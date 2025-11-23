Moveworks vs. Glean – vilken AI-plattform passar bäst för ditt team?

Nästan 60 % av vår tid går åt till att söka, dela och uppdatera information på olika plattformar och verktyg. Det är en tydlig indikator på hur mycket tid som går förlorad på informationssökning under arbetstid när man använder olika företagsappar.

Glean och Moveworks är båda starka konkurrenter när det gäller att lösa denna utmaning genom sina AI-drivna funktioner för företagssökning och kunskapshantering.

Båda erbjuder kraftfulla AI-funktioner för medarbetarservice och processautomatisering, men vissa begränsningar gör att teamen söker efter bättre alternativ.

I den här artikeln jämför vi Moveworks och Glean och lyfter fram vad du bör tänka på om du utvärderar AI-drivna verktyg för bättre serviceleverans och plattformar för hantering av medarbetarservice.

Glean vs. Moveworks – och det bästa alternativet i korthet

Funktion Glean Moveworks ⭐ Det bästa alternativet: <2>ClickUp Företagssökning Semantisk, LLM-driven sökning i över 250 datakällor; stark när det gäller att hämta spridd kunskap Semantisk sökning med resonemangsmotor; optimerad för att lösa ärenden och strukturerade interna förfrågningar. Sammankopplad företagssökning över uppgifter, dokument, chatt och integrerade appar – med omedelbara, handlingsbara svar. Automatisering av uppgifter och arbetsflöden Begränsad åtgärdsutförande; fokuserar på att sammanfatta, hämta och organisera information Djup automatisering för IT-/HR-/ekonomiuppgifter; hanterar återställningar, åtkomst, godkännanden och ärendehantering. AI-agenter utlöser åtgärder, uppdaterar uppgifter, vidarebefordrar förfrågningar och automatiserar IT-/HR-arbetsflöden direkt i din arbetsmiljö. AI-assistenter Glean Assistant för att sammanfatta, generera innehåll och svara på frågor med hjälp av företagskontext AI-supportassistent som löser frågor, skriver meddelanden och vidtar åtgärder i chatten ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: sök, svara, sammanfatta, skapa uppgifter, uppdatera dokument och utför arbetsflöden Kunskapshantering Starka sidor: verifierade svar, kuraterade hubbar, vanliga frågor, Go Links; perfekt för onboarding och intern dokumentation Fokuserar mer på supportlösningar än strukturerad innehållshantering Centraliserade dokument, uppgifter, chatt och kunskap – allt kopplat till AI-länkning och omedelbar kontextåtervinning. Flexibilitet för utvecklare API-stöd men begränsad anpassning av arbetsflöden Agent Studio för att skapa uppgiftsspecifika agenter och anpassade automatiseringar med lågkodverktyg Skapa anpassade AI-agenter, automatiseringar, integrationer och IT-arbetsflöden utan att behöva hantera infrastrukturen. Chat + samarbete Sammanfattningar och svar i sidofältet; inte utformat för åtgärdsbaserade arbetsflöden i chatt Hantera IT-/HR-arbetsflöden direkt i Slack/Teams och lösa uppgifter i chatten. ClickUp Chat omvandlar meddelanden till uppgifter, sammanfattningar, beslut och synkroniserade projektuppdateringar automatiskt. Integrationer Över 250 källor, inklusive Google Drive, Salesforce, Zendesk och Teams. Över 100 system inom identitet, HR, ITSM och meddelandeappar Integreras med GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce och mer – allt samlat i ett arbetsutrymme. Säkerhet + behörigheter Strikt behörighetsmedveten sökning; respekterar företagets åtkomstkontroll Styrning med innehållsbedömning, citat och verifieringsarbetsflöden Detaljerade behörigheter för uppgifter, listor, dokument och utrymmen; företagsäkerhet utan extra installationskostnader Användningsfallets styrka Bäst för företagssökning och kunskapsupptäckt Bäst för automatisering av medarbetarservice och avledning av ärenden Bäst för team som vill ha sökning + automatisering + arbetshantering i ett konvergerat AI-arbetsutrymme.

