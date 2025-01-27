10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดและคู่แข่งของ Slab ในปี 2025

หากคุณเคยค้นหาเอกสารจำนวนมากที่กระจัดกระจายเพื่อหาข้อมูลอย่างเร่งด่วน คุณจะเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาฐานความรู้ มันช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทเกี่ยวกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทางธุรกิจเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
ในการสร้างฐานความรู้ฉบับนี้ หลายคนพึ่งพา Slabซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกับผู้ใช้หลายคนได้
อย่างไรก็ตาม หากคุณเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่จำกัดของ Slab หรือต้องการฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายกว่านี้ คุณไม่ได้เผชิญกับปัญหานี้เพียงลำพัง Slab อาจไม่สามารถรองรับความซับซ้อนของธุรกิจคุณได้ ดังนั้นคุณจึงต้องการทางเลือกที่สามารถก้าวขึ้นมาตอบโจทย์ได้
ในบทความนี้ เราได้รวบรวม ทางเลือกแทน Slab ที่ดีที่สุด 10 อันดับไว้ให้คุณแล้ว เราจะอธิบายคุณสมบัติของแต่ละตัวเลือก ชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย และวิเคราะห์ราคาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการอย่างคุณค้นหาโซลูชันการจัดการความรู้ที่เหมาะสมที่สุด
คุณควรพิจารณาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกแทนแผ่นพื้นคอนกรีต?
เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดต้องสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ดังนั้นนี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อคุณประเมินทางเลือกต่าง ๆ ของ Slab
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ไร้ที่ติ:ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่เหมาะสมควรมีประสบการณ์การค้นหาที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วพร้อมคำแนะนำทันทีขณะพิมพ์ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากธุรกิจของคุณมีตัวแทนฝ่ายสนับสนุนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วระหว่างการโทร ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังช่วยประหยัดทั้งเวลาและความพยายาม
- การทำงานเป็นทีม: การสร้างฐานความรู้เป็นความพยายามของทีม นั่นคือเหตุผลที่ระบบการจัดการความรู้ของคุณต้องอนุญาตให้มีการทำงานร่วมกันของทีมโดยมีบทบาทที่กำหนดไว้
- การผสานการทำงานอย่างชาญฉลาด: การเลือกทางเลือกของ Slab ที่ทำงานได้ดีกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว จะช่วยให้การนำไปใช้เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
- การสำรองข้อมูลและการกู้คืน: ลองนึกภาพว่าคุณสูญเสียงานหลายเดือนไปเพราะความผิดพลาดหรือการสูญหายของข้อมูล เลือกทางเลือกอื่นของ Slab ที่มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนที่แข็งแกร่งเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
- ระบบข้อเสนอแนะที่แข็งแกร่ง: เครื่องมือการจัดการความรู้ที่หลากหลายควรมีความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองหรือการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ใช้
10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดแทนแผ่นคอนกรีต
เมื่อคุณได้ตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำเป็นซึ่งธุรกิจของคุณต้องการเพื่อให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้ว ให้เลือกจากรายการทางเลือกของ Slab ของเราเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
1. คลิกอัพ
ClickUp คือตัวเลือกอันดับหนึ่งของเรา และไม่ใช่แค่เราที่พูดเท่านั้น—ทีมทั่วโลกก็ชื่นชอบเช่นกัน!
