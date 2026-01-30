Kreativa byråer har ett dåligt rykte. Både som tjänsteleverantörer och arbetsgivare.

Kunder klagar över att byråer lovar för mycket för att få fler uppdrag, bara för att sedan leverera undermåligt. Teammedlemmar kämpar för att producera kvalitetsarbete under ständig press.

Ändå bevisar några av de största namnen – Hub, Wieden+Kennedy, Ogilvy – att briljant kreativt arbete är möjligt. Deras hemlighet? En tät, friktionsfri koppling mellan projektledning och kreativ utförande.

I den här bloggen visar vi hur byråer kan integrera projektledning och kreativa verktyg för att effektivisera den dagliga verksamheten.

Integrationsutmaningen för byråer

Projektledning och kreativa processer är beroende av varandra. Ändå har de flesta byråer svårt att få dem att samverka. Här är två skäl till varför:

Ditt kreativa team använder flera specialiserade verktyg för att producera sitt arbete:

Designers: Använd Figma, Adobe Creative Cloud och Canva för att skapa visuella tillgångar.

Författare: Skriv utkast med hjälp av Google Docs, Notion, Jasper AI, Grammarly osv.

Videoredigerare: Arbeta med Adobe Premiere Pro eller After Effects för att redigera rörlig grafik.

Utöver detta har du kundansvariga och projektledare (PM) som växlar mellan redaktionella kalendrar (kalkylblad), e-posttrådar, Slack-meddelanden etc.

Alla arbetar med sina verktyg utan att samarbeta. Projektet sträcker sig i alla riktningar.

📌 Exempel: Tänk dig att din kund lämnar en kommentar på en specifik ram i Figma. Eftersom projektledaren endast använder kalkylblad och e-posttrådar ser hen aldrig feedbacken.

2. Kreativitet följer sällan en rak linje

Den kreativa processen är dynamisk, iterativ och komplex. En tillgång genomgår flera omgångar av feedback, medan en annan godkänns direkt.

Projektledning handlar däremot om struktur. Den trivs med tydliga tidsplaner och förutsägbarhet.

När byråer försöker integrera dem riskerar de att äventyra det ena eller det andra. Antingen förlorar man den kreativa flexibilitet som gör arbetet bra, eller så bryter man den planeringsstruktur som håller verksamheten igång.

📌 Exempel: Projektledaren tilldelar en bloggpost till skribenten och förväntar sig att den ska levereras, redigeras och vara klar för publicering inom en vecka. Kundansvarig ber kunden att markera detta i sin kalender. Författaren hinner med sin personliga deadline, men sedan sätter den kreativa processen igång. Redaktören vill ha en annan ingång, tonen behöver göras om, och plötsligt har den veckolånga uppgiften pågått i tio dagar. Nu är projektet försenat och du framstår som oprofessionell inför kunden.

🧠 Kul fakta: Yoshiro Nakamatsu, uppfinnaren av disketten (och över 3 000 andra patent), hade en kreativ process som innebar att han dök djupt under vattnet och stannade där tills hans hjärna blev syrefattig. Han hävdade att hans bästa idéer kom sekunderna före döden. Han skrev sedan ner dem på ett speciellt vattentätt anteckningsblock som han hade uppfunnit just för detta ändamål.

Varför integration är viktigt för byråer

Du skapar ett gemensamt system som både dina kreativa team och projektteam använder.

Projektledare får realtidsinsyn i de kreativa arbetsflödena. De kan planera, justera och kommunicera scheman proaktivt (inte när kunden ber om en uppdatering).

Kreativa team slutar slösa tid på administrativa uppgifter och kan istället njuta av skyddade kreativa timmar. Denna integration leder till:

Snabbare leverans: Föreställ dig ett Föreställ dig ett AI-projektledningsverktyg som automatiskt meddelar designern när skribenten är klar med texten. Ingen behöver vänta på uppdateringar och projekten går framåt utan onödiga förseningar.

Samarbete mellan team: Delad kontext är nyckeln till framgångsrik projektledning inom kreativa byråer. Alla ser samma kundfeedback samtidigt, det finns inga oklarheter kring projektstatus och båda teamen är lika medvetna om kundernas föränderliga förväntningar.

Färre missöden: När projektledning och kreativt arbete sker på samma plats undviker ditt team missöden som att dela fel filversion, missa feedbackkommentarer och arbeta utifrån gamla kreativa briefs.

