บล็อก ClickUp

10 แอปติดตามระยะทางที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Engineering Team
Engineering Team
31 มกราคม 2568

มืออาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยสามารถขับรถหลายร้อยหรือแม้กระทั่งหลายพันไมล์ที่เกี่ยวข้องกับงานตลอดทั้งปี สำหรับพนักงานทั่วไปที่ทำงานตามเวลา นี่คือค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกคืนได้ผ่านแผนกบัญชีของบริษัทของคุณ สำหรับผู้รับเหมาและเจ้าของธุรกิจ ไมล์เหล่านี้สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้

แต่คุณสามารถรับเงินคืนหรือประหยัดภาษีได้ก็ต่อเมื่อคุณมีวิธีติดตามระยะทางที่สะดวกและเชื่อถือได้ตลอดทั้งปี แอปติดตามระยะทางในปัจจุบันช่วยให้การติดตามระยะทาง จุดหมายปลายทาง และทริปที่เข้าเกณฑ์เป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทำได้ง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติ

ค้นหาแอปที่เหมาะสมพร้อมคุณสมบัติที่ตรงใจ เพื่อให้การติดตามระยะทางเป็นเรื่องง่ายและสนุก แทนที่จะเป็นภาระที่น่าเบื่อ ระบุคุณสมบัติที่จำเป็นซึ่งควรมีในแอปติดตามระยะทางประจำปี 2024 จากนั้นเปรียบเทียบแอปยอดนิยมในรายการนี้เพื่อค้นหาแอปที่คุณชื่นชอบที่สุด

คุณควรค้นหาอะไรในแอปติดตามระยะทาง?

แอปติดตามระยะทางที่ดีที่สุดถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ—ยิ่งไปกว่านั้น แอปติดตามที่เหมาะสมจะถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงมืออาชีพในอุตสาหกรรมของคุณโดยเฉพาะ คนขับรถรับจ้าง ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ และผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพต่างขับรถเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน และคุณต้องการเครื่องมือที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ

ขณะที่คุณกำลังเปรียบเทียบตัวเลือกต่าง ๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ที่จำเป็นเหล่านี้มีอยู่ในเวอร์ชันฟรีหรือเวอร์ชันพรีเมียม:

  • ระบบอัตโนมัติ: ไม่มีอะไรน่าหงุดหงิดไปกว่าการมาถึงจุดหมายปลายทางที่ห่างไกลแล้วพบว่าลืมเปิดตัวติดตามระยะทางของคุณ หลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยการเลือกแอปที่ติดตามระยะทางทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ แอปอัจฉริยะสามารถคาดเดาได้ว่าการเดินทางใดเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเข้าไปทำงานด้วยตนเองมากมายทำให้การจัดการภาระงานง่ายขึ้น
  • ความสามารถในการส่งออกและการผสานรวม: ในที่สุด ข้อมูลการติดตามระยะทางของคุณจะต้องถูกย้ายจากแอปไปยังแบบฟอร์มของ IRS หรือรายงานค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ มองหาแอปที่สามารถแชร์ข้อมูลกับเครื่องมือทางการเงินที่คุณ (หรือนักบัญชีของคุณ) ใช้อยู่แล้ว
  • ฟีเจอร์การจัดหมวดหมู่และแท็กมากมาย: แอปติดตามระยะทางที่ดีจะให้คุณกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของการเดินทางธุรกิจในแต่ละครั้ง คุณอาจต้องการช่องข้อมูลเช่นวันที่หรือฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างการออกให้บริการนอกสถานที่และงานเครือข่าย และติดตามการเดินทางสำหรับแอปงานต่างๆ
  • ฟังก์ชันเพิ่มเติม: หากตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ ให้มองหาซอฟต์แวร์การจัดการงานในตัว, การติดตามค่าใช้จ่าย,เครื่องมือการจัดการเวลา,และเทมเพลตใบงาน
  • ข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน: มองหาแอปที่คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทาง การประหยัดภาษี และแนวโน้มการขับขี่ของคุณ
  • ความสะดวกและความน่าเชื่อถือ: แอปที่ดีที่สุดคือแอปที่คุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบทุกครั้งเมื่อขึ้นรถ ดังนั้นให้เปรียบเทียบแอปที่คุณชื่นชอบโดยพิจารณาจากเวลาที่ใช้งานได้, การเกิดข้อขัดข้อง, ข้อผิดพลาด, และความง่ายในการใช้งาน

