต่ข้อกำหนดบางประการก็มักพบในโครงการส่วนใหญ่ ดังนั้น ทีมอไจล์ทั่วไปจะประกอบด้วย:
ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป
ทีมอไจล์แบบทั่วไปคือทีมที่สมาชิกแต่ละคนมีทักษะหลากหลายที่ตนเองทำได้ดี แต่โดยทั่วไปแล้วไม่ได้เชี่ยวชาญในทักษะใดทักษะหนึ่งเป็นพิเศษ เนื่องจากสมาชิกทุกคนในทีมมีทักษะหลายด้าน (และทักษะเหล่านั้นมีความทับซ้อนกัน) พวกเขาจึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้ผ่านการร่วมมือและการทำงานเป็นทีม สมาชิกสองคนที่รู้การพัฒนาส่วนหน้า (front-end) สามารถทำงานร่วมกันและช่วยเติมเต็มช่องว่างทางความรู้ที่แต่ละคนอาจมี
โครงสร้างนี้เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก และอาจไม่เหมาะสำหรับบทบาท (หรือภารกิจ) ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญคือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทีมผู้เชี่ยวชาญ Agile ประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมีทักษะหลักและรับผิดชอบในด้านของตน ในแนวทางนี้ บทบาทและความรับผิดชอบมักจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสมาชิก
วิธีการนี้ตรงข้ามกับโครงสร้างแบบทั่วไป และนำมาใช้เมื่อโครงการ (หรือภารกิจ) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจหลัก
ไฮบริด
ตามที่คุณอาจเดาได้ ทีม Agile แบบผสมผสานเป็นการรวมตัวที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในรูปแบบนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะรับผิดชอบงานที่ซับซ้อนภายในช่วงที่พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปจะเติมเต็มช่องว่างและรักษาความสามัคคีของทีม
ทีม Agile มักจะเป็นแบบผสมผสาน ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปภายในทีมช่วยให้ทีมมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ (ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้วิธีการ Agile แตกต่างออกไป) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
ขนาน
ในสามแบบจำลองแรก โครงสร้างทีมและผลลัพธ์ที่ส่งมอบจะยังคงเหมือนเดิมหรือแตกต่างกันไม่มากในแต่ละรอบการทำงาน
ในโครงสร้างแบบขนาน ทีมจะเปลี่ยนงานในแต่ละรอบการทำงาน ทีมที่ทำงานกับระบบหลังบ้านในรอบหนึ่งอาจเปลี่ยนไปทำงานพัฒนาส่วนหน้าในรอบถัดไป
สิ่งนี้ช่วยให้สามารถดำเนินการวนซ้ำต่าง ๆ ได้พร้อมกัน ในขณะที่สมาชิกยังสามารถมีส่วนร่วมในโครงการด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย สมาชิกสามารถพัฒนาทักษะของตนเองในระหว่างกระบวนการ และนำมุมมองใหม่ ๆ มาสู่แต่ละด้านภายในรอบการวนซ้ำนั้น
ทีมย่อย
แม้ว่าจะไม่มีลำดับชั้นใน Agile แต่คุณอาจเห็นโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับลำดับชั้น ซึ่งเรียกว่าโครงสร้างทีมย่อย
ในแนวทางนี้ ทีม Agile อาจเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่หรือหลายทีม Agile ที่ทำงานร่วมกัน แต่ละทีม Agile จะรับผิดชอบส่วนหนึ่งของการวนรอบ แต่ระยะนี้จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกทีมประสบความสำเร็จ
ทีมย่อยมักจะถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อเฟสมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่โครงสร้างทีม Agile เดียวจะจัดการได้
บทบาทและความรับผิดชอบหลักในทีม Agile
แม้ว่าทีม Agile จะไม่มีลำดับชั้น แต่กรอบการทำงาน Agile ยังคงเรียกร้องให้มีโครงสร้างองค์กร
ต่อไปนี้คือโครงสร้างทีมและบทบาทของทีม Agile ที่ได้รับการยอมรับใน Agile Manifesto:
เจ้าของผลิตภัณฑ์
เจ้าของผลิตภัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า สื่อสารความต้องการเหล่านี้ไปยังทีม และรับรองว่าความต้องการเหล่านั้นจะได้รับการตอบสนองตลอดวงจรชีวิตของโครงการแบบ Agile
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์จะประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปตามทิศทางที่ถูกต้อง พวกเขายังให้คำแนะนำเมื่อจำเป็น เนื่องจากพวกเขาเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด
หัวหน้าทีมหรือสครัมมาสเตอร์
ผู้นำทีม (หรือสครัมมาสเตอร์ใน Scrum) มีหน้าที่รับผิดชอบหลักต่อสมาชิกทุกคนในทีมและผลงานของทีม พวกเขาเลือกบุคลากร สร้างทีม ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน จัดการงานและกระบวนการทำงาน ดำเนินการประชุม ฯลฯ
ผู้นำทีมมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าทีมทำงานตามหลักการที่ระบุไว้ใน Agile manifesto
ขึ้นอยู่กับประเภทของการปฏิบัติ Agile บทบาทนี้อาจมีชื่อที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบยังคงเหมือนเดิม ตัวอย่างเช่นในทีม Agile Scrum หัวหน้าทีมจะถูกเรียกว่า Scrum Master
สมาชิกทีม
