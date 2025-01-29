De 16 bästa verktygen för IT-tjänstehantering (ITSM) för 2025

Moderna organisationer är starkt beroende av sin IT-infrastruktur, och även en kortvarig störning av IT-systemen kan orsaka kaos och stoppa verksamheten.

Därför använder 90 % av organisationerna robusta IT-tjänstehanteringssystem (ITSM) för att förhindra driftstopp och hålla IT-driften igång utan problem.

Under mina år i branschen har jag arbetat med flera ITSM-verktyg som effektivt spårar processer för att hålla jämna steg med den ständigt föränderliga tekniken.

I den här bloggen har jag sammanställt en lista över de bästa verktygen för IT-tjänstehantering så att du kan bestämma vilket som passar dig bäst. 👇

Verktyg för IT-tjänstehantering erbjuder en strukturerad metod för att utforma, hantera och driva IT-system och tjänster, inklusive:

IT-hårdvara (servrar, telefoner och skrivare)

Endpoint-hårdvara (stationära datorer, bärbara datorer och mobila enheter)

Mjukvarutjänster (e-post och VoIP)

IT-tjänster (IT-helpdesk och IT-projektledning)

Mjukvarusystem (kontorspaket och ERP-lösningar)

Det är svårt att välja rätt verktyg, eftersom det finns så många alternativ.

Även om ditt ideala ITSM-verktyg varierar beroende på dina affärsbehov, låt mig gå igenom några nödvändiga egenskaper hos ITSM-verktyg:

Användarvänligt gränssnitt: Verktyget ska vara intuitivt. Det ska vara enkelt för ditt IT-team och slutanvändarna att navigera i programvaran.

Anpassning: Verktyget ska låta dig skräddarsy processer, arbetsflöden och rapporter utifrån dina behov.

ITIL-processer: Information Technology Infrastructure Library (ITIL) är ett standardiserat ramverk för incident- och förändringshanteringsprocesser. Det hjälper till att identifiera och minska risker förknippade med IT-tjänster, minimera störningar och förbättra tjänsternas tillförlitlighet. Kontrollera om verktyget är kompatibelt med ITIL.

Integration: Programvaran ska kunna integreras smidigt med annan programvara, till exempel övervakningsverktyg eller ERP.

Självbetjäningsportal: Det är bäst om din ITSM-programvara har en användarportal för att skicka in ärenden och få tillgång till lösningar, vilket minskar belastningen på IT-supporten.

Skalbarhet: Leta efter verktyg för hantering av IT-tjänsteförfrågningar som kan anpassas efter förändringar i takt med att din organisation utvecklas och skalas upp i takt med att ditt företag växer.

Mobil tillgänglighet: Det är viktigt att kunna komma åt verktyget när man är på resande fot, särskilt för team som arbetar på distans. Många ITSM-verktyg, som Det är viktigt att kunna komma åt verktyget när man är på resande fot, särskilt för team som arbetar på distans. Många ITSM-verktyg, som ClickUp , erbjuder intuitiva mobilappar för enkel service.

Att förstå din organisations behov är lika viktigt som att känna till de grundläggande funktionerna i ITSM-programvaran. Är ditt mål att öka effektiviteten? Eller förbättra kundnöjdheten?

När du har kartlagt din organisations mål kan du bestämma vilket av dessa ITSM-verktyg som passar dig bäst.

Här är en lista över all programvara som jag har arbetat med och funnit effektiv. 👇

1. ClickUp för IT-tjänste- och driftshantering

Få realtidsinformation om framsteg och insikter med ClickUp, en allt-i-ett-lösning för IT och PMO.

ClickUps IT- och PMO-lösning erbjuder avancerade funktioner för att effektivisera arbetsflöden och förbättra översikten över IT-driftshanteringen. Få mer gjort snabbare med över 35 ClickUp-verktyg och hundratals färdiga mallar som kan överträffa några av de bästa programvarorna för IT-driftshantering.

💫ClickUps verktygslåda för IT-driftshantering, i kombination med dess samarbetsfunktion, kan öka leveransprecisionen med upp till 35 %.

Hantera processer och spåra incidenter med ClickUp Tasks; använd taggar och etiketter för att skilja mellan programvarufel, hårdvarufel etc. Med Task Priorities i ClickUp vet teamet alltid vad de ska ta itu med först.

