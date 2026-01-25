De 13 bästa Elvex-alternativen för AI-orkestrering i [år]

När du investerar i AI men förlitar dig på isolerade verktyg och provisoriska arbetsflöden, går allt långsammare. Detta skapar AI-skuld eller AI-spridning, en växande klyfta mellan det du bygger och det du konsekvent kan köra i produktion.

Elvex Steps är en AI-orkestreringsplattform som hjälper till att minska en del av den friktionen. Den samlar alla dina AI-komponenter på ett ställe, så att du kan standardisera hur arbetet utförs och minska den manuella arbetsinsatsen som krävs för att köra LLM-drivna system.

Men när du skalar upp kan Elvex kännas begränsat när du behöver djupare orkestreringsmönster, en mer flexibel arkitektur eller starkare stöd för komplexa arbetsflöden med flera agenter.

Om du har stött på liknande hinder kan denna lista över de bästa Elvex-alternativen hjälpa dig att hitta ett bättre alternativ.

De bästa Elvex-alternativen för AI-orkestrering i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa alternativen till Elvex så att du snabbt kan hitta det som passar dig bäst.

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Brain, BrainGPT, AI-projektledning, uppgiftsuppföljning, AI-agenter, multiagentorkestrering, arbetsflödeshantering, premium-LLM-modeller Team som vill ha AI-driven personalhantering och heltäckande projektledning Gratis för alltid; anpassade priser för företag Podium AI-driven kundinteraktion, automatiserad vidarebefordran, påminnelser och Ray ID-spårning Arbetsflöden för kundkommunikation Anpassade priser Tidio AI-driven livechatt, villkorade triggers, automatisering av arbetsflöden på flera plattformar Kundsupport och livechatt Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 29 $/månad. Vertex AI AI-orkestrering för företag, multimodella arbetsflöden, villkorlig förgrening och övervakning Team som hanterar flera AI-modeller/pipelines Anpassade priser Kore. AI Konversationsbaserad AI-orkestrering, flersidiga arbetsflöden, realtidsdashboards Konversationsarbetsflöden för företag Anpassade priser Botpress Öppen källkod för konversationsbaserad AI, detaljerad arbetsflödeskontroll, modulära komponenter Team som behöver flexibel, anpassad AI-chattorkestrering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 89 $ + AI-kostnad/månad LangChain Ramverk för att bygga AI-arbetsflöden, multiagentorkestrering och API-integrationer Utvecklare som bygger LLM-drivna applikationer Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 39 $/månad. ServiceNow AI-arbetsflödesorkestrering , IT-/driftsautomatisering, prediktiva varningar IT- och driftsteam i stora organisationer Anpassade priser CrewAI Multiagent-orkestrering, human-in-the-loop, externa integrationer Team som behöver samarbetsvilliga AI-agenter Gratis plan tillgänglig; anpassade priser n8n Öppen källkod för automatisering av arbetsflöden, händelsestyrda triggare och visuell redigering Kodfri automatisering av arbetsflöden för data- och appintegrationer Gratis plan tillgänglig; anpassade priser Zapier Automatisering utan kod, flerstegs-Zaps, appintegrationer Företag som kopplar samman flera SaaS-verktyg Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 29,99 $/månad. Atera IT-hanteringsorkestrering, patchhantering, varningsregler och rapportering IT-team och leverantörer av hanterade tjänster Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 169 $/månad. LocaliQ AI-driven leadhantering, automatisering av marknadsföring i flera kanaler, kampanjspårning och automatisering av SMS/röstmeddelanden Företag som vill hantera leads, köra automatiserade kampanjer och spåra marknadsföringsresultat Anpassade priser

Vad ska du leta efter i Elvex-alternativ?

Valet av rätt verktyg beror på dina unika behov och systemkrav, men här är några faktorer du bör ta hänsyn till:

AI-arbetsflödesdesign och anpassning: Leta efter en plattform som låter dig bygga, visualisera och anpassa Leta efter en plattform som låter dig bygga, visualisera och anpassa flerstegsautomatiseringar av AI-arbetsflöden med förgreningslogik, dynamisk dirigering, verktygsanrop och flexibilitet att ansluta valfri modell.

Stöd för flera modeller: Se till att verktyget stöder olika LLM-modeller och multimodala modeller, så att du kan byta mellan modeller, kombinera dem i arbetsflöden eller optimera användningen utifrån kostnad och prestanda.

Realtidsutförande och automatisering: Kontrollera om verktyget kan trigga arbetsflöden i realtid med hjälp av webhooks, händelser eller schemalagda körningar så att agenterna kan reagera omedelbart på affärssignaler och operativa behov.

Övervakning och observerbarhet: Kontrollera om det finns detaljerade loggar, analyser, spårning och prestandarapporter för att övervaka hur Kontrollera om det finns detaljerade loggar, analyser, spårning och prestandarapporter för att övervaka hur AI-agenter för automatisering beter sig, felsöka fel och kontinuerligt optimera resultaten.

Integrationer och datakonnektivitet: Välj ett verktyg som enkelt kan anslutas till dina befintliga verktyg, CRM-system, databaser, API:er och molnmiljöer.

Säkerhet och efterlevnad: Välj en plattform som uppfyller viktiga dataskyddsstandarder som GDPR och SOC-2, utöver kryptering, åtkomstkontroll, säker API-hantering och revisionsspår.

Användarvänlighet: Kontrollera om det är intuitivt, kodfritt eller kodsnålt och tillgängligt för både tekniska och icke-tekniska användare, så att ditt team kan bygga och iterera snabbt.

Skalbarhet: Se till att plattformen stöder arbetsflöden med stora volymer och multiagentarkitektur, så att den växer smidigt i takt med din användning.

