10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ GetResponse สำหรับการตลาดทางอีเมลในปี 2025

จำนวนผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกในปี 2024 อยู่ที่มากกว่าสี่พันล้านคนซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่ธุรกิจต่างๆ ชื่นชอบแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความคิดเห็นอาจแตกต่างกัน แต่การออกแบบ, การจัดตาราง, การเปิดตัว, และการขยายแคมเปญการตลาดทางอีเมลนั้นเป็นไปได้เพียงเมื่อมีเครื่องมือที่เหมาะสม
GetResponse เป็นเครื่องมือที่นักการตลาดใช้สำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมลหรือเพื่อดำเนินการทางการตลาดโดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม ภูมิทัศน์ของเครื่องมือการตลาดทางอีเมลมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความต้องการมีการพัฒนา และแต่ละอุตสาหกรรมและธุรกิจมีความต้องการเฉพาะตัว ดังนั้น GetResponse อาจไม่ตอบสนองความต้องการและความชอบของทุกคน
เราได้คัดสรรรายการทางเลือก 10 อันดับแรกของ GetResponse เพื่อตอบสนองการใช้งานและความต้องการที่หลากหลาย รายการนี้ประเมินคุณสมบัติและราคาของแต่ละเครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะพบตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ GetResponse?
เครื่องมือจัดการการตลาดทางอีเมลบางตัวอาจมีคุณสมบัติมากกว่าตัวอื่น ๆ แต่คุณต้องประเมินความสามารถในการใช้งานของเครื่องมือตามความต้องการเฉพาะของคุณก่อนที่จะตัดสินใจใช้ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือแทน GetResponse คุณมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอยู่สองสามอย่าง
- การจัดการการติดต่ออย่างไร้รอยต่อ: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อเป็นเรื่องง่าย สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM และแบ่งกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อได้โดยอัตโนมัติ
- การวิเคราะห์เชิงลึก: โซลูชันการตลาดผ่านอีเมลของคุณต้องนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้สมัครสมาชิก วัดประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณ และให้ข้อมูล ROI ที่เชื่อถือได้
- การผสานการตลาดที่แข็งแกร่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานการทำงานกับอีคอมเมิร์ซ การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา และแอปพลิเคชันสำคัญอื่น ๆ
- ชุดการตลาดครบวงจร: เลือกเครื่องมือที่มีทั้งตัวสร้างหน้าแลนดิ้ง, การเชื่อมต่ออีคอมเมิร์ซ, การตลาดผ่าน SMS, แชทบอท และฟีเจอร์อื่นๆ ที่หลากหลาย
- ฟังก์ชันการจัดตารางเวลา: เลือกโซลูชันที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาการส่งแคมเปญอีเมลและทำการส่งอัตโนมัติได้—สิ่งจำเป็นสำหรับการตลาดอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: มองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานภายในสภาพแวดล้อมของทีมได้โดยไม่มีปัญหา นี่จะช่วยเร่งการวางแผนแคมเปญและการเปิดตัว
- ความสามารถในการจ่าย: เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ แต่ให้คำนึงถึงคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับขนาดการดำเนินงานของคุณ
สุดท้ายนี้ ทำไมไม่ลองใช้แผนฟรีเพื่อดูว่าเครื่องมือนี้ทำงานอย่างไรและหากอินเทอร์เฟซเหมาะกับคุณและทีมของคุณ?
