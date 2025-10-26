De 10 bästa alternativen till Journey för dagboksskrivande och mental hälsa

En Reddit-användare delade sina tankar om dagboksskrivande:

Jag började av mentala hälsoskäl när jag gick i terapi 2010! Med tiden utvecklades det till ett sätt att få ut mina tankar när jag kände att ingen omkring mig lyssnade...

Den första delen av deras budskap fastnade hos oss. Dagboksskrivande har i tysthet blivit ett av de mest kraftfulla verktygen för självreflektion, uppföljning av mental hälsa och emotionell bearbetning, särskilt i en värld som ofta rör sig för fort för att man ska hinna sitta stilla med sina egna tankar.

Plattformar som Journey hjälper tusentals människor att skriva dagbok på ett tillgängligt och konsekvent sätt. Men om du har hittat hit är du förmodligen ute efter något annat. Kanske tycker du att Journey är lite för rigidt, är orolig för integriteten eller helt enkelt letar efter ett verktyg som bättre passar din personliga rytm.

Oavsett om du vill hålla koll på ditt humör, reflektera över tuffa dagar eller bara komma igång med de grundläggande funktionerna i digital dagboksskrivning har vi samlat de bästa verktygen som passar just dig!

Journey-alternativ i korthet

Om Journey inte längre passar dig finns det många liknande produkter som erbjuder mer integritet, djupare verktyg för mental hälsa eller helt enkelt en smidigare skrivupplevelse. ⤵️

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp – Dokument, uppgifter, påminnelser, vanor – Mallar för dagboksskrivande – AI-insikter (ClickUp Brain) – Humörspårning – Målpaneler Personer som vill ha en allt-i-ett-lösning för dagboksskrivande, vanespårning, uppgiftshantering och produktivitet. Gratis abonnemang; anpassade priser tillgängliga Day One – Privat dagbok med kryptering – Minnepåminnelser för ”On This Day” – Stöd för ljud-, foto- och kalenderinlägg Användare som söker vackert designade, säkra och reflekterande dagböcker med multimedia Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 2,92 $/månad. Penzu – Time Capsule-funktion – Zen-skrivläge – Taggar för att spåra känslomässiga mönster Författare som vill ha säker dagboksskrivning med integritet i första rummet och långsiktig självreflektion. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 19,99 $/år. Diarium – Tidslinje och minnesmärkning – Medierika inlägg – Väder, plats, fitnessintegration Användare som vill ha djupgående livsspårning med plats- och känsloinriktad dagboksskrivning Gratis plan tillgänglig; anpassade priser Grid Diary – Promptbaserad dagboksskrivning – Mandala-layout med 9 rutor – Anpassat system för att spåra vanor Nybörjare och reflekterande skribenter som söker strukturerad, frågebaserad dagboksskrivning Betalda abonnemang börjar på 2,99 $/månad. Reflectly – AI-genererade uppmaningar – Humördiagram – Mindfulness-utmaningar Användare som vill ha dagliga känslomässiga avstämningar och reflekterande skrivande med hjälp av AI. Gratis plan tillgänglig; köp i appen Daylio – Humörloggning med ikoner – Visuella rapporter med ”Year in Pixels” – Minimal skrivning med måluppföljning Personer som vill ha en extremt minimalistisk, visuell dagbok och vanespårning Gratis Resedagböcker – Resekartor och fotologgar – Tryckta dagböcker – Delbara onlinekapitel Resenärer som vill dokumentera självreflekterande resor med visuellt berättande och fysiska minnen. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 13,99 $/månad. Dabble Me – Dagboksskrivande via e-post – Tillbakablickar på tidigare inlägg – Spotify-integration Användare som föredrar e-postbaserad, enkel och nostalgisk dagboksskrivning Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 4 $/månad. Evernote – AI-driven notatsökning – Web Clipper – Medietranskription – Hybrid för produktivitet + dagboksskrivande Författare som kombinerar dagboksskrivande med forskning, produktivitet och medietunga reflektioner Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 14,99 $/månad.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

🧠 Kul fakta: I slutet av 1980-talet introducerade psykologen James Pennebaker expressivt skrivande – en teknik där du fritt skriver ner dina djupaste tankar och känslor utan att bry dig om stavning, grammatik eller finputsning. Det är ren, ofiltrerad känslomässig befrielse.

Varför välja alternativ till Journey?

Om du har använt Journey ett tag kanske du känner igen dig i några av dessa vanliga begränsningar 👇

Begränsade sekretessinställningar: Journey lagrar data via Google Drive, vilket inte är idealiskt om du vill ha lokal lagring, end-to-end-kryptering eller fullständig kontroll över dina dagboksanteckningar.

Stel användargränssnitt: Appen kan kännas lite föråldrad eller rörig, vilket stör skrivflödet och inte anpassar sig väl till olika dagboksstilar.