De bästa Elvex-alternativen

Låt oss titta på de bästa Elvex-alternativen och vad som gör att varje alternativ sticker ut från de andra.

1. ClickUp (Bäst för AI-drivna arbetsflöden och AI-agenter)

Elvex erbjuder säker AI-orkestrering med stöd för flera modeller, automatisering av arbetsflöden och skapande utan kod, utformat för att uppfylla företagens styrningskrav. Men AI levererar inte värde isolerat från dina operativa arbetsflöden.

Och när din AI-orkestreringsplattform finns separat från där teamen faktiskt utför sitt arbete, lägger du till ytterligare ett verktyg att hantera istället för att verkligen integrera AI med verksamheten.

Prova ClickUp. Det är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden.

Dina AI-agenter, projektledning, dokumentation och teamsamarbete finns i en säker arbetsmiljö där AI har 100 % affärssammanhang – inte bara isolerade uppmaningar.

Denna helt kontextmedvetna miljö innebär att ClickUp-användare eliminerar alla former av Work Sprawl. Inga fler silos mellan chatt, e-post och agenter, och du behöver inte längre mata din AI-agent med fullständig kontext och dokumentation för att den ska fungera för dig varje gång. Med säkerhet och styrning i företagsklass inbyggt i plattformen där arbetet faktiskt utförs, fungerar dina agenter och AI-arbetsflöden som riktiga medarbetare.

AI som förstår hela din operativa kontext

ClickUp Brain fungerar som ett intelligenslager som kopplar samman hela din arbetsyta. Det läser dina uppgifter, dokument, kommentarer och anslutna verktyg som Drive, Slack, Figma, GitHub eller Jira.

Eftersom det förstår hela sammanhanget för ditt arbete kan du ställa detaljerade operativa frågor och få precisa svar baserade på de faktiska arbetsflöden som ditt team kör.

Få insikter och öka produktiviteten med ClickUp Brain

AI-agenter som utför arbete autonomt i dina arbetsflöden

ClickUps AI-agenter bygger på intelligensen från ClickUp Brain och fungerar som intelligenta byggstenar utan kod.

Du kan distribuera agenter för att hantera uppgifter som automatisk vidarebefordran av supportärenden, sammanfattning av dokument, extrahering av information från e-postmeddelanden eller till och med växling mellan LLM:er baserat på sammanhang eller datakänslighet.

Varje agent kan konfigureras för att triggas av specifika händelser, överföra data mellan modeller och interagera med dina befintliga verktyg, samtidigt som strikta säkerhets- och revisionskontroller upprätthålls.

Skapa intelligenta AI-agenter enligt ditt arbetsflöde med ClickUp Agents.

🎬 Agent i aktion för företags IT-team: Skapa en Super Agent för mjukvarusäkerhet som hanterar din kö med säkerhetsincidenter. När en sårbarhet med hög prioritet rapporteras bedömer agenten automatiskt allvarlighetsgraden baserat på de system som påverkas i din CMDB. Därefter skapas åtgärdsuppgifter som tilldelas lämpliga teknikteam. Systemet utarbetar kommunikation till intressenterna baserat på omfattningen av påverkan. Det schemalägger uppföljningsgranskningar. Allt detta sker inom några minuter efter att incidenten upptäckts, utan manuell prioritering eller samordning mellan flera team och verktyg. Spara tid och uppnå oanad effektivitet. Läs mer i videon nedan:

När dina agenter är konfigurerade och igång kan du finjustera och effektivisera arbetsflödesorkestreringen ytterligare med modellväxling. Du kan få tillgång till premium AI-modeller och tilldela dem specifika uppgifter, till exempel ChatGPT för skrivande och Claude för resonemang, så att varje agent använder den AI som är bäst lämpad för uppgiften.

Växla mellan olika AI-modeller för att få önskat resultat.

💟 Bonus: AI-implementeringar i företag kräver flexibilitet för att kunna använda rätt modell för varje användningsfall, röstaktiverad tillgänglighet för snabbare drift och enhetlig sökning i all organisatorisk kunskap. ClickUp BrainGPT erbjuder multimodella AI-funktioner med inbyggd företagsstyrning, vilket eliminerar behovet av att hantera separata leverantörsrelationer eller säkerhetsprotokoll för varje AI-leverantör. Kontextuell AI som förstår ditt företags arbetsflöden : Till skillnad från fristående AI-verktyg som endast ser enskilda uppmaningar, har Brain GPT tillgång till dina projektplaner, tekniska specifikationer, incidenthistorik och teamdiskussioner för att ge svar som baseras på din faktiska verksamhet, arkitekturbeslut och efterlevnadskrav.

Växla mellan ledande LLM:er baserat på uppgiftskrav : Få tillgång till Claude, ChatGPT och Gemini inom en enda plattform, så att teamen kan välja den optimala modellen för teknisk dokumentation, kodgenerering, kreativt innehåll eller dataanalys utan att behöva hantera flera API-nycklar och säkerhetsgranskningar.

Röststyrda funktioner för handsfree-arbetsflödeshantering : Använd : Använd Talk to Text för att muntligt logga incidentrapporter, uppdatera projektstatus, skapa uppgifter eller fråga om operativa mått under kritiska situationer när det inte är praktiskt att skriva.

Enhetlig sökning i hela din teknikstack: Sök samtidigt i ClickUp-uppgifter, teknisk dokumentation, anslutna arkiv som GitHub, kommunikation i Slack och designfiler i Figma.

För att komplettera erbjudandet låter ClickUp Automations dig ställa in arbetsflöden som körs automatiskt utan att du behöver skriva kod. Du kan utlösa åtgärder baserat på uppdateringar av uppgifter, statusändringar, kommentarer eller anpassade fält, så att ditt teams processer förblir konsekventa utan manuella uppföljningar.

