Bästa AI-reklamkampanjer: exempel och lärdomar

Du kan ha världens mest briljanta och gripande reklamkoncept.

Men om det tar dig tre veckor att producera och optimera den har du redan missat chansen att skapa genomslag.

Det är därför varumärken utnyttjar artificiell intelligens. För att agera snabbt, läsa av signaler tidigt och fatta kreativa beslut i stor skala.

Men var ska du börja?

Hur använder du AI för att skapa annonser utan att offra mänsklig kreativitet?

Det finns inget mer hjälpsamt än att studera verkliga exempel på AI-reklam i praktiken.

I det här inlägget analyserar vi framgångsrika kampanjer från ledande varumärken, viktiga lärdomar och en steg-för-steg-guide till hur du lanserar din egen AI-drivna reklamkampanj.

Vad gör en AI-reklamkampanj unik?

Att bara använda AI-teknik för att skapa en reklamkampanj ger ingen konkurrensfördel. Det beror på att nästan alla andra varumärken redan gör det.

För att sticka ut från mängden bör du se till att din annons uppfyller de flesta av följande punkter:

Dynamiska kampanjer: De bästa AI-reklamkampanjerna är mycket dynamiska. De anpassar budskap, bilder och format i realtid baserat på målgruppens reaktioner.

Hyperpersonalisering i stor skala: Att skräddarsy annonsinnehåll till olika målgruppssegment = personalisering. Att skräddarsy det efter enskilda användares preferenser är hyperpersonalisering. Och hyperpersonalisering är det som får människor att tänka: ”Wow, det här varumärket förstår mig.”

Plattformsanpassad genomförande: Använd AI för att återanvända annonser för olika plattformar. Medan ditt Använd AI för att återanvända annonser för olika plattformar. Medan ditt AI-verktyg för sociala medier ger dig kreativiteten kan du anpassa det till plattformsspecifika dimensioner, berättelser och målgrupper.

Inbyggd annonsförsök: Traditionell annonsskapande är långsam. Med AI kan du generera och testa hundratals variationer (rubrik A + video C + blå CTA-knapp) samtidigt. Systemet identifierar också vilka kombinationer som ger flest konverteringar och skalar dem omedelbart.

Optimering av annonser i realtid: AI utvärderar annonsernas prestanda utifrån flera dimensioner – kreativa varianter, målgrupper, placeringar, format – för att optimera dem. Till exempel upptäcker den kreativ trötthet (när användarna tröttnar på att se samma annons) och justerar frekvensen innan din avkastning sjunker.

⚖️ AI-marknadsföringskampanjer vs. AI-reklamkampanjer: Det är lätt att blanda ihop de två, men här är skillnaden: AI inom marknadsföring är ett övergripande begrepp. Det innefattar användning av AI för målgruppsundersökningar, prediktiv beteendemodellering och samordning av meddelanden via e-post, CRM och sociala medier. Det innefattar användning av AI för målgruppsundersökningar, prediktiv beteendemodellering och samordning av meddelanden via e-post, CRM och sociala medier.

AI-reklam är en del av AI-marknadsföring som fokuserar på betalda mediemiljöer. AI:s roll här är att optimera annonsköp, målgruppsanpassning och kreativ leverans i realtid. Kort sagt: Varje AI-reklamkampanj är en del av en AI-marknadsföringsstrategi, men inte alla AI-marknadsföringstaktiker innefattar reklam.

Exempel på de bästa AI-reklamkampanjerna

Låt oss nu ta en titt på de tio bästa exemplen på AI-reklam från globala varumärken och se hur de använder AI för att kommunicera sina försäljningsargument:

👀 Visste du att? Klockor i reklam är nästan alltid inställda på 10:10. Det beror på att klockan 10:10 bildar visarna en ram runt varumärkets logotyp (vanligtvis centrerad högst upp) och, ännu viktigare, de ser ut som ett leende ansikte. 😀

1. Heinz: Så här ser ketchup ut för AI

via Forbes

År 2022 hoppade Heinz på DALL-E-hype-tåget med ett enkelt experiment: de bad AI att rita ”ketchup”.

Resultatet blev en mästarklass i varumärkeskapital. AI genererade konsekvent bilder med den ikoniska Heinz-flaskformen, gravstensetiketten och den specifika nyansen av rött.

För att ta det ett steg längre matade de AI med allt mer bisarra uppmaningar som "Ketchup i yttre rymden", "Renässansketchup" och "Ketchupdykning". Oavsett hur surrealistisk begäran var, var resultatet utan tvekan Heinz.

Kampanjen exploderade när Heinz uppmanade fansen att skicka in sina egna förslag, vilket förvandlade initiativet till en enorm UGC-motor.

✅ Viktig slutsats: Använd AI för att bekräfta ett varumärkes sanning. Detta är ett utmärkt exempel på ett varumärke som använder AI för att bevisa en psykologisk poäng: Heinz är ketchup. Dessutom kändes resultatet opartiskt eftersom frågorna var generiska. Neutraliteten gjorde resultatet mycket mer kraftfullt och övertygande.

