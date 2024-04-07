Slack Vs. Mattermost: เครื่องมือการทำงานร่วมกันตัวไหนดีที่สุด?

การทำงานทางไกลเป็นวิธีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับบริษัทส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงการทลายกำแพงระหว่างแผนก การทำงานแบบไม่พร้อมกัน การสื่อสารอย่างชัดเจน และการทำงานร่วมกันข้ามองค์กรของคุณ
เส้นทางสู่การสร้างความร่วมมือที่ราบรื่นไม่ได้ราบรื่นเสมอไป คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม กระบวนการทำงานและนิสัยในที่ทำงานที่ดีเพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนระหว่างทีมและแผนกต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลและความปลอดภัยทางไอที รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงก็ไม่ได้ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น
โชคดีที่คุณมีแอปสำหรับการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำหน้าที่ส่วนใหญ่ให้คุณแล้ว ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกแอปที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด ดังนั้น เราจึงได้เลือกเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพสูงสองตัวมาเปรียบเทียบกัน—Mattermost กับ Slack
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างละเอียดพร้อมคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
ป.ล. : เราได้เพิ่มทางเลือกที่สามารถแทนที่แอปการร่วมมือหลายตัวได้ รอจนถึงตอนท้าย! (หรือเลื่อนลงมาเพื่อดูเร็วขึ้น 🤩)
Slack คืออะไร?
Slack เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและการสื่อสารบนคลาวด์สำหรับทีมและสถานที่ทำงาน เป็นศูนย์กลางสำหรับทีมของคุณในการแชท แชร์ไฟล์ ทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอก จัดการประชุมเสียงหรือวิดีโอ และบันทึกและแชร์การอัปเดต—ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์
เครื่องมือนี้เป็นที่นิยมในหมู่หน่วยงานแบบไฮบริดและองค์กรที่ทำงานทางไกล เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นไว้
น่าขันที่ Slack ไม่ยอมให้คุณขี้เกียจ! 😉
คุณสมบัติของ Slack
ตอนนี้ มาดูคุณสมบัติที่ทำให้ Slack เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ดีที่สุด
1. การร่วมมือ
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Slack เช่น ช่อง (Channels) ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงาน สนทนา แชร์ไฟล์ และตัดสินใจได้
หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการร่วมมือกับทีมภายนอก เช่น คู่ค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือลูกค้า คุณสามารถใช้ Slack Connect ได้
คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่—DM, Huddles, และ Clips—ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถแชท, โทรด้วยเสียงและวิดีโอ, และแม้กระทั่งแชร์และบันทึกคลิป—ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นมากกว่าการแลกเปลี่ยนอีเมลไปมา
2. ระบบอัตโนมัติ
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้งานที่น่าเบื่อและซ้ำซากของคุณเป็นอัตโนมัติ แต่ไม่มีทักษะทางเทคนิคที่จะทำเช่นนั้น Slack รู้จักคน—นั่นคือ Workflow Builder ด้วยการลากและวางเพียงเล็กน้อย คุณก็พร้อมที่จะมีเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติแล้ว
หากคุณมีทักษะการเขียนโค้ด คุณสามารถเขียนโค้ดที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณโดยใช้ Slack's application programming interface (API) ให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
ด้วยแอปยอดนิยมและการผสานรวม คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณชื่นชอบและทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม 🤩
3. การแบ่งปันความรู้
ทีมของคุณสามารถค้นหาการสนทนาและไฟล์ได้ทั่วทุกช่องทางและข้อความส่วนตัวผ่านตัวเลือกการค้นหาที่ทรงพลัง
ทีมมักจะต้องเก็บถาวรโครงการเก่า เอกสาร และช่องทางต่างๆ เพื่อรักษาความสะอาดและอัปเดตอินเทอร์เฟซ แต่การค้นหาไฟล์เก่าอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติ Slack Archive ทำให้การค้นหาการสนทนาและเอกสารเก่าเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย
4. ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
Slack ใช้แนวทางปฏิบัติและกรอบการทำงานที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ มีเพียงบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้ด้วยการจัดการอุปกรณ์และตัวตน
ข้อมูลลูกค้าของคุณได้รับการเข้ารหัสและปกป้องด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack Enterprise Key Management และ Data Loss Prevention 🛡️
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
อะไรคือ Mattermost?
