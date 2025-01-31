10 อันดับทางเลือก Pipefy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของคุณ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ทุกกระบวนการทางธุรกิจต้องอาศัยแรงงานคน และแทบไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการเหล่านั้น จากนั้นยุคของเครื่องมือการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ(BPM) ก็มาถึง ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนการทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
หากมองไปข้างหน้าถึงวันนี้ เราอยู่ใน ยุคของปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติซึ่งมีแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานใหม่ๆ อย่าง Pipefy เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้เราสามารถนำกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากไปทำงานแบบอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยแบ่งเบาภาระงานซ้ำๆ จากมือและสมองของเรา เพื่อให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญกว่า
อย่างไรก็ตาม Pipefy อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน—บางคนอาจต้องการระบบที่มีหน้าตาผู้ใช้เป็นมิตรมากขึ้นและสามารถผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่บางคนอาจต้องการแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า
เราได้ทำการสืบสวนให้คุณแล้ว และได้รวบรวมรายการ ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Pipefy สำหรับการจัดการและระบบอัตโนมัติของกระบวนการของคุณไว้ให้คุณแล้ว
เราจะแยกแยะคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละตัว ชี้ให้เห็นข้อจำกัดบางประการ และอธิบายเกี่ยวกับแผนราคาเพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
Pipefy คืออะไร?
Pipefy เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถ ออกแบบ, อัตโนมัติ, และจัดการกับกระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเพิ่มผลผลิตของทีม
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถของ AI ที่สร้างขึ้นได้ การสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองนั้นง่ายเหมือนการแชท และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเลย! คุณเพียงแค่ส่งข้อความไปยังแชทบอทเพื่ออธิบายว่าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นอย่างไร จากนั้น AI จะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง
Pipefy สามารถทำให้กระบวนการทางธุรกิจหลากหลายประเภทเป็นอัตโนมัติได้ แต่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ ปรับปรุงการดำเนินงานด้าน ทรัพยากรบุคคล, ไอทีและการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Pipefy?
Pipefy ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกของการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจเนื่องจากชุดคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้การใช้งานง่ายมาก ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องการในทางเลือกของ Pipefy ควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้เช่นกัน:
- ความสามารถของ AI: ทางเลือกควรมีความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI ที่สร้างเนื้อหาได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
- อินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ด: การเขียนโค้ดไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนถนัด ดังนั้นทางเลือกแทน Pipefy ของคุณควรอนุญาตให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
- การปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน: เครื่องมือควรมีความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด
- ความปลอดภัย: เมื่อคุณทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ สิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่าไม่มีใครสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ความปลอดภัยระดับองค์กรจึงควรเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินทางเลือกอื่นของ Pipefy
- การผสานรวม: เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องมือและบริการภายนอกที่สามารถผสานรวมได้ ดังนั้นสิ่งนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การคัดเลือกของคุณด้วย
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Pipefy ที่ควรใช้ในปี 2024 และอนาคต
เราได้เตรียมรายการทางเลือกของ Pipefy นี้ไว้หลังจากคัดกรองเครื่องมือและแพลตฟอร์มการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานหลายสิบตัวที่มีอยู่ในตลาด เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่พวกเขามีให้ สิ่งที่พวกเขาขาด ราคาของพวกเขา และที่สำคัญที่สุดคือวิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้ มาเริ่มกันเลย! ?
