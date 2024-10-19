10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธนาคารในปี 2025

ภาคธนาคารได้กลายเป็นที่แข่งขันมากขึ้น และลูกค้าคาดหวังสูง. คุณต้องการโซลูชันที่ติดตามการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และช่วยให้ทีมที่เผชิญหน้ากับลูกค้าสามารถให้บริการที่ดีขึ้นได้.
ทางออกอยู่ที่การมีระบบ CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจธนาคาร ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับอุตสาหกรรมธนาคารช่วยจัดการและติดตามการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้การบริการลูกค้าที่ดีขึ้นและเป็นการส่วนตัว
ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ทีมการตลาด ทีมขาย และทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้าสู่กระบวนการทำงานของระบบ CRM ได้โดยตรง ทีมเหล่านี้ทราบว่าจะหาทรัพยากรได้ที่ไหนและจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปอย่างไร
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธนาคารสามารถคาดการณ์ความต้องการและความชอบของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น ผลลัพธ์คือความสัมพันธ์ระยะยาวและรายได้ประจำจากลูกค้า
เราได้รวบรวมรายชื่อโซลูชัน CRM สำหรับธนาคารตามคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM ธนาคาร?
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเพื่อค้นหา CRM ที่เหมาะสมสำหรับโซลูชันธนาคารที่จะช่วยให้คุณเกินความคาดหวังของลูกค้า
- การจัดการข้อมูล: เลือกโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลติดต่อ ลูกค้า และดีลต่างๆ เพื่อช่วยติดตามความคืบหน้าของพวกเขาในกระบวนการขาย
- ความปลอดภัย: ตรวจสอบการรับรองความปลอดภัยและคุณสมบัติเช่นการเข้ารหัส, การควบคุมการเข้าถึง, และการอัปเดตความปลอดภัยเป็นประจำในซอฟต์แวร์ CRM ธนาคาร
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: หากลูกค้าของคุณใช้บริการของคุณผ่านสมาร์ทโฟน ตัวแทนขายของคุณก็ควรสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ขณะเดินทางเช่นกัน
- การวิเคราะห์: ข้อมูลลูกค้าที่เรียบง่ายจะมีความหมายก็ต่อเมื่อคุณสามารถสกัดเอาข้อมูลเชิงลึกออกมาได้ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ CRM ที่มีแดชบอร์ดประสิทธิภาพการทำงานในตัว เพื่อแสดงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดในที่เดียว
- การปรับแต่ง: ไม่มีธนาคารสองแห่งที่เหมือนกันระบบ CRM สำหรับการจัดการการเงินควรมีการปรับแต่งเพื่อให้สามารถติดตามเป้าหมายทางการเงินของคุณ จัดการบัญชีของคุณ และคำนวณกำไรของคุณได้
- การฝึกอบรมและการสนับสนุน: การนำ CRM ไปใช้ต้องใช้เวลา ในระหว่างที่ดำเนินการติดตั้งระบบธนาคารออนไลน์ คุณจำเป็นต้องเข้าถึงทีมสนับสนุนและทีมแนะนำการใช้งาน CRM เพื่อช่วยเหลือทีมภายในของคุณเกี่ยวกับ กระบวนการทำงานของ CRMเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาประสบปัญหา
- การผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม: เลือก CRM สำหรับธนาคารที่สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว และช่วยให้ข้อมูลสามารถไหลเวียนระหว่างแหล่งข้อมูลทางธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือทางการตลาดสำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้า, เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ, โปรแกรมซอฟต์แวร์ธนาคารอื่น ๆ,ซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้า, และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธนาคารในปี 2024
มาดู 10 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธนาคารที่ดีที่สุดที่ติดอันดับกัน
1. คลิกอัพ
ClickUp ช่วยให้ทีมขายในธนาคารและสถาบันการเงินสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในที่เดียว ระบบ CRM สำหรับธนาคารแบบครบวงจรช่วยให้ตัวแทนขายเข้าใจความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในทันทีด้วยการติดตามบัญชีในรูปแบบของมุมมองรายการ, กระดานคัมบัง, และมุมมองตาราง
ระบบ CRMของ ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าในธุรกิจธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการกำจัดปัญหาการสื่อสารระหว่างแผนกต่าง ๆ ด้วยความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของเส้นทางการเดินทางของลูกค้าอย่างครบถ้วน ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันและวางแผนการตลาดแบบหลายช่องทางเพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้าและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีขึ้น