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ GetResponse ที่คุณควรใช้
1. ฮับสปอต
HubSpot เป็นโซลูชันครบวงจรที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการตลาดและการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบการตลาดอัตโนมัติขั้นสูง ชุด CRM และการวิเคราะห์ที่ละเอียดทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในคลังแสงของคุณ
นอกจากนี้ รายการเทมเพลตอีเมลที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายยังช่วยให้คุณปรับปรุงแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณได้ดียิ่งขึ้น ส่วนติดต่อผู้ใช้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่ใช้งานได้ง่ายที่สุดในรายการนี้
HubSpot เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ GetResponse โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตัวสำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์และการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ SEO
- ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อมากกว่า 1000 ครั้งครอบคลุมระบบจัดการเนื้อหา (CMS), แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลที่มีอยู่, ซอฟต์แวร์การสื่อสาร, และระบบ ERP
- เข้าถึงเครื่องมือการขายและการทำงานร่วมกัน รวมถึงระบบ CRM ฟรีสำหรับการปิดการขายและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อจำกัดของ HubSpot
- แผนราคาที่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของ GetResponse
- ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่มีแผนระดับต่ำกว่า
- อาจใช้เวลาและซับซ้อนในการเรียนรู้ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 3,600 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)
2. MailerLite
MailerLite เป็นทางเลือกที่ประหยัดและใช้งานง่ายสำหรับ GetResponse เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้น
นอกจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแล้ว MailerLite ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ ตัวสร้างอีเมลแบบลากและวาง การทดสอบ A/B และการกำหนดเป้าหมายขั้นสูง
ชุดเครื่องมือสำหรับการตลาดทางอีเมล จดหมายข่าว และการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจและเว็บไซต์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญและสร้างความมีส่วนร่วม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MailerLite
- เข้าถึงธีมที่ปรับแต่งได้และคลังแม่แบบที่หลากหลาย
- สร้างอีเมลหลากหลายประเภทด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง
- รักษาอัตราการส่งอีเมลให้สูง
- รับฟีเจอร์อีเมลอัตโนมัติแม้ในแผนฟรี
ข้อจำกัดของ MailerLite
- คุณสมบัติการอัตโนมัติพื้นฐาน แม้กระทั่งในแผนระดับสูง
- ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงและแท็บการวิเคราะห์เฉพาะ
- การสนับสนุนผ่านการแชทสดมีให้เฉพาะผู้ใช้แผนขั้นสูงและแผนองค์กรเท่านั้น
ราคาของ MailerLite
- ฟรี
- ธุรกิจที่กำลังเติบโต: เริ่มต้นที่ $10/เดือน
- ขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $20/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว MailerLite
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)
3. แอคทีฟแคมเปญ
ทางเลือกที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติสำหรับ GetResponse, ActiveCampaign นำเสนอการผสานรวมของโซลูชันการตลาดทางอีเมล, CRM, เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ, และความสามารถในการขายอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต เครื่องมือนี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อและปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านอีเมล, ข้อความ, แชท, และข้อความสั้น
ความสามารถในการส่งอีเมลที่ยอดเยี่ยมและระบบเรียนรู้ของเครื่องทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับนักการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- ใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาส่งอีเมล
- รับฟีเจอร์การจัดการช่องทางการขายและการแปลงลูกค้าเป้าหมาย
- เข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือการตลาด เช่น แชทสด, การตลาดผ่าน SMS และการผสานกับ Facebook Custom Audiences
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานด้วยการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและการรายงานขั้นสูง
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ใช้ที่ต้องการเน้นเฉพาะการตลาดผ่านอีเมล
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
ราคาของ ActiveCampaign
- ไลท์: เริ่มต้นที่ $39/เดือน
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $70/เดือน
- ระดับมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $187/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2300+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ ActiveCampaign เหล่านี้!
4. การติดต่ออย่างต่อเนื่อง
คอนสแตนท์ คอนแทค เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลที่เก่าแก่ที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