Starta arbetsflöden automatiskt när uppgifter avslutas eller anteckningar registreras med ClickUp Automations.

🎬 Automatisering i praktiken: Företagsteam kan skapa godkännandekedjor som vidarebefordrar förfrågningar till rätt intressenter baserat på projekttyp eller budgetgränser.

Säkerhets- och efterlevnadsarbetsflöden kan automatiskt tilldela granskningar när känslig data öppnas. De kan markera uppgifter som inte har granskats inom styrningens tidsramar.

Tvärfunktionella processer som leverantörsintroduktion, personalförsörjning eller eskalering av incidenter kan orkestreras med villkorslogik. Logiken anpassas till olika scenarier baserat på dina krav. Allt detta konfigureras via en visuell byggare som inte kräver utvecklingsresurser eller IT-ärenden för att modifieras.

ClickUps bästa funktioner

Organisera och spåra arbete: Hantera alla dina projekt, uppgifter och deluppgifter i Hantera alla dina projekt, uppgifter och deluppgifter i ClickUp Tasks med prioriteringar, status och förfallodatum för att hålla koll på alla uppdrag.

Dokumentera processer tydligt: Skapa levande wikis, SOP:er och mötesanteckningar med Skapa levande wikis, SOP:er och mötesanteckningar med ClickUp Docs , komplett med uppgiftslänkning, realtidssamarbete och versionskontroll.

Kommunicera smidigt: Håll konversationerna kontextuella och fokuserade med Håll konversationerna kontextuella och fokuserade med ClickUp Chat genom att koppla meddelanden direkt till uppgifter, projekt och dokument för bättre samordning inom teamet.

Visualisera prestanda direkt: Skapa anpassningsbara Skapa anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler för att spåra KPI:er, övervaka projektets framsteg och få praktiska insikter över team och arbetsflöden.

Begränsningar för ClickUp

Stora projekt eller samtidiga AI-åtgärder kan medföra mindre fördröjningar.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är en recension från TrustRadius:

Jag använder ClickUp sporadiskt för att hantera flera UX-projekt samtidigt. Den främsta anledningen till att jag gillar ClickUp är att jag kan dela upp allt mitt arbete i projekt och team och sedan visa allt på en så hög eller detaljerad nivå som jag vill.

Jag använder ClickUp sporadiskt för att hantera flera UX-projekt samtidigt. Den främsta anledningen till att jag gillar ClickUp är att jag kan dela upp allt mitt arbete i projekt och team och sedan visa allt på en så hög eller detaljerad nivå som jag vill.

👀 Visste du att: Enligt Forrester Research uppnådde organisationer som använde ClickUp under en treårsperiod en uppskattad avkastning på investeringen (ROI) på 384 %. Dessa organisationer genererade cirka 3,9 miljoner US-dollar i ökade intäkter genom projekt som möjliggjordes eller förbättrades av ClickUp.

2. Podium (bästa AI-orkestreringsverktyget för kundkommunikation)

via Podium

Podium hjälper ditt team att hantera AI-drivna åtgärder kring kundinteraktioner. Istället för att manuellt spåra meddelanden, vidarebefordra inkommande frågor till rätt person, skapa sammanfattningar av konversationer och skicka påminnelser om uppföljning, kan du ställa in AI-regler för att hantera dessa steg automatiskt.

Verktygets inbyggda AI-medarbetare, dvs. AI-säljare, AI-schemaläggare, AI-marknadsförare, AI-concierge och AI-ryktehanterare, tar hand om allt repetitivt arbete inom ditt projekt. Med automatiseringsverktyget för arbetsflöden kan du utforma sekvenser med triggers, fördröjningar, filter, åtgärder och villkorslogik (if/else-grenar).

Du får också en samlad inkorg för SMS, webbchatt och telefonsamtal, vilket säkerställer enhetliga svar i alla kanaler.

Podiums bästa funktioner

Hantera SMS, webbchatt och e-postautomatisering över flera kanaler i ett enda samordnat flöde.

Skicka AI-drivna resultat direkt till anslutna CRM- eller arbetsflödesverktyg för att upprätthålla kontinuiteten.

Spåra slutförandet av AI-uppgifter och arbetsflödesutlösare för att identifiera potentiella flaskhalsar.

Podiums begränsningar

Fokuserar främst på konversationsbaserade arbetsflöden, vilket gör det mindre lämpligt för intern eller icke-kundinriktad orkestrering.

Podium-priser

Anpassade priser

Podium-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 020 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Podium?

En recension på Capterra säger:

Vi var nöjda med Podiums textmeddelandefunktion som gjorde det möjligt för patienterna att kommunicera på detta sätt och starta en chatt från vår webbplats eller på egen hand. Det var första gången vi implementerade denna funktion på vår mottagning. Vi behövde sällan support från Podium, men kundtjänsten var fantastisk!

Vi var nöjda med Podiums textmeddelandefunktion som gjorde det möjligt för patienterna att kommunicera på detta sätt och starta en chatt från vår webbplats eller på egen hand. Det var första gången vi implementerade denna funktion på vår mottagning. Vi behövde sällan support från Podium, men kundtjänsten var fantastisk!

3. Tidio (Bästa AI-drivna livechatt- och supportplattform)

via Tidio

Tidio ser till att du inte blir överväldigad av oändliga kundmeddelanden. Det identifierar automatiskt typen av förfrågan från ett klagomål och kan prioritera meddelanden efter brådskande eller kundvärde, vilket säkerställer att de mest kritiska och tidskänsliga interaktionerna hanteras först.