รับอิสระอย่างเต็มที่ในการปรับแต่ง กลยุทธ์ CRMของคุณให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ นอกจากนี้ ผสานการทำงานของ CRM และการจัดการโครงการไว้ในที่เดียวเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้เทมเพลต CRMเพื่อรวบรวมข้อมูลติดต่อของลูกค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่มีโครงสร้าง และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อความพยายามทางการตลาดในอนาคต
- รวมศูนย์การติดต่อลูกค้าจากศูนย์กลางอีเมล ทำงานร่วมกันในดีลต่าง ๆ ส่งการอัปเดตบัญชีให้ลูกค้า หรือเริ่มแคมเปญการตลาดได้ในที่เดียว
- เพิ่มลิงก์ระหว่างงานและเอกสารเพื่อติดตามงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการขาย
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการติดตามผลเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็นหลังจากที่ลูกค้าติดต่อกับตัวแทนฝ่ายสนับสนุน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติ รวมถึงการอัปเดตสถานะการกระตุ้นตามกิจกรรม และมอบหมายงานตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
- ปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าในองค์กรขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งขับเคลื่อนด้วยตรรกะเงื่อนไข
- ใช้เอกสาร ClickUp เพื่อสร้างข้อเสนอ, วิกิ,แม่แบบข้อเสนอด้านงบประมาณ, อีเมลสำหรับการประชุม และแบบฟอร์มสำรวจได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างรายงานที่กำหนดเองพร้อมมุมมองระดับสูงของตัวชี้วัดที่สำคัญในภาคธนาคาร เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดธุรกรรมเฉลี่ย และรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ และแสดงข้อมูลทั้งหมดนี้ผ่านแดชบอร์ดที่สวยงาม
- 100+ การเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ, แพลตฟอร์มการคาดการณ์ยอดขาย, ระบบสนับสนุนลูกค้า,ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้า, ซอฟต์แวร์บัญชี, และโซลูชันซอฟต์แวร์ทางกฎหมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์อาจดีขึ้นได้
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป แผน
- แผนไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อสมาชิก
- แผน ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อสมาชิก
- แผนธุรกิจ พลัส: $19 ต่อเดือนต่อสมาชิก
- แผน องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ClickUp
2. Salesforce – บริการคลาวด์ทางการเงิน
ระบบคลาวด์บริการทางการเงินของ Salesforce เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับธนาคารที่มอบมุมมองแบบ 360 องศาของลูกค้าโดยการรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากจุดสัมผัสต่าง ๆ ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาคธนาคารเพื่อคาดการณ์ถึงผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าอาจต้องการ ความชอบของพวกเขา และการติดต่อในอดีตกับทีมต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้า
ในอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าเช่นธนาคาร ทีมต่าง ๆ รวมถึงการให้กู้ยืม, ประกันภัย, การจัดการสินทรัพย์, และการบริการลูกค้า ใช้ระบบ CRM ของ Salesforce ในการตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Financial Service Cloud
- มีส่วนร่วมเชิงรุกกับผู้ถือกรมธรรม์ในช่วงเหตุการณ์สำคัญ เช่น การซื้อบ้าน
- รวมประสบการณ์ลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียวในทุกช่องทางและภูมิภาค สำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์และผู้บริโภค
- ผสานข้อมูลจากระบบธนาคาร, การวางแผนทางการเงิน, การจัดการพอร์ตโฟลิโอ, และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบของคุณ
ข้อจำกัดของบริการคลาวด์ทางการเงิน
- ค่อนข้างแพงสำหรับธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- การนำไปใช้ต้องการความช่วยเหลือจากทีมเทคโนโลยี
ราคาบริการคลาวด์ทางการเงิน
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของบริการคลาวด์ทางการเงิน
- G2: 4. 2/5 (89 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Monday.com
วันจันทร์คือโซลูชัน CRM ที่ทำงานเป็นแพลตฟอร์มเดียว สำหรับการจัดการโครงการและการจัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ
มอบพลังพิเศษให้กับทีมของคุณ ในการตรวจสอบงบประมาณโครงการและจัดลำดับความสำคัญของลีดโดยใช้ฟีเจอร์การให้คะแนนลีดพร้อมกัน ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลติดตามผลและปรับแต่งกระดานคัมบังโดยการเพิ่มคอลัมน์เพื่อติดตามลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายได้ในครั้งเดียว
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจากแดชบอร์ด
- รวบรวมความคิดเห็นเพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าโดยใช้แบบฟอร์มและแบบสำรวจ
- จัดการลูกค้าเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อนการขาย และติดตามการเก็บเงินจากลูกค้าในระยะหลังการขายได้ทั้งหมดในที่เดียว