2. Burger King: The Million-dollar Whopper Contest

via HypeInsight

Om det finns någon som vet hur man spelar reklamspeet rätt, så är det BK.

Och det gjorde de återigen 2024 genom att lansera en AI-driven mikrosajt som uppmanade kunderna att skapa sina drömburgare med hjälp av enkla textprompter.

Användarna skickade in sina vildaste ingredienskombinationer – allt från kanderade jalapeños till jordnötssmör. En AI-bildgenerator skapade omedelbart en hyperrealistisk, aptitretande bild av deras skräddarsydda whopper.

BK lät sedan allmänheten rösta på vilken hamburgare som skulle produceras i begränsad upplaga, med en vinst på 1 miljon dollar till vinnaren.

✅ Viktig slutsats: Använd AI-reklam som en inkörsport för snabb produktidé och crowdsourcing. BK förvandlade i princip en rolig tävling till världens största marknadsundersökning, där kunderna fick bestämma exakt vad nästa bästsäljande topping skulle vara.

🚀 ClickUp-fördel: Förlorar du timmar på att sitta framför en tom sida? Använd ClickUp Brain för att producera innehåll i stor skala – vare sig det är illustrationer, bilder, reklamtexter, bildtexter för sociala medier, rubriker etc. Be till exempel Brain att ”generera fem varianter av ett 15 sekunders videoskript för lanseringen av ett miljövänligt tvättmedel riktat till millenniegenerationens husägare” och se hur det utför det kreativa arbetet på några sekunder. Sätt igång din nya stora reklamidé med smarta, skräddarsydda kopieringsförslag med hjälp av ClickUp Brain. Detta ersätter naturligtvis inte dina designers. Det ger dem bara ett försprång och en stark kreativ riktning att arbeta med! Dessutom kan du be ClickUp Brain att generera bilden åt dig.

3. Coca-Cola: Skapa en kampanj med riktig magi

Coca-Cola öppnade sitt arkiv och gav fansen tillgång till sina ikoniska varumärkestillgångar, såsom logotyper, flaskformer, arkivbilder etc., via en anpassad AI-plattform.

Med hjälp av DALL-E och GPT-4 skapade användarna originell digital konst med julen som tema. Medan AI möjliggjorde stor skala och kreativ variation, agerade Coca-Cola som kurator och valde ut de bästa verken för högprofilerade placeringar.

Genom att låta fansen ta kreativa initiativ kunde Coca-Cola förbli i centrum för juldiskussionen utan de enorma kostnaderna för traditionell innehållsproduktion.

✅ Viktig slutsats: Haka på de nya AI-trenderna för att skapa annonser som möjliggör användardeltagande och kreativ frihet. Detta leder till stark kulturell påverkan, engagemang och omfattande förtjänad media, vilket är de verkliga vinsterna här.

🧠 Kul fakta: Jultomten är röd tack vare Coca-Cola. Ursprungligen avbildades han ofta som en lång, smal man klädd i grönt, blått eller brunt. 1931 gav Coca-Cola illustratören Haddon Sundblom i uppdrag att skapa en "hälsosam" jultomte för deras julannonser. Han ritade en rundlagd, glad man i en knallröd kostym (som matchade Coca-Colas logotyp). Den bilden var så stark att den blev den globala, permanenta standarden för hur jultomten ser ut idag.

4. Nutella: Sju miljoner burkar. Ingen är den andra lik.

via Dezeen

När personalisering först blev ett modeord höll de flesta varumärken det digitalt – e-post, annonser och rekommendationer. Massproducerade fysiska produkter förblev i stort sett enhetliga.

Nutella såg en möjlighet att bryta status quo.

De matade en AI-motor med ett bibliotek av mönster och färger, som systemet sedan använde för att generera sju miljoner unika etiketter för deras burkar i Italien.

Resultatet? Ingen burk på supermarketens hyllor var identisk med någon annan.

Kampanjen utlöste en frenesi på sociala medier när fansen jagade de mest estetiska designerna. På så sätt lyckades Nutella förvandla en vanlig livsmedelsprodukt till ett unikt samlarobjekt, vilket effektivt gjorde varje kund till ägare av ett konstverk i begränsad upplaga.

✅ Viktig slutsats: AI-driven personalisering är mest effektiv när den är integrerad i produktupplevelsen. I det här fallet blev burken själv både reklamskylt, samlarobjekt och utlösare för delning på sociala medier.

5. BMW: 900 års konst på en enda duk

via BMW

BMW tog sin legendariska tradition med ”Art Car” in i den digitala eran med The Electric AI Canvas.

De tränade StyleGAN, en AI-modell, på hela 50 000 bilder som spänner över 900 år av konsthistoria, plus verk från samtida legender. Resultatet blev ett dynamiskt, föränderligt mästerverk som projicerades direkt på bilens yta.