Verktyget koordinerar också åtgärder över flera plattformar. Ett enda chattmeddelande kan utlösa ett uppföljningsmejl, uppdatera ditt CRM-system och meddela berörd teammedlem. Den anpassningsbara chattikonen passar in på webbplatser och i appar, medan villkorade utlösare säkerställer att åtgärder endast utförs när de ska.

Med Tidio ser AI-orkestrering till att dina arbetsflöden flyter smidigt och intelligent, utan ständig övervakning. Dessutom är dina data privata och säkra tack vare efterlevnad av GDPR, AI Pact, CCPA och SOC (2).

Tidio bästa funktioner

Skapa automatiserade konversationsvägar för att utlösa åtgärder som att erbjuda rabatter och återvinna övergivna kundvagnar.

Få livechattfunktioner som förhandsgranskning av inmatning, förberedda svar, besökarspårning etc. för att påskynda svarstiderna.

Justera chattwidgets färger, position, språk och varumärke så att de passar din webbplats.

Tidio-begränsningar

Stora mängder meddelanden kan bromsa automatiserad taggning, arbetsflödesutlösare eller flerkanaliga åtgärder.

Tidio-priser

7 dagars gratis provperiod

Lyro AI Agent : Från 39 $/månad

Flows : Från 29 $/månad

Starter : 29 $/månad

Tillväxt : 59 $/månad

Plus : 749 $/månad

Premium: Anpassade priser

Tidio-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 560 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Tidio?

En recension på G2 säger:

Tidios intuitiva gränssnitt och smidiga integration med flera plattformar gör det otroligt enkelt att hantera alla kundinteraktioner på ett och samma ställe. Chatbot-automatiseringen är kraftfull men ändå enkel att konfigurera, vilket sparar värdefull tid samtidigt som den känns personlig.

Tidios intuitiva gränssnitt och smidiga integration med flera plattformar gör det otroligt enkelt att hantera alla kundinteraktioner på ett och samma ställe. Chatbot-automatiseringen är kraftfull men ändå enkel att konfigurera, vilket sparar värdefull tid samtidigt som den känns personlig.

👀 Visste du att? Även AI-chattbottar behöver korrekt orkestrering. En Chevrolet-återförsäljares AI-chattbot prissatte felaktigt en bil värd 76 000 dollar till 1 dollar eftersom AI-systemet inte var korrekt orkestrerat. Nu vet du varför du behöver ett helt integrerat AI-system i ditt arbetsflöde!

4. Vertex AI (Bästa AI-orkestreringsplattformen för företag)

via Vertex AI

Vertex AI kombinerar datapreparering, modellträning, testning, distribution och övervakning i en enda plattform, så att du snabbt kan gå från rådata till fungerande AI-system. Eftersom det använder Googles höghastighetsmoln, GPU:er och TPU:er för att hantera stora modeller och stora datamängder, kan det enkelt skalas upp i takt med att dina behov växer.

Du kan antingen använda AutoML för att låta Googles AI bygga den bästa modellen för dig eller skriva din egen kod med TensorFlow eller PyTorch. Detta gör det lämpligt för både nybörjare och avancerade användare.

Verktyget erbjuder även övervakning och loggning för varje steg i processen. Du kan omedelbart identifiera flaskhalsar eller fel och justera arbetsflödet utan att behöva börja om från början.

Vertex AI:s bästa funktioner

Få tillgång till Googles avancerade modeller, inklusive den senaste Gemini-familjen, för text-, bild-, video- och multimodala uppgifter.

Anslut till Google Cloud-verktyg som BigQuery, Cloud Storage och AI Notebooks för att omvandla rådata till insikter från maskininlärning.

Konfigurera automatiserade ML-pipelines för att hantera repetitiva arbetsflödessteg på ett effektivt sätt.

Begränsningar för Verex AI

Det är en komplex plattform med en brant inlärningskurva.

Priser för Verex AI

Anpassade priser

Verex AI-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 580 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Verex AI?

En recension på G2 säger:

Det mest intressanta med Vertex AI är att det har en enhetlig plattform för hela maskininlärningscykeln. Vertex AI hjälpte mig att skapa snabba prototyper med anteckningsböcker under mitt projekt och även med en pipeline-orkestrering med snabbare produktleverans. Det har också fördelar som Vertex AI Pipelines för reproducerbara och CI/CD-klara ML-arbetsflöden.

Det mest intressanta med Vertex AI är att det har en enhetlig plattform för hela maskininlärningscykeln. Vertex AI hjälpte mig att skapa snabba prototyper med anteckningsböcker under mitt projekt och även med en pipeline-orkestrering med snabbare produktleverans. Det har också fördelar som Vertex AI Pipelines för reproducerbara och CI/CD-klara ML-arbetsflöden.

🧠 Kul fakta: AI-orkestrering är inte bara till för arbete, utan ligger också bakom några av internets mest udda succéer, som kattsoapoperor. Genom att kombinera bildgenerering, röstsyntes och surrealistisk berättarteknik har AI skapat människoliknande katter som spelar huvudrollerna i överdrivna, fartfyllda dramaserier.

5. Kore. AI (Bästa konversationsbaserade AI-plattformen för företag)

För företag som vill utveckla intelligenta AI-system med flera agenter är Kore. ai ett lämpligt alternativ. Det gör det möjligt att orkestrera flera agenter, behålla kontextuellt minne mellan sessioner och automatisera komplexa arbetsflöden med varierande nivåer av autonomi.

Du får AI for Work för att automatisera uppgifter och få insikter från din arbetsplats. AI for Process effektiviserar verksamheten med kodfri agentbyggnad, och AI for Service förbättrar kundsupporten med konversationsagenter och branschspecifika, förbyggda bots.

