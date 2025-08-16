20 mallar för önskelistor för presenter, mål och mer under 2025

Alla listor behöver inte finnas på en papperslapp eller ligga begravda i en anteckningsapp.

En tydlig, visuell önskelista gör mer än att organisera idéer – den gör dem synliga, delbara och lätta att hålla koll på.

Oavsett om du planerar julklappar, klassrumsutrustning eller belöningar till teamet, kan en flexibel lista som du kan anpassa efterhand spara tid och minska behovet av att gå fram och tillbaka.

🧠 Kul fakta: Över hälften av konsumenterna (55 %) i Storbritannien använder önskelistor för att få tag på erbjudanden från sina favoritmärken och väntar på prissänkningar eller rabattmeddelanden.

Denna blogg innehåller mallar för önskelistor som du kan redigera, dela och spåra uppdateringar från var som helst. Det fungerar lika bra för personligt bruk som för gruppplanering. Låt oss sätta igång!

Vad är mallar för önskelistor?

Önskelistor eller mallar för önskelistor är fördesignade layouter som gör det superenkelt för användare att organisera och visa upp saker de vill få, köpa eller uppnå. Dessa mallar är ofta strukturerade som redigerbara listor med platshållare för text, bilder, kryssrutor eller prioriteringar.

En lärare kan till exempel använda en mall för att lista klassrumsutrustning som behövs under terminen, medan en förälder kan hålla reda på presenter till födelsedagar eller högtider. Till skillnad från en vanlig lista erbjuder en önskelista-mall också ett visuellt och kategoriserat format som sparar tid och håller informationen konsekvent.

Vad kännetecknar en bra önskelista?

En bra önskelista-mall är mer än bara snygg – den gör det snabbt, tydligt och enkelt att organisera och dela listans objekt. Oavsett om det gäller semesterplanering, personliga mål eller teamkoordinering, ska rätt layout göra det enkelt att spåra, uppdatera och dela.

Här är de funktioner du bör leta efter:

Ren design: Välj önskelistmallar som undviker rörighet och gör det enkelt att överblicka listans poster.

Redigerbara avsnitt: Välj en mall som gör att du snabbt kan lägga till, ta bort eller ändra ordningen på objekt utan att behöva formatera om.

Delbart format: Utforska mallar som du kan skicka till andra direkt via verktyg som Google Slides eller PDF-export.

Checklista: Välj mallar med checklistor där du kan markera avslutade uppgifter för att tydligt följa framstegen.

Medieplatshållare: Välj mallar för önskelistor som gör att du kan lägga till produktfoton eller videor för förslag eller referenser så att din lista blir mer visuell.

Anpassade etiketter: Sök efter mallar som låter dig byta namn på fält så att de passar ditt specifika syfte (t.ex. ”prioritet”, ”pris”, ”förfallodatum”).

Samarbetsvänlig: Välj en önskelista där andra kan föreslå, kommentera eller uppdatera i realtid.

Färgkodade sektioner: Välj mallar där du får se visuellt separata kategorier eller färgkodade prioritetsnivåer för snabbare åtkomst till din samling.

20 mallar för önskelistor som du måste känna till

En väl utformad önskelista gör det lättare att hålla ordning, oavsett om du samlar presentidéer, håller koll på gruppens behov eller planerar framtida inköp.

Vi har samlat några av de bästa mallarna för önskelistor för att hjälpa dig.

1. ClickUp-mall för att-göra-lista

Få en gratis mall Organisera och anpassa önskelistan med ClickUps mall för att-göra-lista.

ClickUp To Do List Template är utformad för att förenkla uppföljningen, oavsett om du hanterar dagliga uppgifter eller sammanställer en önskelista med gåvor i flera kategorier. Det är ett flexibelt, digitalt utrymme där du kan skapa önskelistor med hjälp av dra-och-släpp-uppgifter, statustaggar och personliga fält.

