8 användningsfall för ChatGPT-marknadsföring som alla marknadsförare bör känna till

Vi känner alla till ChatGPT som ett av de första verktygen som gjorde AI tillgängligt för företagsteam.

Som den amerikanske entreprenören Aaron Levie uttryckte det: ”ChatGPT är ett av de sällsynta ögonblicken inom tekniken då man får en glimt av hur allt kommer att förändras i framtiden.”

Och saker och ting gick snabbt. I mitten av 2025 hade OpenAI bekräftat att ChatGPT hade nått över 800 miljoner användare per vecka.

Men användbarhet är inte detsamma som beredskap. Om din dag är uppdelad mellan dokument, uppmaningar, spårare, godkännanden och fem olika kampanjer som pågår samtidigt, kan ChatGPT hjälpa dig. Från enkel innehållsgenerering till djupgående forskning har det blivit en pålitlig partner för många marknadsföringsteam.

I den här guiden hittar du praktiska användningsfall för ChatGPT-marknadsföring som du kan tillämpa direkt. Du får också exempel och tips som du kan återanvända för innehållsmarknadsföring, digitala marknadsföringskampanjer, e-postmarknadsföring och sökmotoroptimering.

🌟 Utvalda mallar

Om din strategi finns i presentationer medan genomförandet sker i flera olika verktyg kan det bli svårt att följa upp resultatet. ClickUps mall för marknadsföringsplan ger dig en strukturerad plats där du kan sätta upp mål, dela upp dem i uppgifter, följa upp framstegen och se tidslinjer utan att behöva skapa samma plan i flera olika verktyg. Få en gratis mall Spendera mindre tid på att hantera kalkylblad och mer tid på att skapa fantastiska resultat med ClickUps mall för marknadsföringsplaner.

Varför marknadsförare bör använda ChatGPT

Som marknadsförare är den tomma sidan ofta din största fiende. Den komplicerar allt – att skriva blogginlägg, utforma ett inlägg på sociala medier, skapa ämnesrader eller skapa olika varianter av annonstexter för en ny kampanj.

ChatGPT hjälper dig att arbeta snabbare genom att generera ett första utkast och sammanfatta viktiga punkter från dina omfattande anteckningar eller ett arkiv med befintligt innehåll.

Det hjälper också när du behöver strukturerat tänkande på begäran. Du kan be det att gruppera relevanta nyckelord efter avsikt, föreslå innehållsformat för olika kanaler och beskriva vad du ska testa i din nästa uppsättning sociala medier- eller e-postkampanjer.

Kvaliteten på resultatet beror på indata, så det hjälper om du ger det den kontext som en digital marknadsföringskonsult normalt skulle be om:

Din målgrupp

Målet med kampanjen

Kanalen (blogginnehåll, landningssidor, sociala medieplattformar)

Tonfall och begränsningar (varumärkets röst, ordantal, efterlevnadsregler)

Här är några exempel på marknadsföringsuppgifter som du kan hantera med ChatGPT:

✍🏼 Skriv marknadsföringstexter för webbsidor, inlägg på sociala medier, produktbeskrivningar och e-postkampanjer

📈 Analysera kunddata som surfbeteende och köphistorik för att anpassa marknadsföringsmeddelanden och webbplatsinnehåll.

✅ Identifiera marknadstrender och sammanfatta konkurrenternas insikter för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.

Användningsfall för ChatGPT-marknadsföring

För att ge dig en tydlig bild av hur du kan använda ChatGPT för marknadsföring går vi igenom åtta praktiska användningsfall för ChatGPT inom marknadsföring.

Från daglig innehållsskapande till smartare dataanalys och kampanjplanering – dessa exempel visar hur ChatGPT kan förstärka dina marknadsföringsinsatser och förbättra effektiviteten.

1. Idéer till innehåll

via ChatGPT

Allt högpresterande innehåll var en gång bara en idé. Stora idéer är inte lätta att komma på, och ChatGPT kan vara en överraskande effektiv partner för brainstorming. Dessutom gör det att ha en utgångspunkt istället för att stirra på en tom sida att processen att skapa innehåll blir mycket mindre nervös.

Ett annat bra sätt att använda ChatGPT för att komma på idéer till innehåll är att be det att först göra en grundläggande marknadsundersökning. Du kan be det att lista de främsta konkurrenterna i din bransch, hitta marknadsmöjligheter eller till och med föreslå unika försäljningsargument.