Constant Contact ช่วยให้การออกแบบและเปิดตัวแคมเปญง่ายขึ้นสำหรับทีมที่ดำเนินการหลายแคมเปญพร้อมกัน: เทมเพลตอีเมลแบบลากและวาง, ระบบ CRM สำหรับการตลาด, และเครื่องมือการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ ถูกผสานรวมกับอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคลังเทมเพลตที่หลากหลาย
แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติหลากหลายอย่างครอบคลุมช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายฐานผู้ชม, จัดการแคมเปญอีเมล, และโปรโมตกิจกรรมได้
Constant Contact ยังเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ถูกที่สุดของ GetResponse ที่ระบุไว้ที่นี่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Constant Contact
- จัดการการตลาดผ่านอีเมล, การตลาดอัตโนมัติ, และการติดตามประสิทธิภาพด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- สำรวจประเภทแคมเปญและคุณสมบัติต่าง ๆ ในช่วงเวลาทดลองใช้ 60 วัน ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
- นำเสนอคุณสมบัติเฉพาะทางสำหรับการขาย การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ และการจัดการการชำระเงินสำหรับงานอีเวนต์
ข้อจำกัดของคอนสแตนท์คอนแทค
- ตัวเลือกที่จำกัดสำหรับการปรับแต่งและการแบ่งกลุ่มในการทำการตลาดผ่านอีเมล
- การปรับขึ้นราคาอย่างมีนัยสำคัญสำหรับรายชื่ออีเมลที่ใหญ่ขึ้น
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดในแผน Lite และ Standard
ราคาของคอนสแตนท์ คอนแทค
- ไลท์: 12 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 35 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 80 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Constant Contact
- G2: 4/5 (5700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2600 รายการ)
5. Salesforce Marketing Cloud
Salesforce Marketing Cloud เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บนระบบคลาวด์ ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการโซลูชันการตลาดอัตโนมัติที่ซับซ้อน
แพลตฟอร์มนี้ช่วยเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าผ่านแคมเปญอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและการเดินทางของลูกค้า ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแบ่งกลุ่มผู้ชม การมีส่วนร่วมกับลูกค้าและบัญชี และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
Marketing Cloud เป็นเครื่องมือที่มีราคาสูงที่สุดในรายการนี้ แต่เครื่องมือนี้มีอะไรมากกว่าที่เห็น ✨
Salesforce's Marketing Cloud ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แคมเปญการตลาดผ่านอีเมลเท่านั้น; ระบบการตลาดแบบครบวงจรนี้จะช่วยจัดการการดำเนินงานด้านการตลาดของคุณได้อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Marketing Cloud
- สร้างเส้นทางที่คาดการณ์ได้และปรับประสบการณ์ของลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วยเทคโนโลยี AI ของ Salesforce, Einstein
- เข้าถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้
- ผสานรวมชุดโซลูชันการตลาดอัตโนมัติแบบครบวงจรกับ Marketing Cloud
- ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการขายผ่านกิจกรรมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Salesforce Marketing Cloud
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามน้อยลง
- การเข้าถึง API และการทดสอบ A/B มีให้เฉพาะผู้ใช้ PRO เท่านั้น
ราคา Salesforce Marketing Cloud
- การมีส่วนร่วมของ Marketing Cloud: เริ่มต้นที่ $1250 ต่อเดือน (ระดับมืออาชีพ)
- การมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่าน Marketing Cloud: เริ่มต้นที่ $1250 ต่อเดือน (การเติบโต)
- การปรับแต่งการตลาดบนคลาวด์: เริ่มต้นที่ $108,000 ต่อปี (การเติบโต)
การให้คะแนนและรีวิวของ Salesforce Marketing Cloud
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
6. Moosend
Moosend เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลและระบบอัตโนมัติที่มีราคาย่อมเยา แม้ว่าฟีเจอร์จะไม่ได้ครอบคลุมมากเท่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ แต่ตัวเลือกในการจัดการรายชื่อและการแบ่งกลุ่มของ Moosend ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถปรับแต่งกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การตลาดผ่านอีเมลเป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น ตัวสร้างอีเมลแบบลากและวาง ตัวสร้างหน้าแลนดิ้งและฟอร์ม และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตอีเมลประมาณ 75 แบบเพื่อเริ่มต้นแคมเปญได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Moosend
- รับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมลขั้นพื้นฐาน
- ใช้การปรับแต่งด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้อีเมลของคุณน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ตลอดทั้งแคมเปญ
ข้อจำกัดของ Moosend
- การกำหนดราคาตามจำนวนผู้สมัครสมาชิกไม่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่มีรายชื่อจำนวนมากแต่มีการส่งอีเมลไม่บ่อย
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับจัดการแคมเปญอีเมล
ราคาของ Moosend
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- ข้อดี: 9 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Moosend คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (190+ รีวิว)
