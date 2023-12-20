10 หนังสือ Scrum ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการและ Scrum Master

ผู้ใช้แบบ Agile ต่างยืนยันว่า Scrumเป็นกรอบการจัดการโครงการแบบ Agileที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
แต่การบริหารโครงการนั้นท้าทายมากกว่าที่คุณคิด คุณจำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญใน Scrum เพื่อให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จ
ไม่มีทางเลือกอื่นใดที่สามารถทดแทนประสบการณ์จริงในการทำงานเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นได้ อย่างไรก็ตาม การกระโดดเข้าสู่การบริหารโครงการในโลกแห่งความเป็นจริงโดยปราศจากทักษะ Scrum ที่เฉพาะเจาะจง อาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้
คำถาม: คุณจะพัฒนาทักษะที่จำเป็นได้อย่างไร? การอ่านหนังสือคุณภาพสูงจากผู้ปฏิบัติงานจริงที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วขึ้น
เราได้รวบรวมหนังสือ Scrum ที่ดีที่สุดไว้ให้คุณได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ มาดูกันเลยว่า 10 อันดับหนังสือ Scrum ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการและ Scrum Master ในปี 2023 มีอะไรบ้าง
ในตอนท้าย เราจะเปิดเผยเคล็ดลับเล็กๆ ในวงการเพื่อช่วยให้คุณนำเคล็ดลับทั้งหมดนี้ไปใช้และกลายเป็น Scrum Master ที่ยอดเยี่ยมที่สุด
10 หนังสือ Scrum ที่ดีที่สุดที่ควรเพิ่มในรายการของคุณ
1. การประมาณการและการวางแผนแบบอไจล์ โดย ไมค์ โคห์น
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ไมค์ โคห์น
- ปีที่ตีพิมพ์: 2005
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 9 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 330 หน้า
- คะแนน 4. 5/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
ในหนังสือเล่มนี้ ไมค์ โคห์น ผู้ร่วมก่อตั้ง Agile Alliance นำเสนอแนวทางที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงสำหรับการบริหารโครงการโดยใช้Scrum แนวคิดที่อธิบายอย่างชัดเจนและคู่มือทีละขั้นตอนช่วยตอบคำถามต่างๆ เช่น:
- อะไรจะถูกสร้างขึ้น?
- มันจะใหญ่แค่ไหน?
- เมื่อใดจึงต้องทำ?
- ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างภายในเวลานั้น?
โคห์นตอบคำถามเหล่านี้ด้วยแนวทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน เขาเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการประมาณการและการวางแผนแบบ Agileให้กับผู้อ่าน ซึ่งล้ำหน้ากว่าเทคนิคการประมาณการแบบเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้ในโครงการที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
เมื่อผสานกับกรณีการใช้งานจริง คุณก็จะมีคู่มือที่ครอบคลุมสำหรับการประเมินแผนงานของคุณและ บรรลุเป้าหมายการบริหารโครงการของคุณ
"หากการส่งมอบของทีมเพิ่มขึ้นจากการที่ฉันช่วยเหลือผู้อื่น นั่นคือสิ่งที่ฉันควรทำ ความเร็วของทีมมีความสำคัญ ความเร็วของบุคคลไม่สำคัญ"
"หากการส่งมอบของทีมเพิ่มขึ้นจากการที่ฉันช่วยเหลือผู้อื่น นั่นคือสิ่งที่ฉันควรทำ ความเร็วของทีมสำคัญ ความเร็วของบุคคลไม่สำคัญ"
ประเด็นสำคัญ:
- ให้แนวทางวางแผนที่ชัดเจนเพื่อให้คุณไม่ประเมินเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้
- ให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์จริงในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงและกรณีศึกษา
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"สำคัญมากที่จะต้องเข้าใจแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนแบบอไจล์ มีประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณกำลังเปลี่ยนผ่านจากกรอบการทำงานแบบดั้งเดิมไปสู่กรอบการทำงานแบบอไจล์"
2. Scrum: ศิลปะของการทำงานให้เสร็จสองเท่าในเวลาครึ่งหนึ่ง โดย เจฟฟ์ ซัทเธอร์แลนด์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เจฟฟ์ ซัทเธอร์แลนด์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 256 หน้า
- คะแนน 4. 6/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
