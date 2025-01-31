10 แอปติดตามระยะทางที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

มืออาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยสามารถขับรถหลายร้อยหรือแม้กระทั่งหลายพันไมล์ที่เกี่ยวข้องกับงานตลอดทั้งปี สำหรับพนักงานทั่วไปที่ทำงานตามเวลา นี่คือค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกคืนได้ผ่านแผนกบัญชีของบริษัทของคุณ สำหรับผู้รับเหมาและเจ้าของธุรกิจ ไมล์เหล่านี้สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้
แต่คุณสามารถรับเงินคืนหรือประหยัดภาษีได้ก็ต่อเมื่อคุณมีวิธีติดตามระยะทางที่สะดวกและเชื่อถือได้ตลอดทั้งปี แอปติดตามระยะทางในปัจจุบันช่วยให้การติดตามระยะทาง จุดหมายปลายทาง และทริปที่เข้าเกณฑ์เป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทำได้ง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติ
ค้นหาแอปที่เหมาะสมพร้อมคุณสมบัติที่ตรงใจ เพื่อให้การติดตามระยะทางเป็นเรื่องง่ายและสนุก แทนที่จะเป็นภาระที่น่าเบื่อ ระบุคุณสมบัติที่จำเป็นซึ่งควรมีในแอปติดตามระยะทางประจำปี 2024 จากนั้นเปรียบเทียบแอปยอดนิยมในรายการนี้เพื่อค้นหาแอปที่คุณชื่นชอบที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในแอปติดตามระยะทาง?
แอปติดตามระยะทางที่ดีที่สุดถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ—ยิ่งไปกว่านั้น แอปติดตามที่เหมาะสมจะถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงมืออาชีพในอุตสาหกรรมของคุณโดยเฉพาะ คนขับรถรับจ้าง ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ และผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพต่างขับรถเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน และคุณต้องการเครื่องมือที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ
ขณะที่คุณกำลังเปรียบเทียบตัวเลือกต่าง ๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ที่จำเป็นเหล่านี้มีอยู่ในเวอร์ชันฟรีหรือเวอร์ชันพรีเมียม:
- ระบบอัตโนมัติ: ไม่มีอะไรน่าหงุดหงิดไปกว่าการมาถึงจุดหมายปลายทางที่ห่างไกลแล้วพบว่าลืมเปิดตัวติดตามระยะทางของคุณ หลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยการเลือกแอปที่ติดตามระยะทางทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ แอปอัจฉริยะสามารถคาดเดาได้ว่าการเดินทางใดเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเข้าไปทำงานด้วยตนเองมากมายทำให้การจัดการภาระงานง่ายขึ้น
- ความสามารถในการส่งออกและการผสานรวม: ในที่สุด ข้อมูลการติดตามระยะทางของคุณจะต้องถูกย้ายจากแอปไปยังแบบฟอร์มของ IRS หรือรายงานค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ มองหาแอปที่สามารถแชร์ข้อมูลกับเครื่องมือทางการเงินที่คุณ (หรือนักบัญชีของคุณ) ใช้อยู่แล้ว
- ฟีเจอร์การจัดหมวดหมู่และแท็กมากมาย: แอปติดตามระยะทางที่ดีจะให้คุณกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของการเดินทางธุรกิจในแต่ละครั้ง คุณอาจต้องการช่องข้อมูลเช่นวันที่หรือฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างการออกให้บริการนอกสถานที่และงานเครือข่าย และติดตามการเดินทางสำหรับแอปงานต่างๆ
- ฟังก์ชันเพิ่มเติม: หากตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ ให้มองหาซอฟต์แวร์การจัดการงานในตัว, การติดตามค่าใช้จ่าย,เครื่องมือการจัดการเวลา,และเทมเพลตใบงาน