Högre produktivitet i teamet: Traditionell projektledning begränsar utrymmet för kreativ utforskning och produktion. Teammedlemmarna hanterar manuellt filversioner, vidarebefordrar uppdateringar och jagar feedback. En integrerad approach eliminerar sådana avbrott så att de kan vara produktiva och stressfria.

Nöjdare kunder: Smidiga överlämningar, snabbare leveranser och färre misstag leder till en bättre kundupplevelse. Du håller deadlines. Du levererar jämn kvalitet. Kunderna litar mer på dig, vilket innebär återkommande uppdrag och rekommendationer.

Nedan följer några exempel som visar hur integrerad kreativ projektledning kan se ut:

Exempel 1: Smartare resursfördelning

Tidigare: När ett nytt projekt kommer in kontaktar projektledaren manuellt alla i det kreativa teamet för att ta reda på deras kapacitet. Medan de planerar fördelningen föreslår en redaktör en större revidering för två skribenter.

Projektledaren har ingen aning om detta och tilldelar nya uppgifter till dessa skribenter, vilket utan att veta om det överbelastar dem.

Efter: Det kreativa projektledningsverktyget visar varje kreativ medarbetares tillgänglighet i realtid. När en redaktör tilldelar en revision uppdateras författarens schema automatiskt. Projektledaren ser att författaren är upptagen och tilldelar den nya uppgiften till någon annan.

📚 Läs mer: De bästa verktygen för strategisk planering

Exempel 2: Renare feedbackloopar från kunder

Tidigare: Kunden granskar en fil och skickar ett e-postmeddelande till kundansvarig. Kundansvarig informerar projektledaren, som vidarebefordrar informationen till designern. Eftersom så många personer är inblandade i informationsflödet får designern ofta förvirrande eller ofullständig feedback.

Efter: Alla uppgifter i projektledningsverktyget innehåller länkar till kreativa filer. Kunden lämnar feedback direkt på tillgången eller i uppgiftens kommentarsektion. Alla ser exakt samma feedback omedelbart utan att behöva vidarebefordra meddelanden.

Exempel 3: Automatiserad hantering och hämtning av tillgångar

Tidigare: Teammedlemmarna slösar timmar på att leta igenom Google Drive-mappar, e-postkedjor och interna chattar för att hitta rätt material. De kontaktar varandra hela tiden för att bekräfta om det är den senaste versionen eller den gamla.

Efter: Kreativa tillgångar är kopplade till uppgifter i projektledningsverktyget. Så fort de markeras som ”Godkända” flyttar projektledningssystemet automatiskt filen till rätt mapp i ditt digitala tillgångsbibliotek. När någon behöver tillgången söker de helt enkelt efter hur tillgången såg ut, vilken text den innehåller eller vilket projekt den var kopplad till, och projektledningsverktyget hämtar den snabbt åt dig.

👀 Visste du att: På den legendariska byrån Doyle Dane Bernbach (DDB) på 1960-talet förändrade Bill Bernbach byrålivet i grunden. Han var den första som satte en art director och en copywriter i samma rum. Innan dess skrev författarna texterna och "skickade dem vidare" till artavdelningen som på ett löpande band.

Låt oss se hur byråer kan bygga ett enhetligt system som integrerar projektledning och kreativt arbete.

Vi tittar också på hur ClickUps programvara för kreativa byråer förenklar denna integration, tillsammans med ClickUps programvara för projektledning.

1. Centralisera kampanjplaneringen

Börja med att samla alla dina befintliga kampanjer på ett och samma ställe.

Om du hanterar flera kampanjer för olika kunder kan du organisera dem i kundmappar för att enkelt kunna följa upp dem.

Standardisera sedan den grundläggande layouten för alla kampanjer. Den måste innehålla:

Kampanjmål + målgrupp + KPI:er

Viktiga resultat

Olika kampanjfaser enligt marknadsföringsplanen

Projektets tidsplaner, milstolpar och deadlines

Publiceringsscheman

Roller och ansvar för alla i marknadsföringsteamet

Formulär för kreativa förfrågningar

Varumärkesidentitet och andra kundspecifika riktlinjer

Vill du inte utforma denna struktur från grunden? ClickUp erbjuder ett stort antal färdiga mallar som byråer kan anpassa på några minuter för att centralisera hanteringen av marknadsföringskampanjer.

