Marknadsföringsstrategier för restauranger: Hur man ökar kundlojaliteten

Central Perk i Friends var inte känt för sitt förstklassiga kaffe eller sin femstjärniga service.

Folk älskade det eftersom det kändes som deras ställe. Den lojaliteten gjorde att gänget kom tillbaka dag efter dag, och det är precis vad varje restaurang vill ha – kunder som väljer dig om och om igen, inte bara för maten utan också för relationen.

En sådan lojalitet växer inte fram över en natt. Den uppstår genom att skapa minnesvärda upplevelser, visa kunderna att du känner dem och hitta sätt att hålla relationen levande långt efter det första besöket.

I det här blogginlägget tittar vi på de bästa marknadsföringsstrategierna för restauranger för att bygga upp den typen av relationer och förvandla tillfälliga gäster till stamkunder. 🧑🏼‍🍳

Som bonus får vi se hur ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, kan hjälpa till!

Varför marknadsföring är viktigt för restauranger

Restauranger lever och dör på uppmärksamhet.

En fullsatt restaurang idag garanterar inte samma publik imorgon i den otroligt konkurrensutsatta restaurangbranschen. Marknadsföring gör din restaurang synlig, bygger en tydlig varumärkesidentitet och förvandlar engångsgäster till en lojal kundbas.

I slutändan är det denna kontinuerliga relation med kunderna som driver en stabil intäktsström.

🧠 Kul fakta: Restauranger har länge använt sig av knapphetens kraft för att öka försäljningen. Tidsbegränsade erbjudanden, som McDonald's säsongsbetonade McRib, skapar en känsla av brådska som får människor att skynda sig att köpa innan produkten försvinner.

De 10 bästa marknadsföringsstrategierna för restauranger

Dessa marknadsföringsstrategier för restauranger hjälper ditt företag att sticka ut och växa. 📈

1. Skapa äkta relationer med hjälp av berättelser på sociala medier

Dina matbilder kanske ser vackra ut, men de smälter in bland alla andra restaurangers innehåll på sociala medier. Storytelling-innehåll skiljer sig åt eftersom det visar människorna och passionen bakom dina rätter.

När din publik ser din kock finslipa sina knivfärdigheter eller din konditor dekorera en födelsedagstårta klockan 6 på morgonen, får de en koppling till personen bakom deras måltid.

Dessa autentiska ögonblick skapar något kraftfullt som prisfokuserade konkurrenter inte kan efterlikna. Berättelser bygger emotionella broar som förvandlar tillfälliga gäster till hängivna förespråkare som utan tvekan rekommenderar dig till sina vänner.

Hur man genomför denna strategi med precision

Planera in filmning under förberedelserna när energinivån är som högst och belysningen i köket skapar dramatiska skuggor.

Utveckla en egen filmstil med hjälp av tre sekvenser: förberedelse av ingredienser, matlagning och kundens första reaktion.

Lägg på trendiga regionala ljudspår över filmklipp och lägg till bildtexter som speglar din restaurangs unika röst och lokala humor.

Planera inlägg strategiskt under lunchtid (kl. 11–13) och middagstid (kl. 17–19).

Analysera engagemangsmönster och marknadsföringsproduktivitetsmått för att identifiera vilka berättelser och teman som naturligt lockar publiken.

📌 Exempel: En lokal pizzeria har enkla 30-sekundersklipp som visar hur degen spinns till perfektion, ackompanjerat av uppiggande musik och texter som ”Färsk deg, fräsch stämning!”. Klippen genererar konsekvent tusentals visningar och driver märkbar kundtrafik under lunchtid. Ännu bättre är att kunderna nu specifikt ber om att få se degkastningsprocessen med egna ögon. Detta förvandlar det som en gång var ett dolt arbete i köket till underhållning under middagen som konkurrenterna inte kan kopiera.

2. Odla långsiktiga relationer med e-postmarknadsföringskampanjer

Till skillnad från sociala mediers opålitliga algoritmer är e-post en direktlinje till dina kunder – som en veckovis kaffestund med dina mest lojala kunder.

Denna personliga kommunikationskanal är en viktig del av din marknadsföringsstrategi. Den gör det möjligt för dig att dela exklusiva berättelser, säsongsbetonade insikter och specialerbjudanden som får prenumeranterna att känna sig som insiders.

