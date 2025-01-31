บล็อก ClickUp
10 อันดับทางเลือก Pipefy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของคุณ

10 อันดับทางเลือก Pipefy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของคุณ

Engineering Team
Engineering Team
31 มกราคม 2568

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ทุกกระบวนการทางธุรกิจต้องอาศัยแรงงานคน และแทบไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการเหล่านั้น จากนั้นยุคของเครื่องมือการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ(BPM) ก็มาถึง ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนการทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

หากมองไปข้างหน้าถึงวันนี้ เราอยู่ใน ยุคของปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติซึ่งมีแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานใหม่ๆ อย่าง Pipefy เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้เราสามารถนำกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากไปทำงานแบบอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยแบ่งเบาภาระงานซ้ำๆ จากมือและสมองของเรา เพื่อให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญกว่า

อย่างไรก็ตาม Pipefy อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน—บางคนอาจต้องการระบบที่มีหน้าตาผู้ใช้เป็นมิตรมากขึ้นและสามารถผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่บางคนอาจต้องการแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า

เราได้ทำการสืบสวนให้คุณแล้ว และได้รวบรวมรายการ ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Pipefy สำหรับการจัดการและระบบอัตโนมัติของกระบวนการของคุณไว้ให้คุณแล้ว

เราจะแยกแยะคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละตัว ชี้ให้เห็นข้อจำกัดบางประการ และอธิบายเกี่ยวกับแผนราคาเพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

Pipefy คืออะไร?

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม Pipefy
ผ่าน:Pipefy

Pipefy เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถ ออกแบบ, อัตโนมัติ, และจัดการกับกระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเพิ่มผลผลิตของทีม

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถของ AI ที่สร้างขึ้นได้ การสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองนั้นง่ายเหมือนการแชท และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเลย! คุณเพียงแค่ส่งข้อความไปยังแชทบอทเพื่ออธิบายว่าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นอย่างไร จากนั้น AI จะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง

Pipefy สามารถทำให้กระบวนการทางธุรกิจหลากหลายประเภทเป็นอัตโนมัติได้ แต่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ ปรับปรุงการดำเนินงานด้าน ทรัพยากรบุคคล, ไอทีและการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Pipefy?

Pipefy ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกของการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจเนื่องจากชุดคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้การใช้งานง่ายมาก ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องการในทางเลือกของ Pipefy ควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้เช่นกัน:

  1. ความสามารถของ AI: ทางเลือกควรมีความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI ที่สร้างเนื้อหาได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
  2. อินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ด: การเขียนโค้ดไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนถนัด ดังนั้นทางเลือกแทน Pipefy ของคุณควรอนุญาตให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
  3. การปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน: เครื่องมือควรมีความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด
  4. ความปลอดภัย: เมื่อคุณทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ สิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่าไม่มีใครสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ความปลอดภัยระดับองค์กรจึงควรเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินทางเลือกอื่นของ Pipefy
  5. การผสานรวม: เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องมือและบริการภายนอกที่สามารถผสานรวมได้ ดังนั้นสิ่งนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การคัดเลือกของคุณด้วย

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Pipefy ที่ควรใช้ในปี 2024 และอนาคต

เราได้เตรียมรายการทางเลือกของ Pipefy นี้ไว้หลังจากคัดกรองเครื่องมือและแพลตฟอร์มการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานหลายสิบตัวที่มีอยู่ในตลาด เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่พวกเขามีให้ สิ่งที่พวกเขาขาด ราคาของพวกเขา และที่สำคัญที่สุดคือวิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้ มาเริ่มกันเลย! ?

1.คลิกอัพ

ClickUp อัตโนมัติ
ดูและจัดการการทำงานอัตโนมัติที่ใช้งานอยู่และไม่ได้ใช้งานอยู่ได้อย่างรวดเร็วในแต่ละพื้นที่ พร้อมการอัปเดตและคำอธิบายจากผู้ใช้

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบภาพที่มีฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Pipefy ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติของClickUp ที่เรียกว่าClickUp Automations มาพร้อมกับ เทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ⏰

เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่คุณสร้างใน ClickUp สามารถเชื่อมโยงกับงานและโครงการใน ClickUpของคุณเพื่อทำเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วโดยอัตโนมัติ สร้างงานใหม่ อัปเดตสถานะโครงการ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบและลำดับความสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองที่จะถูกเรียกใช้เมื่อมีการทำภารกิจเฉพาะในโครงการของคุณเสร็จสิ้นโดยคุณหรือสมาชิกในทีมของคุณ เมื่อกระบวนการทำงานอัตโนมัติเริ่มทำงานแล้ว มันสามารถสร้างและมอบหมายงานใหม่ได้ด้วยตัวเองหรืออัปเดตสถานะของโครงการ วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องติดตามและอัปเดตความคืบหน้าของโครงการด้วยตนเองเมื่อมีการทำภารกิจต่างๆ เสร็จสิ้น

ClickUp ระบบอัตโนมัติที่กำหนดเอง
ปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติของงานคุณด้วย ClickUp

คุณสามารถปรับปรุงการจัดการงานให้เป็นระบบมากขึ้นได้โดยการรวมงานของคุณและระบบอัตโนมัติเข้ากับClickUp AI ซึ่งเป็นเครื่องมือ AIที่สะดวกของแพลตฟอร์มนี้ AI สามารถสร้างงานย่อยแต่ละงานได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลจากคุณ โดยอิงจากคำอธิบายงานและความคิดเห็นที่ทิ้งไว้โดยเพื่อนร่วมทีมของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการสร้างและมอบหมายงาน การกำหนดวันที่ครบกำหนดและลำดับความสำคัญ การอัปเดตสถานะงานและโครงการ และอื่นๆ
  • 100+ แม่แบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ความสามารถของ AI สร้างสรรค์สำหรับการสร้างงานอัตโนมัติ
  • กำหนดเงื่อนไขที่กำหนดเองสำหรับทุกการทำงานอัตโนมัติของคุณ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการมากกว่า 100 รายการ
  • ดีไซน์ยอดเยี่ยมและใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยในตอนแรกสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • สาขาการทำงานอัตโนมัติสามารถมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Process Street

กระบวนการสตรีท
ผ่านทาง:Process.st

สำหรับการไหลเวียนของเงิน มีวอลล์สตรีท สำหรับการไหลเวียนของงาน มีโปรเซสสตรีท! ?️

ล้อเล่นนะ, Process Street เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด และเป็นทางเลือกแทน Pipefy ที่มีฟีเจอร์ช่วยให้งานของคุณ (และชีวิต) ง่ายขึ้น มี เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า สำหรับกระบวนการธุรกิจมาตรฐาน เพื่อช่วยให้คุณเริ่มอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

Process Street ยังอวดความสามารถด้าน AI ที่น่าประทับใจอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ ของมันสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ให้คุณได้ภายในไม่กี่วินาที โดยอิงจากชื่อและคำอธิบายที่คุณระบุไว้ นอกจากนี้ยังสามารถอ่านเอกสารและดึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ได้อีกด้วย หากจำเป็น AI ยังสามารถสร้างและส่งอีเมลเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติได้อีกด้วย

สุดท้ายนี้ Process Street ให้บริการการวิเคราะห์และข้อมูลเกี่ยวกับทุกขั้นตอนการทำงานของคุณใน แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ KPI และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ และสมาชิกในทีมได้

คุณสมบัติเด่นของ Process Street

  • เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • การวิเคราะห์เอกสารอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับทุกขั้นตอนการทำงาน
  • เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการทำงานทั่วไป

ข้อจำกัดของ Process Street

  • อาจทำให้สับสนเล็กน้อยในการใช้งาน
  • การจัดระเบียบคุณลักษณะสามารถปรับปรุงได้

ราคาของ Process Street

  • สตาร์ทอัพ: $100/เดือน
  • ข้อดี: $415/เดือน
  • องค์กร: 1,660 ดอลลาร์/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

3. Kissflow

เทมเพลตของ Kissflow
ผ่านทาง:Kissflow

Kissflow ภูมิใจใน กระบวนการ 3 ขั้นตอน สำหรับการสร้างและอัตโนมัติการทำงานของทุกประเภท. กระบวนการนี้ประกอบด้วย:

  1. การสร้างแบบฟอร์ม พร้อมฟิลด์ที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
  2. การกำหนดขั้นตอนการทำงานของคุณ (เช่น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งแบบฟอร์ม)
  3. การให้สิทธิ์ที่จำเป็น เพื่อเผยแพร่แบบฟอร์มของคุณรวมถึงเวิร์กโฟลว์

ออกแบบฟอร์มด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือสร้างฟอร์มแบบลากและวาง และปรับแต่งกระบวนการทำงานผ่านการแสดงผลแบบภาพ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเขียนโค้ด การส่งฟอร์มจะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับฟอร์มนั้น ซึ่งจะส่งผลให้ดำเนินการตามการกระทำที่กำหนดไว้ในฟอร์ม ✅