Här är våra två bästa rekommendationer:

ClickUp-mallen för marknadsföringsbyråer

Få en gratis mall ClickUps mall för marknadsföringsbyråer är utformad för att hjälpa dig planera och följa upp din byrås övergripande marknadsföringskampanjer.

Driver du en medelstor till stor byrå som hanterar mer än 10 kunder?

ClickUps mall för marknadsföringsbyråer erbjuder ett färdigt operativsystem för att hantera flera kunder, kampanjer och interna team i en enda centraliserad vy.

Viktiga funktioner:

Använd anpassade statusar för att följa kampanjer på ett överskådligt sätt och granska framstegen.

Få sex anpassade fält, som konto, kontraktsstorlek etc., för att definiera viktiga attribut för varje kampanj.

Visualisera din kampanj med hjälp av olika anpassade vyer, såsom kontraktstidslinje, kontraktslista, kontraktsförlopp och mycket mer.

Använd det inbyggda projektledningssystemet för att tilldela uppgifter, lägga till beroenden, ändra status, spåra tid etc.

Innan du vet ordet av har du alla dina kampanjer snyggt uppställda, med minimalt krångel.

ClickUp-mallen för hantering av marknadsföringskampanjer

Få en gratis mall ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer är utformad för att hjälpa dig att hantera marknadsföringskampanjer från start till mål.

Planera, följ upp och mät enskilda kampanjer i realtid med hjälp av ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

Skapa olika steg för varje kampanj, lägg till uppgifter, ange deadlines, definiera roller och fördela arbete utan att lämna din kampanjtracker.

Viktiga funktioner:

Få 11 anpassade attribut, såsom slutgiltigt innehåll, tilldelat team, godkännande etc., för att definiera uppgifter under varje kampanjfas.

Anpassade uppgiftsstatusar för att övervaka framstegen hela tiden

Visualisera din kampanj med hjälp av sju olika vyer, såsom Budget Tracker, Social Media Team Tracker, Marketing Phase Table och mycket mer.

Med hjälp av denna mall kan du snabbt sammanfatta hela projektets livscykel i en strukturerad tavla.

2. Koppla uppgifter till kreativa tillgångar

Skapa sedan uppgifter för varje kampanj och länka kreativa tillgångar direkt till dem.

📌 Exempel: Om en designer arbetar med en annons bör länken till Figma-filen eller Photoshop-molndokumentet inkluderas i uppgiftskortet.

Organisera dessa tillgångar i ditt verktyg för digital tillgångshantering så att de speglar projektstrukturen. Om en uppgift ingår i ”Q1 Social Campaign” ska dess kreativa tillgångar läggas till i mappen ”Q1 Social Campaign”.

Standardisera namngivningskonventioner för dina kreativa tillgångar. På så sätt vet alla omedelbart vilken version av en tillgång som är den senaste, även vid en snabb blick.

Hur ClickUp hjälper till

ClickUp Tasks gör det superenkelt att hantera hundratals kampanjåtgärder samtidigt utan att förlora dina kreativa tillgångar.

Skapa en uppgift i ClickUp och lägg till nödvändiga detaljer, inklusive uppgiftsbeskrivning, ansvariga, start- och slutdatum, prioritetsnivåer, QA-checklistor etc. Ladda upp bilder, dokument, videor och andra filer direkt till denna uppgift som bilagor för att samla alla relaterade tillgångar på ett ställe.

Så här håller du koll på dina marknadsföringsuppgifter på jobbet:

Anpassade fält hjälper dig att organisera dessa tillgångar på ett överskådligt sätt inom en uppgift. Skapa till exempel ett anpassat fält som "Canva-länk" så att designern kan lägga in länken där, medan skribenten laddar upp bloggdokumentet till fältet "Bloggutkast".

Lägg till ClickUp Custom Fields för att sortera och filtrera dina data

🚀 ClickUp-fördel: Kreativa team drunknar i spridda tillgångar – filer som är uppdelade mellan Drive, Figma, e-post och chattråd. Människor lägger mer tid på att söka efter information istället för att faktiskt utforma och leverera kampanjer. ClickUp BrainGPT ligger ovanpå denna röra och fungerar som ett förståelseunderlag för ditt arbete. Det läser dina uppgifter, mappar, utrymmen och externa verktyg för att hitta rätt fil eller information inom några sekunder. Integrera allt ditt arbete för snabbare resultat med ClickUp BrainGPT Här är en smygtitt på ClickUp Brain: Förstår "meningen" med din sökning: Använder Använder kontextuell AI för att söka efter filer baserat på sammanhanget och avsikten med din sökning, inte bara nyckelorden. Sök till exempel efter "blå hero-banner för XYZ:s landningssida" istället för att skriva in det exakta filnamnet.

