Whereby vs. ClickUp SyncUp: Vilket videomötesverktyg är bäst?

1964 presenterade AT&T Picturephone på världsutställningen. Det var en klumpig apparat som lovade att förändra kommunikationen för alltid. Äntligen kunde man se den person man pratade med, förutsatt att man inte hade något emot att betala priset för ett kort samtal för att få tillgång till denna förmån!

Med tiden har vi bytt ut dessa klumpiga enheter mot smidiga appar som håller ihop team och kunder (även om den obekväma tystnaden kvarstår).

I det här blogginlägget jämför vi två sådana verktyg: Whereby och ClickUp SyncUp, som båda är utformade för mycket olika situationer under din arbetsdag.

Låt oss se vilket som passar bäst i din verktygslåda. ☎️

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

ClickUp vs. Whereby i korthet

Aspekt ClickUp Whereby Huvudsyfte Projektledning, uppgiftsuppföljning, teamsamarbete, kunskapshantering Videomöten, webbläsarbaserade konferenser, inbäddade samtal Hierarki och organisation Avancerat: Utrymmen, mappar, listor, allt-i-ett-vy för storskalig organisation Har ingen organisatorisk hierarki Uppgiftshantering Att göra-listor, uppgifter, deluppgifter, checklistor, anpassade fält, statusautomatiseringar, uppgiftsägare, prioriteringar, påminnelser Saknar uppgiftshantering Projektvyer Lista, tavla, kalender, Gantt, tidslinje, arbetsbelastning och mer Erbjuder inte projektvyer Automatiseringar AI-driven automatisering, tidsbaserad och triggerbaserad automatisering API-hooks/webhooks för videosessioner Dokumentsamarbete Dokument som kan redigeras i realtid, wikis, avancerad formatering, länkning mellan dokument och uppgifter, kunskapsbas Livechatt, emoji, fildelning under mötet Kommunikation Kontextuella konversationer med länkad chatt, uppgifter och dokument, inbyggd e-post, uppgiftskommentarer, aviseringar, tilldelade kommentarer, röst- och videoklipp Video, ljud, chatt under samtalet, reaktioner, fildelning Samarbete och delning Whiteboards i realtid, gästdelning, delning av externa länkar, korrekturverktyg Virtuell whiteboard (Miro), liveundertexter, grupprum Schemaläggning och tidshantering Integrerad kalender, tidrapportering, kostnadsberäkningar, integration med Outlook/Google Kalender Integration med Google Kalender, rumstimer, kalenderinbjudningar AI-funktioner ClickUp Brain (AI-sökning, skrivning, automatisering, sammanfattningar, transkriptioner, etikettgenerering, avancerad rapportering), AI-agenter Live-transkription, sammanfattningar av sessioner Integrationer Över 1 000 appintegrationer (inkl. Outlook, Slack, Drive, Github, Zapier), API/tillägg Miro, Google Docs, RTMP-streaming, SDK:er för utvecklare, React/Flutter/mobilinbäddningar Säkerhet/efterlevnad Avancerade roller, behörigheter, granskningsloggar, företagssäkerhet, ISO 27001, GDPR, SSO, SOC2 och HIPAA-kompatibelt End-to-end-kryptering (P2P små rum), ISO 27001, GDPR, HIPAA-kompatibel, låsta rum Möteskapacitet Upp till 200 deltagare i SyncUps Upp till 200 deltagare (aktiva), 400 tittare (endast visningsläge) Fillagring Obegränsat (med betalda abonnemang), bifoga/länka filer var som helst i arbetsflöden Dela små filer under samtal; begränsad långsiktig fillagring, nedladdning av chatt

Vad är ClickUp?

Hantera flera projekt med ClickUp Skapa en centraliserad arbetsyta för att hantera hybridsamarbete i ClickUp

Dagens arbetsliv är trasigt.

Våra projekt, kunskap och kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket saktar ner oss.

ClickUp löser detta med en app för arbete som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp-funktioner

Här går vi igenom de viktigaste funktionerna som gör detta verktyg till ett utmärkt alternativ till Whereby.

Funktion nr 1: Kommunikation i realtid

ClickUp Chat samlar alla dina konversationer och allt ditt arbete på ett ställe med kanaler och direktmeddelanden.

Centralisera alla dina interna och externa kommunikationskanaler med ClickUp Chat

Skapa ämnesspecifika kanaler som #MarketingUpdates eller #ClientFeedback för att hålla diskussionerna fokuserade. Behöver du en snabb engångschatt? Direktmeddelanden låter dig kontakta enskilda personer eller grupper utan att översvämma huvudkanalerna.

