Generativ AI inom e-handel: användningsfall och exempel

Du har hört det förut: ”Erbjud en personlig shoppingupplevelse, så kommer kunderna. ”

Men när generiska rekommendationer, robotliknande chattbottar och intetsägande produktbeskrivningar är normen, hur kan man då verkligen sticka ut?

Generativ AI inom e-handeln förändrar spelplanen. Tänk dig AI-drivna produktbeskrivningar som faktiskt säljer, chattbottar som inte låter som om de programmerades 2010 och rekommendationer som känns otroligt träffsäkra.

Låt oss bryta ner de bästa användningsfallen med exempel från verkligheten för att visa hur det gör skillnad. Dessutom ska vi se hur ClickUps AI-drivna funktioner gör innehållsskapande och automatisering smidigt. 🛒

Förutse efterfrågan och optimera lagerhållningen

Anpassa shoppingupplevelsen

Vad är generativ AI inom e-handel?

Generativ AI inom e-handel avser teknik som skapar innehåll, design och personaliserade upplevelser baserat på mönster och data. Den lär sig av stora mängder information för att generera produktbeskrivningar, marknadsföringstexter, chattresponser och bilder som överensstämmer med kundernas preferenser.

I grunden använder generativ AI naturlig språkbehandling (NLP), djupinlärning och mallar för användarpersonligheter för att analysera data och producera text, bilder och till och med videor som efterliknar mänsklig kreativitet.

🧠 Kul fakta: 1994 skrev Phil Brandenberger historia genom att köpa Stings album "Ten Summoner's Tales" på NetMarket. Detta var den första dokumenterade online-transaktionen där kryptering användes för att säkra betalningen.

Viktiga tillämpningar av generativ AI inom e-handel

Så här används generativ AI inom e-handelsbranschen:

Personliga rekommendationer: AI analyserar vad kunderna tittar på, köper och gillar, och ger produktförslag som känns helt rätt, vilket leder till ökad försäljning och nöjdare kunder.

Innehållsskapande: Generativ AI eller Generativ AI eller produktbeskrivningsgeneratorer kan snabbt skapa innehåll, vilket sparar tid samtidigt som innehållet förblir konsekvent och relevant.

Bättre kundsupport: Chatbots som drivs av AI för meningsfulla konversationer, erbjuder support i realtid och får kunderna att känna sig hörda och uppskattade.

Dynamisk prissättning: AI håller koll på konkurrenternas priser, förändringar i efterfrågan och marknadstrender och justerar priserna i realtid så att företagen kan förbli lönsamma.

Visuell generering: Artificiell intelligens kan skapa högkvalitativa produktbilder, banners och annonser som passar varumärkets stil, vilket gör shoppingen mer visuellt tilltalande.

Automatisering av e-post och sociala medier: AI-verktyg för e-handel hjälper till att skapa personliga e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier baserat på vad kunderna är intresserade av, vilket ökar konverteringsmöjligheterna.

Skräddarsydda shoppingupplevelser: Gen AI skräddarsyr hela shoppingupplevelsen och erbjuder anpassade rekommendationer, erbjudanden och innehåll när kunderna navigerar på webbplatsen, vilket gör varje besök unikt.

Dropshipping-automatisering: AI för dropshipping effektiviserar orderhantering, leverantörskommunikation och uppdateringar av produktlistor för att verksamheten ska fungera smidigt.

🔍 Visste du att? Pizza Hut började erbjuda onlinebeställningar redan 1994! Kunder på utvalda platser kunde lägga beställningar via deras PizzaNet-tjänst.

Verkliga exempel på generativ AI inom e-handel

Online-shopping blir allt snabbare och smartare, men det är ingen slump. 50 % av alla VD:ar har redan integrerat AI i sina digitala produkter och använder den för att finjustera allt från prissättning till kundinteraktioner.

