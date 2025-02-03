บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ GetResponse สำหรับการตลาดทางอีเมลในปี 2025

3 กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกในปี 2024 อยู่ที่มากกว่าสี่พันล้านคนซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่ธุรกิจต่างๆ ชื่นชอบแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ความคิดเห็นอาจแตกต่างกัน แต่การออกแบบ, การจัดตาราง, การเปิดตัว, และการขยายแคมเปญการตลาดทางอีเมลนั้นเป็นไปได้เพียงเมื่อมีเครื่องมือที่เหมาะสม

GetResponse เป็นเครื่องมือที่นักการตลาดใช้สำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมลหรือเพื่อดำเนินการทางการตลาดโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม ภูมิทัศน์ของเครื่องมือการตลาดทางอีเมลมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความต้องการมีการพัฒนา และแต่ละอุตสาหกรรมและธุรกิจมีความต้องการเฉพาะตัว ดังนั้น GetResponse อาจไม่ตอบสนองความต้องการและความชอบของทุกคน

เราได้คัดสรรรายการทางเลือก 10 อันดับแรกของ GetResponse เพื่อตอบสนองการใช้งานและความต้องการที่หลากหลาย รายการนี้ประเมินคุณสมบัติและราคาของแต่ละเครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะพบตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ GetResponse?

เครื่องมือจัดการการตลาดทางอีเมลบางตัวอาจมีคุณสมบัติมากกว่าตัวอื่น ๆ แต่คุณต้องประเมินความสามารถในการใช้งานของเครื่องมือตามความต้องการเฉพาะของคุณก่อนที่จะตัดสินใจใช้ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือแทน GetResponse คุณมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอยู่สองสามอย่าง

  1. การจัดการการติดต่ออย่างไร้รอยต่อ: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อเป็นเรื่องง่าย สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM และแบ่งกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อได้โดยอัตโนมัติ
  2. การวิเคราะห์เชิงลึก: โซลูชันการตลาดผ่านอีเมลของคุณต้องนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้สมัครสมาชิก วัดประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณ และให้ข้อมูล ROI ที่เชื่อถือได้
  3. การผสานการตลาดที่แข็งแกร่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานการทำงานกับอีคอมเมิร์ซ การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา และแอปพลิเคชันสำคัญอื่น ๆ
  4. ชุดการตลาดครบวงจร: เลือกเครื่องมือที่มีทั้งตัวสร้างหน้าแลนดิ้ง, การเชื่อมต่ออีคอมเมิร์ซ, การตลาดผ่าน SMS, แชทบอท และฟีเจอร์อื่นๆ ที่หลากหลาย
  5. ฟังก์ชันการจัดตารางเวลา: เลือกโซลูชันที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาการส่งแคมเปญอีเมลและทำการส่งอัตโนมัติได้—สิ่งจำเป็นสำหรับการตลาดอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน
  6. คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: มองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานภายในสภาพแวดล้อมของทีมได้โดยไม่มีปัญหา นี่จะช่วยเร่งการวางแผนแคมเปญและการเปิดตัว
  7. ความสามารถในการจ่าย: เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ แต่ให้คำนึงถึงคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับขนาดการดำเนินงานของคุณ

สุดท้ายนี้ ทำไมไม่ลองใช้แผนฟรีเพื่อดูว่าเครื่องมือนี้ทำงานอย่างไรและหากอินเทอร์เฟซเหมาะกับคุณและทีมของคุณ?

