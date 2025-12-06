📢 Ansvarsfriskrivning: Även om vi här riktar oss till tillväxtchefer är den här guiden egentligen till för alla som någonsin har haft svårt att planera, spåra eller samordna innehåll över flera kanaler. Om du har upplevt hur svårt det kan vara att hålla reda på allt är det här något för dig!

Som tillväxtchef är du alltid upptagen med att agera som en mänsklig router för ditt företag.

Du kontaktar produktavdelningen för att fastställa lanseringsdatum, informerar marknadsavdelningen om nästa stora kampanj och kollar med analysavdelningen för att få de senaste siffrorna. Det tar aldrig slut. 😩

Det är ett tufft jobb, tillräckligt svårt när du hanterar innehåll för en eller två kanaler. Men så fort du lägger till fler, förändras din roll plötsligt från att driva tillväxt till att hålla ordning på kaoset.

Men tänk om du kunde slippa det mesta av det där kaoset? Tänk om alla team (inklusive ditt) kunde se exakt vad som publiceras, när och var, på ett och samma ställe?

Introducera: innehållskalender för flera kanaler.

Låt oss se hur tillväxtchefer kan hantera innehållskalendrar för flera kanaler.

Vanliga utmaningar vid hantering av innehåll i flera kanaler

Att skapa en separat kalender för varje kanal är inte bara tidskrävande, utan också mycket ineffektivt. Här är varför denna metod ofta misslyckas:

❌ Brist på centraliserad översikt

När innehållet är utspritt i kalkylblad, dokument, delade mappar och teamspecifika verktyg blir allt splittrat och ingen har en helhetsbild. När du väl försöker sammanfoga hela sammanhanget har möjligheten att påverka redan gått förlorad.

📮 ClickUp Insight: 46 % av kunskapsarbetare förlitar sig på en blandning av chatt, anteckningar, projektledningsverktyg och teamdokumentation bara för att hålla koll på sitt arbete. För dem är arbetet utspritt över olika plattformar, vilket gör det svårare att hålla ordning. Som en konvergerad AI-arbetsplats förenar ClickUp allt. Med funktioner som ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat och ClickUp Brain samlas allt ditt arbete på ett ställe, där det är sökbart och sömlöst sammankopplat. Säg adjö till överbelastning av verktyg – välkommen till enkel produktivitet.

❌ Överlappande deadlines och innehållskonflikter

När varje team hanterar sin egen kalender för sociala medier, e-post eller betalda kampanjer börjar prioriteringarna glida isär. Att upprätthålla ett konsekvent publiceringsschema blir en utmaning i sig.

Det som känns brådskande för ett team kolliderar ofta med ett annat teams schema. Innan du vet ordet av konkurrerar alla om samma resurser – designers, skribenter eller juridiska granskare.

Denna brist på samordning skapar upprepningar eller till och med konflikter i innehållsteman och budskap över flera kanaler.

🧠 Kul fakta: Långt innan vi hade kalenderappar som påminde oss om viktiga datum hade folket i Skottland sitt eget system. Det skapades för 10 000 år sedan, vilket gör det till den äldsta kalendern. De grävde tolv gropar i marken, en för varje månmånad, och placerade troligen träpålar i dem. Dessa gropar var perfekt inriktade mot den sydöstra horisonten, vilket hjälpte jägare-samlare att följa årstiderna genom att följa månens faser. Det gör den till en av de äldsta kända kalendrarna i världen, tusentals år äldre än Stonehenge!

❌ Svårigheter att spåra prestanda över olika kanaler

Anta att du driver en kampanj i tre kanaler: e-post, en social mediekanal och din blogg. För att spåra deras resultat måste du besöka tre olika plattformar: verktyget för e-postautomatisering, den sociala schemaläggaren och blogganalyscentret.

Utan en samlad vy måste du sammanställa data från tre olika instrumentpaneler för att få djupare insikter.

