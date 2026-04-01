Möt de 15 bästa GPT:erna för kundarbete på byråer

Dina konkurrenter väntar inte.

Just nu använder byråer inom din bransch GPT-drivna verktyg för att leverera kunduppdrag snabbare, smartare och till en bråkdel av de interna kostnaderna – och forskning tyder på att dessa verktyg kan sänka kostnaderna för kundrelaterade funktioner med så mycket som 30–45 %.

Frågan är inte om AI hör hemma i din byrå. Frågan är om du använder de bästa GPT:erna för byråer – eller nöjer dig med generiska verktyg som inte är utformade för nyanserna i kundarbetet.

Det finns en betydande skillnad mellan en GPT som kan skriva ett generiskt inlägg på sociala medier och en som kan hjälpa dig att bygga en innehållsstrategi för hela konverteringsprocessen, analysera en kunds konkurrenslandskap eller utarbeta ett försäljningsargument som faktiskt är skräddarsytt för en specifik bransch.

Vi har gjort researcharbetet, så att ditt team slipper. Här är de 15 bästa GPT:erna som är specialutvecklade för byråers kundarbete – utvalda för marknadsförings-, utvecklings-, strategi- och konsultteam som behöver AI som verkligen bidrar till konkreta resultat.

Vad ”GPT för byråer” egentligen innebär

När man talar om GPT:er i en byråmiljö menar man sällan den chattupplevelse som de flesta användare förknippar med standardversionen av ChatGPT.

I stället förlitar sig byråer alltmer på anpassade GPT:er – specialiserade versioner av stora språkmodeller som är utformade för att stödja byråers arbetsflöden, kreativ produktion och forskningsuppgifter.

I praktiken fungerar en GPT för byråer som en skräddarsydd AI-assistent som är tränad utifrån dina operativa behov. Istället för att generera generiska svar kan dessa system förstå kampanjens sammanhang, varumärkets ton och strukturen hos vanliga byråleveranser.

För byråer innebär denna förändring flera praktiska fördelar:

Specialiserade funktioner: Istället för en allmän AI använder byråer flera AI-verktyg som är utformade för specifika uppgifter, såsom sökordsanalys, tolkning av analysdata eller kreativa byråuppgifter

Varumärkes- och branschkontext: En välkonfigurerad egen anpassad GPT kan följa varumärkesriktlinjer, förstå branschens nyanser och upprätthålla konsekvens över flera kanaler

Skalbar kreativ produktion: Team kan producera långa texter, kampanjkoncept och inläggsidéer snabbare samtidigt som kreativiteten och den strategiska överblicken bevaras

Datadrivna insikter: AI kan analysera specifik data från marknadsföringskampanjer, upptäcka mönster och leverera värdefulla insikter som stödjer starkare marknadsföringsstrategier

I slutändan ersätter GPT:er inte mänskliga team. De fungerar som samarbetsvilliga AI-assistenter som utökar den kreativa kapaciteten, effektiviserar repetitiva arbetsuppgifter och gör det möjligt för marknadsförare att fokusera på mer värdefullt strategiskt tänkande.

Hur byråer väljer rätt GPT

Med den snabba tillväxten av anpassade GPT:er i GPT Store har byråer nu tillgång till dussintals AI-assistenter utformade för olika marknadsförings- och kreativa funktioner. Att välja rätt GPT kräver dock mer än att bara testa ett populärt verktyg.

Byråer utvärderar vanligtvis om en GPT kan stödja deras specifika uppgifter, stämma överens med deras innehållsstrategi och integreras smidigt i befintliga arbetsflöden.

För många marknadsförare är den rätta GPT:n en som kan hantera specialiserade uppgifter som sökordsanalys, kampanjidéer, bloggskrivande eller analys av data från Google Analytics.

Byråer letar också efter verktyg som kan producera tillförlitliga resultat i flera olika format, inklusive landningssidor, långformigt innehåll och texter för sociala medier. Konsekvens, hastighet och kontextuell förståelse är avgörande faktorer när man utvärderar om en GPT kan stödja kreativa byråuppgifter.

En annan viktig faktor är flexibilitet. Byråer testar ofta flera verktyg innan de bestämmer sig för om de ska bygga sin egen GPT eller förlita sig på en anpassad GPT som tränats på interna riktlinjer, kampanjdata och varumärkets tonfall. Detta säkerställer att AI-stödet är nära anpassat till det faktiska kundarbetet snarare än generiska användningsfall.