ด้วยการมองหาคุณภาพและความสะดวกสบาย คุณจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะมีบันทึกที่ถูกต้องและมีวิธีการที่ง่ายในการขอเงินคืนสำหรับระยะทางทางธุรกิจ

10 อันดับโปรแกรมติดตามระยะทางที่ดีที่สุด

เปรียบเทียบแอปติดตามระยะทางที่ดีที่สุดในปี 2023 แต่ละแอปมีเทคโนโลยีการติดตามที่ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติและความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์

1.คลิกอัพ

ติดตามเวลาการใช้งาน, ข้อมูลระยะทาง, และอื่น ๆ ตามโครงการหรือตามพนักงานแต่ละคนใน ClickUp เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสำหรับทีมของคุณ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp
ติดตามเวลาการใช้งาน, ข้อมูลระยะทาง, และอื่น ๆ ตามโครงการหรือตามพนักงานแต่ละคนใน ClickUp เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสำหรับทีมของคุณ

ClickUp ไม่ใช่ตัวติดตามระยะทางแบบเรียลไทม์—แต่เป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการในการจัดการการเดินทางส่วนตัวและธุรกิจของคุณ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และทีมธุรกิจใช้มันเพื่อนำเข้าข้อมูลการติดตามระยะทางของพวกเขาเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลกลาง

จากที่นั่น ผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางสามารถโอนข้อมูลไปยังรายงานค่าใช้จ่ายที่มีรูปแบบสำเร็จรูปหรือเพิ่มเข้าไปในรายการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษี ผู้จัดการสามารถวิเคราะห์การเดินทางของทีมเพื่อค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่างบประมาณอยู่ในเส้นทางที่จะครอบคลุมระยะทางได้ นักบัญชีและทีมการเงินก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อจัดการการชำระเงินและการยื่นภาษีได้เช่นกัน

ไม่ว่าคุณต้องการปฏิทินที่รวบรวมข้อมูลการเดินทางทั้งหมดของคุณ หรือตารางเพื่อดูว่าทีมของคุณเดินทางกี่ไมล์ต่อสัปดาห์ ClickUp ก็มีมุมมองที่หลากหลายและเครื่องมือการจัดการโครงการที่รองรับความพยายามของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เทมเพลตเฉพาะทาง เช่นเทมเพลตใบงานบริการของ ClickUpเพื่อติดตามระยะทางในบริบทของชั่วโมงการทำงานได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รวบรวมและติดตามระยะทางจากพนักงานและทีมต่างๆ ในมุมมองตารางเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
  • ใช้เทมเพลตและแบบฟอร์มภายใน ClickUp เพื่อเพิ่มข้อมูลจากแอปติดตามระยะทางไปยังรายงาน แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย และเอกสารอื่น ๆ
  • แนบข้อมูลระยะทางกับโครงการหรืองานเฉพาะเพื่อความสะดวกในการจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์
  • ฟังก์ชันซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลฟรีสำหรับการติดตามอย่างละเอียดและการสร้างรายงานด้วยเทมเพลตฐานข้อมูล
  • เพิ่มงานสำหรับคนขับแต่ละคน นักบัญชี หรือตัวคุณเอง (ในบทบาทต่างๆ ของคุณ) เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลระยะทางและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
  • รวมการติดตามระยะทางกับการติดตามเวลาโครงการมากขึ้นเพื่อดูว่าทรัพยากรของบริษัทคุณถูกใช้ไปที่ไหน
  • สื่อสารด้วยฟีเจอร์บันทึกและข้อความส่วนตัวของ ClickUp เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลตรงเวลา

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp ไม่มีการติดตามระยะทางแบบเรียลไทม์; คุณจำเป็นต้องเลือกแอปติดตามระยะทางและเชื่อมต่อกับ ClickUp เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจัดการโครงการของคุณ
  • แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป คุณสามารถจัดการงานประจำวันบนโทรศัพท์ของคุณได้ และจากนั้นเปลี่ยนไปใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่หนักหน่วง

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. เดี่ยว

หน้าจอแสดงรายได้ที่กำหนดและรับประกันผ่านแอปติดตามระยะทางของ Solo
ผ่านทางโซโล

การติดตามเวลาและการติดตามระยะทางเป็นงานที่น่าเบื่อหากคุณทำงานในระบบเศรษฐกิจแบบกิ๊ก แต่ Solo ทำให้งานนี้ง่ายขึ้นด้วยการติดตามระยะทางและค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ ใช้แอปนี้เพื่อรวมแอปงานทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียวเพื่อวางแผนการเดินทาง ติดตามระยะทาง และดูว่าคุณทำเงินได้เท่าไรเมื่อสิ้นสุดวัน