เหมาะสำหรับทีมเทคนิค, Mattermost คือแพลตฟอร์มการร่วมมือและการสื่อสารแบบโอเพนซอร์สที่มีชื่อเสียงในด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง. เป็นแพลตฟอร์มที่รวมเครื่องมือเพิ่มผลผลิตไว้ด้วยกัน ซึ่งให้การสื่อสารแบบช่องทาง, การดำเนินการตามขั้นตอนที่มีโครงสร้าง, และกระบวนการทำงานของโครงการ.
มันช่วยในการประสานงานของกระบวนการทำงานและขจัดความจำเป็นในการสลับบริบทระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ
ประสบการณ์กับ Mattermostมีความคล้ายคลึงกับ Slackเนื่องจากมีฟีเจอร์การส่งข้อความแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆที่ช่วยให้วางแผนการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น
แนะนำอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสำนักงาน ทีมเทคนิคและทีมปฏิบัติการทั่วโลกต่างเลือกใช้ Mattermost
คุณสมบัติของ Mattermost
มาดูกันว่าฟีเจอร์ใดที่ทำให้แพลตฟอร์มการร่วมมือแบบโอเพนซอร์สนี้กลายเป็นเครื่องมือการร่วมมือที่ได้รับความนิยม
1. การส่งข้อความแบบร่วมมือ
การแลกเปลี่ยนข้อความนั้นยอดเยี่ยมจนกว่าคุณจะกำลังแข่งกับเส้นตาย เครื่องมือที่ใช้ช่องทางของ Mattermost ช่วยให้สามารถโทรด้วยเสียงและแชร์หน้าจอได้โดยตรง ทำให้การทำงานเสร็จเร็วขึ้น
การซิงค์ข้อความแบบเรียลไทม์ ประวัติการค้นหาที่สามารถค้นหาได้ และการแชร์ไฟล์ รูปภาพ หรือลิงก์—ทั้งหมดนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น
2. คู่มือการใช้งาน Mattermost
ทีมงานที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และดำเนินงานตามกระบวนการที่แตกต่างกัน มักจะนำไปสู่ความสับสนและการทำงานซ้ำซ้อนได้บ่อยครั้ง Playbooks ของ Mattermost ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณเข้าใจและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นจากเช็กลิสต์ ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นและความรับผิดชอบในการทำงาน
สิ่งนี้ทำให้ทุกคนได้รับการอัปเดตประจำวันด้วยการกระตุ้นและการดำเนินการอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะที่กระจายไปยังแดชบอร์ด และกำหนดเวลาและรายงานที่กำหนดไว้
3. ปลั๊กอิน
การมีเครื่องมือโปรดทั้งหมดในที่เดียวช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นและประหยัดเวลา ด้วยปลั๊กอินของ Mattermost คุณสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือที่คุณชื่นชอบโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
Mattermost ยังให้คุณเพิ่มการปรับแต่งที่ทรงพลังให้กับเซิร์ฟเวอร์, เดสก์ท็อป, และเว็บแอปได้โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงโค้ดเบส. นั่นหมายความว่าคุณสามารถทำอะไรได้มากมายโดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือทางเทคนิค. คุณยังสามารถปรับแต่งการผสานรวมของคุณได้ด้วยการเข้าถึง API แบบเต็ม. 🙌
4. ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
Mattermost เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มอบความปลอดภัยของข้อมูลที่เหนือกว่าด้วยโซลูชันแบบโฮสต์เอง ซึ่งอนุญาตให้เข้าถึงซอร์สโค้ดได้อย่างสมบูรณ์เครื่องมือตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูงช่วยให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนปลอดภัยโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม
คุณยังสามารถย้ายข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรทั้งขณะจัดเก็บและขณะส่งผ่าน
ราคาของ Mattermost
- ฟรี
- มืออาชีพ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Slack เทียบกับ Mattermost: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดระหว่าง Slack และ Mattermost คือ Slack เป็นซอฟต์แวร์ปิด (closed-source) ซึ่งหมายความว่าเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงโค้ดที่เป็นกรรมสิทธิ์ได้ ในขณะที่ Mattermost เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ปลอดภัยแบบโอเพนซอร์ส ซึ่งหมายความว่าองค์กรใดก็ตามที่เลือกใช้ Mattermost สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมด้วยปลั๊กอินและ API แบบเปิดของตนเองได้