Hastigheten är en annan stor fördel. Ett inlägg på Reddit visar faktiskt hur någon använde ChatGPT för att generera 40 innehållsidéer på mindre än 60 sekunder. Men naturligtvis är bra uppmaningar avgörande.

⭐ Prova dessa tips för att komma på idéer till innehåll:

Lista 10 idéer till blogginlägg för ett litet företag som erbjuder marknadsföringstjänster på sociala medier.

Föreslå kreativa idéer för inlägg på sociala medier för ett varumärke som riktar sig till kunder i generation Z.

Brainstorma nyhetsbrevsämnen för en digital marknadsföringsbyrå med fokus på innehållsmarknadsföring.

Generera innehållsidéer baserade på de senaste trenderna inom sökmotoroptimering för e-handelsvarumärken.

✅ Vad är gemensamt för alla dessa uppmaningar?

De är tydliga med målgruppen, nämner affärssammanhanget och specificerar vilken typ av innehåll eller kanal du vill ha idéer till.

📖 Läs också: Hur man använder AI för marknadsföringsautomatisering

2. Segmentering av målgrupper

Eftersom vi pratar om målgruppen, låt oss titta på hur ChatGPT kan hjälpa dig att skapa kampanjer som verkligen talar till rätt personer.

ChatGPT kan sortera igenom enorma mängder kunddata och ge dig en bättre förståelse för vad din målgrupp verkligen vill ha. Det kan hitta mönster och trender som du kanske missar genom att analysera interaktioner, frågor och informell feedback.

Det innebär att du får smartare målgrupper och mer meningsfulla sätt att engagera dem.

Det upptäcker också subtila förändringar i kundernas inställning eller nya marknadstrender, vilket ger dig möjlighet att justera din strategi innan den blir för avancerad. Och eftersom det förstår sammanhang och språk så väl, känns insikterna genomtänkta och förvånansvärt mänskliga.

En av de bästa sakerna med att använda ChatGPT för segmentering är hur mycket enklare det blir att personalisera. Ju mer specifika dina grupper blir, desto svårare är det vanligtvis att skapa meddelanden som känns personliga. ChatGPT avlastar dig från en betydande del av detta arbete.

⭐ Här är några idéer som du kan prova för att segmentera din målgrupp (du måste dock ange nödvändigt sammanhang för dessa):

Föreslå sätt att segmentera vår målgrupp baserat på deras köphistorik och surfbeteende.

Hjälp mig att kategorisera våra nyhetsbrevsprenumeranter i grupper baserat på deras engagemang i tidigare e-postkampanjer.

Identifiera målgruppssegment för ett hudvårdsmärke baserat på kundernas intressen, åldersgrupper och produktpreferenser.

📮 ClickUp Insight: Nästan 88 % av de tillfrågade i en undersökning uppger att de använder AI-verktyg för att göra personliga uppgifter enklare och snabbare. Vill du se samma fördelar på jobbet? ClickUps inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain, hjälper dig att arbeta smartare med färre möten, omedelbara sammanfattningar och automatiserade uppgifter – vilket ökar produktiviteten med upp till 30 %.

3. Optimera innehållet

Många använder ChatGPT för att skapa innehåll från grunden, men visste du att du också kan använda det för att optimera befintligt innehåll?

Enligt SurveyMonkey är det den främsta anledningen till att marknadsförare använder AI-verktyg. Och det är logiskt. Från att lägga till rätt SEO-nyckelord till att anpassa innehåll för olika målgrupper – optimering är där AI tyst och stilla gör sitt bästa arbete.

Oavsett om det handlar om att förbättra ett blogginlägg, göra e-postmarknadsföringstexter mer slagkraftiga eller justera ett inlägg på sociala medier, hjälper ChatGPT dig att få en flygande start.

⭐ Du kan be ChatGPT att hjälpa till med innehållsoptimering med dessa enkla uppmaningar:

Föreslå en lista med SEO-nyckelord för ett blogginlägg om [ämne] och visa mig hur jag kan inkludera dem på ett naturligt sätt i brödtexten, H2-rubrikerna och H3-rubrikerna.

Skriv om följande stycke så att det riktar sig till en annan målgrupp men behåller den ursprungliga innebörden.

