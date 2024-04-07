บล็อก ClickUp
Slack Vs. Mattermost: เครื่องมือการทำงานร่วมกันตัวไหนดีที่สุด?

Engineering Team
7 เมษายน 2567

การทำงานทางไกลเป็นวิธีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับบริษัทส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงการทลายกำแพงระหว่างแผนก การทำงานแบบไม่พร้อมกัน การสื่อสารอย่างชัดเจน และการทำงานร่วมกันข้ามองค์กรของคุณ

เส้นทางสู่การสร้างความร่วมมือที่ราบรื่นไม่ได้ราบรื่นเสมอไป คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม กระบวนการทำงานและนิสัยในที่ทำงานที่ดีเพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนระหว่างทีมและแผนกต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลและความปลอดภัยทางไอที รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงก็ไม่ได้ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น

โชคดีที่คุณมีแอปสำหรับการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำหน้าที่ส่วนใหญ่ให้คุณแล้ว ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกแอปที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด ดังนั้น เราจึงได้เลือกเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพสูงสองตัวมาเปรียบเทียบกัน—Mattermost กับ Slack

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างละเอียดพร้อมคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ป.ล. : เราได้เพิ่มทางเลือกที่สามารถแทนที่แอปการร่วมมือหลายตัวได้ รอจนถึงตอนท้าย! (หรือเลื่อนลงมาเพื่อดูเร็วขึ้น 🤩)

Slack คืออะไร?

Slack
Slack

Slack เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและการสื่อสารบนคลาวด์สำหรับทีมและสถานที่ทำงาน เป็นศูนย์กลางสำหรับทีมของคุณในการแชท แชร์ไฟล์ ทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอก จัดการประชุมเสียงหรือวิดีโอ และบันทึกและแชร์การอัปเดต—ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์

เครื่องมือนี้เป็นที่นิยมในหมู่หน่วยงานแบบไฮบริดและองค์กรที่ทำงานทางไกล เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นไว้

น่าขันที่ Slack ไม่ยอมให้คุณขี้เกียจ! 😉

คุณสมบัติของ Slack

ตอนนี้ มาดูคุณสมบัติที่ทำให้ Slack เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ดีที่สุด

1. การร่วมมือ

การทำงานร่วมกันใน Slack
Slack

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Slack เช่น ช่อง (Channels) ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงาน สนทนา แชร์ไฟล์ และตัดสินใจได้

หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการร่วมมือกับทีมภายนอก เช่น คู่ค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือลูกค้า คุณสามารถใช้ Slack Connect ได้

คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่—DM, Huddles, และ Clips—ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถแชท, โทรด้วยเสียงและวิดีโอ, และแม้กระทั่งแชร์และบันทึกคลิป—ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นมากกว่าการแลกเปลี่ยนอีเมลไปมา

2. ระบบอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติของ Slack
Slack

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้งานที่น่าเบื่อและซ้ำซากของคุณเป็นอัตโนมัติ แต่ไม่มีทักษะทางเทคนิคที่จะทำเช่นนั้น Slack รู้จักคน—นั่นคือ Workflow Builder ด้วยการลากและวางเพียงเล็กน้อย คุณก็พร้อมที่จะมีเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติแล้ว

หากคุณมีทักษะการเขียนโค้ด คุณสามารถเขียนโค้ดที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณโดยใช้ Slack's application programming interface (API) ให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ

ด้วยแอปยอดนิยมและการผสานรวม คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณชื่นชอบและทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม 🤩

3. การแบ่งปันความรู้

ช่อง Slack และข้อความส่วนตัว
Slack

ทีมของคุณสามารถค้นหาการสนทนาและไฟล์ได้ทั่วทุกช่องทางและข้อความส่วนตัวผ่านตัวเลือกการค้นหาที่ทรงพลัง

ทีมมักจะต้องเก็บถาวรโครงการเก่า เอกสาร และช่องทางต่างๆ เพื่อรักษาความสะอาดและอัปเดตอินเทอร์เฟซ แต่การค้นหาไฟล์เก่าอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติ Slack Archive ทำให้การค้นหาการสนทนาและเอกสารเก่าเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย

4. ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Slack
Slack

Slack ใช้แนวทางปฏิบัติและกรอบการทำงานที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ มีเพียงบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้ด้วยการจัดการอุปกรณ์และตัวตน

ข้อมูลลูกค้าของคุณได้รับการเข้ารหัสและปกป้องด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack Enterprise Key Management และ Data Loss Prevention 🛡️

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

อะไรคือ Mattermost?