Behandla din e-postlista som en gemenskap, inte som en försäljningskanal. Få prenumeranterna att känna sig som insiders genom att konsekvent dela med dig av värdefulla exklusiva berättelser, kockens tips och innehåll från kulisserna. Detta skapar en genuin relation som leder till fler besök.

Hur man genomför denna strategi med precision

Installera surfplattbaserade registreringssystem vid receptionen och erbjud exklusiva digitala kokböcker med förenklade versioner av dina signaturrätter.

Skapa en välkomstsekvens i tre delar som levererar den utlovade kokboken, delar med sig av din grundarhistoria och erbjuder ett tidsbegränsat incitament för besök.

Segmentera dina återkommande kunder baserat på POS-data, inklusive kostpreferenser, besöksfrekvens och favoritkategorier på menyn för riktade meddelanden.

Skicka nyhetsbrev varannan vecka, i mitten av veckan, när människor börjar planera sina matupplevelser under helgen.

Spåra vilket innehåll som genererar flest bokningar inom 48 timmar och satsa extra på de format som fungerar bäst.

Programmera automatiserade födelsedags- och jubileumskampanjer som uppmärksammar viktiga milstolpar för kunderna.

📌 Exempel: En restaurang som serverar råvaror direkt från gården kan förändra sin e-postmarknadsföringskalender genom att fokusera på utbildning snarare än marknadsföring. Deras månatliga nyhetsbrev lyfter fram säsongens råvaror och innehåller intervjuer med lokala bönder, kompletterade med enkla recept som kunderna kan laga hemma. Denna strategi har skapat en engagerad gemenskap där prenumeranterna regelbundet svarar med frågor om matlagning och förslag på menyer. Restaurangen använder nu dessa konversationer som vägledning för utvecklingen av sin säsongsmeny och skapar rätter som den vet att dess publik vill ha.

3. Utöka din räckvidd organiskt genom lokala samarbeten med samhället

Samarbeten med lokalsamhället kopplar dig till människor som redan litar på din partnerorganisation. Denna förtroendeöverföring är värdefull eftersom den ökar sannolikheten att potentiella kunder kommer att prova din restaurang.

Tänk på hur deltagarna på ett yogastudio efter träningen naturligt längtar efter hälsosamma smoothies, eller hur bokhandelsbesökare uppskattar att ha ett mysigt kafé i närheten. Dessa naturliga kopplingar skapar vinn-vinn-situationer som gynnar alla inblandade samtidigt som de bygger upp gemenskapen.

Hur man genomför denna strategi med precision

Kartlägg andra lokala företag inom gångavstånd som betjänar dina idealkunder men som inte konkurrerar med dina erbjudanden.

Skapa material med gemensamt varumärke som kan visas tydligt på båda platserna utan att se ut som reklam.

Inför månatliga utvärderingsmöten med hjälp av konkreta mått som användning av unika rabattkoder och nya kundundersökningar från ditt schemaläggningsverktyg för restauranger.

Utforma säsongskampanjer som är anpassade efter både företagets högsäsong och kundernas behov.

För detaljerade register över samarbeten och spåra vilka samarbeten som genererar högst kundförvärv och kundbehållning.

📌 Exempel: Ett frukostcafé märkte att yogastudion i närheten avslutade sina klasser precis när de öppnade varje morgon. Kaféägaren kontaktade yogainstruktören med ett specifikt förslag: rabatt på smoothies efter lektionen för yogastudenter i utbyte mot att kaféet marknadsfördes som ett hälsosamt cateringalternativ för studions workshops. Detta samarbete har genererat dussintals nya stamkunder som nu utökar sina hälsorutiner från yogamattan till frukostbordet. Dessutom arrangerar de gemensamt månatliga workshops om medveten kost som alltid blir fullbokade, vilket positionerar båda företagen som ledande inom hälsa i sitt område.

4. Utnyttja social bevisning med kampanjer med användargenererat innehåll

Professionella matfotografier kan se perfekta ut, men kan kännas sterila och främmande från den faktiska matupplevelsen. Däremot fångar äkta kundfoton spänningen och den äkta glädjen i att upptäcka en fantastisk måltid.

Människor litar mycket mer på dessa verkliga ögonblick än på polerat varumärkesinnehåll, vilket gör användargenererat innehåll till din mest trovärdiga marknadsföringsresurs.

