10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Agile CRM ที่ดีที่สุดในปี 2025

ในปัจจุบันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้หากไม่มีกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่มั่นคง
เครื่องมือ CRM หลากหลายประเภทในตลาดได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในทุกอุตสาหกรรม หนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจนี้คือ Agile CRM แต่ไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
ทางเลือก CRM แบบ Agile 10 อันดับแรกเหล่านี้มีคุณสมบัติเฉพาะและเครื่องมือเฉพาะทางที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณ พร้อมตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกงบประมาณ
Agile CRM คืออะไร?
Agile CRM เป็นผลิตภัณฑ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) บนคลาวด์ที่ได้รับความนิยม ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
มันนำการขาย การตลาด และการจัดการบริการมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยวิธีนี้ ธุรกิจสามารถทำการตลาดอัตโนมัติ จัดการโอกาสทางการขาย และให้การสนับสนุนลูกค้าที่ดีขึ้นได้ ทีมสามารถใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน การจัดการทีมขาย และเครื่องมือการรายงานที่สามารถขยายตัวได้ดีตามการเติบโตของธุรกิจ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือก CRM แบบ Agile?
ขณะที่คุณกำลังค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบ CRM แบบ Agile ที่เหมาะกับงบประมาณและองค์กรของคุณ ให้คิดถึงว่าแต่ละคุณสมบัติของระบบ CRM ที่คุณพิจารณาอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงและไม่เหมือนใครของคุณอย่างไร:
- ระบบอัตโนมัติในการขาย: ทางเลือกของระบบ CRM ที่ใช้ Agile ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีคุณสมบัติระบบอัตโนมัติในการขายที่มีความแข็งแกร่งอย่างน้อยเท่ากับที่ Agile CRM มีให้
- การตลาดอัตโนมัติ: เช่นเดียวกัน ระบบ CRM ที่คุณเลือกใช้ควรมีเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อช่วยในการทำการตลาดอัตโนมัติ เช่นเดียวกับ Agile CRM
- การสนับสนุนลูกค้า: การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ดีเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการเมื่อต้องเปลี่ยนระบบ CRM และโอนย้ายข้อมูลจำนวนมาก
- ความสามารถในการจ่าย: ราคาของ Agile CRM เป็นที่รู้จักว่ามีการแข่งขันสูง และทางเลือกที่ดีที่สุดของ Agile CRM ก็จะมีการเสนอราคาที่คุ้มค่าเช่นกัน
- ความสามารถในการขยาย: ทางเลือกที่ดีต้องสามารถขยายตามความต้องการของธุรกิจของคุณได้ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องหาวิธีแก้ปัญหาอื่นในภายหลัง
- เวอร์ชันฟรี: เวอร์ชันฟรีหรือช่วงทดลองใช้ช่วยให้คุณประเมินซอฟต์แวร์ได้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้งานจริง และตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM ฟรีที่ดีที่สุดควรยังคงให้คุณเข้าถึงเครื่องมือ Agileที่ทรงพลังได้
ทางเลือก CRM แบบ Agile ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือชั้นนำในตลาดไว้ให้คุณแล้ว ใช้รายการนี้เพื่อจำกัดตัวเลือกของคุณและค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับองค์กรของคุณได้อย่างรวดเร็ว
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่รองรับวิธีการทำงานแบบ Agile ฟังก์ชันการทำงานแบบ Agile ประกอบด้วยระบบการจัดการงานที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับวิธีการที่เป็นที่นิยม เช่น Scrum และช่วยให้งานที่ซับซ้อนสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยที่จัดการได้ง่าย
ClickUp CRMนำความคล่องตัวนี้มาสู่การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การจัดการข้อมูลลูกค้าและการโต้ตอบต่าง ๆ อยู่ใน Workspace เดียวกับโครงการที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
มันช่วยให้คุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมาย คำขอของลูกค้า ข้อเสนอแนะ รายงานข้อบกพร่อง และอื่นๆ ได้ ฟิลด์ที่กำหนดเองยังช่วยให้ตัวแทนขายและทีมการตลาดสามารถเก็บข้อมูลเฉพาะของลูกค้าได้อีกด้วย
แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยคอลเลกชันขนาดใหญ่ของเทมเพลตเพื่อทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายซึ่งรวมถึงเทมเพลต CRM,เทมเพลต Agile และเทมเพลตที่ครอบคลุมเกือบทุกความต้องการทางธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ให้บริการแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile, การจัดการกระบวนการขาย, และการสนับสนุนลูกค้า
- คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมขายสามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีขึ้น
- คุณสมบัติขั้นสูงช่วยให้การตลาดอัตโนมัติและทำให้กระบวนการขายเป็นระบบ
- ให้บริการเครื่องมือ AI เพื่อช่วยให้พนักงานขายสร้างข้อความที่น่าสนใจยิ่งขึ้นแก่ลูกค้า
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์
- ให้ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงานเกือบทุกประเภท
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้แอปมือถือมีฟีเจอร์เพิ่มเติม
- ผู้ใช้ใหม่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวเมื่อเริ่มทำความรู้จักกับฟีเจอร์ทั้งหมด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AIพร้อมให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. ฮับสปอต ซีอาร์เอ็ม
