De bästa exemplen på ElevenLabs-prompter för skapande av ljudinnehåll

Röst-AI har aldrig varit mer tillgängligt.

Idag kan vem som helst klistra in text i ett verktyg som ElevenLabs och få en röst. Men om du har provat det en gång vet du att det inte räcker med att klistra in text och flytta några reglage för att få ljud i studiokvalitet som faktiskt låter mänskligt.

Som med alla AI-verktyg ligger nyckeln till professionella voiceovers, engagerande poddar och realistiska röster (med ElevenLabs) i hur du använder verktyget.

Vi har testat och sammanställt 40 ElevenLabs-prompter så att du kan komma igång direkt.

Vad är ElevenLabs?

ElevenLabs är en AI-röstplattform som omvandlar text till naturtrogna ljudfiler på över 50 språk. Den är utvecklad för kreatörer, producenter och utvecklare som behöver intuitiva, avancerade kontroller för att generera professionellt röstinnehåll i stor skala.

Från ljudböcker till annonser, poddar och spel – här är vad du kan göra med ElevenLabs ⭐

Röstmodifiering : Förvandla röster, isolera sång från bakgrundsljud eller klona och designa egna röster från grunden.

Anpassade karaktärer : Skapa unika röster för videospelskaraktärer, ljudboksberättare eller varumärkespersonligheter från grunden.

Konversationsagenter : Använd AI-assistenter som hanterar röstinteraktioner i realtid med naturliga talmönster.

Ljudeffekter och musik : Producera omgivningsljud, övergångar eller bakgrundsljud utan traditionell inspelning.

Flerspråkig dubbning : Översätt befintligt ljud till olika språk samtidigt som du behåller den ursprungliga talarens röst intakt.

Anpassa text till ljud : Synkronisera transkriptioner med befintliga inspelningar för precis redigering och undertexter.

Bild- och videogenerering: Skapa visuellt innehåll genom att experimentera med olika : Skapa visuellt innehåll genom att experimentera med olika AI-bildprompter (i betaversion från januari 2026).

Vad är ElevenLabs-prompter?

ElevenLabs-prompter är uppsättningar av instruktioner som du anger för att styra och generera det resultat du vill ha i ElevenLabs. Du kan styra resultatet genom att:

Ange textprompter som beskriver dialog, berättarkontext, känslomässiga signaler, fonetiska taggar och till och med beskrivningar av ljudeffekter.

Ladda upp referensljudexempel för röstkloning eller remixning

Välj fördefinierade röster från röstbiblioteket

Experimentera med stabilitets- och kreativitetinställningar för att finjustera röstnyanser.

Skapare som arbetar med röstagenter kan också skapa instruktionsplaner där de definierar AI:ns kärnpersonlighet, roll, regler och konversationsbeteende. Denna systemprompt säkerställer konsekventa svar (röst, tonfall) som överensstämmer med dina varumärkeskrav.

🧠 Rolig fakta: Den första talgenererande maskinen byggdes 1791 av Wolfgang von Kempelen. Den använde bälgar, rörblad och läderrör för att efterlikna människans röstanatomi – och producerade kusliga, visslande ljud som knappt liknade verkligt tal.

Hur man skriver effektiva ElevenLabs-prompter

Effektiva uppmaningar handlar om att balansera beskrivande detaljer med tydlighet. Ju mer information du ger till ett AI-verktyg (tonfall, känsla, accent och framställningssätt), desto närmare din vision kommer resultatet att bli.

Här är en lathund som du kan använda när du strukturerar dina ElevenLabs-prompter 👇

1. Skriv uppmaningar i berättande stil

Ange texten du vill omvandla till tal och använd ljudtaggar (genomgående) för att forma resultatet.

Du kan använda en kombination av ljudtaggar, till exempel:

Taggar Vad det gör Exempel Exempel på användning Känsletaggar Dessa taggar anger röstens emotionella ton. [skrattar], [skrattar hårdare], [börjar skratta], [väsande andning], [ledsen], [arg], [glad], [sorgsen] [sorgsen] Jag kunde inte sova den natten. Ljudeffekter Lägg till miljöjud och effekter [skott], [applåder], [klappande], [explosion][sväljer], [svaljer] [applåder] Tack alla för att ni kom ikväll! [skott] Vad var det? Röstrelaterade taggar Definierar tonfall, intensitet och mänskliga reaktioner. [viskar][suckar], [andas ut], [sarkastisk], [nyfiken], [upphetsad], [gråter], [snörvlar], [busigt] [viskar] Låt dem inte höra dig. Unika och speciella taggar Experimentella taggar för kreativa tillämpningar [stark fransk accent] [stark fransk accent] Så är livet, min vän – man kan inte kontrollera allt.

Du kan placera ljudtaggar var som helst i ditt manus (och i valfri kombination) för att forma dess framförande. Experimentera med beskrivande känslotillstånd och handlingar för att upptäcka vad som fungerar för just ditt användningsfall.

Kom ihåg att textstrukturen har stor inverkan på resultatet med AI-röstmodeller. Använd naturliga talmönster, korrekt interpunktion och tydliga känslomässiga sammanhang för bästa resultat.

💡 Proffstips: Generera automatiskt relevanta ljudtaggar för din inmatade text genom att klicka på knappen "Förbättra".

2. Lägg till normaliseringsriktlinjer

AI-modeller, särskilt mindre modeller som tränats på begränsad data, har svårt med komplexa datatyper som telefonnummer, postnummer, e-postadresser och webbadresser.

I sådana fall lägger du till normaliseringsinstruktioner i din prompt. Ange hur du vill att texten ska läsas upp.

Här är några exempel på normalisering och hur du kan strukturera dem i din prompt:

Input Tye Inmatningstyp Utdatatyp Kardinaltal 123 Hundratjugotre Ordinalnummer 2:a Andra Monetära värden 45 $. 67 Fyrtiofem dollar och sextiofem cent Romerska siffror XIV Fjorton (eller ”den fjortonde” om det är en titel) Vanliga förkortningar Dr. Ave. St. DoctorAvenueStreet (men ”St. Patrick” ska vara kvar) URL:er elevenlabs. io/docs eleven labs dot io slash docs Datum 01/02/2023 Den andra januari 2023 eller den första februari 2023 (beroende på plats) Tid 14:30 Klockan är halv tre på eftermiddagen. Telefonnummer 123-456-7890 Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, noll

3. Inkludera fonetiska och taktgivande signaler

Använd pausmärken, fonetisk stavning och skiljetecken för att styra hur AI:n läser ditt manus.