Skapa en metabeskrivning för ett blogginlägg med titeln [titel] som får människor att vilja klicka. Ge mig 5 alternativ att välja mellan och täck olika vinklar i varje.

Hjälp mig att skapa en innehållsöversikt baserad på [nyckelord] och relaterade ämnen.

Skriv några fängslande rubriker för ett blogginlägg om [ämne] som kommer att tilltala [målgrupp].

👀 Rolig fakta: Den första tv-reklamen sändes i USA 1941 och marknadsförde Bulova-klockor. Det kostade bara 9 dollar att sända den före en basebollmatch som sändes på en station i New York. Den 10 sekunder långa reklamfilmen öppnade dörren till vad som skulle bli en miljardindustri inom reklam. Idag handlar kostnaden inte bara om medieutgifter – det handlar om kreativ bandbredd och hastighet. AI hjälper team att producera fler tillgångar snabbare, iterera kontinuerligt och återanvända innehåll i olika format.

4. Reklamtexter

Att skriva bra reklamtexter är lite som att inleda en konversation med någon som har bråttom. Du måste fånga deras uppmärksamhet, väcka deras nyfikenhet och ge dem en anledning att bry sig – allt med bara några få ord.

Oavsett om du visar annonser på Google, Facebook, LinkedIn eller till och med TikTok kan ChatGPT hjälpa dig att skapa budskap som känns fräscha och relevanta för din målgrupp.

AI-marknadsföringsverktyget är också praktiskt för att testa olika versioner av en annons ( A/B-testning ). Du kan snabbt skapa några alternativ och se vilket som ger bäst resultat.

⭐ Så här använder marknadsförare ChatGPT för att skriva reklamtexter:

Skriv rubriker och beskrivningar för Google Ads som lyfter fram viktiga punkter och lockar till klick för [produktbeskrivning] från [målgrupp].

Skapa annonstexter för sociala medier som känns personliga och passar tonen på plattformar som Instagram, Facebook och LinkedIn.

Skapa naturliga annonstexter som smälter in i det omgivande innehållet samtidigt som de sticker ut tillräckligt för att väcka intresse.

📖 Läs också: Hur man använder AI i reklam

5. Återanvändning av innehåll

Genom att återanvända innehåll kan små marknadsföringsteam få varje bit av innehåll att arbeta tio gånger hårdare – och maximera avkastningen på investeringen.

Med ChatGPT känns denna process mycket smidigare och sparar ofta tid också.

Ahrefs rapporterar att 74,2 % av nya webbsidor nu innehåller AI-genererat innehåll. Det är inte förvånande att marknadsförare vänder sig till verktyg som ChatGPT för att förbättra sina processer för innehållsskapande och innehållsmarknadsföring.

⭐ Så här använder du ChatGPT för att återanvända innehåll:

Omvandla en serie blogginlägg till en e-bok som också fungerar som en gratis nedladdning för att generera leads.

Sammanfatta ett långt webinar eller podcast till ett blogginlägg eller flera inlägg på sociala medier.

Omforma en bloggartikel till ett engagerande nyhetsbrev via e-post för dina prenumeranter.

Markera viktiga ögonblick från ett webbinarium eller en video för att skapa uppföljningsinnehåll eller korta reklamklipp.

Dela upp en detaljerad artikel i snabba, delbara inlägg för plattformar som Instagram, LinkedIn eller Twitter.

✅ Om du letar efter snabba idéer, här är några som kan hjälpa dig att komma igång:

Sammanfatta detta [webinar, blogginlägg eller podcast] till ett LinkedIn-inlägg på 150 ord för [målgrupp].

Skriv om detta blogginlägg till ett vänligt nyhetsbrev som lyfter fram de viktigaste punkterna.

Omvandla den här artikeln till tre korta Instagram-bildtexter med relevanta hashtags.

📖 Läs också: Hur man använder AI för marknadsundersökningar

6. SEO-optimering

Nästan 65 % av företagen uppger att de har uppnått bättre SEO-resultat med AI-verktyg.

Och det är lätt att förstå varför.

Från att hitta rätt ämnen för din blogg till att hjälpa till med sökordsforskning, ChatGPT gör processen mycket mer organiserad. Det kan också hjälpa dig att komma på rubriker som fångar uppmärksamhet och gruppera söktermer baserat på avsikt, vilket gör det lättare att veta vad dina läsare verkligen letar efter.

