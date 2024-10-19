บล็อก ClickUp
10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธนาคารในปี 2025

Engineering Team
19 ตุลาคม 2567

ภาคธนาคารได้กลายเป็นที่แข่งขันมากขึ้น และลูกค้าคาดหวังสูง. คุณต้องการโซลูชันที่ติดตามการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และช่วยให้ทีมที่เผชิญหน้ากับลูกค้าสามารถให้บริการที่ดีขึ้นได้.

ทางออกอยู่ที่การมีระบบ CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจธนาคาร ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับอุตสาหกรรมธนาคารช่วยจัดการและติดตามการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้การบริการลูกค้าที่ดีขึ้นและเป็นการส่วนตัว

ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ทีมการตลาด ทีมขาย และทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้าสู่กระบวนการทำงานของระบบ CRM ได้โดยตรง ทีมเหล่านี้ทราบว่าจะหาทรัพยากรได้ที่ไหนและจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปอย่างไร

ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธนาคารสามารถคาดการณ์ความต้องการและความชอบของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น ผลลัพธ์คือความสัมพันธ์ระยะยาวและรายได้ประจำจากลูกค้า

เราได้รวบรวมรายชื่อโซลูชัน CRM สำหรับธนาคารตามคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM ธนาคาร?

นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเพื่อค้นหา CRM ที่เหมาะสมสำหรับโซลูชันธนาคารที่จะช่วยให้คุณเกินความคาดหวังของลูกค้า

  • การจัดการข้อมูล: เลือกโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลติดต่อ ลูกค้า และดีลต่างๆ เพื่อช่วยติดตามความคืบหน้าของพวกเขาในกระบวนการขาย
  • ความปลอดภัย: ตรวจสอบการรับรองความปลอดภัยและคุณสมบัติเช่นการเข้ารหัส, การควบคุมการเข้าถึง, และการอัปเดตความปลอดภัยเป็นประจำในซอฟต์แวร์ CRM ธนาคาร
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: หากลูกค้าของคุณใช้บริการของคุณผ่านสมาร์ทโฟน ตัวแทนขายของคุณก็ควรสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ขณะเดินทางเช่นกัน
  • การวิเคราะห์: ข้อมูลลูกค้าที่เรียบง่ายจะมีความหมายก็ต่อเมื่อคุณสามารถสกัดเอาข้อมูลเชิงลึกออกมาได้ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ CRM ที่มีแดชบอร์ดประสิทธิภาพการทำงานในตัว เพื่อแสดงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดในที่เดียว
  • การปรับแต่ง: ไม่มีธนาคารสองแห่งที่เหมือนกันระบบ CRM สำหรับการจัดการการเงินควรมีการปรับแต่งเพื่อให้สามารถติดตามเป้าหมายทางการเงินของคุณ จัดการบัญชีของคุณ และคำนวณกำไรของคุณได้
  • การฝึกอบรมและการสนับสนุน: การนำ CRM ไปใช้ต้องใช้เวลา ในระหว่างที่ดำเนินการติดตั้งระบบธนาคารออนไลน์ คุณจำเป็นต้องเข้าถึงทีมสนับสนุนและทีมแนะนำการใช้งาน CRM เพื่อช่วยเหลือทีมภายในของคุณเกี่ยวกับ กระบวนการทำงานของ CRMเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาประสบปัญหา
  • การผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม: เลือก CRM สำหรับธนาคารที่สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว และช่วยให้ข้อมูลสามารถไหลเวียนระหว่างแหล่งข้อมูลทางธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือทางการตลาดสำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้า, เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ, โปรแกรมซอฟต์แวร์ธนาคารอื่น ๆ,ซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้า, และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ

10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธนาคารในปี 2024

มาดู 10 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธนาคารที่ดีที่สุดที่ติดอันดับกัน

1. คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
สำรวจ ClickUp เพื่อจัดการโครงการธนาคารของคุณด้วยพลังของ AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ และการทำงานอัตโนมัติของงาน