ตามที่คุณเห็น กลไกการทำงานอัตโนมัติของ Kissflow นั้นแตกต่างจากเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์อื่น ๆ อยู่บ้าง ซึ่งเครื่องมือเหล่านั้นให้คุณกำหนดเหตุการณ์กระตุ้น (trigger event) และจากนั้นจึงดำเนินการตาม (action) ที่ตามมา กลไกการทำงานของ Kissflow นั้นมุ่งเน้นไปที่การอัตโนมัติกระบวนการที่ต้องมีการส่งแบบฟอร์มเป็นหลัก

คุณสมบัติเด่นของ Kissflow

  • มุ่งเน้นการทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งแบบฟอร์มเป็นอัตโนมัติ
  • การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ด้วยภาพโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง
  • ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของทุกขั้นตอนการทำงาน
  • การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการจากผู้ให้บริการภายนอกชั้นนำทั้งหมด
  • เทมเพลตอัตโนมัติสำเร็จรูปสำหรับการจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของ Kissflow

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า
  • อาจมีความท้าทายเล็กน้อยในการนำทางและกำหนดค่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Pipefy

ราคาของ Kissflow

  • พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $1,500/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow

  • G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

4. คินโทน

การแจ้งเตือน Kintone
ผ่านทาง:Kintone

Kintone เป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นการวางแผนกระบวนการและ การแสดงภาพ มากกว่าแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม มันสามารถทำงานอัตโนมัติในการแจ้งเตือน การอนุมัติ และการส่งต่องานระหว่างสมาชิกในทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เครื่องมือนี้มาพร้อมกับตัวสร้างขั้นตอนการทำงานแบบลากและวางที่คุณสามารถใช้เพื่อออกแบบขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นและตั้งค่ากฎเพื่อทำให้ส่วนต่างๆ ของขั้นตอนการทำงานเป็นอัตโนมัติ

คุณยังสามารถกำหนด กระบวนการอนุมัติหลายขั้นตอน สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้หากต้องการ และด้วยการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม เวิร์กโฟลว์ของคุณสามารถทำงานอัตโนมัติในแอปพลิเคชันและบริการทางธุรกิจหลายประเภทได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kintone

  • การมองเห็นและจัดการกระบวนการ
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การส่งต่อภารกิจ, และการอนุมัติ
  • การผสานรวมกับบริการและเครื่องมือของบุคคลที่สาม
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมเครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบลากและวาง
  • การอนุมัติหลายขั้นตอนสำหรับแต่ละกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ Kintone

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยลื่นไหล
  • ไม่สามารถส่งอีเมลและข้อความอัตโนมัติได้

ราคาของ Kintone

  • 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าผู้ใช้ ดังนั้นเท่ากับ 120 ดอลลาร์ต่อเดือน)

คะแนนและรีวิว Kintone

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4/5 (3 รีวิว)

5. ProcessMaker

เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงาน ProcessMaker
ผ่านทาง:ProcessMaker

ProcessMaker ผสานรวม AI เชิงสร้างสรรค์เข้ากับความสามารถของ การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือตัดสินใจ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณปลดปล่อย "ประสิทธิภาพสูงสุด" เช่นเดียวกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Pipefy มันมีเทมเพลตที่ช่วยให้คุณตั้งค่ากระบวนการได้อย่างรวดเร็ว

จุดขายหลักของเครื่องมือนี้คือความสามารถในการดึงข้อมูลที่ต้องการออกจากเอกสารของคุณ (เช่น ใบแจ้งหนี้ สัญญา อีเมล ฯลฯ) และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลที่ดึงออกมา ด้วยวิธีนี้ เครื่องมือตัดสินใจของเครื่องมือนี้จึง ขจัดความจำเป็นในการเขียนสคริปต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ProcessMaker สามารถตัดสินใจและดำเนินการโดยอัตโนมัติได้นอกเหนือจากกระบวนการทำงานที่คุณอาจต้องเขียนสคริปต์ในภาษาโปรแกรมต่างๆ

สุดท้าย, ระบบ AI สร้างสรรค์ของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการของคุณได้เพียงแค่การอธิบายขั้นตอนการทำงานที่คุณต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker

  • การสร้างกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ (IDP)
  • ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับการสร้างกระบวนการอย่างรวดเร็ว
  • เครื่องมือตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • เทมเพลตกระบวนการสำเร็จรูปสำหรับเวิร์กโฟลว์การจัดการโครงการ
  • ข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับทุกประเภทของกระบวนการทางธุรกิจ