Betalväggar för viktiga funktioner: Grundläggande verktyg som synkronisering, säkerhetskopiering och uppladdning av media är låsta bakom en prenumeration, vilket gör att gratisversionen känns mer som en testversion.

Brist på djupgående mental hälsa: Journey erbjuder inte funktioner som CBT-baserade uppmaningar, humörspårning eller analys av mental hälsa som andra appar börjar inkludera.

Ingen djupgående anpassning: Du kan inte ändra teckensnitt, teman eller layout i någon större utsträckning. Om du vill att din dagbok ska kännas helt personlig kan detta vara ett avgörande hinder.

Minimal offline-support: Åtkomsten till dina anteckningar utan internetuppkoppling är begränsad, vilket inte är så bra om du vill skriva dagbok när du är på resande fot.

👀 Visste du att? För nästan 2 000 år sedan förde en man vid namn Ma Dubo en resedagbok när han vandrade till berget Tai för att utföra en ritual för kejsaren. På den tiden var det bara kejsare som fick "skriva historia", men Ma Dubos dagbok gav en inblick i vardagslivet i det forna Kina!

Vad ska du leta efter i Journey-alternativ?

Här är vad du bör hålla utkik efter när du utforskar andra dagboksappar som lovar att bli din nya digitala dagbok 👇

Datakontroll : Leta efter alternativ som låter dig lagra data lokalt eller välja din favoritmolntjänst, så att du har kontroll över din information.

Offlineåtkomst : Kontrollera om appen tillåter offline-dagboksskrivande, så att du kan skriva utan internetuppkoppling och synkronisera senare.

Röst-till-text : För handsfree-dagboksskrivande, leta efter appar med pålitlig röst-till-text-funktionalitet.

Humör- och vanespårning : Leta efter appar som erbjuder integrerade verktyg för humörspårning och : Leta efter appar som erbjuder integrerade verktyg för humörspårning och vanebildning , vilket kan vara fördelaktigt för självreflektion och personlig utveckling.

Dataexport: Se till att appen låter dig exportera dina anteckningar i olika format som PDF, DOCX eller Markdown för säkerhetskopiering eller migrering.

🧠 Konsten och vetenskapen bakom dagboksskrivande: Zeb Evans, grundare av ClickUp, berättar hur dagboksskrivande hjälpte honom att bli lugnare, mer mindful och motståndskraftig: Jag har skrivit dagbok sedan tidiga tonåren, men har gjort det till en daglig rutin under det senaste decenniet. Jag skriver i min dagbok två gånger om dagen och sätter upp mål, intentioner och fokusområden för både mitt arbete och privatliv. Detta har visat sig vara ovärderligt för mig. Varje morgon när jag skriver i min dagbok läser jag först igenom gårdagen för att minnas vad som hände och gå igenom de lärdomar jag dragit. Jag har upptäckt att jag kan organisera mina tankar bättre, fatta beslut och i allmänhet leva med avsikt genom att skriva dagbok varje dag. Jag har skrivit dagbok sedan tidiga tonåren, men har gjort det till en daglig vana under det senaste decenniet. Jag skriver i min dagbok två gånger om dagen och sätter upp mål, intentioner och fokusområden för både mitt arbete och privatliv. Detta har visat sig vara ovärderligt för mig. Varje morgon när jag skriver i min dagbok läser jag först igenom gårdagen för att minnas vad som hände och gå igenom de lärdomar jag dragit. Jag har upptäckt att jag kan organisera mina tankar bättre, fatta beslut och i allmänhet leva med avsikt genom att skriva dagbok varje dag.

De bästa alternativen till Journey

Journey erbjuder en bra dagboksupplevelse, men flera andra appar har unika funktioner och fördelar som kanske passar dina mål bättre. Låt oss utforska deras funktioner i detalj.

1. ClickUp (Bäst för dagboksskrivande, vanespårning och daglig planering i ett anpassningsbart arbetsutrymme)

Skriv högst anpassningsbara dagboksanteckningar med ClickUp Docs.

Om du är en person som vill ha en app för att organisera dina tankar, spåra dina vanor och hantera dina dagliga rutiner, är ClickUp ett utmärkt ställe att börja på och ofta det bästa valet!

Skriv dagbok i Docs och Notepad

I centrum för denna flexibilitet står ClickUp Docs. Det låter dig skapa dagboksliknande anteckningar i en ren, distraktionsfri skrivmiljö. Du kan använda det för att skriva ner dagliga reflektioner, föra en tacksamhetsdagbok eller skriva längre anteckningar när du behöver bearbeta något på djupet.

Organisera dagboksanteckningar med checklistor, rubriker och oändliga formateringsmöjligheter i ClickUp Docs.