นี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Slack และ Mattermost
|คุณสมบัติ
|ขี้เกียจ
|Mattermost
|การโฮสต์ด้วยตนเอง
|❌
|✔️
|การโทรผ่านวิดีโอแบบเนทีฟ
|✔️
|❌
|แผนฟรี
|✔️
|❌
|แอปพลิเคชันและการเชื่อมต่อสูงสุด
|✔️
|❌
|ปรับแต่งได้ด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|❌
|✔️
|โอเพนซอร์ส
|❌
|✔️
|การสนับสนุนลูกค้าเพิ่มเติม
|✔️
|❌
|การสนับสนุนหลายภาษาอย่างครอบคลุม
|❌
|✔️
|เป็นมิตรกับการย้ายถิ่นฐาน
|✔️
|✔️
|ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง
|✔️
|✔️
|ไวท์เลเบล
|❌
|✔️
|เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์
|✔️
|❌
ตอนนี้ มาเจาะลึกลงไปอีก
1. การโฮสต์
ไม่ว่าคุณจะทำงานในสำนักงาน หรือแบบผสมผสาน หรือทำงานจากระยะไกลอย่างเต็มรูปแบบ ก็สามารถส่งผลต่อวิธีที่คุณเลือกโฮสต์ซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือของคุณได้ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงผู้ที่คุณทำงานด้วย
ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือหน่วยงานรัฐบาล พวกเขาอาจบังคับให้คุณใช้ซอฟต์แวร์ที่โฮสต์เองและคาดหวังให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของพวกเขา
Slack
มันใช้งานง่ายเพราะเป็นเครื่องมือบนคลาวด์ คุณสามารถสร้างช่องทางสาธารณะหรือส่วนตัว สร้างทีม เพิ่มสมาชิก และเริ่มทำงานได้ทันที
Slack เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละวัน หากทีมของคุณมีขนาดเล็กและเพิ่งเริ่มต้น เนื่องจาก Slack เป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ คุณสามารถปรับแต่งได้ดีที่สุดด้วยเทมเพลตหรือเครื่องมือต่างๆ แต่คุณจะไม่สามารถโฮสต์เองบน Slack ได้
Mattermost
โค้ดโอเพนซอร์สช่วยให้คุณสามารถโฮสต์ Mattermost ได้ด้วยตนเอง ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ตามแนวทางด้านความปลอดภัยขององค์กรของคุณ และเลือกใช้การปรับใช้บนคลาวด์เพื่อรองรับการทำงานระยะไกล
2. แอปและการผสานรวม
เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ใช้แอปและการผสานการทำงานที่แตกต่างกัน คุณจึงต้องเลือกแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของทีมที่รองรับเครื่องมือการทำงานของคุณ
Slack
Slack มีระบบเชื่อมต่อเพิ่มเติมให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้ดีขึ้น ด้วยแอปพลิเคชันและระบบเชื่อมต่อมากกว่า 2,600 รายการ และตอนนี้มีการร่วมมือกับ OpenAI และ Salesforce ใหม่ Slack จะนำ AI เข้าสู่ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้โดยตรง
ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมอย่าง Google Drive และ Salesforce, Slack ยังให้คุณเพิ่มการผสานระบบตามความต้องการของคุณได้
Mattermost
Mattermost มีชุมชนผู้ร่วมสนับสนุนที่คุณสามารถเชื่อมต่อแอป, เครื่องมือ, และการผสานรวมแบบกำหนดเอง หรือสร้างของคุณเองได้ด้วย API ที่เข้าถึงได้เต็มที่
Mattermost สามารถผสานการทำงานได้โดยตรงกับแอปพลิเคชันที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น Asana, GitHub, Jira, Bitbucket เป็นต้น ทำให้คุณสามารถติดตามโครงการและงานต่าง ๆได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
สำหรับนักพัฒนาและองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรมหรือการดำเนินงานเป็นหลัก แนวทางโอเพนซอร์สของ Mattermost เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการ
3. ความสามารถในการปรับแต่ง