Installationen blev en enorm magnet på sociala medier eftersom det var omöjligt att ta samma foto två gånger – konsten förändrades hela tiden.

✅ Viktig slutsats: Använd inte AI bara för att introducera nya narrativ. Använd den för att förstärka ditt varumärkes befintliga arv och varumärkesidentitet. Exemplet ovan visar hur BMW förstärkte sin långvariga koppling till innovation, hantverk och konst genom generativ AI.

6. Nike: Serena mot Serena

via AKQA

För att fira sitt 50-årsjubileum och Serena Williams pensionering gjorde Nike det otänkbara: de arrangerade en match mellan Serena 1999 (det 17-åriga underbarnet) och Serena 2017 (den 35-åriga mästaren).

Med hjälp av maskininlärning analyserade Nike 20 års spel – de modellerade hennes fotarbete, skottval och till och med hennes psykologiska reaktioner under press. De simulerade 130 000 matcher mellan hennes två ”jag” och sände den stora finalen som ett liveevenemang.

Detta genererade ovärderliga datadrivna insikter för både tennisfans och Nikes interna produktutvecklingsteam.

✅ Viktig slutsats: Vem har sagt att annonser måste vara uttryckligt säljfrämjande? Kombinera maskininlärning med din kreativa genialitet för att skapa annonser som ger meningsfulla insikter och formar uppfattningen.

7. Hettich: #RoastTheRoom

via Best Media Info

Hettich (jätten inom möbelbeslag) utnyttjade internets förkärlek för att ”roasta” med sin kampanj #RoastTheRoom.

De använde AI för att skapa ”katastrofrum” – bostadsutrymmen som såg ut som postapokalyptiska mardrömmar av röra och kaos. De publicerade dessa bilder på Instagram och utmanade sina följare att kritisera designen.

När kommentarerna strömmade in använde Hettich generativ AI för att ge rummen en "glow-up" och visa en fantastisk, organiserad transformation som drevs av deras hårdvara.

✅ Viktig slutsats: AI ersätter inte kreativitet. Ledande varumärken använder AI för att förverkliga koncept som skulle vara för kostsamma, komplexa eller fysiskt omöjliga att genomföra i verkligheten.

8. Unigloves: Bortom traditionella reklamfotograferingar

via Superside

Unigloves stod inför en stor utmaning: deras handskyddsprodukt, Derma Shield, används av alla från hårda mekaniker till laboratorieforskare. Men de saknade budget för en stor global fotografering.

Istället för att nöja sig med tråkiga stockfoton använde de AI för att generera 250 hyperrealistiska scener som visar branschproffs som använder Derma Shield i högintensiva miljöer.

Från en brandman som förbereder sig för tjänstgöring till en tatuerare som tvättar händerna – de AI-genererade bilderna gjorde det möjligt för Unigloves att kommunicera relevans inom dussintals branscher med perfekt visuell konsistens.

✅ Viktig slutsats: Använd AI där dina största problem finns. För Unigloves var det inte kreativiteten, utan budgetbegränsningar och tid till marknaden. De utnyttjade AI för att skapa bilder i en skala som var omöjlig för människor att åstadkomma på så kort tid.

9. H&M: Digitala tvillingar förnyar modellfotograferingar

H&M vände upp och ner på modefotograferingen genom att skapa högupplösta digitala tvillingar av sina toppmodeller. Istället för att boka en studio i flera veckor för att fotografera en ny kollektion med 500 plagg, använde de AI för att klona modellerna en gång.

Dessa tvillingar kunde användas för att visa upp kläder i olika poser, miljöer och format – utan att behöva göra upprepade fotosessioner. Det förvandlade ett ansträngande, månadslångt produktionsschema till några få klick på en skärm.

✅ Viktig slutsats: Använd AI för att frigöra din kreativa produktion från fysiska begränsningar. Genom att digitalisera talangen förvandlade H&M en logistisk mardröm till en skalbar, snabb innehållsmotor.

10. Virgin Voyagers: J. Lo har just skickat dig en personlig inbjudan

via WPP

Här är ett annat bra exempel: Virgin Voyages visste att de inte kunde få Jennifer Lopez att sätta sig ner och spela in miljontals individuella videor. Så de klonade hennes utseende och röst för att skapa Jen AI.

Med hjälp av detta verktyg kunde användarna skapa en hyperpersonlig videoinbjudan till en kryssning. Du kunde berätta för ”Jen” vad din vän hette och varför hen behövde en semester, och hon skickade ett personligt meddelande direkt till hen.

✅ Viktig slutsats: Kampanjer med kändisar behöver inte längre begränsas av en talespersons kalender. Jen AI-kampanjen visar hur AI-kloning kan förvandla en enskild varumärkesambassadör till en skalbar, interaktiv varumärkestillgång.

Lärdomar från framgångsrika AI-kampanjer

Tio exempel. Tio viktiga lärdomar.