Kore. AI:s bästa funktioner

Använd verktyg utan kod eller pro-kod för att skapa och hantera AI-agenter och påskynda utvecklingen med mallar.

Spåra agenternas prestanda med realtidsanalyser, händelsespårning, revisionsloggar och användbara insikter.

Uppfyll regleringsstandarder och säkerställ ansvarsfullt AI-beteende med robusta åtkomstkontroller och etiska skyddsåtgärder.

Kore. AI-begränsningar

Realtidsorkestrering utanför chattinteraktioner är begränsad.

Kore. AI-priser

Anpassade priser

Kore. AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 450 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Kore. AI?

En G2-användare säger:

Kore. AI utmärker sig genom sin mycket intuitiva och AI-drivna konversationsplattform. Jag gillar hur den möjliggör sömlös automatisering över flera kanaler, integreras smidigt med företagssystem och erbjuder verktyg med låg kodning/ingen kodning för att bygga intelligenta virtuella assistenter.

Kore. AI utmärker sig genom sin mycket intuitiva och AI-drivna konversationsplattform. Jag gillar hur den möjliggör sömlös automatisering över flera kanaler, integreras smidigt med företagssystem och erbjuder verktyg med låg kodning/ingen kodning för att bygga intelligenta virtuella assistenter.

6. Botpress (Bästa öppen källkodsplattform för konversationsbaserad AI)

via Botpress

Botpress är ett pålitligt alternativ till Elvex om du behöver konversationsagenter. Det erbjuder en komplett agentplattform som drivs av sin egen inferensmotor. Den kombinerar LLM-resonemang, minne och logisk exekvering i ett enda system.

Du kan också forma en agents beteende efter dina behov. Du kan skriva skriptlogik, styra verktygets exekvering, definiera resonemangsteg och hantera minnet med precision.

Kraftfulla observationsfunktioner, såsom händelsespårning och runtime-isolering, hjälper dig att övervaka varje beslut som din agent fattar. Om du vill ha en plattform som låter dig konstruera agenter på en detaljerad, teknisk nivå istället för att bara sätta ihop arbetsflöden, ger Botpress dig mer praktisk kontroll än Elvex.

Botpress bästa funktioner

Distribuera agenter över webbwidgets, WhatsApp, Messenger, Slack eller dina egna appar med enhetlig logik.

Hantera flera versioner av agenter med säker publicering och omedelbar återställning

Förhandsgranska resonemangskedjor och felsök agentbeteendet steg för steg innan du publicerar.

Botpress begränsningar

Begränsat antal inbyggda anslutningar jämfört med allmänna automatiseringsplattformar

Botpress-priser

Betala efter användning: Gratis + AI-kostnad/månad

Plus: 89 $ + AI-kostnad/månad per användare

Team: 495 $ + AI-kostnad/månad per användare

Hanterad: 1495 $/månad

Företag: Anpassade priser

Botpress betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (30+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Botpress?

En recension på Capterra säger:

Botpress är en fantastisk plattform med en stark gemenskap av utvecklare över hela världen som är välkomnande och öppna för att dela med sig av sin tid, sina resurser och sina bästa metoder bland botbyggare.

Botpress är en fantastisk plattform med en stark gemenskap av utvecklare över hela världen som är välkomnande och öppna för att dela med sig av sin tid, sina resurser och sina bästa metoder bland botbyggare.

7. LangChain (bästa ramverket för att bygga AI-drivna applikationer)

via LangChain

LangChain är ett ramverk med öppen källkod som hjälper dig att bygga pålitliga, produktionsklara AI-agenter. Du får en uppsättning beprövade agentmönster för saker som verktygsanrop, sökförstärkt generering och strukturerat beslutsfattande. Detta sparar dig från att behöva pussla ihop samma logik om och om igen.

Dina agenter körs på LangGraph, som hanterar den operativa komplexiteten bakom kulisserna. Det hjälper till att hålla reda på status under långa arbetsflöden, göra omförsök eller återställa efter misslyckade körningar och möjliggöra kontrollpunkter med mänsklig inblandning när övervakning behövs.

Du kan ansluta valfri LLM, vektordatabas, API-verktyg eller minnesmodul, och arkitekturen skalar smidigt när dina användningsfall blir mer krävande. Eftersom LangChain är helt öppen källkod under MIT har du flexibiliteten att modifiera komponenter, utöka beteenden och designa anpassade pipelines som matchar dina exakta krav.

LangChains bästa funktioner

Skapa återanvändbara, parametriserade uppmaningar med platshållare, få exempel och dynamiskt innehåll.

Spåra agentens beteende med hjälp av återuppringningar som loggar och felsöker mellanliggande steg.

Validera LLM-utdata genom att tillämpa strukturerade format som JSON innan de går vidare.

Begränsningar för LangChain

Kräver tidigare kodningskunskaper, eftersom det inte är ett plug-and-play-verktyg.

LangChain-priser

Gratis plan

Utvecklare: Börja gratis och betala sedan efter användning

Plus: 39 $/månad per användare, därefter betalar du efter användning

Företag: Anpassade priser

LangChain-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om LangChain?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med LangChain är dess flexibilitet att integrera modeller, datakällor och verktyg på ett smidigt sätt, vilket gjorde det mycket snabbare att bygga och skala komplexa LLM-drivna arbetsflöden i mina projekt.

Det jag gillar mest med LangChain är dess flexibilitet att integrera modeller, datakällor och verktyg på ett smidigt sätt, vilket gjorde det mycket snabbare att bygga och skala komplexa LLM-drivna arbetsflöden i mina projekt.

8. ServiceNow (Bästa AI-arbetsflödesorkestrering för IT och drift)

via ServiceNow

Om du redan använder ServiceNow-plattformen för dina arbetsflöden och data är ServiceNow AI Agents ett bra val.