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่ทีมสามารถวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสร้างฐานความรู้ที่มั่นคง และหัวใจสำคัญของสิ่งนี้คือClickUp Docs
คลิกอัพ ด็อกส์
Docs คือสุดยอดเครื่องมือจัดการเอกสารและทำงานร่วมกันที่ครบครันที่สุด และได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดของโลกสำหรับทีมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ด้วย ClickUp Docs คุณมีจำนวนหน้าไม่จำกัด และฟีเจอร์ความสัมพันธ์ช่วยให้การจัดการไฟล์ง่ายขึ้นโดยการเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องไปยังหน้าของมัน และติดแท็กผู้ใช้เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น
คุณยังสามารถแชร์หน้าได้ทั้งแบบส่วนตัวหรือแบบสาธารณะ ตัวเลือกนี้เพิ่มชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแก้ไขที่ไม่ต้องการ แต่ดาวเด่นของงานนี้คือ ClickUp AI ใน Docs ซึ่งทำให้การเขียนง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยคำแนะนำแบบเรียลไทม์
ClickUp's Docs มีตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความที่หลากหลาย รวมถึงสไตล์หลายแบบและการจัดตำแหน่งข้อความเพื่อรองรับรูปภาพและคำบรรยาย สร้างเอกสารที่น่าดึงดูดด้วยตัวแก้ไข WYSIWYG นี้ นอกจากนี้ คุณสมบัติต่างๆ เช่น หน้าซ้อนและตัวเลือกการจัดรูปแบบยังช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น
สร้างเอกสารและวิกิที่หลากหลายตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแผนงานหรือฐานความรู้ ไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้ด้วย Docs
คุณและทีมของคุณสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน โดยเชื่อมต่อ Docs เข้ากับระบบการทำงานเพื่อให้การผสานรวมเป็นไปอย่างง่ายดาย ClickUp Docs—พร้อมความสามารถในการเขียนแบบร่วมมือและตัวเลือกการปรับแต่ง—เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเอกสารเป็นส่วนสำคัญของระบบการทำงานที่ชาญฉลาด
คลิกอัพ เอไอ
แต่นั่นยังไม่หมด! ร่วมมือกับClickUp AIและสร้างฐานความรู้โดยไม่ต้องเสียเวลาทั้งวัน
ด้วยเครื่องมือมากกว่าหนึ่งร้อยชนิดที่รองรับบทบาทต่าง ๆ และกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ระบบสามารถสรุปการหารือ สร้างรายการการกระทำ และเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารได้ทั้งหมดในครั้งเดียว
เทมเพลต ClickUp
หากคุณต้องการเริ่มต้นด้วยเทมเพลต ClickUp ไม่ทำให้คุณผิดหวัง.ClickUp Wiki Templateคือโค้ดโกงสำหรับการสร้างและรักษาฐานความรู้ของคุณ. ใช้เพื่อประหยัดเวลาในการตั้งค่า ทำให้ทีมของคุณสามารถสร้างวิกิ, SOPs, และอื่น ๆ ได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างเอกสารและวิกิที่สวยงามด้วยการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ใน ClickUp Docs
- ร่างเนื้อหา, สร้างสรุป, และประหยัดเวลาด้วย ClickUp AI
- จัดการเอกสารหลายฉบับได้อย่างง่ายดายด้วยความสัมพันธ์และสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเอง
- แก้ไขเอกสารกับเพื่อนร่วมทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- จดบันทึกและสร้างรายการตรวจสอบด้วย ClickUp Notepad
- สำรวจห้องสมุดของเทมเพลตโครงการสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงเทมเพลตวิกิและฐานความรู้
- จัดเรียงและค้นหาเอกสารได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่วินาที
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Docs, Dropbox, YouTube, Box, Evernote และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ใช้แอปพลิเคชันมือถือสำหรับระบบ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้อาจต้องการความช่วยเหลือในขั้นเริ่มต้นเพื่อใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างถูกต้อง
- แอปพลิเคชันมือถือไม่ดีเท่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานสำหรับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อพื้นที่ทำงาน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)
2. นูคลิโน
Nuclino เป็นทางเลือกที่รวดเร็วสำหรับ Slab ที่เน้นความเร็วและประสิทธิภาพ
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและปราศจากสิ่งรบกวนช่วยให้การโต้ตอบรวดเร็วโดยไม่มีการโหลดที่น่ารำคาญ
การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์และประวัติเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม Nuclino มีข้อจำกัดบางประการ ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกขาดฟีเจอร์ขั้นสูงที่มีในแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งกว่า ในขณะที่บางคนไม่พอใจกับโครงสร้างราคา
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino
- ทำให้การแก้ไขและการติดตามเป็นเรื่องง่ายด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือกว่า 40 รายการ เช่น Airtable, Slack และ Microsoft Teams
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อร่างเนื้อหา ปรับปรุงความอ่านง่าย และสร้างสรุป
- สร้างลิงก์ภายในโดยพิมพ์ "@"
ข้อจำกัดของ Nuclino
- ไม่มีการควบคุมการเข้าถึงสำหรับโฟลเดอร์และหน้าแต่ละรายการ
- คุณสมบัติการแก้ไขข้อความที่จำกัด
ราคาของ Nuclino
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
แผนมาตรฐานมาพร้อมกับการทดลองใช้ฟรี 14 วัน
คะแนนและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
3. Google Docs