Men vad handlar det egentligen om?

Här är de fyra viktigaste lärdomarna som varje framgångsrik AI-driven kampanj ger oss:

Använd AI för insikter, inte bara automatisering

Om du bara använder AI för att skriva reklamtexter snabbare eller automatisera repetitiva arbetsuppgifter missar du poängen.

Framgångsrika AI-kampanjer prioriterar AI-drivna insikter. De använder AI för att analysera stora datamängder, spåra engagemangsmönster, kundbeteende, avhopp och kreativ trötthet för att stödja datadrivna beslut.

Dessa insikter avgör sedan den kreativa inriktningen, valet av kanaler, tidpunkten och kampanjens struktur.

Kombinera kreativitet med data

Använd AI redan från början, dvs. i den kreativa processen (idé- och konceptualiseringsfasen). Analysera trender, kulturella signaler, målgruppens intressen och historiska resultat för att upptäcka möjligheter som dina konkurrenter kanske missar.

AI-drivna digitala marknadsföringsverktyg utvidgar de kreativa gränserna och skapar nya vinklar och varianter som når publiken på ett djupare plan.

👀 Visste du att? Ben & Jerry's använde AI för att analysera över två års konversationer på sociala medier och upptäckte en enorm, outnyttjad trend för "glass till frukost". Deras smakexperter använde sedan sin kreativitet, smakbedömning och varumärkets personlighet för att omvandla dessa insikter till verkliga produkter. via Lenovo Pro Community

Testa och optimera kontinuerligt

Dagens annonsörer utformar kampanjer med variationer redan från dag ett. AI genererar flera kreativa riktlinjer, format, krokar och budskap som körs samtidigt. Därefter analyseras hur varje variant presterar i olika demografiska grupper, placeringar och mikromoment.

Istället för att gissa vilken kreativitet som kommer att fungera kan annonsörer övervaka prestationssignaler i realtid och optimera kampanjer direkt.

👀 Visste du att? Metas AI Sandbox förser annonsörer med generativa och prediktiva verktyg som är särskilt utformade för denna typ av optimering. Sådana AI-innovationer gör det möjligt för varumärken att automatiskt skapa dussintals versioner av annonstexter, bakgrunder och format för att se vad som verkligen konverterar i en live-miljö. via Meta

Säkerställ transparens och etik

AI-modeller lär sig av historiska data.

Haken? Dessa historiska data återspeglar ofta samhälleliga fördomar kring kön, etnicitet, ålder, kroppstyp, geografi eller ekonomisk status. Om detta inte kontrolleras kan AI förstärka stereotyper även om det aldrig varit varumärkets avsikt.

Transparens spelar också en avgörande roll. Målgrupper reagerar bättre när varumärken är tydliga med hur AI används i deras annonser. Kampanjer som döljer AI-användningen riskerar att möta motreaktioner när det senare uppdagas.

👀 Visste du att? Dove tog en stark och tydlig ställning genom att tillkännage att man aldrig skulle använda AI för att generera eller förändra kvinnors kroppar i sin reklam. Varumärket erkände att generativa AI-modeller ofta tränas på partiska datamängder som förstärker orealistiska skönhetsideal, och att användningen av sådana resultat – även om det är oavsiktligt – skulle kunna förstöra årtionden av varumärkets positionering som ”Real Beauty”.

Hur man planerar AI-reklamkampanjer

Inspirerad att skapa din egen AI-reklamkampanj?

Nedan visar vi hur du gör det.

⭐ Bonus: Om du vill göra allt på ett ställe, utan att behöva byta verktyg och hoppa mellan flikar, blir ClickUp, en konvergerad AI-arbetsplats, ditt produktivitetscentrum.

Du kan planera och genomföra AI-kampanjer i ClickUp – och därmed slippa kaoset med osammanhängande verktyg och den arbetsöverbelastning som det medför.

Steg 1: Bestäm var du ska använda AI

AI-reklamkampanjer ger resultat, förutsatt att du använder AI på ett medvetet sätt.

Börja med att identifiera de största friktionspunkterna som du vanligtvis stöter på när du planerar eller genomför sådana kampanjer.

Vanliga områden där AI kan göra skillnad:

Kreativa flaskhalsar: Du har svårt att skapa visuella tillgångar för din kampanj.

Produktionskostnader: Du kanske har duktiga designers, men produktionen är dyr.

Manuella processer: Ditt team är överbelastat av manuell rapportering

Skalbarhetsproblem: Du är en byrå som hanterar flera reklamkampanjer och behöver AI för att automatisera allt.

Välj ett eller två områden med stor påverkan för att introducera AI och förstärka din reklamstrategi. Detta håller kampanjen fokuserad, förhindrar AI-spridning och motiverar din AI-investering.

⭐ Bonus: Behöver du en snabb väg ut ur AI-djungeln? Titta på den här videon 👇

📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsyta och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klarspråk och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsytan. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Steg 2: Brainstorma kampanjidéer och förbered en plan

När du vet var du ska använda AI är det dags att förbereda konceptet för din kreativa kampanj.