- ข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน: มองหาแอปที่คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทาง การประหยัดภาษี และแนวโน้มการขับขี่ของคุณ
- ความสะดวกและความน่าเชื่อถือ: แอปที่ดีที่สุดคือแอปที่คุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบทุกครั้งเมื่อขึ้นรถ ดังนั้นให้เปรียบเทียบแอปที่คุณชื่นชอบโดยพิจารณาจากเวลาที่ใช้งานได้, การเกิดข้อขัดข้อง, ข้อผิดพลาด, และความง่ายในการใช้งาน
ด้วยการมองหาคุณภาพและความสะดวกสบาย คุณจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะมีบันทึกที่ถูกต้องและมีวิธีการที่ง่ายในการขอเงินคืนสำหรับระยะทางทางธุรกิจ
10 อันดับโปรแกรมติดตามระยะทางที่ดีที่สุด
เปรียบเทียบแอปติดตามระยะทางที่ดีที่สุดในปี 2023 แต่ละแอปมีเทคโนโลยีการติดตามที่ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติและความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์
1.คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่ตัวติดตามระยะทางแบบเรียลไทม์—แต่เป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการในการจัดการการเดินทางส่วนตัวและธุรกิจของคุณ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และทีมธุรกิจใช้มันเพื่อนำเข้าข้อมูลการติดตามระยะทางของพวกเขาเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลกลาง
จากที่นั่น ผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางสามารถโอนข้อมูลไปยังรายงานค่าใช้จ่ายที่มีรูปแบบสำเร็จรูปหรือเพิ่มเข้าไปในรายการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษี ผู้จัดการสามารถวิเคราะห์การเดินทางของทีมเพื่อค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่างบประมาณอยู่ในเส้นทางที่จะครอบคลุมระยะทางได้ นักบัญชีและทีมการเงินก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อจัดการการชำระเงินและการยื่นภาษีได้เช่นกัน
ไม่ว่าคุณต้องการปฏิทินที่รวบรวมข้อมูลการเดินทางทั้งหมดของคุณ หรือตารางเพื่อดูว่าทีมของคุณเดินทางกี่ไมล์ต่อสัปดาห์ ClickUp ก็มีมุมมองที่หลากหลายและเครื่องมือการจัดการโครงการที่รองรับความพยายามของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เทมเพลตเฉพาะทาง เช่นเทมเพลตใบงานบริการของ ClickUpเพื่อติดตามระยะทางในบริบทของชั่วโมงการทำงานได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวบรวมและติดตามระยะทางจากพนักงานและทีมต่างๆ ในมุมมองตารางเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
- ใช้เทมเพลตและแบบฟอร์มภายใน ClickUp เพื่อเพิ่มข้อมูลจากแอปติดตามระยะทางไปยังรายงาน แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย และเอกสารอื่น ๆ
- แนบข้อมูลระยะทางกับโครงการหรืองานเฉพาะเพื่อความสะดวกในการจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์
- ฟังก์ชันซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลฟรีสำหรับการติดตามอย่างละเอียดและการสร้างรายงานด้วยเทมเพลตฐานข้อมูล
- เพิ่มงานสำหรับคนขับแต่ละคน นักบัญชี หรือตัวคุณเอง (ในบทบาทต่างๆ ของคุณ) เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลระยะทางและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
- รวมการติดตามระยะทางกับการติดตามเวลาโครงการมากขึ้นเพื่อดูว่าทรัพยากรของบริษัทคุณถูกใช้ไปที่ไหน