De bästa GPT:erna för byråer

Alla GPT:er är inte värda din tid. Vissa missar målet, medan andra faktiskt hjälper dig att arbeta effektivt. Det här är de som gör det rätt.

Obs! Prissättningen för GPT-baserade SEO-verktyg är vanligtvis skräddarsydd och beror på användning, funktioner och omfattning.

1. The Creative Writing Coach (Bäst för att förbättra kreativt berättande och utveckling av längre innehåll)

Även de mest erfarna byråteamen stöter ibland på en kreativ vägg. När deadlines hopar sig och kampanjer kräver nya infallsvinklar hjälper verktyg som Creative Writing Coach ditt team att hålla idéflödet igång utan att kompromissa med kvaliteten. Det fungerar som en virtuell redaktör som hjälper till att finslipa ton, struktur och berättande.

För byråer som producerar långformigt innehåll, varumärkesberättelser eller artiklar om tankeledarskap blir denna GPT en hjälpsam kreativ partner. Den analyserar utkast, föreslår förbättringar och genererar idéer som hjälper din innehållsskapandeprocess att förbli konsekvent över flera kanaler och kampanjformat.

De bästa funktionerna i Creative Writing Coach

Hjälper dig att förfina bloggskrivandet och berättandet med strukturerad feedback om ton, tydlighet och berättarflöde

Genererar nya idéer till inlägg, kampanjvinklar och uppmärksamhetsväckande inledningar när ditt team behöver kreativ inspiration

Förbättrar grammatik, rytm och struktur för att höja kvaliteten på innehållsskapandet i artiklar, landningssidor och marknadsföringsmaterial

Stöder brainstorming-sessioner för byråer som arbetar med kreativa uppgifter och kampanjberättande

Begränsningar för Creative Writing Coach

Kan kräva ytterligare instruktioner för att upprätthålla en strikt varumärkesröst eller branschspecifik kontext

De är inte utformade för avancerad SEO-analys eller djupgående sökordsanalys jämfört med specialiserade AI-verktyg för marknadsföring.

Priser för Creative Writing Coach

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Creative Writing Coach

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

💡 Proffstips: Prata dig fram till ett polerat skrivande.

2. E-post- och brevskrivare (Bäst för att skriva välformulerade e-postmeddelanden till kunder och ämnesrader med hög konverteringsgrad)

Kundkommunikation är en ständig del av byråarbetet. Oavsett om du skickar offerter, kampanjuppdateringar eller uppföljningar hjälper GPT:n Email and Mail Writer ditt team att skriva meddelanden snabbare samtidigt som tonen förblir tydlig och professionell.

Istället för att skriva om samma e-post flera gånger kan du använda denna GPT i ett enkelt chattgränssnitt för att anpassa meddelanden till olika målgrupper. Det är särskilt användbart för byråer som hanterar flera kommunikationskanaler och behöver snabba utkast för utåtriktad kommunikation, intern samordning eller rapportering till kunder.

De bästa funktionerna i Email and Mail Writer

Skriv snabbt professionella e-postmeddelanden för kontakt, uppdateringar, förslag och specifik marknadskommunikation

Genererar flera varianter av ämnesrader för e-postmeddelanden för att förbättra svarsfrekvensen i byråkampanjer

Anpassar tonen efter sammanhanget, oavsett om du skriver till kunder, partners eller interna team

Hjälper marknadsföringsteam att skriva snabbare samtidigt som de upprätthåller en konsekvent varumärkesröst i all kommunikation

Begränsningar för e-post- och brevskrivare

Fokuserar främst på kommunikationsuppgifter snarare än bredare kampanjplanering

Analyserar inte direkt analysdata, kampanjdata eller prestationsinsikter för marknadsföringsbeslut

Priser för Email and Mail Writer

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Email and Mail Writer

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post.

3. Code Copilot (Bäst för att påskynda utveckling och felsökning av byråers webbplatser)

När byråer bygger eller underhåller kundwebbplatser kan utvecklingsuppgifter snabbt bli flaskhalsar. Code Copilot fungerar som en virtuell teknikpartner som hjälper ditt team att granska kod, felsöka problem och driva projekt framåt snabbare.

För byråer som hanterar webbplatser, landningssidor eller kundplattformar hjälper denna GPT till att minska tiden som läggs på repetitiva utvecklingsuppgifter. Oavsett om du optimerar skript eller granskar dokumentation ger den utvecklare snabba insikter som gör kodningen mer effektiv och enklare att underhålla.