HubSpot CRM เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งผสานรวมกับชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของ HubSpot ได้อย่างลงตัว ทั้งสองทำงานร่วมกันเพื่อมอบโซลูชันที่ครบวงจรสำหรับการตลาด การขาย การบริการ และการจัดการเว็บไซต์
เวอร์ชันฟรีของระบบ CRM ของพวกเขามีคุณสมบัติพื้นฐานเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง. HubSpot ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกันเมื่อความสามารถในการขยายเป็นสิ่งที่สำคัญ. แพ็กเกจเสริมแบบพรีเมียมช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้ตามความต้องการของธุรกิจ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- ระบบ CRM แบบครบวงจรที่รวมการตลาดอัตโนมัติ, ระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขาย, และความสามารถในการบริการลูกค้า
- เวอร์ชันฟรีช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเริ่มต้นทำการตลาดผ่านอีเมล, การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, และการจัดการระบบขาย
- เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติขั้นสูงช่วยให้สามารถทำการตลาดอัตโนมัติที่ปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของลูกค้า
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโอกาสทางการขายและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ช่วยให้ธุรกิจจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
- มาตราส่วนสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต โดยรองรับผู้ใช้ไม่จำกัดและรายชื่อผู้ติดต่อไม่จำกัด
- ระบบอัตโนมัติของบริการช่วยให้การสนับสนุนลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของระบบ HubSpot CRM
- แพ็กเกจฟรีมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- เครื่องมือการรายงานไม่แข็งแกร่งเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- มืออาชีพ: 1,600 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $5,000/เดือน
HubSpot CRM ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
3. โซโฮ CRM
Zoho CRM เป็นส่วนหนึ่งของชุดแอปพลิเคชัน Zoho ซึ่งนำเสนอฟีเจอร์มากมายสำหรับธุรกิจทุกขนาด เป็นที่รู้จักกันดีในด้านตัวเลือกการปรับแต่ง ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนหลายช่องทางช่วยให้ธุรกิจของคุณเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ทางอีเมล โทรศัพท์ แชทสด และโซเชียลมีเดีย
ระบบ CRM ไม่เพียงแต่ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 40 ตัวในชุด Zoho แต่ยังให้การสนับสนุนการผสานการทำงานกับระบบของบุคคลที่สามอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ให้บริการชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการอัตโนมัติการขายและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- ระบบอัตโนมัติทางการตลาดขั้นสูงเพื่อจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าและดำเนินแคมเปญการตลาดโดยอัตโนมัติ
- รองรับหลายสายงานสำหรับจัดการกระบวนการขาย
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมขายได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับกระบวนการขาย
- ผสานการทำงานกับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อมีส่วนร่วมและติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านช่องทางขาย
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจรู้สึกเก่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
- การผสานระบบบางรายการอาจติดตั้งได้ยาก
ราคาของ Zoho CRM
- ฟรี
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
4. EngageBay
EngageBay ผสานการทำงานด้านการตลาด การขาย และการบริการเข้ากับระบบ CRM ของตน ซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ โดยมอบโซลูชันที่ทรงพลังแต่ใช้งานง่าย ช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นสำรวจประโยชน์ที่ระบบ CRM ที่ดีสามารถมอบให้ได้
คุณสมบัติของมันประกอบด้วยการตลาดผ่านอีเมล, การสร้างลูกค้าเป้าหมาย, และการให้บริการลูกค้า, คุณจึงได้รับโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับสิ่งจำเป็นในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EngageBay
- ให้บริการแพลตฟอร์มเดียวเพื่อจัดการการโต้ตอบกับลูกค้า, การดำเนินงานขาย, และกระบวนการทางการตลาด
- นำเสนอเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับการจัดการกระบวนการขายและแคมเปญการตลาดอัตโนมัติ
- คุณสมบัติการอัตโนมัติการขายช่วยให้ทีมขายสามารถนัดหมายและติดตามโอกาสการขายได้สะดวกขึ้น
- เครื่องมือการจัดการลูกค้าเป้าหมายจับและดูแลลูกค้าเป้าหมายจากแบบฟอร์มเว็บหรือจุดติดต่อเว็บอื่น ๆ
- คุณสมบัติการตลาดทางอีเมลช่วยให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเป็นส่วนตัว
ข้อจำกัดของ EngageBay
- ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีความสามารถเท่าเทียมกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ EngageBay
- ฟรี
- พื้นฐาน: $11. 04/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $42.49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $67.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ EngageBay
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
5. บิทริกซ์24
Bitrix24 ผสานรวมระบบ CRM, การจัดการโครงการ, และการสร้างเว็บไซต์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว. มันเป็นที่รู้จักจากคุณสมบัติที่ช่วยให้เกิดการร่วมมือภายในทีม. มีเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร, การจัดการงาน, และระบบ CRM, ทำให้สามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจได้หลากหลาย.