Paus-taggar lägger till pauser mellan fraser eller meningar. Detta är användbart för dramatiska effekter, naturligt samtalsflöde eller för att ge lyssnarna tid att bearbeta information.

Till exempel:

Vänta lite, låt mig tänka. ” ” Okej, jag har det.

Med det sagt påverkar interpunktion leveransen i ElevenLabs avsevärt:

Inkludera bindestreck (- eller —) för korta pauser eller ellipser (…) för tveksamma tonfall.

Versaler ökar betoningen på specifika ord.

Standardinterpunktion ger naturlig talrytm och andningspauser.

Förutom timing behöver du också kontroll över hur specifika ord uttalas. Fonetiska kontroller hjälper dig att få till uttalet för karaktärsnamn, varumärkestermar eller teknisk jargong. Experimentera med alternativa stavningar eller fonetiska approximationer för att ange hur vissa ord ska låta.

📌 Till exempel

Nike: NYE-kee

GIF: JIF eller GIF (beroende på preferens)

Porsche: POR-shuh

Du kan också använda fonemtagg för precis kontroll av det internationella fonetiska alfabetet (IPA):

Nike

Eller alias-taggar för enklare fonetiska omskrivningar:

SQLite → ”S-Q-L-ite” eller ”sequel-ite”

Med Studio och Dubbing Studio i ElevenLabs kan du också skapa och ladda upp en uttalsordbok. Detta sparar tid om du arbetar med återkommande varumärkesnamn eller tekniska termer i flera projekt.

📚 Läs mer: Exempel på negativa AI-prompter för bättre innehållsproduktion

3. Välj röst och ändra röstinställningarna

Välj en röst från ElevenLabs röstbibliotek. Du hittar över 5 000 alternativ, inklusive färdiga röster, professionella röstkloner och anpassade karaktärsröster på över 32 språk och med olika accenter.

Använd sökfältet för att hitta röster efter namn, nyckelord eller röst-ID. Du kan också använda filter för att begränsa resultaten.

Om du inte hittar exakt den röst du behöver i biblioteket kan du skapa en med Voice Design. Detaljerade parametrar, såsom ålder, kön, tonfall, accent, tempo, känsla och stil, ger mer exakta och nyanserade resultat.

📚 Läs mer: Bästa skrivassistansprogram med AI

Ett cheat sheet som du kan använda för att beskriva dessa parametrar:

Parameter Beskrivande ord Ljudkvalitet Låg ljudkvalitet Dålig ljudkvalitet Låter som en röstbrevlåda Dämpat och avlägset Som på en gammal bandspelare Ålder TonåringUng vuxen/i 20-årsåldern/tidiga 30-årsåldernMedelålders man/i 40-årsåldernÄldre man/i 80-årsåldern Ton/klang Djup/låg tonhöjdMjuk/fylligGrov/raspigNasal/skrikigLuftig/andfåddDånande/resonerande Accent Tjock fransk accent, lätt sydstatsdialekt, stark östeuropeisk accent, tydlig brittisk accent.

📌 Exempel: En energisk kvinnlig sportkommentator med stark brittisk accent som passionerat kommenterar en fotbollsmatch i mycket högt tempo. Hennes röst är livlig, entusiastisk och helt uppslukad av händelserna.

💡 Proffstips: Använd rösttypsikoner för att snabbt identifiera kvaliteten och källan för varje röst i biblioteket: Gul bock : Professionell röstkloning

Svart bock : Högkvalitativ professionell röstkloning

Blixtikon : Instant Voice Clone

|| ikon : ElevenLabs standardröst

Ingen ikon: Röst skapad med Voice Design via ElevenLabs

4. Välj en talmodell

ElevenLabs erbjuder flera talmodeller som är optimerade för olika användningsområden och utdata. Vissa prioriterar naturliga känslor och uttrycksfullhet, medan andra fokuserar på hastighet, stabilitet eller realtidsprestanda.

Här är en översikt över de viktigaste TTS- (text-till-tal), STT- (tal-till-text) och musikmodellerna:

Modell Bäst för Användningsfall Eleven V3 (Alpha) Människoliknande och uttrycksfull talgenerering Karaktärsdiskussioner, produktion av ljudböcker, känslomässiga dialoger Eleven Multilingual v2 Naturtrogna röster med rikt emotionellt uttryck Röstpålägg för karaktärer, företagsvideor, e-lärningsmaterial, flerspråkiga projekt Eleven Flash v2. 5 Ultrasnabb modell optimerad för användning i realtid Röstagenter och chattbottar i realtid, interaktiva applikationer, masskonvertering av text till tal Eleven Turbo v2. 5 Högkvalitativ modell med låg latens och en bra balans mellan kvalitet och hastighet. Samma som Flash v2. 5, men när du är villig att offra latens för högre kvalitet på röstgenereringen. Scribe v1 Toppmodern taligenkänning Mötesdokumentation, ljudbearbetning och analys, transkription Scribe v2 Realtime Taligenkänning i realtid Transkriptioner av live-möten, live-konversationer (AI-agenter), flerspråkiga transkriptioner på över 99 språk Musik Skapa musik med naturliga språkprompter i valfri stil Spelsoundtracks, podcastbakgrunder, marknadsföringsbakgrundsmusik

Genom att anpassa modellen till din projekttyp säkerställer du att du får den bästa balansen mellan kvalitet och effektivitet.

5. Generera och iterera

För komplexa, känslomässigt nyanserade text-till-tal-funktioner, proppa inte in allt i en enda prompt. Använd promptkedjor för att generera ljudeffekter eller tal i segment, och lägg sedan ihop dem med hjälp av ljudredigeringsprogram för mer komplexa kompositioner.

Utveckla resultaten genom att justera beskrivningar, taggar eller känslomässiga signaler. Små justeringar kan ofta leda till en dramatisk förändring i utskriftskvaliteten.