Låt oss ta en titt på hur det ser ut inom e-handeln. 🤖

1. Amazons recensionssammanfattningar

via Amazon

Amazon använder generativ AI för att sammanfatta kundrecensioner till en enda, lättläst sammanfattning, där både positiv och negativ feedback samlas på ett ställe.

När kunderna bläddrar bland produkterna behöver de inte längre gå igenom hundratals enskilda recensioner för att få en överblick över de vanligaste åsikterna. Kanske är kvaliteten utmärkt, men storlekarna är små – AI upptäcker dessa mönster och presenterar dem för kunden.

Med mindre friktion i köpprocessen känner kunderna sig mer säkra på sina val, vilket leder till färre returer och nöjdare kunder. Och eftersom tydlig, hjälpsam information leder till snabbare köp förbättrar Amazon shoppingupplevelsen samtidigt som försäljningen ökar.

📌 Vad som fungerar: Prioritera vanliga teman, filtrera bort irrelevanta recensioner och strukturera insikter så att de stämmer överens med hur kunderna bedömer produkterna. ⚠️ Tänk på följande: Sammanfattningar kan förbise unik men viktig feedback eller betona majoritetens åsikter, vilket kan ge en felaktig bild av produkten.

🔍 Visste du att? Jeff Bezos lanserade Amazon 1995 som en onlinebokhandel. Den första boken som såldes var Douglas Hofstadter's Fluid Concepts and Creative Analogies.

2. Targets lagerhantering

via Target

Targets AI analyserar shoppingtrender, buzz på sociala medier och köpmönster för att ligga steget före efterfrågan. När intresset för en produkt ökar reagerar systemet omedelbart och justerar lagret för att matcha efterfrågan. Det innebär färre tomma hyllor, mindre lagerförlust och en bättre shoppingupplevelse.

AI hjälper också till att upptäcka och åtgärda lagerfel genom att identifiera mönster i data. Detta innebär färre överraskande lagerbrist och mer exakt spårning av vad som finns tillgängligt.

📌 Vad som fungerar: Att förutsäga efterfrågan baserat på realtidsdata, justera lagret innan brist uppstår och balansera lagernivåerna för att undvika över- eller underförsörjning. ⚠️ Tänk på: Prognoser kan bli felaktiga om trenderna förändras plötsligt, vilket kan leda till felaktig lagerbalans.

3. Walmarts efterfrågeprognoser

via Walmart

Walmart använder AI för analys av försäljningsdata, vilket inkluderar säsongstrender och externa faktorer som väder eller helgdagar för att förutsäga kundernas efterfrågan. Systemet genererar noggranna prognoser, vilket hjälper återförsäljaren att proaktivt anpassa lagret.

Om en vinterstorm är på väg förutser systemet en ökad efterfrågan på värmare och filtar och ser till att hyllorna hålls fyllda.

Dessutom använder Walmart AI för att skapa ”digitala tvillingar” – virtuella versioner av sina butiker och distributionscenter. Dessa modeller gör det möjligt för företaget att testa olika layouter, lagerstrategier och operativa justeringar innan man genomför förändringar i verkligheten.

📌 Vad som fungerar: Förutse efterfrågan med hjälp av externa faktorer, håll lagerbalansen och bygg upp kundernas förtroende genom att säkerställa produktens tillgänglighet. ⚠️ Se upp för: Felaktiga förutsägelser från oväntade händelser kan störa planeringen av leveranskedjan.

4. Alibabas virtuella kundtjänst

via Alibaba

Alibabas AI-drivna virtuella assistenter hanterar miljontals kundförfrågningar dagligen och svarar på frågor om frakt, returer och produktinformation på några sekunder. En kund som kontrollerar en beställning får omedelbart en uppdatering, vilket eliminerar långa väntetider och gör upplevelsen smidig.

Dessa chattbottar ger konsekvent support av hög kvalitet, även under högsäsong, vilket säkerställer att kundtjänsten förblir responsiv i alla situationer. Med AI som hanterar rutinfrågor kan mänskliga agenter fokusera på mer komplexa frågor som kräver personlig uppmärksamhet.

