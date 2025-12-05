De bästa alternativen till Follow Up Boss för att förbättra leadhanteringen

Follow Up Boss är ett mycket använt CRM-system för fastighetsbranschen.

Det samlar alla dina leads och kontakter på ett ställe. Du kan skicka automatiserade, personliga e-postmeddelanden, ringa samtal och skicka sms till potentiella kunder vid rätt tidpunkt. Hela ditt team arbetar från ett gemensamt system istället för en blandning av olika verktyg.

Även om funktionerna är förstklassiga är priset, som börjar på 69 dollar per månad och användare, högt för enskilda mäklare och små team med en tight budget.

Därför är det vettigt att undersöka alternativ till Follow Up Boss – särskilt om du vill ha liknande funktioner till en lägre kostnad eller med extra kapacitet.

De bästa alternativen till Follow Up Boss i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa CRM-systemen för fastighetsbranschen som fungerar som alternativ till Follow Up Boss:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Hela arbetsflödet för fastighetsförsäljning Teamstorlek: Enskilda mäklare till stora mäklarfirmor CRM-mallar för fastighetsbranschen, kartvy, instrumentpaneler, automatiseringar, dokument, mobilapp, ClickUp Brain AI-sammanfattningar Gratis för alltid; anpassningsbar för företag BoldTrail (kvCORE) AI-driven CRM för fastighetsbranschen Teamstorlek: Medelstora team till stora mäklarfirmor IDX-webbplatser, verktyg för leadgenerering, automatiserade drip-kampanjer, transaktionsflöden, backoffice + QuickBooks-integration Anpassade priser BoomTown Integrerad leadgenerering + CRM för fastighetsbranschen Teamstorlek: Växande team som behöver skalbar leadgenerering Prediktiv CRM, IDX-webbplatser, automatiserade uppföljningar, mobilapp, Success Assurance-concierge Anpassade priser IXACT Contact Marknadsföringsautomatisering + relationsbyggande Teamstorlek: Enskilda mäklare och små team Keep-in-touch-coaching, Drip-kampanjer, automatisk publicering på sociala medier, mass-SMS, fastighetswebbplats Från 55 $/månad CINC Högvolymkonvertering av online-leads Teamstorlek: Lead-tunga team + ISA:er Inbyggd uppringningsfunktion, mass-SMS, AI-engagemang, routningsregler, sidor för bostadsvärdering, ROI-dashboards Anpassade priser Top Producer MLS-integrerat CRM för traditionella arbetsflöden Teamstorlek: Etablerade team med MLS-tunga pipelines MLS-synkronisering, smarta planer, e-postmeddelanden med marknadsöversikt, transaktionshanterare, tvåvägssynkronisering av e-post Paket från 179 $/användare/månad Sell. Do Utvecklare + kanalpartner som behöver fullständig automatisering av försäljningscykeln Teamstorlek: Fastighetsutvecklare, mäklare, CP-nätverk Leadhantering, lageruppföljning, verktyg för platsbesök, arbetsflöden efter försäljning, portal för kanalpartner Anpassade priser Pipedrive Visuell hantering av försäljningspipeline Teamstorlek: Små team + oberoende agenter Kanban-pipeline, AI-försäljningsassistent, mobil CRM, över 300 integrationer, automatiseringsverktyg Paket från 19 $/användare/månad HubSpot CRM Integrerad marknadsföring + gratis CRM-grund Teamstorlek: Mäklare + team som vill ha automatisering + nurture flows Smarta pipelines, AI-agenter (prospektering/kund/innehåll), e-postspårning, anpassade arbetsflöden Paket från 49 $/användare/månad Freshsales AI-driven försäljnings-CRM med multikanalkommunikation Teamstorlek: Team som behöver samtal, SMS och e-post på ett och samma ställe Freddy AI-poängsättning, inbyggd telefon/SMS, WhatsApp, affärsinsikter, mobil CRM Paket från 11 $/användare/månad

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Follow Up Boss?

Innan du byter, utvärdera fastighets-CRM:en utifrån följande funktioner:

Leadgenerering och vidarebefordran: Se till att CRM-systemet enkelt hämtar leads från portaler, webbplatser, sociala annonser och verktyg från tredje part. Automatiserad vidarebefordran baserad på plats, prisklass eller agenters tillgänglighet hjälper till att minska förseningar och förbättra svarstiden.

Automatisering för uppföljningar: Leta efter smarta arbetsflöden som automatiskt skickar sms, e-postmeddelanden och påminnelser. På så sätt förlorar du inte heta leads bara för att du glömde att följa upp. Välj ett alternativ till Follow Up Boss med drip-kampanjer för att vårda potentiella kunder på lång sikt.

Automatisering för uppföljningar: Leta efter smarta arbetsflöden som automatiskt skickar sms, e-postmeddelanden och påminnelser för att hjälpa dig att lyckas Leta efter smarta arbetsflöden som automatiskt skickar sms, e-postmeddelanden och påminnelser för att hjälpa dig att lyckas med fastighetsprojektledning . Du vill inte att de hetaste leads ska kallna bara för att du glömde att följa upp dem. Välj ett alternativ till Follow Up CRM med drop-kampanjer för att vårda potentiella kunder på lång sikt.

Inbyggda kommunikationsverktyg: CRM-systemet bör stödja SMS, samtal, påminnelser om uppgifter och tvåvägssynkronisering av e-post för smidig kommunikation och teamsamarbete.