Det som gör Docs så speciellt är att du kan organisera dina anteckningar precis som du vill. Du kan till exempel skapa mappar för olika stämningar, taggar för återkommande teman och till och med länka dagboksanteckningar till uppgifter eller kalenderhändelser.

🎯 Snabbtips: Vill du snabba upp formateringen i ClickUp Docs? Klicka på draghandtaget (⋮⋮) till vänster om valfritt block för att öppna blockets alternativmeny. Formatera innehåll snabbt med ClickUp Docs Därifrån kan du direkt: Förvandla till → Rubriker, listor, citat, banners eller kodblock

Blockfärg → Lägg till färg till din text eller bakgrund

Duplicera → Klona blocket med ett klick

Kopiera blocklänk → Dela eller länka direkt till ett block

Radera → Ta bort hela blocket utan krångel

Skriv dagbok smidigt med Notepad

Möt ClickUp Notepad – din nya favoritplats för att fånga tankar, idéer och reflektioner!

Planera en fest eller skriv dagbok tillsammans, ClickUp Notepad fixar allt.

Så här gör du:

Skriv ner vad som helst, när som helst: Fånga snabbt dina dagliga framgångar, bekymmer eller vilda idéer – utan behov av klisterlappar.

Organisera enkelt: Skapa separata anteckningar för varje dag eller ämne, så att dina tankar aldrig går förlorade i virrvarret.

Synkronisera mellan enheter: Börja skriva en dagboksanteckning på din bärbara dator och avsluta den på din telefon – dina anteckningar följer med dig vart du än går.

Omvandla anteckningar till handling: Omvandla enkelt dina reflektioner till uppgifter eller påminnelser, så att du kan omvandla insikter till verkliga framsteg.

Omvandla vanor till uppgifter

Dessutom lägger ClickUp Tasks till en funktion som är perfekt för att spåra vanor och personliga rutiner. Du kan ställa in återkommande uppgifter för aktiviteter som dagboksskrivande, meditation, vätskeintag och humörspårning, vilket gör ClickUp till den perfekta digitala planeraren.

Spåra dagliga vanor och rutiner med ClickUp Tasks

Varje uppgift kan ha ClickUp Custom Fields, så att du kan betygsätta ditt humör, din energinivå eller din stress varje dag och börja märka mönster över tid. Du kan visa dina uppgifter i en kalender, i en lista eller till och med som en tidslinje, vilket gör det väldigt enkelt att se hur konsekvent du har varit. Om du känner tillfredsställelse av att bocka av saker på en lista kan denna inställning vara otroligt motiverande.

Be AI om tips för dagboksanteckningar

Till detta kraftpaket hör ClickUp Brain, den AI-drivna assistenten som är inbyggd i plattformen.

Du kan be ClickUp Brain att generera reflektionsfrågor, sammanfatta dina anteckningar eller till och med hjälpa dig att identifiera trender i din dagbok och dina uppgifter. Du kan även flytta svaren till ett dokument eller skapa en uppgift.

Skapa reflektionsfrågor och analysera trender i din dagbok med ClickUp Brain.

ClickUp kombinerar enkelt personlig utveckling med daglig produktivitet. Istället för att växla mellan flera olika appar för att-göra-listor, digitala dagböcker, mål- och vanespårare får du en plats där allt är sammankopplat.

💡 Bonus: Dagboksskrivande behöver inte vara endimensionellt. Om du vill skriva ner dina tankar under pendlingen eller prata om du kan skriva, kan du göra det och mycket mer. Så här gör du: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar + webben för att hitta filer, dokument och bilagor.

Använd Talk to Text för att ställa frågor, diktera och styra din dagbok med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Utnyttja premium-AI-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda kontextuell lösning. Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Släng alla AI-verktyg, använd din röst för att skriva dagbok, skapa anteckningar och mycket mer. Fånga upp idéer och dela dina känslor med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

Börja med mallar för dagboksskrivande

Du har också möjlighet att använda färdiga eller anpassningsbara ClickUp-mallar om du hittar en struktur som du gillar, till exempel en morgoncheck eller en kvällsreflektion.

ClickUp Daily Notes Template hjälper dig till exempel att snabbt skriva ner tankar, anteckningar, följa dina framsteg och omvandla reflektioner till handling. Använd kalendervyn för att planera din vardag med deadlines och scheman på ett överskådligt sätt.

Få en gratis mall Lägg till snabba anteckningar, följ dina framsteg och reflektera över din dag med ClickUp Daily Notes Template.

ClickUps bästa funktioner

Snabba anteckningar: Skriv ner snabba tankar och få tillgång till dem var som helst, när som helst med Skriv ner snabba tankar och få tillgång till dem var som helst, när som helst med ClickUp Notepad

Säker självreflektion: Skapa privata utrymmen med automatiserade återkommande uppgifter för att bygga upp en konsekvent dagboksvanor.

