De 10 bästa alternativen till Zoho BugTracker för moderna utvecklingsgrupper

Utvecklingsteam behöver mer än bara en plats att logga buggar på. När projekten växer blir behovet av funktioner som automatiseringsregler, realtidssamarbete, rapportering och synlighet allt viktigare.

Därför är det vettigt att utforska alternativ till Zoho BugTracker. Särskilt om ditt team växer, hanterar flera releaser eller inför mer mogna tekniska metoder.

Forskning tyder på att utvecklingsgrupper kan hålla felprocenten mellan 0 % och 15 %, ett stabilitetsintervall som är kopplat till små, frekventa releaser och stark testautomatisering.

Det rätta alternativet ersätter inte bara platsen där buggar loggas, utan stärker hela utvecklingscykeln. I den här guiden ger vi dig en översikt över de bästa, beprövade alternativen till Zoho BugTracker.

Visste du att? Analytiker uppskattar att AI kan öka produktiviteten inom mjukvaruutveckling med 20–45 % när det integreras i dagliga arbetsflöden, från kodgenerering till grundorsaksanalys.

Zoho BugTracker-alternativ i korthet

Innan vi dyker in i ämnet, här är en tydlig jämförelse så att du snabbt kan se de bästa användningsfallen, viktiga funktioner, priser och betyg.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Enhetliga testarbetsflöden med mallar, automatisering och 100 % kontextuell AI Teamstorlek: Små nystartade företag till stora företag Mallar för fel- och ärendehantering, automatiseringar för routing/SLA, Git-integrationer för spårbarhet mellan uppgifter och commit, dashboards för live-felstatistik Gratis plan för alltid; anpassade planer för företag Jira Stora agila team som behöver djupgående arbetsflöden Teamstorlek: Små agila grupper till stora företag med flera team Scrum/Kanban-tavlor, anpassade problemtyper/fält, automatiseringsregler, länkar till GitHub/Bitbucket, hastighet, burndown och cykeltidsrapporter Gratis; betalda planer från 7,91 $/månad per användare GitLab Problemspårning med fokus på utveckling med inbyggd CI/CDTeamstorlek: Medelstora utvecklingsteam Problem→MR-flöde, CI/CD-pipelines och miljöer, regler/godkännanden för kodgranskning, säkerhetsskanning, tavlor och milstolpar Anpassad prissättning Wrike Funktionsöverskridande intag och synlighet för intressenter Teamstorlek: Små projektteam (2–15 användare) Begäranformulär, anpassade arbetsflöden/statusar, automatiseringar för uppdrag/påminnelser, instrumentpaneler för arbetsbelastning/blockerare, delbara vyer Gratis; betalda planer från 10 dollar per månad per användare monday dev Visuell planering och intressentvänliga roadmapsTeamstorlek: Medelstora produkt- och teknikteam tavlor för backlog/sprints/releaser, formulär för renare intag, automatiseringar för påminnelser/förfallodatum, GitHub/Bitbucket-integrationer, tidslinjer och instrumentpaneler. Gratis; betalda planer från 12 $/plats/månad GitHub Issues Lättviktig spårning i ditt repoTeamstorlek: Stora företag och globala open source-communityn Problem mallar/etiketter, projekt tavlor, länka problem till grenar/PR, GitHub Actions automatisering, inline kod diskussioner Gratis; betalda planer från 4 $/månad per användare BugHerd Visuell webbplats-QA och kundfeedbackTeamstorlek: Frilansare och medelstora webb- eller byråteam anteckningar på sidan med skärmdumpar, automatiskt insamlade webbläsar-/OS-detaljer, Kanban-routing, klientvänlig widget, export/synkronisering till spårare Betalda abonnemang från 50 $/månad per användare MantisBT Öppen källkodsteam som vill ha enkel, pålitlig spårning Teamstorlek: Små interna utvecklings-/QA-team som föredrar öppen källkod och självhostad felspårning Enkla ärendeformulär, anpassningsbara fält, rollbaserade behörigheter, e-postaviseringar/bevakare, plugin-ekosystem, självhostad kontroll Gratis Bugzilla Företagsbeprövad öppen källkodskontroll Teamstorlek: Medelstora till stora teknikteam Anpassade fält/komponenter/flaggor, kraftfulla sökningar och sparade sökningar, detaljerade behörigheter, spårning av beroenden/duplikater, dataexport Gratis Sammanfattning Minimalistiska team som vill ha en e-postvänlig spårare Teamstorlek: Små interna team och medelstora tekniska team E-post- och webbformulär, tydliga ID:n och enkla arbetsflöden, roller/prioriteringar, ändringsmeddelanden, Python-tillägg, självhosting Gratis

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad ska du leta efter i alternativ till Zoho BugTracker?

Det ideala Zoho BugTracker-verktyget ska göra det enkelt att registrera problem, hålla kontexten nära koden och driva arbetet framåt utan ständig kopiering och klistring. Transparent prissättning och säkerhet som passar din stack är särskilt viktiga faktorer.

