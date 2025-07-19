Topp 10 programvaror för hybridarbete för bättre samarbete

Den hybridbaserade arbetsmodellen är det nya operativsystemet för moderna arbetsplatser och inte bara en övergående trend.

Men även om det låter flexibelt och smidigt medför hanteringen av hybridteam sina egna utmaningar. Mellan att boka skrivbord, samordna dagar på kontoret och hålla alla informerade (utan en miljon kalenderinbjudningar) kan det snabbt bli rörigt.

Rätt programvara för hybridarbete kan göra en enorm skillnad. Oavsett om du hanterar en spridd personalstyrka, sköter besökshantering eller försöker utnyttja begränsat kontorsutrymme på bästa sätt, hjälper dessa verktyg ditt team att hålla kontakten, vara produktiva och till och med må bättre.

Låt oss titta på de bästa.

10 programvaror för hybridarbete i korthet

Här ser du hur de bästa verktygen för hybridarbete står sig mot varandra när det gäller funktioner, användningsfall och prissättning:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Alla teamstorlekar som behöver AI-driven uppgiftshantering, verktyg för samarbete på distans , chatt och automatisering Samarbetsdokument, chatt, rapportering, whiteboards, integrerad AI och mallar för hybridarbete Gratisabonnemang tillgängligt; Anpassade priser tillgängliga för företag Robin Små till medelstora företag som behöver hantera hybridkontorsutrymmen Arbetsplatsanalys, interaktiva kartor, bokning av arbetsplatser och närvaroregistrering Anpassade priser Cisco Webex Medelstora till stora företag som behöver funktioner för hantering av hybridmöten Översättning i realtid, grupprum, brusreducering och gestigenkänning Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 14,40 $/månad OfficeRnD Hybrid Medelstora till stora företag som vill optimera utnyttjandet av kontorsytan Arbetsplatsanalys, mobilbokning, varumärkesportaler, incheckning av besökare Inget gratisabonnemang; Betalda abonnemang från 265 $/månad Miro Startups och medelstora företag som letar efter en samarbetsyta för virtuell brainstorming Delade anslagstavlor, mallar, asynkron samverkan, aktivitetsuppföljning Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 8 $/användare per månad Flowlu Små hybridteam som letar efter projektledningslösningar Projektverktyg, CRM, fakturor, kunskapsbas, automatisering av arbetsflöden Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 49 $/månad per team WorkInSync Företag som behöver verktyg för kontorshantering Tillgänglighet i realtid, kontaktlösa incheckningar och smarta våningsplaner Inget gratisabonnemang; Betalda abonnemang från 3 $/användare per månad (faktureras kvartalsvis) Pult Stora företag som vill planera hybridarbete Planering av hybridscheman, bokning av skrivbord i realtid, analysverktyg och besökarkiosk Inget gratisabonnemang; Betalda abonnemang från 2,200 $/användare per månad Collabora Online Små till medelstora företag som söker verktyg för gemensam dokumentredigering Samredigering i realtid, kompatibilitet med Office-filer och kommentarer direkt i dokumentet Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 2,03 $/månad Zulip Företag med globala team som söker en kontextbaserad kommunikationsplattform Trådning i e-poststil, chatt i realtid och asynkron chatt, integrationer, egen hosting Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 3,50 $/månad

Vad bör du leta efter i programvara för hybridarbete?

Att välja rätt programvara för hybridarbete kan hjälpa ditt team att kommunicera, samarbeta och balansera flexibilitet på arbetsplatsen med ansvarstagande. Det handlar inte bara om produktivitet – det handlar om att hålla dina hybridmöten effektiva, dina verktyg samordnade och dina medarbetare uppkopplade.

Här är de viktigaste funktionerna du bör leta efter i en bra programvara för hybridarbete:

Verktyg för videokonferenser: Möjliggör smidiga Möjliggör smidiga hybridmöten med samarbete i realtid, färre missförstånd och bättre engagemang

Bordsbokning: Hjälp hybridanställda att boka arbetsplatser, hantera incheckning av besökare och göra hot desking mindre kaotiskt

Projektledning på distans: Kombinera arbetsplatsanalys, fildelning och redigering i realtid för att stödja Kombinera arbetsplatsanalys, fildelning och redigering i realtid för att stödja hybridsamarbete och hålla projekten igång