Håll muspekaren över ett meddelande i ClickUp Chat för att omedelbart skapa en uppgift

Ännu bättre är att du kan länka meddelanden direkt till ClickUp Tasks, så att det vardagliga "Hej, kan du fixa det här?" förvandlas till en spårad åtgärd. Dessutom får du med anpassningsbara aviseringar bara meddelanden om det som är viktigt.

Välj mellan olika typer av inlägg i din chatt för att säkerställa att viktiga uppdateringar når alla teammedlemmar

När ett meddelande behöver mer uppmärksamhet kan du skapa inlägg. Istället för att låta viktig information försvinna i chattflödet kan du skapa ett inlägg för att lyfta fram meddelanden, uppdateringar eller diskussioner.

Skriv bara ditt meddelande, välj mellan Meddelanden, Diskussion, Idé och Uppdatering i rullgardinsmenyn, och voilà, ditt meddelande syns tydligt i kanalen så att alla ser det.

Lär dig hur du utnyttjar chattplattformen fullt ut:

💡 Proffstips: Lägg till ett kort högst upp i ditt teams chattkanal för att snabbt visa bokmärken, anteckningar och mer. Du kan lägga till ett anpassat batteridiagram med valfri data, länkar till viktiga resurser i din arbetsyta och till och med beräkna summor, genomsnitt och mer för dina uppgifter.

Funktion nr 2: Video- och ljudsamtal

Med ClickUp SyncUps kan du initiera omedelbara ljud- eller videosamtal direkt från din arbetsplats, vilket garanterar ett smidigt samarbete.

Att starta en SyncUp är lika enkelt som att klicka på SyncUp-ikonen i valfri kanal eller direktmeddelande.

Tryck på ClickUp SyncUps-ikonen för att starta ett direkt ljud- eller videosamtal

Under ett SyncUp-möte kan du dela din skärm för att ge visuell kontext, till exempel visa ett designutkast, presentera analyser eller granska en projektplan.

En utmärkande funktion är att det länkar uppgifter direkt i samtalet! Om du till exempel diskuterar en buggfix i ett direktmeddelande kan du koppla den relevanta uppgiften till konversationen.

Koppla uppgifter till din ClickUp SyncUp

Kan du inte delta i ett SyncUp i realtid? Ingen fara. Du kan spela in dina SyncUp-sessioner och komma åt dem senare.

Detta är särskilt användbart för teammedlemmar i olika tidszoner eller för att granska diskussioner och säkerställa att inget går förlorat. Du kan lägga till kommentarer på inspelningen och även dela den externt.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Clips för att omvandla snabba uppdateringar, feedback eller mini-genomgångar till korta videomeddelanden. Bifoga dem till din chattkanal för att visa ditt hybridteam exakt vad du menar.

Funktion nr 3: AI-driven produktivitet

ClickUp Brain är inbyggt i chatten och hjälper dig att skapa och tilldela uppgifter, hitta relaterade uppgifter eller kanaler och sammanfatta konversationer. Du kan till och med ställa frågor om en kanal på naturligt språk och få fram sammanhanget på några sekunder.

Be ClickUp Brain att skicka meddelanden i dina teamkanaler, så att du inte behöver avbryta det du håller på med

Efter ett SyncUp-möte med ditt team sammanfattar ClickUp Brain till exempel alla diskussioner från de senaste 24 timmarna, lyfter fram åtgärdspunkter och skapar uppgifter som är kopplade till flera projekt.

Funktionen Catch Me Up är en livräddare för distansarbetande team. När du missar en dag eller två av konversationerna behöver du bara klicka på Catch Me Up för att få en sammanfattning av allt som har hänt under de senaste 24 timmarna upp till 14 dagar.

Håll mig uppdaterad i ClickUp Chat

✅ Prova dessa tips för att använda AI för videosamtal: Sammanfatta dagens SyncUp och skapa uppgifter för alla åtgärdspunkter.

Hitta uppgifter relaterade till diskussionen i #MarketingUpdates

Tilldela meddelandet "Bra jobbat!" till @MyTeammate

🚀 ClickUp-fördel: ClickUp Brain MAX, AI-assistenten för datorer, centraliserar hela ditt arbetsmiljö, inklusive uppgifter, dokument, möten, appar och chattar, till en intelligent hubb. Du kan enkelt söka i hela ditt arbetsområde, på webben och i anslutna appar. Dessutom kan du med Talk-to-Text i ClickUp diktatera meddelanden och uppdateringar när du är på språng, vilket ökar produktiviteten med upp till fyra gånger jämfört med traditionell inmatning.