Här är en snabb checklista som utvecklings- och QA-team faktiskt använder när de väljer sina buggspårningsverktyg. Det ideala alternativet till Zoho BugTracker bör göra följande:

Registrera buggar från formulär, e-post, API:er och webbläsartillägg

Anpassa arbetsflödena efter dina affärsregler med anpassade fält, statusar och SLA:er

Länka problem till PR och distributioner för tydlig spårbarhet från rapport till release

Automatisera triage och routing med regler som utlöser tilldelningar och uppdateringar

Samla specifikationer, reproduceringssteg och bevis på ett ställe med dokument och bilagor

Visa sprintstatus med instrumentpaneler för genomströmning, ledtid och allvarlighetsgrader

Erbjud SSO, detaljerade roller och revisionsspår för att skydda känslig data

Erbjud transparenta prisnivåer som du kan prognostisera utan gissningar

Skala från en grupp till många team utan omarbetningar, plugins eller nya verktyg

📚 Läs också: Gratis mallar för ärendehantering och loggning i Excel och ClickUp

De bästa alternativen till Zoho BugTracker

Här är de bästa alternativen för renare triage, djupare Git-länkar och tydligare prissättning. Vi jämför hur varje verktyg hanterar intag, säkerhet och synlighet så att ditt team kan spåra åtgärder utan extra klick.

1. ClickUp (Bäst för enhetliga testarbetsflöden med mallar, automatisering och AI)

Spåra buggar, ägare och SLA:er i en enda ClickUp-vy, så att prioriteringarna förblir tydliga och korrigeringarna levereras snabbare.

Med Zoho BugTracker (eller någon annan grundläggande spårare) är arbetet ofta splittrat: felet uppstår i ett webbformulär, reproduceringsstegen finns i ett dokument, loggarna skickas via e-post, PR-länkar finns i repo och någon spårar förfallodatum i ett separat kalkylblad. Det är ett splittrat arbete som fördröjer varje överlämning.

Sedan kommer AI-spridningen. En bot skriver anteckningar, en annan sammanfattar trådar och en tredje finns i chatten. Ingen av dem känner till dina statusflöden eller SLA:er (Service Level Agreements), så det slutar med att du missar uppdateringar och måste skriva om mycket.

Säkerhet kan också skapa friktion. En användare rapporterar ett fel, blockeras av en säkerhetstjänst och ser ett "Cloudflare Ray ID" eller liknande saknas på sidan. Om det Ray ID:t aldrig kommer in i din tracker har teamet ingen kontext när de försöker reproducera eller justera falska positiva resultat.

ClickUp för mjukvaruteam löser detta problem genom att samla alla dina appar, data och arbetsflöden i ett enda arbetsutrymme.

Anpassningsbara mallar, dokument, automatiseringar, Git-integrationer, instrumentpaneler och ClickUp Brain finns bredvid varandra och skapar ett arbetsflöde inom ett enda system för dina utvecklingsteam. Du loggar rubriker, begär ID:n, loggar, användar-/session-ID:n, enhet/webbläsare, releaseversion etc. på uppgiften, bifogar bevis en gång och ser problemet gå från rapport till release med färre klick och tydligare ägarskap.

👀 Kul fakta: Eliteknikteam siktar på en förändringsfelprocent på 0–15 % och snabb återhämtning – viktiga DORA-mått kopplade till stabila, snabba releaser.

Standardisera buggregistreringen med ClickUp Bug and Issue Tracking Template

Få en gratis mall Främja tvärfunktionellt samarbete och leverera bättre produkter med ClickUp Bug and Issue Tracking Template

Felrapporter kommer ofta in från alla håll: ett blockerat formulär på din webbplats som visar ett Cloudflare Ray ID, ett e-postmeddelande från supporten, ett QA-kalkylblad eller ett direktmeddelande med halvfärdiga reproduceringssteg.

ClickUp Bug and Issue Tracking Template ger dig en enda plats där du kan logga och prioritera dessa buggar så att support-, teknik- och produktteam kan se vem som ansvarar för dem och vad som behöver levereras härnäst.

Här är en snabb översikt över hur det kan hjälpa:

Centralisera intaget i en färdig mapp med listor som Rapporterade buggar och Felregister, så att varje nytt problem följer samma väg från rapport till lösning

Samla in viktiga detaljer för varje bugg (allvarlighetsgrad, komponent, miljö, reproduceringssteg och Cloudflare Ray ID om en säkerhetstjänst blockerat ett formulär) med hjälp av anpassade fält och nödvändiga egenskaper.

Dirigera arbetet automatiskt med ClickUp Automations , tilldela ägare, ange förfallodatum och märk populära sidor eller moduler så snart ett fel har loggats.

Övervaka trender med flexibla vyer och instrumentpaneler så att du kan se vilka sidor, versioner eller komponenter som genererar flest buggar och anpassa ditt testfokus därefter

💡 Proffstips: Kombinera ClickUp Bug Report Template med ClickUp Brain för renare reproduktioner. Få en gratis mall Samla strukturerade feluppgifter som allvarlighetsgrad, miljö och reproduceringssteg i en enda uppgift för att påskynda triageringen med ClickUp Bug Report Template. När du har standardiserat intaget med mallen för fel- och ärendehantering kan du använda ClickUp-mallen för felrapporter för att samla in tydliga reproduceringsdetaljer i en uppgift. Den guidar rapportörer genom förväntat kontra faktiskt beteende, miljö, steg, loggar och bilagor, och du kan behålla viktiga fält som krävs med snabba checklistor för webbläsare och enheter.

Låt sedan ClickUp Brain ta hand om det tidskrävande arbetet.

Skissa på reproduceringssteg, sammanfatta grundorsaker och automatisera release notes med ClickUp Brain.

Klistra in grova anteckningar eller konsolutdrag i uppgiften och be ClickUp Brain att skriva utkast till felrapporter eller omvandla en lång kommentar till en uppföljningsuppgift.