👀 Visste du att? Enligt rapporten State of Multi-Channel Marketing Report uppger endast 16 % av marknadsföringsteamen att deras teknikplattformar kan mäta prestanda över alla kanaler med precision. Hela 52 % medger att de endast kan mäta en del av sina insatser, vilket innebär att de återstående 32 % har mycket liten eller ingen insyn alls. Med andra ord är de flesta marknadsförare fortfarande halvt blinda när det gäller att förstå vad som driver resultaten över flera kanaler.

❌ Ineffektivt samarbete mellan team

Vad händer om varje team följer en separat kalender?

Samarbetet börjar bryta samman. Du tappar nämligen bort vad andra team arbetar med, varför vissa beslut fattas och hur deras arbete passar in i den större produktledda tillväxtmarknadsföringsstrategin.

Du kanske lägger mer tid på att uppmana ditt team eller andra team att komma med uppdateringar, feedback och godkännanden än på att faktiskt få jobbet gjort.

I ett distribuerat eller distansbaserat team där du inte bara kan gå fram till dina teammedlemmar för en snabb uppdatering leder det till långsamma framsteg och frustration.

❗️Hämmar det dig att ständigt behöva växla mellan flikar för research, samarbete och projektledning? Vi har en lösning. 👇🏼

Hur man effektivt hanterar innehållskalendrar för flera kanaler

Oavsett om du använder Google Sheets eller ett projektledningsverktyg för att hantera multikanal-innehållskalendern är vissa grundläggande principer desamma.

En plats där du kan lista alla kanaler du använder för varje kampanj, status för innehållet, intressenter och deadlines för varje innehållstillgång.

Med det i åtanke kan vi börja skapa en multikanalig innehållskalender.

Steg 1: Granska dina nuvarande arbetsflöden för innehåll

Innan du gör några ändringar bör du gå igenom alla dina befintliga arbetsflöden för innehåll för att förstå hur innehållet går från idé till distribution i varje kanal.

Här är vad du behöver göra:

Kartlägg innehållsflödena: Gör en inventering av alla steg, oavsett hur små de är, som ett innehåll genomgår i varje kanal. Innehållsskapandeprocessen, distributionsprocessen – skriv ner allt för att få en tydlig bild av dina innehållsflöden.

Analysera hur information flödar mellan teamen: Spåra hur uppdateringar, briefs och feedback delas mellan dina team just nu. Prata med dina teammedlemmar för att upptäcka dessa mönster.

Lista alla viktiga verktyg: Förbered en detaljerad lista över alla verktyg som behövs för att hålla de olika innehållskanalerna igång. Dessa kan inkludera av innehåll, plattformar för marknadsföringsautomatisering, Förbered en detaljerad lista över alla verktyg som behövs för att hålla de olika innehållskanalerna igång. Dessa kan inkludera verktyg för brainstorming och skapande sociala medieplattformar etc.

Gå igenom vem som gör vad: Identifiera vem som är ansvarig för varje uppgift och om det finns några överlappningar eller luckor i ansvarsfördelningen. Definiera vem som ska ansvara för att driva varje steg framåt i ett innehållsarbetsflöde.

Utvärdera tidslinjer och förseningar: Samla in data om den tid som läggs på varje steg och arbetsbelastningsfördelningen inom tillväxtteamet för att se var och varför saker och ting går långsammare.

Revision kräver mycket manuellt arbete, som att läsa dokumentation, granska tidigare planer för innehållsmarknadsföring, samla in feedback osv.

Använd ClickUp Brain, vår inbyggda AI-assistent, för att påskynda informationsinsamlingsfasen.

Om din nuvarande process finns i ett Google Doc-dokument (eller Word-dokument) kan du börja med att mata in texten i ClickUp Brain och be programmet att generera en tydlig, sekventiell punktlista över de aktuella arbetsflödesstegen.

Omvandla din dokumentation av innehållsflödet till tydliga steg med ClickUp Brain.

ClickUp Brain kan till och med läsa alla dina SOP:er och markera repetitiva eller onödiga steg.