Centraliserad kommunikation: Samla uppdateringar, feedback och diskussioner på ett ställe för att minska splittrade konversationer

Automatiserad schemaläggning och uppgiftsfördelning: Spara tid och håll balans i hybridarbetsschemat för hela teamet

Tydlig överblick över arbetsbelastningen: Förhindra utbrändhet genom att följa upp fördelningen av arbetsuppgifter och arbetsbelastningen bland den hybridbaserade personalen

Enkelt användargränssnitt: Underlätta introduktionen med en intuitiv design och överskådliga instrumentpaneler

Säkerhet och åtkomstkontroll: Skydda känslig data och se till att din hybridteknik uppfyller gällande krav och är säker

👀 Visste du att? Hela 84 % av de anställda säger att de får mer gjort i en hybrid- eller distansarbetsmodell än i den traditionella kontorsmiljön.

De 10 bästa programvarorna för hybridarbete

Nu när du vet vad du ska leta efter i verktyg för hybridarbetsplatser, låt oss titta på plattformar som är skapade för hybridteam. Dessa verktyg stöder flexibilitet på arbetsplatsen, förenklar hybridsamarbete och hjälper till att hantera kraven från en distribuerad arbetsstyrka. Vi går igenom viktiga funktioner, priser, begränsningar och ärliga användarrecensioner för varje verktyg.

Detta hjälper dig att jämföra olika alternativ och välja det som passar bäst för ditt teams dagliga samarbetsbehov.

1. ClickUp (Bäst för att hantera uppgifter och samarbete i hybridarbetsmiljöer)

Hantera dina distans- och hybridteam utan problem med ClickUp Remote Work

ClickUp är den kompletta appen för arbete; en flexibel plattform som anpassar sig efter hur ditt team arbetar bäst. Den fungerar som en central knutpunkt för hybridsamarbete och samlar uppgifter, kalendrar, dokument, arbetsbelastningshantering och resursfördelning på ett och samma ställe.

Med ClickUp för distansarbete kan dina team kommunicera och samarbeta utan att behöva växla mellan olika appar. Att boka samtal och möten går lika smidigt, vilket håller teamen samordnade och allt organiserat.

Samarbetet börjar med ClickUp Docs, där teamen kan skapa, redigera och dela dokument direkt där arbetet utförs. Du kan länka dokument direkt till uppgifter, omvandla planerade steg till uppgifter med ett enda klick och bädda in tabeller, vyer och roadmaps – allt i ett enda dokument.

Låt dina hybridteam samarbeta kring planering och strategi med ClickUp Docs

Du får också ClickUp Assign Comments, där teamledare och chefer kan ge feedback och tilldela den till relevanta medarbetare.

Anta till exempel att du har ett hybridinnehållsteam som arbetar från olika tidszoner. De kan använda ett dokument för att planera den redaktionella vägen framåt, med avsnitt för ämnesidéer, deadlines och tilldelade skribenter. Varje skribent lägger till sina bidrag asynkront, medan redaktören lägger in kommentarer och nämner rätt teammedlemmar för uppdateringar.

Sedan har vi ClickUp Chat, som hjälper dig att hålla konversationerna direkt i arbetsflödet, oavsett var ditt team arbetar ifrån. Diskuterar du en deadline eller går igenom feedback på en uppgift? Den inbyggda chatten visar hela sammanhanget tillsammans med arbetet.

Håll ditt team på distans och på kontoret uppkopplat inom arbetsflödet med ClickUp Chat

Ditt hybridinnehållsteam kan samordna publiceringsscheman, hantera ändringar i sista minuten och snabbt tagga kollegor när nya utkast är klara, vilket gör kommunikationen på den hybridbaserade arbetsplatsen smidig och kontextuell.

ClickUp Whiteboards är en virtuell arbetsyta där brainstorming i realtid och asynkron brainstorming möter projektgenomförande. Du kan lägga till klisterlappar, former, text och kopplingar, eller rita fritt, och länka dem direkt till uppgifter och dokument.

Låt dina hybrid- och kontorteam brainstorma strategier och skissa upp åtgärdspunkter med ClickUp Whiteboards

Har du svårt att hålla koll på fakturerbara timmar för distansanställda? ClickUps Project Time Tracking kan hjälpa dig att övervaka hur tiden används.