ClickUp IT Service Management Template (ITSM) är en utmärkt mall för att komma igång och konfigurera din IT-servicedesk i ClickUp med bara några få steg.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för IT-tjänstehantering (ITSM) är utformad för att hjälpa dig att hantera processen för att tillhandahålla IT-tjänster till dina kunder.

Denna mall är utformad för incident- och kunskapshantering och låter dig:

Använd anpassade statusar för att skapa 27 olika statusar (”Stängd”, ”På vänt”, ”Pågående”) för att övervaka framstegen.

Tilldela anpassade fält för att kategorisera uppgifter som "Begärare", "E-post" och "Kontor" och visualisera kunddata.

Utnyttja samarbetsfunktioner för teamen för att tilldela ärenden, fastställa tidsplaner och hålla regelbundna diskussioner.

🧑‍🏫Andra rekommenderade mallar Använd ClickUps mall för IT-incidentrapporter för att spåra hur en händelse påverkade den normala driften av ett IT-system och hur problemet löstes. Mallen ger en plan eller struktur för att utveckla detta dokument och skapa en databas. På samma sätt underlättar ClickUp IT Support Template interna IT-förfrågningar och problem. Med den här mallen kan ditt team enkelt skicka in förfrågningar, så att ingenting förbises.

ClickUps bästa funktioner

Omfattande integrationer: Integrera med över 1 000 applikationer för att automatisera arbetsflödet och öka produktiviteten.

Automatisering: Ställ in automatiserade arbetsflöden med hjälp av triggers och åtgärder med Ställ in automatiserade arbetsflöden med hjälp av triggers och åtgärder med ClickUp Automations , vilket effektiviserar processer som uppgiftshantering och felrapportering utan kodning.

Flera vyer: Använd Använd ClickUps över 15 vyer , såsom Kanban, Board, Calendar, List och Timeline View. Att ha olika sätt att visa din databas ger insyn i infrastrukturkomponenter, inklusive servrar, enheter och applikationer.

Anpassningsbara mallar: Använd ClickUps SOP-mallar för att rapportera, spåra och prioritera buggar, fel och andra problem.

ClickUp Brain: Spara tid med AI-drivna uppdateringar och rapporter om framsteg. Använd den AI-drivna sökfältet för att hämta all IT-tillgångsinformation som lagras i den omfattande databasen på ClickUp och i molnlagring som Google Drive. Spara tid med AI-drivna uppdateringar och rapporter om framsteg. Använd den AI-drivna sökfältet för att hämta all IT-tillgångsinformation som lagras i den omfattande databasen på ClickUp och i molnlagring som Google Drive.

Begränsningar för ClickUp

Den funktionsrika plattformen kan initialt vara överväldigande för nybörjare.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. SolarWinds Service Desk

SolarWinds Service Desk är en molnbaserad plattform för IT-tjänstehantering som effektiviserar tjänsteleverans och support. Den är utformad för att skala och stödja ditt företag när det växer.

En viktig anledning till att jag använder den här applikationen är dess användarvänliga ärendehanteringssystem. Det förenklar incidentrapportering och spårning av förfrågningar, så att du kan prioritera och hantera ärenden på ett effektivt sätt.

SolarWinds bästa funktioner

Centralisera viktig information med hjälp av kunskapsbaser och låt teamet lösa vanliga problem självständigt.

Håll noggranna inventeringar av hårdvaru- och mjukvarutillgångar med tillgångshantering.

Skapa robusta rapporter om nyckeltal (KPI) för att förbättra servicekvaliteten med hjälp av rapporterings- och analysverktyg.

Möjliggör enkel definition, övervakning och rapportering av SLA (servicenivåavtal) för att säkerställa leverans i tid med SLA-hantering.

SolarWinds begränsningar

SolarWinds saknar den robusthet och skalbarhet som finns i ITSM-verktyg av företagsklass.

Eftersom inlärningskurvan är brant måste användarna lägga extra kraft på att bekanta sig med plattformens funktioner.

SolarWinds prissättning

Essentials: 39 $/månad (faktureras årligen)

Avancerat: 79 $/månad (faktureras årligen)

Premier: 99 $/månad (faktureras årligen)

SolarWinds betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

3. Zendesk Suite

Zendesk Suite är ett omfattande verktyg för IT-tjänstehantering som centraliserar IT-driften. Det följer effektivt standardpraxis för ITSM och ITIL.

Den molnbaserade kundserviceplattformen erbjuder en rad olika verktyg som hjälper företag att förbättra kommunikationen med sina kunder.