Därefter omvandlar AI-assistenten dessa steg till uppgifter som du kan tilldela direkt till dina teammedlemmar.

Här är också några exempel på AI-genererat innehåll som du kan använda som inspiration när du kartlägger hur varje innehållstyp flödar genom ditt team.

🎺 Fördelar med ClickUp: Du har genomfört granskningen, men var ska du lägga alla dina granskningsresultat? Prova ClickUp Docs – det är superenkelt och produktivt. Du kan organisera allt snyggt i sidor och undersidor och skapa detaljerade avsnitt för checklistor, processkartor, anteckningar och intervjusammanfattningar. Rika formateringselement, såsom rubrikstilar, teckensnitt och färgbanners, gör ditt revisionsinnehåll mer funktionellt och lättare att ta till sig. Dessutom möjliggör Docs samarbete i realtid, så att hela ditt revisionsteam kan granska, redigera och lämna kommentarer samtidigt. Skapa dokument för innehållsgranskning med avancerad formatering i ClickUp Docs

Steg 2: Skapa en centraliserad innehållskalender

Samla allt i en gemensam kalender. Det ger ditt marknadsföringsteam fullständig översikt över kommande kampanjer och innehåll.

Dra-och-släpp-kalendrar är användbara här eftersom du snabbt kan ändra det schemalagda innehållet om det behövs. Detta är ofta fallet med detaljerade kalendrar, såsom en marknadsföringskalender för sociala medier.

Du behöver fortfarande utrymme för att anpassa dig, oavsett vilken typ av innehåll du producerar.

Kalkylblad har begränsad funktionalitet, eftersom du inte bara kan ändra schemat och behålla allt annat oförändrat.

Du vill säkert utforska en innehållskalender som anpassar sig efter dina prioriteringar. Den ska göra det smidigt att flytta fält och uppgifter när kampanjens prioriteringar ändras.

Med ClickUps AI-drivna kalender kan du planera alla aktiviteter på ett och samma ställe. Justera datum i farten utan att bryta beroenden. Blockera tid för förberedelser. Anpassa vyer för att filtrera efter kampanj, kanal eller ägare.

Den här videon visar dig de fantastiska funktionerna i ClickUp Calendar.

ClickUps kalender är inte bara till för att visa uppgifter, du kan också ändra eller uppdatera dem direkt från kalendern.

Synkronisera externa kalendrar för dina möten, deadlines och innehåll så att allt finns på samma ställe.

Vid distribution i flera kanaler, där flera personer är involverade, säkerställer ClickUps funktion för flera tilldelade personer att alla som bidrar till ett enskilt innehåll håller sig samordnade.

Författare, designers, redaktörer och kanalägare kan alla tilldelas samma uppgift. De ser samma deadlines, spårar samma uppdateringar och samarbetar från ett och samma ställe utan att behöva hålla separata listor.

🛠️ Verktygslåda: Sätt igång hela processen med ClickUps kalenderplaneringsmall. Den är utformad för att hjälpa dig hantera innehåll för olika kanaler ända fram till slutförandet. Få en gratis mall Med ClickUps mall för innehållskalender kan team organisera, samarbeta och hålla koll på alla innehållsdeadlines på ett och samma ställe. Denna mall erbjuder viktiga fördelar som: Sex anpassade vyer: Inkluderar en månadsplanerare, resultattavla, budgetspårare och mycket mer.

Inbyggda uppgiftsstatusar: Spåra snabbt framsteg med statusar som Blockerad, Avbruten, Klar, Pågående och På vänt

Projektledning: Funktioner som beroendevarningar, tidsspårning och e-postaviseringar hjälper dig att hålla koll på läget.

Anpassade fält: Lagra kanalspecifika detaljer såsom milstolpar, faktiska kostnader, plats, betyg och annan viktig information. Kalenderplaneringsmallen samlar allt ditt tidsbegränsade innehåll i ett intuitivt arbetsutrymme, vilket eliminerar förvirring kring deadlines och gör teamsamarbetet smidigt.

