10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Yammer (Viva Engage) ที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ถึง25% ผ่านการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกในทีม?การสื่อสารที่มั่นคงคือสิ่งที่เปลี่ยนกลุ่มบุคคลให้กลายเป็นทีมที่ทรงพลัง
และด้วยสถานที่ทำงานแบบทางไกลและแบบผสมผสานที่ครองเศรษฐกิจ ฉันต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่สามารถให้ข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมได้
ทางเลือกที่ไม่เหมือนใครคือ Yammer (ปัจจุบันเรียกว่า Viva Engage) ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายสังคมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กร แต่แนวโน้มที่จะส่งการแจ้งเตือนจำนวนมากและฟังก์ชันการค้นหาที่ไม่ดี ทำให้จำเป็นต้องอัปเกรด
ถึงเวลาที่เราจะสำรวจทางเลือกใหม่ ๆ ที่การสื่อสารในทีมราบรื่น และการร่วมมือกันเป็นศิลปะ
ดังนั้น ฉันขอนำเสนอทางเลือกของ Yammer ที่ยอดเยี่ยม 10 อันดับ โดยวิเคราะห์คุณสมบัติและราคาของแต่ละตัว เพราะการค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณควรเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการทำงานร่วมกันที่มันสัญญาไว้
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Yammer?
เพื่อระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Yammer ให้ระบุคุณสมบัติที่จะสนับสนุนธุรกิจของคุณได้ดีที่สุด ฉันได้รวบรวมคุณสมบัติที่สำคัญบางประการไว้ให้คุณแล้ว:
- ความสามารถในการโทรด้วยวิดีโอและเสียง: การโทรด้วยวิดีโอและเสียงที่คมชัดเป็นคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมสำหรับเครื่องมือสื่อสาร ช่วยให้ทีมที่กระจายตัวสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างต่อเนื่องด้วยการสื่อสารที่เชื่อถือได้สำหรับการตรวจสอบงานอย่างรวดเร็วหรือการประชุมร่วมกันแบบเสมือนจริง
- การแชร์เอกสาร: เลือกทางเลือกของ Yammer ที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันบนไฟล์และเอกสารได้แบบเรียลไทม์ มองหาคุณสมบัติเช่นการควบคุมเวอร์ชันและตัวเลือกการแชร์ที่ง่าย
- การร่วมมือทางภาพ: เลือกแพลตฟอร์มที่ไปไกลกว่าการสื่อสารแบบข้อความ. เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมควรมีคุณสมบัติการร่วมมือทางภาพ เช่น กระดานไวท์บอร์ดที่แชร์ได้ และภาพที่สามารถโต้ตอบได้
- การผสานการทำงานอัจฉริยะ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือก Yammer ของคุณสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปสำคัญอื่น ๆ การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
- ความปลอดภัย: หากคุณต้องการแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านเครื่องมือของคุณ เครื่องมือนั้นจำเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ค้นหาการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง การจัดเก็บไฟล์ที่ปลอดภัย และคุณสมบัติการยืนยันตัวตนของผู้ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลของทีมคุณและรักษาความลับ
ทางเลือก 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับ Yammer ที่ควรใช้
นี่คือรายชื่อที่คัดสรรมาแล้วของทางเลือก Yammer ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 ซึ่งใช้งานง่าย:
1. คลิกอัพ
ClickUp ครองความเป็นเลิศในฐานะเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร ตั้งแต่โครงการไปจนถึงทีม ครอบคลุมทุกอย่างภายใต้หลังคาเดียว รวมถึงการสื่อสารที่ไม่ขาดตอน
ด้วยระบบแชทแบบเรียลไทม์ ClickUp ช่วยรวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียว กำจัดความวุ่นวายจากการสนทนาที่กระจัดกระจาย สามารถแชร์ข้อมูลอัปเดต เชื่อมโยงทรัพยากร และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดในที่เดียว
ใช้ช่องแชทแบบเรียลไทม์, ระบุชื่อสมาชิกทีมด้วยการ @mentions, และมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถฝังเว็บเพจ, สเปรดชีต, วิดีโอ และอื่นๆ ได้โดยตรงในแชท ลิงก์และไฟล์แนบทั้งหมดจะถูกจัดกลุ่มอย่างเป็นระเบียบเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็วเพิ่มการเข้าถึงและช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบ
ใช้คุณสมบัติการจัดการเอกสารและการแก้ไขที่สมบูรณ์เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน และประหยัดเวลาด้วยคำสั่ง /Slash Command สำหรับการจัดรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp ได้คิดถึงอุปสรรคทุกอย่างที่คุณอาจพบเจอ นั่นคือเหตุผลที่มันมอบพื้นที่ทำงานแบบภาพให้คุณจัดการโครงการข้ามสายงานของคุณ