Integrationer som sparar tid: Ditt CRM-system bör fungera smidigt tillsammans med IDX-webbplatser, MLS-plattformar, marknadsföringsverktyg, fastighetsvärderingsappar och transaktionsprogramvara. Du ska inte behöva betala för en massa extra tillägg bara för att verktygen ska kunna kommunicera med varandra.

Översikt över pipeline och analys: Du behöver dashboards för att få realtidsöversikt över viktiga nyckeltal, spårning av leads och affärer, användbara insikter, varningar och mycket mer.

Mobilappupplevelse: Fastighetsbranschen är en bransch där man ofta är på språng. En mobilapp gör det möjligt för mäklare att svara på förfrågningar direkt, boka visningar och uppdatera pipelinen direkt från bilen.

AI-driven assistans: Inbyggd AI bör sammanfatta samtal med potentiella kunder, föreslå nästa bästa åtgärder och utforma uppföljningsmeddelanden. Detta håller samman sammanhanget på ett ställe och Inbyggd AI bör sammanfatta samtal med potentiella kunder, föreslå nästa bästa åtgärder och utforma uppföljningsmeddelanden. Detta håller samman sammanhanget på ett ställe och minskar kaoset med att hoppa mellan olika verktyg

AI-driven assistans: Den inbyggda AI-funktionen kan sammanfatta samtal med potentiella kunder, föreslå nästa bästa åtgärder och utforma uppföljningsmeddelanden – för sammanhängande kontext och minskad Den inbyggda AI-funktionen kan sammanfatta samtal med potentiella kunder, föreslå nästa bästa åtgärder och utforma uppföljningsmeddelanden – för sammanhängande kontext och minskad kontextförvirring.

Skalbar prissättning: När ditt team växer ska inte dina kostnader explodera. Välj ett CRM-system som ger dig mer värde per användare, utan överraskande avgifter för viktiga funktioner som automatisering, integrationer och rapportering.

👀 Visste du att? Intäkterna från programvara för leadgenerering inom fastighetsbranschen uppgick till 4,5 miljarder dollar 2024 och förväntas nå 10,2 miljarder dollar, med en tillväxt på 9,8 % CAGR (2026–2033). Team som tidigt investerar i smartare CRM-system och automatiseringsverktyg kommer att göra de största vinsterna.

De bästa alternativen till Follow Up Boss

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Att hitta rätt CRM-system kan dramatiskt förbättra uppföljningar, synlighet i pipeline och konverteringsgrader för fastighetsteam. Här är de bästa alternativen till Follow Up Boss som är värda att utforska:

1. ClickUp (bäst för hela arbetsflödet inom fastighetsförsäljning)

Samla dina fastighetsmål, kundavtal och viktiga leveranser i ClickUp Real Estate CRM.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, samlar fastighetsprojektledning och CRM-funktioner under ett och samma tak. Försäljningschefer och mäklare kan hantera leads, annonser och affärer på samma ställe.

Börja med att använda ClickUps plattform för fastighetsprojektledning för att hantera alla dina utvecklingsprojekt på ett och samma ställe.

Från kommersiella förvärv till bostadsförsäljningar – alla milstolpar, dokument, uppgifter och uppdateringar från intressenter hålls organiserade på ett och samma arbetsområde.

Även om ClickUp i första hand är ett projektverktyg erbjuder det fullständiga CRM-funktioner: du kan underhålla databaser med kontakter, fastigheter, uppgifter, kommentarer och relaterade dokument.

Hantera och optimera alla dina kundrelationsbehov med ClickUp CRM

För fastighetsintensiva verksamheter erbjuder ClickUp kartvyer som låter dig se objekt eller platser geografiskt markerade, färgkodade efter pris, status eller aktivitet.

Uppgifter i ClickUp representerar enskilda åtgärdsbara arbetsuppgifter som kan anpassas med status, ansvariga, förfallodatum, anpassade fält och deluppgifter, så att teamen tydligt kan spåra vad som behöver göras.

Med mobilappen ClickUp kan fastighetsmäklare uppdatera checklistor och uppgifter på språng under fältarbete.

Med ClickUp för försäljningsprojektledning kan dina säljare dessutom spåra pipelinen på ett och samma ställe, samarbeta kring affärer och överlämna dem smidigt till onboarding utan att förlora sammanhanget.

Håll ditt team samordnat med en enda vy för varje uppgift, meddelande och uppdatering av leads i ClickUps programvara för försäljningsprojektledning.

Använd de över 15 anpassade vyerna för att visualisera din pipeline, spåra kontoaktivitet och samarbeta kring affärer.

För att övervaka pipeline-hälsan har du ClickUp Dashboards.

Dashboard AI Cards omvandlar arbetsplatsdata (uppgifter, spårad tid, projektframsteg) till tydliga visuella rapporter. Du kan filtrera och dela dashboards, exportera dem till PDF och uppdatera dem automatiskt för att hålla intressenterna informerade och försäljningsaktiviteterna transparenta.

Och sedan har vi ClickUp Brain. Det är det första konvergerade AI-lagret som förstår ditt arbete, uppdaterar det och vidtar åtgärder å dina vägnar.

ClickUp Brain kan till exempel skriva en affärsplan för fastighetsbranschen baserat på dina mål. Det kan hämta data från befintliga projekt för förslaget.

Använd ClickUp Brain för att utarbeta förslag på köparrepresentation

Dessutom kan du använda Brain för att hämta mötesprotokoll, sammanfatta rapporter, skriva utkast till uppföljningsmejl till potentiella kunder, uppdatera listningsstatus och meddela intressenter.