คุณสมบัติการปรับแต่งของ Mattermost ช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบได้ตั้งแต่ต้นด้วยโค้ดโอเพนซอร์ส ในขณะที่ Slack ให้บริการแอปพลิเคชันแบบกำหนดเอง, เทมเพลต, และการผสานรวมระบบได้ทั้งแบบมีโค้ดและไม่มีโค้ด
Slack
ด้วยการรองรับหลายภาษาเกิน 10 ภาษา Slack ให้คุณสามารถปรับแต่งแถบด้านข้าง, ธีม, โปรไฟล์, ข้อความต้อนรับ, และการปรับแต่งอีโมจิหรือการตอบสนองได้
คุณยังสามารถตั้งเสียงการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือที่คุณชื่นชอบได้อีกด้วย เพิ่มอิโมจิและข้อความต้อนรับแบบกำหนดเองเพื่อทำให้การสนทนาสนุกยิ่งขึ้น
Mattermost
คุณสามารถใช้ Mattermost แบบไม่มีตราสินค้าได้ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งแบรนด์ของคุณด้วยโค้ดซอฟต์แวร์ได้ ปรับแต่งเว็บ, เดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชันมือถือของคุณตามโปรโตคอลความปลอดภัยของคุณ
การสนับสนุนหลายภาษาขั้นสูงในมากกว่า 16 ภาษา ช่วยให้การสื่อสารมีความหลากหลายและครอบคลุม
4. โปรโตคอลความปลอดภัย
ความกังวลด้านความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเลือกแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
Slack
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ Slack ประกอบด้วย การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (Single Sign-on), การยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน (Multi-factor Authentication), การอ้างสิทธิ์โดเมน (Domain Claiming), การกำหนดระยะเวลาการใช้งานเซสชันแบบกำหนดเอง, การจัดการตัวตนและอุปกรณ์, และการจัดการสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้และกลุ่ม
การควบคุมความปลอดภัยของ Slack สอดคล้องกับหลักการความปลอดภัยบนคลาวด์ของศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSC) และมาตรฐาน/การรับรองด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่นๆ
Mattermost
นี่คือที่ที่ Mattermost ครอง! มันคือหนึ่งในเครื่องมือการร่วมมือที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยที่สุดที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อความส่วนตัวที่ท้าทายที่สุด
ด้วยการปรับใช้คลาวด์ส่วนตัวแบบโฮสต์เอง คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยบนมือถือขั้นสูงและควบคุมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม
ที่เกี่ยวข้อง
Slack เทียบกับ Mattermost บน Reddit
เราได้ตรวจสอบRedditเพื่อดูว่าผู้คนพูดถึงเรื่องSlack กับ Mattermost อย่างไร เกี่ยวกับ Slack ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานที่ง่าย:
"ข้อได้เปรียบเหนืออีเมลคือมันช่วยกำจัดข้อความยาว ๆ ที่น่าอึดอัดเมื่อต้องตอบกลับทุกคนในกลุ่มที่มีคนจำนวนมากกำลังพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเดียวกัน"
ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ ได้กล่าวว่า Mattermost เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการโฮสต์เองพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สามารถปรับแต่งได้:
"เราเปลี่ยนจาก Hipchat แบบติดตั้งในองค์กร (ขอบคุณ Atlassian) มาเป็นเซิร์ฟเวอร์ Mattermost แบบติดตั้งในองค์กร และมันค่อนข้างดี การใช้แพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับรายละเอียดเครือข่ายที่อาจมีความอ่อนไหวไม่ใช่สิ่งที่ฉันพอใจ"
ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับ Slack Vs. Mattermost อยู่ใช่ไหม? เรามีแอปสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่สามารถแทนที่เครื่องมือทั้งหมดของคุณได้! 🤩
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Slack เทียบกับ Mattermost
เราทราบว่า Slack และ Mattermost เป็นที่นิยม แต่คุณเคยพิจารณาClickUp บ้างหรือไม่?
ClickUp รวมคุณสมบัติหลายร้อยอย่างเพื่อทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, และทำให้เสร็จเร็วขึ้น!