Ge människor övertygande skäl att dela sina upplevelser och ge dem meningsfull uppskattning när de gör det. När dessa kampanjer genomförs på ett genomtänkt sätt skapar de entusiasm i samhället och lockar nya kunder som vill vara med på det roliga.

Hur man genomför denna strategi med precision

Lansera månatliga temakampanjer kopplade till säsongens specialerbjudanden, lokala evenemang eller signaturrätter som fotar bra.

Skapa inträdeskrav som säkerställer kvalitetsinnehåll: inkludera rätternas namn, beskrivande smakord och vänmärken.

Skapa dedikerade Instagram Story-höjdpunkter och organisera inläggen efter menykategori för att underlätta för potentiella kunder att bläddra igenom dem.

Svara personligt på varje inlägg och hänvisa till specifika detaljer från inlägget istället för att skicka generiska tackmeddelanden.

Övervaka engagemangsmätvärden som går utöver ytliga gillamarkeringar och fokusera på sparade inlägg, delningar och profilbesök efter att innehåll har presenterats.

📌 Exempel: En hamburgerrestaurang skapade #BurgerFaceChallenge, där kunderna uppmuntrades att fotografera sina äkta reaktioner när de tog den första biten av deras signaturburgare. Vinnarna får en månads gratis måltider, vilket motiverar högkvalitativt deltagande. Kampanjen har genererat hundratals autentiska inlägg som visar människors förvåning och glädje över hamburgarens storlek och smak. Restaurangen presenterar dagligen vinnande bidrag på sina sociala kanaler, vilket skapar en cykel där deltagarna känner sig uppmärksammade och deras vänner vill uppleva samma spänning.

🔍 Visste du att? Konceptet med en modern restaurang uppstod i Paris på 1700-talet, där restauranger började erbjuda en meny med rätter som kunde konsumeras på plats. Denna förändring från värdshus och krogar markerade restaurangbranschens födelse.

5. Belöna äkta kundrelationer genom lojalitetsprogram

Istället för att skapa komplexa lojalitetsprogram som känns som läxor, fokusera på enkel uppskattning. Medan förvirrande poäng och nivåer frustrerar kunderna, skapar äkta erkännande en emotionell koppling.

Den verkliga magin ligger i de personliga detaljerna – att komma ihåg preferenser och fira speciella tillfällen. Detta får kunderna att känna sig verkligen uppskattade, vilket skapar en varaktig lojalitet som konkurrenterna inte så lätt kan efterlikna.

Hur man genomför denna strategi med precision

Implementera dubbla system som kombinerar enkla fysiska stämpelkort med valfria digitala appar för kunder som vill ha ytterligare funktioner.

Konfigurera din matadministrationsprogramvara så att den markerar viktiga kunduppgifter som födelsedagar, kostrestriktioner och årsdagar.

Strukturera belöningar i tre meningsfulla kategorier: matförmåner, uppgraderingar av upplevelsen och bekvämlighetsförmåner som kunderna verkligen uppskattar.

Genomför kvartalsvisa undersökningar bland programmedlemmarna med korta, fokuserade frågor om deras favoritbelöningar och önskade tillägg.

Jämför konsumtionsmönster och besöksfrekvens mellan medlemmar och icke-medlemmar för att beräkna programmets verkliga avkastning.

Skapa överraskande ögonblick av erkännande för dina mest frekventa besökare genom handskrivna anteckningar och exklusiva inbjudningar till evenemang.

📌 Exempel: Ett kafé hade ett enkelt lojalitetsprogram: köp nio kaffe, få det tionde gratis. De förbättrade dock upplevelsen genom att erbjuda bonuspoäng för att prova nya rätter på menyn, vilket ökade den genomsnittliga orderstorleken samtidigt som kunderna fick prova olika produkter. Det som verkligen skiljer dem från andra är deras personliga uppmärksamhet – de kommer ihåg stamkundernas namn och vanliga beställningar och frågar till och med om familjemedlemmar som nämnts i tidigare samtal.

6. Fånga sökande vid rätt tillfälle med lokal SEO

När någon söker efter "restauranger nära mig" befinner de sig i det perfekta ögonblicket i kundresan – hungriga, redo att spendera pengar och på jakt efter omedelbara lösningar.

