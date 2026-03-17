Gratis mallar för julklappslistor

72 % av konsumenterna säger att önskelistor underlättar julhandeln, och 64 % tycker också om att få presenter från önskelistor.

Men önskelistor inför julen misslyckas ofta eftersom de är utspridda i chattkonversationer, anteckningsappar och mentala påminnelser som försvinner precis när du behöver dem. Den här artikeln tar upp sju gratis mallar för julönskelistor – från enkla checklistor som kan skrivas ut till fullfjädrade digitala planeringsverktyg med samarbete i realtid.

Använd dem för att organisera presentidéer, dela önskemål med familjen och faktiskt komma ihåg vad alla önskar sig när december kommer. 🎄

7 gratis mallar för julönskelistor i korthet

💡 Proffstips: Att koordinera en stor presentutdelning i familjen eller på kontoret kan vara stressigt. Du måste jonglera med budgetar, flera mottagarlistor, shoppingdeadlines och evenemangsplaner i olika appar, kalkylblad och gruppchattar. Denna kontextuella spridning – fragmenteringen av viktig information över olika appar och plattformar – innebär att viktiga detaljer går förlorade, vilket leder till oavsiktliga dubbelköp och en sprängd budget redan innan helgerna ens har börjat. ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, eliminerar detta problem genom att samla allt på ett ställe. Med alla dina listor, inköpsuppgifter och deadlines, evenemangsscheman och teamchatt på ett ställe, med AI integrerat i det hela, är det en barnlek att hålla allt under kontroll!

De bästa gratis mallarna för att skapa din julklappslista

Mellan kontorsfester, familjesammankomster och Secret Santa-utbyten växer presentlistorna snabbt i december – och de hänger sällan ihop. Detta leder till dubbla presenter, glömda saker och den gnagande känslan av att du hanterar ett enormt projekt istället för att njuta av julen.

Mallarna i vår lista finns i olika format – välj den som passar bäst för hur du handlar och delar. Vissa är bäst för personligt bruk, medan andra passar utmärkt för samordning inom team eller familjen.

1. Mall för semesterplanering från ClickUp

Hantera planeringen av dina julaktiviteter på ett och samma ställe med mallen Holiday Planner från ClickUp

Slipp kaoset med julplaneringen med en omfattande mall som är mer än bara en enkel önskelista. Samla presentuppföljning, budgethantering och schemaläggning i ett enda arbetsutrymme med ClickUps mall för julplanering – en komplett kontrollcentral för dina julförberedelser.

Istället för att jonglera med spridd information får du en enda källa till sanning som håller alla samordnade och på rätt spår.

Varför du kommer att gilla det:

⚡️Perfekt för: Avancerade användare som planerar julen och vill ha en samlad plats för att koordinera presenter, budgetar och viktiga datum utan att tappa bort detaljerna.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda över chatt, e-post och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda över chatt, e-post och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

2. Mall för lista från ClickUp

Med ClickUps listmall kan du spara tid, minska stressen och få mer gjort på ett enkelt sätt.

Din personliga önskelista är ett rörigt kaos i en anteckningsapp, eller ännu värre, en lång, förvirrande texttråd som är omöjlig att söka i. När någon frågar vad du vill ha skickar du en oorganiserad lista, och de har ingen aning om vilken ”blå tröja” du menade. Denna tvetydighet förstör överraskningen när de måste be om en direktlänk, storlek eller färgpreferens.

Varför inte ersätta röriga anteckningar och oändliga sms med en snygg, delbar, digital önskelista? Samla och dela dina idéer på ett enda, organiserat ställe med ClickUp-listmallen. Den förvandlar dina spridda tankar till en tydlig, praktisk lista som du kan uppdatera direkt och dela med vem som helst, så att du får de presenter du faktiskt vill ha.

Varför du kommer att gilla det:

Organisera enkelt: Använd den enkla dra-och-släpp-funktionen för att ordna om önskningarna efter prioritet när dina önskemål förändras under julen

Lägg till direktlänkar till produkter: Sluta gissa genom att lägga till hyperlänkar till just de produkter du vill ha. De som ska ge dig en present kan klicka direkt på varan, vilket gör deras shoppingupplevelse smidig

Notera viktiga detaljer: Lägg till specifikationer som prisklass, prioritet eller önskad färg och storlek. Detta ger den som ska köpa presenten all information de behöver utan att behöva fråga

Dela med vem som helst, var som helst: Skapa en offentlig delbar länk till din lista på ClickUp som vem som helst kan se, även utan ett ClickUp-konto. Skicka den till familj och vänner så att de alltid har tillgång till dina uppdaterade önskemål

⚡️Perfekt för: Alla som vill ha en överskådlig, delbar personlig önskelista med länkar och detaljer så att de som ska ge gåvor snabbt kan köpa rätt sak.