📌 Vad som fungerar: Att leverera snabb, pålitlig support i stor skala, minska svarstiderna och låta mänskliga agenter hantera mer nyanserade kundbehov. ⚠️ Se upp för: Felaktigt tolkade frågor med AI i kundtjänsten kan leda till felaktiga svar, vilket kan frustrera kunderna om de inte hanteras omedelbart.

🧠 Kul fakta: Den första varan som någonsin såldes på eBay 1995 var en trasig laserpekare. Säljaren, Pierre Omidyar (eBays grundare), blev chockad när en samlare betalade 14,83 dollar för den.

5. Nikes hjälp med anpassad design

via Nike

Nike By You från Nike gör det enkelt att anpassa sneakers genom att kombinera AI-drivna förslag med personlig kreativitet.

När du väljer preferenser som "fet" och "blå" presenterar plattformen olika sneakersdesign med olika nyanser, texturer och sulstilar. Därifrån kan du förfina detaljerna, byta ut material eller lägga till personliga element som initialer, lyckonummer eller korta meddelanden för en personlig touch.

Nike förbättrar upplevelsen med experttips och instruktionsvideor som guidar användarna genom anpassningsprocessen. AI:n säkerställer att processen flyter smidigt, men det slutgiltiga utseendet bestäms helt av kunden, vilket gör att varje par speglar den enskildes personliga stil.

📌 Vad som fungerar: Effektivisera anpassningen genom ett intuitivt gränssnitt och öka köpbenägenheten genom att erbjuda personliga designalternativ. ⚠️ Tänk på: Begränsad variation i förslagen kan frustrera användare som söker mycket specifika eller okonventionella designer.

6. Zalandos modeassistent

via Zalando

Zalando, en europeisk modekedja, förbättrar shoppingupplevelsen genom ett innovativt virtuellt stylingverktyg som drivs av en stor språkmodell (LLM). Detta intelligenta system skapar personliga klädrekommendationer genom att analysera och kombinera artiklar från Zalandos omfattande katalog.

Processen är mycket enkel för kunderna. Om du till exempel anger att du föredrar ”avslappnad” klädsel i ”neutrala toner” kan verktyget föreslå en perfekt matchande beige tröja med passande jeans.

Detta tillvägagångssätt förvandlar den traditionella online-shoppingupplevelsen till något som mer liknar att arbeta med en personlig stylist. AI:n tar hänsyn till faktorer som säsongstrender, komplementfärger och proportioner för att skapa sammanhängande outfits istället för att bara föreslå enskilda artiklar.

Förutom att förbättra kundnöjdheten främjar denna AI-drivna stylinglösning kundförvärv och hjälper kunderna att upptäcka artiklar som de kanske inte hade hittat på egen hand.

📌 Vad som fungerar: Att utnyttja generativ AI i styling driver försäljningen av hela outfits, förbättrar personaliseringen och ökar kundengagemanget. ⚠️ Tänk på: Felaktigt anpassade stilpreferenser kan leda till irrelevanta förslag, vilket kan göra användarna besvikna.

🧠 Kul fakta: PayPal blev populärt i början av 2000-talet eftersom eBay-säljare behövde ett enklare sätt att ta emot betalningar online. Senare blev det den dominerande onlinebetaltjänsten.

7. Wayfairs visualiseringsverktyg för rumsdesign

via Wayfair

Wayfairs visualiseringsverktyg Decorify använder generativ artificiell intelligens för att förändra hur kunderna inreder sina hem. Ladda bara upp ett foto av rummet, dela dina stilpreferenser och se hur AI skapar realistiska layouter med Wayfair-produkter – som att se den moderna soffan i ditt eget vardagsrum.