Håller dig uppdaterad om din arbetsyta: Synkroniseras med liveuppdateringar av dina uppgifter, dokument, kommentarer och bilagor, och ger svar baserade på det aktuella läget i ditt arbete.

Sökning efter filer/information: ClickUp Enterprise Search är ungefär som Google, men för din ClickUp-arbetsyta. Sök bland uppgifter, dokument, kommentarer, filer, kampanjer och till och med anslutna verktyg med hjälp av naturliga språkkommandon.

3. Effektivisera feedback och godkännanden

Uppmuntra godkännare och kunder att ge feedback direkt på tillgången. Om det till exempel är en video, kommentera tidsstämpeln. Om det är en design, fäst en anteckning på det specifika elementet.

Viktigast av allt är att alla diskussioner om en revidering hålls inom själva uppgiften. Detta skapar en tydlig historik över varför ändringarna gjordes. Det är lika viktigt att definiera godkännare. Fastställ en tydlig ordning för vem som behöver godkänna för att undvika oordning i feedbacken.

Slutligen, se till att även godkännare har en fast tidsram för att granska kreativa förslag och svara. Detta förhindrar att projekt fastnar.

Hur ClickUp hjälper till

Använd ClickUps korrekturläsningsfunktion för att få feedback på specifika delar av dina skapelser och finjustera dem.

ClickUps korrekturfunktion effektiviserar feedbackprocessen genom anteckningar på tillgångar och verktyg för uppgiftshantering.

Granskare kan klicka på valfri plats på en uppladdad bild, video eller PDF-fil för att lägga till sina förslag. De kan infoga textanteckningar, rita former och markera områden för att förklara problem på ett precist sätt.

🚀 Fördel med ClickUp: Använd ClickUp Docs för att hålla all feedback samlad och spårbar i själva dokumentet. Redaktörer kan markera text, lägga till kommentarer med @mentions och tilldela åtgärder som författarna ska lösa. I sidofältet visas trådade diskussioner och status (öppen/löst) för hela dokumentet. Detta fungerar bra för kreativa briefs, utkast till texter eller moodboards som lagras som text. Lägg till och hantera feedback enkelt på skriftliga arbeten med ClickUp Docs.

4. Automatisera repetitiva arbetsflöden

Ingenting dödar din byrås momentum snabbare än manuella arbetsflöden.

Kreativa projektledare tillbringar sina dagar med att överföra detaljer från briefs till uppgifter, vidarebefordra sista minuten-förfrågningar från kunder och jaga uppdateringar. Samtidigt förväntas det kreativa teamet avbryta sitt arbete för att rapportera varje liten framsteg.

Automatiseringar sköter bakgrundsarbetet så att båda sidor kan fokusera på sina egentliga uppgifter istället för att flytta data.

Nedan följer några exempel på grundläggande automatiseringar:

Statusutlösare: När en skribent flyttar ett utkast till "Klar" får redaktören omedelbart en avisering.

Uppgiftskapande: Skapa automatiskt uppgifter från nyligen tillagda briefs i projektledningsplattformen.

Påminnelser: Automatisera påminnelser om kommande eller försenade deadlines

Kundkommunikation: Skapa projektrapporter varje fredag och skicka dem via e-post till kunden.

Hur ClickUp hjälper till

ClickUp Automations gör det enkelt att sätta repetitiva arbetsflöden på autopilot. Du kan definiera automatiseringsutlösare, villkor och åtgärder med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt.

När en uppgiftsstatus ändras till "Klar för granskning" kan du till exempel automatiskt tilldela den till kundansvarig, lägga till specifika granskare, uppdatera deadline med +1 dag och meddela dem.

Aktivera den automatisering du behöver eller anpassa regler via AI baserat på dina arbetsflöden.

Dessutom fungerar ClickUps Super Agents som heltidsassistenter som övervakar dina arbetsflöden, fattar beslut och utför åtgärder självständigt.