Om en offentlig rapport har blockerats och innehåller ett Cloudflare Ray-ID på sidan kan du logga det ID:t i uppgiften och använda ClickUp Brain för att hämta relaterade uppgifter eller dokument som nämner samma slutpunkt eller affärsregler.

📚 Läs också: Gratis mallar för problemspårning och loggning i Excel och ClickUp

Automatisera routing och SLA med ClickUp Automations

Automatiskt vidarebefordra brådskande infrastrukturfel till incidentlistan med ClickUp Automations.

När rapporten och bevisen har hamnat i ClickUp kan du låta ClickUp Automations sköta sorteringen. Du kan dirigera nya buggar baserat på allvarlighetsgrad, komponent, miljö eller källa, automatiskt tilldela ägare, ställa in deadlines och lägga till observatörer så att rätt personer ser problemet utan att någon behöver agera trafikpolis.

Skapa eskaleringsregler som påminner ansvariga när ärenden närmar sig eller bryter mot SLA, meddela ledare om P0/P1-ärenden eller automatiskt flytta ett fel från "Behöver triagering" till "Pågår" när obligatoriska fält och bilagor finns. När en PR öppnas flyttar du felet till "Under granskning" och när det slås samman flyttar du det till "Klar för release".

Titta på denna snabba genomgång för att se hur ClickUp Automations omvandlar triggers och villkor till handsfree-triage, SLA-påminnelser och release-varningar:

💡 Proffstips: Konfigurera ClickUp AI Agents för att övervaka dina bugglistor så att du inte behöver förlita dig på manuella kontroller. Dessa AI-agenter kan reagera på triggers som "P0-bug skapad", "status fortfarande pågående efter två timmar" eller "PR sammanslagen" och sedan automatiskt tilldela ägare, flytta statusar eller publicera uppdateringar i kommentarer och chatt. Du kan börja med mönstret Engineer AI Agent och anpassa det för triage, så att rutinmässiga uppföljningar (begära loggar, bekräfta miljö och skapa uppföljningsuppgifter) körs i bakgrunden medan människor fokuserar på felsökning och releaser.

Spåra kod och releaser med ClickUp Git-integrationer (GitHub/Bitbucket)

Se all GitHub-aktivitet relaterad till en uppgift direkt i ClickUp

Slut cirkeln genom att bifoga koden direkt till arbetet. Med ClickUp Git-integrationer för GitHub och Bitbucket kan du lägga till ett ClickUp-uppgifts-ID till en gren, commit eller pull-förfrågan, vilket visar den aktiviteten direkt i uppgiften.

När ingenjörer öppnar PR:er kan ClickUp automatiskt flytta buggen till Granskas; när PR:en slås samman kan den flyttas till Klar för release eller Släppt.

Du ser felet, korrigeringen och leveransstatusen på en enda skärm istället för att behöva hoppa mellan din spårare och ditt repo.

Denna funktion gör också revisioner mindre besvärliga. Du kan se vem som ändrade vad, när och varför, tillsammans med kontroller som godkändes före distributionen. Om en offentlig rapport ursprungligen blockerades av en säkerhetstjänst, förblir Cloudflare Ray ID och tillhörande anteckningar kopplade till samma uppgift, vilket bevarar historiken från den första rapporten till den slutliga lösningen.

Därifrån kan ClickUp Brain generera release notes från de länkade uppgifterna och markera berörda moduler, grundorsaker och valideringssteg, så att teamen kan undvika upprepningar och återupptaganden.

💡 Proffstips: Använd ClickUps AI-kort för att förklara felökningar på ett ögonblick. Lägg till AI-kort till dina ClickUp-dashboards så att ClickUp Brain kan sammanfatta vad som händer i dina felrapporter istället för att du själv måste analysera varje diagram. AI-kort kan förklara varför antalet öppna buggar har ökat den här veckan, vilka moduler som har stigande återöppningsfrekvenser eller om det finns en ökning av blockerade formulärinlämningar med ett Cloudflare Ray ID bifogat. Kortet ligger ovanför dina widgets och ger en kort beskrivning av vad som har ändrats och var du ska titta härnäst. Detta kan hjälpa ditt team att omvandla råa buggmått till en snabb briefing för leads och QA-chefer.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Den första konfigurationen av dashboards och automatiseringar tar tid om ditt team är nytt för verktyget

Stora listor och tunga vyer kan laddas långsammare än förväntat på äldre enheter eller nätverk

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

En G2-recension säger:

Denna plattform är extremt anpassningsbar, vilket gör att jag kan hantera uppgifter, dokument, mål och chatt inom ett enda arbetsområde. De olika vyerna – såsom lista, tavla, kalender och Gantt – ger flexibilitet som passar alla arbetsflöden.

Denna plattform är extremt anpassningsbar, vilket gör att jag kan hantera uppgifter, dokument, mål och chatt inom ett enda arbetsområde. De olika vyerna – såsom lista, tavla, kalender och Gantt – ger flexibilitet som passar alla arbetsflöden.

2. Jira (Bäst för stora agila team som behöver djupgående arbetsflöden)

via Jira

När teamen växer över tjänster och tidszoner börjar enkla spårningsverktyg att brista. Jira ger mjukvaruteam konfigurerbara arbetsflöden, Scrum- och Kanban-tavlor och täta kopplingar till kod så att arbetet förblir synligt från backlog till release.