Håll koll på hur lång tid varje uppgift tar för att hålla projekten på rätt spår med ClickUp Project Time Tracking

Starta och stoppa timers direkt i uppgifterna, logga tid manuellt och spåra timmar på olika enheter för att hantera ditt hybridarbetsschema från datorn, webben, mobilappar eller ett Chrome-tillägg.

Dessutom erbjuder ClickUp några fantastiska mallar för projektledning för distansarbetande team.

Planera din organisations övergång till en hybrid arbetsmodell med ClickUps mall för distansarbetsplan

Börja med ClickUps mall för distansarbetsplan för att skapa en omfattande plan för övergången till distansarbete. Du kan beskriva förväntningar och roller för varje teammedlem samt organisera och följa upp framstegen i övergångsrelaterade uppgifter.

En annan praktisk mall är ClickUp Daily Planner Template, som låter distans- och hybridanställda kategorisera och prioritera sina uppgifter samt följa upp framstegen.

ClickUps bästa funktioner

Planera uppgifter och ställ in påminnelser för att hålla dina team på distans och på kontoret på rätt spår

Anpassa ClickUp-instrumentpaneler för att följa tidsplaner, arbetsbelastning och mål i en överskådlig vy full av widgetar

Skapa automatiska mötesanteckningar, sammanfattningar och åtgärdspunkter med ClickUp AI Notetaker

Spela in möten och bädda in klipp i uppgifter och dokument med ClickUp Clips

Förenkla samarbetet mellan en spridd personalstyrka med mallar för arbetsplaner

Planera möten, evenemang och uppgifter med den AI-drivna ClickUp-kalendern

Begränsningar i ClickUp

För nybörjare kan de omfattande funktionerna kännas lite överväldigande i början

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger riktiga kunder om ClickUp?

En recensent på TrustRadius säger:

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och smidigt rapportera statusuppdateringar. Det är enkelt att brainstorma med whiteboards, omorganisera prioriteringar och lägga till referensbilder m.m. – allt går mycket smidigt.

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och smidigt rapportera statusuppdateringar. Det är enkelt att brainstorma med whiteboards, omorganisera prioriteringar och lägga till referensbilder m.m. – allt går mycket smidigt.

Fråga: Hur kan man förbättra samarbetet vid hybridarbete? Här är några tips för att förbättra samarbetet i hybrid- eller distansarbetsgrupper: Fastställ tydliga kommunikationsregler: Bestäm när ni ska använda chatt, e-post eller möten för att undvika förvirring och överbelastning

Skapa gemensam översikt: Håll mål, uppgifter och framsteg transparenta genom instrumentpaneler eller veckovisa uppdateringar

Bygg in asynkron samverkan: Gör det möjligt för teammedlemmar att bidra över tidszoner med inspelade möten, kommentarer, delade dokument och kommunikationsverktyg för hybridarbete

Be om regelbunden feedback: Se över vad som fungerar och anpassa processerna utifrån teamets synpunkter

Använd samarbetsverktyg effektivt: Utnyttja delade dokument, whiteboards och projektledningsverktyg för att hålla alla på samma sida

2. Robin (Bäst för hantering av hybridkontorsutrymmen)

via Robin

Rapporter visar att den totala kontorsbeläggningen har fördubblats, från 30 % till 60 %. I hybridarbetsmiljöer medför detta utmaningar som att hålla reda på antalet anställda som återvänder till arbetet och hur mycket kontorsutrymme som behövs.

Robin är en programvara för hantering av hybridarbetsplatser som är utvecklad speciellt för flexibla kontor. Dess främsta funktion är arbetsplatsanalys, som ger teamen realtidsinsikter om utrymmesanvändningen, så att de kan fatta smartare beslut om tillgänglighet på skrivbord, tilldelning av mötesrum och långsiktig utrymmesplanering.

Plattformen gör det också möjligt för dig att samla in och analysera feedback från medarbetarna för att förbättra effektiviteten i den hybridbaserade arbetsmodellen.

Robins bästa funktioner

Boka skrivbord och mötesrum i förväg för att undvika konflikter

Se vem som är på kontoret och planera din dag därefter

Använd interaktiva kartor för att hitta personer, rum eller lediga skrivbord

Anslut Microsoft Teams, Outlook och Google Workspace för att hantera hybridsamarbete utan att byta verktyg

Ställ in regler för bokning av skrivbord baserat på team, dagar eller kontorszoner

Följ upp närvarotrender för att planera bättre och minska trängseln

Begränsningar i Robin

Rumsbokning via Microsoft Outlook kan fungera dåligt

Det tar ganska lång tid att redigera våningar

Priser för Robin

Anpassade priser

Robin-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Robin?