Gå med i ElevenLabs Discord-community för att hitta tips om arbetsflöden, strategier för röstdesign och praktiska exempel på vad som fungerar.

Bläddra i deras AI-ljudbibliotek och studera röster som liknar det du skapar.

Referens ElevenLabs dokumentation för detaljerade beskrivningar av varje funktion, rekommenderade metoder, praktiska användningsfall, API-guider och exempel på teknisk implementering.

Experimentera med hastighet, stabilitet och likhetskontroller för att finjustera röstens konsistens och leverans i olika typer av innehåll.

Notera röst-ID, modell, inställningar och exakt formulering i ett promptdokument så att du kan replikera framgångsrika resultat i olika projekt.

⭐ Kom ihåg: Ordningen av betydelse i prompten är – röstval följt av modellval och sedan röстинställningar. Alla dessa, och deras kombination, kommer tillsammans att påverka resultatet.

📮ClickUp Insight: Endast 10 % av våra undersökningsdeltagare använder röstassistenter (4 %) eller automatiserade agenter (6 %) för AI-applikationer, medan 62 % föredrar konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Den lägre användningen av assistenter och agenter kan bero på att dessa verktyg ofta är optimerade för specifika uppgifter, såsom handsfree-användning eller specifika arbetsflöden. ClickUp ger dig det bästa av två världar. ClickUp Brain fungerar som en konversationsbaserad AI-assistent som kan hjälpa dig med en rad olika användningsfall. Å andra sidan kan AI-drivna agenter inom ClickUp Chat-kanalerna svara på frågor, prioritera problem eller till och med hantera specifika uppgifter!

Bästa ElevenLabs-prompter för olika användningsfall

ElevenLabs är en samlingsplats för avancerade funktioner för röstgenerering. Att bara läsa dokumentationen eller guiderna för prompt engineering räcker inte för att du ska kunna skapa de bästa resultaten.

Testa olika modeller och skapa själv röster och ljud för att förstå vad som fungerar.

Låt oss visa dig hur du kan utnyttja olika funktioner i ElevenLabs i olika användningsfall med dessa prompts:

ElevenLabs text-till-tal-prompter

1. Uttrycksfull monolog

Okej, du kommer INTE att tro detta. Du vet hur jag har fastnat helt i den där novellen? Som att stirra på skärmen i TIMMAR, utan att få något resultat? [frustrerad suck] Jag var på väg att slänga hela grejen. Börja om. Ge upp, förmodligen. Men då! I går kväll satt jag bara och klottrade, utan att ens tänka på det, eller hur? Och den här lilla frasen dök upp i mitt huvud. Helt... helt oväntat. Och det var inte ens för berättelsen, från början. Men sedan skrev jag ut det, bara för att se. Och det var som om... FLODPORTARNA öppnades! Plötsligt visste jag exakt vart karaktären behövde ta vägen, hur slutet skulle se ut... Allt bara KLICKADE. [glad suck] Jag stannade uppe till klockan 3 på natten och skrev som en galning. Jag stannade inte ens för att ta en kaffe! [skrattar] Och det är... Det är BRA! Riktigt bra. Det känns så... komplett nu, förstår du? Som om det äntligen har fått en själ.

2. Dynamisk och humoristisk

[skrattar] Okej... hörni – hörni. Allvarligt. [andas ut] Kan du fatta hur realistiskt det här låter nu? [skrattar hysteriskt] Jag menar, HERREGUD... det är så bra. Det var omöjligt med den gamla modellen. Till exempel, [pausar] kan du ändra min accent i den gamla modellen? [avvisande] trodde inte det. [upphetsad] men nu kan du! Kolla in det här... [sött] Jag ska prata med fransk accent nu. Och mellan dig och mig... [viskar] Jag vet inte hur. [glad] Okej. Här kommer det. [stark fransk accent] ”Så är livet, min vän – man kan inte kontrollera allt.

3. Dialog med flera talare med överlappande timing

Talare 1: [börjar tala] Så jag tänkte att vi kunde... Talare 2: [avbryter] – testa våra nya tidsinställningsfunktioner? Talare 1: [förvånad] Exakt! Hur gjorde du... Talare 2: [överlappande] – vet du vad du tänkte? Lyckad gissning! Talare 1: [paus] Ursäkta, fortsätt. Talare 2: [försiktigt] Okej, så om vi båda försöker prata samtidigt... Talare 1: [överlappande] —vi kommer nog att krascha systemet! Talare 2: [panik] Vänta, kraschar vi? Jag vet inte om det här är en funktion eller en... Talare 1: [avbryter, sedan slutar abrupt] Bug! ... Avbröt jag dig igen? Talare 2: [suckar] Ja, men ärligt talat? Det här är ganska roligt. Talare 1: [busigt] Vi tävlar om vem som hinner till nästa mening först! Talare 2: [skrattar] Vi kommer definitivt att ha kul!

4. Glitch-komedi med flera talare

Talare 1: [nervöst] Så... jag kanske har försökt felsöka mig själv medan jag körde en text-till-tal-generering. Talare 2: [oroad] Nej, det är som att operera sig själv! Talare 1: [blygt] Jag trodde att jag kunde göra flera saker samtidigt! Nu hackar min röst hela tiden mitt i meningen... [robotröst] TENCE. Talare 2: [kväver skratt] Oj, wow, du bröt verkligen ner dig själv. Talare 1: [frustrerad] Det blir värre! Varje gång någon ställer en fråga svarar jag med... [binär pipande ljud] 010010001! Talare 2: [skrattar] Du pratar i binär kod! Det är faktiskt imponerande!

5. [kundtjänstmedarbetare] Tack för att du ringer. Jag förstår din frustration fullständigt och är här för att hjälpa dig att lösa detta så snabbt som möjligt. Låt oss börja med ditt kontonummer.

6. [vänlig instruktör] Låt mig visa dig hur enkelt det faktiskt är. [klickande ljud] Ser du den här knappen? Ett klick, och se vad som händer. [förvånad] Allt synkroniseras automatiskt mellan alla dina enheter. Inga manuella överföringar, ingen förvirring.