Zendesk Suites bästa funktioner

Erbjud kundsupport via flera kanaler, såsom e-post, telefon, chatt, SMS, sociala medier och webben.

Integrera verktyget smidigt med din befintliga teknikstack och andra viktiga affärssystem.

Automatisera repetitiva uppgifter och arbetsflöden, inklusive fördefinierade svar på vanliga problem.

Gör det möjligt för anställda att hitta lösningar på egen hand via självbetjäningsportaler, vilket minskar belastningen på IT-teamet.

Begränsningar för Zendesk Suite

Saknar avancerade funktioner för komplexa IT-tjänstehanteringsbehov.

Priserna kan vara högre än för andra ITSM-verktyg om du är en stor organisation.

Nya användare står inför en inlärningskurva, särskilt om de övergår från ett traditionellt verktyg för tjänstehantering.

Priser för Zendesk Suite

Team: 55 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Tillväxt: 89 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Professional: 115 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Zendesk Suite

G2: 4,3/5 (över 5 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 000 recensioner)

4. ServiceNow ITSM

ServiceNow ITSM är en molnbaserad plattform som är utformad för att förbättra tjänsteleveransen, öka användarnöjdheten och öka organisationens flexibilitet.

Programvaran följer ITIL-standarderna (Information Technology Infrastructure Library). Den samlar många IT-verktyg och äldre lösningar på en enda plattform, vilket möjliggör automatiserade arbetsflöden, realtidsdata och ökad produktivitet.

ServiceNow ITSM:s bästa funktioner

Säkerställ snabb lösning av IT-problem och prioritera incidenter med robusta funktioner för problem- och IT-incidenthantering.

Hantera förändringar i IT-miljön för att minimera störningar med hjälp av funktioner för förändringshantering.

Utnyttja AI och maskininlärning för att identifiera potentiella problem och automatisera svar med hjälp av prediktiv intelligens.

Få insikt i tjänsternas prestanda genom analysverktyg, vilket möjliggör datadrivna beslut med prestationsanalys.

Begränsningar för ServiceNow ITSM

Initial installation och anpassning kräver tid och resurser.

För en liten organisation anses det vara dyrt.

Det kan bli långsamt när datamängden ökar.

Priser för ServiceNow ITSM

Anpassad prissättning

ServiceNow ITSM-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

5. BMC Helix ITSM

BMC Helix ITSM är en ITSM-lösning som utnyttjar intelligent automatisering och AI för att förbättra IT-drift och tjänsteleverans.

Det integreras med DevOps-verktygskedjor, identifierar automatiskt förändringar och tillhandahåller dynamiska AI-drivna riskbedömningar för förbättrade resultat.

BMC Helix ITSM:s bästa funktioner

Inför intelligent automatisering för att effektivisera tjänstehanteringen och säkerställa korrekt och punktlig leverans.

Stöd smidig hantering i flera molnmiljöer med multicloud-funktioner.

Integrera populära DevOps-verktyg för att möjliggöra samarbete mellan IT- och utvecklingsteam.

Använd anpassningsbara rapporter och instrumentpaneler för att få tillgång till realtidsinformation om service- och driftsmått.

Begränsningar för BMC Helix ITSM

Inte lätt att underhålla; vissa användare har klagat på prestandaproblem.

Användarna har stött på problem med gränssnittet, och det kan vara lite långsamt.

Priser för BMC Helix ITSM

Anpassad prissättning

BMC Helix ITSM-betyg och recensioner

G2: 3,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

6. SysAid

SysAid är en ITSM-plattform som erbjuder en rad verktyg för att hantera serviceförfrågningar och incidenter samt effektivisera arbetsflöden. Programvaran har generativ AI som kan integreras i alla aspekter av servicemanagement, inklusive en konversationschatbot som svarar på vanliga frågor.

SysAids bästa funktioner

Hantera och spåra supportärenden effektivt med SysAids ärendehantering.

Få tillgång till en rad integrationer, färdiga paket och automatiseringsbots på SysAids marknadsplats.

Erbjud fjärrfelsökning och support genom programvarans fjärrstyrningsfunktioner.

Integrera med olika tredjepartsapplikationer som Jira, Salesforce och Slack.

Använd SysAid Copilot för att hjälpa servicedesken med verktyg och resurser för att lösa problem utan ansträngning.

Skapa en fullständig sammanfattning av ärendet, inklusive sentimentanalys, med SysAids verktyg för ärendesammanfattning.