3. Mall för att-göra-lista från ClickUp

Förvandla en önskelista till en praktisk lista med ägare med hjälp av ClickUp-mallen för att göra-listor

Du kanske har en önskelista, men leder den till en faktisk inköpsplan? Du vet vad du vill köpa till andra, men du har inget system för att hålla reda på vem som köper det, när det behöver köpas eller om det redan har köpts och slås in.

Denna brist på samordning leder till panikartade sista-minuten-inköp och det klassiska julproblemet att två personer köper samma present till samma person.

Förvandla din passiva önskelista till ett konkret shoppingprojekt med en uppgiftsfokuserad mall. Behandla varje presentidé som en uppgift – komplett med deluppgifter, deadlines och ansvariga – med hjälp av ClickUp-mallen för att göra-listor.

Denna metod förvandlar din lista från en enkel samling idéer till en gemensam plan med tydligt ansvar. Den säkerställer att varje present köps i tid och utan dubbletter.

Varför du kommer att gilla det:

Håll koll på framstegen med kryssrutor: Känn tillfredsställelsen av att kryssa av saker när du har köpt och slagit in dem. Mallens uppföljningsfunktion ger en tydlig översikt över vad som är klart och vad som återstår att göra

Delegera med precision: Undvik dubbla presenter genom att använda Undvik dubbla presenter genom att använda uppgiftsmottagare i ClickUp för att tilldela varje inköpsuppgift till en specifik familjemedlem. På så sätt vet alla exakt vad de ansvarar för att köpa

Planera din shopping: Sätt upp deadlines för att undvika stress i sista minuten. Du kan sprida ut din shopping över flera veckor, vilket gör processen mindre stressig

Dela upp komplexa gåvor i enklare steg: För gåvor som kräver mer arbete, skapa ClickUp-deluppgifter för att hålla koll på researchsteg som ”jämföra priser”, ”kolla storlekar” eller ”hitta en rabattkod” För gåvor som kräver mer arbete, skapaför att hålla koll på researchsteg som ”jämföra priser”, ”kolla storlekar” eller ”hitta en rabattkod”

⚡️Perfekt för: Familjer eller team som samordnar julklappsinköp och behöver tydliga ansvariga, deadlines och uppföljning för att undvika dubbla julklappar.

4. Checklista från ClickUp

Håll koll på julklappsinköpen med checklista-mallen från ClickUp

Ibland vill man bara ha en enkel lista utan krusiduller, utan komplexa budgetar, mottagare eller flera vyer. Du är trött på överdrivet avancerade verktyg för vad som borde vara en enkel uppgift: att lista saker och bocka av dem. Denna frustration får dig att återgå till papperslistor (som du tappar bort) eller en enkel anteckningsapp (som saknar struktur).

Checklistmallen från ClickUp ger dig fördelarna med en enkel checklista utan att du behöver avstå från digital bekvämlighet. Den överskådliga listan med kryssrutor gör det enkelt och skapar checklistor som du kan använda på din telefon eller skriva ut och sätta upp på kylskåpet. Den är perfekt för snabba personliga önskelistor, presentidéer till barnen eller shopping.

Varför du kommer att gilla det:

Minimalistisk design: Mallen fokuserar på bara två saker: varan och en kryssruta. Det finns ingen inlärningskurva, vilket gör att du kan öppna den, lägga till varor och börja bocka av saker direkt

Enkelt att kopiera: Skapa separata, identiska checklistor för varje familjemedlem på några sekunder, så att allas önskemål hålls organiserade och tydligt åtskilda

Utskriftsvänlig layout: Om du föredrar en fysisk lista är layouten utskriftsvänlig och enkel att använda offline

Gruppera objekt för enklare planering: Skapa bättre ordning genom att gruppera objekt i kategorier med ClickUp Nested Checklists . Du kan till exempel skapa underlistor för ”Presenter till mamma”, ”Småpresenter” eller ”Hemlig tomte på jobbet” Skapa bättre ordning genom att gruppera objekt i kategorier med. Du kan till exempel skapa underlistor för ”Presenter till mamma”, ”Småpresenter” eller ”Hemlig tomte på jobbet”

⚡️Perfekt för: Minimalister som bara vill ha en snabb checklista som de kan använda på mobilen eller skriva ut, utan extra planeringsarbete.