เทมเพลตโครงการข้ามสายงานตามแผนกของ ClickUpช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมเป็นเรื่องง่าย จัดระเบียบโครงการของคุณตามแผนก กำหนดการพึ่งพาของงาน และติดตามความคืบหน้าด้วยเครื่องมือภาพ เช่น แผนภูมิแกนต์ ใช้สถานะ ฟิลด์ และมุมมองที่กำหนดเองเพื่อการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกต่างๆ ประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- พูดคุยและแชร์ลิงก์พร้อมอัปเดตกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Chat
- แชร์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงผ่านแชท
- สร้างมุมมองแชทที่ปรับแต่งได้สำหรับงานหรือโครงการใด ๆ ภายใน ClickUp
- ใช้ ClickUp Notepad สำหรับการจดบันทึกและรายการตรวจสอบ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่นDiscord, Google Docs, Dropbox, YouTube, Box และ Evernote
- ค้นพบเทมเพลตโครงการหลากหลายรูปแบบสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงเทมเพลตสำหรับการสื่อสาร
- ใช้แอปพลิเคชันมือถือที่รองรับทั้ง iOS และ Android
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้อาจต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นในการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างถูกต้อง
- เวอร์ชันเดสก์ท็อปดีกว่าแอปมือถือมาก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานสำหรับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อพื้นที่ทำงาน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Google Workspace
เดิมรู้จักในชื่อ G Suite, Google Workspace คือชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกัน แม้ว่าจะไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของ Yammer แต่คุณสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของ Google Workspace เป็นทางเลือกที่มีคุณค่าได้
ส่วนที่ดีที่สุดคือGmail, Google Meet, Google Drive, Google Calendar, Google Docs และอื่นๆ อีกมากมายถูกรวมเข้าไว้ใน Google Workspace ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันและจัดการเนื้อหาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือของบุคคลที่สามมากนัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- ใช้ Google Docs, Sheets, Slides และ Chat สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณบนคลาวด์ด้วยระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
- จัดการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูง
- ให้ทีมของคุณทราบข้อมูลอยู่เสมอผ่านอีเมล
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- พื้นที่จัดเก็บจำกัด
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมีน้อยมาก
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $21.60 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (42,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (15200+ รีวิว)
3. SharePoint
Microsoft SharePoint หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า SharePoint สามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการรวมทีมของคุณเข้าด้วยกันและทำให้การทำงานง่ายขึ้น
เป็นระบบจัดการเนื้อหาที่ช่วยให้บริษัทสามารถแชร์และดูหน้าจอเดสก์ท็อป ใส่คำอธิบายประกอบข้อความ ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และแก้ไขกระดานไวท์บอร์ดได้ ระบบนี้รวบรวมข้อมูลโครงการ ไฟล์ และการอัปเดตต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีมอย่างแข็งขัน
SharePoint สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานและสไตล์การร่วมมือของทีมคุณได้อย่างเฉพาะตัว ผู้ใช้ชื่นชอบมันเพราะให้พวกเขาสร้างเว็บไซต์แบบกำหนดเองสำหรับแผนกหรือโครงการต่าง ๆ ได้ ทำให้การสื่อสารและการประสานงานราบรื่นขึ้นมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SharePoint
- จัดเก็บข้อมูลของคุณในพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่ 1TB
- สร้างเว็บไซต์อินทราเน็ตที่ปรับแต่งและดูแลรักษาได้
- เปิดใช้งานการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ
- ติดตามข่าวสารตามความสนใจของคุณ
ข้อจำกัดของ SharePoint