Detta smarta verktyg hjälper kunder att visualisera sina köp i sina egna hem, vilket ökar köpkonfidensen och minskar antalet returer. Decorify genererar fotorealistiska bilder i olika designestetik, från minimalistisk till bohemisk, med direktlänkar för att köpa de föreslagna artiklarna.

Plattformen prioriterar tillgänglighet och fungerar smidigt på både stationära och mobila enheter utan att kräva några ytterligare nedladdningar eller applikationer.

📌 Vad som fungerar: Generera realistiska rumvisualiseringar, öka köparnas förtroende och minska returerna genom AI-drivna designrekommendationer. ⚠️ Tänk på: Felaktig rumsskildring eller produktskalning kan förvirra kunderna och undergräva förtroendet.

🔍 Visste du att? E-handelns försäljning inom detaljhandeln förväntas överstiga 4,3 biljoner dollar globalt, med en fortsatt tillväxt under de kommande åren i takt med att onlinehandeln expanderar och konsumenternas preferenser utvecklas.

8. Sephoras virtuella artist

via Sephora

Sephoras verktyg Virtual Artist använder generativ AI för att göra skönhetshandeln personlig och smidig. Ladda upp en selfie så skannar AI:n din hudton och dina ansiktsdrag för att hitta de bästa produkterna från Sephoras enorma utbud.

Har du svårt att hitta rätt foundation? AI väljer en nyans som matchar din hudton. Letar du efter ett läppstift som passar din hudfärg? Den föreslår färger som passar perfekt. Med funktionen Virtual Try-On kan du testa ögonskuggor, läppfärger och till och med lösögonfransar på ditt eget foto innan du fattar ett beslut.

Detta verktyg erbjuder även steg-för-steg-guider anpassade efter dina funktioner. Vill du bemästra konturering eller få en skarpare läppkontur? AI-tekniken guidar dig genom varje steg med tips anpassade efter ditt ansikte.

📌 Vad som fungerar: Analysera hudtoner för exakta färgrekommendationer, personalisera shoppingupplevelsen och öka förtroendet för onlineköp av skönhetsprodukter. ⚠️ Tänk på: Problem med belysning eller fotokvalitet kan påverka resultaten och leda till olämpliga rekommendationer.

🧠 Kul fakta: Amazons 1-Click Buy-funktion gör det möjligt för användare att köpa en artikel på mindre än en sekund om deras betalningsuppgifter och adress är förinställda.

Att driva ett framgångsrikt e-handelsföretag innebär att man måste jonglera med allt från produktlistor till kundengagemang. Generativ AI kan ta en del av den bördan från dina axlar.

Här är några verktyg som gör ditt arbetsflöde smidigare och effektivare:

Shopify Magic: Genererar automatiskt produktbeskrivningar och e-postsvar anpassade efter kundernas frågor.

Grammarly: Säkerställer polerat, varumärkesanpassat innehåll med AI-drivna förslag på grammatik, ton och tydlighet.

Midjourney: Producerar högkvalitativa AI-genererade bilder för produktlistor, annonser och kampanjer i sociala medier.

Medan dessa AI-verktyg hanterar specifika uppgifter som innehållsskapande och analys, behöver e-handelsföretag en arbetsyta som samlar allt: AI, projekt, automatisering och samarbete i realtid. Det är ClickUp.

Det är den ultimata appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Kärnan i dess AI-funktioner är ClickUp Brain, en intelligent assistent som förändrar ditt sätt att arbeta. Den automatiserar repetitiva uppgifter, ger förutsägbara insikter och genererar innehåll anpassat efter dina behov i en enhetlig arbetsmiljö.

Låt oss utforska hur det stöder e-handelsproffs. 🛍️

Skapa innehåll utan att börja från scratch

Skapa produktbeskrivningar enkelt med ClickUp Brain

Produktbeskrivningar, e-postkampanjer och annonstexter är viktiga för e-handeln, men att skriva dem från grunden saktar ner teamen. ClickUp Brain påskyndar skapandet av innehåll samtidigt som varumärkets konsistens bibehålls.