Mattermost
Mattermost

เหมาะสำหรับทีมเทคนิค, Mattermost คือแพลตฟอร์มการร่วมมือและการสื่อสารแบบโอเพนซอร์สที่มีชื่อเสียงในด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง. เป็นแพลตฟอร์มที่รวมเครื่องมือเพิ่มผลผลิตไว้ด้วยกัน ซึ่งให้การสื่อสารแบบช่องทาง, การดำเนินการตามขั้นตอนที่มีโครงสร้าง, และกระบวนการทำงานของโครงการ.

มันช่วยในการประสานงานของกระบวนการทำงานและขจัดความจำเป็นในการสลับบริบทระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ

ประสบการณ์กับ Mattermostมีความคล้ายคลึงกับ Slackเนื่องจากมีฟีเจอร์การส่งข้อความแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆที่ช่วยให้วางแผนการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

แนะนำอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสำนักงาน ทีมเทคนิคและทีมปฏิบัติการทั่วโลกต่างเลือกใช้ Mattermost

คุณสมบัติของ Mattermost

มาดูกันว่าฟีเจอร์ใดที่ทำให้แพลตฟอร์มการร่วมมือแบบโอเพนซอร์สนี้กลายเป็นเครื่องมือการร่วมมือที่ได้รับความนิยม

1. การส่งข้อความแบบร่วมมือ

Mattermost การสื่อสารแบบร่วมมือ
Mattermost

การแลกเปลี่ยนข้อความนั้นยอดเยี่ยมจนกว่าคุณจะกำลังแข่งกับเส้นตาย เครื่องมือที่ใช้ช่องทางของ Mattermost ช่วยให้สามารถโทรด้วยเสียงและแชร์หน้าจอได้โดยตรง ทำให้การทำงานเสร็จเร็วขึ้น

การซิงค์ข้อความแบบเรียลไทม์ ประวัติการค้นหาที่สามารถค้นหาได้ และการแชร์ไฟล์ รูปภาพ หรือลิงก์—ทั้งหมดนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น

2. คู่มือการใช้งาน Mattermost

คู่มือการใช้งาน Mattermost
Mattermost

ทีมงานที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และดำเนินงานตามกระบวนการที่แตกต่างกัน มักจะนำไปสู่ความสับสนและการทำงานซ้ำซ้อนได้บ่อยครั้ง Playbooks ของ Mattermost ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณเข้าใจและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นจากเช็กลิสต์ ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นและความรับผิดชอบในการทำงาน

สิ่งนี้ทำให้ทุกคนได้รับการอัปเดตประจำวันด้วยการกระตุ้นและการดำเนินการอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะที่กระจายไปยังแดชบอร์ด และกำหนดเวลาและรายงานที่กำหนดไว้

3. ปลั๊กอิน

ปลั๊กอิน Mattermost
Mattermost

การมีเครื่องมือโปรดทั้งหมดในที่เดียวช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นและประหยัดเวลา ด้วยปลั๊กอินของ Mattermost คุณสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือที่คุณชื่นชอบโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

Mattermost ยังให้คุณเพิ่มการปรับแต่งที่ทรงพลังให้กับเซิร์ฟเวอร์, เดสก์ท็อป, และเว็บแอปได้โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงโค้ดเบส. นั่นหมายความว่าคุณสามารถทำอะไรได้มากมายโดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือทางเทคนิค. คุณยังสามารถปรับแต่งการผสานรวมของคุณได้ด้วยการเข้าถึง API แบบเต็ม. 🙌

4. ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

Mattermost เพิ่มความปลอดภัย
Mattermost

Mattermost เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มอบความปลอดภัยของข้อมูลที่เหนือกว่าด้วยโซลูชันแบบโฮสต์เอง ซึ่งอนุญาตให้เข้าถึงซอร์สโค้ดได้อย่างสมบูรณ์เครื่องมือตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูงช่วยให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนปลอดภัยโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม

คุณยังสามารถย้ายข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรทั้งขณะจัดเก็บและขณะส่งผ่าน

ราคาของ Mattermost

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Slack เทียบกับ Mattermost: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดระหว่าง Slack และ Mattermost คือ Slack เป็นซอฟต์แวร์ปิด (closed-source) ซึ่งหมายความว่าเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงโค้ดที่เป็นกรรมสิทธิ์ได้ ในขณะที่ Mattermost เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ปลอดภัยแบบโอเพนซอร์ส ซึ่งหมายความว่าองค์กรใดก็ตามที่เลือกใช้ Mattermost สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมด้วยปลั๊กอินและ API แบบเปิดของตนเองได้