ClickUp ช่วยให้ทีมขายในธนาคารและสถาบันการเงินสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในที่เดียว ระบบ CRM สำหรับธนาคารแบบครบวงจรช่วยให้ตัวแทนขายเข้าใจความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในทันทีด้วยการติดตามบัญชีในรูปแบบของมุมมองรายการ, กระดานคัมบัง, และมุมมองตาราง

ระบบ CRMของ ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าในธุรกิจธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการกำจัดปัญหาการสื่อสารระหว่างแผนกต่าง ๆ ด้วยความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของเส้นทางการเดินทางของลูกค้าอย่างครบถ้วน ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันและวางแผนการตลาดแบบหลายช่องทางเพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้าและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีขึ้น

การใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM และการจัดการข้อมูลลูกค้าในมุมมองรายการของ ClickUp
จัดการข้อมูลลูกค้า งานส่วนตัว และการสื่อสารใน ClickUp จากทุกอุปกรณ์

รับอิสระอย่างเต็มที่ในการปรับแต่ง กลยุทธ์ CRMของคุณให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ นอกจากนี้ ผสานการทำงานของ CRM และการจัดการโครงการไว้ในที่เดียวเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้เทมเพลต CRMเพื่อรวบรวมข้อมูลติดต่อของลูกค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่มีโครงสร้าง และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อความพยายามทางการตลาดในอนาคต
  • รวมศูนย์การติดต่อลูกค้าจากศูนย์กลางอีเมล ทำงานร่วมกันในดีลต่าง ๆ ส่งการอัปเดตบัญชีให้ลูกค้า หรือเริ่มแคมเปญการตลาดได้ในที่เดียว
  • เพิ่มลิงก์ระหว่างงานและเอกสารเพื่อติดตามงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการขาย
ClickUp 3.0 มุมมองงาน วันที่กำหนดส่ง
ตั้งค่าเริ่มต้นและกำหนดวันครบกำหนดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วภายในงาน หรือใช้การตั้งค่าแบบมีเงื่อนไขเพื่อให้วันที่ซ้ำกันหรือสร้างงานใหม่หลังจากเสร็จสิ้น
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการติดตามผลเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็นหลังจากที่ลูกค้าติดต่อกับตัวแทนฝ่ายสนับสนุน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติ รวมถึงการอัปเดตสถานะการกระตุ้นตามกิจกรรม และมอบหมายงานตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
  • ปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าในองค์กรขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งขับเคลื่อนด้วยตรรกะเงื่อนไข
  • ใช้เอกสาร ClickUp เพื่อสร้างข้อเสนอ, วิกิ,แม่แบบข้อเสนอด้านงบประมาณ, อีเมลสำหรับการประชุม และแบบฟอร์มสำรวจได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างข้อความอีเมลขายของด้วย ClickUp AI
ClickUp AI ช่วยให้ทีมขายมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้นด้วยการตรวจทาน แก้ไขย่อ หรือร่างข้อความอีเมล
  • สร้างรายงานที่กำหนดเองพร้อมมุมมองระดับสูงของตัวชี้วัดที่สำคัญในภาคธนาคาร เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดธุรกรรมเฉลี่ย และรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ และแสดงข้อมูลทั้งหมดนี้ผ่านแดชบอร์ดที่สวยงาม
  • 100+ การเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ, แพลตฟอร์มการคาดการณ์ยอดขาย, ระบบสนับสนุนลูกค้า,ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้า, ซอฟต์แวร์บัญชี, และโซลูชันซอฟต์แวร์ทางกฎหมาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์อาจดีขึ้นได้
  • มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป แผน
  • แผนไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อสมาชิก
  • แผน ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อสมาชิก
  • แผนธุรกิจ พลัส: $19 ต่อเดือนต่อสมาชิก
  • แผน องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9186 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (3929 รีวิว)

2. Salesforce – บริการคลาวด์ทางการเงิน

ตัวอย่างแดชบอร์ด Salesforce Service Cloud
ผ่านทางSalesforce

ระบบคลาวด์บริการทางการเงินของ Salesforce เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับธนาคารที่มอบมุมมองแบบ 360 องศาของลูกค้าโดยการรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากจุดสัมผัสต่าง ๆ ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาคธนาคารเพื่อคาดการณ์ถึงผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าอาจต้องการ ความชอบของพวกเขา และการติดต่อในอดีตกับทีมต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้า

ในอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าเช่นธนาคาร ทีมต่าง ๆ รวมถึงการให้กู้ยืม, ประกันภัย, การจัดการสินทรัพย์, และการบริการลูกค้า ใช้ระบบ CRM ของ Salesforce ในการตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นฐาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Financial Service Cloud

  • มีส่วนร่วมเชิงรุกกับผู้ถือกรมธรรม์ในช่วงเหตุการณ์สำคัญ เช่น การซื้อบ้าน
  • รวมประสบการณ์ลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียวในทุกช่องทางและภูมิภาค สำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์และผู้บริโภค
  • ผสานข้อมูลจากระบบธนาคาร, การวางแผนทางการเงิน, การจัดการพอร์ตโฟลิโอ, และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบของคุณ

ข้อจำกัดของบริการคลาวด์ทางการเงิน

  • ค่อนข้างแพงสำหรับธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง
  • มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • การนำไปใช้ต้องการความช่วยเหลือจากทีมเทคโนโลยี

ราคาบริการคลาวด์ทางการเงิน

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของบริการคลาวด์ทางการเงิน

  • G2: 4. 2/5 (89 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

3. Monday.com

ตัวอย่างวิธีการสร้างงานโครงการใน monday.com
ผ่านทางวันจันทร์

วันจันทร์คือโซลูชัน CRM ที่ทำงานเป็นแพลตฟอร์มเดียว สำหรับการจัดการโครงการและการจัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ

มอบพลังพิเศษให้กับทีมของคุณ ในการตรวจสอบงบประมาณโครงการและจัดลำดับความสำคัญของลีดโดยใช้ฟีเจอร์การให้คะแนนลีดพร้อมกัน ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลติดตามผลและปรับแต่งกระดานคัมบังโดยการเพิ่มคอลัมน์เพื่อติดตามลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายได้ในครั้งเดียว

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจากแดชบอร์ด
  • รวบรวมความคิดเห็นเพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าโดยใช้แบบฟอร์มและแบบสำรวจ
  • จัดการลูกค้าเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อนการขาย และติดตามการเก็บเงินจากลูกค้าในระยะหลังการขายได้ทั้งหมดในที่เดียว
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 200 รายการในเทคโนโลยีของคุณและทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • บางครั้ง บอร์ดอาจใช้เวลาโหลดบนหน้าจอมากกว่าที่จำเป็น
  • ลูกค้าบางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ

Monday.com ราคา

  • ระบบ CRM พื้นฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ระบบ CRM มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Pro CRM: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ระบบ CRM สำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (709 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (380 รีวิว)

4. ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์

ผ่านทาง Microsoft Dynamics
ผ่านทางMicrosoft Dynamics

Microsoft Dynamics เป็นหนึ่งในโซลูชัน CRM ที่ใช้ AI ของตนเอง—Microsoft Sales CoPilot เพื่อลดเวลาของทีมขายในการทำงานซ้ำๆ และมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายมากขึ้น

คุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นของตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMนี้คือการใช้ข้อมูลจากซอฟต์แวร์ CRM ธนาคารเพื่อเขียนอีเมลที่มีบริบทสำหรับลูกค้าและสรุปการประชุม คุณสมบัติเช่นแบบจำลองการให้คะแนนด้วย AI, สรุปข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ, และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิกช่วยให้เกินความคาดหวังของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics

  • การซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติระหว่าง Microsoft Dynamics Sales และแอปอื่นๆ ของ Microsoft
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าและกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
  • สร้างลำดับการดำเนินการขายสำหรับทีมของคุณและนำทางพวกเขาไปสู่ความสำเร็จ
  • รับคำแนะนำ ข้อมูล และคำตอบที่แนะนำสำหรับความต้องการและคำถามของลูกค้าในระหว่างการโทร

ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้และคุณสมบัติการรายงานต้องการการปรับปรุง
  • ความท้าทายในการนำไปใช้กับการสนับสนุนที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