Google Docs ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นฐานความรู้โดยเฉพาะ แต่สามารถทำหน้าที่เป็นทางเลือกแทน Slab ได้ ด้วยการอัปเดตการเชื่อมโยงเอกสารใหม่
การอัปเดตนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเอกสารต่าง ๆ เพื่อสร้างวิกิชั่วคราวใน Google Drive ได้ หากทีมของคุณคุ้นเคยกับเครื่องมือของ Google อยู่แล้ว การเปลี่ยนจาก Slab ก็เป็นเรื่องง่าย
แม้ว่า Google Docs จะไม่มีฟีเจอร์ทั้งหมดของ Slab แต่ก็อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารอย่างง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs
- ให้หลายคนทำงานบนเอกสารเดียวกันพร้อมกันผ่านการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- สร้างวิกิในระบบนิเวศของ Google ที่คุ้นเคย
- ทำให้การเข้าถึงง่ายด้วยตัวเลือกสำหรับการแชร์เอกสารทั้งสาธารณะและส่วนตัว
- ป้องกันการอัปเดตโดยไม่ได้ตั้งใจผ่านโหมดอ่านอย่างเดียว
ข้อจำกัดของ Google Docs
- ไม่มีเทมเพลตหลากหลายสำหรับฐานความรู้
- อาจทำให้เกิดความสับสน ทำให้ผู้คนมองหาทางเลือกอื่น
ราคาของ Google Docs
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บิซิเนส พลัส: 18 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้ต่อเดือน
Google Docs รวมอยู่ในแผนราคาของ Google Workspace
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (28,000+ รีวิว)
4. Zoho Learn
สิ่งที่ทำให้ Zoho Learn (เดิมรู้จักในชื่อ Zoho Wiki) แตกต่างคือความเรียบง่ายและความคุ้มค่า เครื่องมือจัดการความรู้ตัวนี้ถูกออกแบบมาสำหรับทีมสร้างสรรค์และทีมการตลาดขนาดเล็ก ครูผู้สอน และทีมที่มีงบประมาณจำกัด
Zoho Learn สร้างศูนย์กลางที่ทีมสามารถแบ่งปันความรู้โดยการจัดการงานในพื้นที่ทำงาน ปรับแต่งพอร์ทัล และให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ มาตรการรักษาความปลอดภัยถูกจัดเตรียมไว้เพื่อปกป้องข้อมูลด้วยการเข้าถึงหน้าที่สามารถปรับแต่งได้
อย่างไรก็ตาม Zoho Learn ขาดพื้นที่จัดเก็บและไม่รองรับผู้ใช้จำนวนมาก ดังนั้น หากบริษัทของคุณกำลังเติบโตและคุณวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนคน เครื่องมือนี้อาจไม่เหมาะสมที่สุด และคุณควรพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ของ Slab
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Learn
- รักษาเวอร์ชันของเอกสารเดียวกันไว้เพื่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
- ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของเครื่องมือให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- ใช้วิดเจ็ตเพื่อสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
- ปกป้องข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อจำกัดของ Zoho Learn
- ไม่สามารถดึงข้อมูลสำคัญจากเอกสารที่อัปโหลดได้
- พื้นที่จัดเก็บจำกัด
ราคาของ Zoho Learn
- ฟรี
- ด่วน: $1/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $3/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho Learn คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. ความคิด
Notion โดดเด่นด้วยการทำทุกอย่างได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึก จัดการโครงการ หรือสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ ฟีเจอร์ขั้นสูงอย่างฐานข้อมูลและไทม์ไลน์ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่ซับซ้อน เช่น การสร้างวิกิ
แม้ว่า Notion จะดูเรียบง่าย แต่ก็มีประสิทธิภาพสูง พร้อมตัวเลือกเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย และฟีเจอร์สนุก ๆ อย่างมีมและอีโมจิ
แต่ความยืดหยุ่นของ Notionอาจเป็นข้อเสียได้ มันเหมาะสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคลมากกว่าการทำงานร่วมกันของทีมอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ปรับแต่งไฟล์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น สารบัญ หัวข้อหลัก ข้อความ รายการหัวข้อย่อย ปุ่มสลับ และโค้ดตัวอย่าง
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมของคุณเพื่อแก้ไขเอกสารพร้อมกันและแท็กกันและกันด้วยคำถามและความคิดเห็น
- ใช้เครื่องมือ AI สำหรับการสรุปเนื้อหา, การระบุจุดสำคัญ, และการแก้ไขอัตโนมัติ
- จัดระเบียบงานในโครงการของคุณตามที่คุณต้องการโดยใช้มุมมองแบบคัมบังหรือไทม์ไลน์
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ Slack, Jira, GitHub, GitLab และ Zapier
ข้อจำกัดของ Notion
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้นกับตัวเลือกการปรับแต่งที่มากเกินไป
- แอปพลิเคชันมือถืออาจใช้เวลาในการโหลดนานขึ้น ตามที่ผู้ใช้บางท่านได้แจ้งไว้
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Notion AI มีให้บริการเพิ่มเติมในราคา $10 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2000+ รีวิว)
6. การบรรจบกัน
Confluence เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Atlassian ร่วมกับ Jira และ Trello เป็นเครื่องมือจัดการความรู้ที่ได้รับความนิยมซึ่งมีชื่อเสียงในการส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กร
Confluence เหมาะสำหรับการระดมความคิดและบันทึกกระบวนการต่าง ๆ เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้เครื่องมืออื่น ๆ ของ Atlassian
แม้ว่าจะมีความหลากหลายและสมบูรณ์ แต่ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปและต้องการหาทางเลือกอื่น มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่า โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น แม้ว่าการปรับแต่งจะมีประโยชน์ แต่มันอาจทำให้การนำทางเป็นเรื่องท้าทายสำหรับบางคน