En recension på G2 säger:

Mycket intuitivt att använda, vilket möjliggör enkel och smidig bokning av kontorsutrymme. Vårt företag har nyligen flyttat till ett kontorsutrymme av typen ”hoteling” som har ett begränsat antal kontor och mötesrum. Robin-plattformen integrerades för att förhindra dubbla bokningar och för att spåra kontorstrafiken. E-postaviseringarna för incheckning och bekräftelse är också utmärkta.

Mycket intuitivt att använda, vilket möjliggör enkel och smidig bokning av kontorsutrymme. Vårt företag har nyligen flyttat till ett kontorsutrymme av typen ”hoteling” som har ett begränsat antal kontor och mötesrum. Robin-plattformen integrerades för att förhindra dubbla bokningar och för att spåra kontorstrafiken. E-postaviseringarna för incheckning och bekräftelse är också utmärkta.

3. Cisco Webex (Bäst för möteshantering)

via Cisco Webex

Cisco Webex är en plattform som effektiviserar hybridmöten. Tack vare brusreducering och gestigenkänning känns virtuella interaktioner mer mänskliga och inkluderande. Den integrerade AI-assistenten erbjuder översättningar i realtid och sammanfattningar av diskussioner, och kan till och med skriva utkast till meddelanden.

Funktioner som grupprum, omröstningar och modererade frågestunder hjälper till att hålla mötena strukturerade och engagerande. Dessutom stöder Webex meddelanden, samtal och fildelning på en och samma plattform.

Cisco Webex bästa funktioner

Gör virtuella möten mer interaktiva med grupprum, liveomröstningar och mycket mer

Skicka meddelanden, ring och dela filer på en och samma plattform för att effektivisera kommunikationen

Integrera med Microsoft Teams, Google Workspace och kalenderverktyg för att hålla dig uppdaterad

Säkra dina verktyg för distansarbete med säkerhets- och efterlevnadsfunktioner i företagsklass

Spåra mötesstatistik och hantera enheter med inbyggda IT-kontroller

Begränsningar i Cisco Webex

Verktyget för hantering av hybridarbete har en brant inlärningskurva

Begränsade anpassningsmöjligheter för gränssnittselement jämfört med konkurrenterna

Priser för Cisco Webex

Gratis

Webex Meet: 14,50 $/månad per användare

Webex Suite: 25 $/månad per användare

Webex Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Cisco Webex

G2: 4,3/5 (över 20 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 7 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Cisco Webex?

En recension på G2 sa:

Det jag gillar mest med Webex Suite är att allt jag behöver finns där. Möten, meddelanden och samtal finns på ett och samma ställe. Bild- och ljudkvaliteten är stabil, och funktioner som brusreducering och översättning i realtid gör verkligen skillnad, särskilt vid livliga eller internationella möten. Jag gillar också att det fungerar bra med verktyg jag redan använder, som Google Workspace eller Microsoft 365, vilket helt enkelt gör allt enklare och mer effektivt.

Det jag gillar mest med Webex Suite är att allt jag behöver finns där. Möten, meddelanden och samtal finns på ett och samma ställe. Bild- och ljudkvaliteten är stabil, och funktioner som brusreducering och översättning i realtid gör verkligen skillnad, särskilt vid livliga eller internationella möten. Jag gillar också att det fungerar bra med verktyg jag redan använder, som Google Workspace eller Microsoft 365, vilket helt enkelt gör allt enklare och mer effektivt.

4. OfficeRnD Hybrid (Bäst för att optimera och anpassa kontorsutrymmet)

via OfficeRnD Hybrid

Cirka 49 % av alla arbetsplatser är underutnyttjade, med en genomsnittlig användning på mindre än en timme per dag. OfficeRnD kan optimera hur din kontorsyta används och delas, så att dina hybridteam har allt de behöver för effektiva möten.

Du kan ställa in smarta bokningsregler som gör schemaläggningen enkel och stressfri. Och när det blir hektiskt kan kontorschefer och administratörer kliva in och boka utrymmen åt andra, så att alla får rätt rum vid rätt tidpunkt.