7. หยด
Drip เป็นเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่นำเสนอความสามารถในการแก้ไขอีเมลที่แข็งแกร่ง การจัดการผู้สมัครสมาชิก และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับการตลาดผ่านอีเมล
แพลตฟอร์มนี้สะดวกสำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์ม Shopify คุณสามารถเปิดตัวแคมเปญได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวสร้างอีเมลอัตโนมัติแบบภาพ การแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อ และไลบรารีของระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
แดชบอร์ดการวิเคราะห์เป็นโบนัส: คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกและดำเนินการขั้นตอนถัดไปโดยอิงจากข้อมูลที่กรองมาจากแคมเปญของคุณ
คุณสมบัติเด่นของระบบน้ำหยด
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ พร้อมฟีเจอร์และการเชื่อมต่อที่ช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- ผสานการทำงานกับ Shopify, Magento และ WooCommerce
- รับข้อมูลผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าอย่างละเอียด
- สร้างและเปิดตัวแคมเปญการตลาดผ่านเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบภาพ
ข้อจำกัดการหยด
- แผนการกำหนดราคาที่ซับซ้อนตามขนาดของรายชื่ออีเมล
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับฐานข้อมูลผู้ติดต่อขนาดใหญ่
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจพบว่าอินเตอร์เฟซอาจทำให้สับสน
การตั้งราคาแบบหยด
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- $39/เดือน สำหรับ 2500 รายชื่อ
- 289 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 20,000 รายชื่อ
- ราคาพิเศษสำหรับผู้ติดต่อมากกว่า 170,000 ราย
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (190 รีวิว)
8. AWeber
AWeber เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลและการตลาดอัตโนมัติที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัว: อีเมล AMP, คลังเก็บการส่งข้อความแบบโฮสต์, แบบฟอร์มป๊อปอัพ, การแจ้งเตือนแบบเว็บพุช, ไลบรารีภาพสต็อกขนาดใหญ่ และเครื่องมือสร้างอีเมลที่ขับเคลื่อนโดย Canva
แพลตฟอร์มนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง, การทดสอบ A/B, และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้
ทางเลือกนี้แทน GetResponse ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจใหม่เช่นกัน คุณสามารถซื้อโดเมนและตั้งค่าเว็บไซต์สำหรับธุรกิจของคุณได้จากภายในเครื่องมือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWeber
- ทำงานภายในศูนย์กลางทีมเพื่อการจัดการทีมและลูกค้า
- ผสานรวมแพลตฟอร์มมากกว่า 1000 แพลตฟอร์ม เช่น Shopify, WordPress, และ Patron
- ใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานสำหรับหน้าขาย
- สร้างอีเมลด้วยการช่วยเหลือการเขียนจาก AI และ Canva
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมผ่านเว็บพุชแจ้งเตือน
- เพิ่มการเข้าถึงผ่านการกระจายเสียงและอีเมลแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ AWeber
- ต้องมีการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อรองรับการแจ้งเตือนทาง SMS
- ผู้ใช้ที่ไม่ได้ยกเลิกการสมัครนับรวมในโควต้าประจำเดือนของคุณ
ราคาของ AWeber
- ฟรี
- ไลท์: เริ่มต้นที่ $12.50/เดือน
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $20.00/เดือน
- ไม่จำกัด: 899 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Aweber
- G2: 4. 2/5 (620+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
9. Omnisend
Omnisend เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกช่องทาง (omnichannel) โดยเน้นให้บริการธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นหลัก แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถอัตโนมัติการส่งอีเมล, SMS, และการแจ้งเตือนแบบพุช (push notification) ได้
Omnisend เป็นที่รู้จักในด้านความง่ายในการใช้งานและความสามารถในการสร้างอีเมลที่สอดคล้องกับแบรนด์และสามารถช้อปปิ้งได้อย่างรวดเร็ว
แพลตฟอร์มนี้มอบระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการแบ่งกลุ่ม และเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละขั้นตอนต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้าที่แพลตฟอร์มนี้มีให้บริการ
คุณสมบัติเด่นของ Omnisend
- สร้างอีเมลด้วยเครื่องมือแก้ไขอีเมลแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- อ่านรายงานแคมเปญเชิงลึกที่ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูง
- ใช้เวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า, เทมเพลตอีเมล, และการผสานรหัสส่วนลด
- รับรายงานคำแนะนำสินค้าและหมวดหมู่เพื่อเป้าหมายลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและมีความตั้งใจซื้อสูง
- รับคุณสมบัติขั้นสูงทั้งหมดและพื้นที่จัดเก็บรายชื่อไม่จำกัดแม้ในแผนฟรี
- ผสานการตลาดผ่าน SMS ด้วยกระบวนการสมัครที่ง่าย
ข้อจำกัดของ Omnisend
- ไม่มีประโยชน์ทางการตลาดที่เหมือนกันนอกเหนือจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
- ผู้ใช้รายงานว่ามีอัตราการส่งอีเมลถึงผู้รับต่ำ
- ไม่รองรับการใช้งานหลายภาษาบนแพลตฟอร์ม
ราคา Omnisend
- ฟรี
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $16/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $59/เดือน