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ GetResponse ที่คุณควรใช้

1. ฮับสปอต

ผ่านทางHubspot

HubSpot เป็นโซลูชันครบวงจรที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการตลาดและการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบการตลาดอัตโนมัติขั้นสูง ชุด CRM และการวิเคราะห์ที่ละเอียดทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในคลังแสงของคุณ

นอกจากนี้ รายการเทมเพลตอีเมลที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายยังช่วยให้คุณปรับปรุงแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณได้ดียิ่งขึ้น ส่วนติดต่อผู้ใช้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่ใช้งานได้ง่ายที่สุดในรายการนี้

HubSpot เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ GetResponse โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติขั้นสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตัวสำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์และการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ SEO
  • ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อมากกว่า 1000 ครั้งครอบคลุมระบบจัดการเนื้อหา (CMS), แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลที่มีอยู่, ซอฟต์แวร์การสื่อสาร, และระบบ ERP
  • เข้าถึงเครื่องมือการขายและการทำงานร่วมกัน รวมถึงระบบ CRM ฟรีสำหรับการปิดการขายและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • แผนราคาที่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของ GetResponse
  • ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่มีแผนระดับต่ำกว่า
  • อาจใช้เวลาและซับซ้อนในการเรียนรู้ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย

ราคาของ HubSpot

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: 3,600 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)

2. MailerLite

ผ่านทางMailerLiter

MailerLite เป็นทางเลือกที่ประหยัดและใช้งานง่ายสำหรับ GetResponse เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้น

นอกจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแล้ว MailerLite ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ ตัวสร้างอีเมลแบบลากและวาง การทดสอบ A/B และการกำหนดเป้าหมายขั้นสูง

ชุดเครื่องมือสำหรับการตลาดทางอีเมล จดหมายข่าว และการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจและเว็บไซต์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญและสร้างความมีส่วนร่วม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MailerLite

  • เข้าถึงธีมที่ปรับแต่งได้และคลังแม่แบบที่หลากหลาย
  • สร้างอีเมลหลากหลายประเภทด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง
  • รักษาอัตราการส่งอีเมลให้สูง
  • รับฟีเจอร์อีเมลอัตโนมัติแม้ในแผนฟรี

ข้อจำกัดของ MailerLite

  • คุณสมบัติการอัตโนมัติพื้นฐาน แม้กระทั่งในแผนระดับสูง
  • ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงและแท็บการวิเคราะห์เฉพาะ
  • การสนับสนุนผ่านการแชทสดมีให้เฉพาะผู้ใช้แผนขั้นสูงและแผนองค์กรเท่านั้น

ราคาของ MailerLite

  • ฟรี
  • ธุรกิจที่กำลังเติบโต: เริ่มต้นที่ $10/เดือน
  • ขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $20/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว MailerLite

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)

3. แอคทีฟแคมเปญ

ผ่านทางActiveCampaign

ทางเลือกที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติสำหรับ GetResponse, ActiveCampaign นำเสนอการผสานรวมของโซลูชันการตลาดทางอีเมล, CRM, เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ, และความสามารถในการขายอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต เครื่องมือนี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อและปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านอีเมล, ข้อความ, แชท, และข้อความสั้น

ความสามารถในการส่งอีเมลที่ยอดเยี่ยมและระบบเรียนรู้ของเครื่องทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับนักการตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign

  • ใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาส่งอีเมล
  • รับฟีเจอร์การจัดการช่องทางการขายและการแปลงลูกค้าเป้าหมาย
  • เข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือการตลาด เช่น แชทสด, การตลาดผ่าน SMS และการผสานกับ Facebook Custom Audiences
  • ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานด้วยการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและการรายงานขั้นสูง

ข้อจำกัดของ ActiveCampaign

  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ใช้ที่ต้องการเน้นเฉพาะการตลาดผ่านอีเมล
  • ไม่มีแผนฟรีให้บริการ

ราคาของ ActiveCampaign

  • ไลท์: เริ่มต้นที่ $39/เดือน
  • เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $70/เดือน
  • ระดับมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $187/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ActiveCampaign

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (2300+ รีวิว)

4. การติดต่ออย่างต่อเนื่อง

ผ่านทางConstant Contact

คอนสแตนท์ คอนแทค เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลที่เก่าแก่ที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

Constant Contact ช่วยให้การออกแบบและเปิดตัวแคมเปญง่ายขึ้นสำหรับทีมที่ดำเนินการหลายแคมเปญพร้อมกัน: เทมเพลตอีเมลแบบลากและวาง, ระบบ CRM สำหรับการตลาด, และเครื่องมือการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ ถูกผสานรวมกับอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคลังเทมเพลตที่หลากหลาย

แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติหลากหลายอย่างครอบคลุมช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายฐานผู้ชม, จัดการแคมเปญอีเมล, และโปรโมตกิจกรรมได้

Constant Contact ยังเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ถูกที่สุดของ GetResponse ที่ระบุไว้ที่นี่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Constant Contact

  • จัดการการตลาดผ่านอีเมล, การตลาดอัตโนมัติ, และการติดตามประสิทธิภาพด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • สำรวจประเภทแคมเปญและคุณสมบัติต่าง ๆ ในช่วงเวลาทดลองใช้ 60 วัน ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
  • นำเสนอคุณสมบัติเฉพาะทางสำหรับการขาย การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ และการจัดการการชำระเงินสำหรับงานอีเวนต์

ข้อจำกัดของคอนสแตนท์คอนแทค

  • ตัวเลือกที่จำกัดสำหรับการปรับแต่งและการแบ่งกลุ่มในการทำการตลาดผ่านอีเมล
  • การปรับขึ้นราคาอย่างมีนัยสำคัญสำหรับรายชื่ออีเมลที่ใหญ่ขึ้น
  • คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดในแผน Lite และ Standard

ราคาของคอนสแตนท์ คอนแทค

  • ไลท์: 12 ดอลลาร์/เดือน
  • มาตรฐาน: 35 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียม: 80 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Constant Contact

  • G2: 4/5 (5700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2600 รายการ)

5. Salesforce Marketing Cloud

ผ่านทางSalesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บนระบบคลาวด์ ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการโซลูชันการตลาดอัตโนมัติที่ซับซ้อน

แพลตฟอร์มนี้ช่วยเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าผ่านแคมเปญอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและการเดินทางของลูกค้า ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแบ่งกลุ่มผู้ชม การมีส่วนร่วมกับลูกค้าและบัญชี และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

Marketing Cloud เป็นเครื่องมือที่มีราคาสูงที่สุดในรายการนี้ แต่เครื่องมือนี้มีอะไรมากกว่าที่เห็น ✨

Salesforce's Marketing Cloud ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แคมเปญการตลาดผ่านอีเมลเท่านั้น; ระบบการตลาดแบบครบวงจรนี้จะช่วยจัดการการดำเนินงานด้านการตลาดของคุณได้อย่างครบถ้วน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Marketing Cloud

  • สร้างเส้นทางที่คาดการณ์ได้และปรับประสบการณ์ของลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วยเทคโนโลยี AI ของ Salesforce, Einstein
  • เข้าถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้
  • ผสานรวมชุดโซลูชันการตลาดอัตโนมัติแบบครบวงจรกับ Marketing Cloud
  • ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการขายผ่านกิจกรรมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Salesforce Marketing Cloud

  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามน้อยลง
  • การเข้าถึง API และการทดสอบ A/B มีให้เฉพาะผู้ใช้ PRO เท่านั้น

ราคา Salesforce Marketing Cloud

  • การมีส่วนร่วมของ Marketing Cloud: เริ่มต้นที่ $1250 ต่อเดือน (ระดับมืออาชีพ)
  • การมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่าน Marketing Cloud: เริ่มต้นที่ $1250 ต่อเดือน (การเติบโต)
  • การปรับแต่งการตลาดบนคลาวด์: เริ่มต้นที่ $108,000 ต่อปี (การเติบโต)

การให้คะแนนและรีวิวของ Salesforce Marketing Cloud

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (400+ รีวิว)

6. Moosend

ผ่านทางMoosend

Moosend เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลและระบบอัตโนมัติที่มีราคาย่อมเยา แม้ว่าฟีเจอร์จะไม่ได้ครอบคลุมมากเท่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ แต่ตัวเลือกในการจัดการรายชื่อและการแบ่งกลุ่มของ Moosend ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถปรับแต่งกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การตลาดผ่านอีเมลเป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น ตัวสร้างอีเมลแบบลากและวาง ตัวสร้างหน้าแลนดิ้งและฟอร์ม และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตอีเมลประมาณ 75 แบบเพื่อเริ่มต้นแคมเปญได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Moosend

  • รับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมลขั้นพื้นฐาน
  • ใช้การปรับแต่งด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้อีเมลของคุณน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ตลอดทั้งแคมเปญ

ข้อจำกัดของ Moosend

  • การกำหนดราคาตามจำนวนผู้สมัครสมาชิกไม่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่มีรายชื่อจำนวนมากแต่มีการส่งอีเมลไม่บ่อย
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับจัดการแคมเปญอีเมล

ราคาของ Moosend

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • ข้อดี: 9 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

Moosend คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (190+ รีวิว)

7. หยด

ผ่านDrip

Drip เป็นเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่นำเสนอความสามารถในการแก้ไขอีเมลที่แข็งแกร่ง การจัดการผู้สมัครสมาชิก และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับการตลาดผ่านอีเมล

แพลตฟอร์มนี้สะดวกสำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์ม Shopify คุณสามารถเปิดตัวแคมเปญได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวสร้างอีเมลอัตโนมัติแบบภาพ การแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อ และไลบรารีของระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า

แดชบอร์ดการวิเคราะห์เป็นโบนัส: คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกและดำเนินการขั้นตอนถัดไปโดยอิงจากข้อมูลที่กรองมาจากแคมเปญของคุณ

คุณสมบัติเด่นของระบบน้ำหยด

  • ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ พร้อมฟีเจอร์และการเชื่อมต่อที่ช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
  • ผสานการทำงานกับ Shopify, Magento และ WooCommerce
  • รับข้อมูลผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าอย่างละเอียด
  • สร้างและเปิดตัวแคมเปญการตลาดผ่านเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบภาพ

ข้อจำกัดการหยด

  • แผนการกำหนดราคาที่ซับซ้อนตามขนาดของรายชื่ออีเมล
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับฐานข้อมูลผู้ติดต่อขนาดใหญ่
  • ผู้ใช้ครั้งแรกอาจพบว่าอินเตอร์เฟซอาจทำให้สับสน

การตั้งราคาแบบหยด

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • $39/เดือน สำหรับ 2500 รายชื่อ
  • 289 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 20,000 รายชื่อ
  • ราคาพิเศษสำหรับผู้ติดต่อมากกว่า 170,000 ราย

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์

  • G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (190 รีวิว)

8. AWeber

ผ่านทางAWeber

AWeber เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลและการตลาดอัตโนมัติที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง

โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัว: อีเมล AMP, คลังเก็บการส่งข้อความแบบโฮสต์, แบบฟอร์มป๊อปอัพ, การแจ้งเตือนแบบเว็บพุช, ไลบรารีภาพสต็อกขนาดใหญ่ และเครื่องมือสร้างอีเมลที่ขับเคลื่อนโดย Canva

แพลตฟอร์มนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง, การทดสอบ A/B, และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้

ทางเลือกนี้แทน GetResponse ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจใหม่เช่นกัน คุณสามารถซื้อโดเมนและตั้งค่าเว็บไซต์สำหรับธุรกิจของคุณได้จากภายในเครื่องมือ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWeber

  • ทำงานภายในศูนย์กลางทีมเพื่อการจัดการทีมและลูกค้า
  • ผสานรวมแพลตฟอร์มมากกว่า 1000 แพลตฟอร์ม เช่น Shopify, WordPress, และ Patron
  • ใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานสำหรับหน้าขาย
  • สร้างอีเมลด้วยการช่วยเหลือการเขียนจาก AI และ Canva
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมผ่านเว็บพุชแจ้งเตือน
  • เพิ่มการเข้าถึงผ่านการกระจายเสียงและอีเมลแบบโต้ตอบ

ข้อจำกัดของ AWeber

  • ต้องมีการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อรองรับการแจ้งเตือนทาง SMS
  • ผู้ใช้ที่ไม่ได้ยกเลิกการสมัครนับรวมในโควต้าประจำเดือนของคุณ