Spåra din personliga utveckling: Övervaka din mentala hälsa genom att sätta upp mätbara mål i Övervaka din mentala hälsa genom att sätta upp mätbara mål i ClickUp Goals.

Aktuella påminnelser: Håll koll på dina reflektioner med aviseringar för viktiga journalföringsögonblick med Håll koll på dina reflektioner med aviseringar för viktiga journalföringsögonblick med ClickUp Reminders.

Visuell framstegsspårning: Övervaka dina mentala hälsomål med Övervaka dina mentala hälsomål med ClickUp Dashboards , som visar dig detaljerad, visuell arbetsbelastningsanalys och hälsokontroller.

Begränsningar i ClickUp

Verktyget kan kräva en viss inlärningskurva för förstagångsanvändare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Jag började använda ClickUp på jobbet för några år sedan och har sedan dess implementerat det på framtida jobb. Jag använder det också för personligt bruk – som dagbok, hälsospårare, bokstavligen allt. När man väl har fått kläm på det är möjligheterna oändliga och det är ett fantastiskt verktyg.

Jag började använda ClickUp på jobbet för några år sedan och har sedan dess implementerat det på framtida jobb. Jag använder det också för personligt bruk – som dagbok, hälsospårare, bokstavligen allt. När man väl har fått kläm på det är möjligheterna oändliga och det är ett fantastiskt verktyg.

🎥 Titta på: Hur du använder ClickUp som din bullet journal

2. Day One (Bäst för privat dagboksskrivande med förbättrad kontextuell minnesfunktion)

via Day One

Day One lanserades 2011 av Bloom Built och har utvecklats till en dagboksapp som främjar mentalt välbefinnande genom strukturerad, privat reflektion. Funktionen "On This Day" återuppväcker gamla inlägg med foton, ljud eller platsdata, vilket uppmuntrar användarna att reflektera över emotionell utveckling och livsmönster. Detta gör det till ett bra alternativ till Journey för dem som söker en säker, reflekterande plats för att fånga och återuppleva livets ögonblick på ett djupare plan.

Verktygets rösttranskriptionsfunktioner låter dig omvandla talade tankar till textinlägg när du är på språng. Du kan berika din dagbok med obegränsade inlägg, foton, videor, ljudinspelningar, handskrivna anteckningar eller teckningar.

Day One – bästa funktioner

Skapa idag Visa sammanfattningar som kombinerar kalenderhändelser och media för en holistisk daglig mindfulness-övning.

Spela in röst-till-text- eller ljudanteckningar för att bevara flyktiga tankar, perfekt för att bearbeta känslor när du är på språng.

Få utvalda frågor som "Vad har du lärt dig den här veckan?" för att inspirera till reflekterande skrivande.

Begränsningar med Day One

Användare upplever ofta inkonsekventa platsuppdateringar där manuellt inställda platser med tiden förskjuts till en enda punkt.

Priser för Day One

Gratis

Premium: 2,92 $/månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Day One

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Day One?

En recension på G2 säger:

Det är enkelt att starta och det finns en färdig inmatning. Skriv lite eller mycket, och voilà! Dessutom spårar den dagboksanteckningarnas "streaks" (jag är på 67 dagar i rad!).

Det är enkelt att starta och det finns en färdig inmatning. Skriv lite eller mycket, och voilà! Dessutom spårar den dagboksanteckningarnas "streaks" (jag är på 67 dagar i rad!).

🌷 Mindfulness-tips: När du känner dig fast i dina tankar eller dras med av känslor, ta en paus och W. A. K. E. : W: Witness (”Vad händer inom mig just nu?”)

A: Tillåt (”Kan jag låta detta vara här ett ögonblick?”)

K: Know (”Vad är sant bortom bruset?”)

E: Engagera (”Vad är det mest medvetna nästa steget?”)

3. Penzu (Bäst för dagboksskrivande med versionshistorik för att återvända till insikter om mental hälsa)

via Penzu

Som en onlineplattform för dagboksskrivande som sätter integriteten i första rummet erbjuder Penzu en säker plats för att bearbeta känslor och minska stress genom regelbundet skrivande. Funktionen ”Time Capsule” låter användarna skicka inlägg via e-post till sitt framtida jag, vilket uppmuntrar till långsiktig reflektion över personlig utveckling och skiljer sig från Journeys mer omedelbara fokus på dagboksskrivande.

För en mer anpassningsbar och reflekterande upplevelse stöder verktyget dagboks- och inläggstaggning, rich text-formatering, sökfilter och strukturerad navigering av tidigare inlägg. Det finns också en "Looking Glass"-funktion som skickar tidigare inlägg via e-post (t.ex. "Här är vad du skrev för 3 år sedan") för att ge dig en inblick i din dagboksresa.