Priser för ClickUp

Här är vad Samantha Dengate, senior projektledare på Diggs, hade att säga om att använda ClickUp för kommunikation:

Innan ClickUp ledde möten och e-postkommunikation fram och tillbaka till ett svart hål där saker blev osynliga och obehandlade. På grund av detta granskades inte uppgifterna i tid och ingen visste hur den kreativa utvecklingen fortskred. Nu kan alla i teamet tydligt se när åtgärder ska vidtas, chatta och samarbeta inom uppgifterna.

Innan ClickUp ledde möten och e-postkommunikation fram och tillbaka till ett svart hål där saker blev osynliga och obehandlade. På grund av detta granskades inte uppgifterna i tid och ingen visste hur den kreativa utvecklingen fortskred.

Nu kan alla i teamet tydligt se när åtgärder ska vidtas, chatta och samarbeta inom uppgifterna.

📮 ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om mötes effektivitet deltar nästan 40 % av respondenterna i mellan 4 och 8+ möten per vecka, där varje möte varar upp till en timme. Detta motsvarar en enorm mängd kollektiv tid som ägnas åt möten i hela din organisation. Tänk om du kunde få tillbaka den tiden? ClickUps integrerade AI Notetaker kan hjälpa dig att öka produktiviteten med upp till 30 % genom omedelbara mötesreferat, medan ClickUp Brain hjälper till med automatiserad uppgiftskapning och strömlinjeformade arbetsflöden, vilket förvandlar timmar av möten till användbara insikter.

Vad är Whereby?

Whereby är en webbläsarbaserad videokonferensplattform som gör det möjligt för dig att vara värd för och delta i säkra, tillförlitliga videosamtal från alla enheter som stöder en modern webbläsare.

Användare kan skapa virtuella mötesrum och dela permanenta länkar med andra. Plattformen erbjuder också en inbäddningsbar lösning för utvecklare som vill integrera en videosamtalsfunktion direkt i sina produkter eller tjänster via API:er och SDK:er för hybridkommunikation på arbetsplatsen.

🧠 Kul fakta: Sociala samtal via video (där man bara pratar om saker som inte har med jobbet att göra) hjälper till att minska känslan av avstånd. Team som deltog i studien sa att dessa chattar hjälpte dem att känna sig mer sammankopplade, även om de arbetade på distans.

Whereby-funktioner

Här är några funktioner som är unika för denna programvara för skärmdelning:

Funktion nr 1: Webbläsarbaserade möten med anpassad branding

Anpassa rummets bakgrund för att se professionell ut under möten

Whereby fungerar direkt från din webbläsare. Gäster kan ansluta direkt med en permanent möteslänk, antingen från sin dator eller mobil.

Dessutom kan du behålla ditt varumärkesprofil genom att anpassa dina möten med logotyper, rumsfärger, virtuella bakgrunder och oskärpaeffekter. Till och med dina mötes-URL:er kan anpassas, så att varje kundsession känns genomtänkt och polerad.

Skapa grupprum i Whereby för mindre diskussioner och bättre samarbete

Ibland behöver du mindre diskussioner. Whereby låter värdar skapa separata rum för fokuserat arbete och sedan smidigt föra tillbaka alla till huvudsessionen.

Dessutom kan värdar låsa rum, hantera behörigheter, släppa in gäster från ett väntrum och stänga av eller ta bort deltagare för säkra och strukturerade möten.

Du kan också:

Starta interaktiva digitala whiteboards direkt i samtalet med Miro Whiteboard-integration.

Skicka dokument, bilder och länkar direkt under samtalen

Håll konversationen igång vid sidan av videofönstret för snabba frågor, reaktioner eller filöverföringar med livechatten.

Funktion nr 3: Skärmdelning och inspelning

Dela din skärm för att presentera för kunder med Whereby

Dela hela skärmen eller bara ett programfönster. Kombinera det med bild-i-bild-läget så får du presentationer och demonstrationer utan distraktioner.

Om du vill granska ett samtal senare kan du med Whereby spela in lokalt eller i molnet (om du är rummets ägare). Liveundertexter och transkriptioner gör innehållet tillgängligt senare.