Code Copilots bästa funktioner

Granskar och analyserar kod för att upptäcka fel och rekommendera förbättringar för en renare implementering

Hjälper till att tolka komplex dokumentation så att utvecklare snabbare kan förstå ramverk eller API:er

Ger felsökningshjälp som lyfter fram potentiella problem och föreslår optimeringar

Stöder utvecklingsarbetsflöden för byråer som bygger produktsidor, funktioner för kundwebbplatser eller tekniska integrationer

Begränsningar för Code Copilot

Fokuserar främst på utvecklingsuppgifter snarare än bredare arbetsflöden inom marknadsföring eller innehållsskapande

Det kan fortfarande krävas utvecklarkunskaper när du arbetar med komplexa system eller okända verktyg

Priser för Code Copilot

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Code Copilot

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Byråer hanterar ofta dussintals appar för kampanjhantering, analys och kundkommunikation. Automation Consultant från Zapier hjälper dig att identifiera var automatisering kan eliminera repetitiva arbetsuppgifter och koppla samman de verktyg som ditt team redan använder.

I stället för att manuellt överföra information mellan plattformar fungerar denna GPT som en arbetsflödesrådgivare i ett chattgränssnitt. Den hjälper byråer att utforma automatiseringsstrategier som effektiviserar kreativa byråuppgifter, minskar manuella överlämningar och förbättrar den operativa effektiviteten över flera kanaler.

Automation Consultant från Zapier – de bästa funktionerna

Rekommenderar automatiseringsstrategier som hjälper byråer att effektivisera arbetsflöden mellan marknadsförings- och driftsverktyg

Föreslår integrationer mellan plattformar som Slack, Googles tjänster och andra produktivitetsappar

Hjälper team att utforma automatiseringsflöden för specifika uppgifter som rapportering, leadgenerering eller kampanjuppdateringar

Ger idéer till arbetsflöden som hjälper byråer att skala upp marknadsföringsverksamheten utan att öka den manuella arbetsinsatsen

Begränsningar för Automation Consultant från Zapier

Kräver en befintlig Zapier-konfiguration för att fullt ut kunna genomföra rekommenderade automatiseringsflöden

Fokuserar främst på automatiseringsvägledning snarare än innehållsskapande, SEO eller utveckling av kreativa kampanjer

Priser för Automation Consultant från Zapier

Anpassade priser

Automation Consultant by Zapier – betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

👀 Visste du det? Med ClickUps inbyggda integrationer och Zapier-integrationer kan du ansluta till över 1 000 andra appar.

5. Consensus (Bäst för forskningsbaserade insikter och upptäckt av akademiska källor)

Starka kampanjer börjar ofta med gedigen research. Consensus är utformat för att hjälpa byråer att snabbt få tillgång till trovärdig kunskap genom att analysera miljontals akademiska artiklar och sammanfatta resultaten i tydliga, användbara svar.

För byråer som arbetar med innehållsstrategi, thought leadership eller datadriven storytelling fungerar Consensus som en forskningsanalytiker i ett chattgränssnitt. Istället för att manuellt söka igenom flera källor kan ditt team samla in tillförlitliga insikter, validera påståenden och bygga starkare berättelser som stöds av verifierade data.

De bästa funktionerna enligt konsensus

Söker igenom miljontals akademiska studier för att leverera vetenskapligt underbyggda insikter för forskning och strategi

Sammanfattar komplexa forskningsresultat så att teamen snabbt kan förstå de viktigaste slutsatserna

Stödjer innehållsskapande genom att hjälpa byråer att hitta trovärdiga källor för artikelskrivande eller rapporter

Hjälper marknadsföringsteam att analysera data och utforska ämnen för bättre research och kampanjplanering

Allmänna begränsningar

Fokuserar främst på akademiskt material och forskningsmaterial snarare än realtidsanalyser eller data om kampanjresultat

Kan kräva ytterligare verktyg för sökordsanalys, SEO eller mer omfattande marknadsföringsuppgifter

Konsensusprissättning

Anpassade priser

Sammanfattande betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

6. AskYourPDF Research Assistant (Bäst för att analysera dokument och extrahera insikter från PDF-filer)

Byråteam hanterar ofta stora dokument som forskningsrapporter, strategidokument, vitböcker eller kundbriefingar. AskYourPDF Research Assistant hjälper dig att omvandla dessa långa filer till användbar information genom att låta dig interagera direkt med dokumenten.

Istället för att manuellt läsa igenom hundratals sidor kan du använda denna GPT i ett chattgränssnitt för att analysera dokument och snabbt hitta värdefulla insikter. För byråer som producerar långa texter, rapporter eller forskningsbaserade marknadsföringsstrategier hjälper det till att effektivisera processen att extrahera relevant data från komplexa dokument.