💡 Proffstips: Om du samordnar en familjegåvolista eller en Secret Santa på jobbet, prova att använda en ClickUp Super Agent som din ”julkoordinator”. ” Ställ in den så att den skickar en snabb daglig eller veckovis sammanfattning av gåvor som fortfarande är i Idé-stadiet, markera poster som ser ut som dubbletter och påminn alla om vad som behöver köpas innan sista beställningsdag. På så sätt hålls listan uppdaterad utan extra fram- och tillbaka-kommunikation, och du undviker dubbla inköp i sista minuten. Lär dig hur du skapar din första Super Agent i ClickUp redan idag!

5. Mall för julönskelista från TheGooDocs

Du lever och andas Google Docs och vill inte ha besväret med att lära dig en ny plattform bara för en julklappslista. Du behöver något som känns bekant, är lätt att dela med andra Google-användare och har en festlig touch utan att du behöver göra något designarbete själv.

Denna Google Docs-baserade mall för julönskelista från TheGooDocs är perfekt för användare som vill ha ett snabbt, dekorativt och bekant alternativ. Den har en färdigdesignad julig stil som är redo att fyllas i, delas via Google Drive eller skrivas ut.

Varför du kommer att gilla det:

Festlig design ingår: Julstilen är redan klar, så du kan fokusera på att lägga till dina önskemål utan att behöva tänka på formateringen

Delning med familjen: Använd standardbehörigheter i Google Drive för att styra vem som kan visa eller redigera dokumentet

Redigerbara textfält: Lägg enkelt till produktnamn, beskrivningar och anteckningar om var varje present kan köpas

Helt anpassningsbar: Ladda ner den och anpassa texten och layouten precis som du vill

Även om det är praktiskt för personligt bruk, kom ihåg att det är ett statiskt dokument. Det saknar dynamiska funktioner som köpstatus i realtid eller aviseringar, vilket gör det mindre lämpligt för att samordna en presentutbyte med flera deltagare.

⚡️Perfekt för: Google Docs-användare som vill ha en festlig, lättdelad önskelista som de kan fylla i och skriva ut utan någon installation.

💡 Proffstips: När du är ute och handlar (eller kommer på en presentidé medan du bläddrar), använd ClickUp Talk to Text för att fånga den direkt istället för att försöka komma ihåg den senare. Diktatera bara en snabb uppdatering som ”Lägg till en mysig blå tröja till mamma, storlek M, under 50 dollar” eller ”Markera Secret Santa-muggen som köpt”, och klistra sedan in texten direkt i din önskelista eller presentuppgift. Det är ett snabbt sätt att hålla länkar, storlekar och presentstatus korrekta när du är på språng, även när du bara har en hand ledig. Arbeta fyra gånger snabbare än att skriva med ClickUp Talk to Text

6. Presentation av julönskelista av Slidesgo

En lista i ren text känns tråkig, särskilt när du försöker få barnen att bli entusiastiska eller dela kreativa idéer med familjen. Du vill ha ett sätt att göra din önskelista mer visuell och engagerande, nästan som en personlig presentkatalog.

Skapa en visuellt tilltalande önskelista i bildformat med Slidesgos julönskelista för Google Slides eller PowerPoint. Den är utformad som en illustrerad presentation som går att dela, vilket är särskilt roligt för kreativa presentgivare eller för att hjälpa barn att visa familjen vad de önskar sig.

Varför du kommer att gilla det:

Illustrerade juldekorationer: Välj bland flera festliga bildlayouter för att skapa din presentation

Bildvänligt: Lägg till bilder på önskade presenter direkt bredvid beskrivningarna för maximal tydlighet

Enkelt att dela: Visa den direkt eller exportera den som en PDF som vem som helst enkelt kan ladda ner och visa

Anpassningsbara färger: Justera färger och typsnitt så att de passar din personliga julstil

Den är inte gjord för att spåra inköp eller hantera en budget, men den gör definitivt delningen av en önskelista mer minnesvärd.