ราคาของ AWeber

  • ฟรี
  • ไลท์: เริ่มต้นที่ $12.50/เดือน
  • เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $20.00/เดือน
  • ไม่จำกัด: 899 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Aweber

  • G2: 4. 2/5 (620+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)

9. Omnisend

ออมนิเซนด์
ผ่านทางOmnisend

Omnisend เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกช่องทาง (omnichannel) โดยเน้นให้บริการธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นหลัก แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถอัตโนมัติการส่งอีเมล, SMS, และการแจ้งเตือนแบบพุช (push notification) ได้

Omnisend เป็นที่รู้จักในด้านความง่ายในการใช้งานและความสามารถในการสร้างอีเมลที่สอดคล้องกับแบรนด์และสามารถช้อปปิ้งได้อย่างรวดเร็ว

แพลตฟอร์มนี้มอบระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการแบ่งกลุ่ม และเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละขั้นตอนต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้าที่แพลตฟอร์มนี้มีให้บริการ

คุณสมบัติเด่นของ Omnisend

  • สร้างอีเมลด้วยเครื่องมือแก้ไขอีเมลแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • อ่านรายงานแคมเปญเชิงลึกที่ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูง
  • ใช้เวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า, เทมเพลตอีเมล, และการผสานรหัสส่วนลด
  • รับรายงานคำแนะนำสินค้าและหมวดหมู่เพื่อเป้าหมายลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและมีความตั้งใจซื้อสูง
  • รับคุณสมบัติขั้นสูงทั้งหมดและพื้นที่จัดเก็บรายชื่อไม่จำกัดแม้ในแผนฟรี
  • ผสานการตลาดผ่าน SMS ด้วยกระบวนการสมัครที่ง่าย

ข้อจำกัดของ Omnisend

  • ไม่มีประโยชน์ทางการตลาดที่เหมือนกันนอกเหนือจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีอัตราการส่งอีเมลถึงผู้รับต่ำ
  • ไม่รองรับการใช้งานหลายภาษาบนแพลตฟอร์ม

ราคา Omnisend

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $16/เดือน
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $59/เดือน

Omnisend คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 830+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

10. แคมเปญ มอนิเตอร์

ผ่านทางCampaign Monitor

หากคุณต้องการสร้างอีเมลที่น่าสนใจและดึงดูดสายตา แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลและการตลาดอัตโนมัติที่หลากหลายนี้จะช่วยคุณได้

Campaign Monitor ช่วยให้การสร้างเส้นทางลูกค้าที่ปรับแต่งได้ง่ายขึ้น และให้การวิเคราะห์อีเมลอย่างลึกซึ้งพร้อมความสามารถที่ทรงพลัง เช่น การแบ่งกลุ่มเพื่อการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงและตรงเป้าหมาย

Campaign Monitor มุ่งเน้นการให้บริการการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญและการเดินทางของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับแต่งและปรับปรุงแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Campaign Monitor

  • จัดการและส่งแคมเปญอีเมลจำนวนมาก
  • ใช้เครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากและวางโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมด้วยการผสาน SMS เข้ากับแคมเปญอีเมลของคุณ
  • ใช้ประโยชน์จากอีเมลอัตโนมัติที่ถูกกระตุ้นโดยการโต้ตอบของลูกค้าเฉพาะเจาะจง

ข้อจำกัดของแคมเปญมอนิเตอร์

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • ไม่มีคุณสมบัติการแชร์ทางสังคมในตัว
  • การทำงานร่วมกันในแคมเปญอีเมลอาจพิสูจน์ได้ว่ายุ่งยาก

ราคาของแคมเปญมอนิเตอร์

  • ฟรี
  • ไลท์: เริ่มต้นที่ $11/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $19/เดือน
  • พรีเมียร์: เริ่มต้นที่ $149/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Campaign Monitor

  • G2: 4. 1/5 (690+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (480+ รีวิว)