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 200 รายการในเทคโนโลยีของคุณและทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Monday.com
- บางครั้ง บอร์ดอาจใช้เวลาโหลดบนหน้าจอมากกว่าที่จำเป็น
- ลูกค้าบางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ
Monday.com ราคา
- ระบบ CRM พื้นฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระบบ CRM มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- Pro CRM: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระบบ CRM สำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (709 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (380 รีวิว)
4. ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์
Microsoft Dynamics เป็นหนึ่งในโซลูชัน CRM ที่ใช้ AI ของตนเอง—Microsoft Sales CoPilot เพื่อลดเวลาของทีมขายในการทำงานซ้ำๆ และมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายมากขึ้น
คุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นของตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMนี้คือการใช้ข้อมูลจากซอฟต์แวร์ CRM ธนาคารเพื่อเขียนอีเมลที่มีบริบทสำหรับลูกค้าและสรุปการประชุม คุณสมบัติเช่นแบบจำลองการให้คะแนนด้วย AI, สรุปข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ, และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิกช่วยให้เกินความคาดหวังของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics
- การซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติระหว่าง Microsoft Dynamics Sales และแอปอื่นๆ ของ Microsoft
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าและกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
- สร้างลำดับการดำเนินการขายสำหรับทีมของคุณและนำทางพวกเขาไปสู่ความสำเร็จ
- รับคำแนะนำ ข้อมูล และคำตอบที่แนะนำสำหรับความต้องการและคำถามของลูกค้าในระหว่างการโทร
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้และคุณสมบัติการรายงานต้องการการปรับปรุง
- ความท้าทายในการนำไปใช้กับการสนับสนุนที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
ราคาของ Microsoft Dynamics
- มืออาชีพ: 65 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $95/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $135/ผู้ใช้/เดือน
Microsoft Sales CoPilot เป็นส่วนหนึ่งของแผน Enterprise และ Premium ผู้ใช้แผน Professional สามารถใช้งานได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $40/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics
- G2: 3. 8/5 (1,577 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. ระบบการขายออราเคิล
Oracle Sales เป็นชุดโซลูชัน CRM สำหรับธนาคารเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าอย่างครบถ้วนและแบ่งปันคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล พร้อมทั้งติดตามและจัดการงบประมาณโครงการ
ระบบอัตโนมัติในการขายช่วยให้ตัวแทนขายสามารถใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากขึ้นแทนที่จะต้องอัปเดตข้อมูลบนระบบ CRM. สิ่งที่ดีที่สุดคือระบบ CRM จะตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้าและหมายเลขโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ และตรวจสอบการซ้ำซ้อนของข้อมูลแทนทีมขาย.
จัดตั้งการแข่งขัน, เป้าหมาย, และแดชบอร์ดทีมเพื่อการจัดการประสิทธิภาพการขายเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมและจุดที่ต้องปรับปรุง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Sales
- ปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล, ปรับปรุงการร่วมมือ, และดำเนินการจำลองสถานการณ์เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
- สร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำและการทำนายทางสถิติจากข้อมูล CRM ของคุณ
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลูกค้าโดยใช้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมในอดีต และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับทีมขายของคุณในรูปแบบของเนื้อหาสไตล์ฟีดข่าว
ข้อจำกัดของ Oracle Sales
- สร้างความสับสนและเคลื่อนไหวช้าสำหรับผู้ใช้บางราย
- การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
การกำหนดราคาของ Oracle Sales
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการขายของ Oracle
- G2: 4/5 (120 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (62 รีวิว)
6. Engagebay