När du använder AI i fastighetsbranschen med Brain kan du ställa frågor som ”Var har vi fastnat i marknadsföringslanseringen?” och Brain skannar ClickUp och hämtar svar åt dig.

Och om det tar för mycket tid att skapa innehåll kan AI hjälpa dig att skriva snabbare – den här videon visar hur du kan samarbeta med AI för att effektivt förfina, utarbeta och finslipa ditt arbete.

Dessutom kan du komma igång snabbare med ClickUps färdiga CRM-mallar för fastighetsbranschen. De hjälper dina mäklare att hantera relationer, underlätta kommunikation och organisera sina arbetsflöden.

Till att börja med kan du använda ClickUp CRM-mallen för att hantera kundens livscykel. Du eller dina agenter kan spåra försäljningen, övervaka kundnöjdheten och vårda leads.

Få en gratis mall Kvalificera fler leads, avsluta fler affärer och vårda varje kundrelation med ClickUps CRM-mall för fastighetsbranschen.

Här är varför fastighetsbranschen älskar det:

Håll alla uppgifter om köpare, säljare och fastigheter organiserade på ett ställe

Effektivisera kommunikationen med kunder, potentiella kunder och partners

Automatisera repetitiva uppgifter som uppföljningar och påminnelser för att spara värdefull tid.

Få användbara insikter från din pipeline och kunddata för att påskynda affärsavslut och öka tillväxten i din verksamhet.

För mindre team eller enskilda mäklare finns ClickUp Real Estate Agent Template. Denna plug-and-play-mall spårar kunder, fastigheter, provisioner och viktiga datum, allt organiserat i en enda källa.

Få en gratis mall Säg adjö till missade leads och håll alla potentiella kunder på rätt spår med ClickUp Real Estate Agent Template.

📌 Automatisera dina fastighetsuppföljningar med ClickUp Autopilot Agents: Det kan bli överväldigande att hålla reda på alla köparnas frågor, uppföljningsuppgifter, prisdiskussioner och visningsscheman. ClickUp Agents löser det genom att automatiskt hantera leadhantering och pipelineuppdateringar åt dig. Skapa och tilldela uppgifter automatiskt så fort en ny lead kommer in i ditt CRM-system.

Skicka påminnelser i rätt tid efter visningar eller anbudsinlämningar

Flytta automatiskt affärer genom försäljningspipeline-stadier baserat på triggers

Publicera uppdateringar och kommentarer direkt i uppgiften när viktiga milstolpar nås.

Skapa snabba sammanfattningar av lead-framsteg och försäljningsresultat Istället för att ägna sig åt administrativt arbete kan ditt team fokusera på samtal som leder till snabbare affärer.

ClickUps bästa funktioner

Se vad som är viktigt direkt: Spåra leads, affärer per steg, intäktsprognoser och agenters prestationer med Spåra leads, affärer per steg, intäktsprognoser och agenters prestationer med ClickUp Dashboards så att dina standups blir beslutsfokuserade.

Segmentera och prioritera leads: Använd Använd ClickUp Custom Fields , filtrera kontakter efter plats, budget, lånestatus och källa för att följa upp smartare och snabbare.

Lagra allt där du arbetar: Skapa presentationsmaterial, mötesanteckningar och kontraktsfiler i Skapa presentationsmaterial, mötesanteckningar och kontraktsfiler i ClickUp Docs precis bredvid relaterade affärer.

Organisera din mäklarkedja som ett proffs: Använd Använd ClickUp Hierarchy för att strukturera utrymmen för köpare, säljare och administratörer så att alla mäklare vet var arbetet finns.

Granska marknadsföringsmaterial snabbare: Samla in och godkänn anteckningar på fastighetsfoton eller broschyrer med Samla in och godkänn anteckningar på fastighetsfoton eller broschyrer med ClickUp Proofing utan röriga e-posttrådar.

Missa aldrig en deadline igen: Visualisera tidslinjer för erbjudanden, inspektioner och slutdatum med hjälp av Visualisera tidslinjer för erbjudanden, inspektioner och slutdatum med hjälp av ClickUp Gantt Charts med tydliga beroenden.

Automatisera dina uppföljningar: Aktivera påminnelser, tilldela ägare, flytta steg och håll pipelinen korrekt automatiskt med Aktivera påminnelser, tilldela ägare, flytta steg och håll pipelinen korrekt automatiskt med ClickUp Automations

Vill du konsolidera verktyg och förbereda ditt småföretag för framgång 2026? Kolla in vår steg-för-steg-guide.

Begränsningar för ClickUp

Avancerade CRM-automatiseringar (som e-postsekvensering) kan vara mindre robusta än i specialbyggda CRM-system.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Så här sa en G2-recensent om ClickUp:

ClickUp har varit en game changer för vårt småföretag. Det är ett kraftfullt verktyg som ger mycket valuta för pengarna jämfört med andra CRM-lösningar. Som ett kommersiellt fastighetsbolag var det en utmaning att hitta en plattform som var specifikt anpassad för vår bransch. ClickUp gjorde det möjligt för oss att utveckla en skräddarsydd plattform som passar våra behov perfekt och är användarvänlig så att alla på kontoret kan använda den, oavsett hur tekniskt kunniga de är.