- สื่อสารด้วยฟีเจอร์บันทึกและข้อความส่วนตัวของ ClickUp เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลตรงเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp ไม่มีการติดตามระยะทางแบบเรียลไทม์; คุณจำเป็นต้องเลือกแอปติดตามระยะทางและเชื่อมต่อกับ ClickUp เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจัดการโครงการของคุณ
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป คุณสามารถจัดการงานประจำวันบนโทรศัพท์ของคุณได้ และจากนั้นเปลี่ยนไปใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่หนักหน่วง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. เดี่ยว
การติดตามเวลาและการติดตามระยะทางเป็นงานที่น่าเบื่อหากคุณทำงานในระบบเศรษฐกิจแบบกิ๊ก แต่ Solo ทำให้งานนี้ง่ายขึ้นด้วยการติดตามระยะทางและค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ ใช้แอปนี้เพื่อรวมแอปงานทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียวเพื่อวางแผนการเดินทาง ติดตามระยะทาง และดูว่าคุณทำเงินได้เท่าไรเมื่อสิ้นสุดวัน
Solo ไม่ใช่แค่ตัวติดตามระยะทางธรรมดา แต่เป็นศูนย์กลางเดียวที่ช่วยให้คุณจัดการทุกสิ่งที่ต้องทำจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ แอปเรียกรถ และแอปส่งของได้ทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น ยังคาดการณ์รายได้ที่คุณจะได้รับในแต่ละวัน และจ่ายส่วนต่างให้หากคุณมีรายได้มากกว่าที่คาดไว้อีกด้วย คนขับงานอิสระจำนวนมากใช้แอปนี้ในการบันทึกข้อมูล สร้างแผนการเดินทาง และติดตามสถานะทางการเงิน
คุณสมบัติเด่นสำหรับผู้ใช้คนเดียว
- การผสานรวมกับแอปยอดนิยม เช่น Instacart, Doordash และ Uber
- ตัวติดตามหลายตัวสำหรับระยะทาง เวลา และรายได้ที่คาดการณ์
- การรับประกันเงินเดือนรายวันของคุณ
ข้อจำกัดในการทำงานคนเดียว
- การติดตามด้วยตนเองอาจไม่น่าเชื่อถือ ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว
- ข้อความอาจมีขนาดเล็กและอ่านยาก
ราคาสำหรับบุคคลเดียว
- พื้นฐาน: $10/เดือน
- ข้อดี: $15/เดือน
- โปรพลัส: $20/เดือน
เรตติ้งและรีวิวเดี่ยว
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
3. ก้าวเดิน
Stride เป็นแอปติดตามระยะทางฟรี ผู้ใช้สามารถติดตามระยะทางโดยอัตโนมัติสำหรับการเดินทางทั้งหมดของพวกเขา นอกจากนี้ยังช่วยผู้ใช้ทางธุรกิจในการค้นหาการหักลดหย่อนภาษีและโอกาสในการประหยัดด้วยแดชบอร์ดที่มีประโยชน์สำหรับการติดตามการประหยัด ค่าใช้จ่าย และตัวเลือกต่างๆ
ผู้ใช้ยังใช้แอปนี้สำหรับชีวิตส่วนตัวของพวกเขา เนื่องจากแอปมีเครื่องมือการจัดการงบประมาณและการติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัว การออกแบบแอปนั้นง่ายและใช้งานง่าย ดังนั้นการใช้แอปจึงไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ
คุณสมบัติเด่นของ Stride
- การติดตามระยะทางและเวลาได้บนหน้าจอหลักของแอป
- คุณสมบัติงบประมาณสำหรับการจัดการเงินแบบรวดเร็ว
- แยกแยะระหว่างการเดินทางส่วนตัวและการเดินทางเพื่อธุรกิจได้อย่างง่ายดาย
- ข้อเสนอแนะสำหรับการค้นหาและใช้การหักลดหย่อนภาษี
ข้อจำกัดในการก้าวเดิน
- การแจ้งเตือนไม่สม่ำเสมอ
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความแม่นยำของเส้นทาง
การกำหนดราคาแบบก้าว
- ฟรี
คะแนนและรีวิวการก้าวเดิน
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
โบนัส:ซอฟต์แวร์จัดการการเดินทาง!