OfficeRnD Hybrid – de bästa funktionerna

Analysera beläggningstrender med inbyggd arbetsplatsanalys

Integrera med Microsoft Teams, Google Workspace och Slack

Boka skrivbord och rum via mobilen för enkel åtkomst när du är på språng

Skapa varumärkesanpassade medarbetarportaler för en enhetlig upplevelse

Hantera besökare med incheckningsverktyg och åtkomstspårning

Ställ in scheman och behörigheter för hybridarbete så att de följer företagets policyer

Begränsningar för OfficeRnD Hybrid

Denna plattform kan bli ganska dyr för nystartade företag med begränsad budget

Plattformens navigering är inte särskilt användarvänlig

Priser för OfficeRnD Hybrid

Pris: Från 265 $/månad

Grow: Från 532 $/månad

Scale: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för OfficeRnD

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om OfficeRnD Hybrid?

En recension på G2 sa:

Anpassningsmöjligheterna som gör att vi kan ställa in produkterna och varumärkesprofilen efter våra affärsbehov. Supporten är också snabb och effektiv, och dessutom fortsätter plattformen att utvecklas och bli bättre till en kostnadseffektiv lösning för vårt företag.

Anpassningsmöjligheterna som gör att vi kan ställa in produkterna och varumärkesprofilen efter våra affärsbehov. Supporten är också snabb och effektiv, och dessutom fortsätter plattformen att utvecklas och bli bättre till en kostnadseffektiv lösning för vårt företag.

🧠 Rolig fakta: Heltidsanställda som arbetar på distans genererar mindre än 50 % av växthusgasutsläppen jämfört med dem som pendlar till ett kontor.

5. Miro (Bäst för gemensam brainstorming mellan distans- och hybridteam)

via Miro

Hybridarbete och distansarbete erbjuder flexibilitet och bättre balans mellan arbete och privatliv, men de kan också göra att teamen känner sig isolerade. Faktum är att 45 % av distans- och hybridanställda säger att det är svårare att samarbeta och knyta kontakter än på ett traditionellt kontor.

Miro hjälper till att överbrygga klyftan med en visuell samarbetsplattform skapad för hybridteam. Verktygets delade digitala arbetsyta stöder både realtids- och asynkront teamarbete, vilket gör brainstorming, planering och utveckling till en naturlig process.

Med verktyg som klisterlappar, diagram, omröstningar och mallar för kommunikationsplaner omvandlar Miro spridda idéer till strukturerade åtgärder. Miro AI påskyndar arbetet genom att omvandla grova idéer till raffinerade resultat.

Miros bästa funktioner

Bädda in tavlor i dokument, wikis eller presentationer

Spåra ändringar med realtidsmarkörer och aktivitetshistorik

Presentera idéer med hjälp av Miros presentationsläge för strukturerade genomgångar

Kom åt anslagstavlor från dator, surfplatta eller mobila enheter

Säker samverkan med SSO, åtkomstkontroller och administratörsbehörigheter

Miro-begränsningar

Prestandan kan bli långsammare på stora anslagstavlor med många aktiva medarbetare

I gratisversionen är antalet anslagstavlor begränsat och du har inte tillgång till avancerade funktioner

Priser för Miro

Gratis

Startpaket: 8 $/månad per användare

Företag: 16 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Miro

G2: 4,7/5 (över 8 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Miro?

En recension på G2 skriver:

Samarbetsupplevelsen är branschstandard. Särskilt när det gäller att dela och granska animationer är det så enkelt att anpassa stillbilder i storyboarden, men också att ladda upp små GIF-förhandsvisningar av en hel sekvens. Tyvärr finns det inget riktigt sätt att ladda upp hela mp4-filer. Det skulle göra det ännu mer fantastiskt att granska animationer där med ett stort team och få omedelbar feedback

Samarbetsupplevelsen är branschstandard.

Särskilt när det gäller att dela och granska animationer är det så enkelt att anpassa stillbilder i storyboarden, men också att ladda upp små GIF-förhandsvisningar av en hel sekvens.