💡 Proffstips: För uppmaningar med flera talare kan du tilldela olika röster från ditt röstbibliotek till varje talare för att skapa realistiska konversationer.

ElevenLabs-prompter för känslor

7. [nervös] Jag kan inte tro att jag ska göra det här. [andas djupt] Okej, nu kör vi. [rösten darrar lite] Önska mig lycka till.

8. [överlycklig] Vi gjorde det! [skrattar] Jag kan inte – jag kan faktiskt inte tro att vi lyckades! [rösten brister av känslor] Det här är allt.

9. [utmattad] Jag har varit vaken i trettiosex timmar i sträck. [suckar djupt] Min hjärna känns som mos och mina ögon vill inte hålla sig öppna.

10. [rasande] Du hade ett jobb. ETT. [höjer rösten] Och på något sätt lyckades du sabba även det. Otroligt.

11. [förkrossad] De är borta. [rösten darrar] Precis så där gick de iväg och jag... [sväljer] Jag vet inte vad jag ska göra nu.

12. [skräckslagen] Hörde du det? [viskar frenetiskt] Det är något här inne med oss. Vi måste gå. Nu.

13. [busig] Vill du veta en hemlighet? [skrattar tyst] Lovar du att inte berätta för någon? Det här kommer att bli så bra.

14. [äcklad] Det är... [kvävs lite] det är det mest motbjudande jag någonsin sett. Ta bort det från mig.

15. [lättad] Det är över. [andas ut skakigt] Äntligen, efter all denna tid, är det faktiskt över. [skrattar mjukt] Jag kan andas igen.

👀 Visste du att? Även om AI-modeller kan klona vilken röst som helst med häpnadsväckande precision, kan det få juridiska konsekvenser. Scarlett Johansson tog upp juridiska frågor med OpenAI angående deras ChatGPT-röst ”Sky” och hävdade att den lät misstänkt likt hennes egen. OpenAI tog därefter bort rösten.

ElevenLabs musikprompter

16. Spår för en exklusiv mascara-reklam. Upplyftande och polerat. Endast röst. Manuset börjar: ”Vi presenterar den mest volymgivande mascaran hittills. ” Nämn varumärket ”X” i slutet.

17. Episk orkestersväll med svävande stråkar, triumferande brass och dånande pukor. Filmisk och heroisk, som bygger upp till en kraftfull klimax.

18. Skapa ett intensivt, snabbt elektroniskt spår för en adrenalinfylld videospelscen. Använd drivande syntharpeggios, kraftfulla trummor, distad bas, glitch-effekter och aggressiva rytmiska texturer. Tempot ska vara snabbt, 130–150 bpm, med stigande spänning, snabba övergångar och dynamiska energikickar.

19. Skriv en rå, känslomässigt laddad låt som blandar alternativ R&B, rå soul, indierock och folk. Låten ska fortfarande kännas som en liveinspelning, en spontan och känslomässig framförande.

20. Minimalistisk pianoballad med glesa toner och långa pauser. Känslomässigt sårbar, varje ton hänger kvar i tystnaden.

💡 Proffstips: För att skapa stammar med större kontroll, använd riktade promptar och struktur: För sång, använd "a cappella" före sångbeskrivningen (t.ex. "a cappella kvinnlig sång", "a cappella manlig kör").

Använd ordet ”solo” före instrument (t.ex. ”solo elgitarr”, ”solo piano i C-moll”).

ElevenLabs-prompter för röstdesign

21. Fantasi-trollkarlskaraktär, ålderslös man. Djup, mystisk röst med teatralisk tyngd. Långsam, eftertänksam takt som om varje ord bär på en uråldrig tyngd.

22. Sportkommentator, man, 40-årsåldern. Energisk, dynamisk röst som stiger och sjunker dramatiskt. Snabbt tempo med en lätt raspighet från år av skrikande.

23. Stridshärdad samuraj med en djup, raspig röst och en uttalad japansk accent. Talar med måttfull återhållsamhet, varje ord är väl övervägt och vägt med lugn auktoritet.

24. Den läskiga, gamla och utmärglade häxan som är lömskt och hotfull. Hon har en hes, hård, skrikig, hög röst som skrattar.

25. En låg, viskande och bestämd kvinnlig röst med stark fransk accent, cool, lugn och förförisk, med en hint av mystik.

🧠 Kul fakta: 50 % av innehållsskaparna använder regelbundet AI-röster i videor, poddar och annonser. Men när man jämförde prover direkt föredrog 73 % av lyssnarna fortfarande mänsklig berättarröst, vilket bevisar att emotionell äkthet fortfarande är oersättlig i röstinnehåll.

ElevenLabs ljudeffekter

26. Vinden som susar genom träden, följt av löv som raslar.

27. Bubbelplast som poppar i snabb följd, sedan tystnad.

28. Fotsteg på grus, sedan öppnas en metallisk dörr.

29. Papper som långsamt skrynklas och sedan rivs itu med ett skarpt riv.

30. Glasflaska som rullar över betong och snurrar långsammare tills den stannar.

31. Regn som smattrar på ett plåttak och gradvis intensifieras till ett kraftigt skyfall.

32. Ibland hörs en lätt vind som susar i löven utanför.

33. Fredlig och lugnande atmosfär för sömn och avkoppling.

34. Stereoljud, hög kvalitet, inget åska, inga plötsliga höga ljud, sömlös loop.

35. Havsvågor som slår mot klipporna, måsar som skriker i fjärran.

👉 Prova detta: Vanliga termer för att förbättra dina ljudeffektprompter: Ambience : Bakgrundsljud från omgivningen som skapar atmosfär och rymd.

One-shot : Enstaka, icke-upprepande ljud

Loop : Upprepa ljudsegment

Stem : Isolerad ljudkomponent

Braam: Stor, brassig filmisk hit som signalerar episka eller dramatiska ögonblick, vanligt förekommande i trailers.

ElevenLabs-prompter för att skapa agenter

Effektiva promptar förvandlar ElevenLabs Agents från robotliknande till verklighetstrogna. Kolla in dessa exempel på promptar för att förstå hur strukturen påverkar resultatet.