Dessutom är Whereby utformat för att vara inkluderande:

Liveundertexter och en AI-transkriptionssammanfattare för talat innehåll

Tangentbordsnavigering och genvägar för personer med begränsad rörlighet

Aktiv talarmarkering så att alla vet vem som talar

Priser för Whereby

Möten

Gratis (inkluderar en värd)

Pro: 8,99 $/månad (inkluderar en värd)

Företag: 11,99 $/månad per värd

Inbäddat

Gratis provperiod

Build: 9,99 $/månad (betala efter användning)

Enterprise: Anpassad prissättning

🔍 Visste du att? Även din bakgrund kan påverka din hjärna. En studie visade att animerade eller virtuella bakgrunder orsakar mer trötthet än vanliga väggar. Din hjärna bearbetar ständigt små rörelser, så den häftiga tropiska scenen kan istället göra dig trött.

ClickUp vs. Whereby: Jämförelse av funktioner

När du leder ett distribuerat team är alla möten olika. Kundsamtal kräver finess, varumärkesprofilering och enkel åtkomst. Intern samordning kräver sammanhang, ansvarstagande och tydlig uppföljning.

Whereby fungerar bra för externa möten, medan ClickUp omvandlar samarbetet i arbetsytan till konkreta resultat genom att koppla diskussioner direkt till uppgifter, mål och projektdokument.

Här är en detaljerad jämförelse som hjälper dig att välja rätt lösning. 🎯

Funktion nr 1: Videokonferensupplevelse

Låt oss börja med att se hur varje AI-verktyg för möten hanterar dina videosamtal, från snabba incheckningar till fullständiga teammöten.

ClickUp

ClickUp kopplar samman arbete och konversationer. Med ClickUp Meetings kan teamen vara värdar för, organisera och följa diskussioner parallellt med sitt arbete.

Skapa dagordningar och checklistor för att hålla ordning på saker och ting, dela din skärm under samtalet för enkel kommunikation och låt AI snabbt generera slutsatser från diskussionen.

ClickUp AI Notetaker spelar automatiskt in, transkriberar och sammanfattar möten, och plockar ut viktiga åtgärdspunkter och nästa steg.

Läs mer här:

Men du behöver inte ha ett möte för varje kommunikation. När du behöver snabba uppdateringar eller asynkron feedback hjälper ClickUp Clips dig att spela in och dela videomeddelanden i uppgifter eller chattar.

Whereby

Detta verktyg gör det enkelt. Dess webbläsarbaserade videomöten utan nedladdning är utformade för snabba kundsamtal och varumärkesupplevelser. Du kan anpassa mötesrum med din logotyp och dina färger och dela upp diskussioner med undergrupper.

Gäster kan ansluta direkt, vilket gör det perfekt för extern samverkan.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Använd ClickUp för intern och extern synkronisering och omvandla konversationer till handling. Whereby fungerar bäst för kundmöten som är i linje med varumärket.

📖 Läs också: Gratis mallar för anteckningar för bättre organisation

Funktion nr 2: Samarbete och interaktion i realtid

Låt oss också jämföra hur båda låter dig arbeta tillsammans i realtid.

ClickUp

Det är utvecklat för samarbete i realtid. Team kan redigera ClickUp Docs tillsammans, brainstorma på ClickUp Whiteboards, chatta direkt i ClickUp Chat eller kommentera direkt på uppgifter och deluppgifter. Varje kommentar är åtgärdsbar.

I kombination med behörigheter på uppgiftsnivå, omnämnanden och integrationer med andra verktyg gör det samarbetet smidigt från planering till leverans.

Whereby

Whereby fokuserar på realtidssamarbete under möten. Team kan öppna en Miro-whiteboard under ett samtal, dela skärmar, lägga in länkar eller chatta live. Upplevelsen är snabb, användarvänlig och intuitiv, perfekt för workshops, kunddemonstrationer och kreativa sessioner.

Men när mötet är slut upphör ofta också samarbetet. Det finns inget inbyggt sätt att fortsätta arbeta med uppgifter eller innehåll asynkront.

🏆 Vinnare: ClickUp segrar! Denna allt-i-ett-app för meddelanden kombinerar realtids- och asynkron teamwork för att omvandla idéer till konkreta nästa steg.

Funktion nr 3: Skalbarhet och företagsanpassning

Naturligtvis måste du också utvärdera hur väl de skalar och presterar när ditt team eller din organisation växer, med företagets behov i åtanke.

ClickUp

ClickUp erbjuder robust skalbarhet och funktioner i företagsklass, vilket gör det lämpligt för stora organisationer. Du får anpassade behörigheter, detaljerade användarroller och verktyg för administratörshantering för att säkerställa precis kontroll och åtkomstnivåer i hela arbetsytan.