4. MileIQ
แยกแยะระหว่างการเดินทางส่วนตัวและการเดินทางเพื่อธุรกิจได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเมื่อคุณใช้ MileIQ เพื่อติดตามระยะทางของคุณ แอปจะติดตามการเดินทางทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถปัดซ้ายหรือขวาเพื่อระบุประเภทการเดินทางของแต่ละทริปได้
แอปนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งในแทบทุกอุตสาหกรรม คุณสามารถติดตามระยะทาง (และการประหยัด) ได้ตลอดเวลา เปิดใช้งานชั่วโมงทำงานเพื่อให้คุณมีทริปที่ต้องจัดการน้อยลง และรับการแจ้งเตือนหากคุณมีงานที่ต้องทำค้างอยู่ในแอป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MileIQ
- แดชบอร์ดของ MileIQ ทำให้การปัดและจัดประเภทการขับขี่เป็นเรื่องง่าย
- ตัวติดตามแสดงให้คุณเห็นการประหยัดและการหักเงินตลอดระยะเวลา
- ดาวน์โหลดรายงานระยะทางรายเดือนได้อย่างง่ายดายในรูปแบบไฟล์ CSV หรือ PDF
ข้อจำกัดของ MileIQ
- อินเทอร์เฟซของแอปอาจทำงานช้าขณะทำการแก้ไขหรือปรับแต่งด้วยตนเอง
- เวอร์ชันฟรีจำกัดจำนวนไดรฟ์ที่สามารถติดตามได้ต่อเดือน
ราคาของ MileIQ
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมโปร: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว MileIQ
- G2: 4. 2/5 (66+ รีวิว)
- Capterra: 5. 0/5 (1+ รีวิว)
5. ตัวติดตามระยะทางโดย Everlance
Everlance ให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการรายงานเป็นอันดับแรกด้วยแอปติดตามระยะทาง เมื่อแอปติดตามระยะทางแล้ว จะคำนวณการหักลดหย่อนและค่าใช้จ่ายรายวัน รายเดือน และรายปีให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถกรองข้อมูลเพื่อเน้นช่วงเวลาที่ต้องการและส่งออกข้อมูลไปยังแอปการจัดการการเงินและโครงการที่ตนชื่นชอบได้อย่างง่ายดาย
แอปนี้โฆษณาคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ IRS และสร้างเอกสารจำนวนมากได้ สามารถตอบสนองความต้องการของนโยบายของบริษัทเกือบทุกแห่งเกี่ยวกับรายงานค่าใช้จ่าย การติดตาม และการตรวจสอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Everlance
- ระบบติดตามอัตโนมัติพร้อมฟีเจอร์แก้ไข เพื่อย้อนกลับไปจัดประเภทการเดินทางใหม่หรือแบ่งการเดินทางออกเป็นหลายช่วงย่อย
- ตัวเลือกการสร้างรายงานและการจัดทำเอกสารที่ดี
- ตัวเลือกบันทึกประจำวันรายสัปดาห์ รายเดือนและรายวันเพื่อการวิเคราะห์และติดตามผลอย่างง่ายดาย
- สะอาด, ใช้งานง่าย, ง่ายต่อการนำทาง
ข้อจำกัดของเอเวอร์แลนซ์
- คุณสมบัติฟรีอาจจัดประเภทการเดินทางผิดและเขียนทับข้อมูลได้
- อาจไม่สามารถบันทึกการเดินทางได้หากแบตเตอรี่โทรศัพท์ต่ำ
ราคาของเอเวอร์แลนซ์
- ฟรี (สำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจ)
- พรีเมียม (รายบุคคล): $5/เดือน
- พรีเมียม พลัส (รายบุคคล): $10/เดือน
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรแกรม CPM (สำหรับธุรกิจ): $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรแกรม FAVR (สำหรับธุรกิจ): $33/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Everlance
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (64+ รีวิว)
6. SherpaShare – คนขับรถร่วมเดินทาง
SherpaShare ถูกสร้างขึ้นเพื่อคนขับรถร่วมเดินทางโดยเฉพาะ ผสานแอปของคุณกับ SherpaShare เพื่อวางแผนเส้นทาง รับคำแนะนำในการปรับเส้นทางให้เหมาะสม และติดตามระยะทางธุรกิจของคุณ
แอปพรีเมียมมีฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้เพื่อเพิ่มรายได้ประจำวันให้สูงสุดด้วยข้อมูลเชิงลึก เช่น แผนที่ความหนาแน่นและจุดที่ได้รับความนิยม แอปยังมีส่วนลดและคูปองสำหรับผู้ใช้ SherpaShare อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ SherpaShare
- คุณสมบัติการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ขับขี่วางแผนเส้นทางเพื่อรับค่าตอบแทนที่ดีขึ้น