Stöd hybrid digitala arbetsytor med både lokala och molnbaserade distributionsalternativ.

SysAid-begränsningar

Användare har rapporterat att de ofta loggas ut efter 10 minuters inaktivitet, vilket är frustrerande.

Saknar snabb support för komplexa problem

SysAid är svårt att anpassa och konfigurera för dina affärsprocesser.

Priser för SysAid

Anpassad prissättning

SysAid-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

7. Freshservice

Freshservice är en AI-driven, enhetlig lösning för IT- och medarbetarservicemanagement. Den erbjuder funktioner för att hantera IT-tjänster och kan även användas av icke-IT-team.

Plattformen effektiviserar helpdeskverksamheten och förbättrar tjänsteleveransen i olika affärsmiljöer.

Freshservices bästa funktioner

Erbjud självbetjäningsalternativ för anställda så att de kan lösa problem på egen hand.

Förbättra agenternas produktivitet med chatbots och AI-drivna insikter

Påskynda förändringsimplementeringen och uppskatta affärseffekterna effektivt med förändringshantering.

Samla text, e-post, ärenden och team i en vy samtidigt som du konsoliderar resurser över flera system, moln och kontor med omnikanalfunktioner.

Begränsningar för Freshservice

Begränsade externa integrationer påverkar anslutningen till många verktyg

Begränsningar i design och anpassning; anpassning av användarportalen kräver kunskaper i HTML-kodning.

Priser för Freshservice

Startpaket: 19 $/månad per användare

Tillväxt: 49 USD/månad per användare

Pro: 95 USD/månad per användare

Företag: 119 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Freshservice

G2: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

8. TOPdesk

TOPdesk är en omfattande plattform med funktioner för incidenthantering, kunskapshantering och uppgiftshantering.

Du kan enkelt registrera och behandla serviceförfrågningar och klagomål. Plattformens extremt användarvänliga gränssnitt och intuitiva design gör det enkelt för kunderna att navigera.

TOPdesks bästa funktioner

Välj mellan flera olika vyer, inklusive Kanban, Plan, Task och Dashboard, för att visa, planera och prioritera ärenden.

Anpassa layouter och fält efter specifika behov för att förbättra användarupplevelsen.

Låt användarna hantera serviceförfrågningar självständigt via självbetjäningsportaler.

Tillhandahåll åtkomstkontroller, inklusive automatisk nedladdning av åtkomstloggar, IP-säkerhetslistor och möjligheten att begränsa åtkomsten till ett specifikt IP-intervall.

Begränsningar för TOPdesk

Saknar vissa funktioner, såsom möjligheten att masshantera ärenden.

Rapporteringsverktyget erbjuder inte insikter i realtid.

Anpassning medför extra kostnader.

TOPdesk-priser

Anpassad prissättning

TOPdesk-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

9. Jira Service Management

Jira Service Management (JSM) är en ITSM-programvara som utvecklats av Atlassian. Den underlättar samarbetet mellan IT-, utvecklings- och affärsteam.

Jira erbjuder välkoordinerade och omfattande funktioner för att förbättra tjänsteleverans, incidenthantering och den övergripande IT-driftseffektiviteten.

Jira Service Managements bästa funktioner

Skicka förfrågningar via flera kanaler, inklusive hjälpcentret, e-post och inbäddade widgets med förfrågningar via flera kanaler.

Påskynda arbetsflödet och förbättra översikten över uppgifter och processer

Skapa dynamiska formulär med villkorslogik med hjälp av formulärbyggaren utan kod/med lite kod.

Eskalera allvarliga incidenter och möjliggör omedelbar samverkan mellan nyckelpersoner genom Opsgenie för hantering av allvarliga incidenter.

Begränsningar för Jira Service Management

Komplext för nya användare på grund av dess många funktioner.

Integrationsutmaningar – användare har rapporterat svårigheter att ansluta till verktyg från tredje part.

Priser för Jira Service Management

Gratis plan

Standard: 17,65 $/månad per användare

Premium: 44,27 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Jira Service Management

G2: 4,2/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

10. Ivanti

Ivanti är en kodfri ITSM-lösning som är utformad för att förbättra driftseffektiviteten och tjänsteleveransen. Den hanterar och säkrar IT-miljöer och underlättar effektiv IT-tillgångshantering, slutpunktssäkerhet och IT-tjänstehantering.