Ett inredningsvarumärke som lanserar en ny kollektion kan till exempel använda AI-skrivverktyget för att skapa SEO-vänliga produktbeskrivningar som lyfter fram viktiga funktioner.

📌 Exempel på uppmaning: Skapa en detaljerad produktbeskrivning för ett handgjort soffbord i trä. Inkludera mått, material och skötselråd samtidigt som du behåller en varm och inbjudande ton.

Den AI-genererade texten ger teamet en solid utgångspunkt, vilket gör att de kan förfina budskapet istället för att skriva från grunden.

🔍 Visste du att? Det finns cirka 28 miljoner e-handelswebbplatser världen över och tusentals nya butiker lanseras varje dag. USA står för hälften av alla e-handelswebbplatser, vilket gör landet till en viktig aktör inom onlinehandeln. Shopify och Wix är marknadsledande och står för 29 % respektive 20 % av onlinebutikerna.

Håll arbetsflödena igång utan problem

Håll arbetsflödena strukturerade och effektiva med ClickUp Brain.

Att driva en e-handelsbutik kräver ständig samordning – spårning av leveranser, uppdatering av lager och planering av marknadsföringskampanjer. ClickUp Brain organiserar uppgifter, sätter prioriteringar och föreslår tidsplaner så att ingenting missas.

Låt oss säga att ett skönhetsmärke kör tidsbegränsade kampanjer.

ClickUp Brain kan generera en steg-för-steg-checklista för kampanjer och tilldela uppgifter till designteamet för skapande av banners, innehållsteamet för annonstexter och logistikteamet för lagerjusteringar. AI föreslår deadlines baserat på tidigare kampanjtidslinjer, vilket hjälper teamet att ligga steget före.

Håll dig steget före med prediktiv analys

Använd AI-drivna insikter för att prognostisera efterfrågan med ClickUp Brain.

Att förstå försäljningstrender och kundbeteende hjälper företag att planera smartare. ClickUp Brain analyserar tidigare data för att förutsäga framtida efterfrågan, vilket gör lagerplaneringen mer precis.

En återförsäljare av friluftsutrustning som förbereder sig för sommarförsäljningen kan till exempel använda assistenten för att analysera förra årets bästsäljare. AI-assistenten lyfter fram trendiga produkter och föreslår justeringar av lagernivåerna därefter.

📌 Exempel på uppmaning: Analysera tidigare försäljningsdata för vandringsutrustning från maj till augusti. Identifiera de mest sålda produkterna och förutsäg den förväntade efterfrågan för kommande säsong.

Fatta smartare, datadrivna beslut

Få tydlig information för bättre beslutsfattande med ClickUp Brain.

E-handelsföretag lever på data som kundrecensioner, försäljningssiffror och webbplatstrafik. ClickUp Brain omvandlar denna rådata till användbara insikter, vilket hjälper team att optimera prissättning, kampanjer och lager.

Anta att en butik för husdjursprodukter märker en minskning i återkommande köp.

ClickUp Brain kan analysera kundfeedback och orderhistorik och avslöja att kunderna älskar en viss produkt men ogillar dess förpackning. Teamet kan använda svaret för att justera sin strategi och förbättra kundlojaliteten.

⚙️ Bonus: ClickUp erbjuder även CRM-mallar som är skräddarsydda för e-handel, vilket hjälper dig att spåra kundinteraktioner, hantera orderförfrågningar och övervaka lojalitetsprogram utan ansträngning.

Automatisera repetitiva uppgifter utan ansträngning

Automatisera rutinuppgifter och förbättra effektiviteten med ClickUp Automation.

ClickUp Automation gör det enkelt att effektivisera repetitiva arbetsuppgifter. Du kan ställa in triggers och åtgärder för att hålla igång arbetet utan ständig övervakning. När en uppgift till exempel flyttas till "Pågående" kan ClickUp automatiskt tilldela den till rätt teammedlem och ställa in ett förfallodatum.