นี่ประกอบด้วยสมาชิกทุกคนในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและทีม สมาชิกอาจเป็นนักพัฒนา นักออกแบบ ผู้ทดสอบ นักการตลาด พนักงานขาย ฯลฯ ภายในสายงานไอทีและการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ซึ่ง Agile เป็นที่นิยมมากที่สุด) บทบาททั่วไปที่กำหนดไว้คือ:
- นักพัฒนา: เขียนโค้ดและสร้างผลิตภัณฑ์ และรับผิดชอบในการออกแบบทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์และทำให้ผลิตภัณฑ์มีชีวิตขึ้นมา
- นักออกแบบ: สร้างกระบวนการใช้งานของผู้ใช้และกำหนดความสวยงามทางสายตาของผลิตภัณฑ์
- ผู้ทดสอบ: ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและปัญหาอื่น ๆ โดยการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ นักพัฒนาและผู้ทดสอบทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากข้อบกพร่อง
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่กำหนดไว้ สมาชิกแต่ละคนในทีมอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือทั้งสองอย่าง สมาชิกในทีมจะทำงานร่วมกับหัวหน้าทีมเพื่อส่งมอบเป้าหมายที่เจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนดไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
หนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของกรอบการทำงานแบบ Agile คือความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ซึ่งหมายความว่าโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อตอบสนองความต้องการและสภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ดำเนินไปในแต่ละรอบการทำงาน
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องการทักษะหรือความเชี่ยวชาญบางประการที่ไม่มีอยู่ในโครงสร้างทีม Agile ในกรณีเช่นนี้ ผู้นำทีมสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (SME) หรือที่ปรึกษาได้ บุคคลเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางและมักทำงานร่วมกับทีมในระยะเวลาสั้น ๆ โดยให้คำแนะนำและสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกัน
ในการจัดการทีมผู้เชี่ยวชาญแบบ Agileทีมพัฒนาสามารถใช้แบบฟอร์มเฉพาะทางเพื่อบันทึกรายละเอียดของคำขอและส่งคำขอไปยังทีมผู้เชี่ยวชาญ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้เสียคือผู้มีส่วนได้เสียหลักของโครงการ พวกเขาได้รับผลกระทบจากผลลัพธ์ และพวกเขายังมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ด้วย ผู้มีส่วนได้เสียอาจเป็นลูกค้า นักลงทุน คณะกรรมการบริษัท ฯลฯ
ความต้องการของพวกเขาเป็นสิ่งที่กำหนดรูปแบบของโครงการและกลยุทธ์ทั้งหมดที่ตามมา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวันและมักจะสื่อสารผ่านเจ้าของผลิตภัณฑ์
การสร้างโครงสร้างทีม Agile ที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อคุณเข้าใจวิธีการทำงานแบบ Agile, ประโยชน์ของมัน, และวิธีที่ทีม Agile ทำงานแล้ว คุณอาจคิดที่จะนำมาใช้เองก็ได้ มีขั้นตอนบางประการในการสร้างโครงสร้างทีม Agile ที่มีประสิทธิภาพที่เราต้องการจะแบ่งปันให้คุณทราบ:
เลือกวิธีการแบบ Agile
มีวิธีการ Agile ที่แตกต่างกัน เช่น Scrum, Kanban เป็นต้น เลือกวิธีหนึ่งหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและประเภทของงาน วิธีการจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อโครงสร้างทีมและการดำเนินงาน
กำหนดระดับทักษะ
คุณจะสร้างทีมที่มีความเชี่ยวชาญทั่วไปหรือทีมที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือเลือกใช้แนวทางแบบผสมผสาน? การตัดสินใจนี้จะส่งผลต่อบุคคลที่คุณจะจ้างและโครงสร้างของทีม
ส่งเสริมความยืดหยุ่นในการปรับตัว
ความสามารถในการปรับตัวคือสิ่งที่ทำให้กรอบการทำงานแบบ Agile โดดเด่น ส่งเสริมความรู้สึกของการปรับตัวนี้ภายในทีมด้วย ตั้งแต่เริ่มต้น สมาชิกในทีมทุกคนควรทราบว่า การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ การทำงานในบทบาทที่แตกต่างกัน และอื่น ๆ จะเป็นสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา
ปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนาของกลุ่มตามทฤษฎีของทัคแมน
โดยทั่วไปแล้ว นี่คือสี่ขั้นตอนที่สมาชิกแต่ละคนในทีม Agile จะต้องผ่าน:
- พึ่งพาคำแนะนำจากผู้นำและเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก
- รู้สึกสบายในบทบาทของพวกเขาและรับผิดชอบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมีคำแนะนำ
- ความผูกพันแข็งแกร่งขึ้นเมื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม และเริ่มยอมรับความรับผิดชอบของทีม
