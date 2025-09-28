11 gratis Lotus Diagram-mallar för brainstorming och idémappning

Det första Lotus-diagrammet skapades på 1970-talet av Yasuo Matsumura, en japansk managementkonsult. Inspirerad av mind mapping och andra kreativa tekniker från den tiden ville han utforma en strukturerad brainstormingmetod som gjorde det lättare för team att systematiskt utveckla en central idé.

Det är det som är det fina med ett lotusdiagram. Börja med en enda idé i mitten och låt den sedan utvecklas till organiserade kluster av möjligheter. Det som vanligtvis börjar som ett vagt koncept blir en karta över kopplingar som du kan spåra på ett korrekt sätt.

I den här guiden utforskar vi gratis mallar för Lotus-diagram från ClickUp och andra, för kreativ inspiration, strukturerat tänkande och teamsamarbete.

Vad är Lotus Diagram-mallar?

En Lotus Diagram-mall är ett visuellt verktyg för brainstorming och organisering som hjälper dig att strukturera idéer, koncept eller uppgifter på ett tydligt och hierarkiskt sätt.

Det har fått sitt namn efter sin likhet med en lotusblomma, med en central idé omgiven av sammankopplade lager av relaterade idéer och begrepp.

Diagrammet består vanligtvis av ett 3×3-rutnät där den mittersta rutan är din huvudidé och de åtta omgivande rutorna är underidéer. Var och en av dessa underidéer kan sedan själv bli centrum för ett annat 3×3-rutnät (en annan lotus).

Vad kännetecknar en bra Lotus Diagram-mall?

Innan du börjar kartlägga idéer bör du veta vad som skiljer en bra Lotus Diagram-mall från en dålig:

Lätt att följa: Hjälper dig att enkelt skilja mellan huvudidé, detaljer och utvidgningar med hjälp av rätt avstånd, justering, kantlinjer, färgkodning, ikoner osv.

Strukturerad expansion: Gör det möjligt att lägga till fler blommor (lager av underidéer) utan att bryta layouten och fungerar lika bra för enkel brainstorming (bara en lotus) eller detaljerad planering (flera blommor).

Utrymme för anteckningar: Har tillräckligt med utrymme för nyckelord eller små skisser och marginaler för längre anteckningar eller klisterlappar.

Visuell organisation: Gör det enkelt att se samband och hierarkier med ett ögonkast tack vare rena linjer, symmetri och valfri färgkodning.

Vägledande frågor: Hjälper nybörjare att strukturera sina tankar utan att komplicera diagrammet med etiketter som "Huvudidé" eller "Åtgärd".

👀 Visste du att? Termen ”brainstorming” har sitt ursprung i 1940-talet och myntades av reklamchefen Alex F. Osborn i Applied Imagination (1953). Han betonade regler som ”satsa på kvantitet” och ”avstå från kritik” för att stimulera kreativiteten.

Lotus Diagram-mallar i korthet

Här är en sammanfattande tabell över alla Lotus-diagrammallar som listas i denna blogg:

Lotus Diagram-mallar

ClickUp erbjuder också över 1 000 mallar som kombinerar dessa verktyg i ett enda arbetsflöde. De utvidgar tekniken bortom planering och kopplar den direkt till genomförande.

Låt oss ta en titt på några andra Lotus Diagram-mallar som kan hjälpa dig att komma igång 👇

1. Lotus Blossom Brainstorming Template av Visual Paradigm

via Visual Paradigm

För team som behöver gå bortom ytliga idéer erbjuder Lotus Blossom Brainstorming Template ett strukturerat rutnät för att utvidga ett centralt tema till flera lager av underidéer. Genom att tvinga fram bredd och djup hjälper det till att upptäcka idéer som ditt team annars kanske skulle förbise.

Så här kan du använda mallen:

Börja med en huvudidé i mitten och lägg till åtta yttre block för viktiga teman.

Förvandla grenar till ytterligare underblock och skapa en visuell "blomma" som uppmuntrar till djupare utforskning av varje koncept.