Lokal sökmotoroptimering (SEO) säkerställer att du visas i dessa sökningar med hög köpintention när potentiella kunder aktivt fattar beslut om var de ska äta.

För att dominera dessa sökningar bör du tillhandahålla den omfattande, hjälpsamma information som Google belönar. Med tiden skapar denna konsekventa insats digital auktoritet som lämnar konkurrenterna bakom sig.

Hur man genomför denna strategi med precision

Genomför veckovisa granskningar av Google My Business, uppdatera öppettider, lägg till foton och publicera inlägg om kommande specialerbjudanden.

Utveckla platsspecifika webbsidor för omgivande områden med tips om parkering, vägbeskrivningar och lokala sevärdheter.

Ställ in Google Alerts för att övervaka ditt restaurangnamn, diskussioner om restauranger i området och omnämnanden av signaturrätter för att kunna reagera omedelbart.

Uppmuntra positiva Google-recensioner under toppmoment när kunderna är genuint nöjda med sin upplevelse.

Spåra månatliga sökresultat för viktiga lokala termer med hjälp av Google Search Console för att identifiera förbättringar och möjligheter i rankningen.

📌 Exempel: En thailändsk restaurangägare bestämde sig för att personligen svara på alla Google-recensioner, oavsett om de var positiva eller innehöll konstruktiv kritik. De publicerar nya bilder på veckans specialerbjudanden och uppdaterar noggrant helgdagar och specialevenemang. Dessa konsekventa insatser gjorde att de gick från sidan tre till de tre bästa resultaten för ”thailändsk mat [stadens namn]”. Överraskande nog upptäckte de att genomtänkta svar på negativa recensioner ofta omvandlade missnöjda kunder till lojala förespråkare. Detta berodde på att de uppskattade ägarens genuina engagemang för förbättringar och kundnöjdhet.

7. Skapa en känsla av brådska och spänning genom säsongsbetonade menykampanjer

Även om tidsbegränsade erbjudanden är effektiva bör du undvika att skapa en konstgjord känsla av brådska, vilket kan upplevas som manipulativt och skada förtroendet. Genomför istället autentiska säsongsbetonade kampanjer och koppla specialerbjudanden till verkliga årstider och kulturella händelser.

När de görs på rätt sätt genererar dessa kampanjer medieuppmärksamhet, buzz på sociala medier och kundentusiasm som sträcker sig långt bortom själva kampanjperioden.

Hur man genomför denna strategi med precision

Planera säsongsmenyer fyra månader i förväg för att säkra förstklassiga råvaror och förhandla fram förmånliga priser innan efterfrågan når sin topp.

Skapa fängslande bakgrundshistorier som kopplar varje begränsad rätt till lokala jordbrukscykler, kulturella traditioner eller historisk betydelse.

Använd nedräkningsmarknadsföring i alla kanaler och betona specifika slutdatum och tillgänglighet av ingredienser.

Prissätt säsongsprodukter på premiumnivåer som speglar deras speciella karaktär och högre kvalitet på ingredienserna.

Dokumentera omfattande prestationsdata, inklusive försäljningssiffror, kundfeedback och engagemang i sociala medier, för framtida optimering.

📌 Exempel: Varje oktober lanserar en steakhouse sina "Harvest Season Specials" med rätter tillagade med lokalt odlade höstgrönsaker som butternut squash, brysselkål och rotfrukter. De marknadsför dessa rätter som "endast tillgängliga till och med den 30 november", vilket skapar en genuin känsla av brådska kopplad till den faktiska skördesäsongen. Menybeskrivningarna informerar kunderna om specifika lokala gårdar och säsongsbetonade odlingsmetoder, vilket motiverar premiumpriserna samtidigt som det bygger upp relationer inom samhället. De samarbetar också med utvalda gårdar för Instagram-takeovers, där de visar skördeaktiviteter och skapar innehåll som förstärker kopplingen till säsongen.

🚀 Fördel med ClickUp: Låt ClickUp Calendar schemalägga dina säsongsbetonade menyuppgifter automatiskt. Ange lanseringsdatum så blockeras förberedelser, beställningar av ingredienser och marknadsföringsdeadlines så att dina tidsbegränsade rätter serveras precis i tid. För en sommarmeny med bär kan AI automatiskt schemalägga menyfastställande, inköp av bär och inlägg på sociala medier, så att ditt team kan hålla sig på rätt spår utan manuell planering.