Steg 3: Tilldela roller och deadlines tydligt

Tilldela en person till varje kampanj. Flera teammedlemmar kan komma med synpunkter, men endast en person godkänner slutgiltigt.

Följ reverse engineering-metoden när du sätter deadlines. Börja med det slutgiltiga publiceringsdatumet och arbeta baklänges. Ta hänsyn till tiden för varje steg: briefing, skapande, granskning, revidering och schemaläggning. Lägg till lite buffertid mellan stegen för att hantera oväntade förseningar.

En annan bra metod är att se över hur mycket arbete varje teammedlem har för att förhindra utbrändhet. Ett sätt att göra detta är att be teammedlemmarna dela med sig av sin arbetsbelastning.

Det finns dock ett bättre sätt att göra detta.

Med ClickUps arbetsbelastningsvy kan du visualisera hur mycket varje person har att göra baserat på uppskattningar av uppgifter, prioriteringar och kapacitet.

Se den exakta arbetsfördelningen i ditt team utan att behöva be om manuella uppdateringar. När någon är överbelastad markeras kapacitetsproblem med röda staplar, vilket hjälper dig att omfördela uppgifter innan utbrändhet uppstår.

När det gäller att tilldela och hantera arbete är ClickUp Tasks det självklara valet. Du kan:

Lägg till en eller flera ansvariga beroende på dina behov.

Använd start- och slutdatum för att tydligt fördela tiden för varje steg.

Lägg till startdatum i ClickUp-uppgifter innan du tilldelar arbete

Dela upp större uppgifter i mindre, hanterbara deluppgifter

Ställ in beroenden så att nästa steg inte kan påbörjas förrän det föregående har markerats som slutfört.

Använd anpassade statusar som Pågående, Granskning, Slutgiltigt godkännande eller Planerad för att visa exakt var en uppgift befinner sig.

Du kan också använda funktioner som AI Assign och AI Prioritize för att automatisera processen helt. Se hur:

Steg 4: Automatisera aviseringar och påminnelser

Det är lätt att missa deadlines när man hanterar flera kanaler. Ännu värre är att det är tidskrävande att kommunicera uppdateringar manuellt.

Det finns en risk att ändringar i kalendern för sociala medier inte når rätt personer, vilket kan leda till föråldrade kreativa element, felaktiga bildtexter eller inlägg som publiceras vid fel tidpunkt.

Detta kan undvikas med ett enkelt steg i din ClickUp-arbetsyta. Automatisera dina aviseringar med ClickUp Automations.

Välj från det fördefinierade mallbiblioteket, använd en föreslagen automatisering eller skapa en anpassad automatisering från grunden. Konfigurera sedan din utlösare, villkor och åtgärd.

Aktivera den automatisering du behöver eller anpassa regler via AI baserat på dina arbetsflöden.

Låt oss ta exemplet med att informera intressenter om kampanjens framsteg Automatisering. När en kampanjstatus ändras (Utkast → Under granskning → Planerad → Live) får intressenterna omedelbart en uppdatering via e-post.

Du kan också schemalägga återkommande påminnelser i ClickUp så att uppgiftsägare automatiskt påminns om närmar sig deadlines.

Använd återkommande uppgifter i ClickUp för att skapa påminnelser som upprepas med bestämda intervall.

Här är de vanligaste typerna av automatiska aviseringar som kan hjälpa dig att påskynda din innehållsprocess: Påminnelser om deadlines: Skickas strax före eller på förfallodagen för att påminna ägarna om kommande leveranser eller nödvändiga godkännanden.

Uppdateringar av uppgiftsstatus: Meddelar när en uppgift går över till en ny fas, till exempel från Granskas till Godkänd.