Samla ditt team för att diskutera det problem du vill lösa, den historia du vill berätta och hur framgång för denna reklamkampanj ser ut.

Gå bort från statiska möten och använd ClickUp Whiteboards för visuell planering av marknadsföringskampanjer. Det är här din annonsstrategi tar form i realtid.

Lägg till olika element i ClickUp Whiteboards för gemensam brainstorming av reklamkampanjer.

Så här kan de påskynda och strukturera dina brainstorming-sessioner:

Teamen använder klisterlappar, frihandsteckningar och kopplingar för att kartlägga varje fas – från den initiala idén till produktion och lansering.

Se dina kollegors markörer röra sig i realtid när ni gemensamt redigerar whiteboardtavlorna.

Använd Brain direkt i whiteboards för att generera idéer, briefs, tillgångsvariationer och mycket mer.

När du saknar energi och idéer kan du be ClickUp Brain att föreslå marknadsrelevanta kampanjteman och annonsinspiration att arbeta med.

Brainstorma reklamstrategier och kampanjidéer snabbare med ClickUp Brain.

Här är några otroligt enkla sätt att göra det på:

Be Brain att komma med kampanjidéer från grunden baserat på din målgrupp, kampanjens mål, försäljningsargument, marknadstrender och önskad kanal.

Be den föreslå flera varianter av samma kampanjidé så att ditt team inte fastnar i ett enda tankesätt.

Be den att kritisera din kampanjidé och upptäck brister

När du har slutfört en kampanjidé kan du använda ClickUp Docs för att utarbeta grundläggande element. Detta inkluderar kreativa briefs, varumärkesriktlinjer, ramverk för meddelanden, checklistor för kvalitetssäkring, planer för innehållsmarknadsföring och mycket mer.

Skapa kampanjbeskrivningar, annonstexter etc. för ditt team med hjälp av Brain + ClickUp Docs-kombinationen.

Så här gör du:

AI-innehållsgenerering: Skriv naturliga språkprompter som ”Skapa en kreativ brief på en sida som innehåller bakgrund, mål, målgruppspersonligheter och en tidsplan för lanseringen”.

Förfina och polera: Använd funktionen Ask AI för att omedelbart justera tonen, korrigera grammatik eller översätta texter för globala marknader.

Centraliserad kunskapsbank: Nästlade dokument och wikis håller dina kampanjresurser organiserade, medan live-samredigering säkerställer att alla bokstavligen är på samma sida med hjälp av Nästlade dokument och wikis håller dina kampanjresurser organiserade, medan live-samredigering säkerställer att alla bokstavligen är på samma sida med hjälp av Docs Hub.

🚀 ClickUp-fördel: Brainstorming tar oftast upp mycket fakturerbar tid. Men tänk om det fanns ett sätt att komma på idéer snabbare, utan att kompromissa med kvaliteten? ClickUp Brain MAX är nästa generations AI-skrivbordsassistent för kreativa team. Den samlar kraftfulla AI-funktioner under ett och samma tak: Snabba upp forskningen med Enterprise Search : Hitta omedelbart intern forskning, tidigare kampanjdata eller varumärkesresurser i hela ditt arbetsområde. Hitta omedelbart intern forskning, tidigare kampanjdata eller varumärkesresurser i hela ditt arbetsområde.

Slipp manuell inmatning med Talk to Text : Diktera kampanjidéer eller mötesanteckningar utan att använda händerna. Låt AI strukturera dina spretiga tankar till professionella åtgärdspunkter. Diktera kampanjidéer eller mötesanteckningar utan att använda händerna. Låt AI strukturera dina spretiga tankar till professionella åtgärdspunkter.

Modellflexibilitet: Växla mellan de senaste ChatGPT-, Claude- eller Gemini-modellerna i ditt dokument för att få olika kreativa personligheter för din annonstext.

Prata med din arbetsplats med Contextual AI : Ställ frågor till Brain om din arbetsplats, till exempel ”Vilken var vår mest framgångsrika hook från kampanjen under tredje kvartalet?” – för att basera din nya strategi på verkliga data. Ställ frågor till Brain om din arbetsplats, till exempel ”Vilken var vår mest framgångsrika hook från kampanjen under tredje kvartalet?” – för att basera din nya strategi på verkliga data. Så här underlättar Brain MAX ditt liv 😎

📚 Läs mer: Hur du skapar din strategi för sociala medier

Steg 3: Planera tidsplanen för din AI-kampanj

Din kampanjtidplan beror på hur du planerar att använda AI.

📌 Exempel: Om du planerar att först träna en anpassad AI-modell för att skapa en annons (som Nikes annons Serena vs. Serena), blir din skapande- och planeringsfas längre. Men om du bara använder den för att skapa AI-genererade bilder, blir samma fas kortare.