Engagebay เป็นการผสมผสานระหว่าง CRM, ระบบอัตโนมัติด้านการขาย, ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือลูกค้า และแชทสนับสนุน CRM และส่วนของระบบอัตโนมัติสามารถบันทึกข้อมูลติดต่อได้ไม่จำกัดและตั้งค่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติ ส่วนช่วยเหลือลูกค้าและแชทช่วยแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าในภาคธนาคาร
ระบบ CRM สมัยใหม่ช่วยให้คุณมองเห็นการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ติดตามการอัปเดตของลูกค้าโดยอัตโนมัติ และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสในการขายเพิ่มเติมและขายข้ามผลิตภัณฑ์ ทีมบริการลูกค้าและทีมขายสามารถโทรออกได้โดยตรงจากระบบและบันทึกการสนทนาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
คุณสมบัติเด่นของ Engagebay
- สร้างเส้นทางการขายสำหรับหมวดหมู่สินค้าที่แตกต่างกัน, ภูมิภาค, และพารามิเตอร์ที่กำหนดเอง
- ดำเนินการแคมเปญ ABM สำหรับกลุ่มบัญชีลูกค้า
- มุมมองรายการใช้การแสดงผลแบบกราฟิกเพื่อแสดงโอกาสในอนาคต และมุมมองเหตุการณ์สำคัญช่วยให้คุณสามารถลากและวางดีล CRM ระหว่างเหตุการณ์สำคัญได้
ข้อจำกัดของ Enagementbay
- ลูกค้าประสบปัญหาการผสานรวม
- เทมเพลตอีเมลสำเร็จรูปที่มีให้ใช้จำนวนจำกัด
ราคาของ Enagementbay
- ฟรี
- พื้นฐาน: $11. 04/ผู้ใช้/เดือน
- การเติบโต: $42.49/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $67.99/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Engagebay
- G2: 4. 6/5 (212 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (587 รีวิว)
7. CRMNEXT
CRMNEXT คือระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธนาคารและสถาบันการเงิน
เมื่อมีหลายทีมเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการขาย การตลาด การสนับสนุนลูกค้า และการบริหารความสัมพันธ์ การแยกข้อมูลเป็นกลุ่มๆ จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพที่ต่ำลง โซลูชัน CRM จะช่วยให้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่พนักงานแนวหน้าในสาขาธนาคารท้องถิ่นไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีลูกค้าใหม่สำหรับสินเชื่อ ข้อมูลของลูกค้าจะถูกแชร์กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อเกือบจะทันที เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าและโอกาสในการขายเพิ่มทันทีตั้งแต่เริ่มต้น ผู้บริหารระดับสูงจะติดตามว่าคำแนะนำนี้นำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้นจากผู้ใช้ใหม่หรือไม่
คุณสมบัติเด่นของ CRMNEXT
- การเดินทางแบบมีไกด์ทำให้การเปิดบัญชีรวดเร็วขึ้น
- ผสานรวมระบบ CRM ธนาคารกับฐานข้อมูลภายนอก เช่น SQL และ Oracle หรือกับ REST API
- ระบบป้องกันในตัวช่วยปรับปรุงการกำกับดูแลข้อมูลและลดความเสี่ยงจากการป้อนข้อมูลผิดพลาด
ข้อจำกัดของ CRMNEXT
- มีข้อบกพร่องหลายจุดในระบบ
- ลูกค้าเผชิญกับความล่าช้าในระบบเมื่อแบนด์วิดท์เพิ่มขึ้น
การกำหนดราคา CRMNEXT
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CRMNEXT
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. การสร้าง
Creatio เป็นโซลูชัน CRM สำหรับธนาคารแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่รวมการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าเข้าไว้ด้วยกัน ทุกทีมสามารถมองเห็นข้อมูลโปรไฟล์ของลูกค้าได้ตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ทีมการตลาดสามารถดำเนินแคมเปญการตลาดด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก CRM สำหรับธนาคาร โปรแกรมโบนัสความภักดีอัตโนมัติที่ครอบคลุมช่วยปรับปรุงการรักษาลูกค้า
ระบบอัตโนมัติสำหรับวงจรลูกค้าเป้าหมายของคุณเพื่อจับ, คัดกรอง, จัดสรร, ประมวลผล, และส่งต่อ. ทีมขายใช้ซอฟต์แวร์ CRM ธนาคารนี้เพื่อสร้างแดชบอร์ดเพิ่มประสิทธิภาพส่วนตัว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio
- การจัดการงานแบบประสานงานพร้อมการผสานรวมอีเมลและปฏิทิน
- คำแนะนำการกระทำที่ดีที่สุดถัดไปอย่างชาญฉลาด (NBA), คู่มือการขาย, และเส้นทางการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
- เครื่องมือการขายภาคสนามเพื่อจัดลำดับความสำคัญ ให้บริการ และดำเนินการเยี่ยมเยียนภาคสนาม
ข้อจำกัดของ Creatio
- ตัวเลือกแอปที่มีจำกัดในตลาดของ Creatio
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ล้าสมัย
ราคาของ Creatio
- การเติบโต: $25/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $55/ผู้ใช้/เดือน
- ไม่จำกัด: $85/ผู้ใช้/เดือน
ราคานี้สำหรับแพลตฟอร์มเท่านั้น มีราคาเพิ่มเติมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์การขายมีค่าใช้จ่าย $15/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Creatio
- G2: 4. 6/5 (240 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (109 รีวิว)
9. ผู้เพิ่มศักยภาพสูงสุด