นี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Slack และ Mattermost

คุณสมบัติขี้เกียจMattermost
การโฮสต์ด้วยตนเอง✔️
การโทรผ่านวิดีโอแบบเนทีฟ✔️
แผนฟรี✔️
แอปพลิเคชันและการเชื่อมต่อสูงสุด✔️
ปรับแต่งได้ด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด✔️
โอเพนซอร์ส✔️
การสนับสนุนลูกค้าเพิ่มเติม✔️
การสนับสนุนหลายภาษาอย่างครอบคลุม✔️
เป็นมิตรกับการย้ายถิ่นฐาน✔️✔️
ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง✔️✔️
ไวท์เลเบล✔️
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์✔️

ตอนนี้ มาเจาะลึกลงไปอีก

1. การโฮสต์

ไม่ว่าคุณจะทำงานในสำนักงาน หรือแบบผสมผสาน หรือทำงานจากระยะไกลอย่างเต็มรูปแบบ ก็สามารถส่งผลต่อวิธีที่คุณเลือกโฮสต์ซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือของคุณได้ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงผู้ที่คุณทำงานด้วย

ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือหน่วยงานรัฐบาล พวกเขาอาจบังคับให้คุณใช้ซอฟต์แวร์ที่โฮสต์เองและคาดหวังให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของพวกเขา

Slack

มันใช้งานง่ายเพราะเป็นเครื่องมือบนคลาวด์ คุณสามารถสร้างช่องทางสาธารณะหรือส่วนตัว สร้างทีม เพิ่มสมาชิก และเริ่มทำงานได้ทันที

Slack เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละวัน หากทีมของคุณมีขนาดเล็กและเพิ่งเริ่มต้น เนื่องจาก Slack เป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ คุณสามารถปรับแต่งได้ดีที่สุดด้วยเทมเพลตหรือเครื่องมือต่างๆ แต่คุณจะไม่สามารถโฮสต์เองบน Slack ได้

ช่อง Slack
Slack

Mattermost

โค้ดโอเพนซอร์สช่วยให้คุณสามารถโฮสต์ Mattermost ได้ด้วยตนเอง ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ตามแนวทางด้านความปลอดภัยขององค์กรของคุณ และเลือกใช้การปรับใช้บนคลาวด์เพื่อรองรับการทำงานระยะไกล

2. แอปและการผสานรวม

เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ใช้แอปและการผสานการทำงานที่แตกต่างกัน คุณจึงต้องเลือกแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของทีมที่รองรับเครื่องมือการทำงานของคุณ

Slack

Slack มีระบบเชื่อมต่อเพิ่มเติมให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้ดีขึ้น ด้วยแอปพลิเคชันและระบบเชื่อมต่อมากกว่า 2,600 รายการ และตอนนี้มีการร่วมมือกับ OpenAI และ Salesforce ใหม่ Slack จะนำ AI เข้าสู่ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้โดยตรง

ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมอย่าง Google Drive และ Salesforce, Slack ยังให้คุณเพิ่มการผสานระบบตามความต้องการของคุณได้

Mattermost

Mattermost มีชุมชนผู้ร่วมสนับสนุนที่คุณสามารถเชื่อมต่อแอป, เครื่องมือ, และการผสานรวมแบบกำหนดเอง หรือสร้างของคุณเองได้ด้วย API ที่เข้าถึงได้เต็มที่

Mattermost สามารถผสานการทำงานได้โดยตรงกับแอปพลิเคชันที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น Asana, GitHub, Jira, Bitbucket เป็นต้น ทำให้คุณสามารถติดตามโครงการและงานต่าง ๆได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ

สำหรับนักพัฒนาและองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรมหรือการดำเนินงานเป็นหลัก แนวทางโอเพนซอร์สของ Mattermost เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการ

Mattermost
Mattermost

3. ความสามารถในการปรับแต่ง

คุณสมบัติการปรับแต่งของ Mattermost ช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบได้ตั้งแต่ต้นด้วยโค้ดโอเพนซอร์ส ในขณะที่ Slack ให้บริการแอปพลิเคชันแบบกำหนดเอง, เทมเพลต, และการผสานรวมระบบได้ทั้งแบบมีโค้ดและไม่มีโค้ด

Slack

ด้วยการรองรับหลายภาษาเกิน 10 ภาษา Slack ให้คุณสามารถปรับแต่งแถบด้านข้าง, ธีม, โปรไฟล์, ข้อความต้อนรับ, และการปรับแต่งอีโมจิหรือการตอบสนองได้