Dessutom är det en hjälpsam partner när du vill skapa en stark innehållsstruktur eller skriva metabeskrivningar som lockar till klick.

⭐ ChatGPT stöder dina SEO-insatser på många olika sätt:

Föreslå innehållsidéer baserade på populära sökord inom [din bransch]

Hitta långsvansade sökord och gruppera dem efter sökintention.

Skapa rubrikidéer som är både engagerande och sökordsvänliga.

Skapa en innehållsöversikt som matchar sökintentionen bakom [målord].

Skriv en tydlig och inbjudande metabeskrivning för ett blogginlägg om [ämne].

📖 Läs också: Hur man använder AI för affiliate-marknadsföring

7. Chatbot för leadgenerering och kundsupport

via ChatGPT

Vi uppskattar alla ett snabbt och hjälpsamt svar när vi har en fråga. Det är precis därför företag vänder sig till chatbots för att tillgodose sina kunders behov. Med ChatGPT i bakgrunden kan din chatbot föra mer naturliga konversationer med dina kunder.

ChatGPT-drivna chatbots kan svara på vanliga frågor, dela produktinformation, guida kunderna genom kassan eller till och med hjälpa till att lösa mindre problem. Detta förenklar livet för dina kunder och ger ditt supportteam välbehövlig avlastning.

På marknadsföringssidan kan chatbots på ett smidigt sätt inleda konversationer med webbplatsbesökare och till och med fånga upp leads genom naturliga, vänliga chattar.

⭐ Och om du undrar hur ChatGPT passar in i detta kan du prova att fråga det om saker som:

Ett användarvänligt chatbot-skript för att svara på vanliga produktfrågor

Hjälpsamma svar för att guida kunder genom kassan

Ett naturligt konversationsflöde som gör det enkelt att samla in leadinformation

Förslag på hur en chatbot kan hjälpa besökare att utforska ditt produktutbud

📖 Läs också: Hur man använder AI för marknadsföring

8. Dataanalys och rapportering

Prashanth Southekal, chef för Data for Business Performance Institute, har sagt: ”Företag har massor av data, men [framgång] handlar inte om datainsamling, utan om datahantering och insikter. ”

Detta är ett annat område där ChatGPT kommer väl till pass.

Oavsett om du spårar kampanjresultat, granskar webbplatstrafik eller kontrollerar hur din senaste e-postkampanj gick, förenklar ChatGPT analysen.

Det hjälper också till att förstå komplexa datamängder genom att bryta ner dem till enkla insikter som ditt marknadsföringsteam faktiskt kan använda. Och om du vill upptäcka trender eller göra välgrundade förutsägelser låter ChatGPT dig se framåt genom att läsa in tidigare data.

⭐ Be ChatGPT om hjälp med dataanalys och rapportering:

Sammanfatta de viktigaste resultaten från denna kampanjresultatrapport i enkla termer.

Markera de viktigaste insikterna från våra Google Analytics-data för den senaste månaden.

Föreslå möjliga orsaker till minskat engagemang i våra senaste inlägg på sociala medier.

Granska resultatet av e-postkampanjen under det senaste kvartalet och föreslå förbättringsområden.

👀 Rolig fakta: Termen ”artificiell intelligens” myntades 1956 vid Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, som ofta betraktas som ”grundläggande ögonblick” för området.

Begränsningar vid användning av ChatGPT inom marknadsföring

De flesta av oss inser att ChatGPT kan vara en hjälpsam assistent, men att det inte är utan brister. Det är viktigt för marknadsföringsteam att veta var det brister så att de kan undvika överraskningar och leta efter alternativ till ChatGPT.

Här är några vanliga begränsningar som marknadsförare bör vara medvetna om:

ChatGPT kan ge felaktig information, vilket gör det viktigt att kontrollera fakta innan du delar eller publicerar resultatet.

Svaren kan spegla fördomar från den data som den har tränats på , så marknadsförare måste granska resultaten för att säkerställa rättvisa och inkludering.

Det har ofta svårt med sammanhang och sunt förnuft , vilket leder till svar som låter rätt men missar poängen.

Kreativitet är inte dess starka sida, så originella kampanjidéer eller fyndiga texter kräver fortfarande en mänsklig touch.