Solo ไม่ใช่แค่ตัวติดตามระยะทางธรรมดา แต่เป็นศูนย์กลางเดียวที่ช่วยให้คุณจัดการทุกสิ่งที่ต้องทำจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ แอปเรียกรถ และแอปส่งของได้ทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น ยังคาดการณ์รายได้ที่คุณจะได้รับในแต่ละวัน และจ่ายส่วนต่างให้หากคุณมีรายได้มากกว่าที่คาดไว้อีกด้วย คนขับงานอิสระจำนวนมากใช้แอปนี้ในการบันทึกข้อมูล สร้างแผนการเดินทาง และติดตามสถานะทางการเงิน

คุณสมบัติเด่นสำหรับผู้ใช้คนเดียว

  • การผสานรวมกับแอปยอดนิยม เช่น Instacart, Doordash และ Uber
  • ตัวติดตามหลายตัวสำหรับระยะทาง เวลา และรายได้ที่คาดการณ์
  • การรับประกันเงินเดือนรายวันของคุณ

ข้อจำกัดในการทำงานคนเดียว

  • การติดตามด้วยตนเองอาจไม่น่าเชื่อถือ ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว
  • ข้อความอาจมีขนาดเล็กและอ่านยาก

ราคาสำหรับบุคคลเดียว

  • พื้นฐาน: $10/เดือน
  • ข้อดี: $15/เดือน
  • โปรพลัส: $20/เดือน

เรตติ้งและรีวิวเดี่ยว

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

3. ก้าวเดิน

แดชบอร์ดติดตามระยะทางบน Stride
ผ่านสไตรด์

Stride เป็นแอปติดตามระยะทางฟรี ผู้ใช้สามารถติดตามระยะทางโดยอัตโนมัติสำหรับการเดินทางทั้งหมดของพวกเขา นอกจากนี้ยังช่วยผู้ใช้ทางธุรกิจในการค้นหาการหักลดหย่อนภาษีและโอกาสในการประหยัดด้วยแดชบอร์ดที่มีประโยชน์สำหรับการติดตามการประหยัด ค่าใช้จ่าย และตัวเลือกต่างๆ

ผู้ใช้ยังใช้แอปนี้สำหรับชีวิตส่วนตัวของพวกเขา เนื่องจากแอปมีเครื่องมือการจัดการงบประมาณและการติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัว การออกแบบแอปนั้นง่ายและใช้งานง่าย ดังนั้นการใช้แอปจึงไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ

คุณสมบัติเด่นของ Stride

  • การติดตามระยะทางและเวลาได้บนหน้าจอหลักของแอป
  • คุณสมบัติงบประมาณสำหรับการจัดการเงินแบบรวดเร็ว
  • แยกแยะระหว่างการเดินทางส่วนตัวและการเดินทางเพื่อธุรกิจได้อย่างง่ายดาย
  • ข้อเสนอแนะสำหรับการค้นหาและใช้การหักลดหย่อนภาษี

ข้อจำกัดในการก้าวเดิน

  • การแจ้งเตือนไม่สม่ำเสมอ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความแม่นยำของเส้นทาง

การกำหนดราคาแบบก้าว

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวการก้าวเดิน

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

โบนัส:ซอฟต์แวร์จัดการการเดินทาง!

4. MileIQ

แดชบอร์ดสำหรับผู้ใช้ในการติดตามและตรวจสอบระยะทางด้วย MileIQ
ผ่านทางMileIQ

แยกแยะระหว่างการเดินทางส่วนตัวและการเดินทางเพื่อธุรกิจได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเมื่อคุณใช้ MileIQ เพื่อติดตามระยะทางของคุณ แอปจะติดตามการเดินทางทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถปัดซ้ายหรือขวาเพื่อระบุประเภทการเดินทางของแต่ละทริปได้

แอปนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งในแทบทุกอุตสาหกรรม คุณสามารถติดตามระยะทาง (และการประหยัด) ได้ตลอดเวลา เปิดใช้งานชั่วโมงทำงานเพื่อให้คุณมีทริปที่ต้องจัดการน้อยลง และรับการแจ้งเตือนหากคุณมีงานที่ต้องทำค้างอยู่ในแอป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MileIQ