8. Engagera lokala målgrupper genom samarbeten med influencers

Lokala matentusiaster med en liten men engagerad följarskara kan driva betydande affärer eftersom deras publik känner dem personligen och bor i närheten.

Nyckeln är att identifiera mikroinfluencers som verkligen delar dina varumärkesvärden och har autentiska relationer med sin lokala gemenskap.

Hur man genomför denna strategi med precision

Undersök potentiella samarbetspartners genom att analysera deras engagemangsnivåer och se till att publikens interaktion överstiger 3 % för att skapa en autentisk gemenskap.

Utveckla omfattande samarbetspaket, inklusive tillgång till kulisserna, berättelser om ingrediensernas ursprung och exklusiva förhandsvisningar av menyer.

Ge viktiga riktlinjer för budskap samtidigt som du uttryckligen uppmuntrar personlig tolkning och autentiskt uttryck.

Upprätta spårningssystem med unika rabattkoder och anpassade länkar för att övervaka trafiken och marknadsförings-KPI:er.

Fokusera uteslutande på influencers inom 30 km, eftersom restaurangbesök kräver fysisk närhet och lokal trovärdighet.

📌 Exempel: En sushirestaurang började bjuda in lokala matbloggare till exklusiva omakase-upplevelser och bad i gengäld endast om ärliga recensioner online. Tre noggrant utvalda bloggare delade detaljerade inlägg om sin kväll och lyfte fram kockens teknik, ingrediensernas ursprung och den allmänna atmosfären. Den äkta entusiasmen i deras innehåll genererade hundratals nya följare på sociala medier och en märkbar ökning av bokningarna följande månad.

9. Anordna evenemang som förvandlar middagar till upplevelser

Regelbunden middagsservering genererar förutsägbara intäkter, men specialevenemang skapar exklusiva upplevelser som kunderna inte kan återskapa hemma eller någon annanstans.

Dessa tillfällen positionerar din restaurang som en kulturell destination.

Framgångsrika restaurangevenemang utnyttjar din befintliga lokal, utrustning och expertis för att leverera exceptionellt värde som motiverar högre priser. Dessutom ger de utmärkt innehåll för sociala medier och skapar djupare relationer med kunder som upplever din restaurang på nya, engagerande sätt.

Hur man genomför denna strategi med precision

Välj evenemangskoncept som lyfter fram ditt teams befintliga styrkor samtidigt som du använder befintliga råvaror och utrustning för att minimera extra kostnader.

Beräkna prissättningen med hjälp av en exakt formel: totala kostnader multiplicerade med tre, plus en upplevelsepremie som återspeglar det unika värde som erbjuds.

Marknadsför evenemang genom riktade kanaler och prioritera dina mest engagerade e-postprenumeranter och följare på sociala medier.

Implementera strömlinjeformade bokningssystem som samlar in viktig information som kostrestriktioner och kontaktuppgifter för framtida marknadsföring.

Följ upp med deltagarna inom 48 timmar med hjälp av korta enkäter om favoritögonblick och förslag på framtida evenemang.

📌 Exempel: En italiensk restaurang lanserade månatliga kurser i "Pasta Making 101" där deltagarna lär sig traditionella tekniker innan de njuter av en trerättersmiddag med deras handgjorda pasta. Dessa sessioner säljer alltid slut till premiumpriser och leder ofta till framtida middagsbokningar. Många deltagare bokar privata pastakurser för födelsedagar och jubileum, vilket skapar en extra intäktskälla som kräver minimala omkostnader. Restaurangen fotograferar varje kurs för att skapa innehåll till sociala medier och har en väntelista med över 200 personer som gärna vill delta i framtida kurser.

10. Aktivera mun-till-mun-marknadsföring med hjälp av rekommendationer

Personliga rekommendationer genererar fler restaurangbesök än någon traditionell marknadsföringskanal, men de flesta restauranger förlitar sig på tur snarare än på system för att generera dessa värdefulla rekommendationer.

Ett strategiskt rekommendationsprogram gör att nöjda kunder blir dina bästa ambassadörer. Resultatet blir en vinst för alla: den som rekommenderar känner sig uppskattad, den nya gästen får en pålitlig rekommendation och du får en ny lojal kund.