Det som gör den så speciell är hastigheten: den laddas som ett färdigt dokument så att du kan börja lägga till listobjekt direkt. Du kan till och med bädda in länkar, ladda upp produktbilder eller tilldela objekt till olika användare, vilket gör detta till ett bra val för gruppplanering. Dessutom innebär ClickUps struktur att din önskelista kan utvecklas till ett mer komplext system utan att du behöver byta till en annan plattform.

⭐Varför du kommer att älska den här mallen:

Prioritera efter brådskande, viktiga eller tidsbegränsade uppgifter med färgade etiketter.

Gruppera uppgifter i kategorier som "Personligt", "Shopping" eller "Gåvor".

Lägg till listobjekt med förfallodatum, taggar eller anpassade fält.

Tilldela specifika artiklar till familjemedlemmar eller lagkamrater.

🔑Perfekt för: Planering av arbetsflödet under julen, inklusive shopping, presentutbyte i teamet eller gemensamma önskelistor för familjen.

Här är vad Darya Krakovyak, kommunikationschef på HYPERVSN, har att säga om att använda ClickUp:

Försäljning, marknadsföring, designlab, logistik, teknik och support måste utföra sina uppgifter i en specifik ordning för att kundens projekt ska bli framgångsrikt – innan ClickUp var detta ett stort problem. Utan möjligheten att spåra projektets tidsplan, mål och globala teams uppgifter på ett och samma ställe hade vi svårt att få alla delar till evenemangen i tid.

2. ClickUp-mall för nivåindelad lista

Få gratis mall Rangordna önskelistans artiklar efter prioritet med ClickUp Tier List Template.

Organiserar du dina önskelistor efter värde eller brådskandehet? ClickUp Tier List Template är utformad för att underlätta beslutsfattande. Istället för en enkel checklista erbjuder den ett sätt att sortera önskelistans objekt i rankade kategorier – perfekt för att planera större inköp, en projektresurslista eller större presentbeställningar.

Du kan dra objekt mellan anpassade nivåer, använda inbyggd statusuppföljning och till och med tilldela rangordningar baserat på brådskandehet eller kostnad. Det är särskilt användbart när du behöver jämföra eller prioritera flera objekt innan du gör ett köp. Visuell sortering håller din lista överskådlig, medan ClickUp Dashboards låter dig spåra vad som är nivå 1 och vad som kan vänta.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Rangordna önskelistans artiklar efter viktighet med hjälp av dra-och-släpp-nivåer.

Spåra artikelstatus och rörelser mellan anpassade kategorier

Använd instrumentpaneler för att jämföra framsteg mellan olika nivåer.

Samarbeta på delade nivålistor för gruppbeslut eller presentutbyten.

🔑 Perfekt för: Att organisera stora presentlistor, jämföra prioriteringar mellan olika artiklar eller rangordna inköp för budgetplanering.

📮 ClickUp Insight: Mindre än 5 % av deltagarna i vår senaste undersökning arbetar aktivt mot viktiga livsmål, såsom att köpa ett hus, resa jorden runt eller starta ett företag. Varför? Eftersom dessa stora drömmar ofta känns för överväldigande eller avlägset för att man ska kunna börja planera för dem. 🔭 Men med ClickUps mall för livsplanering eller mall för årliga mål kan du förvandla dina långsiktiga drömmar till konkreta steg. Dela upp dina mål i delmål, visualisera dina framsteg över månader eller till och med år med tidslinjevyn och håll dig på rätt spår med tydliga deadlines. Förvandla det där "någon gång" till en handlingsplan!

3. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Få gratis mall Planera deadlines och scheman för önskelistor med ClickUp-kalenderns mall för att-göra-listor.

När dina önskelistaobjekt har deadlines kan ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista vara till hjälp. Den ger en strukturerad översikt över dina uppgifter över dagar, veckor och månader, så att du kan koppla dina önskelistaobjekt till specifika deadlines.