ClickUp har varit en game changer för vårt småföretag. Det är ett kraftfullt verktyg som ger mycket valuta för pengarna jämfört med andra CRM-lösningar. Som ett kommersiellt fastighetsbolag var det en utmaning att hitta en plattform som var specifikt anpassad för vår bransch. ClickUp gjorde det möjligt för oss att utveckla en skräddarsydd plattform som passar våra behov perfekt och är användarvänlig så att alla på kontoret kan använda den, oavsett hur tekniskt kunniga de är.

⭐ Bonus: Med ClickUp Brain MAX:s Talk to Text-funktion kan du diktera e-postmeddelanden, mötesanteckningar, listbeskrivningar eller uppföljningsmeddelanden. Den omvandlar ditt tal till polerad text, infogar @mentions, länkar till uppgifter/dokument automatiskt, stöder över 50 språk och lär sig ditt ordförråd. Du kan fortsätta arbeta medan AI:n skriver och strukturerar åt dig.

2. BoldTrail (Bäst för AI-driven CRM för fastighetsföretag)

via BoldTrail

Fastighetsprogramvaruplattformen BoldTrail kombinerar CRM och kommunikation. Den stöder leadgenerering, marknadsföringsautomatisering, transaktionsflöden, rapportering och backoffice-funktioner i ett enda system.

Front-office-plattformen låter dig visa upp din expertis med en inbyggd IDX-webbplats. Använd denna webbplats för att fånga upp leads. Du kan lägga till hyperlokala områdessidor, sidor för bostadsvärdering och generera beteendeinsikter.

BackOffice-modulen är utformad för mäklare och större team och erbjuder verktyg för agentfakturering, onboarding-arbetsflöden, QuickBooks-integration, provisionsspårning och rapportering/analys.

För företag som fokuserar på tillväxt och talang erbjuder modulen Recruit rekryteringsdashboards och teamrapporter. Den ger dig transaktionsvärmekartor och smarta kampanjer för att stödja kundbehållning och expansion.

BoldTrail Marketplace är ett valfritt tillägg som fungerar med den huvudsakliga BoldTrail CRM-plattformen. Det innehåller förintegrerade verktyg som PropertyBoost (listningsbaserade Facebook-annonser), Leads360 (automatiskt levererade kvalificerade leads), Success Assurance (live-baserade lead-concierger i USA) och Voicemail Drop (automatiserad röstbrevlåda till kontakter).

BoldTrails bästa funktioner

Skapa en jämn ström av leads med hjälp av PPC-integrationer, landningssidor och automatiserad vidarebefordran för snabba uppföljningar.

Automatisera flerkanaliga drip-kampanjer med beteendebaserade e-postmeddelanden, SMS och AI-fastighetsrekommendationer för att hålla kunderna engagerade.

Hantera annonser och transaktioner på ett och samma ställe med inventarieverktyg, publicering på sociala medier, massmeddelanden och QuickBooks-integration.

BoldTrails begränsningar

Plattformen kan upplevas som funktionsmättad för små team som inte behöver avancerad automatisering av arbetsflöden.

Priser för BoldTrail

Anpassade priser

BoldTrail-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om BoldTrail?

Så här sa en G2-recensent om BoldTrail:

kvCORE är oumbärligt för min verksamhet. Jag gick in på fastighetsmarknaden 2021 efter att ha flyttat från Florida under Covid. Att flytta till en ny plats utan nätverk eller möjlighet att träffa nya människor på grund av Covid-lockdownen och bristen på personliga möten och övergången till virtuella möten var ett stort hinder för mig att utveckla min verksamhet. kvCORE spelade verkligen en stor roll när jag startade min verksamhet och gjorde avtryck. Jag kommer aldrig att vara utan det, även om jag måste köpa det själv. Jag älskar det och jag älskar hur de fortsätter att arbeta hårt för att utvecklas och hitta bättre sätt att hjälpa oss.

kvCORE är oumbärligt för min verksamhet. Jag gick in på fastighetsmarknaden 2021 efter att ha flyttat från Florida under Covid. Att flytta till en ny plats utan nätverk eller möjlighet att träffa nya människor på grund av Covid-lockdownen och bristen på personliga möten och övergången till virtuella möten var ett stort hinder för mig att utveckla min verksamhet. kvCORE spelade verkligen en stor roll när jag startade min verksamhet och gjorde avtryck. Jag kommer aldrig att vara utan det, även om jag måste köpa det själv. Jag älskar det och jag älskar hur de fortsätter att arbeta hårt för att utvecklas och hitta bättre sätt att hjälpa oss.

👀 Visste du att? 9 av 10 köpare och säljare säger att de skulle rekommendera sin mäklare, men väldigt få gör det faktiskt. Anledningen är att de glömmer vem som hjälpte dem. Att hålla kontakten efter affären förändrar det. En snabb uppföljning längre fram kan förvandla en tidigare affär till en pålitlig, långsiktig referenskälla. Be ClickUp Brain att ställa in påminnelser åt dig när du slutför ett projekt. Ställ in påminnelser och andra uppgifter genom att ge instruktioner till ClickUp Brain.

3. BoomTown (Bäst för integrerad leadgenerering och CRM för växande fastighetsteam)

via BoomTown

BoomTown är en mjukvaruplattform för fastighetsbranschen som är utvecklad för att hantera leadgenerering, CRM, webbplatser och teamhantering i ett och samma system. Den stöder IDX-kompatibla webbplatser för att fånga upp leads, spårar dessa leads genom ett centraliserat CRM-system, möjliggör automatiserade uppföljningsarbetsflöden och erbjuder analyser och rapportering för team och mäklare.