- การผสานรวมที่ไม่ราบรื่นนักสำหรับเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Microsoft
- อินเทอร์เฟซอาจกระตุก
ราคา SharePoint
- SharePoint (แผน 1): $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
(*เฉพาะราคาสมัครสมาชิกแบบรายปีเท่านั้น)
การให้คะแนนและรีวิวใน SharePoint
- G2: 4. 0/5 (8300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5100+ รีวิว)
4. สแล็ก
Slack เป็นหนึ่งในแอปส่งข้อความสำหรับธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับทีมในการแชทและแชร์ไฟล์ ช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกัน
มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การโทรด้วยวิดีโอและเสียง, กระดานทำงานร่วมกัน, และช่องทางที่จัดระเบียบพร้อมหัวข้อการสนทนา
ตัวเลือกHuddle ของ Slackช่วยให้คุณเริ่มการโทรกับเพื่อนร่วมทีมได้โดยไม่ต้องนัดหมายการประชุมอย่างเป็นทางการ คุณสามารถแชร์หน้าจอ, ปฏิกิริยาอีโมจิ, ไฟล์, ลิงก์, และเอกสารได้
ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงของ Slack นั้นยอดเยี่ยมเมื่อต้องการค้นหาไฟล์หรือการสนทนาเก่า ๆ การผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ ช่วยให้งานถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียว ลดการเสียสมาธิจากการสลับแอปพลิเคชัน ทั้งหมดนี้ทำให้ Slack เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Yammer
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ค้นหาข้อความได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีด้วยตัวกรองการค้นหา
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือหลากหลายประเภท เช่นHubspot
- วิดีโอแชทและแชร์หน้าจอได้ทันทีด้วย Huddle
- สร้างช่องทางส่วนตัว
- เลือกสไตล์พื้นที่ทำงานของคุณด้วยธีมและอีโมจิ
ข้อจำกัดของ Slack
- ส่งการแจ้งเตือนมากเกินไป ทำให้การใช้งานรู้สึกหนักเกินไป
- ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แรง มิฉะนั้นจะทำงานช้า
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (23000+ รีวิว)
5. ซิสโก้ เวบเอ็กซ์
Cisco Webex โดดเด่นด้วยการประชุมทางวิดีโอที่มีความคล่องตัว ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ ส่งเสริมความมีส่วนร่วมและความครอบคลุม คุณสมบัติเด่น ได้แก่ การลดเสียงรบกวน การแสดงปฏิกิริยาแบบแอนิเมชัน และการสำรวจความคิดเห็นแบบไดนามิก
แพลตฟอร์มนี้ยังแก้ไขปัญหาด้านภาษาด้วยการแปลแบบเรียลไทม์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบไม่เปิดเผยตัวตน ห้องย่อยและความยืดหยุ่นของอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความครอบคลุม
คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันมอบข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลและทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นด้วยการผสานรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cisco Webex
- ร่วมมือในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสขั้นสูงแบบครบวงจร
- ส่งความคิดเห็นโดยใช้ท่าทาง
- เชื่อมต่อผ่าน Zapier และเพิ่มลิงก์ Webex ไปยังคำเชิญประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ
- สร้างบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Cisco Webex
- การจัดการสัมมนาออนไลน์แยกต่างหากจากการประชุมทางวิดีโอทั่วไป
- ปัญหาเกี่ยวกับไดร์เวอร์วิดีโอและเสียง, ทำให้เกิดปัญหาทางเทคนิคและอาจทำให้การประชุมล่าช้า
ราคาของ Cisco Webex
- Webex ฟรี
- Webex Meet: $14.50/เดือน ต่อใบอนุญาต
- Webex Suite: $25/เดือน ต่อใบอนุญาต
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Cisco Webex
- G2: 4. 3/5 (15,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
6. Microsoft Teams
Microsoft Teams ถูกออกแบบมาสำหรับทีมในการจัดการงานและทำงานร่วมกัน มีเครื่องมือการประชุมออนไลน์ที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารแบบเรียลไทม์ และการแชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายผ่าน Teams และช่องทางต่างๆ
เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการประชุมทางเว็บระดับสูง รองรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 300 คน พร้อมตัวเลือกการเข้าร่วมผ่านเว็บหรือเสียง การบันทึกการโทร และการถ่ายทอดสด ข้อดีเพิ่มเติมรวมถึงพื้นหลังเสมือนจริง การแชร์หน้าจอ การแชท และคำบรรยาย
