De 10 bästa Stackby-alternativen för smartare arbetsflöden 2025

Det går inte att förneka – Stackby fångade oss alla vid första anblicken. Det var rent, utan kod och kändes som den perfekta bryggan mellan databaser och kalkylblad.

Men så fort arbetsflödena blir mer komplexa börjar sprickorna visa sig. Användarna tycker att automatiseringen är för enkel och att verktyget inte är så kraftfullt som de hade förväntat sig. Många har rapporterat att de är frustrerade över bristen på integration med andra verktyg.

Om din arbetsplats har vuxit ur den kalkylbladsprogramvara som var tänkt att förenkla den, är denna sammanställning något för dig.

Vi har handplockat några kraftfulla alternativ som gör allt som Stackby gör – och lite till. Dessa Stackby-alternativ hjälper dig att hantera spridda data, automatisera repetitiva arbetsuppgifter och ge ditt team utrymme att skala upp utan att behöva bygga om allt från grunden.

Stackby-alternativ i korthet

Har du ont om tid? Här är en snabb översikt över hur de bästa Stackby-alternativen står sig i jämförelse.

Verktyg Bäst för Utmärkande funktion Prissättning ClickUp Heltäckande arbetsflöde och datahantering för team av alla storlekar Anpassade fält, automatiserade arbetsflöden, realtidsdashboards, tabellvy för fullständig projektkontroll Gratis plan tillgänglig; anpassade priser tillgängliga för företag. Airtable Kodfria databaser med visuell stil för små team och egenföretagare Anpassade instrumentpaneler, filtrerade vyer, behörigheter på rekordnivå Gratis plan; Betalda planer börjar på 24 $/månad monday. com Visuell projektuppföljning och samarbete för små och medelstora team Visuella tavlor, dra-och-släpp-verktyg för att skapa arbetsflöden, hantering av arbetsbelastning Gratis plan (upp till 2 användare); Betalda planer från 12 $/månad Asana Prioritering av uppgifter och samordning av team för byråer och team Tidslinje, anpassade fält, AI-driven uppgiftsfördelning Gratis plan; Betalda planer från 13,49 $/månad Smartsheet Komplexa projektplaner för företag och stora operativa team Gantt-diagram, beroenden mellan ark, behörighetskontroller Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 12 $/månad Quickbase Företag och stora team som vill bygga anpassade affärsappar utan kodning Automatiseringar och logik, rollbaserade instrumentpaneler, anpassade beräkningar Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 35 $/månad Nifty Projektplaner och milstolpsuppföljning för medelstora till stora team Tidslinjekopplade milstolpar, inbyggd chatt, återkommande uppgifter Gratis plan; Betalda planer börjar på 49 $/månad Trello Visuella uppgiftstavlor och enkla arbetsflöden för frilansare och små team Butler-automatisering, Kanban-tavlor, arbetsytor Gratis plan; Betalda planer från 6 $/månad Coda Dynamiska dokument med app-liknande funktioner för stora team Anpassade arbetsflöden, teamhubbar, AI-assistent Gratis plan; Betalda planer från 12 $/månad per Doc Maker Retable Lättviktig hybrid mellan kalkylblad och databas för enskilda användare eller nystartade företag Teamsamarbete, behörigheter på kolumnnivå, flexibla visningsalternativ, AI-databerikning Gratis provperiod tillgänglig; Abonnemang från 12 $/månad

👀 Visste du att? I debatten om databaser kontra kalkylblad ligger en viktig skillnad i hur data är relaterade. Medan kalkylblad hanterar platta, linjära data, möjliggör databaser relationsstrukturer, vilket innebär att du kan koppla samman olika tabeller med hjälp av unika identifierare – precis som när du kopplar kundorder till individuella profiler. Detta gör databaser mycket mer kraftfulla när det gäller att hantera komplexa eller dynamiska data över flera kategorier.

📖 Läs också: Gratis kalkylbladsmallar i Excel och ClickUp

Vad ska du leta efter i Stackby-alternativ?

Om du har vuxit ur Stackby eller behöver mer avancerade funktioner och robust funktionalitet kan rätt alternativ göra en dramatisk skillnad. Men inte alla hybridlösningar mellan kalkylblad och databaser kommer att passa dina arbetsflödesbehov.

Här är det viktigaste att tänka på när du väljer en ersättning för Stackby:

Flexibla datavyer : Gå bortom tabeller med verktyg som stöder list-, kalender-, tavel- och gallerivyer – som kan växlas med ett enda klick.

Automatiseringsfunktioner : Automatisera repetitiva uppgifter med triggers och åtgärder för att spara tid och minimera fel.