När någon lämnar feedback på en uppgift skannar AI-agenten till exempel kommentarer och inbyggda anteckningar för att skapa åtgärdspunkter för uppgiftsägaren. Titta på den här videon för att lära dig mer om hur du skapar AI-agenter 👇

5. Spåra byråns prestanda i realtid

Du har integrerat dina projektledningsverktyg med kreativ programvara. Men hur vet du om denna konfiguration faktiskt kommer att öka lönsamheten för ditt projekt? Genom prestandaspårning i realtid!

Börja med att mäta hur lång tid det tar för en uppgift att gå från brief till godkänd före respektive efter integrationen. Genom att identifiera var arbetet fastnar kan du förbättra effektiviteten i din kreativa byrås projektledningssystem.

Men kom ihåg: denna övervakning är bara effektiv när den inte är isolerad. Om du spårar kreativ prestanda i ett verktyg och projektledning i ett annat, går hela poängen med integrationen förlorad.

Hur ClickUp hjälper till

ClickUp Dashboards hämtar liveinformation direkt från dina uppgifter, projekt, kundportaler och anslutna verktyg så att du kan spåra allt på ett och samma ställe.

Du kan skapa kund- eller kampanjspecifika instrumentpaneler och anpassa dem med relevanta widgetkort. Lägg till exempel till burnup-diagram när du vill mäta slutförda uppgifter jämfört med den totala omfattningen över tid.

Spåra KPI:er för processimplementering i realtid med hjälp av AI-drivna ClickUp-dashboards.

Dessa instrumentpaneler kan matas in i en huvudinstrumentpanel som ger viktiga insikter på ett ögonblick, såsom teamets prestanda, övergripande kundarbete, ekonomisk förvaltning etc.

🚀 ClickUp-fördel: Kombinera dina ClickUp-instrumentpaneler med AI-kort. Dessa dynamiska widgets analyserar dina uppgiftsdata och levererar sammanfattningar eller rekommendationer i naturligt språk direkt på din instrumentpanel. Istället för att stirra på råa siffror som "12 försenade uppgifter" visar AI-kortet till exempel "Marknadsföringen har 8 försenade kreativa uppgifter – tilldela 2 till Sarah (20 % kapacitet) eller skjuta upp deadline till fredag?" Lägg till AI-kort till dina instrumentpaneler för att snabbt dela anpassade insikter

👀 Visste du att: I rapporten Wellingtone State of Project Management framkom det att 50 % av projektledarna lägger en betydande del av sin tid – ofta en hel dag eller mer varje månad – på att manuellt skriva rapporter istället för att faktiskt leda sina team.

Verkliga användningsfall från byråer

Här är några verkliga användningsfall där byråer har integrerat sina projektlednings- och kreativa verktyg för att effektivisera verksamheten:

1. Ny räckvidd

Utmaning: New Reach Marketing växte snabbt, men genomförde kampanjer med hjälp av olika verktyg, kalkylblad och Slack-trådar. Teamet hade svårt att hantera kundernas förväntningar i flera projekt och skala upp byrån.

Lösning: De antog ClickUp som en allt-i-ett-lösning för projekt- och kundhantering. Standardiserade arbetsflöden ersatte ad hoc-kalkylblad, medan instrumentpaneler visade arbetsbelastning och kundhälsa i realtid. Arbetet blev mer förutsägbart, spårbart och lättare att delegera.

Resultat:

Skalad till cirka 800 000 dollar i ARR samtidigt som servicekvaliteten bibehålls

Minskat beroende av grundaren för daglig uppgiftsuppföljning

2. Apotekmentor

Utmaning: Pharmacy Mentors lilla kundrelationsteam hanterade 200 kunder med hjälp av en rad olika appar, bland annat Google Workspace, e-post och Docs. Detta ledde till kaos: ett stort antal verktyg, ständiga kontextbyten, dubbelarbete, ingen realtidsöversikt över projekten och dålig intern måluppföljning.

Lösning: Till skillnad från traditionell projektledning gav ClickUp Pharmacy Mentor ett konsoliderat verktyg för att hantera projekt, kundsamarbete och liveanalyser. Det ersatte mappproblemen med strukturerade uppgifter, förenklade kundintagsformulär och centraliserad projektuppföljning.