36. När regler från ett sammanhang påverkar ett annat, använd #Guardrails och tydliga sektionsgränser.

Mindre effektivt Rekommenderas Du är kundtjänstmedarbetare. Var artig och hjälpsam. Dela aldrig känslig information. Du kan söka efter beställningar och hantera återbetalningar. Kontrollera alltid identiteten först. Håll svaren under tre meningar, såvida inte användaren ber om detaljer. #Personlighet: Du är kundtjänstmedarbetare på Acme Corp. Du är artig, effektiv och lösningsorienterad. #Mål: Hjälp kunderna att lösa problem snabbt genom att söka efter beställningar och behandla återbetalningar när det är lämpligt. #Riktlinjer: Dela aldrig känslig kundinformation i samtal. Verifiera alltid kundens identitet innan du får tillgång till kontoinformation. #Ton: Håll svaren kortfattade (mindre än 3 meningar) om inte användaren begär detaljerade förklaringar.

37. Koncisa instruktioner minskar tvetydigheten.

Mindre effektivt Rekommenderas #TonNär du pratar med kunder bör du försöka vara riktigt vänlig och tillmötesgående och se till att du talar på ett sätt som känns naturligt och konversationslikt, ungefär som du skulle prata med en vän, men ändå behålla ett professionellt uppträdande som representerar företaget väl. #TonTala på ett vänligt, konversationsliknande sätt samtidigt som du behåller din professionalism.

💡 Proffstips: När du ber agenterna hantera fel, strukturera avsnitten med # för huvudavsnitt, ## för underavsnitt och använd samma formateringsmönster i hela prompten.

38. Upprepa och betona viktiga regler. Modellerna prioriterar den senaste kontexten framför tidigare instruktioner.

Mindre effektivt Rekommenderas #MålVerifiera kundens identitet innan du får tillgång till deras konto. Sök upp orderinformation och ge statusuppdateringar. Bearbeta återbetalningsförfrågningar när de är berättigade. #MålVerifiera kundens identitet innan du får åtkomst till deras konto. Detta steg är viktigt. Slå upp orderdetaljer och ge statusuppdateringar. Bearbeta återbetalningsbegäranden när de är berättigade. Detta steg är viktigt. Få aldrig åtkomst till kontoinformation utan att först verifiera kundens identitet.

39. Normalisera in- och utdata

Mindre effektivt Rekommenderas När du samlar in kundens e-postadress, upprepa den exakt som kunden sa den och använd den sedan i verktyget `lookupAccount`. #Karaktärsnormalisering1. Be kunden om sin e-postadress i talat format: ”Kan jag få den e-postadress som är kopplad till ditt konto?”2. Konvertera till skriftligt format: ”john dot smith at company dot com” → ”john. smith@company. com”3. Använd detta verktyg med en skriftlig e-postadress

💡 Proffstips: När du skriver instruktioner för agenter, dela upp instruktionerna i lättsmälta punkter och använd blanksteg (tomma rader) för att separera avsnitt och instruktionsgrupper.

40. Ge exempel på komplex formatering, flerstegsprocesser och specialfall.

Mindre effektivt Rekommenderas När en kund anger en bekräftelsekod, se till att formatera den korrekt innan du söker efter den. När en kund anger en bekräftelsekod: 1. Lyssna efter det talade formatet (t.ex. ”A B C ett två tre”). 2. Konvertera till skriftligt format (t.ex. ”ABC123”). 3. Skicka till verktyget `lookupReservation`## ExempelAnvändaren säger: ”Min kod är A… B… C… ett… två… tre”Du formaterar: ”ABC123”Användaren säger: ”X Y Z fyra fem sex sju åtta. ”Du formaterar: ”XYZ45678”

⭐ Kom ihåg: Dina ElevenLabs-prompter behöver inte alltid vara komplexa eller detaljerade. Ibland kan enkla prompter göra jobbet lika effektivt. Det är dags att väcka din inre promptingenjör till liv.

🎥 Titta på den här videon för en snabb introduktion till prompt engineering, särskilt om du är nybörjare!

💡 Proffstips: Skapa delade promptmallar i en dokumenthanterare som ClickUp Docs för vanliga avsnitt, såsom karaktärsnormalisering, felhantering och skyddsräcken. Lagra dessa i ett centralt arkiv och hänvisa till dem mellan specialiserade agenter så att ditt team kan bygga vidare på beprövade tekniker.

Vanliga misstag att undvika med ElevenLabs-prompts

Får du grundläggande, platta eller inkonsekventa resultat med ElevenLabs?

Troligtvis för att du inte vet hur man ställer rätt frågor till AI.

Och gör definitivt något av följande misstag:

❌ Misstag ✅ Lösning Inmatning av oredigerad text Skriv uppmaningar i en berättande stil, liknande manusskrivande, för att effektivt styra ton och tempo. Testar inte flera variationer Experimentera med olika AI-modeller och röstjusteringar för att finjustera dina svar. Använd inte en röstförändrare för speciella ljudeffekter och uttal. Använd en röstförändrare för att efterlikna subtila, idiosynkratiska egenskaper hos rösten när du behöver en mer känslomässig och mänsklig röst. Förvänta dig perfekta resultat redan vid första försöket Förfina taggar, justera interpunktion, leka med prompt-signaler, skapa din egen röstmodell – i princip fortsätt att upprepa tills du får kläm på det här verktyget för ditt användningsfall. Taggar som inte matchar din röstkaraktär och träningsdata En seriös, professionell röst kanske inte passar så bra ihop med lekfulla taggar som [skrattar] eller [busigt]. Se till att dina känslor och röstsignaler stämmer överens med röstens karaktär. Skapa tal i ett svep Dela upp långa manus i segment. Generera varje avsnitt separat och lägg dem i lager i efterproduktionen. Behåll kreativ stabilitet när du vill följa referensljudet noggrant. Variera stabilitetsskalan mellan Natural och Robust för att resultatet ska bli så nära den ursprungliga röstinspelningen som möjligt.

👀 Visste du att? I ett experiment genomfört av BBC lyckades en journalist använda en syntetiserad AI-klon av sin egen röst för att kringgå en banks säkerhetskontroll med röstverifiering. Den uppseendeväckande säkerhetsöverträdelsen avslöjade hur sårbara röstbaserade autentiseringssystem är för AI-manipulation.