Uppgiftsmeddelanden: Meddelanden som omedelbart informerar användarna när de har tilldelats en ny uppgift. Projekt- eller milstolpsuppdateringar: Sammanfattande aviseringar om större förändringar i innehållskalendrar, kampanjfaser eller viktiga arbetsflödeshändelser så att alla är på samma sida.

⭐ Bonus: Låt ClickUp Agents övervaka din kalender åt dig. ClickUp Automations hanterar rutinmässiga aviseringar, men ClickUp Agents kan aktivt övervaka din multikanaliga innehållskalender och lyfta fram det som behöver uppmärksammas utan att du behöver leta efter det. Lägg till en anpassad agent för att skanna din arbetsyta efter risker och luckor. Den kan markera innehåll utan ägare, kampanjer som riskerar att missa lanseringsdatum eller uppgifter som är försenade i viktiga kanaler. Den kan också rekommendera nästa steg baserat på tidigare arbete, till exempel att tilldela en granskare eller skapa en uppföljningsuppgift.

Steg 5: Spåra innehållets prestanda och justera

Övervaka viktiga prestationsindikatorer (KPI), inklusive mått på publikengagemang, konverteringsfrekvens, webbplatstrafik och leadkvalitet.

Här visas hur effektiv din centraliserade innehållskalender verkligen är.

Anpassa din kalender, teamets arbetsflöden och hela din strategi för innehållsmarknadsföring i flera kanaler så att de stämmer överens med dina framgångskriterier.

Dessa justeringar kan omfatta:

Omfördela resurser till multikanalkampanjer som ger störst effekt

Optimera dina publiceringsscheman för att hålla publiken engagerad

Uppdatera äldre material (som blogginnehåll) för att anpassa det till uppdaterade målgruppspreferenser eller helt enkelt för att behålla relevansen.

Förfina din gransknings- och godkännandeprocess för flera sociala kanaler

Ändra din strategi för distribution i flera kanaler

Istället för att hoppa mellan olika plattformar för att analysera ditt innehålls prestanda kan du samla alla dina värdefulla insikter på ett och samma arbetsområde med hjälp av ClickUp Dashboards.

Teamen kan skapa skräddarsydda instrumentpaneler för att övervaka viktiga mätvärden som är specifika för deras kanal eller roll, medan du som tillväxtchef kan använda en allt-i-ett-instrumentpanel för att enkelt jämföra innehållets prestanda över alla kanaler för effektiv tillväxtmarknadsföring.

Och med ClickUps AI-kort kan du skapa en prestationsdashboard på några minuter istället för att sammanfoga skärmdumpar från flera olika verktyg.

Dra och släpp AI-kort till din ClickUp-instrumentpanel för att få fram insikter.

Här är några användbara AI-kort för innehållsteam:

AI Brain Card: Fråga vad som helst, till exempel sammanfatta förra veckans mest framgångsrika innehåll över olika kanaler eller markera inlägg som inte presterat så bra och möjliga orsaker till detta. Du får en tydlig, omedelbar sammanfattning för din rapportering eller stand-up.

AI-innehållssammanfattningskort (anpassat för innehållsdrift) : Se engagemang, visningar och prestationsanteckningar för allt innehåll som producerats under veckan. Perfekt för veckovisa genomgångar eller jämförelser mellan olika kanaler.

AI Executive Summary Card: Få en översiktlig bild av innehållets hälsa – vad som publicerats, vad som fungerat bra, vad som behöver förbättras – utan att behöva gräva i analysverktyg eller kalkylblad.

AI-kampanjuppdateringskort: Generera automatiskt kampanjuppdateringar baserat på uppgifter, deadlines, kommentarer och länkade tillgångar. Perfekt för att dela uppdateringar med grundare, marknadschefer eller intressenter som behöver en enkel sammanfattning.

⭐ Bonus: Gör det enklare att hantera innehåll i flera kanaler med ClickUp Brain MAX. Att hantera innehåll i bloggar, sociala medier, e-post, annonser och produktuppdateringar innebär ständig sökning, omskrivning och kontroll. ClickUp Brain MAX förenklar innehållshanteringen från dag ett – inga extra verktyg, ingen krånglig installation: 🔍 Hitta innehållstillgångar direkt: Sök i ClickUp, Google Drive, Canva-mappar, OneDrive, SharePoint och mer utan att lämna din arbetsyta.