Verktyget arbetar ofta med föråldrad eller begränsad information, särskilt när det gäller realtidsdata eller nischade ämnen. Du kan därför behöva uppmana det uttryckligen att hämta den senaste informationen från webben.

📖 Läs också: En guide till användning av AI i innehållsmarknadsföring

ChatGPT-alternativ inom marknadsföring

ChatGPT är användbart för att snabbt skapa utkast och generera dussintals idéer på en gång, men marknadsföringsarbetet slutar sällan med utkastet. Du behöver fortfarande en plats att lagra briefen, tilldela arbete, spåra godkännanden och rapportera resultat utan att duplicera information i flera verktyg.

Det är där Work Sprawl och AI Sprawl kommer in i bilden.

Arbetsflödet blir splittrat när dina planer, tillgångar och uppgifter finns i olika verktyg som inte kommunicerar med varandra.

AI-spridning uppstår när din organisation förlitar sig på flera spridda AI-verktyg och modeller utan överblick, strategi eller kunskap om vem som använder vad. Detta leder till slöseri med pengar, dubbelarbete och säkerhetsrisker.

Om du vill ha ChatGPT-liknande hjälp som är kopplad till utförandet är ClickUp ett smartare alternativ. Det beror på att ClickUps inbyggda AI, ClickUp Brain, finns i samma konvergerade AI-arbetsyta där dina marknadsföringsprojekt redan finns.

Varför ClickUp Brain vinner över ChatGPT för marknadsföringsteam

Skapa utkast till inlägg på sociala medier, annonstexter och e-postinnehåll direkt från din kampanjbrief med ClickUp Brain

ClickUp Brain hjälper dig att skapa innehåll, sammanfatta uppdateringar och omvandla briefs till spårbara uppgifter ända fram till publicering, utan att du behöver lämna din arbetsyta.

ChatGPT vet bara vad du klistrar in.

ClickUp Brain kan arbeta med det som redan finns i din arbetsyta – kampanjdokument, uppgiftsdetaljer, kommentarer, tidslinjer och uppdateringar – så att du spenderar mindre tid på att förklara bakgrunden.

Istället för att kopiera en prompt till ett separat verktyg och klistra in resultatet tillbaka i en marknadsföringsuppgift i ClickUp, kan du skriva utkast till innehåll med hjälp av AI direkt i ClickUp Docs, bifoga det till kampanjuppgifter och behålla hela sammanhanget kopplat.

Be ClickUp Brain att skriva marknadsföringstexter åt dig direkt i ClickUp Docs.

Använd det när du behöver:✅ Omvandla en kampanjbrief till uppgiftslistor och deluppgifter✅ Skriva utkast till inlägg på sociala medier, annonstexter och e-postinnehåll från en enda källa✅ Sammanfatta kampanjuppdateringar och extrahera åtgärdspunkter från anteckningar

När dina bästa uppmaningar finns i någons personliga chattlogg, slutar hela teamet med att uppfinna hjulet på nytt. Med ClickUp Docs (och Docs Hub för organisation) kan du skapa en gemensam plats för kampanjbeskrivningar, återanvändbara uppmaningsbibliotek, positioneringsramverk och godkända meddelanden – och sedan länka varje dokument direkt till de ClickUp-uppgifter som utför det, så att strategi och åtgärder förblir synkroniserade.

Här är en kort video om hur marknadsföringsteam utnyttjar ClickUp Brain på bästa sätt:

💡 Proffstips: Skapa ett AI-assisterat marknadsföringsflöde med ClickUp BrainGPT, din AI-superapp. Som en AI-kompanjon på skrivbordet håller den ditt arbete sammankopplat mellan alla appar du använder: ClickUp, Drive, Slack och mer. Använd din röst för att göra detaljerade anteckningar och sammanfattningar med ClickUp BrainGPT:s Talk to Text Så här kan du använda det för att spara minst en dag varje vecka: Fånga kampanjidéer och kopiera utkast med din röst: Använd Använd Talk to Text för att diktera bloggutkast, olika varianter av annonstexter, e-postämnen eller snabba kreativa briefs när du är mellan möten eller granskar tillgångar på resande fot. BrainGPT omvandlar din röst till polerad text som du kan klistra in direkt i ett ClickUp Doc, en uppgiftsbeskrivning, en kommentar eller valfri textruta.