คุณยังสามารถตั้งเสียงการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือที่คุณชื่นชอบได้อีกด้วย เพิ่มอิโมจิและข้อความต้อนรับแบบกำหนดเองเพื่อทำให้การสนทนาสนุกยิ่งขึ้น

Mattermost

คุณสามารถใช้ Mattermost แบบไม่มีตราสินค้าได้ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งแบรนด์ของคุณด้วยโค้ดซอฟต์แวร์ได้ ปรับแต่งเว็บ, เดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชันมือถือของคุณตามโปรโตคอลความปลอดภัยของคุณ

การสนับสนุนหลายภาษาขั้นสูงในมากกว่า 16 ภาษา ช่วยให้การสื่อสารมีความหลากหลายและครอบคลุม

การตั้งค่า Mattermost
Mattermost

4. โปรโตคอลความปลอดภัย

ความกังวลด้านความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเลือกแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

Slack

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ Slack ประกอบด้วย การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (Single Sign-on), การยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน (Multi-factor Authentication), การอ้างสิทธิ์โดเมน (Domain Claiming), การกำหนดระยะเวลาการใช้งานเซสชันแบบกำหนดเอง, การจัดการตัวตนและอุปกรณ์, และการจัดการสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้และกลุ่ม

การควบคุมความปลอดภัยของ Slack สอดคล้องกับหลักการความปลอดภัยบนคลาวด์ของศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSC) และมาตรฐาน/การรับรองด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่นๆ

Mattermost

นี่คือที่ที่ Mattermost ครอง! มันคือหนึ่งในเครื่องมือการร่วมมือที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยที่สุดที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อความส่วนตัวที่ท้าทายที่สุด

ด้วยการปรับใช้คลาวด์ส่วนตัวแบบโฮสต์เอง คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยบนมือถือขั้นสูงและควบคุมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม

Slack เทียบกับ Mattermost บน Reddit

เราได้ตรวจสอบRedditเพื่อดูว่าผู้คนพูดถึงเรื่องSlack กับ Mattermost อย่างไร เกี่ยวกับ Slack ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานที่ง่าย:

"ข้อได้เปรียบเหนืออีเมลคือมันช่วยกำจัดข้อความยาว ๆ ที่น่าอึดอัดเมื่อต้องตอบกลับทุกคนในกลุ่มที่มีคนจำนวนมากกำลังพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเดียวกัน"

ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ ได้กล่าวว่า Mattermost เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการโฮสต์เองพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สามารถปรับแต่งได้:

"เราเปลี่ยนจาก Hipchat แบบติดตั้งในองค์กร (ขอบคุณ Atlassian) มาเป็นเซิร์ฟเวอร์ Mattermost แบบติดตั้งในองค์กร และมันค่อนข้างดี การใช้แพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับรายละเอียดเครือข่ายที่อาจมีความอ่อนไหวไม่ใช่สิ่งที่ฉันพอใจ"

ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับ Slack Vs. Mattermost อยู่ใช่ไหม? เรามีแอปสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่สามารถแทนที่เครื่องมือทั้งหมดของคุณได้! 🤩

🎯อ่านเพิ่มเติม:Slack vs. ClickUp: เครื่องมือสื่อสารทีมไหนดีที่สุด?

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Slack เทียบกับ Mattermost

มอบหมายงานความคิดเห็น
เปลี่ยนความคิดเห็นเป็นงานและมอบหมายให้กับทีมของคุณด้วยClickUp

เราทราบว่า Slack และ Mattermost เป็นที่นิยม แต่คุณเคยพิจารณาClickUp บ้างหรือไม่?

ClickUp รวมคุณสมบัติหลายร้อยอย่างเพื่อทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, และทำให้เสร็จเร็วขึ้น!