Microsoft Teams' Whiteboards ให้คุณมีความสามารถในการเขียน, วาด, และร่างบนผืนผ้าใบเสมือนจริง และการเปลี่ยนแปลงจะถูกอัปเดตแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- สร้างชุมชนกับผู้ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน
- ผสานการทำงานอย่างรวดเร็วกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft 365
- สร้างห้องย่อยระหว่างการประชุม
- ใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการทำงานร่วมกันแบบมีภาพและการระดมความคิด
- รับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 5GB ในแผนฟรี
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- การนำทางในอินเทอร์เฟซเริ่มซับซ้อนและยุ่งยากเมื่อเวลาผ่านไป
- การเข้าถึงจำกัดสำหรับแขก/ผู้ร่วมงานภายนอก
ราคาของ Microsoft Teams
- สิ่งจำเป็นสำหรับทีม: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพื้นฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
(*เฉพาะราคาสมัครสมาชิกแบบรายปีเท่านั้น)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (14,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,300 รายการ)
7. ผลักดัน
Jostle หมายถึงตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับความสำเร็จของพนักงาน
มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือที่ช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อ, การสื่อสาร, และการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น. มันคือพื้นที่รวมสำหรับบริษัทในการแบ่งปันข่าวสาร, ประกาศสิ่งสำคัญ, และทำแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม.
Jostle ช่วยให้ทุกคนในองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในเขตเวลาใด มีแพลตฟอร์มกลางสำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหา และการเฉลิมฉลองความสำเร็จ
คุณสมบัติเด่นของ Jostle
- ใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทีมในการตัดสินใจที่สำคัญ
- ร่วมมือและจัดการโครงการในฟอรัมสนทนา
- จัดระเบียบไฟล์ในไลบรารีเอกสารเพื่อการค้นหาที่ง่าย
- ติดตามข่าวสารด้วยฟีดกิจกรรม
- ผสานการทำงานกับ Microsoft Office และ Google Files
ข้อจำกัดในการเบียดเสียด
- การปรับแต่งที่จำกัด
- ไม่มีการอภิปรายเชิงลึก
การกำหนดราคาแบบแย่งชิง
- บรอนซ์: เริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้
- เงิน: เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
- ทอง: เริ่มต้นที่ $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพลทินัม: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ Jostle
- G2: 4. 5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
8. Simpplr
Simpplr เป็นโซลูชันอินทราเน็ตโซเชียลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสถานที่ทำงานแบบกระจาย
ไม่เหมือนกับอินทราเน็ตองค์กรแบบเก่าที่ต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะใช้งานได้ Simpplr สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ภายในไม่กี่วัน มีความยืดหยุ่น ขนาดที่รองรับได้ และความปลอดภัยที่ธุรกิจจริงจังต้องการจากเครือข่ายสังคมออนไลน์
Simpplr ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการได้รับแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นด้วยการปรับแต่งอินทราเน็ตตามบทบาทของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของ Simpplr
- รับเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับคุณด้วยกราฟความรู้อัจฉริยะ
- สร้างแคมเปญบนอินทราเน็ตและให้พนักงานของคุณแชร์ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของพวกเขาเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
- จัดการเนื้อหาที่ล้าสมัย ยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ใช้งาน และเน้นข้อมูลที่ถูกต้องด้วย AI
- ปรับแต่งและผสานรวมเวิร์กโฟลว์ใหม่และที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Simpplr
- ฟังก์ชันการค้นหาที่จำกัด
- ไม่มีปฏิทินในตัว ซึ่งส่งผลต่อการจัดตารางเวลา
ราคาของ Simpplr
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Simpplr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
9. สถานที่ทำงาน
พัฒนาโดย Meta, Workplace เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างปลอดภัยผ่านการแชท, เสียง, และกลุ่ม.