Team kan standardisera intag, koppla status till hur de faktiskt arbetar och automatisera de rutinmässiga steg som saktar ner en sprint. Om din roadmap finns i epics och din leveransrytm beror på tavlor och automatiseringsregler, passar Jira perfekt för den modellen.

Du kan definiera anpassade problemtyper, ställa in obligatoriska fält och styra överlämningar med övergångar som matchar dina granskningssteg.

Inbyggda automatiseringar minskar repetitiva uppdateringar och integrationer spänner över GitHub, Bitbucket och CI/CD, så att ingenjörer inte behöver hoppa mellan olika verktyg för att spåra nästa åtgärd.

Jiras bästa funktioner

Skapa Scrum- eller Kanban-tavlor som speglar ditt verkliga arbetsflöde, från backlog till Done

Anpassa problemtyper, fält och behörigheter så att teamen följer enhetliga affärsregler

Automatisera rutinåtgärder med regler som tilldelar, överför och meddelar vid förändringar

Länka problem till repos och pull-förfrågningar för att behålla kodkontexten i uppgiften

Planera sprints och releaser, och spåra sedan hastighet, burndown och cykeltid på ett och samma ställe

Jiras begränsningar

Arbetsflödesfunktioner kan kännas komplexa för mindre team utan en administratör som kan finjustera dem

Omfattande anpassning och tillägg ökar installationstiden och underhållet jämfört med Jira-alternativ

UI-täthet och navigering tar tid för icke-tekniska intressenter att lära sig

Jira-priser

Gratis

Standard: 7,91 $/månad per användare

Premium: 14,54 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6000 recensioner) 4,3/5 (över 6000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 15 000 recensioner)

Vad användarna säger om Jira

En Capterra-recensent sa:

Tavlorna gör det väldigt enkelt att se vad som är klart och vad som fortfarande behöver uppmärksammas. När man väl vant sig vid det är det väldigt tillfredsställande att flytta ärenden genom arbetsflödet

Tavlorna gör det väldigt enkelt att se vad som är klart och vad som fortfarande behöver uppmärksammas. När man väl vant sig vid det är det väldigt tillfredsställande att flytta ärenden genom arbetsflödet

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som världens första konvergerade AI-arbetsyta samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör ditt arbete synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

📚 Läs också: Hur man använder AI i DevOps

3. GitLab (bäst för utvecklingsinriktad ärendehantering med inbyggd CI/CD)

via GitLab

När kod och pipelines samverkar blir överlämningarna smidigare. GitLab ger dig planeringstavlor, ärenden, sammanfogningsförfrågningar och säkerhetsskanningar på en och samma plattform.

Du kan planera arbetet, spåra korrigeringen och leverera från samma plats. Om du vill ha ett felspårningsverktyg som fungerar som ett komplett system där ingenjörerna tillbringar större delen av sin dag, är GitLab ett utmärkt val.

Du kan skapa ett problem, öppna en gren och länka en sammanslagningsbegäran utan att lämna projektet. Granskningar hålls nära sammanhanget. Pipelines körs med varje commit, så testfel visas snabbt och nästa åtgärd är tydlig.

GitLabs bästa funktioner

Planera sprintar med epics, milstolpar och tavlor, och spåra sedan problem för att slå samman förfrågningar

Kör CI/CD direkt tillsammans med ditt repo med återanvändbara pipelines och miljöer

Lägg till regler för kodgranskning, godkännanden och nödvändiga kontroller för att skydda kvaliteten

Presentera resultat med inbyggda säkerhetstester och beroendeskanningar

Automatisera överlämningar med regler som utlöser aviseringar, etiketter och statusuppdateringar

GitLab-begränsningar

Allt-i-ett-lösningar kan kännas tunga om du bara behöver lättviktig spårning

Administrativ konfiguration för behörigheter, runners och pipeline-mallar tar tid

Vissa avancerade analyser kräver betalda nivåer och genomtänkt konfiguration

GitLab-priser

Anpassad prissättning

GitLab-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1000 recensioner)

Vad användarna säger om GitLab

En G2-recensent sa:

GitLab är en allt-i-ett-plattform för DevOps som samlar allt – från kodhosting och CI/CD-pipelines till problemspårning och säkerhet – under ett och samma tak. Det bästa är den sömlösa CI/CD-integrationen, som gör det otroligt enkelt att automatisera byggnationer, tester och distributioner.

GitLab är en allt-i-ett-plattform för DevOps som samlar allt – från kodhosting och CI/CD-pipelines till problemspårning och säkerhet – under ett och samma tak. Det bästa är den sömlösa CI/CD-integrationen, som gör det otroligt enkelt att automatisera byggnationer, tester och distributioner.

4. Wrike (Bäst för tvärfunktionell intagning och synlighet för intressenter)

via Wrike

När buggar kommer in från många olika håll, kundformulär, QA-körningar och fältanteckningar, behöver teamen en gemensam plattform för att hålla prioriteterna tydliga.

Wrike ger dig förfrågningsformulär, anpassade arbetsflöden och kraftfulla instrumentpaneler, så att teamen kan hålla sig samordnade utan oändliga statusuppdateringar. Du kan dirigera arbetet efter allvarlighetsgrad och synliggöra ägare samt hålla icke-tekniska intressenter informerade och på samma sida. Om du växlar mellan flera team och externa inmatningar hjälper Wrike dig att tämja bruset.