Tyvärr finns det inget riktigt sätt att ladda upp hela mp4-filer. Det skulle göra det ännu mer fantastiskt att granska animationer där med ett stort team och få omedelbar feedback

📮 ClickUp Insight: 48 % av de anställda säger att hybridarbete är bäst för balansen mellan arbete och privatliv. Men med 50 % som fortfarande arbetar mestadels på kontoret kan det vara en utmaning att hålla alla på samma sida oavsett var de befinner sig. Men ClickUp är utvecklat för alla typer av team: distans-, hybrid-, asynkrona team och allt däremellan. Med ClickUp Chat och Assigned Comments kan team snabbt dela uppdateringar, ge feedback och omsätta diskussioner i handling utan ändlösa möten. Samarbeta i realtid via ClickUp Docs och ClickUp Whiteboards, tilldela uppgifter direkt från kommentarer och se till att alla är på samma sida oavsett var de arbetar ifrån! 💫 Konkreta resultat: STANLEY Security såg en ökning på 80 % i teamets nöjdhet tack vare ClickUps smidiga samarbetsverktyg.

6. Flowlu (Bäst för hantering av småskaliga samarbetsprojekt)

via Flowlu

Team med låg prestanda använder fyra gånger oftare 15 eller fler verktyg, eftersom värdefull tid går åt till att hantera en komplicerad verktygssamling istället för själva arbetsuppgifterna.

Flowlu löser detta problem med en plattform för hybridsamarbete som kombinerar projektledning, CRM, fakturering, kunskapsdelning och kommunikation under ett och samma tak.

Team kan följa upp uppgifter med hjälp av Kanban-tavlor, Gantt-diagram och tidsloggar, samtidigt som de håller koll på arbetsbelastning och deadlines. Du kan bygga upp interna kunskapsbaser, automatisera arbetsflöden och hantera affärer genom anpassningsbara säljprocesser.

Förutom att hjälpa dig att hantera hybridteam gör denna programvara det också möjligt att skapa fakturor, hantera ekonomi och generera rapporter, med integrationer som smidigt passar in i din befintliga teknikstack.

Flowlus bästa funktioner

Hantera projekt med Kanban-tavlor, Gantt-diagram och automatisering av uppgifter

Spåra tid, deadlines och arbetsbelastning för att stödja ett starkt teamledarskap

Skapa interna kunskapsbaser för att samla information och minska förvirringen

Hantera leads, affärer och kundrelationer med inbyggda CRM-verktyg

Skicka professionella fakturor och följ upp betalningar med integrerade ekonomiverktyg

Begränsningar i Flowlu

Kanske inte det bästa valet för hantering av komplexa, storskaliga tekniska projekt

Användargränssnittet är funktionellt men mindre visuellt tilltalande än vissa alternativ

Priser för Flowlu

Gratis

Team: 49 $/månad per team

Företag: 99 $/månad per team

Professional: 199 $/månad per team

Enterprise: 329 $/månad per team

Betyg och recensioner för Flowlu

G2: 4,7/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 350 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Flowlu?

En recension på G2 säger:

Allt-i-ett-programvaran för projekt- och uppgiftshantering. Varje funktion har ett separat API. Det gör det mycket enkelt att integrera med annan programvara. Användarvänligt. Deras kundsupport är också fantastisk. CRM-stödet är också bra.

Allt-i-ett-programvaran för projekt- och uppgiftshantering. Varje funktion har ett separat API. Det gör det mycket enkelt att integrera med annan programvara. Användarvänligt. Deras kundsupport är också fantastisk. CRM-stödet är också bra.

📖 Läs också: Tips för hemmakontoret som ökar produktiviteten vid distansarbete

7. WorkInSync (Bäst för hantering av kontorsutrymmen i företag)

via WorkInSync

Att samordna användningen av konferensrum på stora kontor och flera platser kan vara en utmaning, särskilt i en hybrid arbetsmodell. WorkInSync effektiviserar arbetsplatsens verksamhet med en centraliserad plattform som är utvecklad för team som arbetar på distans och med varierande scheman.

Det förenklar bokning av rum och skrivbord, schemaläggning av personal och ger tillgänglighet i realtid via en enda samlad kontrollpanel. Smarta bokningsregler, interaktiva våningsplaner och mobil åtkomst hjälper till att undvika konflikter och uteblivna besök.

Med funktioner som kontaktlös incheckning och detaljerad arbetsplatsanalys hjälper WorkInSync dig att optimera utrymmet och förbättra medarbetarupplevelsen. Det stödjer också smartare, datadrivna beslut på hela din hybridarbetsplats.