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบภาพที่มีฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Pipefy ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติของClickUp ที่เรียกว่าClickUp Automations มาพร้อมกับ เทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ⏰
เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่คุณสร้างใน ClickUp สามารถเชื่อมโยงกับงานและโครงการใน ClickUpของคุณเพื่อทำเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วโดยอัตโนมัติ สร้างงานใหม่ อัปเดตสถานะโครงการ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบและลำดับความสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองที่จะถูกเรียกใช้เมื่อมีการทำภารกิจเฉพาะในโครงการของคุณเสร็จสิ้นโดยคุณหรือสมาชิกในทีมของคุณ เมื่อกระบวนการทำงานอัตโนมัติเริ่มทำงานแล้ว มันสามารถสร้างและมอบหมายงานใหม่ได้ด้วยตัวเองหรืออัปเดตสถานะของโครงการ วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องติดตามและอัปเดตความคืบหน้าของโครงการด้วยตนเองเมื่อมีการทำภารกิจต่างๆ เสร็จสิ้น
คุณสามารถปรับปรุงการจัดการงานให้เป็นระบบมากขึ้นได้โดยการรวมงานของคุณและระบบอัตโนมัติเข้ากับClickUp AI ซึ่งเป็นเครื่องมือ AIที่สะดวกของแพลตฟอร์มนี้ AI สามารถสร้างงานย่อยแต่ละงานได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลจากคุณ โดยอิงจากคำอธิบายงานและความคิดเห็นที่ทิ้งไว้โดยเพื่อนร่วมทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการสร้างและมอบหมายงาน การกำหนดวันที่ครบกำหนดและลำดับความสำคัญ การอัปเดตสถานะงานและโครงการ และอื่นๆ
- 100+ แม่แบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ความสามารถของ AI สร้างสรรค์สำหรับการสร้างงานอัตโนมัติ
- กำหนดเงื่อนไขที่กำหนดเองสำหรับทุกการทำงานอัตโนมัติของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการมากกว่า 100 รายการ
- ดีไซน์ยอดเยี่ยมและใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยในตอนแรกสำหรับผู้ใช้ใหม่
- สาขาการทำงานอัตโนมัติสามารถมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Process Street
สำหรับการไหลเวียนของเงิน มีวอลล์สตรีท สำหรับการไหลเวียนของงาน มีโปรเซสสตรีท! ?️
ล้อเล่นนะ, Process Street เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด และเป็นทางเลือกแทน Pipefy ที่มีฟีเจอร์ช่วยให้งานของคุณ (และชีวิต) ง่ายขึ้น มี เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า สำหรับกระบวนการธุรกิจมาตรฐาน เพื่อช่วยให้คุณเริ่มอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
Process Street ยังอวดความสามารถด้าน AI ที่น่าประทับใจอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ ของมันสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ให้คุณได้ภายในไม่กี่วินาที โดยอิงจากชื่อและคำอธิบายที่คุณระบุไว้ นอกจากนี้ยังสามารถอ่านเอกสารและดึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ได้อีกด้วย หากจำเป็น AI ยังสามารถสร้างและส่งอีเมลเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติได้อีกด้วย
สุดท้ายนี้ Process Street ให้บริการการวิเคราะห์และข้อมูลเกี่ยวกับทุกขั้นตอนการทำงานของคุณใน แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ KPI และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ และสมาชิกในทีมได้
คุณสมบัติเด่นของ Process Street
- เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การวิเคราะห์เอกสารอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์
- ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับทุกขั้นตอนการทำงาน
- เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการทำงานทั่วไป
ข้อจำกัดของ Process Street
- อาจทำให้สับสนเล็กน้อยในการใช้งาน
- การจัดระเบียบคุณลักษณะสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ Process Street
- สตาร์ทอัพ: $100/เดือน
- ข้อดี: $415/เดือน
- องค์กร: 1,660 ดอลลาร์/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
3. Kissflow
Kissflow ภูมิใจใน กระบวนการ 3 ขั้นตอน สำหรับการสร้างและอัตโนมัติการทำงานของทุกประเภท. กระบวนการนี้ประกอบด้วย:
- การสร้างแบบฟอร์ม พร้อมฟิลด์ที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
- การกำหนดขั้นตอนการทำงานของคุณ (เช่น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งแบบฟอร์ม)
- การให้สิทธิ์ที่จำเป็น เพื่อเผยแพร่แบบฟอร์มของคุณรวมถึงเวิร์กโฟลว์