Vad är Glean?

Varje dag lägger anställda mycket tid på att ställa samma frågor – var finns HR-policyn? Hur återställer jag mitt lösenord? Vilken är den senaste versionen av pitchdecket? Dessa förseningar uppstår inte bara för att företagets data är spridda över för många företagsapplikationer, utan också på grund av ineffektiva kundinteraktioner.

Det är där Glean kommer in. Det är en AI-driven plattform för hantering av medarbetartjänster som levererar snabba, korrekta svar genom att ansluta till alla dina verktyg. Med djupgående sökfunktioner för företag visar den relevant information direkt och:

✅ Sammanför data och användarhistorik från olika företagssystem för smidig informationshämtning✅ Förstår användarbeteende med hjälp av naturlig språkbehandling och maskininlärning✅ Hanterar rutinfrågor genom smarta förslag och AI-chatt, vilket minskar belastningen på supportteamet✅ Gör det möjligt för anställda att enkelt skapa innehåll, sammanfatta trådar och automatisera repetitiva uppgifter

Glean-funktioner

Gleans unika försäljningsargument är att det ansluter till ditt företags data och automatiserar hur människor hittar, hanterar och agerar på information genom ett användarvänligt gränssnitt. Dessa viktiga funktioner ger support i realtid och snabbare onboarding. Låt oss ta en titt på dem.

1. Funktion nr 1: AI-driven semantisk sökning med kontextmedvetenhet

Glean erbjuder avancerad semantisk sökning med hjälp av stora språkmodeller, vilket ger anställda snabbare tillgång till spridd information. Men det är fortfarande starkt beroende av strukturerade kunskapskällor för att kunna leverera korrekta resultat.

Verktygets sökfunktioner för företag anpassas efter vem som söker, deras roll och senaste aktivitet, vilket skapar en personlig och enhetlig sökupplevelse.

Dessutom respekterar Glean befintliga behörighetsnivåer, så känsligt innehåll förblir skyddat.

2. Funktion nr 2: Glean Assistant och AI-agenter

Glean Assistant svarar på frågor från anställda, sammanfattar innehåll och hjälper till med dokumentgenerering genom att utnyttja företagets kontext.

Här är en ytterligare bonus: du kan också skapa anpassade AI-agenter som automatiserar rutinuppgifter, utlöser flerstegsarbetsflöden och utför åtgärder inom ditt företags kunskapsgraf – allt med behörighetsmedveten, kontextdriven noggrannhet. Detta hjälper IT- och supportteam att minska antalet ärenden samtidigt som serviceleveransen förbättras.

👀 Rolig fakta: AI är mest effektivt när det minskar rutinmässiga frågor och repetitiva uppgifter, precis där Enterprise Search och ClickUp Automations har störst inverkan.

3. Funktion nr 3: Kunskapshantering och verifierade svar

Team kan centralisera sin kunskap med verifierade FAQ:er, Go Links och kuraterade resurshubbar. Gleans funktioner minskar antalet frågor från anställda och ökar onboarding-hastigheten genom att göra det enkelt att hitta tillförlitliga, uppdaterade svar, vilket är viktigt för att minska driftstopp.

Glean stöder över 250 datakällor, inklusive Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support och Microsoft Teams.

Dessutom finns det ingen risk för att känslig data exponeras, eftersom Glean indexerar och kopplar samman företagsapplikationer för att leverera rätt innehåll till rätt person.

5. Funktion nr 5: Inbyggd automatisering för effektivitet på arbetsplatsen

Med integrationer i verktyg som Slack, Zoom och Microsoft 365 levererar Glean sammanfattningar, åtgärdsförslag och AI-drivna svar där medarbetarna redan arbetar.

Från att sammanfatta trådar till att skapa Outlook-e-postmeddelanden är målet att öka produktiviteten och minska repetitiva uppgifter mellan avdelningarna.