AskYourPDF Research Assistant – de bästa funktionerna

Låter dig ladda upp och analysera PDF-filer för att snabbt hitta viktiga insikter från rapporter, studier eller intern dokumentation

Hjälper byråer att skapa artikelutkast eller forskningssammanfattningar som stöds av refererade källor

Extraherar citat och referenser för att stödja innehållsskapande och forskningsbaserat bloggskrivande

Gör det möjligt för team att interagera med dokument på ett konversationsliknande sätt för att hitta specifik information utan att behöva läsa igenom hela filer

Begränsningar för AskYourPDF Research Assistant

Främst utformade för dokumentanalys snarare än kampanjinriktad SEO eller sökordsanalys.

Det kan krävas ytterligare AI-verktyg när du arbetar med källor som inte är i PDF-format eller med mer omfattande marknadsföringsflöden.

Priser för AskYourPDF Research Assistant

Anpassade priser

Betyg och recensioner för AskYourPDF Research Assistant

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

7. Presentations- och diagramgenerator (Bäst för att visualisera arbetsflöden och marknadsföringsstrategier)

Byråer hanterar ofta komplexa kampanjstrukturer, kundarbetsflöden och tekniska integrationer. Presentation and Diagram Generator hjälper till att omvandla dessa abstrakta idéer till tydliga bilder som team och kunder enkelt kan förstå.

Istället för att förklara komplicerade processer genom långa dokument kan du använda denna GPT för att skapa diagram som förenklar diskussionerna. Oavsett om du kartlägger marknadsföringsstrategier, skisserar projektstrukturer eller presenterar kampanjidéer för kunder, gör visuella diagram samarbetet smidigare mellan byråer och interna team.

De bästa funktionerna i Presentation and Diagram Generator

Skapar flödesscheman och visuella diagram som hjälper team att tydligt förklara komplexa strategier och arbetsflöden

Skapar tankekartor som hjälper till att organisera idéer, kampanjplanering och utveckling av innehållsstrategier

Stöder teknisk dokumentation genom att visualisera systemarkitektur, dataflöden och integrationer

Hjälper byråer att presentera strukturerade koncept i offerter, kundpresentationer och forskningssammanfattningar

Begränsningar för presentations- och diagramgeneratorn

Fokuserar främst på visuell dokumentation snarare än innehållsskapande, SEO eller kampanjskrivande

Det kan fortfarande krävas externa designverktyg när du skapar mycket anpassade eller varumärkesanpassade visuella tillgångar

Priser för Presentation and Diagram Generator

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Presentation and Diagram Generator

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

8. Project Manager Buddy (Bäst för planering och organisering av komplexa byråprojekt)

Att driva flera kundkampanjer samtidigt kan snabbt bli överväldigande. Project Manager Buddy fungerar som en virtuell verksamhetsrådgivare som hjälper byråteam att strukturera tidsplaner, hantera leveranser och samordna arbetet mellan olika projekt.

Istället för att skapa planer från grunden varje gång kan du använda denna GPT i ett chattgränssnitt för att organisera uppgifter, skissa upp arbetsflöden och strukturera projektdokumentation. För byråer som hanterar flera kunder och specifika marknadsföringskampanjer ger den användbar vägledning som ser till att projekten flyter smidigt.

Projektledarens bästa funktioner

Hjälper team att strukturera projektplaner som stödjer effektivisering av arbetsflöden i kampanjer och interna processer

Ger vägledning om ramverk för projektledning och hjälper till att organisera specifika uppgifter mellan team

Skapar planeringsmallar och ramverk för kreativa byråuppgifter, produktlanseringar eller kampanjplaner

Hjälper byråer att samordna leveranser över flera kanaler samtidigt som projektets tydlighet bibehålls

Begränsningar för Project Manager Buddy

Fokuserar främst på planering och samordning snarare än innehållsskapande, SEO eller kampanjskrivande.

Kan fortfarande kräva integration med externa projektledningsverktyg för fullständig uppföljning och utförande av uppgifter

Priser för Project Manager Buddy

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Project Manager Buddy

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

9. Video AI Generator (Bäst för att omvandla marknadsföringsmanus till engagerande visuella kampanjer)

Videoinnehåll har blivit ett av de mest kraftfulla formaten inom modern marknadsföring, men att producera det i stor skala kan vara dyrt och tidskrävande. Video AI Generator hjälper byråer att omvandla skriftliga idéer till visuella scener, vilket gör det möjligt för team att experimentera med videokoncept snabbare.