ตรงจากผู้ร่วมสร้างวิธีการและซีอีโอของ Scrum, Inc. หนังสือเล่มนี้มอบมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำงานของ Scrum ให้กับผู้อ่าน นี่คือก้าวแรกในการเดินทางสู่ความเชี่ยวชาญใน Scrum ของคุณ
ซัทเธอร์แลนด์ได้วางรากฐานทางทฤษฎีที่มั่นคงและแสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานของมัน
ลักษณะเด่นประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือภาษาที่เรียบง่าย แตกต่างจากหนังสือ Scrum เล่มอื่น ๆ เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจและมีชีวิตชีวา คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านซอฟต์แวร์ก็สามารถเข้าใจหลักการที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ได้ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
"Scrum Master ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกระบวนการ จะถามคำถามสามข้อกับสมาชิกทีมแต่ละคน: 1. เมื่อวานนี้คุณได้ทำอะไรเพื่อช่วยให้ทีมเสร็จสิ้น Sprint? 2. วันนี้คุณจะทำอะไรเพื่อช่วยให้ทีมเสร็จสิ้น Sprint? 3. มีอุปสรรคอะไรที่ขัดขวางการทำงานของทีม? แค่นั้น"
ประเด็นสำคัญ:
- รวดเร็ว ง่าย และเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับ Scrum
- สไตล์ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และปราศจากศัพท์เทคนิค
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเริ่มต้นของ Scrum คุณได้มาถูกหนังสือแล้ว แนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการ (SMs) หากพวกเขาต้องการทราบอย่างแท้จริงว่า Scrum คืออะไรและทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
3. Scrum ที่จำเป็น: คู่มือปฏิบัติสำหรับกระบวนการ Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดย Kenneth S. Rubin
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: Kenneth S. Rubin
- ปีที่ตีพิมพ์: 2012
- เวลาอ่านโดยประมาณ: ประมาณ 13 ถึง 14 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
- จำนวนหน้า: 496 หน้า
- คะแนน 4. 6/5 (Amazon) 4. 7/5 (Flipkart)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 7/5 (Flipkart)
หากคุณกำลังมองหาหนังสือเล่มเดียวที่จะครอบครองทุกสิ่ง ไม่มีอะไรดีไปกว่าคู่มือเชิงลึกที่สมบูรณ์ของรูบินเกี่ยวกับ Scrum
จากคำจำกัดความของ'สปรินต์'ที่มีความยาว 17 หน้า ไปจนถึงการอธิบายเกี่ยวกับการประมาณการ ความเร็ว และหนี้ทางเทคนิคในสองบท หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทุกแง่มุมของค่านิยม Scrumอย่างละเอียดถี่ถ้วน
หนังสือเล่มนี้มีความยาวแต่ให้ประโยชน์อย่างมาก เหมาะสำหรับ Scrum Master ที่ต้องการยกระดับทักษะการบริหารโครงการของตนไปอีกขั้น คู่มือสั้น ๆ ในรายการนี้แตกต่างจากความรู้ที่หนังสือเล่มนี้จะมอบให้ เนื่องจากคุณต้องลงทุนเวลาในการอ่านอย่างละเอียด
"สครัมทำให้เห็นถึงปัญหาการทำงานที่ไม่เป็นระบบและการสูญเสียที่ขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุศักยภาพที่แท้จริงของตน"
ประเด็นสำคัญ:
- คู่มือเชิงลึกทุกแง่มุมของวิธีการ Scrum
- เคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันซึ่งมาสเตอร์ Scrum ต้องเผชิญ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"คู่มือที่ละเอียดและใช้งานได้จริงมาก ใช้เตรียมตัวสอบของฉัน"
4. การทบทวนแบบอไจล์: การทำให้ทีมที่ดีกลายเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม โดย เอสเธอร์ เดอร์บี และ ไดอาน่า ลาร์เซน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เอสเธอร์ เดอร์บี และ ไดอาน่า ลาร์เซน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2006
- เวลาอ่านที่ประมาณ: ประมาณ 5 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 186 หน้า
- คะแนน 4. 5/5 (Amazon) 3. 9/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 9/5 (Goodreads)
แม้ว่าจะเก่าแก่ แต่ผลงานชิ้นนี้ยังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน
การทบทวนแบบ Agile เป็นพิธีกรรมสำคัญของ Scrum ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อสรุปแต่ละรอบของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ การประชุมเหล่านี้เป็นช่องทางที่ดีในการถอยกลับมาประเมินว่าอะไรกำลังเป็นประโยชน์และอะไรที่เป็นอุปสรรค