🧠 Få kontextmedvetna svar: Fråga ”Vad fungerade bäst förra veckan?” eller ”Vilka inlägg är fortfarande under granskning?” så svarar Brain MAX utifrån dina faktiska uppgifter, dokument och instrumentpaneler.

🎙️ Hantera innehåll med rösten: Använd Använd Talk to Text för att skriva utkast, uppdatera uppgifter, tilldela designers eller skribenter eller skapa bildtexter helt handsfree.

🛠️ Eliminera AI-spridning : Ersätt isolerade AI-verktyg för skrivande, planering och analys med premiummodeller – ChatGPT, Claude och Gemini – som är direkt integrerade i dina innehållsarbetsflöden. Ersätt isolerade AI-verktyg för skrivande, planering och analys med premiummodeller – ChatGPT, Claude och Gemini – som är direkt integrerade i dina innehållsarbetsflöden. Oavsett om du planerar veckovisa inlägg på sociala medier, publicerar bloggar, samordnar designers eller spårar kampanjresultat blir ClickUp Brain MAX din AI-innehållssuperapp – en app som verkligen förstår ditt arbete eftersom den lever i det.

Verkliga exempel på framgångsrika innehållskalendrar för flera kanaler

Låt oss titta på hur olika företag kan använda en multikanalig innehållskalender på ett effektivt sätt:

1. B2B SaaS-företag som lanserar en ny produktfunktion

Mål: Öka medvetenheten och antalet registreringar för en ny AI-driven analysfunktion. Innehållskanaler i fokus: Blogg, LinkedIn, e-post, YouTube

Så fungerar multikanal-innehållskalendern:

B2B-innehållskalendern använder visuella lager (som färgkodning eller etiketter) för alla viktiga innehållstyper. Till exempel är bloggartiklar blå, nyhetsbrev via e-post gröna, livewebbinarier gula och LinkedIn-inlägg röda.

Varje innehåll har en utsedd ägare och ett tydligt slutdatum, inklusive buffertid för att kompensera för oväntade förseningar.

Du kan se leveranser på ett ögonblick, oavsett om de ska levereras om några dagar eller några veckor. Detta gör det också enkelt att samordna meddelanden. Du kan till exempel snabbt kontrollera att teaservideon och lanseringsnyhetsbrevet skickas ut samma dag för att upprätthålla konsekvensen.

Olika team övervakar framstegen direkt från denna centrala kalender för att förhindra att innehåll överlappar varandra.

2. E-handelsvarumärke som driver en säsongskampanj

Mål: Öka onlineförsäljningen under den hektiska julhandeln Innehållskanaler i fokus: Instagram, TikTok, e-post, webbplats

Så fungerar multikanal-innehållskalendern:

Kalendern markerar tydligt viktiga datum, såsom kampanjstart, flash-försäljningar, dagar med fri frakt och sista chansen-kampanjer.

Använd en idétavla för att samla teman, och varje kampanjtema färgkodas för att spåra hur ofta olika produktkategorier marknadsförs.

Alla olika innehållsformat, från e-postutskick till inlägg på sociala medier, schemaläggs i samma innehållskalender.

Teammedlemmarna får automatiska påminnelser om sina leveranser, vilket säkerställer att innehållet produceras i tid för varje kanal, medan ledarna får dagliga eller veckovisa uppdateringar om framstegen.

Kalendern synkroniseras med produktlagret för att förhindra att teamet marknadsför artiklar som är slut i lager.