ราคาของ Microsoft Dynamics

  • มืออาชีพ: 65 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: $95/ผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $135/ผู้ใช้/เดือน

Microsoft Sales CoPilot เป็นส่วนหนึ่งของแผน Enterprise และ Premium ผู้ใช้แผน Professional สามารถใช้งานได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $40/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics

  • G2: 3. 8/5 (1,577 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. ระบบการขายออราเคิล

Oracle Sales CRM
ผ่านทางฝ่ายขายของ Oracle

Oracle Sales เป็นชุดโซลูชัน CRM สำหรับธนาคารเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าอย่างครบถ้วนและแบ่งปันคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล พร้อมทั้งติดตามและจัดการงบประมาณโครงการ

ระบบอัตโนมัติในการขายช่วยให้ตัวแทนขายสามารถใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากขึ้นแทนที่จะต้องอัปเดตข้อมูลบนระบบ CRM. สิ่งที่ดีที่สุดคือระบบ CRM จะตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้าและหมายเลขโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ และตรวจสอบการซ้ำซ้อนของข้อมูลแทนทีมขาย.

จัดตั้งการแข่งขัน, เป้าหมาย, และแดชบอร์ดทีมเพื่อการจัดการประสิทธิภาพการขายเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมและจุดที่ต้องปรับปรุง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Sales

  • ปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล, ปรับปรุงการร่วมมือ, และดำเนินการจำลองสถานการณ์เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
  • สร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำและการทำนายทางสถิติจากข้อมูล CRM ของคุณ
  • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลูกค้าโดยใช้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมในอดีต และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับทีมขายของคุณในรูปแบบของเนื้อหาสไตล์ฟีดข่าว

ข้อจำกัดของ Oracle Sales

  • สร้างความสับสนและเคลื่อนไหวช้าสำหรับผู้ใช้บางราย
  • การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

การกำหนดราคาของ Oracle Sales

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวการขายของ Oracle

  • G2: 4/5 (120 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (62 รีวิว)

6. Engagebay

แดชบอร์ด EngageBay
ผ่านทางEngageBay

Engagebay เป็นการผสมผสานระหว่าง CRM, ระบบอัตโนมัติด้านการขาย, ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือลูกค้า และแชทสนับสนุน CRM และส่วนของระบบอัตโนมัติสามารถบันทึกข้อมูลติดต่อได้ไม่จำกัดและตั้งค่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติ ส่วนช่วยเหลือลูกค้าและแชทช่วยแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าในภาคธนาคาร

ระบบ CRM สมัยใหม่ช่วยให้คุณมองเห็นการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ติดตามการอัปเดตของลูกค้าโดยอัตโนมัติ และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสในการขายเพิ่มเติมและขายข้ามผลิตภัณฑ์ ทีมบริการลูกค้าและทีมขายสามารถโทรออกได้โดยตรงจากระบบและบันทึกการสนทนาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

คุณสมบัติเด่นของ Engagebay

  • สร้างเส้นทางการขายสำหรับหมวดหมู่สินค้าที่แตกต่างกัน, ภูมิภาค, และพารามิเตอร์ที่กำหนดเอง
  • ดำเนินการแคมเปญ ABM สำหรับกลุ่มบัญชีลูกค้า
  • มุมมองรายการใช้การแสดงผลแบบกราฟิกเพื่อแสดงโอกาสในอนาคต และมุมมองเหตุการณ์สำคัญช่วยให้คุณสามารถลากและวางดีล CRM ระหว่างเหตุการณ์สำคัญได้

ข้อจำกัดของ Enagementbay

  • ลูกค้าประสบปัญหาการผสานรวม
  • เทมเพลตอีเมลสำเร็จรูปที่มีให้ใช้จำนวนจำกัด

ราคาของ Enagementbay

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $11. 04/ผู้ใช้/เดือน
  • การเติบโต: $42.49/ผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $67.99/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Engagebay

  • G2: 4. 6/5 (212 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (587 รีวิว)

7. CRMNEXT

CRMNEXT สำหรับธนาคาร
ผ่านทางCRMNEXT

CRMNEXT คือระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธนาคารและสถาบันการเงิน

เมื่อมีหลายทีมเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการขาย การตลาด การสนับสนุนลูกค้า และการบริหารความสัมพันธ์ การแยกข้อมูลเป็นกลุ่มๆ จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพที่ต่ำลง โซลูชัน CRM จะช่วยให้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่พนักงานแนวหน้าในสาขาธนาคารท้องถิ่นไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีลูกค้าใหม่สำหรับสินเชื่อ ข้อมูลของลูกค้าจะถูกแชร์กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อเกือบจะทันที เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าและโอกาสในการขายเพิ่มทันทีตั้งแต่เริ่มต้น ผู้บริหารระดับสูงจะติดตามว่าคำแนะนำนี้นำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้นจากผู้ใช้ใหม่หรือไม่

คุณสมบัติเด่นของ CRMNEXT

  • การเดินทางแบบมีไกด์ทำให้การเปิดบัญชีรวดเร็วขึ้น
  • ผสานรวมระบบ CRM ธนาคารกับฐานข้อมูลภายนอก เช่น SQL และ Oracle หรือกับ REST API
  • ระบบป้องกันในตัวช่วยปรับปรุงการกำกับดูแลข้อมูลและลดความเสี่ยงจากการป้อนข้อมูลผิดพลาด

ข้อจำกัดของ CRMNEXT

  • มีข้อบกพร่องหลายจุดในระบบ
  • ลูกค้าเผชิญกับความล่าช้าในระบบเมื่อแบนด์วิดท์เพิ่มขึ้น

การกำหนดราคา CRMNEXT

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว CRMNEXT

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. การสร้าง

ผ่านทางCreatio

Creatio เป็นโซลูชัน CRM สำหรับธนาคารแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่รวมการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าเข้าไว้ด้วยกัน ทุกทีมสามารถมองเห็นข้อมูลโปรไฟล์ของลูกค้าได้ตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ทีมการตลาดสามารถดำเนินแคมเปญการตลาดด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก CRM สำหรับธนาคาร โปรแกรมโบนัสความภักดีอัตโนมัติที่ครอบคลุมช่วยปรับปรุงการรักษาลูกค้า

ระบบอัตโนมัติสำหรับวงจรลูกค้าเป้าหมายของคุณเพื่อจับ, คัดกรอง, จัดสรร, ประมวลผล, และส่งต่อ. ทีมขายใช้ซอฟต์แวร์ CRM ธนาคารนี้เพื่อสร้างแดชบอร์ดเพิ่มประสิทธิภาพส่วนตัว.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio

  • การจัดการงานแบบประสานงานพร้อมการผสานรวมอีเมลและปฏิทิน
  • คำแนะนำการกระทำที่ดีที่สุดถัดไปอย่างชาญฉลาด (NBA), คู่มือการขาย, และเส้นทางการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
  • เครื่องมือการขายภาคสนามเพื่อจัดลำดับความสำคัญ ให้บริการ และดำเนินการเยี่ยมเยียนภาคสนาม

ข้อจำกัดของ Creatio

  • ตัวเลือกแอปที่มีจำกัดในตลาดของ Creatio
  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ล้าสมัย

ราคาของ Creatio

  • การเติบโต: $25/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $55/ผู้ใช้/เดือน
  • ไม่จำกัด: $85/ผู้ใช้/เดือน

ราคานี้สำหรับแพลตฟอร์มเท่านั้น มีราคาเพิ่มเติมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์การขายมีค่าใช้จ่าย $15/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Creatio

  • G2: 4. 6/5 (240 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (109 รีวิว)

9. ผู้เพิ่มศักยภาพสูงสุด

Maximizer CRM สำหรับธนาคาร
ผ่านทางMaximizer

โซลูชัน CRM Maximizer ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้นำฝ่ายขายในอุตสาหกรรมธนาคาร เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกต้องแม่นยำ เพื่อนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ การผสมผสานระหว่างความรู้เฉพาะทางและข้อมูลเชิงวิเคราะห์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