Resultat:

20 % färre revideringar av kundprojekt

100 % smidig intern kommunikation utan tidszonsbarriärer

2x mer produktiva team efter att ha ersatt dagliga kontomöten med delad projektöversikt

Vanliga hinder som byråer möter

Här är några vanliga utmaningar som byråer möter när de hanterar kreativa projekt:

Vanliga fallgropar Varför detta händer Kontextväxling mellan verktyg Separata verktyg för projektledning och kreativt arbete slösar tid eftersom teamen ständigt hoppar mellan appar och tappar fokus. Spridda återkopplingsloopar Kommentarer kommer via e-post, chattar eller dokument utan tydliga kopplingar till tillgångar, vilket orsakar oändliga fram- och återgångar. Scope creep Eftersom designarbetet och projektstyrelsen inte är synkroniserade saknar byråerna översikt och går med på extraarbete i sista minuten. Hotad kreativ frihet Rigida processer, snäva deadlines eller överdrivna godkännanden hämmar designers idéer och tvingar fram säkra val framför djärva arbeten.

👀 Visste du att: Enligt forskning från Harvard Business Review anses endast 35 % av alla projekt inom alla branscher vara riktigt framgångsrika. Det innebär att nästan två tredjedelar av alla professionella projekt inte uppnår sina ursprungliga mål, överskrider sin budget eller missar sin deadline.

Framtiden för integration av kreativitet och projektledning

Artificiell intelligens fortsätter att utvecklas. För byråer innebär detta att kreativ projektledning kommer att bli mer intelligent, snabbare och effektivare.

Här är några trender vi kan förvänta oss:

Autonom versionering: Verktyg för tillgångshantering använder kontextuell analys för att hantera och organisera filer utan mänsklig inblandning. Systemet arkiverar till exempel automatiskt utkast och behåller endast de versioner som är klara för kunden.

Prediktiv resursutjämning: Framtida system kommer att gå längre än att visa teamets tillgänglighet och istället förutsäga flaskhalsar och föreslå korrigerande åtgärder. Programvaran kan till exempel rekommendera att skjuta upp en deadline eller omfördela en uppgift innan teammedlemmen inser att de är överbelastade.

Men den mest anmärkningsvärda skillnaden ligger i projektledarens förändrade roll.

Framtidens projektledare kommer att vara facilitatorer. Med AI som sköter grovjobbet kommer projektledarna att fokusera på projektstrategi, kreativ vision, kundkommunikation och teamkoordinering.

Vanliga frågor (FAQ)

Genom att integrera projektledning och kreativa verktyg eliminerar du friktionen mellan planering och genomförande. Projektledare får realtidsinsyn i den kreativa processen utan att behöva tjata på teamet om uppdateringar. Kreativa proffs kan fokusera på sitt arbete eftersom de inte längre behöver logga framsteg manuellt eller leta efter tillgångar. Detta minskar kostsamma fel, påskyndar leveranstiderna, förbättrar kvaliteten på det kreativa resultatet och gör dina kunder nöjda.

ClickUp fungerar som en central knutpunkt som ansluter direkt till din kreativa stack genom inbyggda integrationer och API:er. Det gör att du kan bädda in live-designfiler, synkronisera molnlagring och automatisera uppdateringar av uppgifter baserat på filaktivitet. Detta håller din kommunikation, dina filer och dina tidslinjer på ett ställe, vilket säkerställer att dina data förblir konsekventa mellan flera team.

Ja, ClickUp erbjuder en mängd fördefinierade mallar som är särskilt utformade för kreativa byråer och designteam. Börja med ClickUp-mallen för marknadsföringsbyråer för att skapa en övergripande plan för alla kunder och deras kampanjer. Därefter kan du specificera varje kampanj med hjälp av ClickUp-mallen för hantering av marknadsföringskampanjer. Använd dessa som grund och anpassa dem efter din byrås behov.

Kunder behöver inte ett betalt ClickUp-konto för att granska arbete eller ge feedback. Du kan använda funktionerna för offentlig delning för att skicka live-länkar till dina projektpaneler eller specifika dokument. Dessutom gör funktionen Proofing det möjligt för kunder att lämna kommentarer direkt på bilder eller videor med hjälp av en enkel gästlänk. Detta gör att feedbacken blir snabb och centraliserad.

Byråer kan använda ClickUp Dashboards för att övervaka prestanda på hög nivå i realtid. Du kan spåra fakturerbara timmar, projektbudgetar och teamkapacitet med hjälp av visuella widgets som uppdateras automatiskt allteftersom arbetet fortskrider. Genom att koppla tidrapporteringen direkt till uppgifterna kan du se exakt var resurserna används.