สร้างขึ้นบนอินเทอร์เฟซของ Facebook มีฟีเจอร์ฟีดข่าวสำหรับการอัปเดต การประกาศ และโพสต์ต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร คุณสามารถมีส่วนร่วมกับโพสต์และปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
คุณสามารถจัดรายการถ่ายทอดสดวิดีโอภายในทีมของคุณได้ พร้อมฟีเจอร์โต้ตอบ เช่น ความคิดเห็น คำถาม และการแสดงความรู้สึก นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกวิดีโอไว้ดูภายหลังได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสถานที่ทำงาน
- รับแปลโพสต์เป็น 91 ภาษาเพื่อความครอบคลุม
- ปักหมุดโพสต์สำคัญไว้ด้านบนสุดของฟีดข่าว
- สร้างกลุ่มเพื่อการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม
- วัดการมีส่วนร่วมด้วยการวิเคราะห์
- ผสานการทำงานกับ Microsoft 365 และ Google Workspace
ข้อจำกัดในที่ทำงาน
- การแจ้งเตือนที่มากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- ผู้ใช้ได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเนื่องจากขยะและสแปม
ราคาสำหรับสถานที่ทำงาน
- แผนหลัก: $4/เดือน ต่อคน
- ส่วนเสริมสำหรับผู้ดูแลระบบและการสนับสนุนที่ได้รับการปรับปรุง: $2/เดือนต่อคน
- ส่วนเสริมแบบใช้งานจริงสำหรับองค์กร: $2/เดือนต่อคน
การให้คะแนนและรีวิวสถานที่ทำงาน
- G2: 4. 0/5 (1700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
10. Salesforce Chatter
Salesforce Chatter เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Yammer ที่ให้พื้นที่สำหรับการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก การเสนอแนวคิด และการเชื่อมต่อทีมกับข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าจากลูกค้า
คุณยังสามารถแชร์ไฟล์และเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญทั่วทั้งองค์กรได้อีกด้วย ด้วยการเข้าถึงผ่านมือถือ คุณสามารถติดตามทีม อัปเดตโอกาสทางธุรกิจ และดำเนินการตามข้อมูลสำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Chatter
- ติดตามบุคคลและเอกสารเพื่อทำงานร่วมกันในโครงการ
- ควบคุมความถี่ของการแจ้งเตือนทางอีเมล
- ร่วมมือกันอย่างเป็นส่วนตัวในโครงการที่มีความอ่อนไหว
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่น Twitter
ข้อจำกัดของ Salesforce Chatter
- การแจ้งเตือนมากเกินไปอาจทำให้แอปดูวุ่นวาย
- การใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินไป
ราคา Salesforce Chatter
- สำหรับผู้ใช้ Salesforce: ฟรี (เป็นส่วนหนึ่งของแผน Salesforce ของคุณ)
- สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Salesforce: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Salesforce Chatter
- G2: 4. 1/5 (900+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ทางเลือกอื่นที่คุณชื่นชอบสำหรับ Yammer คืออะไร?
คุณได้ก้าวแรกสู่การสร้างพื้นที่ทำงานที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและน่าสนใจยิ่งขึ้นแล้ว ตอนนี้คุณทราบถึงทางเลือกมากมายสำหรับ Yammer ซึ่งบางตัวมีฟีเจอร์ที่มากกว่า Yammer อย่างมาก
ฉันได้รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ไว้แล้ว แต่ถ้าคุณถามเรา ฉันขอแนะนำ ClickUp สำหรับคุณ
แชทเป็นเพียงหนึ่งในฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมายที่ ClickUp นำเสนอ มันเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการและส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ เลือกเทมเพลตจากคลังที่มี และปล่อยให้ AI จัดการงานที่ยุ่งยากให้
อะไรดีกว่า? คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติส่วนใหญ่ได้ฟรี.สมัครใช้ ClickUp วันนี้!