เอสเธอร์และไดอาน่า ผ่านงานชิ้นนี้ มอบเครื่องมือและเคล็ดลับให้คุณเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากมายที่คุณเผชิญในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น
มันสอนคุณวิธีการจัดระเบียบและดำเนินการทบทวนย้อนหลังทั่วไป ปรับให้เข้ากับขนาดทีม Scrumและความต้องการขององค์กรของคุณ และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและขยายกลยุทธ์เหล่านี้
"จากนั้น ให้ทุกคนในห้องพูดออกมา เมื่อมีใครไม่พูดในตอนเริ่มต้นของการทบทวน นั่นหมายความว่าคนนั้นได้รับอนุญาตโดยปริยายให้เงียบตลอดช่วงเวลาที่เหลือของการประชุม"
ประเด็นสำคัญ:
- บทเรียนเกี่ยวกับการออกแบบและดำเนินการทบทวนแบบ Agile
- คู่มือการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกวันในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
- โค้ชส่วนตัวแบบอไจล์สำหรับคุณ ที่จะนำทางคุณตลอดเส้นทางของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ฉันชอบการจัดวางที่เรียบง่ายของหนังสือเล่มนี้และมีการอธิบายด้วยตัวอย่างที่เหมาะสม มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ไม่ใช่ทั้งหมด"
5. วิ่งสปรินต์สู่ Scrum: 50 เคล็ดลับปฏิบัติเพื่อเร่งความเร็ว Scrum ของคุณ โดย บอนซี เยลซังกิ
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: บอนซี เยลซังกิ และ วาเลริโอ ซานินี
- ปีที่ตีพิมพ์: 2021
- เวลาอ่านที่ประมาณ: ประมาณ 5 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ขั้นสูง
- จำนวนหน้า: 190 หน้า
- คะแนน 4. 7/5 (Amazon) 5/5 (Sandman Books)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 5/5 (แซนด์แมน บุ๊คส์)
ผ่านหนังสือที่อ่านง่ายเล่มนี้ ผู้เขียนได้ให้คำตอบที่เป็นประโยชน์ ชัดเจน และน่าสนใจสำหรับคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุด 50 ข้อเกี่ยวกับ Scrum
ด้วยประสบการณ์ในการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญหลายพันคนทั่วโลก ผู้เขียนคู่นี้ได้สร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทีมสครัม ผู้ปฏิบัติงานสครัม สครัมมาสเตอร์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และโค้ช Agile ที่ต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนและยกระดับสครัมไปอีกขั้น
คุณจะพบเนื้อหาที่ปราศจากสิ่งที่ไม่จำเป็น ทำให้งานนี้อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน เมื่อจบแล้ว คุณจะได้กล่องเครื่องมือที่เต็มไปด้วยเคล็ดลับจากประสบการณ์จริงและ เทคนิคการจัดการโครงการที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน Scrum ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
"ไม่มีวิธีที่ถูกต้องหรือวิธีเดียวเท่านั้นในการนำ Scrum ไปใช้"
ประเด็นสำคัญ:
- ตอบคำถาม 50 ข้อที่ผู้ฝึกอบรมมักถามเกี่ยวกับ Scrum
- สไตล์การสื่อสารที่ตรงประเด็น ไม่เสียเวลา ให้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นที่สุดเท่านั้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
นี่คือหนังสือที่เหมาะสำหรับสครัมมาสเตอร์ที่ฉันได้อ่านเมื่อเร็วๆ นี้ บอนซี่ได้ทำงานอย่างยอดเยี่ยมในการทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้และอธิบายรายละเอียดทุกความคาดหวังของสครัมมาสเตอร์อย่างพิถีพิถัน ขอให้คุณประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง บอนซี่ และเราตั้งตารอหนังสือเล่มอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต ....ขอให้ทำงานดีๆ ต่อไป 📚 👍🏻
6. คู่มือ Scrum โดย Ken Schwaber และ Jeff Sutherland
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณกลับไปสู่พื้นฐาน แต่ไม่ควรประเมินผลงานชิ้นสำคัญนี้ต่ำเกินไป แม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น แต่ก็เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการทบทวนความรู้และเปรียบเทียบประสบการณ์ส่วนตัวกับกรอบแนวคิดทางทฤษฎี
เขียนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยผู้สร้าง Scrum เอง เป็นคู่มือสั้นๆ ที่เน้นส่วนที่สำคัญที่สุดของวิธีการนี้ คล้ายกับหนังสือเล่มนี้ที่ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มันจะให้คุณค่า บทบาท เหตุการณ์ และสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ใน Scrum ในรูปแบบที่กระชับ กระชับ และปราศจากศัพท์เทคนิค