Hur man genomför denna strategi med precision

Strukturera belöningar som meningsfulla restaurangkrediter snarare än procentuella rabatter för att betona värdet och samtidigt uppmuntra återbesök.

Planera dina kampanjer under perioder med hög kundnöjdhet, när kunderna naturligt vill dela med sig av sina positiva upplevelser.

Erbjud flera olika delningsmekanismer, inklusive fysiska rekommendationskort, digitala koder och QR-skanningsalternativ, för olika preferenser.

Belöna dina mest aktiva ambassadörer med VIP-behandling, till exempel prioriterade sittplatser, exklusiva förhandsvisningar av menyer och inbjudningar till specialevenemang.

📌 Exempel: En mexikansk restaurang skapade ett enkelt rekommendationsprogram som erbjuder befintliga kunder betydande restaurangkrediter för varje lyckad rekommendation, medan nya kunder får välkomstrabatter vid sitt första besök. De spårar rekommendationer genom en enkel app som låter kunderna skicka digitala presentkort direkt till vänner, vilket gör delningsprocessen enkel och spårbar. Genom detta program genererar de dussintals nya kunder varje månad och har upptäckt att rekommenderade kunder har ett betydligt högre livstidsvärde än de som förvärvats via andra marknadsföringskanaler.

Hur ClickUp stöder restaurangers marknadsföringsinsatser

Att sköta marknadsföringen för en restaurang känns ungefär som att sköta köket. Idéerna kommer snabbt, timing är viktigt och allt faller samman om ett steg missas.

Den kreativa sidan är rolig, men den operativa sidan kan kännas oändlig.

ClickUp för marknadsföringsteam ger restaurangmarknadsförare ett sätt att hålla ordning, snabbt fånga upp idéer och driva kampanjer framåt utan att slösa tid. Så här håller marknadsföringsprogramvaran för företag marknadsföringsstrategierna för restauranger på rätt spår. 🍴

Ta upp tidigare kampanjer igen

Varje stor kampanj börjar med samma fråga: Vad fungerade förra året? Såldes Valentines fasta meny slut på grund av Instagram-annonserna, eller var det e-postkampanjen som lockade gästerna?

Det tar timmar att leta igenom gamla e-postmeddelanden och filer för att pussla ihop det.

Hämta information från tidigare marknadsföringskampanjer för restauranger med ClickUp Brain

ClickUp Brain gör den processen enkel. Eftersom det kopplar samman hela din arbetsyta kan du helt enkelt be om det du behöver och få det att dyka upp på några sekunder.

📌 Prova detta tips: Ta fram texten som vi använde för förra årets e-postkampanj till alla hjärtans dag, tillsammans med den kundfeedback vi loggade och den slutgiltiga flygbladdesignen.

Istället för att spendera en eftermiddag på att leta efter gamla dokument kan du utgå från beprövat material och förfina det. Ditt team kan omedelbart börja vara kreativa eftersom sammanhanget redan finns på plats.

🧠 Kul fakta: Från 1930-talet till 1950-talet använde restauranger ofta tändsticksaskar som reklam. Dessa färgglada tändsticksaskar hade restaurangens namn och logotyp och fungerade både som en funktionell artikel och ett marknadsföringsverktyg.

Skriv ner nya idéer innan de försvinner

Några av de bästa marknadsföringsidéerna uppstår utanför kontoret. En kock kan föreslå en säsongsbetonad förrätt medan han förbereder middagen. En chef kan föreslå en frågesportskväll medan han kassar in. Om dessa idéer inte fångas upp omedelbart försvinner de i stressen.

Använd ChatGPT i ClickUp Brain MAX för att skriva texter för marknadsföringskampanjer för restauranger

ClickUp Brain MAX löser det. Det fungerar som ett komplement till din dator där du snabbt kan tala in och spara idéer som riktiga uppgifter.

Du kan till exempel säga: ”Skapa en uppgift för att marknadsföra Margarita Monday, tilldela den till design- och socialavdelningen och sätt datumet till nästa torsdag.” Brain MAX omvandlar din diktering till textinstruktioner som omedelbart skapar en uppgift med ett slutdatum och tydliga ansvariga.

Brain MAX ger dig också kontroll över vilken AI-modell du vill använda för olika uppgifter.