I Penzu är alla dagböcker privata som standard, med ett valfritt Basic Lock (dubbelt lösenord) för gratisanvändare och militärklassad 256-bitars AES-kryptering för Pro-konton.

Penzus bästa funktioner

Aktivera Zen-läget för en skrivmiljö utan distraktioner, vilket förbättrar koncentrationen under emotionell journalföring.

Anpassa dagböcker med personliga foton, omslag, teman, typsnitt och färger.

Ställ in anpassade e-postpåminnelser (dagliga/veckovisa) för att främja en konsekvent dagboksvanor.

Penzus begränsningar

Verktyget har begränsade anpassningsmöjligheter, såsom storleksändring av foton och sidfärger.

Penzu-priser

Gratis för alltid

Pro: 19,99 dollar per år

Pro+: 4,16 dollar per år

Penzu-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Penzu?

En recension på Trustpilot säger:

Penzu är perfekt för att lätta på hjärtat, skriva om min dag och göra anteckningar om saker utan att andra får veta.

Penzu är perfekt för att lätta på hjärtat, skriva om min dag och göra anteckningar om saker utan att andra får veta.

📮 ClickUp Insight: Endast 12 % av människor använder fysiska dagböcker för att följa upp sina mål, och hela 38 % följer inte upp sina mål alls. Men tänk om du kunde följa upp dina mål med större precision och enkelhet? Välkommen till ClickUp, där en planeringskalendars struktur möter automatiseringens kraft. Från att sätta upp uppgifter och deadlines till att följa upp framsteg med visuella dashboards hjälper ClickUp dig att hålla ordning och fokus. Med AI-drivna påminnelser och automatiserade arbetsflöden kommer du aldrig mer att missa en milstolpe. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar en fördubbling av produktiviteten.

4. Diarium (Bäst för platsbaserad dagboksskrivning med djup minnesuppföljning)

via Diarium

Diarium har sedan 2017 utvecklats till ett kraftfullt verktyg för dagboksskrivande på flera enheter och låter dig lägga till olika medieformat, flera stilar och använda handsfree-textinmatning.

Du kan automatiskt importera data från tjänster som kalenderhändelser, väder, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook, Last.fm för att berika dagboksanteckningar med sammanhang. Dessutom kan du diktera dina tankar med röst-till-text för enkel, handsfree dagboksskrivning med hjälp av taligenkänning.

Diariums bästa funktioner

Designa anpassade Tracker Tags för att övervaka unika vanor, som sömnkvalitet eller kreativa utbrott, med personliga grafer.

Fira årets dagar med speciella uppmaningar och lägg till unika sammanhang till dina dagliga anteckningar.

Lås appen med lösenord, PIN-kod, fingeravtryck, Touch ID, Face ID eller Windows Hello för ökad integritet.

Diariums begränsningar

Användare stöter ibland på problem med filuppladdningar i Chrome, vilket kräver manuella telefonuppdateringar trots påståenden om premiumplattformsoberoende.

Priser för Diarium

Gratis för alltid

Fördel: Anpassad prissättning (tillgänglig som köp i appen)

Diarium-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Diarium?

En Reddit-användare säger:

Jag har använt Diarium i ett år och jag älskar det. Jag kom till det efter att ha provat andra dagboksappar som Journey och Journalit. Den här är bäst. Jag älskar att man kan köpa appen istället för att betala en årlig prenumeration. Jag sparar mina data genom att ladda ner alla mina ljudanteckningar till min telefon och exportera mina inlägg som Word-filer i slutet av varje månad.

Jag har använt Diarium i ett år och jag älskar det. Jag kom till det efter att ha provat andra dagboksappar som Journey och Journalit. Den här är bäst. Jag älskar att man kan köpa appen istället för att betala en årlig prenumeration. Jag sparar mina data genom att ladda ner alla mina ljudanteckningar till min telefon och exportera mina inlägg som Word-filer i slutet av varje månad.

5. Grid Diary (bäst för journalföring med uppmaningar för att övervinna skrivkramp)

via Grid Diary

Grid Diarys 3×3-rutnät (med datum/humör i den centrala rutan) är perfekt för att organisera åtta separata frågor per inlägg i ett lättsmält format som hjälper dig att minska skrivkrampen och hålla inläggen fokuserade.

Den är utformad som en hybrid mellan dagbok och planeringskalender som låter dig följa dina framsteg över tid med mallar och ritualer för dagliga, veckovisa, månatliga och årliga anteckningar.

Appen anpassar sig efter din unika dagboksstil, från morgontacksamhet och framgångsloggar till bullet journaling, manifestationsdagböcker och mycket mer. Du kan till och med registrera humör, väder, aktivitetsdata (via HealthKit) och steg eller energimätvärden för att lägga till verkliga sammanhang till varje anteckning.

