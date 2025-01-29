ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Retool สำหรับนักพัฒนาในปี 2025

Retool ได้ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสำหรับหลายๆ คน มันเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่ใช้โค้ดน้อย ซึ่งเปลี่ยนกระบวนการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่นผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
แม้แต่นักพัฒนาที่มีประสบการณ์ก็ยังใช้มันเพื่อทดลองและแสดงความสามารถของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม นักพัฒนาแอปและนักออกแบบอินเทอร์เฟซบางรายมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของ Retool ไปใช้โมเดลการสมัครสมาชิก บางคนชอบแพลตฟอร์มที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบสนองมากกว่า
หากคุณต้องการสำรวจแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ low-code อื่น ๆ การค้นหาของคุณสิ้นสุดที่นี่แล้ว เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุด 8 อันดับสำหรับ Retool สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
เราพิจารณาคุณสมบัติและราคาของแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้คุณหาแพลตฟอร์มที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกแทน Retool?
ก่อนที่เราจะไปดูตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทางเลือกของ Retool, นี่คือรายการคุณสมบัติที่คัดสรรมาเพื่อเป็นแนวทางให้คุณ:
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย: มองหาทางเลือกที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้การพัฒนาแอปเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าถึงได้ แพลตฟอร์มควรให้อำนาจแก่ผู้ใช้ทุกระดับความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดด้วยประสบการณ์ที่ง่ายต่อการนำทาง
- ฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่ง: มองหาเครื่องมือที่เกินกว่าความต้องการในการพัฒนาแอปของคุณ อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง การผสานรวมที่หลากหลาย และการรองรับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเป็นคุณสมบัติที่มีค่า
- ความยืดหยุ่นที่ปรับแต่งได้: ทางเลือกควรอนุญาตให้คุณสร้างส่วนประกอบ, กระบวนการทำงาน, และอินเตอร์เฟซที่ปรับแต่งได้, ปรับกระบวนการพัฒนาให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ
- ความสามารถในการขยาย: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับความซับซ้อนและขนาดที่เพิ่มขึ้นของแอปพลิเคชันของคุณได้โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: เลือกใช้ทางเลือกของ Retool ที่ ช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น โดยอนุญาตให้ผู้ร่วมงานหลายคนทำงานพร้อมกันได้ผ่านคุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชัน
- ราคาที่โปร่งใส: ทำความเข้าใจถึงผลกระทบทางค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก ใช้แพ็กเกจฟรีหรือระยะเวลาทดลองใช้เพื่อค้นหาแพลตฟอร์มที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ
- มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด: ให้ความสำคัญกับตัวเลือกที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง เครื่องมือควรเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- ความสามารถในการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและบริการที่คุณชื่นชอบได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างสอดคล้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อ
- ข้อมูลเชิงลึกจากการทดสอบโดยผู้ใช้: ตรวจสอบรีวิว ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้คนอื่น ๆ จะให้มุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับจุดแข็งและข้อควรระวังที่อาจเกิดขึ้นของแพลตฟอร์ม
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Retool ที่ควรใช้ในปี 2024
ตอนนี้ที่เราทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Retool มาดูกันเลยว่า 8 อันดับแรกที่ตอบโจทย์ในปี 2024 มีอะไรบ้าง
1. พลาย – เหมาะที่สุดสำหรับการเสริมสร้างซอฟต์แวร์
Ply เป็นแพลตฟอร์มเสริมซอฟต์แวร์ที่ผสานโซลูชันที่ปรับแต่งได้เข้ากับแอปพลิเคชันที่มีอยู่โดยตรง ขณะนี้อยู่ในช่วงเบต้าเริ่มต้น
Ply เป็นที่รู้จักในการใช้ เครื่องมือการเขียนโค้ดด้วย AI เพื่อเสริมคุณสมบัติของแอปของคุณด้วยโซลูชันที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแผ่นไม้อัด
- เพิ่มปุ่ม, คุณสมบัติที่กำหนดเอง, และอินเตอร์เฟซภายในแอปของคุณโดยใช้ข้อมูลภายใน