Nyckeln till en framgångsrik lansering är att bygga in en buffert. Lämna alltid utrymme för oväntade vändningar, feedbackcykler och ompositionering.

ClickUp erbjuder flera sätt att enkelt kartlägga och visualisera realistiska tidslinjer för AI-kampanjer:

Alternativ 1: Få en överblick med Gantt-diagram

Visa uppgifter, tidslinjer och beroenden mellan projekt med ClickUps Gantt-diagramvy.

Använd ClickUp Gantt Chart View för att visa hela din kampanj som en serie sammankopplade uppgifter med tydliga beroenden.

Du kan flytta uppgifter direkt på tidslinjen för att ordna om dem, färgkoda staplar för enkel identifiering och expandera dem för att se detaljerad information.

📌 Exempel: ”Slutför kampanjbeskrivningen” övergår till ”Bekräfta budgetar”, som övergår till ”Materialförteckning”.

Om en uppgift försenas kan du omedelbart se vilka efterföljande uppgifter som påverkas. Eller hur din tidsplan utvidgas när uppgifter läggs till mitt i kampanjen.

Det är perfekt för att hantera AI-reklamkampanjer som involverar flera team (kreativa, media, strategi) och håller alla på samma sida.

Alternativ 2: Dela upp huvudkampanjens tidsplan efter ansvariga, kanal etc.

Använd tidslinjevyn för att visa den information som är viktigast för dig och se uppgifter i kronologisk eller alfabetisk ordning, eller efter förfallodatum eller startdatum.

Även om en översiktsvy är utmärkt för ledningen, behöver enskilda teammedlemmar inte se helheten. Med ClickUp Timeline View kan du dela upp schemat efter status, ansvarig, prioritet, kanal etc.

Du kan till exempel filtrera efter ansvariga så att varje person ser sitt arbetsflöde i kampanjen. Eller filtrera efter status för att se tidslinjer för slutförda, pågående och väntande uppgifter.

💡 Proffstips: För omedelbar tydlighet, växla till ClickUp-kalendervyn. Att se dina deadlines uppdelade efter dag, vecka eller månad gör att arbetsbelastningen känns hanterbar. Dessa kalendrar är helt interaktiva – om en innehållsgranskning behöver flyttas, drar du bara uppgiften från fredag till måndag, så får ditt team omedelbart ett meddelande. Se alla dina uppgifter på ett ögonblick med hjälp av kalendervyn i ClickUp.

Steg 4: Tilldela uppgifter och automatisera arbetsflöden

Börja med tydliga ansvarsområden. Kommunicera roller och ansvar för alla i ditt team för att skapa ansvarskänsla.

ClickUp Tasks gör detta enkelt genom att låta dig lägga till flera ansvariga (med olika roller) till kampanjuppgifterna. Skapa till exempel en ClickUp-uppgift med titeln ”Skriv text för inlägg nr 1 på sociala medier” och lägg till innehållsförfattaren som bidragsgivare och redaktören som granskare.

Samordna arbetsfördelning, uppgiftshantering och teamkommunikation med ClickUp Tasks.

Dela upp dessa uppgifter i deluppgifter för att hålla ordning på genomförandet. När ditt team slutför dessa enskilda steg visar Rollup-funktionen en förloppsindikator i realtid för den överordnade uppgiften.

När du har skapat uppgifterna kan du koppla ihop dem med ClickUp Automations + Super Agents för att automatisera kampanjgenomförandet.

Aktivera uppdateringar när uppgifter flyttas mellan olika steg med ClickUp Automations.

Ställ in enkla regelbaserade automatiseringar i ClickUp på två sätt:

Använd automatiseringsverktyget med dra-och-släpp-funktion: Definiera if/then-logiken med hjälp av triggers, villkorliga regler och åtgärder. Till exempel: ”När statusen ändras till Slutförd, tilldela den automatiskt till redaktören och uppdatera statusen till Under granskning”.

Använd vår AI-byggare: Utnyttjar teknik för naturlig språkbehandling (NLP) för att skapa automatiseringar. Detta Utnyttjar teknik för naturlig språkbehandling (NLP) för att skapa automatiseringar. Detta marknadsföringsautomatiseringsverktyg utan kod gör grovjobbet åt dig.

För komplexa automatiseringar i flera steg kan du implementera Super Agents i dina marknadsföringsflöden. De arbetar i bakgrunden för att automatiskt utföra hela sekvenser utan manuell hjälp.

📌 Exempel på en superagent i arbete : Använd en anpassad AI-agent för att övervaka din lista med designbriefar. Agenten skannar automatiskt nya briefar, skapar nödvändiga deluppgifter och tilldelar dem till den teammedlem som har mest tillgänglig kapacitet. Tack vare dessa AI-teammates fortsätter ditt arbete utan att du behöver lyfta ett finger.