Systemet säljs i fyra olika paket: Launch, Core, Grow och Advance. Om du vill börja i liten skala kan du välja Launch-paketet och sedan skala upp med de andra paketen. En tjänst som heter Success Assurance tillhandahåller ett lead-concierge-team som hjälper till att övervaka och engagera leads på plattformen.

Som ett alternativ till Follow Up Boss integreras det med ett brett utbud av verktyg från tredje part (över 70 integrationer) så att användarna kan ansluta sina befintliga system och utöka funktionaliteten.

BoomTowns bästa funktioner

Automatisera lead-hantering, segmentera kontakter på ett intelligent sätt och hitta högprioriterade möjligheter med prediktiv CRM för fastighetsbranschen.

Skapa och lansera en anpassad IDX-aktiverad webbplats som fångar upp leads, visar annonser och omvandlar besökare till kontakter.

Svara direkt på nya förfrågningar med mobilappen BoomTown NOW med realtidsaviseringar och uppgiftspårning.

BoomTown-begränsningar

Även om BoomTown har en funktion för prediktiv CRM som identifierar de leads som är mest benägna att konvertera med hjälp av beteendespårning, saknar systemet ett generativt eller autonomt AI-system.

BoomTown-priser

Anpassade priser

BoomTown-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om BoomTown?

Så här sa en G2-recensent om BoomTown:

Boomtown är alltid praktiskt. Alla mina leads finns där utan att jag behöver stressa. Uppdateringarna är viktiga för att veta var mina kunder befinner sig i sin bostadsköpsprocess. Jämfört med andra fastighetsappar är detta den bästa.

Boomtown är alltid praktiskt. Alla mina leads finns där utan att jag behöver stressa. Uppdateringarna är viktiga för att veta var mina kunder befinner sig i sin bostadsköpsprocess. Jämfört med andra fastighetsappar är detta den bästa.

🧠 Kul fakta: Fastighetsproffs som går från att vara mäklare till att bli mäklare ser sin medianinkomst öka från 56 000 dollar till över 72 000 dollar, enligt U.S. Bureau of Labor Statistics. Denna tillväxt beror ofta på smartare system – mäklare lägger mindre tid på manuell administration och mer på att skala upp verksamheten. Med ClickUp kan du göra samma sak genom att automatisera listningar, uppföljningar och affärsspårning från ett enda arbetsområde.

via IXACT Contact

Follow Up Boss-alternativet IXACT är ett kontaktadministrationssystem som låter dig skapa detaljerade kontaktprofiler. Du kan spåra telefonnummer, hem- och arbetsadresser, familjemedlemmar, referenshistorik, fastighets-/hypoteksinformation och kommunikationsloggar.

Med den automatiska funktionen för att hålla kontakten får du påminnelser om att ringa, skicka e-post eller sms, markera inflyttningsdagar eller födelsedagar och följa upp leads via fastighets-CRM.

För webbplats och leadgenerering låter IXACT Contact dig lansera en mobilvänlig, SEO-optimerad webbplats med smarta formulär, blogginnehåll och valfri IDX-integration för fastighetsannonser. Inbyggda dashboards visar pipeline-status, individuella och teamaktiviteter, uppgiftshantering, uppdrag och måluppföljning.

IXACT Contact automatiserar också insamling och bearbetning av leads. Nya leads kan samlas in från vilken webbplats eller leadleverantör som helst, inklusive Zillow. Leads kan automatiskt tilldelas en drip-kampanj för automatiserad uppföljning.

Automatisera din månatliga varumärkesprofilering med ett färdigt e-nyhetsbrev med direktreklamstjänsten.

Publicera automatiskt nytt fastighetsinnehåll på sociala kanaler för att synas utan att behöva publicera manuellt hela tiden.

Skicka personliga massmeddelanden till en grupp kontakter och få svar på din telefon. Du kan också svara på nya leads med en automatisk textsvarare.

IXACT Contact erbjuder inte något starkt inbyggt stöd för dokumentlagring och e-signering, och tillgodoser inte komplexa försäljningssteg

Gratis provperiod tillgänglig IXACT Contacts integrerade CRM- och e-postmarknadsföringslösning: 55 $/månad

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Så här sa en G2-recensent om IXACT Contact:

Jag gillar att använda IXACT CRM-systemet eftersom det gör att jag kan fokusera på andra aspekter av fastighetsbranschen. Det är mycket hjälpsamt att få meddelanden och påminnelser om födelsedagar och årsdagar. Ställ bara in det och glöm det! Ja, inte riktigt glöm det, men du förstår vad jag menar.

Jag gillar att använda IXACT CRM-systemet eftersom det gör att jag kan fokusera på andra aspekter av fastighetsbranschen. Det är mycket hjälpsamt att få meddelanden och påminnelser om födelsedagar och årsdagar. Ställ bara in det och glöm det! Ja, inte riktigt glöm det, men du förstår vad jag menar.

📚 Läs mer: De bästa exemplen på uppföljningsmejl

5. CINC (Bäst för konvertering av stora volymer leads)

via CINC

CINC är för fastighetsteam som hanterar ett stort antal online-leads från källor som SEO, PPC och betalda sociala annonser. Varje förfrågan flödar direkt in i CRM-systemet med fullständig källspårning, beteendeinsikter och prediktiv analys.

Mäklare kan prioritera rätt steg i försäljningsprocessen och fokusera på de prospekt som är mest benägna att konvertera. Smarta regler för vidarebefordran säkerställer att nya leads omedelbart vidarebefordras till rätt mäklare eller ISA, vilket förhindrar långa svarstider som kostar affärer.