Oavsett om du samordnar en lista över klassrumsutrustning eller planerar presentinköp efter leveransdatum, hjälper den här mallen dig att visualisera och agera utifrån tidsbaserade prioriteringar. Inbyggda kalendervyer, schemaläggningsfunktioner och statusuppdateringar håller allt i rörelse utan att du tappar bort viktiga deadlines. Flera vyer, såsom "Efter roll" och "Efter kategori", gör att du kan sortera listan precis efter behov.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Visualisera önskelistans objekt i dagliga, veckovisa eller månatliga kalendrar.

Sortera och spåra listobjekt med hjälp av anpassade vyer och filter.

Integrera med påminnelser så att du aldrig missar ett mål.

Övervaka slutförandet med tydliga statusalternativ för Öppen och Slutförd.

🔑 Perfekt för: Hantering av tidsbegränsade önskelistor som julklappsinköp, klassrumsbehov eller projektbaserad artikelplanering.

💡 Proffstips: Dela upp din önskelista i fyra kategorier: Måste ha, Bör ha, Kan ha och Kommer inte att ha (för tillfället). Denna metod, som ursprungligen är en projektledningsteknik, hjälper dig att sätta realistiska förväntningar och undvika att önskelistan blir för lång, vilket gör den särskilt användbar vid budgetplanering eller julklappsinköp.

Vill du ta planeringen till nästa nivå? Markera det i ClickUp-kalendern!

4. ClickUp-mall för bucket list

Få gratis mall Förvandla önskelistans drömmar till spårbara mål med ClickUp Bucket List Template.

Från fallskärmshoppning till att starta en bokklubb – ClickUp Bucket List Template är utformad för drömmare med en plan. Du loggar inte bara dina ambitioner – du kartlägger dem för att fånga dem i en strukturerad, inspirerande layout.

Den är byggd med anpassningsbara fält för plats, personer, nöjdhetsnivå och mer, vilket ger varje post mer djup. Du kan gruppera objekt efter kontinent, tilldela uppgifter eller visa framsteg efter status. Till skillnad från en enkel anteckning ger den här dig ett snyggt, visuellt ramverk som gör att varje idé känns genomförbar och värd att följa upp.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen

Organisera önskelistans mål efter kontinent, kategori eller reskamrater.

Använd vyer som Lista, Betyg och Efter personer för att sortera idéer.

Använd återkommande uppgifter för att återkomma till säsongsbetonade mål som resor eller semestrar.

Lägg till foton, platstaggar eller ämneslänkar för inspiration.

🔑 Perfekt för: Äventyrsälskare, målsättare och livslånga lärare som vill visualisera och organisera sina livslånga önskelistor, resplaner eller personliga prestationer som ger glädje.

📚 Läs också: Hur du optimerar ditt arbetsflöde under semestern

5. ClickUp-mall för checklistor

Få gratis mall Spåra önskelistans artiklar steg för steg med ClickUp-checklistmallarna.

ClickUp-mallarna för checklistor är perfekta för att dela upp en önskelista i enkla, genomförbara steg. Istället för att hantera en enda, rörig lista kan du med detta format gruppera relaterade objekt under tydliga rubriker, vilket gör det enklare att hantera pågående inköp, planera presentpaket eller organisera förnödenheter i olika kategorier.

Varje checklista kan användas för olika personer, evenemang eller teman. Eftersom det är en ClickUp Docs -baserad lösning går den snabbt att redigera, är enkel att duplicera och passar naturligt in i både personliga och teamets arbetsflöden.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa individuella checklistor för olika önskelistkategorier eller mottagare.

Markera avslutade uppgifter för att hålla koll på framstegen.

Lägg till sammanhang eller anteckningar under varje objekt för tydlighetens skull.

Ange förfallodatum, bilagor eller påminnelser per objekt.

🔑 Perfekt för: Att skapa organiserade, kategoriserade önskelistor för personlig planering, evenemang eller shopping för flera personer.