⭐ Bonus: För att lära dig hur du använder AI-agenter för att skapa marknadsföringsinnehåll, titta på den här videon 👇

📮 ClickUp Insight: 21 % av människor säger att mer än 80 % av deras arbetsdag går åt till repetitiva uppgifter. Ytterligare 20 % säger att repetitiva uppgifter tar upp minst 40 % av deras dag. Det är nästan hälften av arbetsveckan (41 %) som ägnas åt uppgifter som inte kräver mycket strategiskt tänkande eller kreativitet (som uppföljningsmejl 👀). ClickUp AI Agents hjälper dig att eliminera detta slit. Tänk på att skapa uppgifter, påminnelser, uppdateringar, mötesanteckningar, utkast till e-postmeddelanden och till och med skapa heltäckande arbetsflöden! Allt detta (och mer) kan automatiseras på nolltid med ClickUp, din app för allt som rör arbetet. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

Steg 6: Övervaka kampanjens resultat med hjälp av AI-instrumentpaneler

AI-drivna instrumentpaneler förvandlar kampanjövervakningen genom realtidsdataanalys, AI-förslag, proaktiva varningar, trendprognoser och automatiserad rapportering.

Ta till exempel ClickUp Dashboards. De samlar prestationsmått i en enda, sammanhängande vy.

Du kan skapa rollbaserade vyer som är skräddarsydda för specifika intressenter (t.ex. övergripande insikter för ledande befattningshavare, detaljerade uppgifter på uppgiftsnivå för projektledare).

Spåra dina marknadsföringsmått och ROI med ClickUp Dashboards.

🚀 ClickUp-fördel: ClickUp tar rapporteringen ett steg längre med AI-kort, som erbjuder intelligenta sammanfattningar direkt på din instrumentpanel. Koppla ihop dina ClickUp-dashboards med AI-kort för att automatiskt extrahera meningsfulla insikter. Några vanliga AI-kort som du kan använda för reklamkampanjer: AI Brain: Skriv en prompt som ”Vad hindrar vår bästa kampanj?” Den skannar uppgifter, dokument, kommentarer och anpassade fält för att hitta ett anpassat svar och uppdateras automatiskt när data ändras.

AI Executive Summary: Ger en övergripande hälsokontroll för C-nivåchefer och kunder.

AI-projektuppdatering: Ger en snabb (men live) översikt över projektets status och eventuella hinder.

Dessutom har vi några exempel på marknadsföringsdashboards som inspiration.

Vanliga utmaningar inom AI-reklam

Nedan följer fem vanliga utmaningar som kreativa team står inför när de planerar sina AI-reklamkampanjer, tillsammans med enkla lösningar:

Vanlig utmaning Varför händer det? Hur undviker man det? Överdriven tillit till AI och automatisering AI-verktyg lovar snabbhet och effektivitet. När dina reklamkampanjer börjar ge bra resultat slutar du ifrågasätta systemet. Inför regelbundna kontroller där någon aktivt granskar AI-beslut och resultat i dina annonskampanjer. Generisk innehållsskapande Vaga uppmaningar, partiskhet i träningsdata och ofullständiga instruktioner minskar kvaliteten på AI-resultaten. Skriv tydliga instruktioner, med fullständig kontext eller nödvändiga riktlinjer. Upprepa tills du får det rätt. Balansera mänsklig kreativitet med AI Detta ses främst på reklambyråer där pressen att skapa överväldigar designers att maximera AI-tekniken. De tappar kontakten med mänsklig kreativitet och börjar blint lita på AI-resultat. Definiera gränser för AI-användning i dina kreativa annonser. Använd till exempel AI för insikter och variationer av tillgångar, men låt människor stå för den primära kreativa inriktningen. Spridning av AI-verktyg Team använder separata AI-marknadsföringsverktyg för olika uppgifter – innehållsskapande, projektledning, analys etc. Tillsammans skapar de fragmenterade arbetsflöden. Var medveten om din kreativa AI-stack. Förstå var du behöver AI och investera i verktyg som erbjuder flera AI-funktioner under ett och samma tak. (Som ClickUp!)

Innan vi avslutar har vi en liten överraskning. 🎁

Vi har sammanställt en kort (men mycket användbar) lista med verktyg och mallar som ger struktur åt dina AI-kampanjer och hjälper dig att planera bättre.

1. ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning

Hantera reklamkampanjer från start till mål med hjälp av ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning.

ClickUps PM-programvara för marknadsföringsteam är en allt-i-ett-hub för AI-reklamkampanjer. Den fungerar som en enda källa till information för hela din kampanjcykel:

Strategisk idéutveckling: Använd ClickUp Brain för djupgående marknadsundersökningar och Whiteboards för samarbetsbaserad mind mapping i realtid.

Smidig genomförande: Tilldela ansvar med uppgifter och använd hierarkier (utrymmen, mappar och listor) för att hålla komplexa globala kampanjer organiserade.

Operativ effektivitet: Använd automatiseringar och AI-agenter för att hantera det tunga arbetet med administrativa överlämningar.