Det finns ett dedikerat AI Agent Studio där du kan definiera en agents uppdrag, roll och ansvar i naturligt språk och distribuera det direkt. Du kan också be plattformen att automatisera specifika uppgifter (t.ex. "Skapa ett utkast till kunskapsartikel", "Undersök denna säkerhetsvarning", "Kategorisera denna biljett") och den producerar strukturerade, repeterbara arbetsflöden.

Verktyget har även funktioner för AI-orkestrering och styrning. AI Agent Orchestrator gör det möjligt för flera specialiserade agenter att samarbeta i större, mer komplexa processer. Och i ServiceNow AI Control Tower kan du hantera och övervaka alla dina AI-agenter från en enda hubb.

ServiceNows bästa funktioner

Använd Agent Fabric för att samordna tredjeparts AI-agenter och verktyg från valfri plattform.

Använd inbyggda integrationer så att agenterna kan agera direkt på dina befintliga arbetsflöden, automatiseringar, kunskapsbaser och data.

Spåra effektiviteten i AI-orkestrering med dashboards som jämför planerade och faktiska arbetsflödesresultat.

Begränsningar i ServiceNow

AI-drivna förutsägelser är starkt beroende av historiska data, vilket innebär att nyare arbetsflöden kanske inte kan utnyttjas direkt.

Priser för ServiceNow

Anpassade priser

Betyg och recensioner av ServiceNow

G2: 4,4/5 (över 1100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ServiceNow?

En recension på Capterra säger:

ServiceNow möjliggör snabb och transparent hantering av ärenden och arbetsflöden. Gränssnittet är intuitivt och rapporteringsverktygen är mycket användbara för den dagliga driften. Det integreras också enkelt med andra system, till exempel Salesforce CRM.

ServiceNow möjliggör snabb och transparent hantering av ärenden och arbetsflöden. Gränssnittet är intuitivt och rapporteringsverktygen är mycket användbara för den dagliga driften. Det integreras också enkelt med andra system, till exempel Salesforce CRM.

👀 Visste du att? Kort efter lanseringen av Bard AI stötte Google på trovärdighetsproblem när chattboten gav felaktig information under en demonstration om James Webb Space Telescope. Felet ledde till en betydande nedgång i Googles aktiekurs, vilket understryker vikten av noggrann validering och orkestrering av AI-resultat.

9. CrewAI (Bästa AI-agentorkestrering för team)

via CrewAI

CrewAI är ett öppet Python-ramverk som hjälper dig att bygga multiagent-AI-system där flera specialiserade agenter samarbetar som ett samordnat team. Varje agent har sitt eget expertområde och de följer ett strukturerat arbetsflöde eller processer för att slutföra uppgifter.

Rollbaserad arkitektur säkerställer att varje agent har tydligt definierade ansvarsområden, och du kan till och med strukturera dem hierarkiskt. Det kan finnas "chef"-agenter som övervakar dina "arbetare"-agenter.

Du kan till exempel skapa en grupp för ett arbetsflöde för finansiell analys inom fintech. Den skulle också inkludera en datainsamlingsagent för att hämta marknadsdatauppsättningar, en modelleringsagent för att beräkna nyckeltal, en riskagent för att utvärdera exponeringsnivåer och en rapporteringsagent för att sammanställa de slutliga insikterna.

CrewAI:s bästa funktioner

Aktivera mänsklig kontroll genom att pausa specifika uppgifter för mänsklig granskning eller godkännande.

Hantera agenter i stor skala med instrumentpaneler, loggar, övervakning och livscykelverktyg.

Skapa bibliotek med återanvändbara agenter (t.ex. forskningsagenter, analysagenter, utvärderingsagenter) och placera dem i nya arbetsflöden utan att skriva om logiken.

Utöka agenternas kapacitet med tillgång till API:er, externa datamängder, kodverktyg eller anpassade funktioner.

CrewAI:s begränsningar

Arbetsflöden måste utformas noggrant, eftersom samarbete mellan agenter ibland leder till överflödiga steg.

Priser för CrewAI

Gratis, självhostad, öppen källkod

Anpassade priser

CrewAI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om CrewAI?

En recension på G2 säger:

Det bästa med crewAI är att vi när vi bygger en agent kan ange agentens roll, mål och bakgrund, vilket ökar agentens prestanda avsevärt. Det stöder alla LLM-leverantörer som OpenAI, Groq, Nvidia Nemo etc.

Det bästa med crewAI är att vi när vi bygger en agent kan ange agentens roll, mål och bakgrund, vilket ökar agentens prestanda avsevärt. Det stöder alla LLM-leverantörer som OpenAI, Groq, Nvidia Nemo etc.

10. n8n (Bästa verktyget för automatisering av arbetsflöden med öppen källkod)

via n8n

Många AI-verktyg erbjuder antingen en visuell byggare eller kod för att skapa agentiska system, men n8n ger dig båda. Du kan utforma automatiseringar av arbetsflöden genom ett överskådligt dra-och-släpp-gränssnitt och även lägga till anpassad JavaScript samtidigt som du automatiserar enkla uppgifter och flerstegsprocesser.

Detta gör n8n till ett bra val både för nybörjare som behöver enkelhet och för avancerade användare som vill ha mer djupgående kontroll. Verktyget stöder händelse- och triggerbaserad automatisering med hjälp av webhooks, scheman, systemhändelser eller appuppdateringar. Dina arbetsflöden körs automatiskt i bakgrunden och du kan strukturera dem med förgreningsvägar, loopar, villkorliga filter och detaljerad felhantering.