6. ClickUp-mall för veckochecklista

Få gratis mall Håll dig konsekvent med din önskelista genom att använda ClickUps mall för veckolista.

Vill du göra en veckolista till en vana? ClickUps mall för veckolista är ett bra alternativ för alla som hanterar återkommande önskelistor, särskilt när posterna ändras från vecka till vecka. Oavsett om du spårar gåvor för ett pågående evenemang, roterande leveransbehov eller helt enkelt delar upp din önskelista i veckopartier, erbjuder denna mall både flexibilitet och struktur.

Den innehåller uppgiftsvyer som veckokalender och slutförda uppgifter, så att du aldrig behöver gissa vad som är nästa steg. Använd anpassade fält som "Mår bra" eller "Streak" för att hålla saker engagerande och intressanta. Det handlar inte bara om att skapa en checklista – det är en rytm som håller din önskelista igång utan att du tappar bort prioriteringarna.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa återkommande önskelistaobjekt för varje dag i veckan

Tilldela olika teman för varje dag (t.ex. Fitnessfredag, Presentmåndag).

Kategorisera och prioritera uppgifter med anpassade etiketter och filter.

Övervaka framstegen med hjälp av visuella statusar och återkommande påminnelser.

🔑 Perfekt för: Personer som sätter upp veckomål, planerare och produktivitetsinriktade användare som hanterar löpande eller tidsbaserade önskelista-uppgifter som veckohandling, roterande teamgåvor eller måluppföljning.

Har du en önskelista för dig själv eller dina nära och kära – gåvor, upplevelser eller stora mål? Lägg bara till dem i ClickUp Brain så organiserar det allt i tydliga, genomförbara uppgifter. Du kan ställa in påminnelser, spåra framsteg och till och med dela upp stora önskningar i mindre steg, så att inget faller mellan stolarna. Med Brain MAX blir det ännu enklare. Säg din önskelista högt – oavsett om det är en drömsemester, en födelsedagsöverraskning eller en ny pryl du har spanat in – så kommer Brain MAX att fånga upp varje detalj. Det kan hjälpa dig att sätta deadlines, skapa inköpslistor, planera budgetar och schemalägga uppföljningar, så att dina önskningar blir verkliga, spårbara planer. Inga fler glömda idéer eller sista minuten-stress – Brain och Brain MAX ser till att din önskelista verkligen blir verklighet.

7. ClickUp-mall för uppgiftshantering

Få gratis mall Sortera, tilldela och prioritera önskelistobjekt med ClickUp-mallen för uppgiftshantering.

ClickUp Task Management Template är utformad för användare som behöver mer än en grundläggande lista. Om din önskelista omfattar flera bidragsgivare, deadlines eller kategorier är detta rätt mall för dig. Den har sex olika vyer, inklusive Lista, Tavla, Ruta och Kalender, så att du kan planera önskelistans uppgifter från alla vinklar.

Du kan tilldela artiklar till personer, bifoga filer, ange prioriteringar och skapa en fullständig pipeline från "Idéer" till "Klar". Med anpassningsbara fält kan du logga allt från budgetdetaljer till produktlänkar. Det är robust men lätt att anpassa till ditt önskelistflöde.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Organisera önskelistans objekt efter status, brådskandehet eller tilldelad person.

Håll koll på presentinköp, livsmål och säsongsprojekt i ett överskådligt, strukturerat format.

Stöd för taggning, beroenden, anpassade fält och instrumentpaneler för att hålla framstegen synliga.

Samarbeta med vänner eller familj om gemensamma önskelistmål.

🔑 Perfekt för: Avancerade användare, team-baserade önskelistor och projektbaserade planerare som hanterar team-baserade önskelistor, samarbetsplanering eller spårning av objekt i flera steg.

8. ClickUp Virtual White Elephant Whiteboard Template

Få gratis mall Planera och genomför en festlig önskelista med ClickUps virtuella White Elephant Whiteboard-mall.