Ivantis bästa funktioner

Ge intuitiv kontroll och skydda slutpunkter från virus, skadlig kod och spionprogram med en enda konsol.

Välj mellan lokal, molnbaserad eller hybrid distribution beroende på din organisations behov.

Anpassa instrumentpaneler för att få realtidsinsikter i prestandamätvärden för bättre datadrivna beslut.

Automatisera felsökning och förbättra användarupplevelsen med funktioner som Ivanti Neurons för proaktiv servicemanagement.

Ivantis begränsningar

Ivanti har omfattande anpassningsalternativ som är komplexa och tidskrävande.

Priserna kan utgöra ett hinder för små organisationer eller organisationer med begränsade budgetar.

Ivanti-priser

Anpassad prissättning

Ivanti-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

11. ManageEngine ServiceDesk Plus

ManageEngine ServiceDesk Plus effektiviserar ITSM-processer och tjänsteleverans med ITSM-verktyg och funktioner som incidenthantering, spårning av tillgångar, självbetjäningsportaler och projektledning.

Programvaran är också ITIL-kompatibel och kan användas av MSP:er för att tillhandahålla IT-tjänster till flera organisationer från en enda konsol.

ManageEngines bästa funktioner

Synkronisera användarkonton och attribut med förbättrad Active Directory-integration

Skapa beroenden mellan uppgifter för att förbättra projektledningen.

Optimera utrymmesanvändningen på campus genom att koppla ihop ärenden och tillgångar med modulen Space Management.

Visualisera ITSM-mätvärden bättre med nya diagramtyper i de grafiska rapporteringsförbättringarna på ManageEngine-instrumentpanelen.

Begränsningar för ManageEngine

Flera klick för enkla uppgifter som att skapa och stänga ett ärende

ManageEngine-priser

Standard: 16 USD/månad per användare

Professional: 33 USD/månad per användare

Företag: 78 USD/månad per användare

ManageEngine-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

12. SuperOps. ai

SuperOps. ai är en PSA-RMM-plattform som drivs av automatisering och är skapad för moderna MSP:er. Plattformen hjälper MSP:er att hantera sina kunder, projekt och IT-dokument från ett enda ställe.

Det är känt för att effektivisera tjänsteleverans samt övervakning av tillgångar och nätverk med sin AI-drivna plattform. Plattformen har inbyggd nätverksövervakning, IT-dokumentation och projektledning.

SuperOps. ai bästa funktioner

Logga, spåra och lösa incidenter med ett robust ärendehanteringssystem.

Minimera driftstopp och påverkan på användarna genom proaktiv incidenthantering samtidigt som incidenter grupperas i problem för analys av grundorsaker.

Spåra och hantera alla IT-tillgångar effektivt med tillgångshantering

Automatisera repetitiva uppgifter för att öka effektiviteten genom automatisering av arbetsflöden.

Begränsningar för SuperOps. ai

Det finns ingen möjlighet att förhandsgranska filer och dokument.

Integration med tredjepartsprodukter är enligt uppgift svårt.

SuperOps. ai-prissättning

Endast standard PSA: 89 $/månad

Endast standard RMM: 109 $/månad

Pro: 149 $/månad

Super: 179 $/månad

SuperOps. ai betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

13. SymphonyAI ITSM

SymphonyAI ITSM är ett AI-drivet ITSM-verktyg som kombinerar hantering av tillgångar, tjänster och drift för att öka företagets produktivitet.

Det utnyttjar de senaste framstegen inom AI-drivna digitala agenter och tjänsteautomatisering för att leverera exceptionella användarupplevelser och öka effektiviteten.

SymphonyAI:s bästa funktioner

Använd en enhetlig serviceportal för alla serviceförfrågningar, vilket möjliggör centraliserad åtkomst och erbjuder självbetjäningsfunktioner för att lösa problem utan IT-support.

Effektivisera processer genom att automatisera rutinuppgifter med AI.

Identifiera och hantera IT-tillgångar automatiskt och spåra dem genom hela deras livscykel för att öka ansvarigheten.

Anpassa arbetsflöden med hjälp av lågkods- eller kodfria alternativ och ett intuitivt gränssnitt för att utforma och hantera arbetsflöden.

Begränsningar för SymphonyAI

Relativt långsammare felhantering

Saknade funktioner såsom nätverksövervakning och patchhantering

Priser för SymphonyAI

Anpassad prissättning

SymphonyAI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

14. Halo ITSM

Halo ITSM är en heltäckande ITSM-mjukvarulösning som standardiserar dina processer och levererar värdefull analys.