- ฟังก์ชันแชทที่สร้างขึ้นสำหรับชุมชนคนขับรถรับจ้าง
ข้อจำกัดของ SherpaShare
- แท็บการออมและข้อเสนออาจทำให้เสียสมาธิ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแอปนี้ใช้งานยาก
- จำเป็นต้องมีสิทธิ์ทั้งหมดเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
ราคาของ SherpaShare
- รายเดือน: $5.99/เดือน
- ซูเปอร์พรีเมียม: $10/เดือน
คะแนนและรีวิวของ SherpaShare
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ชม
7. Hurdlr
Hurdlr ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่เป็นฟรีแลนซ์โดยเฉพาะ แทนที่จะเพียงแค่ติดตามระยะทางและเงินออมที่อาจเกิดขึ้น ระบบยังติดตามค่าใช้จ่ายและเงินออมที่สัมพันธ์กับกำไรและรายได้ของธุรกิจอีกด้วย คุณสามารถดูเงินออมสะสมตามช่วงเวลา รายงานแสดงกำไรและขาดทุน และรับการอัปเดตข้อมูลระยะทางแบบเรียลไทม์
ผู้ใช้สามารถติดตามค่าใช้จ่ายทางธุรกิจนอกเหนือจากการขับขี่ผ่าน Hurdlr ได้เช่นกัน บันทึกใบเสร็จ บันทึกค่าใช้จ่าย และดูยอดเงินในบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณได้ภายในแอปเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Hurdlr
- ระบบติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และภาษีในตัวบนหน้าจอหลัก
- การผสานรวมกับธนาคารหลายพันแห่ง รวมถึงเครื่องมือการชำระเงินยอดนิยม แอปเรียกรถ และเครื่องมือบัญชี
- มีแม่แบบรายงานให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
- การติดตามระยะทางไม่จำกัด
ข้อจำกัดของ Hurdlr
- ผู้ใช้บางรายพบปัญหาการขาดการติดตามและการทำงาน
- สามารถนับการโอนเงินผ่านธนาคารซ้ำ ทำให้รายงานค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
ราคาของ Hurdlr
- ฟรี
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $16.67/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Hurdlr
- G2: 4. 3/5 (23+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิว 11+ รายการ)
8. ตามตารางกริด
Gridwise ถูกสร้างขึ้นสำหรับสองกลุ่มเป้าหมาย: คนทำงานอิสระที่ต้องการวิธีจัดการงานแบบรวมศูนย์ และธุรกิจที่ต้องการทำการตลาดกับคนทำงานอิสระ คนทำงานอิสระสามารถซิงค์แอปของตน รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และวางแผนกลยุทธ์ในช่วงเวลาที่มีงานมาก ธุรกิจสามารถลงโฆษณา ติดต่อคนขับรถ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญของตนได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gridwise
- อินเตอร์เฟซทำให้การเตรียมข้อมูลภาษีและการติดตามการหักลดหย่อนเป็นเรื่องง่าย
- ผู้ใช้สามารถซิงค์แอปงานรับจ้างและแอปเรียกรถเพื่อวางแผนวันของพวกเขาได้
- เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสถิติและคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดแบบกริด
- ข้อมูลการเคลื่อนที่ของงานอิสระถูกแชร์กับผู้โฆษณา
- เวอร์ชันฟรีมีการแจ้งเตือนกิจกรรมและข้อมูลเชิงลึกของสนามบินที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบกริด
- ฟรี
- บวก: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวแบบกริด
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
9. QuickBooks สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
QuickBooks นำเสนอชุดเครื่องมือครบวงจรสำหรับมืออาชีพที่ทำงานอิสระและธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงแอปติดตามระยะทาง ผู้ใช้สามารถสร้างรายงาน ดูประมาณการประหยัด และถ่ายโอนข้อมูลไปยัง TurboTax ได้อย่างง่ายดาย การถ่ายโอนและแบ่งปันข้อมูลทำได้ง่ายเพราะมีโปรแกรมมากมายภายใต้ร่มเดียวกันนี้
แอปนี้โดดเด่นเมื่อพูดถึงเรื่องภาษีและการวางแผนการเงิน หากคุณต้องการให้ความสำคัญกับการหักลดหย่อนภาษีและการทำบัญชีที่ชัดเจน QuickBooks มีมุมมอง รายงาน และฟีเจอร์ต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Self-Employed