ClickUp Virtual White Elephant Template är en lekfull variant på önskelistplanering. Denna mall är utformad som en interaktiv whiteboard och ger alla en samlad översikt där de kan dela med sig av presentidéer, anmäla sig för deltagande och följa spelreglerna.

Den är utformad för gruppaktiviteter, men har tillräckligt med struktur för att hålla ordning på kaoset. Oavsett om du samordnar ett team på distans eller planerar en digital familjeträff hjälper den här mallen till att undvika förvirring och hålla alla informerade. Dra, släpp, byt och skratta – inga extra appar eller papperslistor behövs.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Planera presentpooler, spåra hämtade artiklar och slumpa turordningen enkelt.

Skapa en helt virtuell presentutbyte med live-samarbete

Lägg till namn, presentförslag och anteckningar direkt på tavlan.

Håll koll på byten, regler och spelets gång på ett och samma ställe.

🔑 Perfekt för: Att anordna digitala presentutbyten, julklappsidéer eller önskelistespel för grupper på distans.

10. ClickUp-mall för projektförslag för presentutdelning

Få gratis mall Planera varje del av din önskelista med mallen för presentprojektförslag från ClickUp.

ClickUps mall för presentförslag är idealisk för att skapa en strukturerad önskelista, särskilt när det gäller flera mottagare, budgetar eller deadlines. Istället för att skriva ner spridda idéer hjälper denna mall dig att planera varje steg, från att fastställa en budget till att tilldela uppgifter som research, inköp och leverans.

Du kan spåra utgifter, lägga till mottagarens preferenser och samarbeta med andra i ett och samma dokument. Inbyggda förslag och planeringsvyer hjälper dig att organisera din önskelista som ett fullskaligt projekt, inte bara som en snabb anteckning.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Koppla presentidéer till budgetar, deadlines och mottagarens preferenser.

Tilldela andra uppgifter relaterade till gåvor och följ framstegen i realtid.

Använd förslag och guidevyer för att planera och genomföra varje detalj.

Planera med leverantörer och volontärer med hjälp av uppgiftsfördelning.

🔑 Perfekt för: CSR-team, ideella organisationer och säsongsprojektplanerare som organiserar detaljerade presentplaner för helgdagar, födelsedagar, evenemang eller företagspresenter.

➡️ Läs mer: De bästa produktivitetsgåvorna till dina högproduktiva vänner

11. ClickUp-mall för målsättning för individer

Få gratis mall Förverkliga dina önskelistmål med ClickUps mall för målsättning för individer.

Starta det nya året – eller vilken milstolpe som helst – med en vision som är personlig, mätbar och inspirerande. ClickUps mall för målsättning för individer är utformad för att omvandla vaga förhoppningar till tydligt definierade mål. Den är utformad för fokuserad personlig utveckling och innehåller kategoriserade avsnitt för kort-, medel- och långsiktiga mål.

Mallen stöder SMART-mål, uppföljning av framsteg och poängsättning av personliga insatser – allt i ett format som gör att du kan hålla dig ansvarig. Du kan visualisera måltidslinjer, tilldela prioriteringar och dela upp varje mål i hanterbara steg. Med inbyggda vyer och statusuppdateringar vet du exakt vad som är på gång, vad som är på vänt och vad som är klart.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Dela upp målen på önskelistan i steg med SMART-målark.

Spåra motivationsnivåer, utmaningar och uppnådda milstolpar.

Lägg till anteckningar i dagboksstil för reflektion och månatliga genomgångar.

Använd visuella vyer för att övervaka tillväxten och hålla fokus.

🔑 Perfekt för: Initiativrika personer, studenter och alla som vill skapa en måltracker i stil med ett andra hjärna, kopplad till tillväxt, erfarenheter eller prestationer.

12. ClickUp-mall för årliga mål

Få gratis mall Organisera och följ upp målen på din önskelista med ClickUps mall för årliga mål.