Eftersom plattformen är öppen källkod och mycket utbyggbar kan du själv hosta AI-modeller, distribuera med Docker och utforska eller anpassa hela kodbasen på GitHub.

n8n bästa funktioner

Få åtkomst till dina data och slutför arbetsflöden med Slack, Teams, SMS, röst eller det inbyggda chattgränssnittet.

Säkra din miljö med SSO via SAML, LDAP-stöd, krypterade hemliga lagringsplatser, versionskontroll och avancerade RBAC-behörigheter.

Få färdiga mallar för att snabbt skapa vanliga automatiseringar och arbetsflöden.

Begränsningar för n8n

Alla företagsappar har inte färdiga noder; de kan behöva API-arbete.

n8n-priser

Gratis

Anpassade priser

n8n-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om n8n?

En recension från Capterra:

Det intuitiva gränssnittet gör det mycket enkelt att skapa och anpassa arbetsflöden efter mina specifika behov.

Det intuitiva gränssnittet gör det mycket enkelt att skapa och anpassa arbetsflöden efter mina specifika behov.

👀 Visste du att? Hamnen i Corpus Christi i Texas har implementerat ett AI-drivet digitalt repliksystem som kallas OPTICS. Systemet använder maskininlärning för att förutsäga fartygspositioner och generativ AI för utbildning i nödåtgärder, vilket förbättrar spårning i realtid och säkerhetsåtgärder.

11. Zapier (Bästa automatiseringsplattformen utan kod för företag)

via Zapier

Zapier är ett bra val för att automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter i tusentals appar. För att automatisera ett arbetsflöde måste du skapa en Zap som utlöser åtgärder baserat på specifika händelser.

Till exempel kan en Zap automatiskt lägga till nya leads från ett webbformulär i ditt CRM-system, skicka en Slack-notifikation till ditt säljteam och uppdatera ett Google Sheet för spårning.

Med anslutningar till över 3 000 appar gör Zapier det möjligt för dig att integrera nästan vilket verktyg som helst i ditt arbetsflöde. Detta gör det till ett pålitligt verktyg för frilansare, växande företag och organisationer som vill automatisera rutinuppgifter och effektivisera verksamheten utan att skriva kod.

Zapier bästa funktioner

Skapa komplexa arbetsflöden med flerstegs-Zaps som involverar flera åtgärder och steg.

Använd filter för att säkerställa att Zaps endast körs när specifika villkor är uppfyllda.

Använd Paths för att lägga till förgreningslogik för mer dynamiska arbetsflöden.

Integrera med valfri tjänst med hjälp av webhooks för att skicka eller ta emot data för att utföra dina automatiseringar.

Zapier-begränsningar

Felsökning kan vara svårt med långa eller flervägiga arbetsflöden.

Zapier-priser (AI-orkestrering)

Gratis

Professional: 29,99 $/månad

Team: 103,50 $/månad för 25 användare

Företag: Anpassade priser

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3010+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zapier?

En recension på Capterra säger:

Zapier kopplar enkelt samman dussintals applikationer och skapar snabba automatiseringar. "Zaps" förenklar verkligen det dagliga arbetet.

Zapier kopplar enkelt samman dussintals applikationer och skapar snabba automatiseringar. ”Zaps” förenklar verkligen det dagliga arbetet.

12. Atera (Bästa AI-drivna orkestrering för IT-hantering)

via Atera

Atera AI-agenter är särskilt utvecklade för att hjälpa IT-team att skala upp och tillför autonom intelligens till IT-hanteringen. Plattformen erbjuder två viktiga agenter: AI Copilot och IT Autopilot.

AI Copilot ger dig som IT-tekniker möjlighet att övervaka systemets hälsa, sammanfatta ärenden, föreslå skript och tillhandahålla praktiska insikter. Det kan till och med generera PowerShell-, Bash- eller CLI-kommandon från enkla språkprompter, vilket hjälper dig att lösa problem snabbare och vidta omedelbara åtgärder utan manuell skriptning.

IT Autopilot hanterar däremot rutinmässiga IT-uppgifter för slutanvändare. Detta inkluderar felsökning, installation av programvara och återställning av lösenord. När det stöter på ett problem som det inte kan lösa eskaleras ärendet till dig med en fullständig sammanfattning av sammanhanget.

Du kan optimera dessa agenter ytterligare i AI Center genom att justera deras kunskapsbas, förfina åtgärder och tilldela kontakter för att anpassa dem till ditt teams arbetsflöden.

Ateras bästa funktioner

Skapa en detaljerad, specificerad sammanfattning av alla åtgärder som utförts på en enhet med hjälp av AI.

Skapa nya kunskapsbasartiklar från biljettlösningar med hjälp av AI Copilot.

Skapa sammanfattningar av driftsrapporter, såsom varningshistorik och enhetsstatus, och få rekommenderade prioriterade åtgärder.

Atera-begränsningar

Programvaran hänger ibland, främst när man hanterar ett stort antal slutpunkter.

Atera-priser

30 dagars gratis provperiod

Professional: 169 USD/månad per användare

Expert: 229 $/månad per användare

Master: 269 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

AI Copilot: 95 USD/månad per tekniker (tillägg)

Atera-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (910+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (440+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Atera?

Här är vad en recension på Capterra säger:

Brilliant övervakning av tillgångar som inkluderar statistik, varningar och fjärrstyrningsfunktioner. Enkelt att hantera enheter och organisera efter kunder. Rent användargränssnitt och enkelt att implementera. Detta hjälpte mig att förbättra mitt arbetsflöde.

Brilliant övervakning av tillgångar som inkluderar statistik, varningar och fjärrstyrningsfunktioner. Enkelt att hantera enheter och organisera efter kunder. Rent användargränssnitt och enkelt att implementera. Detta hjälpte mig att förbättra mitt arbetsflöde.