För byråer som hanterar innehållsskapande över flera kanaler hjälper denna GPT till att omvandla manus, kampanjbudskap eller artikelutkast till visuella berättarformat. Den är särskilt användbar när ditt team behöver skapa reklammaterial eller konceptvideor utan att helt förlita sig på traditionella produktionsflöden.

De bästa funktionerna i Video AI Generator

Omvandlar skriftliga uppmaningar till videoscener som stödjer skapandet av kreativt innehåll och berättande i kampanjer

Hjälper byråer att ta fram prototyper på videoreklam och reklammaterial för specifika marknadsföringskampanjer

Omvandlar manus eller långa texter till engagerande visuella berättelser för sociala och digitala kampanjer

Stöder kreativa team i att experimentera med nya idéer och format för videobaserade marknadsföringsstrategier

Begränsningar för Video AI Generator

Genererade bilder kan fortfarande behöva redigeras eller finjusteras i professionella videoproduktionsverktyg

Mindre lämpliga för analytiska uppgifter som SEO, sökordsanalys eller insikter från kampanjanalyser

Priser för Video AI Generator

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Video AI Generator

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

10. Logo Creator (Bäst för att snabbt ta fram koncept för varumärkesidentitet åt byråns kunder)

Projekt som rör varumärkesidentitet börjar ofta med utforskning. Logo Creator hjälper byråer att snabbt ta fram idéer för visuell identitet när de arbetar med nya kundvarumärken eller uppdaterar befintliga.

Istället för att spendera timmar på att skissa tidiga koncept kan du använda denna GPT för att generera flera logotypförslag baserade på kundens varumärke, bransch och kreativa vision. För byråer som hanterar innehållsskapande, produktsidor eller lanseringar av kundwebbplatser hjälper detta verktyg till att påskynda de tidiga stadierna av den visuella utvecklingen.

Logo Creators bästa funktioner

Genererar flera logotypkoncept som hjälper byråer att snabbt utforska visuella varumärkesriktningar

Skapar unika appikoner och identitetsmaterial som stöder moderna webbplats- och produktlanseringar

Föreslår färgpalettkombinationer som stärker varumärkesidentiteten och den visuella kreativiteten

Hjälper team att snabbt testa visuella idéer innan de går vidare till detaljerad designproduktion

Begränsningar för Logo Creator

Genererade designer kräver ofta finjustering i professionella designverktyg innan de levereras

Fokuserar på visuell identitet snarare än bredare marknadsföring eller strategiskt innehållsarbete

Priser för Logo Creator

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Logo Creator

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

11. Prompt Engineering (Bäst för att optimera promptar för att få AI-resultat av högre kvalitet)

Att få bra resultat från AI beror ofta på hur väl dina promptar är skrivna. Prompt Engineering hjälper byråer att förfina sitt sätt att interagera med stora språkmodeller, vilket säkerställer att svaren de får är tydligare, mer strukturerade och mer relevanta för kundarbetet.

För team som experimenterar med anpassade GPT:er eller arbetar med flera olika AI-verktyg fungerar denna GPT som en guide som förbättrar hur du formulerar dina förfrågningar. Den hjälper byråer att skapa bättre resultat inom innehållsskapande, forskning och marknadsföringsstrategi genom att förfina uppmaningar och förbättra den kontext som tillhandahålls till AI-systemen.

De bästa funktionerna i Prompt Engineering

Granskar och förfinar en prompt för att förbättra hur GPT-modeller tolkar förfrågningar och genererar bättre resultat

Hjälper byråer att förstå hur stora språkmodeller bearbetar instruktioner och genererar AI-svar

Ger praktiska exempel på promptar som stödjer innehållsskapande, research och idéutveckling för kampanjer

Förbättrar tydligheten i prompter så att teamen kan generera mer konsekventa resultat över anpassade GPT:er

Begränsningar inom prompt engineering

Fokuserar på att förbättra kvaliteten på svaren snarare än att direkt utföra uppgifter som prestations- eller marknadsanalys

Det krävs fortfarande mänskligt omdöme för att säkerställa att genererade AI-svar överensstämmer med kundens mål och varumärkesriktlinjer

Priser för Prompt Engineering

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Prompt Engineering

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

12. UX Design Mentor (Bäst för att förbättra UX-strategi och produktgränssnittsdesign)

Fantastiska digitala upplevelser uppstår sällan av en slump. UX Design Mentor hjälper byråteam att utvärdera produktgränssnitt, förbättra användbarheten och förfina digitala upplevelser på webbplatser och i applikationer.