ClickUps mall för årliga mål är utformad för alla som vill hantera önskelistmål med struktur på lång sikt. Från att spara till stora inköp till att planera ett år med meningsfulla upplevelser – mallen hjälper dig att dela upp dina större mål i hanterbara, spårbara åtgärder.

Du kan ställa in deadlines, gruppera relaterade objekt och övervaka prestanda med hjälp av vyer som Lista, Kalender och Gantt. Det är enkelt att följa framstegen med uppgiftsstatusar och visuella instrumentpaneler, så du sätter inte bara upp mål – du arbetar också mot dem med tydlighet.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Sätt upp och följ upp mål för önskelistan under ett helt kalenderår.

Använd vyer och instrumentpaneler för att visualisera deadlines och milstolpar.

Ställ in automatisering för återkommande granskningar eller månatliga sammanfattningar.

Dela upp långsiktiga mål i mindre, uppnåbara uppgifter.

🔑 Perfekt för: Årsplanerare, personer som gillar att vara produktiva och livskartläggare som planerar önskelistor med mål som kräver planering, budgetering eller ett års konsekvent arbete.

13. ClickUp-mall för hantering av innovationsidéer

Få gratis mall Samla och prioritera önskelistaidéer med ClickUps mall för hantering av innovationsidéer.

Fånga gnistan innan den försvinner. ClickUps mall för innovationsidéhantering är perfekt för att lagra önskelistaidéer för personliga eller professionella förbättringar. Oavsett om du planerar framtida inköp, uppgraderingar av önskelistan eller gruppgåvor, ger denna mall utrymme för att brainstorma, kategorisera och förfina varje koncept.

Den innehåller anpassningsbara fält för kostnad, påverkan och idétyp, vilket gör det enkelt att sortera och jämföra. Du kan flytta idéer genom olika stadier som Ny, Utvärdering och Godkänd, medan samarbetsverktyg hjälper teamen att väga in sina åsikter innan slutgiltiga beslut fattas.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Skicka in och spara önskelistaidéer i ett särskilt inmatningsformulär.

Logga och förfina idéer med kategori- och stegspårning

Sortera idéer efter kostnad, relevans eller kategori för enkel jämförelse.

Spåra varje idé från förslag till granskning och godkännande.

🔑 Perfekt för: Innovatörer, entreprenörer och team som brainstormar och hanterar önskelistaidéer mellan team, säsonger eller delade projekt.

💡 Proffstips: Gör ett 10/10/10-test på dina önskemål: Kommer jag fortfarande att vilja ha detta om 10 minuter, 10 dagar eller 10 månader? Det tvingar dig att tänka långsiktigt.

14. ClickUp-mall för donationer

Få gratis mall Spåra bidrag till önskelistan med ClickUp-mallen för donationer.

Vill du hantera insamlingar av gåvor eller välgörenhetsönskelistor? ClickUp-mallen för donationer erbjuder ett smidigt utrymme för att lista, spåra och genomföra donationsbaserade mål, särskilt för gruppevenemang, insamlingar eller gemensamma gåvoinsatser. Med den här mallen kan du spåra vem som donerar vad, hur mycket som har utlovats och vad som fortfarande behöver fyllas på.

Den är användbar för personer som planerar gemensamma gåvor eller team som samordnar initiativ med social påverkan. Den är strukturerad för att stödja anpassade vyer, såsom Kalender och Prioriteringar, vilket hjälper dig att hålla koll på deadlines, bekräftelser och uppgiftsfördelningar.

Varje donationspost kan innehålla fält för information om donatorn, donationstyp, belopp och status, så att ingenting faller mellan stolarna.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Logga in bidrag till önskelistan från individer, grupper eller partners.

Övervaka deadlines, uppföljningar av donatorer och budgetmål på ett och samma ställe.

Använd kalender- och listvyer för att spåra status och nästa steg.

Stöd för uppdateringar i realtid, rapportering och samarbetslogistik.