Wrikes formulär samlar in rätt information i förväg och startar automatiskt nästa åtgärd. Anpassade fält anpassas efter hur dina team arbetar, medan automatiseringar håller överlämningarna igång. Slutligen gör rapporter och dashboards det tydligt vad som blockeras och vad som behöver granskas.

Wrikes bästa funktioner

Skapa förfrågningsformulär som vidarebefordrar buggar och feedback till rätt team med obligatoriska fält

Använd anpassade arbetsflöden och statusar för att spegla dina granskningsgränser mellan olika team

Automatisera åtgärder som tilldelning, förfallodatum och påminnelser för att minska manuella uppdateringar

Spåra framsteg med instrumentpaneler som visar arbetsbelastning, blockerare och cykeltid

Involvera icke-tekniska partners med delbara vyer och rollbaserad åtkomst

Wrike-begränsningar

Arbetsflödeskraft och konfiguration kan kännas tungt utan en administratör som kan finjustera det

Tillägg och avancerad analys ökar installationstiden och den totala kostnaden

Gränssnittets komplexitet kan kräva en viss inlärningstid för nya användare

Wrike-priser

Gratis

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 4000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Vad användarna säger om Wrike

En G2-recensent sa:

Jag uppskattar Wrike eftersom det låter oss anpassa vårt arbetsflöde och justera det över tid för att skapa den perfekta plattformen. Med tiden känns det som om vi har designat den själva.

Jag uppskattar Wrike eftersom det låter oss anpassa vårt arbetsflöde och justera det över tid för att skapa den perfekta plattformen. Med tiden känns det som om vi har designat den själva.

5. monday dev (Bäst för visuell planering och intressentvänliga roadmaps)

När produkt, design och teknik behöver en gemensam bild håller monday dev planen visuell och enkel. Du kartlägger arbetet på tavlor, byter vy för varje målgrupp och håller statusen tydlig utan krånglig installation.

Intressenterna ser vad som är på gång, vad som är blockerat och vad som kommer härnäst – utan att behöva bläddra igenom flikar. Om du vill ha ett överskådligt, visuellt lager ovanpå ditt utvecklingsflöde är monday dev ett enkelt val för tvärfunktionella team.

Det som hjälper mest är samordning. Intag sker via formulär, ärenden flyttas mellan kolumner och ägarna uppdaterar status med ett klick. Automatiseringar hanterar rutinmässiga påminnelser, så att uppdateringar sker i tid.

Integrationer ansluter till GitHub eller Bitbucket för kodkontext, medan instrumentpaneler visar framsteg och arbetsbelastning på ett och samma ställe. Det är ett lugnare sätt att dela planen utan långa statusmejl.

monday dev bästa funktioner

Skapa tavlor för backlog, sprint och releaser så att statusen förblir tydlig

Använd formulär och obligatoriska fält för tydligare inmatning och färre uppföljningar

Automatisera åtgärder som tilldelning, förfallodatum och påminnelser för att minska manuella uppdateringar

Integrera med GitHub och Bitbucket för att visa PR-länkar och granskningssteg

Dela tidslinjer och instrumentpaneler med icke-tekniska partners för att hålla förväntningarna tydliga

monday dev-begränsningar

Avancerad arbetsflödeslogik kan kräva tid att modellera för komplexa team

Mer djupgående teknisk analys kräver ofta tillägg eller externa verktyg, till skillnad från de flesta populära alternativen till monday.com.

Tunga tavlor kan kännas långsammare för avancerade användare som hanterar stora volymer

monday dev-priser

Gratis

Grundläggande: 12 $/plats per månad

Standard: 14 USD/plats per månad

Pro: 24 $/plats per månad

Företag: Anpassad prissättning

monday dev betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Vad användarna säger om monday dev

En G2-recensent sa:

Innan vi började använda Monday använde vi en kanban-vy och projekten gick aldrig framåt. Sedan vi bytte till Monday – först den vanliga arbetshanteringsplattformen och sedan Dev Workspace – har produktiviteten ökat enormt. Realtidsvy över hur projekten utvecklas gör sprintplaneringen så mycket enklare.

Innan vi började använda Monday använde vi en kanban-vy och projekten gick aldrig framåt. Sedan vi bytte till Monday – först den vanliga arbetshanteringsplattformen och sedan Dev Workspace – har produktiviteten ökat enormt. Realtidsvy över hur projekten utvecklas gör sprintplaneringen så mycket enklare.

📚 Läs också: Exempel på sprintretrospektiv för agila team

6. GitHub Issues (bäst för lättviktig spårning i ditt repo)

via GitHub

När ditt team redan arbetar i GitHub kan det kännas som extraarbete att lägga till en separat spårare. GitHub Issues håller flödet enkelt. Du loggar ett problem, länkar en gren, öppnar en pull-begäran och ser allt på ett ställe.

Om du vill ha snabb, repo-först-spårning utan krånglig installation är detta ett självklart val. Problem, projekt och PR ligger sida vid sida, så nästa åtgärd är uppenbar. Etiketter och mallar håller rapporterna konsekventa.

Det som särskilt hjälper teamen är automatiseringsfunktionerna via Actions, som hanterar repetitiva sysslor, från att tilldela ägare till att publicera release notes.