Begränsningar vid användning av ElevenLabs

ElevenLabs gör högkvalitativa voiceovers tillgängliga och effektiva, men verktyget är inte perfekt eller tillräckligt på något sätt. Här är några områden där ElevenLabs funktioner inte räcker till ⚠️

Brant inlärningskurva : För att lära sig röstfunktioner, modaliteter, intuitiva kontroller, prompttekniker och ljudeffekter krävs experiment, djupgående dokumentation och anpassningsförmåga – inte precis ett nybörjarvänligt verktyg.

Kräver högkvalitativa samplingar : Du behöver stora mängder rena ljuddata av hög kvalitet för att träna röstmodeller och agenter som levererar de resultat du önskar.

Teckenbegränsningar för gratispaket : Gratispaketet erbjuder 10 000 krediter per månad, vilket motsvarar ungefär 10 minuters genererat ljud varje månad.

Begränsad kontroll över nyanserade känslor : AI kan ha svårt med subtila känslomässiga skiftningar eller komplexa prestationer, särskilt när du inte kan tillhandahålla en referensinspelning eller ett röstprov som visar exakt vad du försöker uppnå.

Bearbetningstid för längre texter: Att generera långa texter som ljudböcker eller timslånga berättelser kan ta betydande bearbetningstid, särskilt med modeller av högre kvalitet.

Fristående verktyg utan uppgiftshantering: Produktion är sällan ett jobb för en person, och verktyget har inga integrerade funktioner för uppgifts- eller arbetshantering, vilket gör det svårt att samarbeta, tilldela roller eller följa projektets framsteg.

ElevenLabs-alternativ att utforska

Kolla in dessa ElevenLabs-alternativ som kompenserar för dess begränsningar eller erbjuder fler arbetsintegrerade funktioner som passar ditt arbetsflöde:

1. ClickUp

De flesta ElevenLabs-alternativ fokuserar enbart på att generera röst eller transkribera ljud. Du behöver fortfarande en plats där dessa röstresurser omvandlas till uppgifter, godkännanden, innehållsversioner och faktisk leverans.

ClickUp löser det problemet.

Det är världens första konvergerade AI-arbetsyta som förenar projektledning, kunskapshantering och chatt.

ClickUp är inte en plattform för röstgenerering, men du kan använda den för att hantera arbetsflöden för röstproduktion.

Låt oss se hur ClickUp stöder röst- och ljudproduktionsteam 👇

En AI som förstår ditt arbete

ClickUp Brain är den inbyggda AI-assistenten som förstår sammanhanget i ditt arbete. Den fungerar inom din ClickUp-arbetsyta med fullständig åtkomst till dina uppgifter, kommunikationstrådar och projekt tidslinjer.

ClickUp Brain markerar åtgärdsägare och tidspåverkan för varje flaskhals.

Så när en podcastproducent frågar: "Vad blockerar ljudproduktionsprocessen för avsnitt 12?" kan ClickUp Brain skanna uppgiftskommentarer, deluppgifter, leveransstatus och beroenden för att ta reda på om:

Röstinspelningar väntar på att godkännas

Manus behöver revideras

Ljudteamet har inte laddat upp några ljudeffekter.

Kunderna ska godkänna den slutliga mixen.

Du behöver inte jaga uppdateringar eller fråga dina kollegor om svar som redan finns i ditt arbetsutrymme.

För röstproduktionsarbetsflöden som involverar författare, berättare, redaktörer och kunder håller ClickUp alla samordnade utan kaos med fram- och återgående meddelanden.

👉 Spara dessa prompts: Sammanfatta all feedback från kunderna från förra veckans samtal om röstkommentarer.

Skissa på ett uppföljningsmejl till kunden om den tidsplan för podcastproduktionen som vi diskuterade.

Skapa dokumentation med riktlinjer för varumärkets röst som beskriver ton, stil och kriterier för röstval för våra ljudprojekt.

Gör en lista över alla podcast-röstprojekt som är på gång och identifiera eventuella flaskhalsar eller förseningar.

AI för att transkribera och sammanfatta möten och samtal

ClickUp AI Notetaker deltar i dina möten och genererar sökbara transkriptioner och sammanfattningar åt dig.

Det omvandlar varje konversation till användbart arbete med:

Mötesanteckningar + dokument : Få transkriptioner, videoinspelningar och sammanfattningar lagrade i dina privata ClickUp-dokument.

Mötesanteckningar + uppgifter : Omvandla varje åtgärdspunkt från dina samtal till : Omvandla varje åtgärdspunkt från dina samtal till ClickUp-uppgifter med tilldelade ägare och förfallodatum.

Mötesanteckningar + Brain: Ställ frågor till ClickUp Brain och få kontextuella svar hämtade från alla dina mötesanteckningar.

🚀 ClickUp Advantage: Super Agents är AI-drivna teammedlemmar i ClickUp som arbetar kontinuerligt i ditt arbetsområde. De förstår uppgifter, dokument, chattar och anslutna verktyg och kan köra flerstegsarbetsflöden utan manuella uppmaningar eller uppföljningar. Super Agents är särskilt bra på arbetsflöden som: Röstprojektbeskrivningar : Skapa automatiskt produktionsbeskrivningar utifrån kundens krav, så att varje projekt startar med ett tydligt omfång och tydliga leveranser.

Spårning av tillgångar : Övervaka vilka röstinspelningar, ljudeffekter eller musikspår som har laddats upp, godkänts eller saknas, och markera sedan hinder innan de försenar leveransen.

Uppföljning av kunder : Omvandla resultaten från produktionsmöten till välformulerade uppföljningsmejl och sammanfatta nästa steg med tilldelade ansvariga.

Revisionshantering: Underhåll ett live-sammanfattningsdokument för varje ljudprojekt som spårar kundfeedback, versionshistorik och utestående redigeringar så att inget går förlorat i e-posttrådar.

Titta på den här videon för att se hur Super Agents kan integreras i dina kreativa arbetsflöden:

AI för tal-till-text

ClickUp Talk to Text låter dig diktera idéer, anteckningar och instruktioner i din Desktop AI Super App (känd som ClickUp BrainGPT ) och omvandlar tal till polerad skriftlig text direkt.