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- ใช้สเปรดชีตและที่เก็บโค้ดเพื่อแก้ไขและฝังเนื้อหา
- ใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI เช่น ChatGPT, Copywriter และ Wordsmith สำหรับงานเนื้อหาที่รวดเร็ว
- ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ในเอกสารหลายฉบับเป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าคุณลักษณะการค้นหาเป็นปัญหาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ เนื่องจากอาจเป็นเรื่องยากที่จะค้นหาเอกสารเฉพาะ
- การขาดความยืดหยุ่นในรูปแบบเอกสาร การจัดเรียงตาราง และการจัดการฐานความรู้
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี
- มาตรฐาน: 6.05 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $11.55/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,270 รายการ)
7. กูรู
Guru เป็นเครื่องมือจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งดึงข้อมูลจากแหล่งความรู้ทั้งหมดของคุณ เป็นเครื่องมือค้นหาสำหรับองค์กร อินทราเน็ต และวิกิ ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
ออกแบบมาเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างรวดเร็ว Guru มีฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง คำแนะนำตามบริบท และการควบคุมเวอร์ชัน—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฐานความรู้ภายในบริษัท การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Salesforce และ Microsoft Teams ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคำแนะนำของ AI ของ Guru จะทรงพลัง แต่บางครั้งอาจไม่ตรงประเด็น
คุณสมบัติเด่นของ Guru
- สร้างและจัดการบัตรความรู้ได้อย่างง่ายดาย และอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มความคิดเห็นและคำถาม
- เข้าถึงบัตรความรู้ของคุณผ่านส่วนขยาย Chrome
- รับคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามที่ซับซ้อนขณะที่เครื่องมือสแกนฐานความรู้และเชื่อมต่อเครื่องมือภายนอก
ข้อจำกัดของกูรู
- ผู้ใช้บางรายได้ระบุว่าประสบการณ์การใช้งานสามารถปรับปรุงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัตร
- โครงสร้างโฟลเดอร์ขาดความลึก
การตั้งราคาแบบกูรู
- ฟรี ทดลองใช้ 30 วัน
- ผู้สร้าง: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของกูรู
- G2: 4. 7/5 (1590+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
8. Document360
เอกสารไม่ควรสร้างความสับสน และทีมงานที่ Document360 เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การรวมศูนย์ความรู้ การทำงานร่วมกัน และการจัดทำเอกสารที่มีคุณภาพสูงสุดเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณสร้างฐานความรู้ เอกสารทางเทคนิค บันทึกการประชุม และอื่นๆ ได้
ด้วยการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกอย่างไร้รอยต่อ แดชบอร์ดของ Document360 จึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่มองเห็นได้ชัดเจน ตัวแก้ไขแบบบล็อกช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่น และการปรับแต่งสามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียด คุณสามารถสร้างเอกสารใด ๆ ก็ได้ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ และติดตามทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลบริษัท การรับพนักงานใหม่ ไปจนถึงคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า
ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือค่าใช้จ่าย; แผนของ Document360 มีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Slab.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360
- สร้างเนื้อหาด้วยพอร์ทัลฐานความรู้ภายในองค์กร ซึ่งมีเครื่องมือการจัดการและตรวจสอบที่ใช้งานง่าย
- แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะเพื่อสนับสนุนลูกค้า หรือแชร์เอกสารเหล่านั้นภายในทีมแบบส่วนตัวผ่านเว็บไซต์ฐานความรู้ภายนอก
- ฝังวิดเจ็ตบนเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อรองรับคำถามของผู้ใช้ได้ทุกเมื่อด้วยผู้ช่วยฐานความรู้
- ผสานฐานความรู้ของคุณกับรายการโปรดอย่าง Zendesk, Intercom และ Google Analytics
ข้อจำกัดของ Document360
- การขาดคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดคำในตัว การแปลภาษาที่แม่นยำ และการแก้ไขพร้อมกัน
- ต้องการการเขียนโค้ดแบบกำหนดเองเพื่อปรับแต่งการออกแบบและเลย์เอาต์
ราคาของ Document360
- ฟรี
- มาตรฐาน: $149/เดือน ต่อโครงการ
- มืออาชีพ: $299/เดือน ต่อโครงการ
- ธุรกิจ: $399/เดือน ต่อโครงการ
- องค์กร: $599/เดือน ต่อโครงการ
- โฮสติ้งส่วนตัว: ราคาตามตกลง
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
- Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
9. Gitbook
Gitbook เป็นเครื่องมือที่เน้นความรู้โดยเฉพาะ ออกแบบมาสำหรับทีมเทคโนโลยีเพื่อแบ่งปันความรู้และทำให้เอกสารง่ายขึ้น วิธีการที่เน้น AI เป็นหลักช่วยให้สามารถดึงความรู้ที่แบ่งปันได้จากข้อความใน Slack และเอกสารที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
เริ่มต้นสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาและนักออกแบบ SaaS, GitBook รองรับข้อความแบบสมบูรณ์, ภาษาการเขียนโปรแกรม, และสินทรัพย์ทางภาพ, ช่วยให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างราบรื่น.