Dessutom stöder ClickUp Single Sign-On (SSO), SAML och tvåfaktorsautentisering (2FA), vilket överensstämmer med företagets säkerhetsstandarder.

Plattformen inkluderar även revisionsloggar, övervakning dygnet runt och penetrationstester för att säkra data dygnet runt.

Whereby

Whereby, å andra sidan, är främst utformat för videosamarbete och erbjuder inte omfattande skalbarhet eller företagsspecifika funktioner. Det saknar avancerade administratörskontroller, användarbehörigheter och rapporteringsverktyg.

Det stöder integrationer med verktyg som Google Kalender och Miro, men erbjuder inte samma djup av företagsanpassade funktioner.

🏆 Vinnare: ClickUp! Det är byggt för att skalas upp med stora team och erbjuder fullständiga administratörskontroller, säkerhet och funktioner i företagsklass.

ClickUp vs. Whereby på Reddit

Vi vände oss till Reddit för att få insikter om hur verkliga användare upplevde ClickUp och Whereby. Det finns inga specifika trådar som diskuterar de två, men här är vad användarna hade att säga om verktygen:

Här är vad en Reddit-användare hade att säga om Wherebys bekvämlighet:

Jag har använt Whereby. Mycket praktiskt för att hålla enkla, snygga videosamtal för att kommunicera med vem som helst, var som helst, med bara en länk. Inga nedladdningar behövs...

Jag har använt Whereby. Mycket praktiskt för att hålla enkla, snygga videosamtal för att kommunicera med vem som helst, var som helst, med bara en länk. Inga nedladdningar behövs...

En ClickUp-användare sa:

Vi har framgångsrikt använt ClickUp för företag i alla storlekar (från enskilda företagare till stora team) och i olika branscher, varav många genererar intäkter på flera miljoner dollar. Ja, ClickUp har problem precis som alla andra plattformar där ute, men funktionerna är fantastiska, särskilt för ett så stort team... Teamledare kommer sannolikt att uppskatta det eftersom det ger dem en överblick över vad som händer utan att de känner att de mikrostyr sina direktunderställda.

Vi har framgångsrikt använt ClickUp för företag i alla storlekar (från enskilda företagare till stora team) och i olika branscher, varav många genererar intäkter på flera miljoner dollar. Ja, ClickUp har problem precis som alla andra plattformar där ute, men funktionerna är fantastiska, särskilt för ett så stort team... Teamledare kommer sannolikt att uppskatta det eftersom det ger dem en överblick över vad som händer utan att de känner att de mikrostyr sina direktunderställda.

En annan användare verkade föredra ClickUp (och de kommer att bli glada att veta att SyncUps nu också ringer):

Jag bytte till det för mitt lilla företag med tre anställda och vi är nöjda med det. Den enda riktiga nackdelen är att SyncUps videochattfunktion inte ringer som Slacks gör. Så ibland missar folk aviseringen. Hoppas de fixar det. Annars är det trevligt att kunna referera till uppgifter direkt i appen.

Jag bytte till det för mitt lilla företag med tre anställda och vi är nöjda med det. Den enda riktiga nackdelen är att SyncUps videochattfunktion inte ringer som Slacks gör. Så ibland missar folk aviseringen. Hoppas de fixar det. Annars är det trevligt att kunna referera till uppgifter direkt i appen.

🔍 Visste du att? En studie visade att nästan 70 % av de tillfrågade uppgav att de kände sig mer produktiva när de ofta/alltid använde videosamtal för teammöten. Detta beror främst på att det minskar missförstånd och gör det möjligt att besvara frågor i realtid.

Vilket videomötesverktyg är bäst?

Rösterna är räknade och vi har en vinnare! 👑

Whereby är utmärkt för snabba kundsamtal och eleganta webbläsarbaserade möten, men brister när det gäller att koppla samtal till konkreta resultat.

ClickUp SyncUps omvandlar diskussioner till praktiskt arbete med AI Notetaker, Clips, uppgiftsintegration och sömlös samordning med dina arbetsflöden. Varje möte blir en möjlighet att driva komplexa projekt framåt, hålla teamen synkroniserade och aldrig tappa bort viktiga beslut.

Dessutom, med alla dina uppgifter, kontextuella konversationer och kunskaper samlade i en AI-driven ClickUp-plattform, försvinner arbetsbelastningen och livet blir mycket enklare.

Så, vad väntar du på? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