  • แดชบอร์ดของ MileIQ ทำให้การปัดและจัดประเภทการขับขี่เป็นเรื่องง่าย
  • ตัวติดตามแสดงให้คุณเห็นการประหยัดและการหักเงินตลอดระยะเวลา
  • ดาวน์โหลดรายงานระยะทางรายเดือนได้อย่างง่ายดายในรูปแบบไฟล์ CSV หรือ PDF

ข้อจำกัดของ MileIQ

  • อินเทอร์เฟซของแอปอาจทำงานช้าขณะทำการแก้ไขหรือปรับแต่งด้วยตนเอง
  • เวอร์ชันฟรีจำกัดจำนวนไดรฟ์ที่สามารถติดตามได้ต่อเดือน

ราคาของ MileIQ

  • ฟรี
  • ไม่จำกัด: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีมโปร: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว MileIQ

  • G2: 4. 2/5 (66+ รีวิว)
  • Capterra: 5. 0/5 (1+ รีวิว)

5. ตัวติดตามระยะทางโดย Everlance

ภาพรวมการหักลดหย่อนระยะทางและค่าใช้จ่ายในแอปติดตามระยะทางของ Everlance
ผ่านทางEverlance

Everlance ให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการรายงานเป็นอันดับแรกด้วยแอปติดตามระยะทาง เมื่อแอปติดตามระยะทางแล้ว จะคำนวณการหักลดหย่อนและค่าใช้จ่ายรายวัน รายเดือน และรายปีให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถกรองข้อมูลเพื่อเน้นช่วงเวลาที่ต้องการและส่งออกข้อมูลไปยังแอปการจัดการการเงินและโครงการที่ตนชื่นชอบได้อย่างง่ายดาย

แอปนี้โฆษณาคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ IRS และสร้างเอกสารจำนวนมากได้ สามารถตอบสนองความต้องการของนโยบายของบริษัทเกือบทุกแห่งเกี่ยวกับรายงานค่าใช้จ่าย การติดตาม และการตรวจสอบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Everlance

  • ระบบติดตามอัตโนมัติพร้อมฟีเจอร์แก้ไข เพื่อย้อนกลับไปจัดประเภทการเดินทางใหม่หรือแบ่งการเดินทางออกเป็นหลายช่วงย่อย
  • ตัวเลือกการสร้างรายงานและการจัดทำเอกสารที่ดี
  • ตัวเลือกบันทึกประจำวันรายสัปดาห์ รายเดือนและรายวันเพื่อการวิเคราะห์และติดตามผลอย่างง่ายดาย
  • สะอาด, ใช้งานง่าย, ง่ายต่อการนำทาง

ข้อจำกัดของเอเวอร์แลนซ์

  • คุณสมบัติฟรีอาจจัดประเภทการเดินทางผิดและเขียนทับข้อมูลได้
  • อาจไม่สามารถบันทึกการเดินทางได้หากแบตเตอรี่โทรศัพท์ต่ำ

ราคาของเอเวอร์แลนซ์

  • ฟรี (สำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจ)
  • พรีเมียม (รายบุคคล): $5/เดือน
  • พรีเมียม พลัส (รายบุคคล): $10/เดือน
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปรแกรม CPM (สำหรับธุรกิจ): $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปรแกรม FAVR (สำหรับธุรกิจ): $33/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Everlance

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (64+ รีวิว)

6. SherpaShare – คนขับรถร่วมเดินทาง

แดชบอร์ดติดตามระยะทางและรายการหักค่าใช้จ่ายใน SherpaShare
ผ่านทางSherpaShare

SherpaShare ถูกสร้างขึ้นเพื่อคนขับรถร่วมเดินทางโดยเฉพาะ ผสานแอปของคุณกับ SherpaShare เพื่อวางแผนเส้นทาง รับคำแนะนำในการปรับเส้นทางให้เหมาะสม และติดตามระยะทางธุรกิจของคุณ

แอปพรีเมียมมีฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้เพื่อเพิ่มรายได้ประจำวันให้สูงสุดด้วยข้อมูลเชิงลึก เช่น แผนที่ความหนาแน่นและจุดที่ได้รับความนิยม แอปยังมีส่วนลดและคูปองสำหรับผู้ใช้ SherpaShare อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ SherpaShare

  • คุณสมบัติการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ขับขี่วางแผนเส้นทางเพื่อรับค่าตอบแทนที่ดีขึ้น
  • ฟังก์ชันแชทที่สร้างขึ้นสำหรับชุมชนคนขับรถรับจ้าง