GitHub Issues bästa funktioner

Använd ärendemallar och etiketter så att rapporterna innehåller rätt information

Spåra arbetet på projektpaneler med anpassade fält och sparade vyer

Länka problem till grenar och pull-förfrågningar för tydlig spårbarhet

Automatisera rutinmässiga steg med GitHub Actions för att minska manuella uppdateringar

Nämn teammedlemmar och diskutera direkt så att besluten lever med koden

Begränsningar för GitHub Issues

Enklare rapportering och instrumentpaneler än fullfjädrade spårningsverktyg

Komplexa arbetsflöden kan kräva tredjepartsappar eller anpassade åtgärder

Teamöverskridande intag och SLA kräver extra modellering eller externa verktyg

Priser för GitHub Issues

Gratis

Team: 4 $/månad per användare

Företag: 21 $/månad per användare

GitHub Issues betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 6000 recensioner)

Vad användarna säger om GitHub Issues

En G2-recensent sa:

GitHub erbjuder en användarvänlig upplevelse med ett intuitivt gränssnitt som gör versionshantering och samarbete enkelt, även för nybörjare. Dess omfattande funktionsuppsättning täcker allt från pull-förfrågningar och kodgranskningar till CI/CD-integrationer och projektpaneler, vilket tillgodoser nästan alla behov en utvecklare kan ha.

GitHub erbjuder en användarvänlig upplevelse med ett intuitivt gränssnitt som gör versionshantering och samarbete enkelt, även för nybörjare. Dess omfattande funktionsuppsättning täcker allt från pull-förfrågningar och kodgranskningar till CI/CD-integrationer och projektpaneler, vilket tillgodoser nästan alla behov en utvecklare kan ha.

7. BugHerd (bäst för visuell webbplats-QA och kundfeedback)

via BugHerd

När kvalitetssäkring sker på live-sidor räcker det inte med bara ord. BugHerd låter testare och kunder fästa feedback direkt på webbplatsen, så att varje anteckning innehåller en skärmdump, webbläsardata och exakt plats. Du fångar upp vad som behöver korrigeras utan långa e-posttrådar eller gissningar.

Om ditt team arbetar nära icke-tekniska intressenter håller verktyget feedbacken tydlig och snabb.

Det är mest användbart för webb-QA och kundgodkännande. Testare klickar på en widget, markerar ett element och skickar in en bugg med kontext. Varje objekt tilldelas en Kanban-tavla med reproduktionsdetaljer som du normalt skulle spåra i flera appar.

Om en formulärinlämning blockeras av en säkerhetstjänst kan du fortfarande logga rapporten och tagga sidan så att teknikerna ser var de ska börja. Resultatet blir färre pingar och renare överlämningar.

BugHerds bästa funktioner

Fånga anteckningar på sidan med automatiska skärmdumpar och miljöinformation

Vidarebefordra ärenden till rätt ägare med hjälp av tavlor, statusar och förfallodatum

Samla in feedback från kunder och innehållsredaktörer utan att be dem lära sig ett nytt verktyg

Håll diskussionerna i en tråd per pin så att åtgärderna förblir synliga för alla

Exportera eller synkronisera ärenden till din tracker när mer djupgående arbetsflöden behövs

BugHerds begränsningar

Utvecklad främst för feedback på webbplatser, så mer avancerade tekniska arbetsflöden kan kräva en annan spårare.

Rapportering och SLA-kontroller är enklare än utvecklingsinriktade verktyg

Stora team kan behöva noggrann utformning av arbetsflödet för att undvika oordning på tavlan

BugHerd-priser

Standard: 50 $/månad per användare

Studio: 80 $/månad per användare

Premium: 150 USD/månad per användare

Anpassad: Anpassad prissättning

BugHerd-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Vad användarna säger om BugHerd

En G2-recensent sa:

BugHerd gör det otroligt enkelt och organiserat att samla in feedback från webbplatsen. Det visuella pinsystemet är intuitivt – du kan tagga problem direkt på sidan utan att behöva långa förklaringar eller skärmdumpar i e-postmeddelanden.

BugHerd gör det otroligt enkelt och organiserat att samla in feedback från webbplatsen. Det visuella pinsystemet är intuitivt – du kan tagga problem direkt på sidan utan att behöva långa förklaringar eller skärmdumpar i e-postmeddelanden.

📚 Läs också: Programvara för ärendehantering

8. MantisBT (Bäst för open source-team som vill ha enkel och pålitlig felspårning)

via MantisBT

Om du vill ha en lättviktig tracker utan prenumeration är MantisBT ett enkelt val. Det är öppen källkod, lätt att hosta och tillräckligt flexibelt för att modellera grundläggande arbetsflöden utan lång installation.

Teamen loggar buggar och driver arbetet framåt med tydliga ansvarsområden och uppgiftsrelaterade fält med enkel navigering.

Där det utmärker sig är förutsägbarheten. Anpassade fält och kategorier håller intaget ordnat. E-postmeddelanden gör ägarskapet tydligt. Rollbehörigheter är enkla, vilket gör det möjligt för små team att lägga till struktur utan att behöva lära sig en ny spelplan.

Du får inga flashiga instrumentpaneler direkt, men du får en stabil plats att spåra problem och leverera korrigeringar i tid.