När leads har registrerats i systemet kan agenterna hantera alla kontaktytor från ett och samma ställe med hjälp av inbyggda uppringningsfunktioner, e-post och mass-SMS. Varje samtal, klick och konversation loggas i leadets tidslinje, vilket gör uppföljningen organiserad och överskådlig.

CINC AI kliver in omedelbart för att värma upp förfrågningar via textmeddelanden och hålla potentiella kunder engagerade tills en mänsklig agent är redo att ta över.

CINC:s bästa funktioner

Öka konverteringen på språng med kraftfulla mobilappar med klicka-för-att-ringa-funktion och omedelbara aviseringar.

Locka säljare med dedikerade landningssidor för bostadsvärdering och automatiserade CMA-uppföljningar.

Analysera din pipeline med ROI-dashboards som visar leadkällor, kostnader och mätvärden för agentkonvertering.

CINC-begränsningar

Vissa användare anser att systemet är för beroende av tillägg, med begränsade anpassningsmöjligheter.

CINC-priser

Anpassade priser

CINC-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om CINC?

Så här sa en G2-recensent om CINC:

Jag gillar de strömlinjeformade och automatiserade funktionerna i CINC bäst. De har gjort mitt jobb med uppföljning (av tidigare kunder och potentiella säljare/köpare) mycket enklare. Jag har inte längre någon "rädsla för bristande uppföljning". AutoTracks i CINC säkerställer att mina medarbetare hålls uppdaterade och inte glöms bort.

Jag gillar de strömlinjeformade och automatiserade funktionerna i CINC bäst. De har gjort mitt jobb med uppföljning (av tidigare kunder och potentiella säljare/köpare) mycket enklare. Jag har inte längre någon "rädsla för bristande uppföljning". AutoTracks i CINC säkerställer att mina medarbetare hålls uppdaterade och inte glöms bort.

📮 ClickUp Insight: 1 av 4 anställda använder fyra eller fler verktyg bara för att skapa sammanhang på jobbet. En viktig detalj kan vara gömd i ett e-postmeddelande, utvidgad i en Slack-tråd och dokumenterad i ett separat verktyg, vilket tvingar teamen att slösa tid på att leta efter information istället för att få jobbet gjort. ClickUp samlar hela ditt arbetsflöde på en enda plattform. Med funktioner som ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs och ClickUp Brain förblir allt sammankopplat, synkroniserat och omedelbart tillgängligt. Säg adjö till ”arbete om arbete” och återta din produktiva tid. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

6. Top Producer (bäst för CRM-veteraner och MLS-integration)

via Top Producer

Alternativ till Follow Up Boss Top Producer är en plattform för företagsledning inom fastighetsbranschen.

Det centraliserar e-post, sms, påminnelser om uppgifter, listningsdata och MLS-aktivitet på en enda plattform. Market Snapshot hämtar live-data från MLS för att generera rapporter om listningsaktivitet som mäklare kan skicka till potentiella eller befintliga kunder.

Top Producer synkroniseras också med de största leadkällorna – inklusive Zillow, Trulia, Realtor.com och Facebook-leadannonser – så att nya förfrågningar flödar direkt in i CRM-systemet.

Kategorisera kontakterna i aktiva köpare, säljare, potentiella kunder och tidigare kunder, och tilldela automatiska uppföljningsplaner. CRM-systemet sparar en historik över e-postmeddelanden, samtal, anteckningar och affärsförlopp.

Det integreras också med transaktionshanteringsverktyg och erbjuder tvåvägssynkronisering av e-post med Gmail och Outlook.

Top Producers bästa funktioner

Organisera avslut med en lättviktig transaktionshanterare som spårar affärsdatorer och oförutsedda händelser.

Automatisera ditt arbetsflöde med hjälp av smarta planer som aktiverar uppgiftschecklistor för annonser och kundtyper.

Skicka e-postmeddelanden med marknadsöversikter och live-data från MLS för att positionera dig som den självklara experten i området och återuppta kontakten med tidigare leads.

Begränsningar för Top Producer

Det finns ingen dedikerad mobilapp som mäklare kan använda när de är på språng.

Priser för Top Producer

Pro: 179 $/användare/månad

Pro+ Leads: 479 $/användare/månad

Pro+ Farming: 599 $/användare/månad

Pro Teams 5: 399 $/5 användare/månad

Pro Teams 10: 699 $/10 användare/månad

Pro Teams 25: 1199 $/25 användare/månad

Top Producer-betyg och recensioner

G2: 3,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Top Producer?

Så här sa en G2-recensent om Top Producer:

Jag har provat andra CRM-system, men återvänder alltid till TP eftersom det verkar vara det mest välplanerade programmet för mäklare, förmedlare eller andra inom fastighetsbranschen som behöver ett fullservice-CRM med fantastiska inbyggda system.

Jag har provat andra CRM-system, men återvänder alltid till TP eftersom det verkar vara det mest välplanerade programmet för mäklare, förmedlare eller andra inom fastighetsbranschen som behöver ett fullservice-CRM med fantastiska inbyggda system.

📚 Läs mer: Steg i försäljningsprocessen

7. Sell. Do (Bäst för fastighetsutvecklare och helhetsförsäljning)

Sell. Do är utvecklat för utvecklare, mäklare och kanalpartner snarare än för allmänna säljteam.

Det täcker hela arbetsflödet för att slutföra affärer. Detta inkluderar leadhantering, spårning av lager och platsbesök, marknadsföringsautomatisering (e-post, SMS, WhatsApp), hantering av försäljningspipeline, service efter försäljning och resultattavlor för värdefulla insikter.