För byråer som utformar webbplatsupplevelser för kunder eller optimerar produktsidor fungerar denna GPT som en designrådgivare. Den granskar layouter, navigationsflöden och användarinteraktioner, vilket hjälper teamen att omvandla designidéer till starkare användarorienterade lösningar samtidigt som kreativiteten och det strategiska tänkandet bibehålls.

UX Design Mentors bästa funktioner

Ger feedback om layout, navigationsflöde och användbarhet för att förbättra den övergripande webbplatsupplevelsen

Hjälper byråer att analysera designval och anpassa dem efter moderna UX-strategier

Ger vägledning om användarundersökningar, personprofiler och tester som stärker marknadsförings- och produktbeslut

Hjälper designteam att förfina idéer om visuell struktur och interaktion med praktiska insikter

Begränsningar för UX Design Mentor

Fokuserar på UX-feedback snarare än bredare SEO, sökordsanalys eller prestationsanalys

Det kan fortfarande krävas specialiserade designverktyg för prototyputveckling och utveckling av gränssnitt med hög kvalitet.

Priser för UX Design Mentor

Anpassade priser

Betyg och recensioner av UX Design Mentor

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

13. Sales Pro (Bäst för att skapa smartare strategier för kunduppföljning och kundkontakt)

Kundrelationer hänger ofta på vad som händer efter det första samtalet. Sales Pro hjälper byråer att förfina sitt sätt att hantera uppföljningar, så att kontakten känns genomtänkt, strategisk och anpassad efter kundens behov.

För byråer som hanterar flera konton och marknadsföringskampanjer över flera kanaler fungerar denna GPT som en strukturerad assistent som hjälper teamen att utforma uppföljningsmeddelanden, strategier för att nå ut och idéer för engagemang som stärker långsiktiga kundrelationer.

När din byrå behöver hålla igång drivkraften efter anbud, presentationer eller kampanjdiskussioner hjälper verktyg som dessa till att generera strukturerade idéer och budskap som håller konversationerna igång.

De bästa funktionerna i Sales Pro

Hjälper till att skapa uppföljningsmeddelanden som förbättrar kundengagemanget i marknadsförings- och outreach-kampanjer

Genererar skräddarsydda kommunikationsidéer baserade på olika kunders och branschers sammanhang

Tillhandahåller strukturerade koncept för kundkontakter som hjälper byråer att upprätthålla en konsekvent varumärkeskommunikation

Stöder team som hanterar flera kunder genom att hjälpa till att generera resultat som effektiviserar relationshanteringen

Begränsningar för Sales Pro

Fokuserar främst på kommunikationsstrategin snarare än djupare analyser av olika CRM-system

Fungerar bäst tillsammans med CRM-system och andra AI-verktyg som spårar prestationsdata över olika kampanjer

Priser för Sales Pro

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Sales Pro

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

14. SMMA GPT (Bäst för hantering av marknadsföringsstrategier och kampanjinnehåll på sociala medier)

Att driva en byrå för marknadsföring i sociala medier innebär att man måste hantera flera kampanjer, plattformar och kunder samtidigt. SMMA GPT är utvecklat för att stödja byråer som behöver hjälp med att strukturera kampanjer, generera kreativa idéer och bygga strategier som fungerar i olika kanaler.

För team som hanterar innehållsskapande, annonskampanjer och strategier för tillväxt på sociala medier fungerar denna GPT som en strategisk assistent. Den hjälper marknadsförare att generera kampanjidéer, skapa budskap och utveckla strategier för innehållsmarknadsföring som ligger i linje med de föränderliga trenderna på plattformarna.

När du behöver snabb inspiration till kampanjer eller ett strukturerat ramverk för genomförande av sociala medier hjälper verktyg som detta byråer att upprätthålla det kreativa flödet samtidigt som kundarbetet hålls organiserat.

SMMA GPT:s bästa funktioner

Hjälper byråer att generera kampanjidéer, idéer till virala inlägg och koncept för strategier på sociala medier

Stöder skapande av innehåll för bloggar, bildtexter, annonsmaterial och längre texter som används i kampanjer

Hjälper till med sökordsoptimering, SEO och målgruppsanpassade budskap för sociala plattformar

Ger strategiska insikter som hjälper byråer att planera marknadsföringsinitiativ över flera kanaler

Begränsningar för SMMA GPT

Med starkt fokus på social marknadsföring snarare än djupgående analyser eller rapportering i Google Analytics

Kvaliteten på resultatet kan bero på hur tydligt sammanhanget och kampanjdata anges

Priser för SMMA GPT

Anpassade priser

SMMA GPT-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

15. Affärsutveckling och digital marknadsföringsplan (Bäst för att skapa strukturerade strategier för kundtillväxt)

Byråarbete innebär ofta mer än att bara genomföra kampanjer. Kunderna förväntar sig också vägledning om tillväxtstrategi, positionering och långsiktig marknadsföringsinriktning. Business Development & Digital Marketing Plan hjälper byråer att utveckla strukturerade planer som kombinerar affärsstrategi med praktisk marknadsföring.