Integrationsdjup : Synkronisera smidigt med din befintliga teknikstack, inklusive CRM-system, Slack, Gmail och andra viktiga appar.

Behörighetskontroller : Ställ in detaljerade åtkomstnivåer för att skydda känslig data och möjliggöra säkert, effektivt samarbete.

Anpassning: Lägg till anpassade fält, formler och layouter – utan kod – för en helt personlig arbetsplatsupplevelse.

Låt oss dyka in i de bästa alternativa verktygen för dataorganisation som uppfyller alla dessa krav och mer därtill.

👀 Visste du att? En relationsdatabas är inte bara till för utvecklare – den är grunden för många kodfria verktyg som du redan använder. Genom att organisera data i länkade tabeller låter relationsdatabaser dig spåra allt från kunduppgifter till projektuppdateringar utan dubbelarbete. Det är det som gör plattformar som ClickUp och Airtable, bland andra, så kraftfulla bakom kulisserna.

📖 Läs också: Hur man använder funktionella beroenden i databasdesign

De bästa Stackby-alternativen för projektledning

Vi har samlat de bästa programvaruverktygen som liknar Stackby, vilka sömlöst kombinerar databasfunktionalitet med uppgifts- och arbetsflödeshantering. Dessa verktyg är idealiska för moderna team som vill åstadkomma mer med minimal ansträngning.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för heltäckande arbetsflödeshantering)

Spåra och organisera alla typer av datapunkter inom ditt arbetshanteringsutrymme med ClickUp.

Tänk på ClickUps arbetshanteringsplattform som ett alternativ till Stackby med bättre samarbetsfunktioner.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, kombinerar projektledning, uppgiftshantering, dokumenthantering och samarbete, automatisering och anpassningsbara databaser i ett enhetligt AI-drivet arbetsutrymme.

Redigera data enkelt i bulk med den intuitiva kodfria databasen som skapats med ClickUp Table View.

ClickUps tabellvy speglar enkelheten i kalkylblad, men är överlägsen med länkade uppgifter, prioritetsflaggor, beräknade kolumner och interaktiva förloppsindikatorer. Du kan använda den för att hantera marknadsföringskampanjer, organisera produktlanseringsuppgifter eller bygga ett lättviktigt CRM på en enda plats.

Den verkliga magin ligger i plattformens anpassningsbarhet. Med över 15 typer av anpassningsbara fält, inklusive rullgardinsmenyer, formler, valutor och betyg, låter detta flexibla verktyg teamen samla in, filtrera och agera på alla typer av projektdata.

Få gratis mall Utnyttja ClickUps kalkylbladsmall för att förbättra den finansiella uppföljningen

ClickUp-kalkylbladsmallen gör det enkelt för team som byter från Stackby att återskapa sin datastruktur med bara några få klick.

Oavsett om du arbetar med produktplaner eller innehållskalendrar sparar den här mallen tid vid inställningen och ger dig avancerade funktioner som uppgiftssammanställningar och kapslade deluppgifter.

Automatisering är en annan framträdande styrka. Du kan skapa regler för att tilldela ägare, uppdatera status eller skicka varningar, vilket avsevärt minskar den manuella arbetsbördan.

Allt synkroniseras med din kalender, e-post och favoritverktyg från tredje part, vilket gör ClickUp till ett överlägset alternativ till Stackby och en betydande uppgradering för projektplanering och schemaläggning.

Nyfiken på hur du kommer igång med automatisering av arbetsflöden? Den här videon förenklar det! 👇

Oavsett om du är ensamföretagare eller leder stora tvärfunktionella team, anpassar sig ClickUps användarvänliga gränssnitt efter dina behov och växer i takt med dig.

ClickUps bästa funktioner

Sätt upp mål och spåra OKR med hjälp av inbyggda instrumentpaneler

Använd färdiga mallar för projektledning, CRM och innehållsplanering

Växla mellan tabell-, lista-, kalender- och Gantt-vyer för en bättre överblick.

Få detaljerad produktivitetsinformation med tidsspårning

Skapa återkommande uppgifter med avancerade automatiseringsutlösare

Importera data från Google Sheets på några sekunder

Begränsningar i ClickUp

Lätt inlärningskurva tack vare bredden på funktionerna

Kan kännas överväldigande för enkla användningsfall

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,6/5 (över 10 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent säger:

Jag använder dessa anpassade fält för att koppla samman data och ClickUp-automatiseringar för att implementera affärsregler. Jag kan i princip bygga ALLT med det. Om det inte vore nog har ClickUp ett API som kan utföra i stort sett allt vi gör på skärmen. Och jag har använt det MYCKET.