Använd det färgkodade rutnätet för att se hur idéer hänger ihop, utvecklas och divergerar.

✅ Perfekt för: Produktstrateger som kartlägger nya funktioner eller lärare som utformar flerstegsramverk för lärande.

💡 Proffstips: I ClickUp Mind Maps kan du skapa lotusdiagram som går utöver visualisering. Börja med en tom duk för att brainstorma fritt eller välj en uppgiftsbaserad karta för att omedelbart koppla varje gren till genomförbara åtgärder. Med inspiration från de bästa exemplen på tankekartor kan du skapa beroenden mellan uppgifter, omorganisera prioriteringar med dra-och-släpp-funktionen och till och med spåra arbetsflöden tillbaka till större mål. Brainstorma, koppla ihop uppgifter och prioritera arbetsflöden visuellt med ClickUp Mind Maps.

2. Lotusdiagrammall från Conceptboard

via Conceptboard

Lotus Diagram-mallen från Conceptboard ger dina arbetsplatssamtal en tydlig struktur redan från början. Öppna tavlan, bjud in ditt team och placera huvudämnet i den mittersta rutan. Därifrån fylls den första ringen med åtta initiala idéer. Var och en av dessa blir en språngbräda för vidare tankar i nästa ring.

Så här kan du använda mallen:

Identifiera överlappande idéer som kan kombineras eller relateras till varandra för att hitta starkare koncept.

Låt oväntade idéer inspirera till nya möjligheter och hjälpa dig att generera en komplett uppsättning med 24 olika alternativ kring ditt huvudfokus.

Exportera mallen som PDF och skriv ut den för gruppgranskning.

✅ Perfekt för: Workshopledare som håller virtuella brainstormingsessioner där strukturerad deltagande är viktigt.

🧠 Kul fakta: Med 6-3-5 Brainwriting-metoden kan du generera 108 idéer på bara 30 minuter! Metoden uppfanns 1968 av Bernd Rohrbach och går ut på att 6 personer skriver ner 3 idéer var 5:e minut och sedan byter papper med varandra, vilket snabbt bygger vidare på varandras kreativitet.

3. Lotusdiagrammall från Whiteboard Team

via Whiteboard Team

​​Lotus Diagram Template by Whiteboard Team förvandlar en enda idé till ett nätverk av möjligheter, perfekt för entreprenörer. Börja med att skriva ditt huvudämne i den mittersta rutan. De omgivande blocken fungerar som utgångspunkter för första omgångens idéer, och därifrån kan varje idé utvidgas utåt tills tavlan är fylld med relaterade begrepp.

Så här kan du använda mallen:

Tilldela olika färger till olika delar av tavlan för att visuellt separera idékluster, vilket gör det enklare att följa kopplingar när diagrammet växer.

Lägg till, flytta eller slå ihop klisterlappar fritt för att behålla ditt tankesflöde och använd det obegränsade arbetsområdet för att undvika att känna dig begränsad av utrymmet.

Använd tavelverktyg för att rensa bort dubbletter, lyfta fram särskiljande idéer och tydligt kartlägga nästa steg som kan genomföras.

✅ Perfekt för: Startup-grundare som genomför snabba sprintplaneringsbrainstormar med distribuerade team

💡 Proffstips: När diagrammet har nått ett stadium där det behöver feedback eller input från gruppen, flytta det till en mer samarbetsinriktad miljö som ClickUp Whiteboards. Whiteboards är ett brainstormingverktyg som låter dig kombinera former, klisterlappar, kopplingar och inbäddade uppgifter på samma duk. Samarbeta, visualisera och bädda in uppgifter i Lotus-diagram med ClickUp Whiteboards.

4. Lotusdiagrammall från Figma

via Figma

Figma (FigJam) Lotus Diagram Template är skapad för kreativa team som vill att deras brainstorming-sessioner ska kännas lika dynamiska som deras designarbete. Den interaktiva layouten gör det enkelt att samarbeta i realtid, medan den visuella strukturen håller idéerna organiserade utan att begränsa det kreativa flödet.