เครื่องมือการตลาดทางอีเมลอื่น ๆ

ในขณะที่จุดสนใจหลักอยู่ที่เครื่องมือที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการตลาดทางอีเมลและการตลาดอัตโนมัติ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาแพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับการจัดการแคมเปญการตลาดด้วยเช่นกัน

ClickUp โดดเด่นในด้านนี้ โดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการฟีเจอร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง

รับ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUp
สร้างและบริหารโครงการโฆษณาที่ประสบความสำเร็จด้วยแผนปฏิบัติการการตลาด

ClickUp สำหรับทีมการตลาดเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งช่วยทีมการตลาดในการวางแผน ดำเนินการ และติดตามแคมเปญอีเมลของพวกเขา

แม้จะไม่ใช่แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลแบบดั้งเดิม แต่ ClickUp ก็มีคุณสมบัติเฉพาะที่มอบกรอบการทำงานที่เป็นระบบเพื่อจัดการด้านต่างๆ ของโครงการการตลาด รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับอีเมล

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดทางอีเมลและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบด้วยเทมเพลตการตลาดทางอีเมล และเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ของ ClickUp

ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดผ่านอีเมลให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp
ประสานงานกับทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การจัดตารางเนื้อหาและการติดตามประสิทธิภาพอีเมลของคุณง่ายขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดผ่านอีเมลของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp

จัดระเบียบและบริหารแคมเปญได้อย่างง่ายดาย กำหนดเวลาเนื้อหา ติดตามประสิทธิภาพ และสื่อสารกับทีมของคุณอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมืออันทรงพลังของ ClickUp

ขยายขนาดแคมเปญอีเมลของคุณด้วย ClickUp AI

บอกลาอาการเขียนไม่ออก!

ClickUp อีเมลมาร์เก็ตติ้ง
การตลาดผ่านอีเมลง่ายด้วย ClickUp AI

ClickUp AI Writing Assistantสร้างเนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจและปราศจากข้อผิดพลาดให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยการระดมความคิด การสร้างกรอบงาน และการสร้างร่างฉบับสมบูรณ์

ClickUp AI Writing Assistant ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนอีเมลของคุณให้ดียิ่งขึ้นในเวลาอันสั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เปลี่ยนอีเมลที่เข้ามาให้กลายเป็นงานที่ละเอียดได้อย่างราบรื่นด้วยการสร้างงานอัตโนมัติ
  • อัตโนมัติการส่งอีเมลตามฟิลด์ที่กำหนดเอง, การส่งแบบฟอร์ม, หรือเหตุการณ์งานเฉพาะ
  • รวมศูนย์ การจัดการอีเมลภายในแพลตฟอร์มเพื่อจัดการงานและการสื่อสาร
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและการติดตามโครงการด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม
  • เปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติได้จริงด้วยClickUp Whiteboards
คลิกอัพ
จัดการโครงการธุรกิจขนาดเล็กของคุณทุกขั้นตอนด้วยเทมเพลต, ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน, และมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบโดยใช้ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่มีแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการตลาดทางอีเมลโดยเฉพาะและฟีเจอร์อัตโนมัติสำหรับส่งข้อความ SMS
  • มีเส้นทางการเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:ติดต่อทีมขายเพื่อรับแผนที่ปรับแต่งตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)

ความเป็นเลิศในการบริหารโครงการด้วย ClickUp

ขณะที่คุณกำลังสำรวจทางเลือกแทน GetResponse คุณจะพบความจำเป็นในการปรับปรุงแคมเปญอีเมลและกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พิจารณาใช้ ClickUp เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานด้านการตลาดผ่านอีเมลของคุณ

คุณสมบัติการจัดการอีเมลและการสื่อสารของ ClickUp ผสานการทำงานร่วมกับความสามารถในการจัดการโครงการได้อย่างราบรื่น ด้วยความสามารถของแพลตฟอร์มในการปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีมแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณจะพร้อมใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

พร้อมที่จะสร้างแคมเปญอีเมลที่ได้ผลลัพธ์หรือไม่?ลงทะเบียนใช้ClickUp วันนี้