กลายเป็นผู้จัดระเบียบมืออาชีพด้วยการแบ่งทีมและแผนกออกเป็นพื้นที่ จัดกลุ่มโครงการใหญ่และการดำเนินการต่าง ๆ ไว้ในโฟลเดอร์ และแยกงานออกเป็นรายการเพื่อให้คุณมองเห็นงานทั้งหมดได้ชัดเจน

รับตัวเลือกในการเลือกจากClickAppsมากกว่า 35+ เพื่อปรับแต่งทุกงานให้เหมาะกับทุกประเภทของงาน

การทำงานร่วมกันบน ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกในทีมของคุณ ทำให้การทำงานเป็นเรื่องสนุกเสมอ มาเจาะลึกเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลักของ ClickUp กัน

คลิกอัพ แชท

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการสนทนาที่เชื่อมโยงกันและการทำงานด้วยเครื่องมือที่ผสานรวมกัน นำการสื่อสารของทีมทั้งหมดของคุณมาไว้ที่เดียวด้วยClickUp Chat

ติดแท็กและมอบหมายงานผ่านการแชทแบบเรียลไทม์ด้วยการ @mentions ในความคิดเห็น นอกจากนี้ยังสามารถฝังวิดีโอ เอกสาร และไฟล์เป็นไฟล์แนบและส่งให้ทีมของคุณได้

แดชบอร์ดแชท ClickUp
รักษาการสื่อสารให้ราบรื่นและเป็นระเบียบด้วยClickUp Chat

สื่อสารอย่างชัดเจนด้วยคุณสมบัติการจัดรูปแบบที่หลากหลาย หรือสร้างมุมมองแชทของทีม งาน หรือแผนกเฉพาะภายใน ClickUp—ควบคุมว่าใครสามารถดูแชทได้ตามลำดับชั้น

การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp

ด้วยการตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUp คุณจะทราบได้ทันทีว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่หรือเมื่อพวกเขาเพิ่มความคิดเห็น

แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ และรับความคิดเห็นใหม่ได้ทันทีในความคิดเห็นใหม่

การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp
ร่วมมือกันเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดออกมาด้วยClickUp Collaboration Detection

เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพิ่มเติมบน ClickUp

  • แดชบอร์ด: สร้างศูนย์ควบคุมภารกิจสำหรับแต่ละโครงการและติดตามความคืบหน้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและภาพรวมในระดับสูง
  • การผสานรวม: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือผสานรวมแบบเนทีฟกว่า 200 รายการ และเครื่องมือฟรีมากกว่า 1,000 รายการ
  • ระบบอัตโนมัติ: ประหยัดเวลาด้วยตัวเลือกการอัตโนมัติมากกว่า 100 รายการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน งานประจำ การส่งมอบโครงการ และอื่นๆ
  • ClickUp AI: เข้าถึงเครื่องมือ AIที่ได้รับการพัฒนาอย่างพิถีพิถันและอ้างอิงจากงานวิจัยมากมาย ซึ่งจะช่วยคุณในการร่างและแก้ไขเนื้อหา รวมถึงการระดมความคิด

งานใน ClickUp

จัดระเบียบ, ร่วมมือ, และวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเกือบทุกอย่างด้วยClickUp Tasks. มอบหมายงานให้หลายคนและประหยัดเวลาด้วยการบันทึกหน้าจอที่สามารถแชร์ได้.

แบ่งงานโครงสร้างออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ ตามต้องการ ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณโดยการตั้งชื่อการสนทนาและแยกย่อยตามประเภทของงาน

งานใน ClickUp
จัดการงานของคุณโดยการสร้างงาน มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าผ่านClickUp Tasks

เราได้กล่าวถึงแผนฟรีของ ClickUp แล้วหรือยัง? ถ้ายัง ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลือกด้านราคา

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

Slack Vs. Mattermost: ใครคือผู้ชนะ?

Slack และ Mattermost เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันยอดนิยมได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ชนะที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณ

ตัวอย่างเช่น Slack เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเข้าถึงระบบผ่านคลาวด์โดยไม่ต้องให้ความสำคัญกับโปรโตคอลความปลอดภัยที่กำหนดเองมากนัก ดังนั้น หากองค์กรที่ทำงานระยะไกลต้องการเครื่องมือสื่อสารที่ใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น Slack คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ

หากองค์กรของคุณต้องการเครื่องมือจัดการทีมและการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์สที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และติดตั้งเองได้เอง Mattermost คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ต่างจาก Slack ตรงที่มันถูกสร้างขึ้นโดยนักพัฒนาเพื่อนักพัฒนา ดังนั้นแพลตฟอร์มนี้จึงต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับสูงในการตั้งค่าให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานของคุณ จึงเหมาะสำหรับทีมเทคนิคและทีมปฏิบัติการมากกว่า

หากคุณต้องการสัมผัสมากกว่าการร่วมมือ ลองใช้ ClickUp. จัดการโครงการของคุณด้วยการสร้างงาน, มุมมองหลายแบบ, สถานะ, แบบテンเพลต, และอื่น ๆ. เริ่มทดลองใช้ClickUpฟรีวันนี้!