Fullständig synlighet i hela försäljningsprocessen: Övervaka prestanda i realtid med dashboards och hantera kreativa feedbackloopar med inbyggda korrekturverktyg.

Omedelbar samverkan: Eliminera interna e-postkedjor genom att flytta alla kampanjdiskussioner till Eliminera interna e-postkedjor genom att flytta alla kampanjdiskussioner till ClickUp Chat.

Plattformen samlar alla verktyg som behövs för att hantera AI-kampanjer i alla skeden, för alla yrkesverksamma. Dessutom behöver du inte ens ha AI-expertis eller teknisk kunskap för att använda ClickUp. Det är superintuitivt!

💡Proffstips: Så här planerar våra team på ClickUp sina marknadsföringskampanjer från början till slut. Hör vad Mike, en av våra strategiska lösningsingenjörer, har att säga. 👇🏼

📚 Läs mer: Din guide till projektledning för marknadsförare

2. Jasper AI

Jasper används av copywriters som vill skala upp innehållet utan att förlora varumärkets själ. Det är en konverteringsfokuserad motor som genererar annonstexter, rubriker och landningssidor som är skräddarsydda för just ditt varumärkes röst.

Genom att mata in din kreativa brief kan Jasper på några sekunder ta fram dussintals A/B-varianter – perfekt för snabba tester.

3. Google Marketing Platform (GMP)

För varumärken som spenderar mycket på betalda medier är Google Marketing Platform den gyllene standarden för enhetlig annonsköp och mätning. Den integrerar Search Ads 360 med Display & Video 360 och ger en helhetsbild av kundresan.

Använd den för att identifiera exakt var bortfallet sker och vilka AI-genererade kreativa kombinationer som ger högst avkastning på investeringen.

🧠 Kul fakta: Den 1 juli 1941 sändes den första lagliga TV-reklamen i USA under en basebollmatch mellan Brooklyn Dodgers och Philadelphia Phillies. Den var för Bulova Watches. Den varade i 10 sekunder och visade en klocka över en karta över USA med rösten: ”Amerika går på Bulova-tid. ” Den totala kostnaden för sändningstiden? Nio dollar.

Mallar för kampanjplanering

Här är vår lista med färdiga mallar som hjälper dig att ta din kampanj från idé till lansering tio gånger snabbare:

1. ClickUp-annonsmallen

Få en gratis mall ClickUp-reklammalen hjälper dig att spåra statusen för dina marknadsföringsmaterial från idé till färdig produkt.

ClickUps annonsmall är din färdiga plan för att smidigt köra digitala marknadsföringsannonser. Lägg in den i ditt ClickUp-arbetsområde så skapas omedelbart en dedikerad lista med allt förkonfigurerat för annonseringsarbetsflöden.

Med den här mallen kan du:

Spåra varje tillgång genom dess livscykel med anpassade statusar som Ny begäran, Undersökning, Implementering, Live och Slutförd.

Definiera och spara viktig kampanjdata med hjälp av över 10 anpassningsbara fält, inklusive tilldelad budget, plattform, målgrupp och mycket mer.

Visualisera ditt arbete genom den lins som är viktigast med hjälp av sju anpassade vyer.

2. Mall för ClickUp-kampanjplan

Få en gratis mall Förbered, organisera och genomför din kampanjplan med hjälp av ClickUps mall för kampanjplanering.

Vet du inte var du ska börja med din reklamkampanjplan?

Använd ClickUps mall för kampanjplanering för att få igång din AI-reklammaskin på några minuter. Den hjälper dig att sätta upp mål för din nästa kampanj, kommunicera mål och uppgifter, följa upp framsteg och mäta den totala framgången.

Med mallen kan du:

Skapa anpassade statusar för att övervaka hela kampanjens hälsa, från idé till optimering.

Använd anpassade fält, som kampanjrubrik, kampanjtyp, tilldelad budget, återstående budget osv., för att lägga till mer information om dina kampanjer.

Växla till valfria anpassade vyer som Lista, Gantt, Arbetsbelastning etc. för att bättre visualisera din kampanj med maximal flexibilitet.

Planera din nästa AI-reklamkampanj med ClickUp

Om det finns en gemensam nyckelinsikt från alla framgångsrika AI-reklamkampanjer, så är det denna:

AI skapar inte kampanjer. Det gör människor.

Visst, det påskyndar arbetet, minskar den mentala belastningen och stöder dina kreativa processer.

Men i slutändan är det du som har den höga bedömningsförmågan, den emotionella intelligensen och det unika perspektivet som krävs för att ett varumärke verkligen ska få genomslag.

ClickUp är utformat för att återställa denna balans. Det automatiserar repetitiva uppgifter och gör din arbetsplats superproduktiv så att du i slutändan kan fokusera på att skapa personliga kampanjer som alltid träffar rätt.

Är du redo att se det i praktiken och driva på företagets tillväxt? Registrera dig för ClickUp idag.