ข้อจำกัดของ SherpaShare

  • แท็บการออมและข้อเสนออาจทำให้เสียสมาธิ
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าแอปนี้ใช้งานยาก
  • จำเป็นต้องมีสิทธิ์ทั้งหมดเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

ราคาของ SherpaShare

  • รายเดือน: $5.99/เดือน
  • ซูเปอร์พรีเมียม: $10/เดือน

คะแนนและรีวิวของ SherpaShare

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ชม

7. Hurdlr

แดชบอร์ด Hurdlr พร้อมข้อมูลการติดตามระยะทาง รายได้และการติดตามภาษี และอื่นๆ
ผ่านทางHurdlr

Hurdlr ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่เป็นฟรีแลนซ์โดยเฉพาะ แทนที่จะเพียงแค่ติดตามระยะทางและเงินออมที่อาจเกิดขึ้น ระบบยังติดตามค่าใช้จ่ายและเงินออมที่สัมพันธ์กับกำไรและรายได้ของธุรกิจอีกด้วย คุณสามารถดูเงินออมสะสมตามช่วงเวลา รายงานแสดงกำไรและขาดทุน และรับการอัปเดตข้อมูลระยะทางแบบเรียลไทม์

ผู้ใช้สามารถติดตามค่าใช้จ่ายทางธุรกิจนอกเหนือจากการขับขี่ผ่าน Hurdlr ได้เช่นกัน บันทึกใบเสร็จ บันทึกค่าใช้จ่าย และดูยอดเงินในบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณได้ภายในแอปเดียว

คุณสมบัติเด่นของ Hurdlr

  • ระบบติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และภาษีในตัวบนหน้าจอหลัก
  • การผสานรวมกับธนาคารหลายพันแห่ง รวมถึงเครื่องมือการชำระเงินยอดนิยม แอปเรียกรถ และเครื่องมือบัญชี
  • มีแม่แบบรายงานให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
  • การติดตามระยะทางไม่จำกัด

ข้อจำกัดของ Hurdlr

  • ผู้ใช้บางรายพบปัญหาการขาดการติดตามและการทำงาน
  • สามารถนับการโอนเงินผ่านธนาคารซ้ำ ทำให้รายงานค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง

ราคาของ Hurdlr

  • ฟรี
  • พรีเมียม: 10 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $16.67/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Hurdlr

  • G2: 4. 3/5 (23+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิว 11+ รายการ)

8. ตามตารางกริด

แดชบอร์ดแอปพลิเคชันแสดงแนวโน้มระยะทางและข้อมูลการเดินทาง
ผ่านทางGridwise

Gridwise ถูกสร้างขึ้นสำหรับสองกลุ่มเป้าหมาย: คนทำงานอิสระที่ต้องการวิธีจัดการงานแบบรวมศูนย์ และธุรกิจที่ต้องการทำการตลาดกับคนทำงานอิสระ คนทำงานอิสระสามารถซิงค์แอปของตน รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และวางแผนกลยุทธ์ในช่วงเวลาที่มีงานมาก ธุรกิจสามารถลงโฆษณา ติดต่อคนขับรถ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญของตนได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gridwise

  • อินเตอร์เฟซทำให้การเตรียมข้อมูลภาษีและการติดตามการหักลดหย่อนเป็นเรื่องง่าย
  • ผู้ใช้สามารถซิงค์แอปงานรับจ้างและแอปเรียกรถเพื่อวางแผนวันของพวกเขาได้
  • เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสถิติและคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ข้อจำกัดแบบกริด

  • ข้อมูลการเคลื่อนที่ของงานอิสระถูกแชร์กับผู้โฆษณา
  • เวอร์ชันฟรีมีการแจ้งเตือนกิจกรรมและข้อมูลเชิงลึกของสนามบินที่จำกัด

การกำหนดราคาแบบกริด

  • ฟรี
  • บวก: $9.99/เดือน

คะแนนและรีวิวแบบกริด

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

9. QuickBooks สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

แดชบอร์ด QuickBooks สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ พร้อมเมนูสำหรับระยะทาง ค่าใช้จ่าย บัญชีธนาคาร และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
ผ่านQuickBooks สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

QuickBooks นำเสนอชุดเครื่องมือครบวงจรสำหรับมืออาชีพที่ทำงานอิสระและธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงแอปติดตามระยะทาง ผู้ใช้สามารถสร้างรายงาน ดูประมาณการประหยัด และถ่ายโอนข้อมูลไปยัง TurboTax ได้อย่างง่ายดาย การถ่ายโอนและแบ่งปันข้อมูลทำได้ง่ายเพราะมีโปรแกรมมากมายภายใต้ร่มเดียวกันนี้