Detta integrerade CRM-system för fastighetsbranschen stöder processautomatisering, inklusive leadgenerering och vidarebefordran, uppgiftsfördelning, godkännandeprocesser, dokumentgenerering och digitala betalningar.

Med mobilappen kan mäklare arbeta ute på fältet, med offlineåtkomst, push-meddelanden och samtalsspårning även när de inte är på kontoret.

En viktig skillnad mellan Sell. Do och andra alternativ till Follow Up Boss är att det erbjuder fastighetsförvaltning. Du kan hantera tillgänglighet, priser, reservationer och bokningar.

Sälj. Bästa funktioner

Hantera kanalpartner med en dedikerad portal för att tilldela leads, spåra affärsförlopp och hantera provisioner på ett smidigt sätt.

Automatisera bokningar och hantera betalningsplaner och dokument för att effektivisera transaktioner efter försäljning.

Analysera kampanjens resultat med fullständig spårning från leadkälla till slutlig försäljning.

Sälj. Begränsningar

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen, vilket gör det svårt att hantera uppgifter och få tillgång till viktig projektinformation när du är på resande fot.

Sälj. Prissätt

Anpassade priser

Sälj. Gör betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sell. Do?

Så här sa en G2-recensent om Sell. Do:

Sell. Do är ett färdigt CRM-system som är särskilt utformat för fastighetsbranschen. Det är fullt utrustat med alla nödvändiga integrationer, vilket eliminerar behovet av externa implementeringspartner. Plattformen speglar tydligt en djup förståelse för fastighetsbranschens affärsprocesser, vilket gör den extremt relevant och praktisk från dag ett. Det som sticker ut mest är de låga licenskostnaderna, den snabba prestandan och hur snabbt teamen kan komma igång utan omfattande installationer eller anpassningar. Det är effektivt, kostnadseffektivt och verkligen byggt med fastighetsbranschen i åtanke.

Sell. Do är ett färdigt CRM-system som är särskilt utformat för fastighetsbranschen. Det är fullt utrustat med alla nödvändiga integrationer, vilket eliminerar behovet av externa implementeringspartner. Plattformen speglar tydligt en djup förståelse för fastighetsbranschens affärsprocesser, vilket gör den extremt relevant och praktisk från dag ett. Det som sticker ut mest är de låga licenskostnaderna, den snabba prestandan och hur snabbt teamen kan komma igång utan omfattande installationer eller anpassningar. Det är effektivt, kostnadseffektivt och verkligen byggt med fastighetsbranschen i åtanke.

🧠 Kul fakta: Florida har fler fastighetsmäklare och fastighetsförmedlare än någon annan delstat i USA. Kalifornien och Texas ligger på de följande platserna.

8. Pipedrive (bäst för visuell hantering av försäljningspipeline)

via Pipedrive

Pipedrive förenklar hanteringen av affärer med sin visuella Kanban-pipeline. Även om det inte är specifikt för fastighetsbranschen använder små mäklarfirmor och fastighetsproffs Pipedrive för att hantera leads och affärer tack vare dess intuitiva och användarvänliga gränssnitt med dra-och-släpp-funktion.

Varje affär visas som ett kort som du kan dra från Ny lead till Visning till Under kontrakt, vilket gör det superenkelt att se framsteg och förhindra stagnation.

Pipedrive inkluderar också en växande AI CRM-svit som genererar uppföljningsmejl, sammanfattar långa mejlkonversationer, poängsätter affärer för att flagga potentiella kunder med hög köpintention och lyfter fram riskfyllda affärsmöjligheter. AI hjälper till med prognoser och föreslår automatiseringsregler baserade på arbetsflödesmönster.

Pipedrives bästa funktioner

Anslut över 300 verktyg, inklusive Zillow, Facebook Lead Ads och telefonuppringare för att effektivisera leadflödet med Pipedrive-integrationer.

Uppdatera ditt CRM direkt från fältet med hjälp av mobilappen med samtalsloggning, geolokalisering och skanning av visitkort.

Utför uppgifter, schemalägg möten och svara på e-postmeddelanden när du är på språng med mobilappen för Android och iOS.

Begränsningar för Pipedrive

Eftersom Pipedrive inte är en plattform som är specifikt avsedd för fastighetsbranschen, har den inte inbyggda IDX-webbplatser, listningshantering eller provisionsspårning. För det krävs ytterligare appar.

Pipedrive-priser

14 dagars gratis provperiod

Lite: 19 $/plats/månad

Tillväxt: 34 $/plats/månad

Premium: 64 $/plats/månad

Ultimate: 89 $/plats/månad

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pipedrive?

Så här sa en G2-recensent om Pipedrive:

Det är mycket lätt att förstå och hantera, och det uppfyller behoven för mitt arbete inom fastighetsbranschen. Mobilapplikationen är mycket omfattande och hjälper dig att inte missa något.

Det är mycket lätt att förstå och hantera, och det uppfyller behoven för mitt arbete inom fastighetsbranschen. Mobilapplikationen är mycket omfattande och hjälper dig att inte missa något.

9. HubSpot CRM (bäst för integrerad marknadsföring och gratis CRM)

via HubSpot

HubSpot CRM är utvecklat för fastighetsmäklare som behöver mer än en enkel kontaktdatabas. Som ett fullfjädrat CRM-system hjälper det till under hela kundens livscykel, från att fånga upp leads till att spåra interaktioner och eftermarknadsengagemang.