🔑 Perfekt för: Ideella organisationer, skolor och volontärer som hanterar återkommande donationer för julkampanjer, klassrumsbehov, samhällsevenemang eller presentkampanjer.

15. ClickUp-mall för semesterplanering

Få en gratis mall Planera önskelista, resor och presentdetaljer med ClickUp Holiday Planner Template.

ClickUp Holiday Planner Template skapar ordning i julens kaos. Det är mer än bara en festlig checklista, den hjälper dig att planera säsongsevenemang, önskelistor, resor och budgetar – allt på ett och samma ställe. Oavsett om det gäller inköp av presenter, dekorationer, menyplanering eller koordinering av svar på inbjudningar, planeras varje detalj noggrant för en stressfri jul.

Med anpassningsbara fält för semestertyp, plats och datum kan du tilldela uppgifter, spåra presentlistor och planera resor utan att tappa bort viktiga detaljer. Vyer som Kalender och Semester hjälper dig att hålla dig till schemat, medan statusuppdateringar håller alla synkroniserade.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Håll koll på önskelistor inför helgdagar, shoppinguppgifter och resplaner.

Dela upp planeringen i teman som resor, presenter, mat och inredning.

Bifoga filer som inbjudningar, menyer och leveransinformation.

Övervaka budgetar med inbyggda fält för ekonomisk uppföljning.

🔑 Perfekt för: Semestervärdar, familjer och evenemangskoordinatorer på arbetsplatser som planerar önskelistor under semestern, hanterar gruppresor eller koordinerar logistiken kring presenter.

16. Mall för födelsedagsönskelista på Instagram Story från Canva

via Canva

Canvas mall för födelsedagsönskelista på Instagram Stories är ett snyggt och iögonfallande sätt att organisera och dela dina födelsedagsplaner. Mot en strukturerad neutral bakgrund erbjuder den tydligt märkta avsnitt för allt du behöver, vill ha och önskar göra – från presenter och kläder till mat och lokal.

Varje objekt är placerat i en modern, handritad bubbla med mjuka pastellstreck, vilket ger den en lekfull men personlig touch. Den är utformad för snabba redigeringar och omedelbar delning, oavsett om du hintar om din önskelista eller bara vill fånga stämningen inför den stora dagen.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Markera önskelistans artiklar efter kategori med snygga handskrivna typsnitt.

Redigera text, färger och layout direkt i Canvas mobilvänliga gränssnitt.

Dela direkt till Instagram Stories eller ladda ner som en digital inbjudan.

🔑 Perfekt för: Att skapa ett personligt inlägg med önskelista till födelsedagen, digital inbjudan eller avslappnad evenemangsteaser för sociala medier.

17. Nyårslista på Instagram Story av Canva

via Canva

Uttryck intentioner som går utöver gåvor med Canvas Instagram Story-mall för nyårslista. Med en ren, minimalistisk design och en neutral bakgrund accentuerad av mjuka skuggor kan du fokusera på värden som fred, kreativitet och självkärlek. Denna mall är utformad för att återspegla nya början och ger visuell tydlighet åt resolutioner, inköp eller milstolpsönskningar.

Varje ord presenteras i en layout med kryssrutor, så att betraktaren mentalt kan kryssa av det de vill uppnå under det nya året. Anpassa avsnitt för personlig utveckling, upplevelser och måste-ha-artiklar för att styra ditt år med en delbar touch.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Lista önskelistaobjekt baserade på avsikt med en lugn, estetisk visuell stil.

Lägg till filter, affirmationer och favoritcitat.

Använd snygga typsnitt och förinställda layouter för enhetlighet.

🔑 Perfekt för: Att dela personliga utvecklingsmål eller önskelista med fokus på tankesätt i början av det nya året.

💡 Proffstips: Istället för att bara lista vad du vill ha, lista saker du tidigare ville ha men nu är glad att du inte köpte eller gjorde. Det ger perspektiv och hjälper dig att förfina din nuvarande lista genom att ta bort "meh"-artiklar som åldras dåligt.