ออกแบบฟอร์มด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือสร้างฟอร์มแบบลากและวาง และปรับแต่งกระบวนการทำงานผ่านการแสดงผลแบบภาพ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเขียนโค้ด การส่งฟอร์มจะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับฟอร์มนั้น ซึ่งจะส่งผลให้ดำเนินการตามการกระทำที่กำหนดไว้ในฟอร์ม ✅
ตามที่คุณเห็น กลไกการทำงานอัตโนมัติของ Kissflow นั้นแตกต่างจากเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์อื่น ๆ อยู่บ้าง ซึ่งเครื่องมือเหล่านั้นให้คุณกำหนดเหตุการณ์กระตุ้น (trigger event) และจากนั้นจึงดำเนินการตาม (action) ที่ตามมา กลไกการทำงานของ Kissflow นั้นมุ่งเน้นไปที่การอัตโนมัติกระบวนการที่ต้องมีการส่งแบบฟอร์มเป็นหลัก
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- มุ่งเน้นการทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งแบบฟอร์มเป็นอัตโนมัติ
- การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ด้วยภาพโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง
- ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของทุกขั้นตอนการทำงาน
- การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการจากผู้ให้บริการภายนอกชั้นนำทั้งหมด
- เทมเพลตอัตโนมัติสำเร็จรูปสำหรับการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ Kissflow
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า
- อาจมีความท้าทายเล็กน้อยในการนำทางและกำหนดค่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Pipefy
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $1,500/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. คินโทน
Kintone เป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นการวางแผนกระบวนการและ การแสดงภาพ มากกว่าแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม มันสามารถทำงานอัตโนมัติในการแจ้งเตือน การอนุมัติ และการส่งต่องานระหว่างสมาชิกในทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เครื่องมือนี้มาพร้อมกับตัวสร้างขั้นตอนการทำงานแบบลากและวางที่คุณสามารถใช้เพื่อออกแบบขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นและตั้งค่ากฎเพื่อทำให้ส่วนต่างๆ ของขั้นตอนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
คุณยังสามารถกำหนด กระบวนการอนุมัติหลายขั้นตอน สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้หากต้องการ และด้วยการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม เวิร์กโฟลว์ของคุณสามารถทำงานอัตโนมัติในแอปพลิเคชันและบริการทางธุรกิจหลายประเภทได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kintone
- การมองเห็นและจัดการกระบวนการ
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การส่งต่อภารกิจ, และการอนุมัติ
- การผสานรวมกับบริการและเครื่องมือของบุคคลที่สาม
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมเครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบลากและวาง
- การอนุมัติหลายขั้นตอนสำหรับแต่ละกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Kintone
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยลื่นไหล
- ไม่สามารถส่งอีเมลและข้อความอัตโนมัติได้
ราคาของ Kintone
- 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าผู้ใช้ ดังนั้นเท่ากับ 120 ดอลลาร์ต่อเดือน)
คะแนนและรีวิว Kintone
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4/5 (3 รีวิว)
5. ProcessMaker
ProcessMaker ผสานรวม AI เชิงสร้างสรรค์เข้ากับความสามารถของ การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือตัดสินใจ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณปลดปล่อย "ประสิทธิภาพสูงสุด" เช่นเดียวกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Pipefy มันมีเทมเพลตที่ช่วยให้คุณตั้งค่ากระบวนการได้อย่างรวดเร็ว
จุดขายหลักของเครื่องมือนี้คือความสามารถในการดึงข้อมูลที่ต้องการออกจากเอกสารของคุณ (เช่น ใบแจ้งหนี้ สัญญา อีเมล ฯลฯ) และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลที่ดึงออกมา ด้วยวิธีนี้ เครื่องมือตัดสินใจของเครื่องมือนี้จึง ขจัดความจำเป็นในการเขียนสคริปต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ProcessMaker สามารถตัดสินใจและดำเนินการโดยอัตโนมัติได้นอกเหนือจากกระบวนการทำงานที่คุณอาจต้องเขียนสคริปต์ในภาษาโปรแกรมต่างๆ
สุดท้าย, ระบบ AI สร้างสรรค์ของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการของคุณได้เพียงแค่การอธิบายขั้นตอนการทำงานที่คุณต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker
- การสร้างกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ (IDP)