Leads från öppna hus, webbformulär, sociala annonser, rekommendationer eller portaler flödar direkt in i CRM-systemet. HubSpot berikar profilen och placerar dem i fastighetsspecifika uppföljningssekvenser.

Plattformen anpassar sig efter ditt arbetsflöde. Mäklare kan skapa anpassade pipelines som speglar varje steg i en fastighetstransaktion, från den första förfrågan till besiktning, förhandling och avslut.

Varje e-post, sms, samtal, dokument och deadline loggas automatiskt, så att ingenting faller mellan stolarna under en lång försäljningscykel.

Breeze-paketet erbjuder AI-agenter som Prospecting Agent (för att hitta leads och skapa kontakter), Customer Agent (chatbot/assistent) och Content Agent (för att generera e-post- och textinnehåll). Tillsammans automatiserar de uppgifter och hjälper dig att skala upp din marknadsföring.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Ställ in droppvisa uppföljningar en-till-en så att nya leads får kontakter i rätt tid utan manuellt arbete, vilket minskar antalet missade möjligheter.

Håll ordning på fastighetsaffärer i olika stadier (t.ex. från köpare till avslut) och effektivisera det dagliga arbetet med synkroniserade uppgifter och kalenderpåminnelser.

Övervaka leadkällor, e-postengagemang, affärsutveckling och teamets produktivitet för att dubbla det som fungerar och förbättra konverteringsgraden.

Begränsningar för HubSpot CRM

Plattformen erbjuder ett brett utbud av funktioner, men det kan vara svårt att konfigurera och anpassa utan adekvat utbildning eller support.

Priser för HubSpot CRM

Smart CRM Professional: 49 $/plats/månad

Smart CRM Enterprise: 75 $/användare/månad

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot CRM?

Så här sa en Capterra-recensent om HubSpot CRM:

HubSpot CRM är mycket användarvänligt med ett överskådligt gränssnitt. HubSpot CRM kan enkelt anslutas till populära verktyg som Gmail, Outlook, Slack, Shopify och WordPress och erbjuder även integrationer med tredjepartsprogram. De har bra kundsupport.

HubSpot CRM är mycket användarvänligt med ett överskådligt gränssnitt. HubSpot CRM kan enkelt anslutas till populära verktyg som Gmail, Outlook, Slack, Shopify och WordPress och erbjuder även integrationer med tredjepartsprogram. De har bra kundsupport.

👀 Visste du att? Även om ensamstående kvinnor ägde 58 % av de nästan 35,2 miljoner bostäder som ägdes av ogifta amerikaner 2022, har den andelen minskat från 64 % år 2000.

📚 Läs mer: De bästa verktygen för säljhantering för att spåra dina leads

10. Freshsales (Freshworks CRM) (Bäst för AI-driven försäljning med multikanalräckvidd)

via Freshworks

Freshsales, som ingår i Freshworks-paketet, är avsett för fastighetsmäklare som vill ha ett AI-drivet CRM-system och inbyggda kommunikationskanaler på ett och samma ställe. Det hjälper mäklare att kommunicera via telefon, SMS, e-post, WhatsApp och chatt utan att behöva växla mellan flera olika verktyg.

AI-assistenten Freddy analyserar köparnas beteende och engagemangsmönster. Den tilldelar lead-poäng, visar insikter och föreslår nästa bästa åtgärder.

Detta alternativ till Follow Up Boss gör det möjligt för mäklare att prioritera de mest lovande möjligheterna och stärka sin försäljningsstrategi med datastödda beslut.

Freshsales bästa funktioner

Hantera affärer, samtal och kunduppdateringar när du är på språng med den fullt utrustade mobilappen Freshsales med geolokalisering.

Samla försäljnings-, support- och marknadsföringsdata genom att ansluta till det bredare Freshworks-ekosystemet för en 360-graders kundvy.

Analysera pipeline-hälsa och prestanda med AI-drivna insikter och visuella försäljningsprognoser för att nå dina mål.

Begränsningar för Freshsales

Att skapa rapporter kan vara frustrerande, och det saknar den flexibilitet och användarvänlighet som vissa andra CRM-system erbjuder.

Priser för Freshsales

21 dagars gratis provperiod

Tillväxt: 11 $/användare/månad

Pro: 47 $/användare/månad

Enterprise: 71 $/användare/månad

Freshsales betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Freshsales?

Så här sa en Capterra-recensent om Freshsales:

Den har en fantastisk funktionslista. Från att lägga till kontakter/leads till plattformen, hantera lead-livscykeln genom uppgifter och skapa affärer för att stimulera cykeln, är det en mycket lättanvänd plattform.

Den har en fantastisk funktionslista. Från att lägga till kontakter/leads till plattformen, hantera lead-livscykeln genom uppgifter och skapa affärer för att stimulera cykeln, är det en mycket lättanvänd plattform.

TL;DR Det bästa alternativet till Follow Up Boss är….

ClickUp är en plattform för fastighetsprojektledning och CRM för team av alla storlekar.

Om du är en enskild mäklare hjälper ClickUp dig att hantera din pipeline, dina objekt, uppgifter och uppföljningar på ett och samma ställe.

Om du har ett växande team eller mäklarkontor erbjuder ClickUp delade instrumentpaneler, automatiseringar, dokumentlagring, AI-sammanfattningar av konversationer och översikt över alla objekt, affärsstadier och projekt.

Registrera dig gratis på ClickUp för att komma igång.