Ställ frågor som hämtar information från din verkliga kampanjkontext: Istället för att förklara varje detalj på nytt, be ClickUp BrainGPT att hämta svar från innehållet i ditt arbetsområde, såsom uppgifter, dokument, chattar och mötesreferat.

Hitta tidigare arbete snabbt med Enterprise Search- stilfrågor: När du behöver återanvända befintligt innehåll eller hitta kundfeedback kan ClickUp BrainGPT söka i ClickUp, på webben och i filer från anslutna appar. När du behöver återanvända befintligt innehåll eller hitta kundfeedback kan ClickUp BrainGPT söka i ClickUp, på webben och i filer från anslutna appar.

Välj rätt AI för uppgiften utan att förlora dina svar i Workspace: Om du vill ha en annan skriv- eller resonemangsstil kan du byta modell och få tillgång till ChatGPT, Claude eller Gemini i samma gränssnitt!

ClickUp Dashboards gör dataanalys mindre överväldigande

Skapa en instrumentpanel som spårar kampanjresultat, leadkonverteringar och deadlines med ClickUp Dashboards

De flesta marknadsföringsteam har tillgång till stora mängder data. Utmaningen ligger i att sammanställa den på ett meningsfullt sätt. Det är här ClickUp Dashboards kommer till sin rätt.

Du kan skapa en instrumentpanel som visar dina kampanjresultat, leadkonverteringar, innehållsdeadlines och till och med teamets arbetsbelastning i realtid. All data finns samlad på ett ställe, så du slipper byta mellan olika verktyg.

Men dashboards är bara till hjälp om de leder till beslut. ClickUps AI-kort lägger till AI-driven rapportering ovanpå dina dashboard-data, så att du kan generera en sammanfattning eller en anpassad promptbaserad insikt som använder din verkliga arbetsplatsaktivitet.

💡 Proffstips: Skapa anpassade AI-kort, till exempel: AI-sammanfattning: För att generera en hälsokontroll baserad på din kampanjmapp

AI-projektuppdatering: För att få en tydlig statusuppdatering som du kan klistra in i e-postmeddelanden till intressenter

AI Brain: För att köra en anpassad prompt som ”Sammanfatta vad som levererats denna vecka, vad som är blockerat och vad som behöver uppmärksammas härnäst”. Använd anpassade mallformat som hjälper dig att snabbt konfigurera din instrumentpanel med ClickUp AI Cards

ClickUp Automations och Agents hjälper dig att arbeta smartare, inte hårdare.

Automatisera rutinåtgärder som överlämning av uppgifter, statusuppdateringar eller påminnelser om granskningar för att hålla dina projekt igång med ClickUp Automations

Det finns alltid en lång lista med små uppgifter som tar alldeles för mycket tid, som att skicka påminnelser om publicering och följa upp godkännanden. ClickUp Automations hanterar dem åt dig.

Anta att en uppgift är markerad som klar. Du kan ställa in ClickUp så att den automatiskt meddelar nästa person i turordningen, tilldelar nästa steg eller till och med schemalägger en uppföljning.

💡 Proffstips: Håll kampanjöverlämningarna igång på egen hand med ClickUp Super Agents. Överlåt hela marknadsföringsflödet, såsom att skapa, granska och publicera inlägg på sociala medier, till ClickUp Super Agents När marknadsföringsarbetet når granskningscyklerna uppstår förseningar oftast på grund av otydliga ägare eller glömda uppföljningar. ClickUp Super Agents kan köras när något förändras i ditt arbetsflöde och vidta åtgärder automatiskt, så att ditt team inte behöver förlita sig på manuella påminnelser. Två exempel på agenter som du kan ställa in direkt i ClickUp: Kampanj-QA-agent: När en uppgift flyttas till Klar för granskning, kontrollera uppgiften för obligatoriska fält (målgrupp, kanal, deadline, länk till tillgång) och kommentera sedan med vad som saknas och tilldela rätt granskare.

Agent för återanvändning av innehåll: När en blogginläggsuppgift markeras som godkänd, generera en checklista med återanvändningsuppgifter (LinkedIn-inlägg, e-postutdrag, korta bildtexter) och skapa dessa uppgifter i rätt lista med föreslagna förfallodatum. Generera ett första utkast för innehållstillgångarna och tagga rätt ägare för manuell granskning och redigering.

Och om du letar efter ett sätt att samla alla dina marknadsföringsinsatser på ett ställe, gör ClickUps mall för marknadsföringsplan det ännu enklare.