MantisBT:s bästa funktioner

Enkla ärendeformulär med kategorier, allvarlighetsgrad och anpassade fält för tydlig registrering

Rollbaserade behörigheter och arbetsflöden som är lätta att förstå

E-postmeddelanden som håller ansvariga och observatörer informerade

Plugins för att utöka kärnfunktionerna när du behöver mer än grundfunktionerna

Självhostad kontroll så att du själv bestämmer prestanda, säkerhet och uppgraderingstidpunkt

Begränsningar för MantisBT

Användargränssnittet känns föråldrat jämfört med moderna utvecklingsspårare

Begränsade inbyggda rapporter och visuella instrumentpaneler

Integrationer kräver plugins eller anpassningsarbete för att passa större plattformar

Priser för MantisBT

Gratis

MantisBT-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 90 recensioner)

Vad användarna säger om MantisBT

En G2-användare skriver:

Mantis stöder alla typer av dokumentuppladdning, vilket gör det möjligt för utvecklare eller QA att mycket snabbt verifiera och identifiera rapporterade fel. E-postaviseringsfunktionen i Mantis är praktisk och underlättar arbetet. Mantis är gratis och open source. Med Mantis kan jag spåra varje steg i mjukvarutestningscykeln.

Mantis stöder alla typer av dokumentuppladdning, vilket gör det möjligt för utvecklare eller QA att mycket snabbt verifiera och identifiera rapporterade fel. E-postaviseringsfunktionen i Mantis är praktisk och underlättar arbetet. Mantis är gratis och open source. Med Mantis kan jag spåra varje steg i mjukvarutestningscykeln.

9. Bugzilla (bäst för företagsbeprövad öppen källkodskontroll)

via Bugzilla

När du behöver en stabil tracker med lång historik och strikta behörigheter kan Bugzilla hjälpa ditt team med sin enkla navigering. Den erbjuder strukturerade fält, sparade sökningar och kraftfulla frågor som gör stora backloggar hanterbara.

Team som värdesätter granskningsbarhet kan modellera granskningar och komponentägande utan att lägga på extrafunktioner med Bugzilla.

Du kan kräva ifyllda obligatoriska fält, anpassa arbetsflöden och kontrollera åtkomst efter produkt, komponent eller roll. Avancerad sökning och rapporter lyfter fram kritiska problem i olika moduler och allvarlighetsgrader, vilket gör det möjligt att identifiera trender tidigt.

Bugzillas bästa funktioner

Definiera anpassade fält, komponenter och flaggor som passar ditt arbetsflöde

Använd sparade sökningar och kraftfull frågesyntax för att hitta exakt det som behöver uppmärksammas

Kontrollera åtkomsten med detaljerade behörigheter och roller för produkter och komponenter

Spåra beroenden och dubbletter för att hålla arbetet flytande utan förvirring

Exportera data för djupare analys eller anslut till andra verktyg efter behov

Bugzillas begränsningar

Gränssnittet känns föråldrat och kan kräva utbildning för nya teammedlemmar

Inbyggda instrumentpaneler och visuell analys är begränsade utan tillägg

Integrationer kräver ofta anpassad konfiguration eller externa verktyg

Bugzilla-priser

Gratis

Bugzilla-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Vad användarna säger om Bugzilla

En G2-användare sa

Förslaget att se till att felet inte dupliceras när man rapporterar ett fel är utmärkt jämfört med andra felhanteringsverktyg som finns på marknaden.

Förslaget att se till att felet inte dupliceras när man rapporterar ett fel är utmärkt jämfört med andra felhanteringsverktyg som finns på marknaden.

10. Roundup (Bäst för minimalistiska team som vill ha en e-postvänlig spårare)

via Roundup

När du bara behöver en enkel plats att arkivera, tilldela och gå vidare, håller Roundup det smidigt. Det är en lättviktig, öppen källkodsspårare med e-postarbetsflöden och rena formulär, så att små team kan logga buggar och vidarebefordra ägare samtidigt som viktiga saker fortsätter att röra sig framåt.

Problem rapporteras via e-post eller formulär, får ett tydligt ID och följer en enkel väg till slutförande. Du kan lägga till anpassade fält, definiera grundläggande affärsregler och utlösa aviseringar så att ingenting blir liggande. Administratörer har kontroll över behörigheter och listor utan någon lång inlärningskurva.

Sammanfattning av de bästa funktionerna

Logga problem från e-post eller webbformulär med enkla fält och tydlig trådning

Konfigurera roller, prioriteringar och kategorier så att åtgärderna är tydliga för ägarna

Aktivera aviseringar vid förändringar för att hålla granskare och intressenter informerade

Utöka med Python och enkla plugins när du behöver ta ett litet extra steg

Självhosting för kontroll över uppgraderingar, säkerhetskopiering och säkerhetsstatus

Begränsningar för Roundup

Minimalistiska instrumentpaneler och analyser jämfört med större plattformar

Integrationer kräver vanligtvis lätt skriptning eller extern limning

Användargränssnittet känns grundläggande jämfört med moderna, tavelbaserade verktyg

Sammanfattning av priser

Gratis

Sammanfattande betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Roundup

En recension om Roundup säger:

Jag älskar det här, eftersom jag länge velat skapa en webbplats för Amazon-sammanfattningar, och det här gav mig självförtroendet att äntligen sätta igång, eftersom det gör det såååå enkelt. Jag har dock många uppgifter att ta itu med, så jag måste ställa in en påminnelse varje månad för att komma ihåg att publicera dessa.

Jag älskar det här, eftersom jag länge velat skapa en webbplats för Amazon-sammanfattningar, och det här gav mig självförtroendet att äntligen sätta igång, eftersom det gör det såååå enkelt. Jag har dock många uppgifter att ta itu med, så jag måste ställa in en påminnelse varje månad för att komma ihåg att publicera dessa.