Denna mall är perfekt för produktutveckling, varumärkesidéer eller kampanjplanering.

Så här kan du använda mallen:

Håll engagemanget högt med interaktiva funktioner som emoji-reaktioner, omröstningar och markörchatt.

Hjälp teamen att sortera, gruppera och prioritera idéer i realtid.

Tagga kluster, genomför snabba omröstningar för att rösta om prioriteringar och lägg uppföljningsuppgifter direkt i deras design- eller projektpaneler.

✅ Perfekt för: UX-forskare och produktdesigners som genomför designsprints och behöver insikter från brainstorming.

5. ClickUp-mall för brainstorming

Få gratis mall Organisera och förfina idéer systematiskt med ClickUp-mallen för brainstorming.

ClickUp Brainstorming Template tillämpar ett ramverk i lotusstil i praktiken. Dina idéer börjar i Braindump-stadiet, förgrenar sig sedan till Ideation, går vidare till Briefing och avslutas i Execution. Detta speglar hur ett lotusdiagram driver tankarna utåt från ett enda nyckelkoncept till flera lager av förfining.

Så här kan du använda mallen:

Använd ClickUp Tasks för att tilldela ägare, brådskande uppgifter och deadlines, så att varje idé kategoriseras korrekt och blir lätt att prioritera.

Ställ in ClickUp Automations för att automatiskt markera de starkaste idéerna som vinnande lösningar.

Använd anpassade fält för att spåra problemdefinitioner, resurser och ägarskap.

✅ Perfekt för: Produktchefer som utformar funktionsplaner eller designledare som leder idémöten mellan olika team.

💡 Proffstips: Vissa diagram är svåra att komma igång med, eller så fastnar de när du har fyllt i de uppenbara idéerna. I sådana fall kan du vända dig till ClickUp Brain, din AI-partner inom ClickUp. Om du stirrar på ett tomt kluster kan det ge dig nya idéer. Få nya idégrenar och kronblad till ditt Lotus-diagram med ClickUp Brain.

6. ClickUp-mall för brainstorming av idéer

Få gratis mall Strukturera och utöka utbildningsenheter med ClickUp-mallen för brainstorming.

För lärare som planerar enheter eller strukturerar nya kurser förvandlar ClickUp Brainstorm Ideas Template ett enda tema till organiserade grenar. Börja med ett fokus, till exempel Förnybar energi. Bjud in idéer och deras detaljer via ClickUp Forms och se varje inlämning hamna i en Idea Master List med fält för ämnesområde, prioritet och avsett resultat.

Därifrån sprids idéerna inom mallens brainstormingplattform, där du kan gruppera dem i kategorier som moduler, projekt eller utvärderingar och sortera dem med MoSCoW-stadier : Måste ha, Bör ha, Kan ha och För granskning.

Så här kan du använda mallen:

Använd dra-och-släpp-anteckningar för att skriva in idéer, koncept, förslag eller en potentiell lösning.

Gruppera relaterade idéer med hjälp av färgkodning eller rumslig placering för att identifiera teman och mönster.

För varje prioriterad idé, utveckla en detaljerad handlingsplan som beskriver steg, resurser, ansvariga och tidsplaner.

✅ Perfekt för: Lärare som utformar lektionsplaner för flera veckor eller läroplanskoordinatorer som strukturerar kärnämnen i detaljerade enheter.

📮 ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den ultimata appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra dem snabbare!

7. ClickUp-mall för idémappning

Få gratis mall Visualisera och organisera kreativa idéer med ClickUp Ideation Whiteboard Template.

Brainstorming börjar vanligtvis med en flod av idéer, men utan struktur kan de försvinna på nolltid. Det är därför ClickUp Ideation Whiteboard Template samlar dem i en mycket anpassningsbar tavla, ungefär som ett lotusdiagram, för att hjälpa lärare och affärsmän.

Du börjar med ett centralt tema och delar sedan upp det i kategorier (process, produkt eller personer), så att kluster bildas på ett sätt som är lätt att följa och bygga vidare på.