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga kunskapsarbetaren skickar 25 meddelanden om dagen bara för att hitta information och sammanhang, och slösar därmed värdefull tid på att söka igenom spridda chattar och e-postmeddelanden. Tänk dig om uppgifter, projekt, meddelanden och kunskap fanns på en och samma plats, med AI som kopplade samman allt. Du behöver inte fantisera. Du har ClickUp. Prova det idag!

Priser för Glean

Anpassade priser

Vad är Moveworks?

Anställda behöver omedelbara svar – det har vi redan fastställt.

Oavsett om det handlar om att återställa ett lösenord, hitta en policy eller kontrollera PTO-saldot, när informationen är gömd i olika företagssystem blir supportteam överbelastade och arbetet går långsammare.

Moveworks löser detta med en AI-driven plattform för hantering av medarbetarservice som förstår frågor i naturligt språk, hämtar relevant information och automatiserar svaren i de verktyg som ditt företag redan använder.

Detta gör att Moveworks kan göra följande:

✅ Levererar realtidsstöd för IT, HR och ekonomi genom en AI-assistent som är tränad på ditt företags data✅ Löser rutinfrågor och automatiserar supportärenden med hjälp av intelligenta agenter som hanterar uppgifter utan mänsklig eskalering✅ Möjliggör företagssökning i strukturerade och ostrukturerade källor, vilket ger snabba, personliga svar baserade på sammanhanget

Moveworks funktioner

Moveworks United, en AI-driven upplevelse, hjälper användare att automatisera support, påskynda arbetsflöden och förbättra sin tjänsteleverans i hela organisationen. Här är de viktigaste funktionerna i processen:

1. Funktion nr 1: AI-assistent med konversationsbaserad resonemangsförmåga

Moveworks tillhandahåller en AI-assistent som är utformad för interna supportarbetsflöden, men den kräver strukturerade data, stabila kunskapsartiklar och kontinuerligt underhåll för att svaren ska förbli korrekta.

Oavsett om det gäller att tillhandahålla programvara, skriva e-postmeddelanden eller uppdatera inloggningsuppgifter kan användarna agera direkt i chatten utan att behöva vänta på mänskliga agenter.

💡 Proffstips: Har du svårt att hitta rätt version av en fil eller jaga godkännanden? Bloggen Optimera dokumenthanteringsflödet visar hur du löser det med en tydlig, strukturerad process.

2. Funktion nr 2: Avancerad sökmotor för företag

Moveworks sökfunktioner för företag går utöver sökning på nyckelord genom att använda semantisk förståelse och en resonemangsmotor för att hämta precis och relevant information. Användare kan söka i interna kunskapsbaser, PDF-filer, e-postmeddelanden och systemregister i en enda sökning och få svar med källhänvisningar.

Moveworks inkluderar även inbyggd AI-styrning med innehållsbedömning, verifieringskontroller och källbaserade citat, vilket säkerställer att svaren förblir korrekta och efterlevande i takt med att din kunskapsbas utvecklas.

3. Funktion nr 3: Agentbaserad automatisering och agentstudio

Moveworks låter team skapa anpassade agenter för att automatisera uppgifter, utlösa åtgärder och köra backend-arbetsflöden i företagsystem.

Med Agent Studio kan utvecklare distribuera kraftfulla uppgiftsagenter med hjälp av enkla naturliga språkinmatningar, utan behov av komplexa integrationer. Programvaran stöder ett brett spektrum av automatiseringar, från triagering av supportärenden till aktivering av arbetsflödeskedjor inom IT, HR och ekonomi.

4. Funktion nr 4: Servicemanagement i realtid

Från att skapa biljetter och skicka godkännanden till att kontrollera begäranstatus automatiserar Moveworks hela servicecykeln.

Dess intelligenta triage- och smarta överlämningssystem minskar belastningen på supportteam, minimerar eskaleringar och säkerställer snabba svarstider.

Moveworks ansluter till över 100 system, från Salesforce Service Cloud och Microsoft Teams till identitets- och HR-plattformar, och levererar end-to-end-funktionalitet. Det fungerar där medarbetarna redan befinner sig, vilket gör att de kan söka, vidta åtgärder och lösa rutinuppgifter utan att byta verktyg.