13. LocaliQ (bästa AI-drivna lösningen för enhetlig marknadsföring och automatisering av leads)

via LocaliQ

Om du vill återuppta kontakten med förbisedda leads och återuppliva konversationen innan de tappar intresset, prova LocaliQ. AI-agenter svarar på sms, tar emot samtal och kvalificerar leads dygnet runt, vilket säkerställer att alla potentiella kunder hålls engagerade även när ditt team inte är tillgängligt.

Dessutom genererar dessa AI-agenter även realtidstranskriptioner och sammanfattningar av varje samtal och textmeddelande, så att du kan granska interaktioner utan att behöva spendera timmar på att lyssna eller läsa. På så sätt vet du alltid vad som diskuterats och kan följa upp med rätt sammanhang vid rätt tidpunkt.

LocaliQ:s bästa funktioner

Hantera leads smidigt via röstsamtal, SMS och andra meddelandekanaler.

Synkronisera leaddata direkt med dina CRM- eller marknadsföringssystem för att hålla informationen uppdaterad på alla plattformar.

Spåra leadprestanda, agenters effektivitet och kampanjers effektivitet med hjälp av dashboards och användbara insikter.

Begränsningar för LocaliQ

Anpassade analyser och rapporter är ofta låsta bakom högre prisnivåer.

LocaliQ-priser

Anpassade priser

LocaliQ-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

Vad säger verkliga användare om LocaliQ?

Här är en recension från G2:

Det som verkligen skiljer LocaliQ från andra är hur personlig upplevelsen har varit. Vi har haft en kontinuerlig kommunikation, äkta samtal och ett team som verkligen bryr sig om vår framgång.

Det som verkligen skiljer LocaliQ från andra är hur personlig upplevelsen har varit. Vi har haft en kontinuerlig kommunikation, äkta samtal och ett team som verkligen bryr sig om vår framgång.

Hur väljer man rätt?

Börja med att ta reda på vilken typ av arbetsflödeshjälp du behöver. Oavsett om det handlar om att flytta data mellan appar, hålla projekt enligt tidsplan, generera felrapporter eller hantera kundförfrågningar.

Här är några andra användbara parametrar som du måste ta hänsyn till innan du bestämmer dig för ett verktyg:

Definiera dina orkestreringsbehov: Börja med att klargöra om du behöver AI för att flytta data, hantera projekt eller hantera kundinteraktioner. En tydlig omfattning hjälper dig att välja ett verktyg som passar dina arbetsflöden och som inte lämnar dig väntande på uppdateringar och resultat.

Balansera flexibiliteten hos kodfria lösningar och API:er: Bestäm hur mycket kontroll och prestandasäkerhet du behöver. Kodfria AI-arbetsflöden gör installationen enkel, medan API-drivna alternativ skalar bättre för komplexa arbetsflöden.

Utvärdera verkliga funktioner: Testa hur plattformen hanterar AI-orkestrering, automatisering av arbetsflöden och flerstegsprocesser i scenarier som speglar ditt dagliga arbete.

Testa med ett mindre projekt för att mäta användbarheten : Avgör om ditt team kan navigera i gränssnittet, konfigurera arbetsflöden och hantera agenter utan omfattande utbildning eller teknisk support.

Testa integrationspotentialen: Kontrollera om det kan anslutas smidigt till ditt befintliga programvaruekosystem, inklusive CRM-system, dokumentlagring och kommunikationsverktyg.

Få AI-orkestrering att fungera för dig med ClickUp

Många team som investerar i AI kämpar med isolerade verktyg, fragmenterade arbetsflöden och ökande operativ komplexitet. Det är just dessa problem som ofta gör att Elvex känns begränsat.

Du behöver en plattform som inte bara orkestrerar dina AI-agenter utan också samlar dina projekt, rapporter, automatiseringar och teamsamarbete på ett och samma ställe.

ClickUp uppfyller det behovet. Med Brain som ditt AI-intelligenslager, AI-agenter för proaktiv orkestrering, kodfri automatisering och flexibel modellväxling låter ClickUp dig skala AI-arbetsflöden utan att ständigt behöva växla mellan verktyg.

Om du är redo att effektivisera dina AI-operationer är ClickUp plattformen du bör utforska. Börja optimera dina AI-arbetsflöden med ClickUp redan idag!

Vanliga frågor

AI-automatisering fokuserar på att få en enskild uppgift utförd av en AI-modell. Den är vanligtvis linjär och hanterar en åtgärd i taget. AI-orkestrering, å andra sidan, koordinerar flera AI-uppgifter, verktyg och beslutspunkter till ett komplett arbetsflöde. Den hanterar sekvensering, sammanhang, status, felåterställning och överlämningar mellan modeller, verktyg och till och med människor.

AI-orkestrering förekommer i arbetsflöden där flera AI-åtgärder måste köras tillsammans. Vanliga exempel är vidarebefordran av kundsupportärenden, sammanfattning av konversationer och uppdatering av CRM-system i ett samordnat flöde. Det används också i dokumentintensiva processer som dataextrahering, validering och automatiserade godkännanden.

Branscher som är beroende av komplexa arbetsflöden med flera steg har störst nytta av AI-orkestrering. Detta inkluderar bank- och finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, försäkring, e-handel, logistik, telekom och professionella tjänster.

AI-orkestrering kommer att bli mycket mer avancerad i takt med att LLM utvecklas. Framtida system kommer att kunna resonera över längre arbetsflöden, fatta kontextmedvetna beslut och samordna dussintals verktyg med minimal mänsklig inriktning. Med tiden kommer orkestrering att övergå från regelbaserade pipelines till flexibla, agentdrivna system som kan planera, utföra och optimera hela processer från början till slut.