"งานที่สำคัญที่สุดของผู้จัดการคือการช่วยเหลือผู้ที่ทำงาน ให้พวกเขามีเป้าหมายและปล่อยให้พวกเขาทำงาน"
ประเด็นสำคัญ:
- หลักสูตรเร่งรัดสั้นแต่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับ Scrum
- เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและ PM ที่ต้องการกลับไปสู่พื้นฐาน
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"เป็นคู่มือสั้นแต่สมบูรณ์แบบ ไม่มีอะไรเกินความจำเป็น"
7. สเกลใหญ่ Scrum: เพิ่มเติมด้วย LeSS โดย Craig Larman และ Bas Vodde
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เครก ลาร์แมน และ บาส โวด์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2016
- เวลาอ่านที่ประมาณ: ประมาณ 10 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
- จำนวนหน้า: 368 หน้า
- คะแนน 4. 4/5 (Amazon)
คุณต้องการกรอบการทำงานที่ช่วยให้คุณจัดการ โครงการขนาดใหญ่หรือหลายโครงการหรือไม่? Larman และ Vodde พร้อมช่วยเหลือคุณ
ในขณะที่ Scrum ถูกออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนาขนาดเล็กในตอนแรก เมื่อเวลาผ่านไป การเพิ่มแนวคิดและรูปแบบใหม่ ๆ ทำให้สามารถนำไปใช้ในทีมขนาดใหญ่ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการโค้ชทีมที่ทำงานแบบ Agile เพราะความสำเร็จของทีมคือทุกสิ่งทุกอย่าง
หนึ่งในรูปแบบที่บุกเบิกและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ LeSS (Large Scale Scrum) ซึ่งออกแบบโดย Larman และ Vodde เป็นกรอบการทำงานที่อิงจาก Scrum ซึ่งใช้ได้กับสถานการณ์ที่ซับซ้อน
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ต้องอ่านหากคุณอยู่ในตำแหน่งที่ต้องบริหารหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมหลายทีม หนังสือเล่มนี้เตรียมเครื่องมือที่จำเป็นให้คุณเพื่อเข้าใจบทบาทของสครัมมาสเตอร์ และโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่เพื่อคุณค่าของลูกค้า
"หนึ่งในกฎของ Scrum คืองานไม่สามารถถูกผลักไปยังทีมได้; ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ (Product Owner) จะนำเสนอรายการสำหรับรอบการทำงาน (iteration) และทีมจะดึงงานมาทำตามจำนวนที่พวกเขามีความสามารถที่จะทำในอัตราที่สามารถรักษาได้และมีคุณภาพดี"
ประเด็นสำคัญ:
- แนะนำคุณเกี่ยวกับกรอบงาน LeSS สำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีหลายทีม
- ช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการนำความเรียบง่ายของ Scrum ไปใช้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
หากคุณกำลังฝึกใช้ Scrum และกำลังประสบปัญหาในการขยายขนาด วิธีนี้เหมาะสำหรับคุณอย่างยิ่ง หากคุณกำลังวางแผนที่จะนำ Scrum มาใช้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ให้ซื้อหนังสือเล่มนี้ทันที
8. Scrum ใน AI: การพัฒนาแบบ Agile สำหรับปัญญาประดิษฐ์ด้วย Scrum และ MLOps โดย Paolo Sammicheli
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เปาโล ซัมมิเคลี
- ปีที่ตีพิมพ์: 2022
- เวลาอ่านโดยประมาณ: ประมาณ 6 ถึง 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เฉพาะกลุ่ม
- จำนวนหน้า: 244 หน้า
- คะแนน 4. 1/5 (Amazon)
อุตสาหกรรม AI กำลังเฟื่องฟูในระยะหลัง และทีมซอฟต์แวร์กำลังเตรียมตัวเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ AI เป็นตัวขับเคลื่อน Sammicheli ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการโครงการที่จำเป็นในระหว่างการพัฒนา AI ในผลงานชิ้นนี้ ทีม Agile ที่กำลังทำงานเกี่ยวกับ AI? นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ
หนังสือเล่มนี้นำเสนอรายละเอียดครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการ Agile, Scrum และ MLOps เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ รวบรวมข้อเสนอแนะ ควบคุมดูแล ปลูกฝังความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริหารจัดการนักพัฒนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง
เหมาะสำหรับสถานการณ์จริง เพราะมีพื้นฐานที่มั่นคงของ Agile, แนวทางวิศวกรรม, และตัวอย่างจากโลกจริง. ยังแสดงให้คุณเห็นวิธีการนำไปใช้ในบริษัทของคุณ.