ข้อจำกัดของ ProcessMaker

  • เอกสารอาจล้าสมัยเล็กน้อย
  • UI อาจมีความยากลำบากในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี

ราคาของ ProcessMaker

  • แพลตฟอร์ม: $1,475/เดือน
  • ข้อดี: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
  • Enterprise+: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของ ProcessMaker

  • G2: 4. 3/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (170+ รีวิว)

6. การสร้างสรรค์

ระบบการทำงานอัตโนมัติของ Creatio
ผ่านทาง:Creatio

หนึ่งในซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในรายการของเรา Creation โดดเด่นด้วยการ ผสานรวม CRM และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ อย่างไร้รอยต่อ ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือแยกกันสองตัว

แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้ช่วยให้การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดกฎเพื่อทำให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ รวมถึงการอนุมัติเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนเฉพาะจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อคุณหรือทีมของคุณได้อนุมัติแล้วเท่านั้น

Creatio ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยคุณประเมินประสิทธิภาพของทุกกระบวนการทำงานของคุณ และปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio

  • การผสมผสานระหว่างแพลตฟอร์ม CRMและซอฟต์แวร์อัตโนมัติการทำงาน
  • การออกแบบและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดและลากและวาง
  • การอนุมัติสำหรับส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงาน
  • อินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างดีและใช้งานง่าย
  • การวิเคราะห์สำหรับทุกกระบวนการ

ข้อจำกัดของ Creatio

  • ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติยังไม่หลากหลายนัก
  • การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผู้ใช้ค่อนข้างจำกัดและยืดหยุ่นน้อย

ราคาของ Creatio

  • การเติบโต: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Creatio

  • G2: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (19 รีวิว)

7. Monday.com

มอนเดย์.คอม
ผ่าน:Monday.com

Monday.com เรียกตัวเองว่า "Work OS" เพราะมีฟีเจอร์สำหรับเกือบทุกแง่มุมของการบริหารธุรกิจและโครงการ โดยเฉพาะ ศูนย์ระบบอัตโนมัติ ที่มีกระบวนการสามขั้นตอนที่เข้าใจง่ายสำหรับการสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติ:

  1. กำหนดตัวกระตุ้น (วันที่, การเปลี่ยนแปลงสถานะ, การสร้างรายการ, ฯลฯ)
  2. เลือกเงื่อนไข (เกณฑ์ที่เหตุการณ์กระตุ้นควรตรงตาม)
  3. เลือกการกระทำที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ทริกเกอร์

คุณยังสามารถสร้าง เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติแบบหลายขั้นตอน ที่ดำเนินการหลายขั้นตอนหรือถูกเรียกใช้เมื่อมีเงื่อนไขหลายอย่างตรงกัน หากคุณต้องการข้ามกระบวนการที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ ให้เลือกเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "สูตรสำเร็จ" บน Monday.com

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ระบบอัตโนมัติหลายขั้นตอน
  • สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ผสานการทำงานเข้ากับโครงการ Monday.com และบัญชี CRM
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • อาจมีความซับซ้อนเล็กน้อยในการใช้งานในช่วงแรกเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ
  • หน้าจอหลักไม่สามารถปรับแต่งได้มากนัก

Monday.com ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาสามารถสอบถามได้

ราคาทั้งหมดอ้างอิงตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี*

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

8. อาสนะ

กฎของอาสนะ
ผ่านทาง:Asana

Asana เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือจัดการงานและงานประจำที่มีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานอย่างกว้างขวาง ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Pipefy มันช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า80+แบบและเทมเพลตงานมากมายเพื่อช่วยให้คุณสร้างงานที่เชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ?

ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษ "ชุดรวม" ซึ่งจัดกลุ่มแม่แบบงาน กฎการทำงานอัตโนมัติ ฟิลด์ฟอร์ม และส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถนำไปใช้กับหลายโปรเจ็กต์พร้อมกันได้ (คุณจะไม่พบคุณสมบัตินี้ในทางเลือกของ Asanaส่วนใหญ่)

สุดท้าย แดชบอร์ดรายงาน ของ Asana ให้ภาพรวมที่ชัดเจนและสวยงามเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการทำงานของคุณ

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • เทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 80+ แบบ
  • แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ชุดบันเดิลสำหรับใช้เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติกับหลายโครงการ
  • เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์กับโครงการและงาน
  • แดชบอร์ดรายงานพร้อมการวิเคราะห์