I stället för att börja från ett tomt blad hjälper denna GPT team att skapa strukturerade tillväxtramar som kopplar samman innehållsstrategi, kampanjplanering och bredare affärsutvecklingsmål. För byråer som hanterar flera kunder fungerar den som en strategisk partner som hjälper till att omvandla rådata och marknadsundersökningar till praktiska planeringsdokument.

De bästa funktionerna för affärsutveckling och digital marknadsföring

Hjälper byråer att utveckla strukturerade marknadsförings- och tillväxtstrategier anpassade efter olika branscher

Stöder framtagning av offerter och kampanjplanering med hjälp av relevant data och marknadsinsikter

Hjälper till med planering av innehållsstrategi, idéer för leadgenerering och ramverk för långsiktig kundtillväxt

Skapar strukturerade planer som byråer kan anpassa för presentationer av webbplatser, kampanjer eller affärsutveckling

Begränsningar för affärsutveckling och digital marknadsföringsplan

Strategiska resultat kan kräva validering med djupare analyser och verklig marknadsundersökning

Fungerar bäst när byråer tillhandahåller tydlig information om kundens varumärke, mål och konkurrenssituation

Priser för affärsutveckling och digital marknadsföringsplan

Anpassade priser

Betyg och recensioner av affärsutvecklings- och digitala marknadsföringsplaner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Din byrås DNA består av tydlighet, snabbhet, samarbete och smidig genomförande. Det samma gäller dina AI-verktyg för att undvika arbetsöverbelastning.

De flesta byråer börjar med en GPT och upptäcker plötsligt att de måste hantera sju stycken, var och en med sin egen specialisering och inlärningskurva, vilket leder till en AI-sprawl. Nu hanterar du inte bara kampanjer – du hanterar ett helt zoo.

💡Proffstips: Använd ClickUps AI-kompanjon för datorer, ClickUp Brain MAX, för att minska AI-spridningen: Ena minuten skriver du ett komplext meddelande med GPT-5, nästa minut byter du till Claude för en djupgående analys (allt från samma "Ask AI"-fönster). Du behöver inte lära dig olika gränssnitt eller komma ihåg vilken modell som gör vad. Du väljer helt enkelt det bästa verktyget för varje uppgift – utan att byta app eller tömma plånboken.

ClickUp Brain MAX:s Talk to Text omvandlar ditt tal till välformulerade meddelanden, kreativa anteckningar, uppmaningar eller fullständiga briefs och dokument. Det är bokstavligen 400 % mer än vad ett traditionellt tangentbord kan producera. Nu är det möjligt att hinna med den där omöjliga deadlinen! Fånga upp idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX

Lösningen är att konsolidera där det är meningsfullt och använda en central hubb för samordning. Det är här ClickUps samlade AI-arbetsyta för byråer gör den största skillnaden. Det är en enda källa till sanning för kampanjer som ditt team och dina kunder kan lita på.

41 % av ClickUps kunder har redan använt det för att ersätta tre eller fler verktyg och spara pengar.

En G2-recension bekräftar:

”ClickUp erbjuder oöverträffad flexibilitet med anpassningsbara vyer (lista, tavla, Gantt, kalender), kraftfulla automatiseringar samt inbyggda dokument, mål och tidrapportering – allt i ett enda arbetsutrymme. Det centraliserar teamsamarbetet och projektledningen, vilket gör att vi kan ersätta flera verktyg som Trello, Asana och Notion med ett enda sammanhängande system.”