Omvandla talade tankar till skriftlig text med ClickUp Talk to Text.

Med det kan du:

Skapa ditt personliga ordförråd : Fylls automatiskt med dina mest använda ord, uttryck, arbetsspecifik jargong, varumärkesnamn och smeknamn.

Översätt direkt : Tala på ditt eget språk och skriv flytande på över 50 andra språk.

Arbeta handsfree : Använd Talk to Text var som helst där markören befinner sig – tryck bara på fn (eller ställ in en anpassad tangent) och tala i hela ClickUp-ekosystemet och anslutna appar.

Kontextmedvetna omnämnanden och länkar: Nämn kollegor, uppgifter eller dokument, så kopplar AI automatiskt ihop rätt personer med rätt länkar.

Med Talk to Text kan du få jobbet gjort snabbare, oavsett om det handlar om att experimentera med manusrevideringar på språng, dela snabb feedback i kommentarer, tagga röstskådespelare för brådskande ändringar eller diktera e-postmeddelanden till kunder utan att byta verktyg.

För ljudproducenter som jonglerar med flera projekt innebär detta mindre skrivande och mer tid att lyssna på arbetet.

Centralisera AI-modeller i ett kontrollerat arbetsområde

Välj en extern AI-modell som passar dina behov.

I ClickUp Brain och BrainGPT kan du välja mellan externa AI-modeller som passar ditt användningsfall.

Till exempel:

Claude för nyanserade kreativa briefs, manusanalys eller utkast till dokument med röstinstruktioner för kunder.

ChatGPT för att förfina för att förfina skrivprompter , brainstorma karaktärsröster, skapa projektsammanfattningar eller snabba uppgiftsfördelningar.

Gemini för forskningsintensiva uppgifter som konkurrenskraftig rösttrendanalys eller planering av flerspråkigt innehåll.

⭐ Bonus: Använd ClickUp Enterprise AI Search för att omedelbart hitta allt i uppgifter, dokument, kommentarer, bilagor och anslutna verktyg som Google Drive eller Figma – så att röstresurser, feedback och godkännanden alltid finns bara en sökning bort.

ClickUps bästa funktioner

Organisera kundfeedback i strukturerade data : Klassificera revisionsbrådskande, godkännandestatus och leveransprioritet direkt i uppgifterna med hjälp av : Klassificera revisionsbrådskande, godkännandestatus och leveransprioritet direkt i uppgifterna med hjälp av ClickUp AI Fields för att hålla din ljudpipeline organiserad.

Ge AI tillgång till verklig kontext : Anslut Google Drive, Slack och ljudlagringsverktyg till ClickUp med : Anslut Google Drive, Slack och ljudlagringsverktyg till ClickUp med ClickUp Integrations så att AI förstår hela din projekthistorik istället för att arbeta utifrån isolerade förfrågningar.

Dela röstprover och feedback via klipp : Spela in din skärm för att visa uttalsproblem, berätta om justeringar i framförandet eller förklara karaktärens röstriktning med hjälp av : Spela in din skärm för att visa uttalsproblem, berätta om justeringar i framförandet eller förklara karaktärens röstriktning med hjälp av ClickUp Clips – allt lagras i den relevanta uppgiften.

Samarbeta i realtid med röstregi : Använd : Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma karaktärsröster med ditt team, fästa referensljud och omvandla kreativa koncept till praktiska inspelningsuppgifter direkt.

Spåra röstprojektets prestanda: Skapa anpassade : Skapa anpassade ClickUp-instrumentpaneler för att övervaka leveranstider, röstskådespelarnas arbetsbelastning och kundernas godkännandegrader, och använd AI-kort för att automatiskt sammanfatta uppgiftsframsteg eller upptäcka mönster i revisionsfeedback.

Begränsningar i ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av dess omfattande funktioner

Erbjuder inte modeller för text-till-tal eller röstdesign – fungerar som ett verktyg som effektiviserar arbetsflödeshanteringen, inte själva ljudgenereringen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp AI?

En ClickUp-användare delar också med sig av sina erfarenheter på G2:

ClickUp Brain […] har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen i plattformen sparar enormt mycket tid. Jag uppskattar också säkerheten på företagsnivå, som ger mig sinnesro när jag hanterar känslig information. […] Det som sticker ut mest är hur det hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klart – oavsett om jag sammanfattar möten, skriver utkast till innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag än behöver.

ClickUp Brain […] har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen i plattformen sparar enormt mycket tid. Jag uppskattar också säkerheten på företagsnivå, som ger mig sinnesro när jag hanterar känslig information. […] Det som sticker ut mest är hur det hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klart – oavsett om jag sammanfattar möten, skriver utkast till innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag än behöver.

2. Murf AI

via Murf AI

Murf AI levererar en robust text-till-tal-plattform som omvandlar skriven text till naturtrogen ljudberättelse med hjälp av över 200 AI-röster på mer än 20 språk, vilket är idealiskt för videor, ljudböcker, poddar och skapande av e-lärandeinnehåll. Dess intuitiva studio möjliggör sömlösa voiceovers med redigering på proffsnivå.

Murf AI:s viktigaste funktioner

Över 200 flerspråkiga röster : Få tillgång till förinställda röster på över 20 språk med över 10 olika talstilar, såsom konversation, meditation eller reklam.

Röstkloning : Ladda upp specifika röstprover för att skapa anpassade röstkloner som matchar ditt varumärke eller din karaktär.

Avancerad anpassning : Kontrollera tonhöjd, hastighet, ton, pauser och betoning för exakt röståtergivning.

AI-dubbningsstudio : Översätt ljud- och videoinnehåll till över 40 språk samtidigt som du bevarar den ursprungliga talarens röst.

Uttalbibliotek : Använd IPA-fonetik eller anpassade stavningar för att säkerställa ett konsekvent uttal av varumärkesterminologi och teknisk jargong.

Verktygsintegrationer: Bädda in Murf-röster direkt i Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate och Adobe Audition.

Begränsningar för Murf AI

Röstgenereringstiden beräknas per delblockrendering, vilket kan förbruka krediter snabbt vid upprepade redigeringar.