WorkInSyncs bästa funktioner

Se tillgänglighet i realtid för att undvika schemakonflikter

Ställ in smarta bokningsregler för att hantera kapaciteten och förhindra dubbelbokningar

Använd interaktiva planritningar för att hitta och boka platser

Planera dagar på kontoret och synkronisera med teamkalendrarna

Följ upp närvarotrender för att planera utrymmesanvändningen mer effektivt

Begränsningar i WorkInSync

Den initiala installationen kan vara komplex, särskilt när det gäller att konfigurera våningsplaner och bokningsregler

Saknar inbyggda samarbetsverktyg, vilket kräver separata plattformar för meddelanden och möten

Priser för WorkInSync

Standard: 3 $/månad per användare (faktureras kvartalsvis)

Professional: 4,50 $/månad per användare (faktureras kvartalsvis)

Enterprise: 6,75 $/månad per användare (faktureras kvartalsvis)

Betyg och recensioner för WorkInSync

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 140 recensioner)

Vad säger verkliga användare om WorkInSync?

En recension på G2 lyder:

WorkInSyncs funktion för att boka skrivbord har revolutionerat vårt teams arbetssätt. Självbetjäningsalternativet gör att vi kan boka skrivbord när vi behöver dem, utan att behöva vända oss till administrativ personal. Möjligheten att boka skrivbord direkt via mobilappen är otroligt smidigt. Jag uppskattar verkligen att kunna se arbetsplatsens layout och enkelt hitta kollegor

WorkInSyncs funktion för att boka skrivbord har revolutionerat vårt teams arbetssätt. Självbetjäningsalternativet gör att vi kan boka skrivbord när vi behöver dem, utan att behöva vända oss till administrativ personal. Möjligheten att boka skrivbord direkt via mobilappen är otroligt smidigt. Jag uppskattar verkligen att kunna se arbetsplatsens layout och enkelt hitta kollegor

👀 Visste du att? Tre av fyra anställda uppger att de upplever förseningar och tidsförluster på grund av tekniska problem när de startar möten.

8. Pult (Bäst för schemaläggning av hybridarbete)

via Pult

Om ditt team kämpar med att hantera dagar på kontoret, bokning av skrivbord och samordning av mötesrum kan Pult hjälpa till att skapa ordning i kaoset. Det erbjuder ett centraliserat sätt att hantera hybridscheman med realtidsöversikt över vem som kommer in, när och var.

Oavsett om du arbetar hybrid, på distans eller något däremellan gör Pult samordningen på kontoret enklare och mer förutsägbar.

Pults bästa funktioner

Planera hybridscheman och skapa en konsekvent rutin på kontoret

Boka rum och skrivbord med hjälp av planritningar i realtid

Automatisera incheckningar med Wi-Fi-baserad närvarospårning

Ställ in smarta bokningsregler för att hantera utrymmet effektivt

Spåra beläggning och utrymmesanvändning med detaljerade analyser

Begränsningar i Pult

För att uppnå fullt värde krävs en konsekvent användning av hela teamet

Inställningen av planritningen kan kräva manuell inmatning eller hjälp från Pults supportteam för att bli korrekt

Priser för Pult

Startpaket: 2,20 $/användare per månad

Growth: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Priser i euro omräknade till USD*

Betyg och recensioner för Pult

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Pult?

En G2-användare säger:

Pult är smart och enkelt. Det löser precis vårt problem: vem kommer till kontoret och har hen fortfarande ett skrivbord att arbeta vid? Det är enkelt att komma igång, kollegorna tycker att det är jättebra och supporten är bra!

Pult är smart och enkelt. Det löser precis vårt problem: vem kommer till kontoret och har hen fortfarande ett skrivbord att arbeta vid? Det är enkelt att komma igång, kollegorna tycker att det är jättebra och supporten är bra!

9. Collabora Online (Bäst för dokumentredigering med hybridteam)

via Collabora Online

Vanliga verktyg för dokumentredigering kan göra samarbetet krångligt, särskilt för hybridteam som hanterar utspridda filer och versionsproblem. Collabora Online erbjuder en webbläsarbaserad kontorssvit för redigering i realtid av dokument, kalkylblad och presentationer.

Den stöder Microsoft Office-format och innehåller funktioner som inbyggda kommentarer, realtidsmarkörer, versionshistorik och redigeringsbehörigheter.