แอปนี้โดดเด่นเมื่อพูดถึงเรื่องภาษีและการวางแผนการเงิน หากคุณต้องการให้ความสำคัญกับการหักลดหย่อนภาษีและการทำบัญชีที่ชัดเจน QuickBooks มีมุมมอง รายงาน และฟีเจอร์ต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่คุณต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Self-Employed

  • เครื่องมือรายงานในตัวที่แข็งแกร่งเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก
  • ฟังก์ชันการประมาณการภาษีและการยื่นภาษีที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
  • ให้บริการการติดตามระยะทาง, การติดตามค่าใช้จ่าย, และการจัดระเบียบใบเสร็จทั้งหมดในที่เดียว

ข้อจำกัดของ QuickBooks Self-Employed

  • ผู้ใช้หลายคนพบว่าบริการลูกค้าไม่เพียงพอ
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่เป็นมิตรเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ QuickBooks

  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: 20 ดอลลาร์/เดือน
  • แพ็กเกจภาษีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ: 30 ดอลลาร์/เดือน
  • แพ็กเกจภาษีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ: 40 ดอลลาร์/เดือน

QuickBooks Self-Employed คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 0/5 (รีวิว 3,100+ สำหรับ QuickBooks)
  • Capterra: 3. 9/5 (95+ รีวิว)

10. ทริปล็อก

หน้าต่าง Triplog สำหรับบันทึกระยะทางและค่าใช้จ่าย
ผ่านทางTriplog

Triplog นำเสนอฟีเจอร์สำหรับทั้งมืออาชีพที่ทำงานอิสระและธุรกิจระดับองค์กร โดยสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรยอดนิยม เช่น QuickBooks, SAP Concur และ Sage เพื่อให้เข้ากับระบบเทคโนโลยีใดก็ได้ ผู้ใช้และผู้จัดการสามารถติดตามการเดินทางได้ตลอดเวลาและระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้ผ่านซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่ครอบคลุม

TripLog มีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมหลักต่างๆ เพื่อให้บริการทุกคน ตั้งแต่คนขับรถรับส่งอิสระไปจนถึงทีมก่อสร้างขนาดใหญ่ บุคคลทั่วไปสามารถวางแผนเส้นทางและจัดประเภทการเดินทางสำหรับการรายงานภาษีได้ ธุรกิจสามารถติดตามการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติและรักษาการกำกับดูแลสำหรับทีมภาคสนามของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของ TripLog

  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มหลักและ API สำหรับฟังก์ชันที่กำหนดเอง
  • การติดตามแบบเรียลไทม์สำหรับการเดินทาง, น้ำมัน, และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตามระยะทางด้วย GPS หรือติดตามด้วย Bluetooth เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามระยะทางอัตโนมัติ
  • มีตัวเลือกซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้าออกงานและซอฟต์แวร์ติดตามค่าใช้จ่าย

ข้อจำกัดของ TripLog

  • ฟีเจอร์การชำระเงินอัตโนมัติอาจพบข้อผิดพลาดระหว่างการตั้งค่า
  • การตอบกลับจากฝ่ายช่วยเหลือมีรายงานว่าล่าช้า

ราคาของ TripLog

  • ไลท์: ฟรี
  • พรีเมียม: $5.99/เดือน
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ TripLog

  • G2: 4. 7/5 (56+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (75+ รีวิว)

ติดตามระยะทางของคุณในที่เดียวที่คุณจัดการการเงินและรายการที่ต้องทำอยู่แล้วใน ClickUp

การติดตามระยะทางของคุณสามารถช่วยประหยัดเงินภาษีหรือค่าใช้จ่ายที่พลาดไปได้หลายร้อยหรือหลายพันดอลลาร์ให้กับธุรกิจของคุณ แต่เมื่อคุณพึ่งพาเครื่องมือแบบแมนนวล มันอาจดูไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไป การเลือกแอปติดตามระยะทางที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างอย่างมาก

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีและแอปติดตามการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ClickUp สามารถอ่านข้อมูลจากแอปติดตามระยะทางของคุณเพื่อสร้างรายงาน ตรวจสอบแนวโน้มตลอดเวลา และทำให้การรายงานหรือบันทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นเรื่องง่ายขึ้น

สมัครวันนี้เพื่อรับบัญชี ClickUp ฟรีตลอดชีพของคุณและเริ่มติดตาม!