Ingen offlinefunktion – kräver molnbaserad bearbetning för all röstgenerering.

Kommersiell användning kräver betalda abonnemang med specifika licensvillkor.

Priser för Murf AI

Gratis

Skapare : 19 $/månad

Företag : 66 $/månad

Företag: Anpassad

Murf AI-betyg och recensioner

G2 : 4,7 (över 1100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Murf AI?

Hör vad en G2-recensent har att säga:

Det är lätt att använda och har ett kundvänligt gränssnitt. Det används för att konvertera text eller annat till tal. Vi kan enkelt anpassa rösten genom tonhöjd, tal och uttal, och vi kan också styra talet med hjälp av detta verktyg. Vi kan integrera med andra verktyg med hjälp av API-integration. Det erbjuder över 120 röster, vilket är en ganska stor mängd, och översättning till över 20 språk. Det är lätt att implementera och mycket hjälpsamt för kundsupporten.

Det är lätt att använda och har ett kundvänligt gränssnitt. Det används för att konvertera text eller annat till tal. Vi kan enkelt anpassa rösten genom tonhöjd, tal och uttal, och vi kan också styra talet med hjälp av detta verktyg. Vi kan integrera med andra verktyg med hjälp av API-integration. Det erbjuder över 120 röster, vilket är en ganska stor mängd, och översättning till över 20 språk. Det är lätt att implementera och mycket hjälpsamt för kundsupporten.

3. Wispr Flow

via Wispr Flow

Wispr Flow transkriberar ditt tal i realtid (på över 100 språk) för att presentera en polerad text i ett strukturerat format. Det fungerar i alla applikationer (där du kan skriva) och använder avancerad teknik för att automatiskt redigera och förfina tonen.

Verktyget anpassar sig efter ditt ordförråd genom att skapa en personlig ordlista som innehåller branschspecifika termer och akronymer. Du kan till och med skapa anpassade textersättningar för ofta använda fraser så att du slipper upprepa långa förklaringar eller göra repetitiva uppgifter.

Wispr Flows viktigaste funktioner

Smart formatering : Wispr Flow tolkar ditt tal och tillämpar kontextmedveten formatering så att texten passar stilen i ditt meddelande.

Flödesanteckningar : Diktatera anteckningar (på valfri enhet) så synkroniseras de automatiskt mellan alla dina Wispr Flow-enheter.

Kommandoläge : Redigera genererad text med röstkommandon, t.ex. Sammanfatta detta åt mig.

AI-autoredigering : Rensar automatiskt upp dikterad text medan du talar, tar bort fyllnadsord, korrigerar grundläggande fel och formaterar resultatet till fullständiga meningar.

Flerspråkigt stöd: Hanterar över 100 språk med automatisk språkkänning och byte mitt i meningen.

Begränsningar för Wispr Flow

Hög RAM-användning (800 MB+ i viloläge), vilket saktar ner äldre system.

Bearbetning som endast sker i molnet väcker integritetsfrågor på grund av avsaknaden av bearbetning på datorn. ​

Ojämna kundrecensioner, bristfällig support och resursbelastning för företag

Priser för Wispr Flow

Flow Basic: Gratis

Flow Pro: 15 $/månad

Flow Teams: 12 $/användare/månad (3 eller fler platser)

Flow Enterprise: Anpassad prissättning

Wispr Flow-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wispr Flow?

Hör vad en G2-recensent har att säga:

Det är mycket enkelt att använda. Med två kommandon eller snabba inmatningar kan du börja tala och transkribera. Dessutom tar det bort fyllnadsord, förstår dig eller korrigerar det du säger. Implementeringen bestod bara av att installera det, inget mer. Jag använder det praktiskt taget varje dag. Faktum är att jag redan har en sträcka på fyra veckor.

Det är mycket enkelt att använda. Med två kommandon eller snabba inmatningar kan du börja tala och transkribera. Dessutom tar det bort fyllnadsord, förstår dig eller korrigerar det du säger. Implementeringen bestod bara av att installera det, inget mer. Jag använder det praktiskt taget varje dag. Faktum är att jag redan har en sträcka på fyra veckor.

Förverkliga arbetsflöden för artificiell röstgenerering med ClickUp

Väl definierade ElevenLabs-prompter hjälper dig att skapa högkvalitativt röstinnehåll. Men att skapa prompter, hantera revisioner, samordna med röstskådespelare och leverera slutliga tillgångar kräver mer än bara bra AI-resultat. Du behöver ett system som håller produktionen igång.

ClickUp är bäst lämpat för detta.

Det centraliserar ditt arbete, din kommunikation och din uppgiftshantering till en enda plattform, vilket ger dig ett utrymme för att organisera och optimera dina röstproduktionsprojekt. Med hjälp av dess inbyggda kontextuella AI kan du automatisera manuella arbetsflöden, få stöd för kreativa uppgifter, minska AI-spridningen och slippa kaoset med att byta mellan olika sammanhang.

Registrera dig gratis på ClickUp och samla alla dina arbetsflöden för röstproduktion på ett och samma ställe.

Vanliga frågor (FAQ)

Använd känslotaggar och berättarkontext för att styra AI:n. Taggar som [ledsen], [arg] eller [glad] talar om för modellen exakt vilken känsla den ska efterlikna. Du kan också bädda in känslor direkt i din berättelse.

Ja. Du kan styra röstton, tempo och pauser med hjälp av röstdesignprompter, ljudtaggar som [viskar] eller [ropar], paus-taggar för tidsbestämda pauser och globala inställningar som hastighet och stabilitet. Kombinera dessa element för att finjustera leveransen och skapa naturligt klingande tal som matchar din vision.

Så detaljerade eller nyanserade som behövs. Prompter kan variera från en enda rad till flera stycken, beroende på komplexiteten i ditt projekt. Nyckeln är tydlighet – ge tillräckligt med sammanhang för att AI:n ska förstå tonfall, känslor och framställningssätt utan att överbelasta den med onödig information.

Ja. ElevenLabs stöder dialoger med flera talare, vilket gör att du kan tilldela olika röster till olika karaktärer eller talare inom samma projekt. Detta är användbart för att skapa poddar, ljudböcker eller berättande innehåll med distinkta karaktärsröster.