- เครื่องมือรายงานในตัวที่แข็งแกร่งเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก
- ฟังก์ชันการประมาณการภาษีและการยื่นภาษีที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
- ให้บริการการติดตามระยะทาง, การติดตามค่าใช้จ่าย, และการจัดระเบียบใบเสร็จทั้งหมดในที่เดียว
ข้อจำกัดของ QuickBooks Self-Employed
- ผู้ใช้หลายคนพบว่าบริการลูกค้าไม่เพียงพอ
- แอปพลิเคชันมือถือไม่เป็นมิตรเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ QuickBooks
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: 20 ดอลลาร์/เดือน
- แพ็กเกจภาษีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ: 30 ดอลลาร์/เดือน
- แพ็กเกจภาษีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ: 40 ดอลลาร์/เดือน
QuickBooks Self-Employed คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (รีวิว 3,100+ สำหรับ QuickBooks)
- Capterra: 3. 9/5 (95+ รีวิว)
10. ทริปล็อก
Triplog นำเสนอฟีเจอร์สำหรับทั้งมืออาชีพที่ทำงานอิสระและธุรกิจระดับองค์กร โดยสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรยอดนิยม เช่น QuickBooks, SAP Concur และ Sage เพื่อให้เข้ากับระบบเทคโนโลยีใดก็ได้ ผู้ใช้และผู้จัดการสามารถติดตามการเดินทางได้ตลอดเวลาและระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้ผ่านซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่ครอบคลุม
TripLog มีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมหลักต่างๆ เพื่อให้บริการทุกคน ตั้งแต่คนขับรถรับส่งอิสระไปจนถึงทีมก่อสร้างขนาดใหญ่ บุคคลทั่วไปสามารถวางแผนเส้นทางและจัดประเภทการเดินทางสำหรับการรายงานภาษีได้ ธุรกิจสามารถติดตามการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติและรักษาการกำกับดูแลสำหรับทีมภาคสนามของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ TripLog
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มหลักและ API สำหรับฟังก์ชันที่กำหนดเอง
- การติดตามแบบเรียลไทม์สำหรับการเดินทาง, น้ำมัน, และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตามระยะทางด้วย GPS หรือติดตามด้วย Bluetooth เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามระยะทางอัตโนมัติ
- มีตัวเลือกซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้าออกงานและซอฟต์แวร์ติดตามค่าใช้จ่าย
ข้อจำกัดของ TripLog
- ฟีเจอร์การชำระเงินอัตโนมัติอาจพบข้อผิดพลาดระหว่างการตั้งค่า
- การตอบกลับจากฝ่ายช่วยเหลือมีรายงานว่าล่าช้า
ราคาของ TripLog
- ไลท์: ฟรี
- พรีเมียม: $5.99/เดือน
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ TripLog
- G2: 4. 7/5 (56+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (75+ รีวิว)
ติดตามระยะทางของคุณในที่เดียวที่คุณจัดการการเงินและรายการที่ต้องทำอยู่แล้วใน ClickUp
การติดตามระยะทางของคุณสามารถช่วยประหยัดเงินภาษีหรือค่าใช้จ่ายที่พลาดไปได้หลายร้อยหรือหลายพันดอลลาร์ให้กับธุรกิจของคุณ แต่เมื่อคุณพึ่งพาเครื่องมือแบบแมนนวล มันอาจดูไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไป การเลือกแอปติดตามระยะทางที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างอย่างมาก
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีและแอปติดตามการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ClickUp สามารถอ่านข้อมูลจากแอปติดตามระยะทางของคุณเพื่อสร้างรายงาน ตรวจสอบแนวโน้มตลอดเวลา และทำให้การรายงานหรือบันทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นเรื่องง่ายขึ้น
สมัครวันนี้เพื่อรับบัญชี ClickUp ฟรีตลอดชีพของคุณและเริ่มติดตาม!