Moveworks prissättning

Anpassade priser

🧠 Visste du att: En genomsnittlig chef förlorar över 683 timmar varje år på distraktioner, men AI kan öka produktiviteten med upp till 40 %. Upptäck hur i Hur man använder AI för produktivitet.

Jämförelse av funktioner mellan Glean och Moveworks

Även om båda verktygen har vissa likheter, är de också specialiserade på vissa aspekter, vilket gör dem till några av de bästa alternativen på marknaden. För att förstå vilket du ska använda för att få önskade resultat, låt oss se hur deras funktioner står sig i verkliga användningsfall:

Glean erbjuder en robust företags sökmotor som ansluter till över 100 datakällor, inklusive Google Workspace, Slack och Salesforce. Dess naturliga språkbearbetningsfunktioner och semantiska indexering säkerställer korrekt informationshämtning över fragmenterade system.

Moveworks har sökfunktioner, men är mer anpassat för att lösa ärenden och initiera uppgifter än för att stödja utforskande kunskapsarbete.

🏆 Vinnare: Glean – bäst för att snabbt hitta information i alla dina verktyg och system

Funktion nr 2: Automatisering av uppgifter och arbetsflöden

Moveworks är utvecklat för att automatisera uppgifter som återställning av lösenord, åtkomst till programvara och formulärinlämningar utan behov av mänskliga agenter. Det integreras djupt med ITSM-plattformar och använder ett agentbaserat AI-ramverk för att utlösa backend-åtgärder.

Glean kan sammanfatta och visa innehåll, men saknar motsvarande åtgärdsbaserade arbetsflöden.

🏆 Vinnare: Moveworks – bättre för hantering av interna supportfunktioner och automatisering av rutinfrågor

Funktion nr 3: Integrationer av kommunikationsplattformar

Båda plattformarna integreras med Microsoft Teams och Slack, men Moveworks hanterar hela arbetsflöden direkt i chatten – till exempel att lösa supportärenden, skicka in godkännanden eller uppdatera register.

Gleans sidofält hjälper till att hämta och sammanfatta dokument, men utför inte flerstegsarbetsflöden i chatten.

🏆 Vinnare: Moveworks – starkare åtgärdsmotor inom samarbetsplattformar

💡 Proffstips: Slösar repetitiva uppgifter bort din tid? En guide till att använda AI-arbetsflödesautomatisering för maximal produktivitet visar hur du kan effektivisera arbetet och öka avkastningen med smarta AI-verktyg.

Funktion nr 4: Kunskapshantering och upptäckt

Glean gör det möjligt för team att skapa kuraterade samlingar, verifierade svar och delade resurshubbar, vilket gör det idealiskt för onboarding, forskning och internt samarbete.

Å andra sidan fokuserar Moveworks mer på att lösa förfrågningar än att organisera institutionell kunskap.

🏆 Vinnare: Glean – bättre lämpad för team som hanterar stora volymer internt innehåll och dokumentation

Funktion nr 5: Flexibilitet för utvecklare och anpassning av agenter

Moveworks tillhandahåller ett AI Agent Studio för utvecklare att bygga och distribuera uppgiftsspecifika agenter med hjälp av low-code-verktyg, vilket möjliggör djup automatisering över företagsystem.

Glean erbjuder API:er och AI-stöd, men fokuserar mer på sökfrågor och informationsåtkomst än på processdesign.

🏆 Vinnare: Moveworks – starkare utvecklingsmiljö för att bygga företagsspecifika automatiseringar

👀 Kul fakta: Att skriva en att göra-lista innan du går och lägger dig kan hjälpa dig att somna snabbare genom att rensa tankarna.

Glean vs. Moveworks på Reddit

Reddit-användare uppskattar Gleans kraftfulla sökfunktioner för företag och synkronisering av bilder, särskilt för att organisera anteckningar och hämta material mellan olika enheter. Som en användare betonade:

Jag gillar inte att använda två olika appar för lektioner, men jag älskar att kunna synkronisera bilder och ljud med Glean.