👀 Kul fakta: Den genomsnittliga arbetstagaren får cirka 117 e-postmeddelanden per dag – de flesta läses igenom på mindre än en minut – vilket är anledningen till att e-postvänliga arbetsflöden (som Roundups) kan hålla fixarna igång utan extra verktyg.

📚 Läs också: Hur man använder AI för kvalitetssäkring

1. Sentry

Sentry hjälper dig att upptäcka fel i realtid och se exakt var de uppstår i koden. Stacktraces, breadcrumbs och release health visar vägen till felet, så att du snabbt kan reproducera det utan att behöva gräva i loggar. Team grupperar problem, ställer in varningar och spårar regressioner efter att en fix har levererats.

📚 Läs också: Testfallmallar för mjukvarutestning

2. Postman

Postman effektiviserar API-testning och samarbete. Samlingar håller ordning på förfrågningar, miljöer lagrar nycklar och URL:er, och monitorer upptäcker fel innan användarna gör det. Du kan bifoga exempel på nyttolaster till felrapporter och dela en fördefinierad förfrågan som reproducerar problemet på några sekunder.

3. BrowserStack

BrowserStack låter dig testa webbappar på riktiga enheter och webbläsare i molnet. Återge visuella problem och kompatibilitetsproblem snabbt, ta skärmdumpar eller spela in videor och bifoga dem till ditt spårningsobjekt. Denna funktion minskar gissningar när ett fel endast uppstår på specifika kombinationer av operativsystem och webbläsare.

4. TestRail

TestRail organiserar testfall, körningar och resultat på ett och samma ställe. Länka ett misslyckat fall till felet i din spårare och håll en ren revisionsspår för releaser. Dashboards visar täckning, godkännandegrader och blockerare så att ledare kan besluta vad som ska levereras nu och vad som kan vänta.

📚 Läs också: Verktyg för agil projektledning

Prova ClickUp för ett smidigt utvecklingsflöde

Att byta buggspårare kan kännas riskabelt. Det är också din bästa chans att minska störningarna och ge varje bugg en tydlig väg från rapport till release.

Hoppa över funktionen, Bingo. Fokusera på hur ett verktyg passar in i dina affärsregler, hur det hanterar säkerhet och om det behåller sammanhanget när en offentlig rapport blockeras och visar ett Cloudflare Ray-ID. Om ditt system kan fånga upp det ID:t, spara spåret och hjälpa dig att lösa falska positiva resultat utan att sakta ner åtgärden, är du i utmärkt form.

Du kommer att se olika styrkor hos de olika alternativen, vissa är utvecklingsinriktade, andra visuella och andra härligt minimalistiska. Välj det alternativ som förkortar tiden för att åtgärda fel och minskar antalet klick, inte det med den längsta checklistan.

Det är där ClickUp passar in. Det samlar bugginformation, dokument, Git-länkar och dashboards bredvid arbetet, så att triagering och uppdateringar förblir synliga. ✨

För att centralisera felrapporter, dokument, Git-länkar och instrumentpaneler på ett ställe, registrera dig för ClickUp och ge ditt team en lugnare och snabbare väg från rapport till release.

Vanliga frågor (FAQ)

Om du vill ha en gratis startpunkt med utrymme att växa är ClickUps Free Forever-plan ett bra alternativ. Du kan standardisera intag med mallar, spara reproduktionssteg i Docs och dirigera arbete med ClickUp Automations utan att betala för att komma igång. För open source-behov passar Bugzilla och MantisBT bra, men du får offra bekvämlighet för installation. Om du föredrar ett hostat verktyg som skalar smidigt, börja med ClickUp och lägg till avancerade funktioner efter behov.

Ja, men det krävs några steg. Exportera ärenden från Zoho BugTracker, mappa fält till det nya systemet och testa först en liten batch. ClickUp stöder CSV-import, anpassade fält och mallar, så att du kan behålla status, ägare, datum och centrala metadata. Spara den ursprungliga exporten för revisionsspår och använd en tillfällig lista i ClickUp för att validera innan du byter.

ClickUp ansluter till båda via ClickUp Git-integrationer. Inkludera uppgifts-ID i din gren eller commit, så ser du commits och pull-förfrågningar direkt i uppgiften. Automatiseringar kan flytta objekt till Granskas vid PR-öppning och Klar för release vid sammanslagning. GitLab och GitHub Issues integreras också tätt med kod, men ClickUp håller din planering, dokumentation och rapportering på samma plats så att icke-utvecklare i teamet kan hålla sig uppdaterade.

Om du är liten och rör dig snabbt, håll det enkelt. ClickUp ger dig problemmallar, dokument, tavlor och automatiseringar i ett arbetsutrymme, så att du inte behöver jonglera med olika verktyg. GitHub Issues eller Roundup fungerar för minimala flöden, men du kommer att behöva lägga till extra delar för intag, dokument och instrumentpaneler. Börja med ClickUps Free Forever-plan och aktivera sedan avancerade funktioner endast när du behöver dem.

ClickUp innehåller båda. ClickUp Brain skapar reproducerbara steg och sammanfattningar från uppgiftskontexten, medan ClickUp Automations tilldelar ägare, ställer in SLA:er och ändrar status på händelser som PR-sammanslagningar. Jira och monday dev erbjuder starka regelbaserade automatiseringar; GitLab lägger till CI-medvetna arbetsflöden. Om du vill ha AI plus regler på ett ställe täcker ClickUp båda utan extra flikar.