Team kan driva den på sina egna servrar eller använda en molnlösning, vilket gör den till ett praktiskt alternativ för dem som prioriterar öppen källkods flexibilitet och större kontroll över sina data.

Collabora Onlines bästa funktioner

Spåra ändringar mellan användare och granska detaljerad versionshistorik

Säkra innehåll med behörigheter i företagsklass och end-to-end-kryptering

Samarbeta på dokument utan att installera ytterligare programvara på datorn

Anpassa gränssnittet och funktionerna efter specifika organisatoriska behov med öppen källkods flexibilitet

Begränsningar i Collabora Online

Användargränssnittet kan verka föråldrat jämfört med nyare plattformar

Att konvertera filer mellan olika format kan ibland orsaka inkonsekvenser i layout eller formatering

Priser för Collabora Online

Collabora Online Development Edition: Gratis

Collabora Online for Business: 2,03 $/månad per användare

Collabora Online for Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Collabora Online

G2: För få recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Mark Zuckerberg, grundaren av Facebook, svär på att ett iskallt konferensrum ökar produktiviteten och håller termostaten på svala 15 °C.

10. Zulip (Bäst för ämnesbaserade trådade konversationer)

via Zulip

Att växla mellan verktyg och söka efter uppdateringar kan vara tidskrävande och störa koncentrationen, särskilt för hybridteam som hanterar överlappande konversationer. Faktum är att medarbetare lägger 61 % av sin tid på att uppdatera, söka och hantera information i olika system.

Zulip erbjuder en öppen källkodsplattform för teamchatt som kombinerar meddelanden i realtid med trådning i e-poststil, vilket gör det enklare att följa diskussioner utan att tappa sammanhanget.

Detta kommunikationsverktyg för hybridarbete är särskilt användbart när flera ämnen är aktiva samtidigt, eftersom det gör det möjligt för teammedlemmarna att hålla ordning och svara när det passar dem. Med ett alternativ för egen hosting ger Zulip också organisationer större kontroll över sina data och sin interna kommunikation, vilket gör det till ett genomtänkt val för strukturerat hybridsamarbete.

Zulips bästa funktioner

Organisera konversationer med ämnesbaserade trådar för tydligare kommunikation

Stöd asynkron samverkan genom att tillåta svar på specifika ämnen när som helst

Håll koll på diskussionerna utan att behöva bläddra igenom oändliga chattloggar

Integrera med över 100 verktyg som GitHub, Jira och Zapier för smidiga arbetsflöden

Välj mellan lokal hosting för fullständig datakontroll eller Zulip Cloud för bekvämlighet

Begränsningar i Zulip

Det kan ta lite tid för användare som är vana vid traditionella chattlayouter att vänja sig vid den trådade konversationsmodellen

Gränssnittet känns föråldrat jämfört med modernare verktyg som Slack eller Microsoft Teams

Priser för Zulip

Zulip Cloud Gratis

Zulip Cloud Standard: 8 $/månad per användare

Zulip Cloud Plus: 12 $/månad per användare

Zulip Self-hosted Gratis

Zulip Self-hosted Basic: 3,50 $/månad per användare

Zulip Self-hosted Business: 8 $/månad per användare

Zulip Self-hosted Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Zulip

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zulip?

En G2-recensent skriver:

Kanaler och konversationstrådar är mycket användbara för att dela upp olika konversationer. Webb- och skrivbordsgränssnittet är trevligt och intuitivt. Supporten och dokumentationen är mycket effektiva.

Kanaler och konversationstrådar är mycket användbara för att dela upp olika konversationer. Webb- och skrivbordsgränssnittet är trevligt och intuitivt. Supporten och dokumentationen är mycket effektiva.

Förenkla samarbetet med den bästa programvaran för hybridarbete: ClickUp

Även om många av de ovanstående programvarorna för hybridarbete erbjuder gedigna funktioner för kommunikation, schemaläggning eller dokumentdelning, är det få som samlar allt under ett tak. Vissa utmärker sig inom kontorsadministration, medan andra erbjuder fantastiska verktyg för samarbete.

Om du inte vill kompromissa, välj ClickUp, programvaran för hybridarbete inom projektledning. Från projektplanering och uppgiftshantering till teamchatt, dokument, whiteboards, tidrapportering och dashboards – den samordnar hela teamets arbetsflöde, oavsett om de arbetar på distans, på kontoret eller i en hybridmodell.