För lekfull copywriting kan du byta till ChatGPT. För att skapa en marknadsföringskalender kan Gemini ge dig struktur. Claude fungerar bäst för att skärpa tonen i dina webbplatsuppdateringar. Du är inte låst till en enda AI-assistent, utan kan välja den som passar bäst för uppgiften.

Be Gemini i ClickUp Brain MAX att skapa en publiceringskalender för din restaurang

Detta hjälper teamet att:

Fånga spontana idéer utan extra skrivande

Håll kampanjplaneringen igång under rusningstider

Använd rätt AI-modell för olika typer av uppgifter

Automatisera överlämningarna som bromsar kampanjerna

Restaurangkampanjer fastnar ofta i överlämningsfasen. En flygbladskampanj för 4 juli-grillfesten kan vara klar, men kampanjen avstannar om ingen vet att den väntar på godkännande. Chefer lägger mer tid på att jaga uppdateringar än på att planera nästa kampanj.

Automatisera återkommande kampanjer för din restaurangs varumärkesidentitet med ClickUp Automations

ClickUp Automations håller igång verksamheten. Du kan ställa in regler så att systemet hanterar överlämningarna åt dig. Till exempel:

När designern har laddat upp flygbladet taggas GM omedelbart för godkännande.

Efter att GM har godkänt skapas och tilldelas uppgiften för sociala medier automatiskt.

Två dagar före evenemanget skickas en påminnelse till personalen i restaurangen om att sätta upp flygblad och lägga upp information på restaurangens Facebook-sida.

Kampanjen flyter från ett steg till nästa utan att någon behöver driva den framåt hela tiden.

Förvandla otydliga önskemål till genomförbara kampanjer

Alla marknadsföringsteam har hört det: ”Vi borde marknadsföra den nya hamburgaren.”

Idén är bra, men utan detaljer är den oanvändbar. Vad är budgeten? Vilken kanal? När ska den lanseras? Att klargöra dessa punkter leder till oändliga diskussioner fram och tillbaka.

Effektivisera kreativa förfrågningar för offline-marknadsföringsstrategier och mer med ClickUp Forms

Du kan skapa ett enkelt formulär i ClickUp där personalen kan skicka in sina förfrågningar. De fyller i grundläggande information – kampanjtyp, budget, datum och nödvändiga resurser. Formuläret skapar automatiskt en uppgift i ditt arbetsområde, komplett med deadlines och ansvariga.

Se alla kampanjer på ett och samma ställe

Marknadsföring av restauranger sker sällan med en kampanj i taget. En höstkampanj för catering kan överlappa med happy hour-erbjudanden och ett Halloween-evenemang. Utan en tydlig överblick är det lätt att överbelasta teamet eller missa deadlines.

Spåra restaurangkampanjer i ClickUp Dashboards för att hantera arbetsbelastningen och upptäcka flaskhalsar i tid

ClickUp Dashboards samlar allt detta i en enda översikt. Du kan se:

Vilka kampanjer väntar på godkännande?

Vem har för mycket att göra den här veckan?

Hur många designuppgifter fastnat i granskning

Vilka kampanjer ligger i tid och vilka ligger efter?

Du kanske till exempel märker att din designer är överbelastad eftersom du har begärt marknadsföringsmaterial för Labor Day och brunch samtidigt. Denna insyn gör att du kan justera prioriteringarna innan deadlines missas.

🔍 Visste du att? 1997 castade Pizza Hut Mikhail Gorbatsjov i en reklamfilm där ryssar diskuterade hans arv – frihet kontra kaos – innan de enades om en sak: ”Tack vare honom har vi Pizza Hut.” Gorbatsjov säger aldrig något, men hans tysta cameo förvandlade en pizzareklam till global politisk teater, vilket gjorde den till en av de mest minnesvärda restaurangreklamerna någonsin.

Kom igång på ett smartare sätt med en färdig marknadsföringsplan

Att bygga en kampanjmarknadsföringsplan från grunden kan ta längre tid än själva kampanjen. Du måste skapa uppgifter för e-post, sociala medier, evenemang och trycksaker innan det kreativa arbetet ens kan börja.

Få en gratis mall Kom igång med kampanjer snabbare med ClickUps mall för lokal restaurangmarknadsföring.

ClickUps mall för lokal restaurangmarknadsföring sparar dig det arbetet. Den är förladdad med arbetsflöden för vanliga kampanjer som semestererbjudanden, lojalitetserbjudanden eller evenemangskvällar.

Marknadsföringskampanjmallen ger dig fem olika vyer – Viktiga resultat, Tidslinje, Kom igång-guide, Mål och Progress Board – som hjälper dig att få insikter och effektivisera marknadsföringsinsatserna.

Hör vårt marknadsföringsteam berätta om hur de använder ClickUp:

Vår strategi för integrerad marknadsföring går utöver att bara anpassa kampanjer till den övergripande strategin. Det handlar om att förena alla våra marknadsföringsfunktioner, tillgångar och processer till en enda källa som integreras sömlöst med resten av våra system. ClickUp gör allt detta enkelt att genomföra och dela mellan våra team.

Vår strategi för integrerad marknadsföring går utöver att bara anpassa kampanjer till den övergripande strategin. Det handlar om att förena alla våra marknadsföringsfunktioner, tillgångar och processer till en enda källa som integreras sömlöst med resten av våra system. ClickUp gör allt detta enkelt att genomföra och dela mellan våra team.

🧠 Kul fakta: I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet experimenterade restauranger med ny arkitektur – byggnader formade som snäckor, djur och till och med gigantiska livsmedel – för att fånga bilisternas uppmärksamhet. Ett känt exempel är restaurangen Brown Derby i Hollywood, som byggdes för att se ut som en derbyhatt. Det var ”eatertainment” innan termen ens fanns.

Servera framgång med ClickUp

Att driva marknadsföring för en restaurang kan kännas som en oavbruten rusning. Du har specialerbjudanden att marknadsföra, inlägg på sociala medier att schemalägga, menyer att uppdatera och evenemang att marknadsföra, allt samtidigt. Ett missat steg och hela kampanjen hamnar på efterkälken.

ClickUp ser till att allt flyter på smidigt.

ClickUp Brain och Brain MAX förvandlar spontana idéer till polerade texter och tydliga uppgifter. Formulär säkerställer att kreativa förfrågningar hamnar exakt där de ska, vilket undviker förvirring och förseningar.

Automatiseringar driver uppgifterna framåt automatiskt, och instrumentpaneler visar tydligt vilka kampanjer som väcker uppmärksamhet och vilka som behöver en skjuts.

Få din marknadsföring att fungera lika smidigt som ditt kök. Registrera dig för ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor (FAQ)

A. De bästa marknadsföringsstrategierna för restauranger inkluderar optimering för lokala sökningar (lokal SEO), att engagera kunder på sociala medier, genomföra e-postmarknadsföringskampanjer, skapa lojalitetsprogram, erbjuda säsongsbetonade eller tidsbegränsade menykampanjer och bygga partnerskap med lokala företag för att attrahera lojala kunder och stärka banden till samhället.

A. Små restauranger kan locka nya kunder genom att erbjuda specialerbjudanden eller tidsbegränsade kampanjer, uppmuntra rekommendationer och mun-till-mun-marknadsföring, samarbeta med närliggande företag för gemensamma kampanjer, upprätthålla korrekta online-listningar och recensioner samt dela autentiskt, engagerande innehåll på sociala medier som lyfter fram deras unika erbjudanden.

A. Effektiva digitala marknadsföringsstrategier för restauranger inkluderar att hålla Google My Business uppdaterat, köra riktade annonser på sociala medier, skicka nyhetsbrev och personliga e-postmeddelanden, samarbeta med lokala influencers, marknadsföra bokningar på onlinebokningsplattformar och dela innehåll från kulisserna eller berättelser för att skapa en relation med kunderna.

A. Restauranger använder sociala medier för att visa upp sina menyalternativ, dela med sig av kulisserna, lyfta fram specialevenemang eller erbjudanden, anordna tävlingar eller utlottningar, interagera med följare genom kommentarer och meddelanden samt bygga upp en gemenskap av lojala kunder som stöder och förespråkar deras varumärke.

A. Verktyg som hjälper till att hantera marknadsföringskampanjer för restauranger inkluderar ClickUp för planering och uppföljning av uppgifter, schemaläggningsverktyg för sociala medier som Buffer eller Later, e-postmarknadsföringsplattformar som Mailchimp eller Klaviyo och CRM-system för hantering av lojalitetsprogram och kundrelationer.