Grid Diary bästa funktioner

Designa en mandala-layout med en 9-rutig struktur för att kartlägga dina tankar som en tankekarta för djupare reflektion.

Använd dagboksanteckningar med hjälp av en frågebank för att stimulera kreativiteten och följa din personliga utveckling.

Skapa ett system för att kontrollera dagliga vanor och rutiner, vilket ökar konsekvens, mindfulness och självomsorg.

Begränsningar för Grid Diary

Vissa användare säger att de ofta förlorat inlägg på grund av opålitlig lagring, inklusive tidigare dagböcker, utan effektiv support.

Priser för Grid Diary

Pro: 2,99 $/månad, 3 dagars gratis provperiod

Premium: 22,99 $/år, 14 dagars gratis provperiod

Betyg och recensioner av Grid Diary

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Grid Diary?

En recension på Google Play säger:

Det är jättebra. Så bra för tacksamhetsdagbok. Den kostnadsfria versionen har tillräckligt med funktioner för att inte försämra appupplevelsen. De frågor du kan välja mellan är till hjälp. Formatet är fantastiskt för att ge dig en känsla av att du organiserar dina tankar. Det hade varit perfekt om rutnäten kunde ordnas om så att jag kunde ställa in dem i den ordning jag vill se dem. Men det gör inte så mycket. Rekommenderar definitivt.

Det är jättebra. Så bra för tacksamhetsdagbok. Den kostnadsfria versionen har tillräckligt med funktioner för att inte försämra appupplevelsen. De frågor du kan välja mellan är till hjälp. Formatet är fantastiskt för att ge dig en känsla av att du organiserar dina tankar. Det hade varit perfekt om rutnäten kunde ordnas om så att jag kunde ställa in dem i den ordning jag vill se dem. Men det gör inte så mycket. Rekommenderar definitivt.

🧠 Kul fakta: En studie ledd av Hans S. Schroder använde EEG för att observera hjärnaktivitet. De fann att att skriva om bekymmer avsevärt minskade hjärnans "felrelaterade negativitetssignaler" – de skarpa elektriska dalarna som utlöses av oro eller distraktion – jämfört med att skriva om neutrala ämnen.

6. Reflectly (Bäst för AI-driven humörspårning för att öka självmedvetenheten)

via Reflectly

Reflectly är en dagboksapp som fungerar som en vänlig AI-kompanjon på din telefon eller surfplatta och hjälper dig att skriva om dina känslor varje dag med AI-förslag och frågor. Den spårar ditt humör över tid och tillhandahåller engagerande visuella grafer och trenddata som hjälper dig att förstå emotionella mönster och triggers.

Appen innehåller också element från positiv psykologi, såsom dagliga övningar med fokus på tacksamhet och mindfulness, citat, affirmationer och självhjälpstips som stöder din mentala hälsa och stärker en positiv inställning.

För att uppmuntra till regelbunden dagboksskrivning erbjuder den spelifieringselement, såsom streaks och belöningar, som hjälper dig att hålla fast vid din dagboksskrivningsvana.

Reflectlys bästa funktioner

Få personliga AI-förslag baserade på dina tidigare anteckningar för en djupare emotionell utforskning.

Se grafer över humörkorrelationer för att upptäcka trender som kopplar samman aktiviteter och känslor över flera veckor.

Genomför dagliga mindfulness-utmaningar, som affirmationer, för att bygga upp en positiv inställning.

Reflectlys begränsningar

Användare rapporterar att appen ofta kraschar och att biometriska funktioner inte fungerar efter uppdateringen, och att profilen visar noll data trots flera inlägg.

Reflectly-priser

Gratis (med köp i appen)

Reflectly-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Reflectly?

En Google Play-användare säger:

Överlag mycket bra. Det finns en "grundläggande" dagboksfunktion som är gratis och ställer olika frågor om varje dag och kan ge tips för att hålla sig positiv. Den "premium" funktionen tillåter över 100 tecken i dagboken (den andra gör det inte) och ger mer personliga insikter. Överlag tror jag inte att du behöver premiumversionen, och den uppmanar dig inte hela tiden att köpa den. Jag älskar den!

Överlag mycket bra. Det finns en "grundläggande" dagboksfunktion som är gratis och ställer olika frågor om varje dag och kan ge tips för att hålla sig positiv. Den "premium" funktionen tillåter över 100 tecken i dagboken (den andra gör det inte) och ger mer personliga insikter. Överlag tror jag inte att du behöver premiumversionen, och den uppmanar dig inte hela tiden att köpa den. Jag älskar den!

Vänligt tips: Om du inte vill dela dina tankar med någon omedelbart kan du lita på AI. Fråga helt enkelt: ”Jag känner [känsla]. Kan du hjälpa mig att reda ut vad som kan ligga bakom, utan att döma mig?”