"ด้วย Agile, Scrum และ MLOps คุณจะได้รับจิตวิญญาณของทีม, การให้ข้อเสนอแนะบ่อยครั้ง, การควบคุมตามประสบการณ์, การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และแรงจูงใจของนักพัฒนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง"
ประเด็นสำคัญ:
- คู่มือเฉพาะสำหรับการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ AI
- ให้ตัวอย่างและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปรับใช้กลยุทธ์เหล่านี้ให้ขยายตัว
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
ไม่พบรีวิว
9. การเรียนรู้ Agile: ทำความเข้าใจ Scrum, XP, Lean และ Kanban โดย แอนดรูว์ สเตลล์แมน และ เจนนิเฟอร์ กรีน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แอนดรูว์ สเตลล์แมน และเจนนิเฟอร์ กรีน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านที่ประมาณ: ประมาณ 11 ถึง 12 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 420 หน้า
- คะแนน 4. 5/5 (Amazon) 5/5 (Barnes and Noble)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 5/5 (บาร์นส์แอนด์โนเบิล)
หากคุณต้องการก้าวไปไกลกว่า Scrum และสำรวจวิธีการ Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณอย่างยิ่ง งานเขียนที่อ่านง่ายและน่าสนใจนี้ให้รายละเอียดที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ Scrum, XP, Lean และ Kanban—เหมาะสำหรับทีม Scrum
มันอธิบายว่าแต่ละวิธีมุ่งเน้นไปที่ด้านต่าง ๆ ของการพัฒนาอย่างไร และช่วยให้คุณเข้าใจว่าวิธีใดจะเหมาะกับคุณและทีม Scrum ของคุณมากที่สุด หากคุณต้องการศึกษาเกี่ยวกับ Agile อย่างลึกซึ้ง แต่ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่คุณควรเลือกใช้ ให้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน
".การเข้าใจผู้คนในทีม, วิธีที่พวกเขาทำงานร่วมกัน, และวิธีที่งานของแต่ละคนส่งผลกระทบต่อทุกคนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง"
ประเด็นสำคัญ:
- ให้การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับเฟรมเวิร์ก Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
- ช่วยให้คุณตัดสินใจว่าวิธีใดจะเหมาะสมที่สุดสำหรับขนาดและความต้องการของทีมคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทุกหัวข้ออย่างละเอียดถี่ถ้วนที่ควรมีเมื่อพยายามอธิบาย Agile ชอบวิธีการเขียน ครอบคลุมเนื้อหา และสาระของหนังสือเล่มนี้มาก
10. ScrumMaster ผู้ยิ่งใหญ่: #ScrumMasterWay โดย ซูซานา โชโควา
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ซูซานา โชโควา
- ปีที่ตีพิมพ์: 2016
- เวลาอ่านที่ประมาณ: ประมาณ 7 ถึง 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
- จำนวนหน้า: 176 หน้า
- คะแนน 4. 2/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)
ด้วยจุดมุ่งเน้นที่ Scrum Master หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ครอบคลุมในการหล่อหลอมตัวคุณให้เป็นผู้นำที่ดีที่สุดที่ทีมและองค์กรของคุณต้องการ การอ่านผลงานนี้จะทำให้คุณมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับตำแหน่งที่สำคัญยิ่งนี้
ประสบการณ์กว่า 15 ปีของผู้เขียนในฐานะนักพัฒนา ผู้จัดการ และ Scrum Master สะท้อนผ่านโมเดล State of Mind ที่ละเอียดซึ่งแสดงให้เห็นว่าวันในอุดมคติของ Scrum Master ควรเป็นอย่างไร
งานนี้สำรวจทุกแง่มุมของการเป็นและเป็นตัวแทนของ Scrum Master ตั้งแต่ความรับผิดชอบ ความสามารถ และทักษะเมตาของคุณ ไปจนถึงความสามารถในการสร้างทีม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การจัดสรรทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมาย
"การจะเป็นผู้นำที่ดี ScrumMaster ต้องอยู่เพียงหนึ่งก้าวข้างหน้าทีมและองค์กรเท่านั้น ดึงพวกเขาออกจากนิสัย, บรรทัดฐาน, และประเพณีของพวกเขา"
ประเด็นสำคัญ:
- ฝึกอบรมอย่างเข้มงวดเพื่อให้คุณกลายเป็น Scrum Master ที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้
- ให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมของคุณ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์จริงที่สั่งสมมาหลายปี
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"หนังสือที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ของสครัม"