Omnisend คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 830+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
10. แคมเปญ มอนิเตอร์
หากคุณต้องการสร้างอีเมลที่น่าสนใจและดึงดูดสายตา แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลและการตลาดอัตโนมัติที่หลากหลายนี้จะช่วยคุณได้
Campaign Monitor ช่วยให้การสร้างเส้นทางลูกค้าที่ปรับแต่งได้ง่ายขึ้น และให้การวิเคราะห์อีเมลอย่างลึกซึ้งพร้อมความสามารถที่ทรงพลัง เช่น การแบ่งกลุ่มเพื่อการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงและตรงเป้าหมาย
Campaign Monitor มุ่งเน้นการให้บริการการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญและการเดินทางของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับแต่งและปรับปรุงแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Campaign Monitor
- จัดการและส่งแคมเปญอีเมลจำนวนมาก
- ใช้เครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากและวางโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมด้วยการผสาน SMS เข้ากับแคมเปญอีเมลของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากอีเมลอัตโนมัติที่ถูกกระตุ้นโดยการโต้ตอบของลูกค้าเฉพาะเจาะจง
ข้อจำกัดของแคมเปญมอนิเตอร์
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ไม่มีคุณสมบัติการแชร์ทางสังคมในตัว
- การทำงานร่วมกันในแคมเปญอีเมลอาจพิสูจน์ได้ว่ายุ่งยาก
ราคาของแคมเปญมอนิเตอร์
- ฟรี
- ไลท์: เริ่มต้นที่ $11/เดือน
- สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $19/เดือน
- พรีเมียร์: เริ่มต้นที่ $149/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Campaign Monitor
- G2: 4. 1/5 (690+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (480+ รีวิว)
เครื่องมือการตลาดทางอีเมลอื่น ๆ
ในขณะที่จุดสนใจหลักอยู่ที่เครื่องมือที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการตลาดทางอีเมลและการตลาดอัตโนมัติ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาแพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับการจัดการแคมเปญการตลาดด้วยเช่นกัน
ClickUp โดดเด่นในด้านนี้ โดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการฟีเจอร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง
รับ ClickUp
ClickUp สำหรับทีมการตลาดเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งช่วยทีมการตลาดในการวางแผน ดำเนินการ และติดตามแคมเปญอีเมลของพวกเขา
แม้จะไม่ใช่แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลแบบดั้งเดิม แต่ ClickUp ก็มีคุณสมบัติเฉพาะที่มอบกรอบการทำงานที่เป็นระบบเพื่อจัดการด้านต่างๆ ของโครงการการตลาด รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับอีเมล
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดทางอีเมลและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบด้วยเทมเพลตการตลาดทางอีเมล และเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ของ ClickUp
จัดระเบียบและบริหารแคมเปญได้อย่างง่ายดาย กำหนดเวลาเนื้อหา ติดตามประสิทธิภาพ และสื่อสารกับทีมของคุณอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมืออันทรงพลังของ ClickUp
ขยายขนาดแคมเปญอีเมลของคุณด้วย ClickUp AI
บอกลาอาการเขียนไม่ออก!
ClickUp AI Writing Assistantสร้างเนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจและปราศจากข้อผิดพลาดให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยการระดมความคิด การสร้างกรอบงาน และการสร้างร่างฉบับสมบูรณ์
ClickUp AI Writing Assistant ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนอีเมลของคุณให้ดียิ่งขึ้นในเวลาอันสั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนอีเมลที่เข้ามาให้กลายเป็นงานที่ละเอียดได้อย่างราบรื่นด้วยการสร้างงานอัตโนมัติ
- อัตโนมัติการส่งอีเมลตามฟิลด์ที่กำหนดเอง, การส่งแบบฟอร์ม, หรือเหตุการณ์งานเฉพาะ
- รวมศูนย์ การจัดการอีเมลภายในแพลตฟอร์มเพื่อจัดการงานและการสื่อสาร
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและการติดตามโครงการด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม
- เปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติได้จริงด้วยClickUp Whiteboards
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการตลาดทางอีเมลโดยเฉพาะและฟีเจอร์อัตโนมัติสำหรับส่งข้อความ SMS
- มีเส้นทางการเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
ความเป็นเลิศในการบริหารโครงการด้วย ClickUp
ขณะที่คุณกำลังสำรวจทางเลือกแทน GetResponse คุณจะพบความจำเป็นในการปรับปรุงแคมเปญอีเมลและกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
พิจารณาใช้ ClickUp เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานด้านการตลาดผ่านอีเมลของคุณ
คุณสมบัติการจัดการอีเมลและการสื่อสารของ ClickUp ผสานการทำงานร่วมกับความสามารถในการจัดการโครงการได้อย่างราบรื่น ด้วยความสามารถของแพลตฟอร์มในการปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีมแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณจะพร้อมใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
พร้อมที่จะสร้างแคมเปญอีเมลที่ได้ผลลัพธ์หรือไม่?ลงทะเบียนใช้ClickUp วันนี้