- สร้างการแจ้งเตือนพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่กำหนดเองและเชื่อมต่อกับแอปหลังการคลิก
- สร้างแถบคำสั่งเพื่อทำงานกับแอปธุรกิจของคุณผ่านทางลัดคีย์บอร์ด
- ปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยการแทนที่แชทแบบเดิมด้วยฟีเจอร์ในแอปที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อจำกัดของแผ่นไม้อัด
- ซอฟต์แวร์เบต้าไม่รองรับการทำงานร่วมกับทุกการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่น ๆ
ราคาของแผ่นไม้อัด
- ฟรี: ในช่วงเบต้า
ผู้ใช้เบต้าสามารถคาดหวังส่วนลดได้หลังจากมีการแนะนำระดับราคาต่างๆ
การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับแผ่นไม้อัด
- G2: ไม่มีการระบุ
- Capterra: ไม่มีการระบุ
Ply เปิดให้ใช้งานสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่จำกัดเพื่อการทดสอบและให้ข้อเสนอแนะเท่านั้น ดังนั้น การให้คะแนนและรีวิวจึงไม่สามารถเข้าถึงได้สาธารณะในขณะนี้
2. DronaHQ – แพลตฟอร์ม Low Code ที่ดีที่สุด
DronaHQ เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ low-code ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง, ติดตั้ง, และจัดการแอปพลิเคชันทางธุรกิจได้ ด้วยความพยายามในการเขียนโค้ดและโปรแกรมน้อยที่สุด
DronaHQ ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและส่วนประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติเด่นของ DronaHQ
- ใช้ส่วนประกอบแบบลากและวางเพื่อออกแบบอินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อผสานรวมแหล่งข้อมูลและบริการจากบุคคลที่สามได้อย่างราบรื่น
- ออกแบบและทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจเป็นอัตโนมัติที่เข้ากันได้กับหลายแพลตฟอร์ม
- จัดการแอปพลิเคชันตลอดวงจรชีวิตของมัน, เพื่อให้แน่ใจว่าการPLOYMENTที่เชื่อถือได้และสามารถปรับขนาดได้
ข้อจำกัดของ DronaHQ
- การเขียนโค้ดแบบดั้งเดิมที่จำเป็นสำหรับการปรับแต่งที่ซับซ้อน
- การปรับให้เหมาะสมไม่เพียงพอสำหรับการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์
ราคาของ DronaHQ
- แผนตามผู้ใช้: เริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $100/เดือน
- แผนสำหรับนักพัฒนาเท่านั้น: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ DronaHQ
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 37+ รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
3. ซูเปอร์บล็อก – เครื่องมือภายในที่ดีที่สุด
Superblocks เป็นแพลตฟอร์มแบบ low-code สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการสร้างเครื่องมือภายใน กระบวนการทำงาน และงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ซูเปอร์บล็อกมุ่งเน้นไปที่ความเร็ว, ความคุ้มค่า, และการขยายตัว. ซูเปอร์บล็อกช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านฟรอนต์เอนด์อย่างกว้างขวาง หรือเรียนรู้ภาษาเช่น React, HTML, หรือ CSS.
คุณสมบัติเด่นของซูเปอร์บล็อก
- สร้างเครื่องมือได้เร็วขึ้น 10 เท่า ด้วยต้นทุนเพียงเศษเสี้ยว ประหยัดเวลาของนักพัฒนาได้หลายร้อยชั่วโมง
- เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน REST, GraphQL หรือ gRPC เพื่อส่งเสริมการผสานรวมฐานข้อมูล แอปพลิเคชันเว็บของบุคคลที่สาม และ API ภายในองค์กร
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและกำหนดเวลาการทำงานโดยการผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
- สร้างอินเทอร์เฟซที่น่าดึงดูดทางสายตาผ่านส่วนประกอบแบบลากและวาง
ข้อจำกัดของซูเปอร์บล็อก
- ความท้าทายในการย้ายข้อมูล HTML
- การนำทางในแถบด้านข้างที่สับสนและเครื่องมือสร้าง UI
การกำหนดราคาซูเปอร์บล็อก
- ฟรี: สำหรับนักพัฒนาเดี่ยวและทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาเครื่องมือสร้างภายในองค์กร
- โปร $5/ผู้ใช้เบาต่อเดือน $15/ผู้ใช้มาตรฐานต่อเดือน $49/ผู้สร้างต่อเดือน
- 5 ดอลลาร์/ผู้ใช้เบาต่อเดือน
- 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้มาตรฐานต่อเดือน
- 49 ดอลลาร์/ผู้สร้างต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- 5 ดอลลาร์/ผู้ใช้เบาต่อเดือน
- 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้มาตรฐานต่อเดือน
- 49 ดอลลาร์/ผู้สร้างต่อเดือน
คะแนนและรีวิวซูเปอร์บล็อก
- G2: 4. 7/5 (57+ รีวิว)
- Capterra: ไม่พบรายการ
4. OutSystems – สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบภาพที่ดีที่สุด
ในฐานะแพลตฟอร์มการพัฒนา แอปพลิเคชันแบบ low-code, OutSystems ครอบคลุมวงจรชีวิตของแอปพลิเคชันทั้งหมดในเวลาการพัฒนาที่สั้น. ช่วยให้องค์กรสามารถสร้าง, ติดตั้ง, และจัดการแอปพลิเคชันเว็บและมือถือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ.