กลายเป็นผู้จัดระเบียบมืออาชีพด้วยการแบ่งทีมและแผนกออกเป็นพื้นที่ จัดกลุ่มโครงการใหญ่และการดำเนินการต่าง ๆ ไว้ในโฟลเดอร์ และแยกงานออกเป็นรายการเพื่อให้คุณมองเห็นงานทั้งหมดได้ชัดเจน
รับตัวเลือกในการเลือกจากClickAppsมากกว่า 35+ เพื่อปรับแต่งทุกงานให้เหมาะกับทุกประเภทของงาน
การทำงานร่วมกันบน ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกในทีมของคุณ ทำให้การทำงานเป็นเรื่องสนุกเสมอ มาเจาะลึกเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลักของ ClickUp กัน
คลิกอัพ แชท
ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการสนทนาที่เชื่อมโยงกันและการทำงานด้วยเครื่องมือที่ผสานรวมกัน นำการสื่อสารของทีมทั้งหมดของคุณมาไว้ที่เดียวด้วยClickUp Chat
ติดแท็กและมอบหมายงานผ่านการแชทแบบเรียลไทม์ด้วยการ @mentions ในความคิดเห็น นอกจากนี้ยังสามารถฝังวิดีโอ เอกสาร และไฟล์เป็นไฟล์แนบและส่งให้ทีมของคุณได้
สื่อสารอย่างชัดเจนด้วยคุณสมบัติการจัดรูปแบบที่หลากหลาย หรือสร้างมุมมองแชทของทีม งาน หรือแผนกเฉพาะภายใน ClickUp—ควบคุมว่าใครสามารถดูแชทได้ตามลำดับชั้น
การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp
ด้วยการตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUp คุณจะทราบได้ทันทีว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่หรือเมื่อพวกเขาเพิ่มความคิดเห็น
แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ และรับความคิดเห็นใหม่ได้ทันทีในความคิดเห็นใหม่
เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพิ่มเติมบน ClickUp
- แดชบอร์ด: สร้างศูนย์ควบคุมภารกิจสำหรับแต่ละโครงการและติดตามความคืบหน้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและภาพรวมในระดับสูง
- การผสานรวม: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือผสานรวมแบบเนทีฟกว่า 200 รายการ และเครื่องมือฟรีมากกว่า 1,000 รายการ
- ระบบอัตโนมัติ: ประหยัดเวลาด้วยตัวเลือกการอัตโนมัติมากกว่า 100 รายการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน งานประจำ การส่งมอบโครงการ และอื่นๆ
- ClickUp AI: เข้าถึงเครื่องมือ AIที่ได้รับการพัฒนาอย่างพิถีพิถันและอ้างอิงจากงานวิจัยมากมาย ซึ่งจะช่วยคุณในการร่างและแก้ไขเนื้อหา รวมถึงการระดมความคิด
งานใน ClickUp
จัดระเบียบ, ร่วมมือ, และวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเกือบทุกอย่างด้วยClickUp Tasks. มอบหมายงานให้หลายคนและประหยัดเวลาด้วยการบันทึกหน้าจอที่สามารถแชร์ได้.
แบ่งงานโครงสร้างออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ ตามต้องการ ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณโดยการตั้งชื่อการสนทนาและแยกย่อยตามประเภทของงาน
เราได้กล่าวถึงแผนฟรีของ ClickUp แล้วหรือยัง? ถ้ายัง ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลือกด้านราคา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
Slack Vs. Mattermost: ใครคือผู้ชนะ?
Slack และ Mattermost เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันยอดนิยมได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ชนะที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณ
ตัวอย่างเช่น Slack เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเข้าถึงระบบผ่านคลาวด์โดยไม่ต้องให้ความสำคัญกับโปรโตคอลความปลอดภัยที่กำหนดเองมากนัก ดังนั้น หากองค์กรที่ทำงานระยะไกลต้องการเครื่องมือสื่อสารที่ใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น Slack คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
หากองค์กรของคุณต้องการเครื่องมือจัดการทีมและการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์สที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และติดตั้งเองได้เอง Mattermost คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ต่างจาก Slack ตรงที่มันถูกสร้างขึ้นโดยนักพัฒนาเพื่อนักพัฒนา ดังนั้นแพลตฟอร์มนี้จึงต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับสูงในการตั้งค่าให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานของคุณ จึงเหมาะสำหรับทีมเทคนิคและทีมปฏิบัติการมากกว่า
หากคุณต้องการสัมผัสมากกว่าการร่วมมือ ลองใช้ ClickUp. จัดการโครงการของคุณด้วยการสร้างงาน, มุมมองหลายแบบ, สถานะ, แบบテンเพลต, และอื่น ๆ. เริ่มทดลองใช้ClickUpฟรีวันนี้!