7. Daylio (Bäst för att spåra humör med minimalt skrivande)

via Daylio

Daylio använder ett visuellt, ikonbaserat gränssnitt för dagboksskrivande. Istället för att skriva hela inlägg kan du logga ditt humör och välja förinställda aktiviteter. Detta förvandlar humörloggning till ett roligt spel med ikoner och utmaningar på din telefon.

Du kan skapa egna mål (som "Sova 8 timmar" eller "Gå på promenad") och följa dem med dagliga streaks och påminnelser. Appen spårar automatiskt mönster mellan ditt humör och dina dagliga aktiviteter med lättlästa diagram och statistik som hjälper dig att identifiera hur individuella vanor påverkar ditt mentala välbefinnande.

Daylios bästa funktioner

Utforska ditt år på ett ögonblick med värmekartvisningen "Year in Pixels".

Spåra mål och vanor med streaks och påminnelser för att bygga upp en konsekvent rutin över tid.

Skapa en årlig humörrapport med en detaljerad emotionell översikt som du kan dela med terapeuter.

Daylios begränsningar

Vissa användare rapporterar att deras framsteg går förlorade eftersom inlägg som sparas efter midnatt inte registreras.

Priser för Daylio

Gratis

Daylio-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Daylio?

En Reddit-användare säger:

Jag började använda den 2018 och gjorde flera inlägg per dag. Nu använder jag den mer som en dagbok. Jag skriver ner allt och lägger kanske till en kort kommentar eller bifogar bilder. Jag älskar när minnena kommer tillbaka senare och jag kan se hur långt jag har kommit sedan dess.

Jag började använda den 2018 och gjorde flera inlägg per dag. Nu använder jag den mer som en dagbok. Jag skriver ner allt och lägger kanske till en kort kommentar eller bifogar bilder. Jag älskar när minnena kommer tillbaka senare och jag kan se hur långt jag har kommit sedan dess.

🧠 Vänligt tips: Varför ska ledare föra dagbok? Forskning har visat att framstående ledare tar sig tid att reflektera. Deras framgång beror på förmågan att ta del av sin unika perspektiv och använda den i sina beslut och sin tolkning av händelser varje dag.

8. Resedagböcker (bäst för reseskildringar med tryckta minnen)

via Resedagböcker

Till skillnad från generiska dagboksappar är Travel Diaries speciellt utvecklad för att dokumentera resor. Den låter användarna skapa strukturerade resedagböcker med anteckningar organiserade efter datum, destination eller resplan.

Inläggen är utformade som en riktig resemagasin, där text, foton och kartor kombineras i eleganta, scrollbara digitala dagböcker för att göra din dagbok mer lik en kurerad reseskildring. Du kan även spara ditt arbete online och välja att få det omvandlat till en fysisk bok som levereras hem till dig.

Lägg till geotaggar och markera platser på interaktiva kartor för att visuellt spåra din rutt och ge varje anteckning ett rikt rumsligt sammanhang som visar var den gjordes. Du kan hålla dina dagböcker privata, dela dem med utvalda vänner eller familjemedlemmar, eller publicera dem offentligt som resebloggar om du är en reseinfluencer.

Resedagböckers bästa funktioner

Markera dina resvägar på en interaktiv karta med hjälp av resepinnar för att markera alla platser du har besökt.

Dela dina reseberättelser selektivt genom att publicera hela dagböcker eller enskilda kapitel som onlinebloggar.

Förvandla din digitala dagbok till en professionellt tryckt bok och skapa ett konkret minne av dina äventyr.

Begränsningar med resedagböcker

Vissa användare rapporterar att det inte går att använda offline utan synkroniseringsalternativ när man är online igen.

Priser för resedagböcker

Gratis för alltid

Basic : 13,99 $/månad per användare

Online : 39,99 $/månad per användare

Utskrift: 69,99 $/månad per användare

Resedagböcker – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Travel Diaries?

En Trustpilot-användare säger:

Jag har nu beställt fem dagböcker från företaget. Böckerna är små och glansiga, vilket är en perfekt storlek för min bokhylla. De ser så eleganta ut. Jag kommer att fortsätta beställa i takt med att mina semestrar blir fler.

Jag har nu beställt fem dagböcker från företaget. Böckerna är små och glansiga, vilket är en perfekt storlek för min bokhylla. De ser så eleganta ut. Jag kommer att fortsätta beställa i takt med att mina semestrar blir fler.

9. Dabble Me (bäst för e-postbaserad dagboksskrivning för att bevara minnen)

via Dabble Me

Dabble Me är en öppen källkodsapp för dagboksskrivande som skickar dagliga e-postmeddelanden till din inkorg och ber dig reflektera över din dag med ett enkelt svar.