แพลตฟอร์มนี้ใช้สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบภาพที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ด้วยการเขียนโค้ดด้วยมือและการเขียนโปรแกรมด้วยตนเองน้อยที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OutSystems
- เร่งการออกแบบแอปพลิเคชัน ลดความพยายามในการเขียนโค้ดด้วยตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ส่งมอบแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายบนเว็บ, มือถือ, และแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป พร้อมรักษาการพัฒนาให้เป็นกระบวนการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
- ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของขนาดโครงการ โดยรับประกันความเหมาะสมสำหรับทั้งโครงการขนาดเล็กและการใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ OutSystems
- ข้อบกพร่องในการสร้างแอปพลิเคชันมือถือ
- ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตที่สูง
ราคาของ OutSystems
- แอปเดียว: ฟรี
- หลายแอป: เริ่มต้นที่ $1,513 ต่อเดือน
- พอร์ตโฟลิโอแอปขนาดใหญ่: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว OutSystems
- G2: 4. 6/5 (991+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 376+ รายการ)
5. Appsmith – ทางเลือกโอเพนซอร์สที่ดีที่สุด
ทางเลือกแบบโอเพนซอร์สสำหรับ Retool, Appsmith เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการพัฒนาเว็บที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างเครื่องมือภายใน แดชบอร์ด และแอปพลิเคชันทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและ API ต่างๆ เพื่อดึงและจัดการข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appsmith
- สร้างอินเทอร์เฟซที่ทั้งสวยงามและใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องเขียนโค้ดมากหรือไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
- ปรับปรุงการพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพด้วย เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับกรณีการใช้งานทั่วไป
- เขียนโค้ด JavaScript แบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มตรรกะเฉพาะหรือจัดการฟังก์ชันการทำงานที่เฉพาะเจาะจง
ข้อจำกัดของ Appsmith
- องค์ประกอบ UI ที่จำกัด
- การนำทางที่ท้าทายระหว่างการเรียกฟังก์ชันในแบ็กเอนด์
ราคาของ Appsmith
- ฟรี: สำหรับนักพัฒนาบุคคลและทีมขนาดเล็ก
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายในด้านขนาดและความต้องการการสนับสนุน
คะแนนและรีวิวของ Appsmith
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 25+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. Appian – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย Low-Code
Appian, แพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบโลว์โค้ด, ได้รับการยกย่องว่าช่วยคุณพัฒนาแอปพลิเคชันที่ไม่เหมือนใครได้อย่างรวดเร็ว.
Appian ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เฟซแบบภาพ ลดความจำเป็นในการเขียนโค้ดอย่างกว้างขวาง
Appian ช่วยทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้รวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีระดับความรู้ทางเทคนิคที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติเด่นของ Appian
- ออกแบบแอปพลิเคชันที่เหมาะกับมือถือเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้
- ผสานรวมแอปพลิเคชันกับระบบและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีอยู่ของคุณ
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานเพื่อติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของแอปเปียน
- การปรับแต่ง UI ที่จำกัด
- การสนับสนุนที่ไม่เพียงพอสำหรับการแยกสาขาและการรวมโค้ด
- ความยากลำบากในการจัดการการกำหนดค่าผ่าน API
ราคาของแอปเปียน
- ฟรี: Appian Community Edition
- การใช้งาน: ราคาที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้หลายประเภท
- แพลตฟอร์ม: ราคาที่กำหนดเองสำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันจำนวนมาก
- ไม่จำกัด: ราคาพิเศษสำหรับแอปไม่จำกัดจำนวน
คะแนนและรีวิวของแอปเปียน
- G2: 4. 5/5 (348+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (72+ รีวิว)
7. UI Bakery – เหมาะที่สุดสำหรับ UI
UI Bakery ให้ความสำคัญอย่างมากกับด้านส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์สำหรับบุคคลหรือทีมที่มีทักษะการเขียนโปรแกรมจำกัดที่ต้องการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงและดูสวยงาม
คุณสมบัติเด่นของ UI Bakery
- ลากและวางคอมโพเนนต์ลงในแดชบอร์ด
- ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของแดชบอร์ดโดยไม่ต้องใช้ CSS
- ผสานรวมเว็บแอปพลิเคชันของคุณกับแหล่งข้อมูลหรือ API ของบุคคลที่สามใด ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
- สร้างเว็บแอปพลิเคชันบนการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยใช้แพลตฟอร์มแบบโค้ดต่ำบนแหล่งข้อมูลหนึ่งหรือหลายแหล่ง
ข้อจำกัดของ UI Bakery
- การปรับแต่งที่จำกัดในองค์ประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ข้อบกพร่องของ UI ที่เกิดขึ้นซ้ำ
- ขาดประวัติการแก้ไข (ภาพรวม)
ราคาของ UI Bakery
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน; $10/นักพัฒนาต่อเดือน