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับการสร้างกระบวนการอย่างรวดเร็ว
- เครื่องมือตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- เทมเพลตกระบวนการสำเร็จรูปสำหรับเวิร์กโฟลว์การจัดการโครงการ
- ข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับทุกประเภทของกระบวนการทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ ProcessMaker
- เอกสารอาจล้าสมัยเล็กน้อย
- UI อาจมีความยากลำบากในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
ราคาของ ProcessMaker
- แพลตฟอร์ม: $1,475/เดือน
- ข้อดี: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
- Enterprise+: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ ProcessMaker
- G2: 4. 3/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
6. การสร้างสรรค์
หนึ่งในซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในรายการของเรา Creation โดดเด่นด้วยการ ผสานรวม CRM และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ อย่างไร้รอยต่อ ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือแยกกันสองตัว
แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้ช่วยให้การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดกฎเพื่อทำให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ รวมถึงการอนุมัติเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนเฉพาะจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อคุณหรือทีมของคุณได้อนุมัติแล้วเท่านั้น
Creatio ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยคุณประเมินประสิทธิภาพของทุกกระบวนการทำงานของคุณ และปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio
- การผสมผสานระหว่างแพลตฟอร์ม CRMและซอฟต์แวร์อัตโนมัติการทำงาน
- การออกแบบและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดและลากและวาง
- การอนุมัติสำหรับส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงาน
- อินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างดีและใช้งานง่าย
- การวิเคราะห์สำหรับทุกกระบวนการ
ข้อจำกัดของ Creatio
- ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติยังไม่หลากหลายนัก
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผู้ใช้ค่อนข้างจำกัดและยืดหยุ่นน้อย
ราคาของ Creatio
- การเติบโต: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Creatio
- G2: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (19 รีวิว)
7. Monday.com
Monday.com เรียกตัวเองว่า "Work OS" เพราะมีฟีเจอร์สำหรับเกือบทุกแง่มุมของการบริหารธุรกิจและโครงการ โดยเฉพาะ ศูนย์ระบบอัตโนมัติ ที่มีกระบวนการสามขั้นตอนที่เข้าใจง่ายสำหรับการสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติ:
- กำหนดตัวกระตุ้น (วันที่, การเปลี่ยนแปลงสถานะ, การสร้างรายการ, ฯลฯ)
- เลือกเงื่อนไข (เกณฑ์ที่เหตุการณ์กระตุ้นควรตรงตาม)
- เลือกการกระทำที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ทริกเกอร์
คุณยังสามารถสร้าง เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติแบบหลายขั้นตอน ที่ดำเนินการหลายขั้นตอนหรือถูกเรียกใช้เมื่อมีเงื่อนไขหลายอย่างตรงกัน หากคุณต้องการข้ามกระบวนการที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ ให้เลือกเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "สูตรสำเร็จ" บน Monday.com
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ด
- ระบบอัตโนมัติหลายขั้นตอน
- สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ผสานการทำงานเข้ากับโครงการ Monday.com และบัญชี CRM
- การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- อาจมีความซับซ้อนเล็กน้อยในการใช้งานในช่วงแรกเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ
- หน้าจอหลักไม่สามารถปรับแต่งได้มากนัก
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาสามารถสอบถามได้
ราคาทั้งหมดอ้างอิงตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี*
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,600 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
8. อาสนะ
Asana เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือจัดการงานและงานประจำที่มีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานอย่างกว้างขวาง ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Pipefy มันช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า80+แบบและเทมเพลตงานมากมายเพื่อช่วยให้คุณสร้างงานที่เชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ?
ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษ "ชุดรวม" ซึ่งจัดกลุ่มแม่แบบงาน กฎการทำงานอัตโนมัติ ฟิลด์ฟอร์ม และส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถนำไปใช้กับหลายโปรเจ็กต์พร้อมกันได้ (คุณจะไม่พบคุณสมบัตินี้ในทางเลือกของ Asanaส่วนใหญ่)
สุดท้าย แดชบอร์ดรายงาน ของ Asana ให้ภาพรวมที่ชัดเจนและสวยงามเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- เทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 80+ แบบ
- แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ชุดบันเดิลสำหรับใช้เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติกับหลายโครงการ
- เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์กับโครงการและงาน
- แดชบอร์ดรายงานพร้อมการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของอาสนะ
- อาจรู้สึกหนักใจเล็กน้อยในช่วงแรก
- ระบบอัตโนมัติและการผสานรวมบางอย่างถูกล็อกไว้เบื้องหลังแผน Enterprise ที่มีราคาแพงที่สุด
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- Enterprise+: ติดต่อเพื่อขอราคา
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,200+ รีวิว)
9. วิธีที่เราทำ
วิธีที่เราทำมุ่งเน้นไปที่การช่วยคุณจัดการและมองเห็นภาพกระบวนการทางธุรกิจเป็นหลัก
มันมีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ พื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำซ้ำ การจัดเส้นทางงานระหว่างสมาชิกในทีม และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ แต่หากคุณต้องการการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงที่อิงตามเงื่อนไข คุณจะต้องผสาน Way We Do กับ Microsoft Power Automate เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานของมัน
จุดเด่นของ Way We Do
- การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติ
- การจัดเส้นทางงานอัตโนมัติระหว่างสมาชิกในทีม
- ความสามารถในการตั้งค่างานที่เกิดซ้ำ
- ผสานการทำงานกับ Microsoft Power Automate
- รายงานและการวิเคราะห์สำหรับทุกขั้นตอนการทำงาน
ข้อจำกัดของวิธีที่เราทำ
- ไม่ใช่แพลตฟอร์มอัตโนมัติการทำงานเฉพาะทาง; มีคุณสมบัติการอัตโนมัติที่จำกัด
- ผู้ใช้สามารถเพิ่มได้เฉพาะจำนวนที่เป็นเลขคี่ของ 10
วิธีที่เราคิดราคา
- ราคาเริ่มต้น: $99/เดือน (เริ่มต้นที่ 10 ผู้ใช้)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Way We Do
- G2: 4. 4/5 (10 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (9 รีวิว)
10. Workato
Workato เป็นแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจรที่ผสานพลังของAI เข้ากับระบบอัตโนมัติอย่างลงตัว มีคลังคอนเน็กเตอร์สำเร็จรูปขนาดใหญ่กว่า 1,200 รายการ สำหรับเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ ของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง จากนั้นคุณสามารถทำงานเหล่านี้ให้เป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของ AI
ขอบคุณ AI สร้างสรรค์และ Workbot GPT ที่ทำให้ Workato สามารถสร้างระบบอัตโนมัติโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติได้ นอกจากนี้ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการให้คุณตั้งค่า แชทบอทแบบกำหนดเอง เพื่อทำงานอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ของคุณเอง
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ Workato คือ ชุดสูตรอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีมากกว่า 500,000 สูตร ครอบคลุมความต้องการและกระบวนการทางธุรกิจที่หลากหลาย ทำให้ Workato โดดเด่นเหนือใครในวงการ! ?
คุณสมบัติเด่นของ Workato
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมคำแนะนำด้วยภาษาธรรมชาติ
- แชทบอทที่ปรับแต่งได้สำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
- การเชื่อมต่อและตัวเชื่อมต่อมากกว่า 1,200 รายการ
- 500,000+ สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์
ข้อจำกัดของ Workato
- อาจซับซ้อนเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ไม่มีการรองรับ Java และ Python ในตัว
ราคาของ Workato
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ Workato
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
- Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สูงสุดด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Pipefy
หากคุณยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกทางเลือกใดของ Pipefy เพื่อจัดการและทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ นี่คือตัวเลือกอันดับต้นของเรา: ClickUp!
ด้วยความช่วยเหลือของ AI, ClickUp สามารถทำให้การจัดการโครงการและงาน, การสร้างเอกสาร, การจัดตารางเวลา, การแจ้งเตือน, และส่วนอื่น ๆ ของการดำเนินงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติและราบรื่นได้ ในความเป็นจริง, มันสามารถกลายเป็นหน้าต่างเดียวสำหรับการจัดการและทำให้กระบวนการทางธุรกิจเกือบทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติได้เพียงไม่กี่คลิก
ส่วนที่ดีที่สุด—คุณสามารถเริ่มต้นได้ฟรี!ลงทะเบียนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน! ?