Jag gillar inte att använda två olika appar för lektioner, men jag älskar att kunna synkronisera bilder och ljud med Glean.

Flera användare har dock rapporterat dålig transkriptionskvalitet och överdrivet bakgrundsljud, särskilt på bärbara datorer. Andra tyckte att mobilupplevelsen dränerade batteriet och att användargränssnittet var mindre intuitivt.

Jag använde Glean för första gången häromdagen, och inspelningen var hemsk (det blev mer bakgrundsljud än professorns röst)

Jag använde Glean för första gången häromdagen, och inspelningen var hemsk (det blev mer bakgrundsljud än professorns röst)

Samtidigt lyfte IT-chefer fram Moveworks förmåga att avleda en stor del av supportärendena, minska belastningen på helpdesken och förbättra serviceleveransen inom IT- och HR-teamen.

Det var en långsam start, men när det väl kom igång fungerade det riktigt bra. Senast jag hörde från SD-chefen löste/avledde det cirka 45 % av allt det kom i kontakt med.

Det var en långsam start, men när det väl kom igång fungerade det riktigt bra. Senast jag hörde från SD-chefen löste/avledde det cirka 45 % av allt det kom i kontakt med.

Om du inte är villig att lägga ner den tid som krävs för att konfigurera verktyget kan det dock leda till problem. Användarna varnas för att Moveworks kräver tydliga, välstrukturerade kunskapsartiklar och kontinuerlig övervakning för att fungera bra.

Du behöver ett team med dedikerade resurser som granskar analyserna varje dag för att se poängen på informationen.

Du behöver ett team med dedikerade resurser som granskar analyserna varje dag för att se poängen på informationen.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Glean och Moveworks

Saken är den att både Glean och Moveworks fungerar i silos. Glean saknar funktioner för att utföra uppgifter, medan Moveworks är beroende av rigida arbetsflöden och strukturerade data. ClickUp överbryggar båda dessa luckor med en AI-driven plattform.

Det som skiljer ClickUp från andra är konvergens, inte paketering. Istället för att hoppa mellan ett sökverktyg som Glean och ett automatiseringsverktyg som Moveworks, kopplar ClickUp samman uppgifter, kunskap, chatt och arbetsflöden i ett konvergerat AI-arbetsutrymme. Det innebär färre verktyg, mindre omarbetning och mycket större tydlighet.

Utför en mängd olika uppgifter med ClickUp Brain

Få svar och skapa uppgifter med ett klick med ClickUp Brain

ClickUp Brain gör mer än att sammanfatta dokument eller svara på supportärenden.

Det kombinerar Gleans sökningsprecision med Moveworks automatisering av uppgifter, men inom ett bredare arbetsområde som inkluderar projektledning, dokument och chatt i realtid.

Med omedelbara svar, AI-uppgiftsskapande och integrerade uppdateringar ger det teamen kontextmedveten, handlingsklar intelligens, allt från ett enda kommandocenter.

Snabbare svar med Brain MAX

ClickUp Brain MAX ger teamen omedelbara, kontextmedvetna svar hämtade från uppgifter, dokument, chattar och anslutna verktyg. Med Talk to Text kan du ställa frågor eller lämna uppdateringar muntligt och omvandla dem till uppgifter, sammanfattningar eller dokumentation på några sekunder. Det gör att all information förblir korrekt och kopplad till det verkliga arbetet, utan att du behöver byta app.

Sök smidigt med ClickUp Brain MAX

Automatisera verkliga arbetsflöden med ClickUp Agents

ClickUp-agenter kan följa regler, utföra åtgärder, uppdatera data, vidarebefordra uppgifter och stödja IT- eller HR-processer automatiskt. De arbetar inom dina projekt, dokument och chattar och håller allt samordnat utan manuell övervakning.

Ställ in ClickUp Autopilot Agents för att slippa svara på repetitiva, vanliga frågor.