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • อาจรู้สึกหนักใจเล็กน้อยในช่วงแรก
  • ระบบอัตโนมัติและการผสานรวมบางอย่างถูกล็อกไว้เบื้องหลังแผน Enterprise ที่มีราคาแพงที่สุด

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • Enterprise+: ติดต่อเพื่อขอราคา

ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,200+ รีวิว)

9. วิธีที่เราทำ

วิธีที่เราทำ ตัวเชื่อมต่อของ Microsoft Power Automate
ผ่านทาง:วิธีที่เราทำ

วิธีที่เราทำมุ่งเน้นไปที่การช่วยคุณจัดการและมองเห็นภาพกระบวนการทางธุรกิจเป็นหลัก

มันมีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ พื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำซ้ำ การจัดเส้นทางงานระหว่างสมาชิกในทีม และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ แต่หากคุณต้องการการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงที่อิงตามเงื่อนไข คุณจะต้องผสาน Way We Do กับ Microsoft Power Automate เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานของมัน

จุดเด่นของ Way We Do

  • การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติ
  • การจัดเส้นทางงานอัตโนมัติระหว่างสมาชิกในทีม
  • ความสามารถในการตั้งค่างานที่เกิดซ้ำ
  • ผสานการทำงานกับ Microsoft Power Automate
  • รายงานและการวิเคราะห์สำหรับทุกขั้นตอนการทำงาน

ข้อจำกัดของวิธีที่เราทำ

  • ไม่ใช่แพลตฟอร์มอัตโนมัติการทำงานเฉพาะทาง; มีคุณสมบัติการอัตโนมัติที่จำกัด
  • ผู้ใช้สามารถเพิ่มได้เฉพาะจำนวนที่เป็นเลขคี่ของ 10

วิธีที่เราคิดราคา

  • ราคาเริ่มต้น: $99/เดือน (เริ่มต้นที่ 10 ผู้ใช้)
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Way We Do

  • G2: 4. 4/5 (10 รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (9 รีวิว)

10. Workato

Workato ผู้สร้างเวิร์กโฟลว์
ผ่านทาง:Workato

Workato เป็นแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจรที่ผสานพลังของAI เข้ากับระบบอัตโนมัติอย่างลงตัว มีคลังคอนเน็กเตอร์สำเร็จรูปขนาดใหญ่กว่า 1,200 รายการ สำหรับเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ ของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง จากนั้นคุณสามารถทำงานเหล่านี้ให้เป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของ AI

ขอบคุณ AI สร้างสรรค์และ Workbot GPT ที่ทำให้ Workato สามารถสร้างระบบอัตโนมัติโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติได้ นอกจากนี้ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการให้คุณตั้งค่า แชทบอทแบบกำหนดเอง เพื่อทำงานอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ของคุณเอง

อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ Workato คือ ชุดสูตรอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีมากกว่า 500,000 สูตร ครอบคลุมความต้องการและกระบวนการทางธุรกิจที่หลากหลาย ทำให้ Workato โดดเด่นเหนือใครในวงการ! ?

คุณสมบัติเด่นของ Workato

  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมคำแนะนำด้วยภาษาธรรมชาติ
  • แชทบอทที่ปรับแต่งได้สำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
  • การเชื่อมต่อและตัวเชื่อมต่อมากกว่า 1,200 รายการ
  • 500,000+ สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์

ข้อจำกัดของ Workato

  • อาจซับซ้อนเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ไม่มีการรองรับ Java และ Python ในตัว

ราคาของ Workato

  • มีให้บริการตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของ Workato

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
  • Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สูงสุดด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Pipefy

หากคุณยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกทางเลือกใดของ Pipefy เพื่อจัดการและทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ นี่คือตัวเลือกอันดับต้นของเรา: ClickUp!

ด้วยความช่วยเหลือของ AI, ClickUp สามารถทำให้การจัดการโครงการและงาน, การสร้างเอกสาร, การจัดตารางเวลา, การแจ้งเตือน, และส่วนอื่น ๆ ของการดำเนินงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติและราบรื่นได้ ในความเป็นจริง, มันสามารถกลายเป็นหน้าต่างเดียวสำหรับการจัดการและทำให้กระบวนการทางธุรกิจเกือบทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติได้เพียงไม่กี่คลิก

ส่วนที่ดีที่สุด—คุณสามารถเริ่มต้นได้ฟรี!ลงทะเบียนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน! ?