Det erbjuder ett enkelt sätt att dokumentera händelser i livet utan att behöva en särskild app, vilket tilltalar dem som föredrar e-post. Du kan också justera frekvensen för e-postmeddelanden, från dagligen till månadsvis, vilket ger dig kontroll över din dagboksrytm.

Du får härliga tillbakablickar med tidigare inlägg från samma datum som hjälper dig att reflektera över utveckling, förändringar och mönster över tid och lägger till en nostalgisk, emotionell koppling. Verktyget följer en minimalistisk filosofi, så det pushar inte streaks, mål eller flashiga dashboards. Det är mer utformat för lugn självreflektion än för att spåra produktivitet.

Dabble Me bästa funktioner

Bädda in Spotify-låtar i dina anteckningar och ge dina reflektioner en musikalisk dimension.

Importera tidigare inlägg från tjänster som OhLife, Ahhlife och Trailmix. life, och samla din dagboksanteckningshistorik.

Tagga inlägg med nyckelord som "resa" eller "familj" för att enkelt organisera och söka i din dagbok.

Dabble Me-begränsning

Anpassningsfunktionerna är minimala, vilket kan begränsa personaliseringen för användare som vill ha mer kontroll.

Priser för Dabble Me

Gratis för alltid

Pro: 4 $/månad

Dabble Me-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Ställ in en timer på 10–15 minuter och skriv ner allt som snurrar i huvudet. Organisera inte, redigera inte och bry dig inte om stavningen. Skriv ner slumpmässiga tankar, bekymmer, uppgifter, idéer, frustrationer, saker du behöver komma ihåg och personer du tänker på – bokstavligen allt som finns i huvudet. Målet är att överföra den mentala belastningen från huvudet till papperet.

10. Evernote (Bäst för avancerad anteckning för att öka produktiviteten)

via Evernote

Evernote förbättrar dagboksföring med smart sökning och uppgiftshantering, vilket gör det lättare att hålla fokus på mentala välbefinnandemål och bygga upp produktiviteten över tid. Du kan föra dagbok i valfritt format – skriva, diktera, bifoga filer, skanna handskrivna anteckningar eller infoga foton – för att göra dina anteckningar mer dynamiska.

Om du vill ha separata dagböcker, till exempel för personliga anteckningar, tacksamhet, resor, arbete osv., kan du med Evernote organisera dina dagboksanteckningar med hjälp av anteckningsböcker, taggar och staplar för detaljerad kategorisering.

Verktygets kraftfulla sökfunktioner gör det enkelt att hitta tidigare dagboksanteckningar, även bland handskrivna anteckningar, PDF-filer och bilder.

Evernotes bästa funktioner

Använd AI-driven sökning för att ställa frågor på naturligt språk och få svar från dina anteckningar, PDF-filer, bilder och handskrivna anteckningar.

Transkribera mediefiler automatiskt till redigerbar text med AI Transcribe, som stöder över 50 språk.

Anpassa dina anteckningar med omfattande formateringsalternativ, inklusive tabeller, checklistor och kodblock.

Evernotes begränsningar

Vissa användare rapporterar att det ofta dyker upp popup-fönster i gratisversionen som uppmanar till betalda uppgraderingar och begränsar synkroniseringen till en enda enhet.

Priser för Evernote

Gratis för alltid

Personligt : 14,99 $/månad per användare

Professionell : 17,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Evernote?

En G2-användare säger:

Jag kan spara nästan vad som helst på mitt Evernote-konto: anteckningar, utklipp från webbplatser, PDF-filer, bilder. Funktionerna Web Clipper och ”e-post till inkorg” är särskilt användbara för mig.

Jag kan spara nästan vad som helst på mitt Evernote-konto: anteckningar, utklipp från webbplatser, PDF-filer, bilder. Funktionerna Web Clipper och ”e-post till inkorg” är särskilt användbara för mig.

Ge dina tankar ett tryggt hem med ClickUp

Det fina med att föra dagbok är att det inte kräver att du är perfekt, utan bara att du är närvarande. Och om du har letat efter ett utrymme som verkligen stöder den närvaron, kan ClickUp vara rätt plats för dig.

Med ClickUp Docs får du ett rent, anpassningsbart utrymme för reflektion – oavsett om det är en tacksamhetslista, en daglig check-in eller en lång, ofiltrerad tankestorm.

ClickUp Tasks hjälper dig att integrera dagboksskrivande i din rutin, med humörspårning och vaneslingor som håller dig på rätt spår.

Och när du fastnar erbjuder ClickUp Brain genomtänkta uppmaningar, reflektioner och till och med sammanfattningar som hjälper dig att förstå vad som verkligen pågår. För snabba tankar på språng är ClickUp Notepad din lugna plats att skriva ner och andas.

En plattform för alla dina dagboksbehov. Registrera dig för ClickUp nu!