Det uppskattas särskilt för sitt användarvänliga gränssnitt och robusta funktionalitet, vilket gör det lämpligt för organisationer av alla storlekar.

Halo ITSM:s bästa funktioner

Spåra, planera och genomför förändringar smidigt samtidigt som du säkerställer efterlevnad av etablerade processer med verktygets kraftfulla funktioner för förändringshantering.

Skapa centraliserade kunskapsbaser för att dela information och förbättra problemlösningshastigheten.

Använd en kraftfull konfigurationshanteringsdatabas (CMDB) för att spåra tillgångar och deras relationer med tillgångshantering.

Automatisera processer och förbättra tjänsteleveransen genom AI-integration i programvaran.

Begränsningar för Halo ITSM

Rapporteringsgränssnittet är förmodligen mindre intuitivt.

Vissa funktioner saknas, till exempel kan du inte slå samman ärenden från olika organisationer.

Round Robin-funktionen fungerar endast när du stannar kvar på den fliken utan att byta till ett annat ärende.

Halo ITSM-priser

Anpassad prissättning

Halo ITSM-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (35+ recensioner)

15. TeamDynamix

TeamDynamix är en webbaserad plattform som erbjuder IT-tjänstehantering och projektportföljhantering (PPM). Den fungerar som en integrationsplattform för en tjänst (iPaaS).

Det stöder ITIL-processer, inklusive tillgångs- och förändringshantering samt kapacitetsplanering. Den användarvänliga portalen är ett utmärkt verktyg för att registrera ärenden, kontrollera status och söka efter artiklar i kunskapsbasen.

TeamDynamix bästa funktioner

Hantera incidenter, problem, förändringar och serviceförfrågningar via ett centraliserat gränssnitt med TeamDynamix enhetliga servicedesk.

Skapa en intuitiv servicekatalog för att underlätta inlämningen av IT-serviceförfrågningar.

Följ ITIL:s bästa praxis

Stöd projektledningsmetoder, inklusive Waterfall och Agile, med projektportföljhantering.

Begränsningar för TeamDynamix

Den komplexa onboardingprocessen kan kännas överväldigande.

Implementeringskostnaderna är högre för mindre organisationer.

Priser för TeamDynamix

Anpassad prissättning

TeamDynamix betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

16. CA Service Desk Manager

CA Service Desk Manager (CA SDM) är en IT-servicedeskprogramvara som effektiviserar incidenthantering, ökar användarnöjdheten och höjer produktiviteten.

Det är specialiserat på incident-, problem- och förändringshantering. Programvaran är utformad för att hjälpa IT-servicedeskanalytiker att leverera utmärkt kundservice.

CA SDM:s bästa funktioner

Ge analytiker ett personligt, intuitivt gränssnitt för effektivt arbete genom xFlow-analytikerupplevelsen.

Ge användarna möjlighet att lösa problem och begära tjänster på sina favoritapparater med hjälp av samarbetsinriktade självbetjäningsportaler.

Inkludera automatiserad ändringsverifiering och regelbaserad hantering av obehöriga ändringar med robust ändringshantering.

Erbjud fjärråtkomst, chatt, automatiserad felsökning och reparation med supportautomatisering i CA SDM.

Begränsningar för CA SDM

Vissa funktioner är svåra att implementera och underhålla.

Vissa komponenter, som datavisualisering och automatisk schemaläggning, har föråldrad teknik.

Användare har rapporterat att programvaran fryser och laggar; driftstoppet är långt när du uppgraderar.

Priser för CA SDM

Anpassad prissättning

CA SDM-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Det finns många ITSM-verktyg på marknaden som hjälper dina system och tjänster att hålla sig på rätt spår. Du måste välja rätt verktyg utifrån dina specifika mål och behov.

Efter att ha tittat på de 16 bästa ITSM-verktygen är det tydligt att varje verktyg erbjuder unika funktioner, från AI-integrationer till fantastiska användargränssnitt.

Om jag skulle välja ett av alla dessa skulle jag välja det första på listan – ClickUp. Dess mångsidighet, användarvänlighet och avancerade funktioner går utöver IT-tjänstehantering. Det hjälper dig att spåra uppgifter, samarbeta med team och anpassa dina arbetsflöden så att de passar alla affärsstrukturer.

Investera i ClickUp och få en effektiv verksamhet redan idag!