3. B2B-byrå som hanterar flera varumärkeskonton

Mål: Samordna marknadsföringskampanjer för flera kunder inom olika branscher. Innehållskanaler i fokus: Blogg, Instagram och betalda annonser

Så fungerar multikanal-innehållskalendern:

Varje kundvarumärke har sin egen dedikerade kalender, men alla matas in i en övergripande marknadsföringskalender. Detta gör det möjligt för byrån att spåra allt kundarbete på en central plats.

Sociala medier-kalendern visar tydligt fördelade resurser för alla varumärken, vilket hjälper chefer att balansera teamets arbetsbelastning och förhindra utbrändhet.

Med hjälp av filter kan teammedlemmarna fokusera på en enskild kunds schema eller visa alla kommande kampanjer sida vid sida på flera plattformar.

Håll webbplatsens innehållsplan synlig i huvudkalendern, så att kanalansvariga kan granska kommande ändringar på webbplatsen tillsammans med sociala medier, bloggar och annonskampanjer.

Visste du att du kan skapa hela din sociala kalender med ClickUp Brain? Titta på den här videon för att se hur.

Hantera innehåll för alla kanaler från ett och samma ställe med ClickUp

Det är faktiskt inget fel med att ha separata innehållskalendrar för enskilda kanaler.

Det verkliga problemet uppstår när du saknar en centraliserad multikanalig innehållskalender som kopplar samman alla kanaler och anpassar dem till dina övergripande marknadsföringsmål.

Innehållskalendrar för flera kanaler ger en samlad bild av allt som händer i dina kanaler, vilket hjälper teamen att samordna bättre, undvika överlappningar och främja en konsekvent varumärkesidentitet.

ClickUp hjälper dig genom att erbjuda den centrala AI-drivna plattform du behöver för att planera, organisera och hantera innehåll över alla kanaler. Det bästa av allt är att det är otroligt enkelt att använda, oavsett om du skapar din allra första innehållskalender eller migrerar en från ett annat verktyg.

För att komma igång, registrera dig gratis på ClickUp.

Vanliga frågor (FAQ)

För en tillväxtchef är det avgörande att ha en helhetsbild av marknadsföringen för att kunna göra en effektiv strategisk planering. Med hjälp av ett kalenderverktyg kan du enkelt samordna multikanalkampanjer. Ditt team kan visualisera arbetsbelastningen, upptäcka hinder och kapacitetsproblem samt etablera en stark närvaro på sociala medier med ett enda verktyg eller en verktygssvit. Och eftersom allt finns på ett och samma ställe kan du justera prioriteringar utan att tappa fart.

ClickUp är en konvergerad AI-arbetsplats som effektiviserar planeringen av innehåll för flera kanaler genom att ge dig en samlad bild av dina marknadsföringsplaner för flera kanaler. Du kan tilldela uppgifter, ställa in påminnelser, automatisera delar av ditt innehållsflöde och till och med mäta effektiviteten i din strategi för flera kanaler över flera sociala mediekonto.

Den vanligaste utmaningen vid hantering av flera kanaler är bristen på centraliserad översikt: när innehållet finns i separata kalkylblad eller i flera olika verktyg kan ingen se helheten. Resultatet blir överlappande deadlines och innehållskonflikter mellan olika kanaler, konflikter mellan team och i slutändan en långsammare arbetsprocess.

När du spårar KPI:er (publikdata som konverteringar, engagemang eller leadkvalitet) mot ditt innehåll kan du:– Validera framgång: Se omedelbart vilka innehållsformat eller kanaler som ger högst avkastning. Oavsett om det är betalda kampanjer på sociala medieplattformar för registreringar eller nyhetsbrev via e-post som annonserar produktlanseringar– Justera resurser: Omfördela tid och budget från underpresterande kanaler och satsa mer på det som driver tillväxt – Identifiera luckor: Ta reda på varför en del misslyckades i din multikanalmarknadsföringsstrategi. Var det ämnet, kanalen eller tidpunkten? Denna datadrivna insikt hjälper dig att förfina din multikanalstrategi, förstärka dina innehållsmarknadsföringsinsatser och fylla luckor där din målgrupp är underbetjänad.