Så här kan du använda mallen:

Använd Ideation Diagram View för att brainstorma idéer och visualisera potentiella lösningar på problem.

Lägg in former för att rama in teman, skissa pilar för att koppla samman relaterade tankar, bädda in dokument som referens eller till och med länka idéer direkt till ClickUp Tasks.

Tagga teammedlemmar med tilldelningskommentarer och lägg till anpassade fält som påverkan och prioritet.

✅ Perfekt för: Produktchefer som leder designsprints eller lärare som leder samarbetsworkshops om komplexa idéer.

💡 Bonus: Utnyttja brainstormingsessionernas fulla potential med Lotus-mallar genom att använda de smartaste verktygen som finns tillgängliga: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och alla dina anslutna appar – plus webben – för att hitta inspiration, referensmaterial och tidigare brainstorminganteckningar på några sekunder.

Använd Talk to Text för att uttrycka dina idéer, diktera brainstorming-sessioner eller styra ditt arbetsflöde – helt handsfree, varhelst kreativiteten slår till.

Utnyttja premiumverktyg för artificiell intelligens som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda, kontextuell lösning som är redo för företag. Prova ClickUp Brain MAX – den kontextuella AI-skrivbordsappen som verkligen förstår din kreativa process. Släng alla AI-verktyg och samla din brainstorming, idéhantering och Lotus-mallar på ett och samma ställe.

8. ClickUp-mall för tankekarta

Få gratis mall Kartlägg och koppla samman idéer på ett flexibelt sätt med ClickUp Mind Map-mallen.

Med ClickUp Mind Map Template kan du på ett tydligt sätt fånga en huvudidé och dela upp den i sammanhängande tankar. Den centrala lampan förankrar ditt huvudämne, och därifrån sprider sig färgkodade grenar till underidéer och input. Varje gren är lätt att utöka, dölja eller omorganisera, så att du kan omforma din karta i takt med att dina tankar utvecklas.

Så här kan du använda mallen:

Skapa ClickUp-uppgifter direkt på tavlan och länka dem till idéer.

Skissa med pennverktyget för snabba anteckningar, lägg in klisterlappar för att fånga feedback, lägg till textblock för tydlighet eller ladda upp bilder som stöder din brainstorming.

Växla enkelt mellan fri brainstorming och strukturerad planering med enkla arbetsflöden, flödesscheman eller tidslinjer som byggs upp parallellt med din karta.

✅ Perfekt för: Designers och marknadsförare som organiserar kampanjidéer eller kreativa riktlinjer

📘 Läs mer: Hur virtuella whiteboardtavlor stärker kreativa byråer

9. ClickUp Squad Brainstorm-mall

Få gratis mall Visualisera och gruppera kreativa förslag tillsammans med ClickUp Squad Brainstorm Template.

ClickUp Squad Brainstorm Template är skapad för teamledare som letar efter ett verktyg för att samla sitt team, klargöra målen, förstå motivationerna och hjälpa dem att arbeta mer effektivt som en enhet.

Du kan fokusera på ett eller flera av följande nio viktiga diskussionsområden:

Teamkonsensus: Hur teamet samarbetar Teamets hälsa: Individuellt välbefinnande Team Rhythm: Förbättra teamdynamiken Teamkommunikation: Kommunikationsmetoder och delning av viktig information Teammöten: Mötesplaner, platser och deltagare Teamets arbetsflöde: Anpassa arbetsflöden för att förbättra effektiviteten Teamets beslut: Hur beslut fattas Teamroller: Individuella ansvarsområden Teamresurser: Verktyg och resurser som teamet kommer att använda

Välj ett ämne att börja med, eller gå igenom dem ett efter ett. Be teammedlemmarna att ta en klisterlapp, skriva ner sina idéer och placera dem på ämnesbrädan. Denna aktivitet kan avsevärt bidra till att lyfta fram olika perspektiv och främja en produktiv diskussion.

Så här kan du använda mallen:

Uppmuntra alla teammedlemmar att bidra med idéer och lägga till dem i whiteboardverktyget för en interaktiv brainstormingmiljö.