โซลูชัน CRM Maximizer ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้นำฝ่ายขายในอุตสาหกรรมธนาคาร เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกต้องแม่นยำ เพื่อนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ การผสมผสานระหว่างความรู้เฉพาะทางและข้อมูลเชิงวิเคราะห์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
ผู้นำฝ่ายขายใช้ระบบ CRM สำหรับธนาคารของ Maximizer ในสองวิธี—ประการแรก เพื่อดูประสิทธิภาพของพนักงานขาย และประการที่สอง เพื่อรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายใหม่ ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อ และดีลต่างๆ
ระบบอัตโนมัติระบุโอกาสในการต่ออายุตามพฤติกรรมของลูกค้า และทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการรวบรวมข้อมูลวงจรชีวิตของลูกค้าไว้ด้วยกัน
คุณสมบัติเด่นของ Maximizer
- จัดเก็บข้อมูลลูกค้าและบันทึกหมายเหตุของลูกค้าบนอินเทอร์เฟซเดียวกันเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- เทมเพลตอีเมลมืออาชีพที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวแทนขายเพื่อสื่อสารอย่างชัดเจน
- คำแนะนำจาก AI แบบเรียลไทม์และคู่มือเฉพาะที่ปรับแต่งกลยุทธ์การขายให้เหมาะกับลูกค้าธนาคารของคุณ
ข้อจำกัดของ Maximizer
- คุณสมบัติมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกกลัว
- อินเตอร์เฟซไม่เหมาะกับมือถือ
การกำหนดราคา Maximizer
- รุ่นพื้นฐาน: ราคาตามการกำหนดเอง
- ฉบับผู้นำฝ่ายขาย: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Maximizer
- G2: 39/5 (461 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (349 รีวิว)
10. Zoho CRM
ซอฟต์แวร์ CRM ธนาคารที่ใช้งานง่าย Zoho เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และบัญชี
ธนาคารและสถาบันการเงินทำการอัตโนมัติการสร้างลูกค้าเป้าหมายจากหลายแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ แชท โซเชียลมีเดีย และงานแสดงสินค้า นอกจากนี้ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในกระบวนการขายยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเป้าหมายจะถูกมอบหมายให้กับพนักงานขายที่เหมาะสม
รับการมองเห็นที่ครบถ้วนของกระบวนการขาย และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติตามเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ดูโอกาสและโอกาสทางธุรกิจ และร่วมมือกับทีมขายผ่านโทรศัพท์มือถือ
- เทมเพลตอีเมลไม่จำกัดเพื่อซิงค์การขายและระบบอีเมลอัตโนมัติ
- ร่วมมือกับพันธมิตรและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกโดยใช้พอร์ทัลสำหรับพันธมิตร
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ฟีเจอร์การรายงานต้องปรับปรุง
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการสนับสนุนลูกค้า
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $23/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $40/ผู้ใช้/เดือน
- สูงสุด: $52/ผู้ใช้/เดือน
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (2,502 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (6,533 รีวิว)
ซอฟต์แวร์ CRM ธนาคารที่ดีที่สุดช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน เพิ่มการรักษาลูกค้า และสร้างรายได้ประจำ
ระบบ CRM ที่แข็งแกร่งในธนาคารมีประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น การรักษาลูกค้าที่ดีขึ้นและประสบการณ์โดยรวมที่ดีขึ้น, ทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น, และรายได้ที่สามารถคาดการณ์ได้
ระบบ CRM สำหรับธนาคารมีวัตถุประสงค์หลายประการครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร สร้างกลยุทธ์การตลาดรอบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการและแม่แบบแผนการสื่อสารเพื่อปรับกลยุทธ์การสื่อสารของธุรกิจให้ราบรื่น
ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้ ทุกคนมีความสอดคล้องกันในด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในกระบวนการขาย
หากคุณเพิ่งเริ่มต้น ให้มองหา CRM ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งรวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่เดียวสำหรับทุกทีมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
นี่คือคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น ซึ่งมอบการมองเห็นที่ครบถ้วนเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้กับทุกคน พื้นที่ทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันข้ามสายงานโดยให้ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการปิดการขายหรือส่งการสื่อสารทางการตลาดได้
คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเชื่อมโยงระหว่างงาน, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI และการผสานรวมกว่า 1000 รายการ ทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธนาคารที่ดีที่สุด
ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ ClickUp ฟรี