อย่างไรก็ตาม อาจไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมหากคุณไม่ใช่นักพัฒนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gitbook
- ติดตาม เปรียบเทียบ รวม และย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละหน้าได้อย่างง่ายดาย
- ใช้การคอมเมนต์แบบโต้ตอบและเข้าร่วมการสนทนากับทีมของคุณ
- เข้าถึงอย่างปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มการตรวจสอบสิทธิ์ที่หลากหลายและการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวสำหรับลูกค้าและพันธมิตร
- รับทราบข้อมูลล่าสุดด้วยการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเนื้อหาใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หรือการปรับเปลี่ยนการมองเห็นเอกสาร
- เชื่อมต่อกับฐานโค้ดอย่าง Git
ข้อจำกัดของ Gitbook
- การปรับแต่งที่จำกัด
- ความท้าทายในการส่งออกไฟล์รูปแบบต่างๆ
ราคาของ Gitbook
- ส่วนบุคคล: แผนฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $6. 70/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ + ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มรายเดือน $82.50
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Gitbook
- G2: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. TaskQue
TaskQue เป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับจัดการงานและองค์ความรู้ภายในองค์กรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แม้จะไม่ใช่เครื่องมือฐานความรู้โดยเฉพาะ แต่ก็มีบทบาทสำคัญในการจัดการความรู้ด้วยการทำให้การบริหารจัดการงานโครงการและภาระงานของทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ TaskQue เพื่อมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานความรู้ให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม
นอกจากนี้ระบบการทำงานอัตโนมัติของTaskQue ยังช่วยให้การพัฒนาฐานความรู้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้กระบวนการตั้งแต่การตรวจสอบจนถึงการเผยแพร่เป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ TaskQue
- อัตโนมัติการจัดสรรงานตามความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิต
- รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของทุกงานได้ในพริบตา
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในอินเทอร์เฟซงานสำหรับวิกิที่อัปเดต
- จัดการและมอบหมายทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ TaskQue
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามบางรายการอาจทำให้กระบวนการทำงานขัดข้อง
- คุณสมบัติฐานความรู้ที่จำกัด
ราคาของ TaskQue
- พื้นฐาน: ฟรี
- ธุรกิจ: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TaskQue
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
คุณพบทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับแผ่นหินของคุณหรือยัง?
หากความท้าทายในการผสานรวมและการปรับแต่งของ Slab กำลังทำให้คุณเหนื่อยล้า ถึงเวลาแล้วที่คุณควรอัปเกรด
เราได้แสดงให้คุณเห็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Slab ที่มีอยู่ในตลาดแล้ว อย่างไรก็ตาม หากเราต้องเลือกให้คุณ เราขอแนะนำแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน ClickUp สำหรับทุกความต้องการในการจัดการฐานความรู้ของคุณ
นอกเหนือจากการทำให้กระบวนการจัดการความรู้ของคุณง่ายขึ้นแล้ว ClickUp ยังโดดเด่นในด้านการจัดการโครงการอีกด้วย ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ใช้เทมเพลตอัจฉริยะ และให้ AI ทำงานหนักแทนคุณ ส่วนที่ดีที่สุด? มันมีแผนฟรีตลอดชีพ สมัครเลยวันนี้!