- เริ่มแสดงศักยภาพสูงสุดและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสามารถเร่งการเดินทางของคุณใน Agile ได้อย่างมาก โซลูชันซอฟต์แวร์เช่นClickUpมอบเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้นำทีมเพื่อจัดการทีม Agile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเช่น งานและงานย่อย, กระดานไวท์บอร์ด, และแผนภูมิแกนต์ ช่วยให้ทีมสามารถนำไปใช้กรอบการทำงานแบบ Agile และให้ผู้นำสามารถติดตามความคืบหน้าได้
บริหารจัดการทีมแบบ Agile ด้วย ClickUp
เจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้นำสามารถบริหารจัดการทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมซอฟต์แวร์บริหารโครงการ ClickUpคือหนึ่งในเครื่องมือเหล่านั้น
ClickUp Agileมอบฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนสำหรับผู้จัดการโครงการทีม Scrum และทีมพัฒนา เพื่อจัดตั้งและบริหารจัดการทีม Agile รวมถึงแต่ละเฟสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดการงานและปริมาณงานไปจนถึงการวิเคราะห์และรายงานผล ควบคุมทุกขั้นตอนได้บนแพลตฟอร์มเดียว
ด้วยแผนผังองค์กรของ ClickUp คุณสามารถทำงานด้านการจัดการทีมแบบ Agile ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องเริ่มต้นจากศูนย์คุณสามารถใช้เทมเพลต Agileที่พร้อมใช้งานของเราเพื่อจัดการทรัพยากรแต่ละบุคคล กำหนดความสัมพันธ์ และช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแบบ Agile สำหรับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
หากคุณต้องการนำวิธีการแบบ Agile มาใช้ในองค์กรของคุณและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agileรวมถึงการทำงานร่วมกันของทีม ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!
คำถามที่พบบ่อย
1. ทีม Agile ทำงานอย่างไร?
ทีม Agile ประกอบด้วยบุคคลที่มีทักษะหลากหลายและสามารถจัดการตนเองได้ ซึ่งถูกคัดเลือกมาเพื่อดำเนินงานเฉพาะในโครงการ บุคคลเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกตามความเชี่ยวชาญทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง และสามารถทำงานในสาขาธุรกิจของตนเองเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile นี้ทำงานร่วมกันข้ามแผนก ทำให้โครงการข้ามสายงานหลายโครงการสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ โดยมีการหยุดชะงักและความล่าช้าให้น้อยที่สุด
2. บทบาทต่าง ๆ ใน Agile คืออะไร?
บทบาทต่าง ๆ ใน Agile ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, เจ้าของผลิตภัณฑ์, หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ Agile, และสมาชิกทีม
3. โครงสร้างที่เหมาะสมของทีม Agile คืออะไร?
ทีมที่เหมาะกับการทำงานแบบアジลควรมีโครงสร้างที่แบนราบ ซึ่งหมายความว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกัน และมีอิสระในการทำงานอย่างอิสระ ขนาดของทีมนี้ควรมีขนาดเล็กหรือกะทัดรัด โดยมีสมาชิก 3-10 คน
สิ่งนี้ทำให้ทีมมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมของตนและปรับปรุงการสื่อสารภายในให้ดีขึ้นเพื่อให้ทีมทำงานได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดสรรกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการทีมดังกล่าวได้
4. ทำไมโครงสร้างแบบ Agile จึงมีความจำเป็น?
โครงสร้างแบบ Agile คือกรอบการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อจัดการทีมขนาดเล็กโดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมของโครงการ, กระบวนการทำงาน, และบทบาทของทีม. สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมแต่ละคนทราบถึงสิ่งที่ต้องส่งมอบและเป้าหมายของตนในขณะที่ส่งเสริมการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมและความโปร่งใส. มันช่วยให้ทีมสามารถไว้วางใจซึ่งกันและกัน, ยอมรับการเปลี่ยนแปลง, และเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.
5. เครื่องมือซอฟต์แวร์อย่าง ClickUp สามารถช่วยจัดระเบียบทีม Agile ได้อย่างไร?
เครื่องมือเช่น ClickUp ถูกสร้างขึ้นโดยใช้กรอบการทำงานแบบ Agile ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถทำงานกับโครงการหลายโครงการได้โดยไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากทีม Agile บริหารจัดการตัวเอง การติดตามงานประจำวันและเป้าหมายอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้นำทีมและเจ้าของผลิตภัณฑ์
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติอันทรงพลังของ ClickUp ช่วยปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ใช้องค์ประกอบภาพเพื่อแสดงภาพงานอย่างชัดเจน แบ่งงานที่ต้องส่งมอบและทรัพยากรออกเป็นส่วนๆ และติดตามความคืบหน้าของงานค้างในโครงการ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีและมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะส่งมอบได้สำเร็จ