- ธุรกิจ: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน; $40/นักพัฒนาต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว UI Bakery
- G2: 4. 9/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
8. Microsoft Power Apps – เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลมาตรฐาน
Microsoft Power Apps คือชุดแอปพลิเคชัน ตัวเชื่อมต่อ และแพลตฟอร์มข้อมูลที่มอบสภาพแวดล้อมการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างแอปภายในที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจของคุณ
มีประโยชน์สำหรับการนำเสนอแบบจำลองข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางและมาตรฐานเพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MS Power Apps
- ปรับปรุงการพัฒนาแอปให้ราบรื่นด้วยฟังก์ชันลากและวาง ลดความจำเป็นในการใช้ทักษะการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อด้วยตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่าง Power Apps และระบบภายนอก
- รักษาความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูลในทุกแอปพลิเคชันโดยใช้ Common Data Service
ข้อจำกัดของ MS Power Apps
- การพัฒนาแบบดั้งเดิมที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อน
- แอปตอบสนองช้าเมื่อจัดการกับปริมาณข้อมูลจำนวนมาก
- ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัด
- การเขียนโค้ดตามความต้องการที่จำกัด
ราคาของ MS Power Apps
- แผนของผู้พัฒนา: ฟรี
- Power Apps Premium: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
MS Power Apps คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 23 รายการ)
เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ
ในขณะที่ Retool และแพลตฟอร์มที่คล้ายกันทำให้กระบวนการเขียนโค้ดง่ายขึ้น แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมอย่าง ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณให้ราบรื่นขึ้น, ปรับปรุงการร่วมมือ, และเพิ่มผลผลิต
คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์ม การจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีความหลากหลายและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์
ClickUp ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดที่พวกเขาต้องการ เพื่อจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการจัดการงานที่แข็งแกร่ง กระดาน Agile และแผนภูมิ Gantt ClickUp ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถวางแผน ติดตาม และดำเนินงานของพวกเขาด้วยความแม่นยำสูง การผสานรวมกับเครื่องมือพัฒนาที่ได้รับความนิยมช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เชื่อมต่อระบบควบคุมเวอร์ชัน
นอกจากนี้ ตัวเลือกการปรับแต่งของ ClickUp ยังช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาได้
แต่แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับทีมเทคนิคเท่านั้น มันยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับทีมที่ไม่ใช่เทคนิคในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิผล และความสำเร็จโดยรวม
ClickUp AIช่วยสร้างสรุปงานและหัวข้อต่างๆ และสร้างรายการดำเนินการตามบริบทของงาน นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการแก้ไขข้อความและการระดมความคิดอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างและจัดการงานสำหรับแง่มุมต่างๆ ของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
- จัดระเบียบงานของคุณโดยใช้พื้นที่ทำงานและโครงการ สร้างโครงสร้างลำดับชั้นเพื่อจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
- สร้างบอร์ดสำหรับงานและโครงการโดยใช้ ClickUp ClickApps สำหรับการจัดการงาน. สิ่งนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ปฏิบัติตามวิธีการ Scrum หรือ Kanban
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานและโครงการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และขั้นตอนการทำงานให้ตรงกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะของคุณโดยใช้ เครื่องมือของ ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับคุณสมบัติเฉพาะ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่กำลังทดลองใช้ความสามารถของ ClickUp
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,201+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,948 รายการ)
การสำรวจทางเลือกแทน Retool สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ
การสำรวจทางเลือกแทน Retool ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนเครื่องมือหนึ่งไปเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการค้นหาโซลูชันที่มอบคุณค่าในหลากหลายมิติอีกด้วย
เมื่อคุณคิดถึงตัวเลือกของคุณ ให้คิดถึงการก้าวไปไกลกว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันเพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดซึ่งจะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ClickUp และชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ซอฟต์แวร์การพัฒนา, การจัดการโครงการ,และเครื่องมือ AIของมันจะช่วยให้กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณก้าวหน้าไปอีกขั้นดังนั้น ลองใช้ ClickUp วันนี้!
โปรดจำไว้ว่า เครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ตอบโจทย์ความท้าทายในปัจจุบันและเปิดโอกาสใหม่ ๆ ที่คาดไม่ถึง! ?