Få en gratis mall Spendera mindre tid på kalkylblad och mer tid på att skapa fantastiska resultat med ClickUps mall för marknadsföringsplaner.

Här är vad som gör det så användbart:

Sätt upp tydliga marknadsföringsmål och dela upp dem i hanterbara uppgifter.

Håll ordning på dina kampanjer med en strukturerad, stegvis plan.

Spåra framsteg med inbyggda mätvärden och få en exakt bild av läget.

Gör snabba justeringar baserat på resultat i realtid.

📖 Läs också: Gratis mallar för marknadsföringsplaner för att skapa en marknadsföringsstrategi

ClickUp Brains användningsfall inom marknadsföring

Använd dessa uppmaningar i ett ClickUp Doc eller en uppgiftsbeskrivning med ClickUps AI, så att dina idéer och utkast förblir kopplade till pågående kampanjarbete.

1. Idéer till innehåll

Generera 15 blogginläggsidéer för [målgrupp] kring [ämne] och gruppera dem efter trattstadium (TOFU, MOFU, BOFU).

Skapa 10 vinklar för inlägg på sociala medier för [kampanj] och föreslå det bästa innehållsformatet för varje (karusell, kort video, textinlägg).

Baserat på vårt befintliga innehåll om [ämne], föreslå 8 nya vinklar som vi ännu inte har täckt.

2. Segmentering av målgrupper

Föreslå 5 målgruppssegment för [produkt] med hjälp av dessa signaler: [köphistorik], [surfvanor], [användningsfall], [yrkesroll]

Skriv en meddelandematris per segment med smärtpunkter, nyckelbudskap, bevis och CTA för varje segment.

Identifiera troliga invändningar för varje segment och föreslå svar som vi kan använda i annonser och på landningssidor.

3. Innehållsoptimering och SEO-support

Föreslå relevanta nyckelord för ett blogginlägg om [ämne] och visa sedan var de kan placeras på ett naturligt sätt i denna disposition: [klistra in disposition]

Skriv om detta avsnitt för [målgrupp] och behåll samtidigt samma huvudpunkter: [klistra in stycke]

Skriv 5 metabeskrivningar för denna bloggtitel och håll varje beskrivning under 155 tecken: [titel]

4. Annonstexter och A/B-testning

Skriv 6 Google Ads-rubriker och 4 beskrivningar för [erbjudande], där varje rubrik och beskrivning lyfter fram en annan fördel.

Skapa tre varianter av LinkedIn-annonser för [persona] med olika hookar och CTA:er.

Ge mig 5 A/B-testidéer för denna annonstext och förklara vad varje test försöker ta reda på: [klistra in text]

5. Återanvändning av innehåll

Omvandla detta blogginlägg till ett LinkedIn-inlägg på 150 ord, en tråd med 6 tweets och 3 korta bildtexter med relevanta hashtags: [klistra in länk eller text]

Sammanfatta detta webinar i 7 viktiga punkter och 5 sociala utdrag för sociala medieplattformar: [klistra in anteckningar]

Skapa en e-postnyhetsbrevsversion av den här artikeln med en tydlig inledning, tre huvudpunkter och en CTA: [klistra in artikel]

📖 Läs också: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

Driv hela din marknadsföringsmotor i ClickUp

Det råder ingen tvekan om att ChatGPT har förtjänat sin plats som en praktisk marknadsföringshjälpreda. Men alltför ofta stannar det där.

ClickUp Brain tar den energin ännu längre. Det genererar inte bara idéer och förfinar utkast, utan omvandlar den inspirationen till organiserat, spårbart arbete som ditt team faktiskt kan utföra inom samma arbetsyta. Till skillnad från ChatGPT är Brain verkligen kontextmedvetet.

Den största fördelen med att använda ClickUp för marknadsföring är dessutom att det centraliserar din marknadsföringsmotor. När strategi, tillgångar, genomförande och teamkommunikation finns på ett och samma ställe behöver du inte oroa dig lika mycket för överlämningar och kontextbyten. Ditt team får en tydligare väg från ”här är idén” till ”här är vad som ska lanseras, när och vem som ansvarar för det”.

Är du redo att samla AI-driven strategi, innehåll och genomförande på ett och samma ställe? Kom igång med ClickUp idag.