18. Mall för julönskelista för skolor från Template.net

Mallen för julönskelista för skolor från Template.net är en färdig att dela bild som hjälper lärare att lyfta fram klassrummets behov i ett festligt format.

Den är utformad som en anteckningsbokssida med grön bakgrund och grafik med julmotiv, och kategoriserar artiklarna i tre tydliga avsnitt: Klassrumsbehov, Elevernas önskemål och Lärarens val. Detta gör det enkelt för donatorer eller skolans gemenskap att identifiera vad som behövs mest. Den redigerbara designen gör det också möjligt för lärare att snabbt anpassa artiklarna efter årskurs eller säsongens prioriteringar.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla snabbt in önskelistans detaljer från flera elever

Redigera direkt för att återspegla behov i realtid och dela digitalt eller i tryckt form.

Använd under klassrumsaktiviteter eller säsongsbetonade donationskampanjer.

🔑 Perfekt för: Lärare, föräldraföreningar eller skolorganisatörer som hanterar säsongsbetonade donationer eller insamlingar av gåvor.

19. Mall för julönskelista från Template.net

Mallen för julönskelista från Template.net har glada illustrationer och ett tydligt format, vilket gör det enkelt att lista önskade presenter på ett roligt och lättillgängligt sätt.

Den stora gröna presenten i mitten, inramad av ljusslingor, drar omedelbart uppmärksamheten till sig, medan önskelistan i sig är snyggt presenterad med stjärnformade punkter för en julig touch. Stilen är avslappnad och personlig, perfekt för barn, tonåringar eller alla som vill dela presentidéer med kunder, familj eller vänner utan att göra det för komplicerat.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Inkludera önskelistaavsnitt för olika personer

Ladda ner direkt i DOC-, PDF- eller Google Drive-format för att dela med rätt målgrupp.

Den redigerbara layouten gör att du kan anpassa text, typsnitt och presentidéer till kunderna.

🔑 Perfekt för: Personliga julönskelistor för privatpersoner, barn eller familjemedlemmar.

20. Bokläsarens önskelista av Plan Print Land

via Plan Print Land

Bokläsarens önskelista från Plan Print Land är en minimalistisk mall i checklista-stil, skapad för seriösa läsare som behöver ett enkelt och pålitligt sätt att hålla reda på böcker de vill köpa. Den har utrymme för att skriva ner titel, författare, pris och till och med en kryssruta för att markera när en bok har köpts.

Den stilrena mallen innehåller fält för titel, författare, genre och anteckningar. Använd den för att planera inköp av böcker, låneförfrågningar eller bokklubbdiskussioner.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Lägg till boktitlar med pris, författare och köpspårning.

Innehåller åtta livfulla färger och två utskriftsvänliga storlekar.

Använd den i bokplanerare, pärmar eller läsloggar.

🔑 Perfekt för: Ivrig läsare, bokklubbmedlemmar eller alla som vill organisera sina bokinköp.

Planera, spåra och dela alla önskelistor med ClickUp

Oavsett om du organiserar en presentutdelning i familjen, sätter upp personliga mål eller samlar in skolmaterial kan rätt önskelista förenkla processen och underlätta samarbetet.

ClickUps mallar är inte bara redigerbara – de kan anpassas för alla ändamål, från presentplanering till måluppföljning och allt däremellan.

Istället för att jonglera med flera appar eller spridda anteckningar kan du använda ClickUp för att samla alla dina önskelistmallar på ett organiserat ställe. Tilldela uppgifter, ställ in påminnelser, visualisera tidslinjer och spåra till och med bidrag – utan att byta flik.

Är du redo att effektivisera planeringen av din önskelista hemma, på jobbet eller i skolan? Registrera dig gratis för att komma igång med ClickUps kostnadsfria mallar för önskelistor redan idag!