💡 Proffstips: Vill du ha snabbare svar, smartare projekt och innehåll som skriver sig själv? De bästa verktygen för kunskapsdelning, projektautomatisering och skrivande visar hur ClickUp Brain tillför AI till ditt dagliga arbete – utan att du behöver någon snabb teknik.

Kunskapsinhämtning möter handlingskraft i ClickUp Enterprise Search

Hitta alla dokument, uppgifter eller teammedlemmar i olika verktyg direkt med ClickUps funktion Connected Search

Glean och Moveworks erbjuder visserligen sökfunktioner för företag, men ClickUp Enterprise Search går ett steg längre. Det förstår användarens avsikt, hämtar svar från alla dina verktyg och länkar sökresultaten till uppgifter, dokument och projekt i realtid.

Denna enhetliga sökupplevelse hjälper dig inte bara att hitta data – den hjälper dig också att agera på den omedelbart.

ClickUp-automatiseringar som är utvecklade för IT

Ställ in reglerna en gång och spara timmar varje vecka med ClickUp Automations

ClickUp för IT-team öppnar dörrarna till flexibilitet i stor skala.

Med över 100 mallar, dynamiska uppdragstagare och integrationer med verktyg som GitHub, Salesforce och ServiceNow kan team automatisera allt från ticket-hantering till incidenthantering utan en enda rad kod med hjälp av ClickUps automatiseringar.

Du får också AI-drivna triggers som analyserar data och föreslår åtgärder, vilket förbättrar effektiviteten på arbetsplatsen överlag.

Bygg snabbare och planera smartare. ClickUp hjälper dina produktteam att omvandla AI-drivna insikter till genomförbara projektplaner.

Samarbete i realtid med ClickUp Chat

Förvandla realtidskonversationer till verkligt arbete med ClickUp Chat

Till skillnad från Glean eller Moveworks gör ClickUp Chat mer än bara stödjer konversationer. Det omvandlar meddelanden till uppgifter, sammanfattar trådar och synkroniserar automatiskt med projekt.

Med AI CatchUp och kontextlänkning i realtid blir din chattlogg aldrig isolerad. ClickUp Chat är det enda chattverktyget där samarbete, beslutsfattande och genomförande sker i samma utrymme, vilket gör det till det bästa AI-samarbetsverktyget på marknaden.

ClickUps IT-supportmall är en praktisk förlängning av allt vi diskuterat: den kombinerar Moveworks styrkor inom automatisering av uppgifter med Gleans sökbara kunskapstillgång, men i ett enda enhetligt arbetsutrymme.

Få en gratis mall Hjälp teamen att leverera snabbare lösningar med mindre friktion med hjälp av ClickUp IT Support Template.

Denna IT-mall gör det möjligt för IT-team att centralisera ärenden, spåra framsteg och automatisera rutinmässiga svar – utan att byta verktyg eller skapa komplexa arbetsflöden.

💡 Proffstips: Växlar du fortfarande mellan flikar för att hitta det du behöver? Hur Connected AI eliminerar silos för att spara tid för riktigt arbete visar hur ClickUp omvandlar spridd information till omedelbara, användbara insikter – så att du kan fokusera på att få saker gjorda.

Inget mer cirkelarbete med ClickUp

Sammanfattningsvis: använd Glean om din prioritet är snabb, semantisk företagssökning. För automatisering och självbetjäning för anställda är Moveworks utmärkt.

Med ClickUp kan du dock få det bästa av två världar.

Oavsett om du automatiserar IT-support, sammanfattar dokument eller omvandlar chattar till strukturerade uppgifter, förvandlar ClickUp passiv sökning till verklig produktivitet. Och med funktioner som Connected Search, Automations och AI Chat kan ditt team äntligen sluta växla mellan olika verktyg.

Resultaten talar för sig själva.

Enligt QubicaAMF sparar team som använder ClickUp mer än 5 timmar per vecka som tidigare gick åt till att söka efter information. Multiplicera det med antalet avdelningar, så blir tidsbesparingen och produktivitetsvinsten enorm. Registrera dig på ClickUp nu för att samla dina verktyg på ett ställe och äntligen få jobbet gjort!