ผ่านชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมนี้ Bitrix24 มอบมุมมองแบบองค์รวมของการดำเนินงานของบริษัท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- เสนอการร่วมมือของทีมขาย, การจัดการโครงการ, และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในแพลตฟอร์มเดียว
- มีบอร์ดคัมบังสำหรับหลายช่องทางขายเพื่อสร้างการจัดการช่องทางขายที่ง่ายขึ้นทั่วทั้งบริษัท
- คุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติช่วยให้การออกแบบแคมเปญการตลาดที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
- เครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์ รวมถึงการแชทและการประชุมทางวิดีโอ ช่วยทีมขายและทีมสนับสนุนลูกค้า
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจและกระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่าซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนมากกว่าที่พวกเขาต้องการ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มอย่างมากเนื่องจากความซับซ้อน
ราคา Bitrix24
- ฟรี
- พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
- องค์กร: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 250 คน
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (750+ รีวิว)
6. เก็บข้อมูล
เดิมชื่อ Infusionsoft, Keap เป็นแพลตฟอร์ม CRM และการตลาดอัตโนมัติที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเติบโตมีฟังก์ชันการจัดการลูกค้า การตลาดผ่านอีเมล และอีคอมเมิร์ซ
บริการเหล่านี้ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งของ Keap ซึ่งช่วยให้การติดต่อกับลูกค้ามีความราบรื่นยิ่งขึ้น คุณสามารถทำงานทุกอย่างตั้งแต่การติดตามลูกค้าไปจนถึงกระบวนการชำระเงินของลูกค้าให้เป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ประกอบการที่มีงานยุ่งและทีมงานขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- ให้บริการระบบอัตโนมัติสำหรับการขายและการตลาดอย่างครอบคลุมสำหรับธุรกิจทุกขนาด
- เครื่องมือ CRM ช่วยปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าโดยการติดตามการติดต่อและประวัติของลูกค้า
- เครื่องมือการจัดการระบบท่อการขายที่เข้าใจง่ายช่วยให้ตัวแทนขายจัดลำดับความสำคัญและจัดการดีล
- การตลาดผ่านอีเมลและแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดและดูแลลูกค้าเป้าหมาย
- คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการตลาดอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและเงินของธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Keap
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมมาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- เครื่องมือสร้างแคมเปญไม่ใช้งานง่ายอย่างที่ลูกค้าบางท่านต้องการ
ราคา Keap
- ข้อดี: $199/เดือน
- สูงสุด: $289 ต่อเดือน
- สูงสุด: $349/เดือน
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
7. Salesforce Sales Cloud
Salesforce Sales Cloud เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Salesforce ที่ใหญ่กว่า ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือก CRM แบบ Agile ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดในตลาด แพลตฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการขยายขนาด ระบบนิเวศขนาดใหญ่ และลักษณะที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง
มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกระบวนการขาย รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกขั้นตอน ผู้ใช้ยังได้รับประโยชน์จากระบบวิเคราะห์ธุรกิจอย่างครอบคลุมซึ่งขับเคลื่อนโดยความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มพูนข้อมูลเชิงลึก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud
- ให้บริการระบบ CRM ที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติขั้นสูงและเครื่องมือการขายอัตโนมัติช่วยสร้างแคมเปญการตลาดที่ดีขึ้น
- การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมขายได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อการจัดการกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- คุณสมบัติขั้นสูงรองรับกระบวนการขายที่ซับซ้อนและการดำเนินงานทางธุรกิจ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม เพื่อรองรับกลยุทธ์การตลาดและการขายที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Cloud
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีการเพิ่มการปรับแต่งหลายอย่างและโมดูลเพิ่มเติม
- ซอฟต์แวร์นี้มีความซับซ้อนและอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
ราคา Salesforce Sales Cloud
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด+: $500/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Sales Cloud
- G2: 4. 3/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (17,000+ รีวิว)
8. Pipedrive
Pipedrive เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่มุ่งเน้นการจัดการการขายเป็นหลัก ช่วยธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางในการติดตามกระบวนการขายของพวกเขา
แพลตฟอร์มนี้เน้นความเรียบง่ายและการใช้งานเป็นหลัก ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ใช้ที่เริ่มต้นใช้งาน CRM ตัวอย่างเช่น อินเทอร์เฟซการจัดการขั้นตอนการทำงานแบบภาพช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของดีลต่างๆ และสถานะของแต่ละดีลได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ซอฟต์แวร์ CRM ที่ใช้งานง่ายช่วยปรับปรุงการจัดการกระบวนการขายและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย
- การมองเห็นแบบเรียลไทม์ในช่องทางการขายช่วยให้ตัวแทนขายสามารถจัดการโอกาสทางการขายได้ดีขึ้น
- ลดภาระงานด้านการบริหารของทีมขายด้วยระบบอัตโนมัติขั้นสูง
- การตลาดผ่านอีเมลช่วยในการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายและสื่อสารกับลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการหลายช่องทางขาย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานขายขนาดใหญ่
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานช่วยให้ธุรกิจจัดการความพยายามทางการตลาดและการขายของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ผู้ใช้บางรายที่มีกระบวนการขายที่ซับซ้อนต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติม
- ฟีเจอร์การรายงานไม่แข็งแกร่งเท่าที่ลูกค้าบางรายต้องการ
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14.90/เดือน
- ขั้นสูง: $27.90/เดือน
- มืออาชีพ: $49. 90/เดือน
- พลังงาน: $64.90/เดือน
- องค์กร: $99/เดือน
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,500+ รีวิว)
9. Freshworks CRM
Freshworks CRM ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Freshsales เป็น CRM ที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลัง ซึ่งรวมการอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดเข้าไว้ด้วยกัน เป็นที่รู้จักในด้านความง่ายในการใช้งานและอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา Freshworks เป็นส่วนเสริมที่ได้รับความนิยมในชุดผลิตภัณฑ์ของ Freshworks (ซึ่งสามารถผสานการทำงานได้อย่างไร้ที่ติ)
เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกันมอบชุดเครื่องมือที่เข้าถึงได้แต่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจ ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถพัฒนาแผนกลยุทธ์และนำไปใช้บนแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshworks CRM
- ผสานระบบ CRM สำหรับการขายและการตลาดอัตโนมัติเพื่อโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างครบวงจร
- การมองเห็นภาพของกระบวนการขายและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติทำให้การจัดการกระบวนการขายง่ายขึ้นมาก
- การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมขายเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมที่สุด
- เครื่องมือการตลาดทางอีเมลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Freshworks CRM
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชัน CRM อื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการผสานรวมกับบุคคลที่สามบางรายมีความยุ่งยากและสับสน
ราคาของ Freshworks CRM
- ฟรี (สำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน)
- การเติบโต: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
Freshworks CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
10. สรุปสั้น
Nutshell เป็นแพลตฟอร์ม CRM และการตลาดทางอีเมลที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า มีฟีเจอร์อัตโนมัติกระบวนการขาย การจัดการท่อการขาย และเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพ
ข้อได้เปรียบที่โดดเด่นของแพลตฟอร์มคือความง่ายในการใช้งาน. ช่วยให้ทีมขายสามารถเริ่มต้นและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วด้วยการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย.
คุณสมบัติเด่นโดยสรุป
- ให้บริการโซลูชัน CRM ที่ตรงไปตรงมาพร้อมคุณสมบัติการอัตโนมัติการขาย
- เครื่องมือการจัดการกระบวนการขายช่วยให้การมองเห็นกระบวนการขายชัดเจน
- เครื่องมือการตลาดทางอีเมลช่วยให้สามารถสร้างแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและการจัดการลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
- การติดตามโอกาสทางการขายแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมขายสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติช่วยให้การดำเนินงานด้านการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ตัวแทนฝ่ายขายสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดโดยสรุป
- ผู้ตรวจสอบบางท่านต้องการเห็นเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมมากขึ้น
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบครันเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาแบบสรุป
- พื้นฐาน: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
- พาวเวอร์ เอไอ: $52/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $67/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 2/5 (850+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
เริ่มต้นการเดินทางสู่การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่ดีขึ้น
ระบบ CRM ที่ดีเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในธุรกิจของคุณ ความสัมพันธ์กับลูกค้าคือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ดังนั้นเครื่องมือใด ๆ ที่ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์เหล่านี้ จะมอบความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับคุณ
ในฐานะหนึ่งในทางเลือกชั้นนำของ Agile CRM, ClickUp เปิดทางสู่การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติการผลิตที่ครอบคลุมซึ่งจะช่วยให้ทุกส่วนของธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
พร้อมที่จะปฏิวัติการทำงานของคุณหรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และค้นพบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ราบรื่นควบคู่ไปกับคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง