De 10 bästa programvarorna för lagerhantering inom byggbranschen 2025

Bakom varje byggnad – från höga skyskrapor till mysiga hem – ligger en historia om noggrann planering och resurshantering.

Från att säkerställa att materialet levereras i tid till att hålla sig inom budgeten – i byggbranschen kan även den minsta försening förstöra ett projekt. Insatserna är höga, liksom komplexiteten i att hantera allt från lagernivåer till inköpsscheman.

Idag står byggbranschens yrkesverksamma inför utmaningar som fluktuerande materialkostnader, störningar i leveranskedjan och ett ökande behov av att spåra resurser på flera olika platser.

Branschen kräver noggrann och effektiv hantering, vilket endast kan uppnås med rätt programvara för lagerhantering.

Här är en sammanställning av de 10 bästa programvarorna för lagerhantering inom byggbranschen som hjälper dig att effektivisera verksamheten, minska svinnet och hålla dina drömmar på rätt spår.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är vårt val av den bästa programvaran för lagerhantering för byggproffs som hjälper dig att optimera din lagerhantering: ClickUp : Bäst för att effektivisera och hantera lagerverksamheten Buildertrend: Bäst för att förenkla hanteringen av byggprojekt Procore: Bäst för storskalig byggledning Entreprenörsförman: Bäst för små till medelstora entreprenörer Xero: Bäst för småföretag som behöver skalbara redovisningslösningar Sortly: Bäst för små byggföretag med enkla lagerbehov Zoho Inventory: Bäst för företag som hanterar beställningar via flera kanaler Sage 50 Accounting: Bäst för små och medelstora byggföretag QuickBooks Online: Bäst för små till medelstora byggföretag AlignBooks: Bäst för småföretag och mikro-, små och medelstora företag

Vad bör du leta efter i programvara för lagerhantering inom byggbranschen?

Företag är angelägna om att kunna spåra lager i realtid – och det finns goda skäl till det.

Enligt Deloittes prognos för ingenjörs- och byggbranschen har vissa organisationer till och med testat drönare för att inspektera byggarbetsplatser, övervaka framsteg och hantera lager i realtid. Imponerande? Ja. Praktiskt för alla? Inte riktigt.

För de flesta byggföretag fungerar pålitlig programvara för bygginventering bra genom att hålla reda på lagerbeståndet och värdera byggtillgångar. Vill du spåra värdefull utrustning eller hantera lager? Den perfekta programvaran hjälper dig också med det.

🧠 Visste du att: Skyddshjälmar började användas 1919 och var en av de första säkerhetsutrustningarna i modern tid. De tillverkades ursprungligen av canvas, lim och svart färg. Tänk dig att försöka hålla reda på lagret av säkerhetsutrustning på den tiden!

Allt du behöver göra är att prioritera ett par funktioner. Här är vad du ska leta efter i programvara för lageroptimering:

Live-uppdateringar av lagerstatus : Förhindra kostsamma lagerbrist eller överlager med programvara som ger uppdateringar i realtid om material- och utrustningsnivåer.

Verktyg för materialplanering : Förenkla planeringen av leveranskedjan genom att anpassa materialbehovet efter byggschemat för smidiga projektplaner.

Enkel, användarvänlig design : Se till att alla i teamet kan hantera lagret effektivt utan att behöva genomgå timmar av teknisk utbildning.

Mobil och molnåtkomst : Ha lageruppgifterna nära till hands, oavsett om du är på plats eller på kontoret, med hjälp av smartphones eller surfplattor.

Spårning på flera platser : Hantera enkelt material och utrustning på flera arbetsplatser för att säkerställa korrekt fördelning och överföringar.

Anpassningsbara och skalbara alternativ : Välj programvara som växer med ditt företag och anpassar sig efter dina föränderliga lagerbehov.

Detaljerade rapporter och analyser: Få användbara insikter med rapporter om lagertrender, användning och kostnader för att fatta smartare inköpsbeslut.

De 10 bästa programvarorna för lagerhantering inom byggbranschen

1. ClickUp (Bäst för att effektivisera och hantera lagerhantering)

Alla inom byggbranschen känner väl till svårigheterna med lagerhantering:

Försenade projekt och slösade resurser på grund av bristfällig lageruppföljning

Överlagerade artiklar tar upp utrymme och kostar pengar, medan underlager leder till förlorade affärsmöjligheter.

Tidskrävande manuella processer som saktar ner allt

Glömda, föråldrade lager som staplas upp i lagerlokaler

Vanligtvis kräver lösningen av dessa problem flera verktyg – instrumentpaneler, automatisering, aviseringar – arbetet.

Men varför komplicera saker och ting? ClickUp förenklar allt med sin allt-i-ett-lösning för lagerhantering, teamsamarbete och produktivitet.

ClickUp-mall för lagerhantering

Börja med ClickUps mall för lagerhantering. Den centraliserar lagernivåer, ombeställningar, leverantörer och kostnader, så att alla dina lagerdata hålls organiserade och tillgängliga.

Läs mer Spåra lagernivåer, ombeställningar, orderstatus, leverantörer och kostnader på ett och samma ställe med ClickUps mall för lagerhantering.

Att följa trender och rörelser hjälper dig också att undvika överlager eller att ta slut på viktiga förnödenheter.

ClickUp-visningar

Byggprojekt är dynamiska, och varje roll – platschefer, inköpare eller entreprenörer – kräver olika insikter.

ClickUps mångsidighet lyser igenom, särskilt genom ClickUp Views, som anpassar sig efter olika projektbehov. ClickUp erbjuder över 15 helt anpassningsbara vyer som passar ditt arbetsflöde.

Med ClickUp Table View kan du anpassa kolumner för SKU, kvantiteter och platser, vilket gör det enkelt att upptäcka luckor och flytta varor dit de behövs. Tänk dig att du på några sekunder kan se exakt hur många säckar betong som finns på plats A jämfört med plats B.

Strukturera ditt lager för att omedelbart upptäcka avvikelser med ClickUp Table View

Använd ClickUp-listvyn för att prioritera inköpsorder, tabellvyn för att spåra kvantiteter och logistik och kalendervyn för att anpassa materialleveranser efter projektets tidsplan. För team på plats förenklar tavelvyn uppgiftspårningen för utskick eller utrustningsöverföringar.

Det tar saker och ting ett steg längre för byggteam med sin ClickUp Construction Management Template. Det är en one-stop-shop för att organisera projekt, hantera scheman och samordna team.

Föreställ dig följande: Din förman ringer för att fråga om tillgängligheten av dyrbar utrustning för ett nytt jobb. Istället för att bläddra igenom oändliga loggar öppnar du Dashboard View, som samlar all viktig inventeringsdata i ett enda, lättläst gränssnitt. Här är en video som förklarar detta i detalj:

ClickUp-instrumentpaneler

Få en 360-graders överblick över din produktinformation med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler

Med ClickUp Dashboards kan du:

Visa lageruppgifter på widgets för snabb åtkomst till viktiga lagernivåer och trender

Automatisera uppgifter som varningar om låga lager eller påfyllning av varor för att spara tid.

Behöver du varningar om låga lager? ClickUp Automations hanterar det smidigt och utlöser ombeställningsuppgifter innan brist uppstår.

🗣️Kunden säger:

Tidigare ägnade vi extra tid åt att göra rutinmässiga saker manuellt, som att leverera projekt till vårt team, skapa uppgifter och klistra in länkar. Nu använder vi den tiden till att planera framåt och flytta mer av teamets arbetsflöden till ClickUp.

Tidigare ägnade vi extra tid åt att göra rutinmässiga saker manuellt, som att leverera projekt till vårt team, skapa uppgifter och klistra in länkar. Nu använder vi den tiden till att planera framåt och flytta mer av teamets arbetsflöden till ClickUp.

Han noterade också att det kunde ta upp till 36 timmar att meddela teammedlemmarna om en slutförd uppgift innan automatiseringen infördes. Nu, med ClickUp, sker dessa uppdateringar omedelbart, vilket gör att teamen kan fokusera på sina prioriteringar och effektivt hålla sina deadlines.

ClickUp Brain

När tiden är knapp analyserar ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten, trender, utarbetar offertförfrågningar och skapar snabba uppdateringar, så att du kan fokusera på uppgifter med högre prioritet.

Läs mer Skapa snabbt offertförfrågningar med data som finns tillgänglig i ditt ekosystem med ClickUp Brain.

📌 Exempel: Anta att du förbereder dig för en stor betonggjutning vid soluppgången imorgon och plötsligt inser att du inte är säker på om alla material har beställts. Istället för att bläddra igenom e-postmeddelanden eller loggar ber du ClickUp Brain att analysera de senaste inköpsordrarna och bekräfta lagernivåerna. Inom några ögonblick genererar den en sammanfattning som visar vad som finns i lager, markerar saknade artiklar och till och med utformar en offertförfrågan till din leverantör – vilket sparar dig timmar och säkerställer att ditt team håller sig till schemat.

ClickUps bästa funktioner

Anpassade instrumentpaneler : Analysera lager tillgänglighet, spåra lagerbrist och övervaka trender i en personlig vy.

Mall för lagerhantering : Centralisera all lagerdata för realtidsuppföljning av lagernivåer, ombeställningar och leverantörsuppgifter med hjälp av : Centralisera all lagerdata för realtidsuppföljning av lagernivåer, ombeställningar och leverantörsuppgifter med hjälp av lagermallar

ClickUp Table View : Skapa strukturerade layouter för att hantera budgetar, lager och kunddata med rader och kolumner.

Kalendrar och tidslinjer : Planera leveranser och uppgifter i realtid med gemensamma tidslinjer och resurskalendrar.

Rapporteringsverktyg: Skapa detaljerade lagerrapporter för att identifiera effektivitetsbrister, begränsningar och trender för smartare beslutsfattande.

Begränsningar för ClickUp

Kan uppleva långsammare prestanda på vissa mobila enheter

Komplexa funktioner kan innebära en inlärningskurva för nya användare.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $ per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag älskar mallarna, instrumentpanelen och allt utbildningsmaterial som finns tillgängligt. Jag har provat andra verktyg som Asana, Monday.com och Trello, men ClickUp fungerar definitivt bäst för vårt byggföretag.

Jag älskar mallarna, instrumentpanelen och allt utbildningsmaterial som finns tillgängligt. Jag har provat andra verktyg som Asana, Monday.com och Trello, men ClickUp fungerar definitivt bäst för vårt byggföretag.

2. Buildertrend (Bäst för att förenkla hanteringen av byggprojekt)

via Buildertrend

Byggprojektledning är ingen liten bedrift. Med snäva tidsplaner, ekonomisk uppföljning och att hålla kunderna uppdaterade är det lätt att känna sig överväldigad.

Buildertrend förenklar denna oordning genom att kombinera projektledning, ekonomisk uppföljning och kundsamarbete i ett kraftfullt verktyg.

Föreställ dig följande: din personal är på plats och väntar på materialleveranser medan ditt kontorspersonal kämpar med att uppdatera budgetar och scheman. Med Buildertrends allt-i-ett-plattform kan du hantera scheman, spåra kostnader och till och med kommunicera med kunder i realtid via kundportalen.

Buildertrends bästa funktioner

Håll ditt team uppdaterat med scheman, att göra-listor, inventarielistor och dagliga loggar.

Jämför beräknade kostnader med faktiska kostnader, följ kassaflödet och integrera med QuickBooks och Xero.

Ge kunderna realtidsuppdateringar, kontraktssignering och projektöversikt via en centraliserad instrumentpanel.

Begär, godkänn och spåra ändringar enkelt utan att störa arbetsflödena

Dela filer, meddelanden och uppdateringar med teammedlemmar och underleverantörer

Begränsningar för Buildertrend

Avancerade finansiella verktyg är endast tillgängliga i högre nivåers planer.

Brantare inlärningskurva för vissa funktioner jämfört med konkurrenterna

Mobilappens prestanda kan förbättras

Buildertrend-prissättning

Väsentligt : 399 $/månad

Avancerad : 699 $/månad

Komplett: 999 $/månad

Buildertrend-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buildertrend?

Jag använder Buildertrend för att hantera vårt bostadsbyggnadsföretag med en omsättning på 10 miljoner dollar per år. Jag tycker att det är mycket fördelaktigt, särskilt när det gäller dokumentation. Vi använder det för urval, dagliga loggar, uppskattningar och dokumentation. Det är verkligen fantastiskt.

Jag använder Buildertrend för att hantera vårt bostadsbyggnadsföretag med en omsättning på 10 miljoner dollar per år. Jag tycker att det är mycket fördelaktigt, särskilt när det gäller dokumentation. Vi använder det för urval, dagliga loggar, uppskattningar och dokumentation. Det är verkligen fantastiskt.

”Jag använder Buildertrend för att hantera vårt bostadsbyggnadsföretag som omsätter 10 miljoner dollar per år. Jag tycker att det är mycket fördelaktigt, särskilt när det gäller dokumentation. Vi använder det för urval, dagliga loggar, uppskattningar och dokumentation. Det är verkligen fantastiskt.” – Reddit-användare

💡 Proffstips: Att investera i ett lagerhanteringssystem är ett utmärkt sätt att spara pengar och hantera kostnader. Så här skapar du ett lagersystem som möter kundernas växande krav.

3. Procore (Bäst för storskalig byggledning)

via Procore

Att hantera ett storskaligt byggprojekt innefattar alltför många rörliga delar – scheman, budgetar, efterlevnad och en berg av dokumentation. Procore är utformat med komplexa projekt i åtanke och hjälper generalentreprenörer, ägare och specialentreprenörer att underlätta arbetsflöden från förberedelse till avslutning.

Med Procores centraliserade plattform får du realtidsinsyn i alla aspekter av ditt projekt, vilket möjliggör bättre beslutsfattande och samarbete mellan intressenterna.

Procore bästa funktioner

Centraliserad programvara för projekt- och uppgiftshantering som kopplar samman fält- och kontorspersonal för uppdateringar i realtid och uppföljning av uppgifter.

Dokumenthantering förenklar filhanteringen med versionskontroll och säker lagring.

Ekonomihanteringen integreras med QuickBooks och Sage, vilket säkerställer noggrann kostnadsuppföljning och budgetering.

Verktyg för förberedande konstruktion effektiviserar anbud, kostnadsberäkningar och designhantering

Effektiva verktyg för lagerhantering hjälper till att upprätthålla efterlevnaden av inspektioner, checklistor och incidentuppföljning i lagerverksamheten.

Procore-begränsningar

En brant inlärningskurva för nya användare och mindre team

Offlinefunktionaliteten är begränsad och är starkt beroende av cachade data.

Anpassade priser kan vara dyra för små och medelstora företag.

Procore-prissättning

Anpassade priser

Procore-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 3 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Procore?

Jag gav min recension titeln ”Byggledningens Instagram” eftersom Procore verkligen är så enkelt att använda. Jag är projektredovisare för ett byggföretag i New Jersey och sköter all fakturering. Jag gillar verkligen funktionerna för värdescheman och fakturering av underleverantörer i projekt.

Jag gav min recension titeln ”Byggledningens Instagram” eftersom Procore verkligen är så enkelt att använda. Jag är projektredovisare för ett byggföretag i New Jersey och sköter all fakturering. Jag gillar verkligen funktionerna för värdescheman och fakturering av underleverantörer i projekt.

Läs också: Bästa programvara och verktyg för upphandlingshantering

4. Entreprenörsförman (bäst för små till medelstora entreprenörer)

via Entreprenörsförman

Budgetbegränsningar bör inte innebära att man måste offra effektiviteten. Contractor Foreman erbjuder kraftfulla funktioner för byggledning till ett överkomligt pris, särskilt anpassade för mindre entreprenörer som behöver omfattande verktyg utan att det kostar skjortan.

Dess breda utbud av funktioner – från ekonomisk uppföljning till projektplanering – levereras i en intuitiv plattform som växer i takt med ditt företag.

💡 Proffstips: Att investera i ett lagerhanteringssystem är ett utmärkt sätt att spara pengar och hantera kostnader. Så här skapar du ett lagersystem som möter kundernas växande krav.

Entreprenörsförmanens bästa egenskaper

Förenklar projektledning med Gantt-diagram, schemaläggning och dagliga loggar

Erbjuder inbyggda finansiella verktyg, inklusive fakturering i AIA-stil och kostnadsuppföljning i realtid.

Innehåller anpassningsbara formulär och checklistor för inspektioner, säkerhetsmöten och inlämningar.

Tillhandahåller geofencing och GPS-aktiverad tidrapportering för noggrann övervakning av personalen.

Stöder QuickBooks-integration och API-åtkomst för smidiga arbetsflöden

Begränsningar för entreprenörsförmän

Schemaläggningsfunktionerna kan kännas splittrade och behöver förfinas.

Begränsade tredjepartsintegrationer jämfört med andra plattformar

Problem med mobilappens prestanda, särskilt vid uppladdning av foton

Inget offline-läge för datatillgång på avlägsna platser

Prissättning för entreprenörsförman

Grundläggande : 49 $/månad

Standard : 79 $/månad

Plus : 125 $/månad

Pro : 166 $/månad

Obegränsat: 249 $/månad

Entreprenörsförmanens betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 690 recensioner)

💡 Proffstips: Att hålla sig uppdaterad om tekniska framsteg är nyckeln till effektiv projektledning. Här är din guide till att välja rätt programvara för byggplanering, anpassad efter dina behov.

5. Xero (Bäst för småföretag som behöver skalbara redovisningslösningar)

via Xero

Att hantera ekonomin inom byggbranschen är ingen lätt uppgift – att balansera jobbkostnader, spåra utgifter och stämma av fakturor känns ofta som ett projekt i sig. Xero är en molnbaserad redovisningslösning som är skräddarsydd för att hjälpa byggföretag att effektivisera dessa utmaningar.

Integrationen med byggspecifika appar som WorkflowMax gör det enkelt att följa projekt och hantera kostnader, medan den användarvänliga mobilappen gör att du kan hantera uppgifter även från arbetsplatsen.

Xeros bästa funktioner

Obegränsad användaråtkomst till alla prisplaner

Ansluter till över 21 000 finansinstitut för enkel import av banktransaktioner

Mobilapp för utgiftshantering på språng med kvittoskanning

Integration med över 1 000 appar, inklusive WorkflowMax och Gusto

Finansiella rapporteringsfunktioner som resultaträkningar och åldersfördelning av kundfordringar

Xeros begränsningar

Startpaketet begränsar fakturor och räkningar (20 respektive 5).

Stöder endast en organisation per prenumeration

Avancerade funktioner som projektuppföljning och utgiftsersättning kräver den dyraste planen.

Ingen direkt telefonsupport, endast online-support

Xero-prissättning

Startpaket : 29 $/månad

Standard : 46 $/månad

Premium: 69 $/månad

Xero-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (710+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 100 recensioner)

Läs också: Gratis mallar för byggledning

📮 Insikt: Vår undersökning visade att kunskapsarbetare i genomsnitt har sex dagliga kontakter på sin arbetsplats. Detta innebär sannolikt flera pingar fram och tillbaka via e-post, chatt och projektledningsverktyg. Tänk om du kunde samla alla dessa konversationer på ett och samma ställe? Med ClickUp kan du det! Det är en app för allt som har med arbete att göra, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig och ditt team att arbeta snabbare och smartare.

6. Sortly (Bäst för små byggföretag med enkla lagerbehov)

via Sortly

Att hålla reda på verktyg, utrustning och förnödenheter är en vanlig utmaning för byggföretag. Från borttappade verktyg till att viktiga material tar slut mitt i ett projekt – lagerhantering kan snabbt störa tidsplaner och budgetar.

Sortly erbjuder en enkel men kraftfull lösning för lagerhantering som är skräddarsydd för små byggföretag som behöver ha koll på sina tillgångar utan komplexiteten i företagsystem.

Sortly förenklar lagerövervakningen med funktioner som generering av QR-koder, lageraviseringar och spårning i realtid på olika enheter.

Sortlys bästa funktioner

Skapa QR-koder och streckkoder för enkel spårning av verktyg och material

Ställ in varningar för minimilager för att undvika kostsamma förseningar eller lagerbrist.

Ladda upp högupplösta foton för att visuellt katalogisera artiklar

Realtidssynkronisering mellan enheter för exakta uppdateringar från fältteam

Mobilvänligt gränssnitt för hantering av lager på plats eller på resande fot

Sortly begränsningar

Gratisplanen begränsar antalet poster till 100 och erbjuder minimala anpassningsmöjligheter.

Avancerade funktioner som integration av extern skanner kräver abonnemang på högre nivå.

Inte idealiskt för storskaliga verksamheter med komplexa lagerbehov

Sortly prissättning

Gratis

Avancerad : 24 $/månad

Ultra : 74 $/månad

Premium : 149 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Sortly betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (25 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (720+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sortly?

Sortly är väldigt lätt att använda. Det finns alltid till hands och finns även tillgängligt på datorn så att min assistent kan hantera vårt lager av uniformer och utrustning.

Sortly är väldigt lätt att använda. Det finns alltid till hands och finns även tillgängligt på datorn så att min assistent kan hantera vårt lager av uniformer och utrustning.

🧠 Visste du att: Kinesiska muren, ett av världens största byggprojekt, krävde noggrann resurshantering under flera århundraden. Man uppskattar att över 100 miljoner ton tegel, sten och jord användes – utan moderna inventeringssystem!

7. Zoho Inventory (Bäst för företag som hanterar beställningar via flera kanaler)

via Zoho Inventory

Att hantera lager över flera kanaler och samtidigt upprätthålla noggrannheten kan vara en utmaning, särskilt inom byggbranschen där lageruppföljning och lagerorganisation är avgörande.

Zoho Inventory förenklar denna process genom att erbjuda en centraliserad plattform för hantering av order, spårning av lager och smidig integration med verktyg som Shopify, Amazon och Zoho CRM.

Oavsett om det gäller spårning av reservdelar, övervakning av lager i olika lagerlokaler eller automatisering av GST-kompatibla fakturor, erbjuder Zoho Inventory de verktyg som behövs för att företag ska kunna drivas effektivt.

Zoho Inventory bästa funktioner

Spåra lager i flera lager med centraliserad översikt

Skapa GST-kompatibla fakturor och leveranssedlar utan ansträngning

Integreras sömlöst med e-handelsplattformar som Shopify och Etsy

Använd streckkodsläsning för att effektivisera spårningen av artiklar och minska antalet fel.

Få tillgång till lagerrapporter i realtid för att förbättra beslutsfattandet

Begränsningar för Zoho Inventory

Begränsade offlinefunktioner kan hindra verksamheten i områden med svag internetuppkoppling.

Startpaketet erbjuder grundläggande funktioner, vilket begränsar skalbarheten för växande företag.

Avancerade funktioner som sammansatta artiklar och hantering av flera lager finns endast tillgängliga i högre prisplaner.

Priser för Zoho Inventory

Gratisversion

Standardutgåva : 29 $/månad

Professional Edition : 79 $/månad

Premium Edition: 129 $/månad

Zoho Inventory betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (95+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

💡 Proffstips: Effektiv CRM-programvara för byggbranschen är avgörande för att förhindra förseningar, kostnadsöverskridanden och kvalitetsproblem. Här är en guide som förenklar projektledningen med rätt verktyg för att hålla alla intressenter samordnade och verksamheten igång utan problem.

8. Sage 50 Accounting (Bäst för små och medelstora byggföretag)

via Sage

Att hålla reda på komplexa finanser, löner och lagerhantering kan vara överväldigande för byggföretag. Sage 50 Accounting erbjuder branschspecifika funktioner, såsom avancerad lageruppföljning och jobbkostnadsberäkning, för byggproffs som måste hantera resurser effektivt och hålla koll på budgetarna.

💡 Proffstips: Mallar för resursplanering underlättar ditt arbete genom att omvandla repetitiva mönster till praktiska strategier. Läs den här guiden för att få tips och exempel som hjälper dig att effektivisera din planeringsprocess utan ansträngning.

Sage 50 Accounting – de bästa funktionerna

Hantera lager med avancerad spårning, inklusive FIFO/LIFO-kostnadsberäkning och serienummerbaserad spårning.

Hantera projektbudgetar med verktyg som avancerad jobbkostnadsberäkning och rapportering på fasnivå.

Automatisera bankavstämningar och fakturahantering för att minska manuellt arbete

Integrera sömlöst med lönesystem för att effektivisera personalhanteringen

Skapa tillförlitliga finansiella rapporter med avdelningsvis uppföljning och prognoser

Begränsningar i Sage 50 Accounting

Desktop-baserad programvara kan begränsa tillgängligheten jämfört med molnbaserade lösningar.

Avancerade funktioner som stöd för flera användare kräver dyrare abonnemang, vilket ökar kostnaderna.

Gränssnittet kan kännas föråldrat för användare som är vana vid moderna molnplattformar.

Priser för Sage 50 Accounting

Pro Accounting : 61,92 $/månad

Premium Accounting : 103,92 $/månad per användare

Quantum Accounting: 177,77 $/månad per användare

Sage 50 Accounting – betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sage 50?

Sage 50 molnbaserad redovisning är mycket användbar för oss redovisningsproffs. Den gör vårt arbete enkelt att använda, lätt att implementera och lätt att integrera med kundsupporten, som har ett stort antal funktioner och används ofta.

Sage 50 molnbaserad redovisning är mycket användbar för oss redovisningsproffs. Den gör vårt arbete enkelt att använda, lätt att implementera och lätt att integrera med kundsupporten, som har ett stort antal funktioner och används ofta.

💡 Proffstips: Mallar för resursplanering underlättar ditt arbete genom att omvandla repetitiva mönster till praktiska strategier. Läs den här guiden för att få tips och exempel som hjälper dig att effektivisera din planeringsprocess utan ansträngning.

9. QuickBooks Online (Bäst för små till medelstora byggföretag)

via QuickBooks Online

Byggföretag behöver verktyg för att effektivt hantera jobbkostnader, projektlönsamhet och entreprenörshantering. QuickBooks Online gör jobbet åt dem.

Det erbjuder en redovisningslösning utformad för byggproffs, som gör det möjligt för dem att förenkla verksamheten, automatisera faktureringen och få djupare finansiell insikt. Integrationen med tredjepartsappar som Buildertrend och Knowify förbättrar projekt- och kostnadshanteringen ytterligare.

QuickBooks Online bästa funktioner

Automatiserar fakturering och betalningsuppbörd för att förbättra kassaflödet

Tillhandahåller verktyg för jobbkostnadsberäkning för att spåra projektets lönsamhet i realtid

Inkluderar anpassningsbara rapporter för insikter om utgifter, vinster och intäktsströmmar

Erbjuder entreprenörshantering med förenklad skatteformulärsupprättning och utgiftsuppföljning

Mobilappen garanterar tillgång till finansiella data från vilken plats som helst

Begränsningar för QuickBooks Online

Kräver separata prenumerationer för att hantera flera företag

Avancerade funktioner som lagerhantering och batchfakturering är begränsade till högre prisnivåer.

Manuella ingrepp krävs ofta för integration med lönehanteringstjänster som inte kommer från Intuit.

Priser för QuickBooks Online

Enkel start : 17,50 $/månad

Grundläggande : 32,50 $/månad

Plus : 49,50 $/månad

Avancerad: 117,50 $/månad

Betyg och recensioner för QuickBooks Online

G2 : 4,0/5 (3 390+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (7 830+ recensioner)

10. AlignBooks (Bäst för småföretag och mikro-, små och medelstora företag)

via AlignBooks

Oavsett om du hanterar lager i en livsmedelsbutik eller löner i ett tjänstebaserat företag, erbjuder AlignBooks en skalbar, molnbaserad ERP- och redovisningsprogramvara utformad för små och medelstora företag (SME) som söker en anpassningsbar och budgetvänlig lösning.

Med moduler som täcker försäljning, fakturering, lager, löner och mycket mer hjälper det till att förenkla komplexa affärsprocesser inom olika branscher, från detaljhandel till tillverkning. Dess offline- och onlineversioner garanterar också flexibilitet för företag med varierande infrastrukturbehov.

AlignBooks bästa funktioner

Integrerade moduler för försäljning, fakturering, lager, ekonomi, HR och mer

Anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter för finansiell insikt

Automatiserade verktyg för GST-fakturering och skattekontroll

Stöd för flera företag med alternativ för offline- och online-distribution

Sömlös integration med verktyg från tredje part som Razorpay, Shopify och Google Maps

AlignBooks begränsningar

UI-designen kan kännas föråldrad för moderna användare.

Begränsad skalbarhet för större företag med komplexa behov

Kundsupportens responsivitet och lösningstider kan vara inkonsekventa.

AlignBooks prissättning

Anpassade priser

AlignBooks betyg och recensioner

G2 : För få recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Letar du efter fler verktyg som kan hjälpa dig? Här är några som inte hamnade på topp 10-listan men som har unika funktioner som kan vara till hjälp för dig:

Fieldwire : Kopplar samman fältteam med kontorspersonal genom uppgiftshantering i realtid, vilket möjliggör smidiga uppdateringar, planering och materialspårning direkt på plats.

Knowify : Integreras med QuickBooks och erbjuder verktyg för att spåra arbetskostnader, budgetar och arbetsförlopp.

Buildxact: Förenklar beräkningsprocessen för entreprenörer genom att integrera materialplanering, leverantörskataloger och projektuppföljning i en användarvänlig plattform.

💡 Proffstips: Förenklad lagerplanering ökar kassaflödet och förbättrar kundnöjdheten genom att minska överskottslager och säkerställa produktens tillgänglighet. Så här bemästrar du lagerplanering i några enkla steg.

Inget projekt är för stort när ClickUp finns på plats

ClickUp hade förmånen att samarbeta med det välkända byggmaterialföretaget CEMEX, automatisera deras verksamhet och spara värdefull tid.

Med sina realtidsdashboards, automatiseringar och anpassningsbara vyer eliminerar ClickUp flaskhalsar och ser till att dina byggprojekt flyter på smidigt.

Oavsett hur komplexa dina byggprojekt är, är ClickUp det ultimata verktyget för att organisera, automatisera och skala upp.

Registrera dig på ClickUp nu och se hur dina projekt byggs upp av sig själva!