⚡️Perfekt för: Alla som vill ha en visuell önskelista i lookbook-stil (särskilt för barn eller kreativa presenter) där bilderna står i centrum.

7. Festlig mall för julönskelista från WordLayouts

Kanske föredrar du den traditionella, fysiska önskelistan – något du kan skriva ut, fylla i för hand och sätta upp på kylskåpet. Du behöver inga digitala funktioner; du vill bara ha ett snyggt utformat, utskrivbart dokument som är enkelt att använda för barn, klassrumsaktiviteter eller enkla familjelistor.

Mallen Festive Christmas Wish List från WordLayouts är en utskrivbar Microsoft Word-mall med en klassisk, lekfull och barnvänlig juldekor. Den är det perfekta valet för alla som vill ha en traditionell önskelista att skriva ut och fylla i.

Varför du kommer att gilla det:

Hjälpsamma tips: Genom att ge dig utrymme att skriva ner saker du vill ha och behöver, samt saker du läser och bär, hjälper mallen dig att komma på presentidéer

Välbekant redigering: Eftersom det är ett Word-dokument kan du enkelt redigera det i ett program som de flesta redan har installerat

Utskriftsklar layout: Mallen är formaterad för utskrift, så du kan bara fylla i fälten och sätta igång

Eftersom detta är ett statiskt Word-dokument saknar det digitala samarbetsfunktioner som uppdateringar i realtid eller klickbara produktlänkar. Det passar bäst för personligt bruk offline snarare än för en samordnad presentutbyte mellan flera personer.

⚡️Perfekt för: Personer som föredrar en utskrivbar önskelista att fylla i för hemmet, klassrummet eller barnens aktiviteter istället för en digital lista.

Om du ansvarar för företags- eller kundgåvor under julen finns här en hjälpsam video med praktiska idéer för att välja lämpliga affärsgåvor som stärker professionella relationer:

💡 Proffstips: Ska du fixa julklappshandeln för en stor familj eller ett stort team? Lägg allt i ClickUp Docs så att det blir lättare att hantera. Skapa ett enkelt jul-Doc med avsnitt för varje person och länka sedan till motsvarande önskelista eller uppgifter så att allt förblir organiserat och enkelt att dela. Har du en fråga om något av dem? Fråga bara ClickUp Brain för att få svar på några sekunder, utan att behöva söka igenom flera listor! Samla alla dina inköpslistor på ett ställe med ClickUp Docs

Börja din julönskelista idag

En bra mall för julklappslista minskar risken för dubbla presenter och förenklar delningen av önskemål – oavsett om du koordinerar en presentutbyte i familjen eller håller ordning på dina egna idéer. Medan utskrivbara mallar är perfekta för barn eller snabba personliga listor, är digitala mallar med delning i realtid och produktlänkar mycket bättre för gruppkoordinering. En dedikerad mall med samarbetsfunktioner och köpspårning håller alla på samma sida. Börja din lista tidigt – 32 % av konsumenterna börjar julhandla före november – dela den med många och uppdatera den när nya idéer dyker upp. ✨Redo att organisera dina julklappar? Kom igång gratis med ClickUp och samla alla önskelistor, inköpsuppgifter och presentidéer på ett ställe.

Vanliga frågor

Ja – dela via en offentlig länk eller e-post så att familjemedlemmar eller kollegor kan se eller redigera i realtid. De flesta digitala mallar, som de i ClickUp, stöder denna funktion. För en julklappslista på jobbet eller Secret Santa håller en delad mall allas listor på ett ställe utan ändlösa gruppmeddelanden.

PDF och Word (.docx) är de mest pålitliga formaten för en gratis utskrivbar julönskelista. PDF-filer behåller formateringen perfekt på alla enheter, medan Word-filer låter dig redigera texten innan du skriver ut.

Gör det enkelt för dem som ska ge gåvor att hitta exakt rätt produkter genom att använda en digital mall som stöder hyperlänkar, till exempel ClickUps listmall. Klistra bara in produktens URL i ett anpassat fält eller i produktbeskrivningen så att de som ska ge gåvor kan klicka sig direkt till webbutiken.