ผู้นำฝ่ายขายใช้ระบบ CRM สำหรับธนาคารของ Maximizer ในสองวิธี—ประการแรก เพื่อดูประสิทธิภาพของพนักงานขาย และประการที่สอง เพื่อรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายใหม่ ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อ และดีลต่างๆ

ระบบอัตโนมัติระบุโอกาสในการต่ออายุตามพฤติกรรมของลูกค้า และทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการรวบรวมข้อมูลวงจรชีวิตของลูกค้าไว้ด้วยกัน

คุณสมบัติเด่นของ Maximizer

  • จัดเก็บข้อมูลลูกค้าและบันทึกหมายเหตุของลูกค้าบนอินเทอร์เฟซเดียวกันเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
  • เทมเพลตอีเมลมืออาชีพที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวแทนขายเพื่อสื่อสารอย่างชัดเจน
  • คำแนะนำจาก AI แบบเรียลไทม์และคู่มือเฉพาะที่ปรับแต่งกลยุทธ์การขายให้เหมาะกับลูกค้าธนาคารของคุณ

ข้อจำกัดของ Maximizer

  • คุณสมบัติมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกกลัว
  • อินเตอร์เฟซไม่เหมาะกับมือถือ

การกำหนดราคา Maximizer

  • รุ่นพื้นฐาน: ราคาตามการกำหนดเอง
  • ฉบับผู้นำฝ่ายขาย: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Maximizer

  • G2: 39/5 (461 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (349 รีวิว)

10. Zoho CRM

Zoho CRM สำหรับธนาคาร
ผ่านทางZoho CRM

ซอฟต์แวร์ CRM ธนาคารที่ใช้งานง่าย Zoho เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และบัญชี

ธนาคารและสถาบันการเงินทำการอัตโนมัติการสร้างลูกค้าเป้าหมายจากหลายแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ แชท โซเชียลมีเดีย และงานแสดงสินค้า นอกจากนี้ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในกระบวนการขายยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเป้าหมายจะถูกมอบหมายให้กับพนักงานขายที่เหมาะสม

รับการมองเห็นที่ครบถ้วนของกระบวนการขาย และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติตามเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • ดูโอกาสและโอกาสทางธุรกิจ และร่วมมือกับทีมขายผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • เทมเพลตอีเมลไม่จำกัดเพื่อซิงค์การขายและระบบอีเมลอัตโนมัติ
  • ร่วมมือกับพันธมิตรและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกโดยใช้พอร์ทัลสำหรับพันธมิตร

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • ฟีเจอร์การรายงานต้องปรับปรุง
  • ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการสนับสนุนลูกค้า

ราคาของ Zoho CRM

  • มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้/เดือน
  • มืออาชีพ: $23/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: $40/ผู้ใช้/เดือน
  • สูงสุด: $52/ผู้ใช้/เดือน

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (2,502 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (6,533 รีวิว)

ซอฟต์แวร์ CRM ธนาคารที่ดีที่สุดช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน เพิ่มการรักษาลูกค้า และสร้างรายได้ประจำ

ระบบ CRM ที่แข็งแกร่งในธนาคารมีประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น การรักษาลูกค้าที่ดีขึ้นและประสบการณ์โดยรวมที่ดีขึ้น, ทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น, และรายได้ที่สามารถคาดการณ์ได้

ระบบ CRM สำหรับธนาคารมีวัตถุประสงค์หลายประการครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร สร้างกลยุทธ์การตลาดรอบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการและแม่แบบแผนการสื่อสารเพื่อปรับกลยุทธ์การสื่อสารของธุรกิจให้ราบรื่น

ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้ ทุกคนมีความสอดคล้องกันในด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในกระบวนการขาย

หากคุณเพิ่งเริ่มต้น ให้มองหา CRM ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งรวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่เดียวสำหรับทุกทีมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

นี่คือคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น ซึ่งมอบการมองเห็นที่ครบถ้วนเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้กับทุกคน พื้นที่ทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันข้ามสายงานโดยให้ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการปิดการขายหรือส่งการสื่อสารทางการตลาดได้

คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเชื่อมโยงระหว่างงาน, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI และการผสานรวมกว่า 1000 รายการ ทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธนาคารที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ ClickUp ฟรี