Med utgångspunkt i detta introducerar ClickUp Brain AI-driven anpassning, vilket gör det möjligt för användare att skapa komplexa automatiseringar med hjälp av vanligt språk. Beskriv bara vad du vill ha, så konfigureras det direkt.

Låt oss säga att du driver en onlinebutik och vill påskynda orderhanteringen. Du kan skriva: När orderstatusen ändras till "Klar för leverans" ska du meddela leveransteam, generera en spårningslänk och skicka leveransbekräftelsen till kunden.

AI-arbetsflödesautomatiseringen är skapad för dig och håller allt i rörelse.

📮 ClickUp Insight: Vår forskning visar att AI nu är en naturlig del av vardagen. Cirka 88 % av alla människor använder AI-drivna verktyg på något sätt, och mer än hälften använder dem flera gånger om dagen. ClickUps AI-assistent hjälper e-handelsföretag att hålla jämna steg genom att snabba upp produktbeskrivningar, hantera arbetsflöden och ta hand om repetitiva uppgifter. Mindre rutinarbete, mer tid att växa.

Utmaningar och etiska överväganden kring AI inom e-handel

AI gör e-handeln snabbare och smartare, men medför också utmaningar som företagen inte kan ignorera. Dessa inkluderar:

Partiskhet i rekommendationer: AI lär sig av tidigare data, vilket innebär att det kan förstärka partiskhet i produktförslag, prissättning och annonser, vilket begränsar valmöjligheterna för kunderna.

Dataskyddsfrågor: AI-driven personalisering är beroende av kunddata, vilket gör det avgörande att ha tydliga policyer för datainsamling, lagring och säkerhet.

Brist på mänsklig övervakning: Att automatisera allt, från kundsupport till lageruppdateringar, kan leda till fel som förblir oupptäckta utan mänsklig granskning.

Risker kopplade till immateriella rättigheter: AI-genererade produktbeskrivningar och annonstexter väcker frågor om originalitet, äganderätt och upphovsrättsskydd.

Bedrägerier och svindleri: Falska recensioner, deepfake-annonser och AI-drivna bedrägerier blir allt svårare att upptäcka, vilket gör det viktigt för företag att prioritera åtgärder för att upptäcka bedrägerier.

För att ta itu med dessa utmaningar krävs transparens och kontroll. Genom att fastställa tydliga datapolicyer, övervaka AI-beslut och upprätthålla mänsklig tillsyn inom viktiga områden kan man förebygga partiskhet, skydda integriteten och upprätthålla förtroendet.

Generativ artificiell intelligens bör komplettera mänsklig input, förbättra beslutsfattandet och säkerställa att automatiseringen gynnar både företag och kunder.

🔍 Visste du att? En rapport från Deloitte visar att nästan alla organisationer uppnår mätbar avkastning på sina mest avancerade generativa AI-initiativ, och 20 % upplever en avkastning på över 30 %. Dessutom säger 74 % att AI uppfyller eller överträffar förväntningarna, medan 67 % rapporterar åtminstone måttlig integration i bredare arbetsflöden, vilket understryker AI:s växande roll i näringslivet.

Mindre uppmaningar, mer handling – ClickUp

E-handeln utvecklas snabbare än någonsin med generativ AI som drivkraft. Produktförslag känns mer relevanta, supporten känns mer mänsklig och innehållet flödar utan flaskhalsar.

Men hastighet utan struktur kan fortfarande leda till kaos i teamen.

Det är där ClickUp gör skillnad. Det ger e-handelsteam ett centralt utrymme för att organisera produktlanseringar, automatisera marknadsföringsflöden och generera AI-drivet innehåll – allt utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

ClickUp Brain hjälper till att skriva produktbeskrivningar, prognostisera trender och ta fram insikter från kunddata. Samtidigt sköter Automation orderuppföljning, e-postuppföljning och kampanjlanseringar i bakgrunden.