Låt oss titta på de unika fördelarna med att implementera ClickUp för att förändra arbetsflödena hos byråer och kunder:

Erbjuder en centraliserad plattform som låter digitala byråer organisera arbetet efter kunder, team och projekt genom sin intuitiva hierarki av utrymmen, mappar och listor ✅

Förbättrar teamsamarbetet med funktioner som kommentarer, chatt i realtid och delade dokument. Dessa underlättar smidiga diskussioner kring projekt, vilket gör det möjligt för teamen att ge feedback och fatta beslut snabbt ✅

Gör det möjligt för digitala byråer att övervaka uppgiftsstatus, deadlines och teamets prestationer i realtid, vilket möjliggör proaktiva justeringar för att hålla projektledningen på rätt spår. ✅

Den inbyggda tidsregistreringsfunktionen säkerställer att du kan fakturera kunderna korrekt för utförda tjänster, vilket förbättrar den ekonomiska kontrollen ✅

Växer med din organisation och stöder större, mer komplexa projekt. Tack vare den konkurrenskraftiga prismodellen kan digitala byråer börja i liten skala och gradvis skala upp till mer avancerade funktioner i takt med att deras affärsbehov utvecklas ✅

Erbjuder AI-driven sökning via ClickUp Brain , som indexerar uppgifter, dokument och konversationer så att teamen omedelbart kan hitta den information de behöver ✅

Hitta allt du behöver i din arbetsyta på några sekunder – fråga bara ClickUp Brain

Eller använd ClickUp AI för att skapa presentationsmaterial och anpassade bilder åt dig.

Få anpassad grafik och innehåll till presentationsmaterial med ClickUp AI

💡 Proffstips: Använd ClickUp Super Agents för att säkerställa en konsekvent uppföljning av uppgiftskampanjer

Funktionsbeskrivningar: Omvandla funktionsförslag till strukturerade beskrivningar, så att agila team kan samordna omfattningen, uppskatta tiden effektivt och minska omarbetningar. Det ger dig möjligheten att maximera produktiviteten med agentliknande teammedlemmar – @mention, tilldela uppgifter och skicka meddelanden direkt. Du kan välja när, hur och vad de ska arbeta med – och de förbättras ständigt med oändlig kunskap och minne.

Detta är den ultimata mallen för alla byråer, särskilt kreativa byråer och marknadsföringsbyråer. Den innehåller allt du behöver för att hantera din säljprocess, projektomfattning, resurshantering, kundintroduktion, projektleverans, ändringsförfrågningar, kundfeedback och mycket mer.

Förstärk din byrås AI-stack med ClickUp

Framväxten av anpassade GPT:er förändrar hur byråer arbetar med sina kunder – från innehållsskapande och sökordsanalys till kampanjplanering och utveckling. Som denna lista visar hjälper de bästa GPT:erna för byråer teamen att arbeta snabbare, skapa bättre resultat och dra meningsfulla slutsatser från kampanjdata och forskning.

Men att hantera många GPT:er i olika AI-verktyg kan snabbt bli komplicerat. Det är där ClickUp kommer till sin rätt. Istället för att jonglera med splittrade arbetsflöden fungerar ClickUp som en samlad arbetsyta där dina marknadsförings-, strategi- och kreativa team kan organisera projekt, samarbeta och omvandla AI-genererade idéer till konkreta resultat.

Om din byrå vill effektivisera kundarbetet och samtidigt förbli konkurrenskraftig i en AI-driven bransch, prova ClickUp gratis och börja omvandla dina AI-drivna idéer till organiserad, skalbar genomförande. 🚀

Vanliga frågor

De bästa GPT:erna för byråer är de som är skräddarsydda för specifika arbetsflöden, såsom innehållsskapande, sökordsanalys eller utvecklingsuppgifter. Många byråer kombinerar flera anpassade GPT:er för att stödja olika funktioner istället för att förlita sig på en enda AI-assistent för allmänna ändamål.

Inte helt. Även om GPT-verktyg kan generera resultat, hjälpa till med research och påskynda kreativa byråuppgifter, förlitar sig byråer fortfarande på mänsklig expertis när det gäller strategi, marknadsföring, kundrelationer och kvalitetskontroll i kampanjer.

Många byråer använder flera AI-verktyg för specifika uppgifter som analys, skrivande eller automatisering. För att undvika fragmenterade arbetsflöden centraliserar teamen ofta planering, samarbete och projektdata i en enda arbetsyta som kopplar samman dessa verktyg.

GPT:er är specialiserade AI-assistenter som bygger på stora språkmodeller och som genererar innehåll, analyserar data eller stödjer forskning. Byråplattformar hanterar däremot arbetsflöden, projekt, samarbete och kampanjgenomförande mellan olika team.

ClickUp är en byråplattform som integrerar AI-assistenter i en bredare arbetsmiljö. Den hjälper team att organisera projekt, hantera marknadsföringsflöden och samordna byråer mellan olika kunder, samtidigt som man utnyttjar GPT-drivna funktioner där det behövs.