Välj de mest lovande idéerna att gå vidare med, kombinera eller förfina dem efter behov.

Tilldela uppgifter baserat på de valda idéerna och ange deadlines och ansvarsområden för att säkerställa genomförandet.

✅ Perfekt för: Produktgrupper, designteam och tvärfunktionella grupper som behöver en central plats för att brainstorma fritt.

10. ClickUp-mall för affärsbrainstorming

Få gratis mall Organisera idéer, synkronisera teamets kreativitet och prioritera behov med ClickUp Business Brainstorming Template.

Stora idéer kommer alltid från struktur. ClickUp Business Brainstorming Template hjälper ditt team att organisera kreativiteten i fyra perspektiv: vad vi älskar, vad vi vet, vad människor behöver och vad de är villiga att betala för.

Använd brainstorming-tavlan för att hitta möjligheter på hög nivå och bryt sedan ner varje idé med hjälp av lotusblomstekniken för att utforska underidéer och innovativa vinklar.

Så här kan du använda mallen:

Be teammedlemmarna att dela med sig av sina idéer på klisterlappar som kan anpassas och dupliceras för att uppnå enhetlighet.

Klicka och dra varje klisterlapp till rätt kategori eller sektion på tavlan.

Omvandla idéer till genomförbara uppgifter: klicka på den klisterlappen, välj Konvertera, välj Uppgift och klicka sedan på Konvertera till uppgift.

✅ Perfekt för: Innovationsteam som driver strukturerad brainstorming för nya lösningar

📚 Läs mer: Exempel och strategier för processkartläggning

11. ClickUp-mall för hantering av innovationsidéer

Få gratis mall Samla in, utvärdera och förfina forskningsförslag systematiskt med ClickUps mall för hantering av innovationsidéer.

ClickUp Innovation Idea Management Template ger forskningsteam ett dedikerat system för att samla in förslag och utvärdera dem på ett rättvist sätt. Den guidar sedan de starkaste idéerna mot genomförande, precis som ett Lotus-diagram som expanderar ett koncept till olika grenar, undersöker varje vinkel och guidar teamen i de mest lovande riktningarna.

Varje idé börjar med ett idéformulär (via ClickUp Forms), där anställda, partners eller till och med investerare kan skicka in sina koncept. När idén har skickats in blir den en uppgift i ClickUp, komplett med anpassade fält som kostnad, forskare, granskare, påverkan och typ. Det innebär att varje förslag går in i processen med tydliga, jämförbara data.

Så här kan du använda mallen:

Flytta idéer mellan olika statusar som Ny idé, Forskning, Utvärdering, På vänt, Godkänd eller Avvisad .

Använd statuspanelen för att spåra idéer genom att dra dem till rätt kolumn när deras status ändras.

Växla till tidslinjevyn för lanseringsdatum för att se när varje godkänd idé är planerad att lanseras, grupperad efter avdelning och färgkodad efter påverkan.

✅ Perfekt för: FoU-chefer som vill fånga upp och utveckla nya koncept innan de prioriteras.

Från brainstorming till handling med ClickUp

Lotus-diagram är utmärkta för att organisera idéer, men deras verkliga styrka kommer till sin rätt när de kopplas till det arbete som följer. En fristående mall kan hjälpa dig att kartlägga möjligheter, men den omvandlar dem inte automatiskt till uppgifter, prioriteringar eller nästa steg.

För detta behöver du ClickUp.

Inom denna plattform kan du skissa upp ditt lotusdiagram i Mind Maps, samarbeta med ditt team i Whiteboards och sedan be ClickUp Brain att föreslå idéer, fylla i saknade detaljer eller till och med skapa visuella element. Varje gren i ditt diagram kan länkas direkt till en uppgift, så att ingenting går förlorat mellan planering och genomförande.

Om du har använt Lotus-diagrammallar för att organisera dina tankar är nästa steg att göra dessa idéer genomförbara.

👉 Prova ClickUp gratis idag och se hur snabbt din brainstorming kan bli verkliga framsteg.