Jag använder dessa anpassade fält för att koppla samman data och ClickUp-automatiseringar för att implementera affärsregler. Jag kan i princip bygga ALLT med det. Om det inte vore nog har ClickUp ett API som kan utföra i stort sett allt vi gör på skärmen. Och jag har använt det MYCKET.

📮 ClickUp Insight: 45 % av arbetstagarna har funderat på att använda automatisering, men har inte tagit steget. Faktorer som begränsad tid, osäkerhet om de bästa verktygen och överväldigande val kan hindra människor från att ta det första steget mot automatisering. ⚒️ Med sina lättbyggda AI-agenter och naturliga språkbaserade kommandon gör ClickUp det enkelt att komma igång med automatiseringar. Från automatisk tilldelning av uppgifter till AI-genererade projektsammanfattningar kan du låsa upp kraftfull automatisering och till och med bygga anpassade AI-agenter på några minuter – utan någon inlärningskurva. 💫 Verkliga resultat: QubicaAMF minskade rapporteringstiden med 40 % genom att använda ClickUps dynamiska instrumentpaneler och automatiserade diagram, vilket förvandlade timmar av manuellt arbete till realtidsinsikter.

📖 Läs också: Gratis och anpassningsbara tabellmallar

2. Airtable (Bäst för kodfria databaser med visuell stil)

via Airtable

Få verktyg gör det så smidigt och tillfredsställande att organisera data som Airtable. Det kombinerar flexibiliteten hos ett kalkylblad med designkänslan hos en modern app, vilket gör det till en favorit för både kreativa personer och planerare.

Med Interface Designer kan du skapa anpassade instrumentpaneler och app-liknande vyer som anpassas efter olika användare utan någon kodning. Det innebär att ditt innehållsteam kan fokusera på att publicera arbetsflöden medan ditt ekonomiteam spårar kampanjens avkastning – allt inom samma arbetsyta.

Jämfört med Stackby är Airtables användarupplevelse mer polerad, samarbetsinriktad och skalbar, särskilt när team behöver rollbaserade vyer eller behöver visualisera data på flera olika sätt.

Airtable förenklar också skapandet av databaser med sitt omfattande mallbibliotek och intuitiva länkning mellan tabeller, något som Stackby fortfarande hanterar mer manuellt.

Airtables bästa funktioner

Importera CSV-filer eller synkronisera externa datakällor i realtid

Skapa behörigheter på rekordnivå för att kontrollera användarnas åtkomst

Visualisera data med pivottabeller, diagram och tidslinjer (Pro-tillägg)

Dela filtrerade vyer externt med en unik URL-åtkomst

Samarbeta i realtid med spårning av ändringar på fältnivå

Airtables begränsningar

Priserna kan snabbt stiga för större team.

Rapportering och analys är relativt grundläggande utan tillägg.

Airtables prissättning

Gratis

Team: 24 $/månad per användare

Företag: 54 $/månad per användare

Företagsstorlek: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Airtable?

En recension på G2 lyder:

Jag tycker att Airtables gränssnitt är mycket användarvänligt. Det har en kraftfull struktur för att ta emot och dela data i olika format. Jag gillar de olika gränssnitt som man kan bygga utifrån en tabell. Jag uppskattar möjligheten att låta människor fylla i formulär som laddar data till tabellerna utan att behöva ha en licens för varje person som fyller i ett formulär.

Jag tycker att Airtables gränssnitt är mycket användarvänligt. Det har en kraftfull struktur för att ta emot och dela data i olika format. Jag gillar de olika gränssnitt som man kan bygga utifrån en tabell. Jag uppskattar möjligheten att låta människor fylla i formulär som laddar data till tabellerna utan att behöva ha en licens för varje person som fyller i ett formulär.

3. monday. com (Bäst för visuell projektuppföljning och samarbete)

Färgkodad, tidslinjedriven och organiserad – monday.com är ett pålitligt alternativ till Stackby för projektledning. Användarna uppskattar särskilt dess karakteristiska visuella tavlor och arbetsflödesbyggare med dra-och-släpp-funktion.

Det som utmärker den är hur smidigt den kombinerar dataspårning med samarbete. Till skillnad från Stackby, som kan kännas isolerat och statiskt, erbjuder monday.com interaktiva tavlor där team kan kommentera, uppdatera status och tilldela ägare i realtid.

Dess kolumnbaserade layout kan se ut som ett kalkylblad, men under den enkla ytan döljer sig en robust plattform som enkelt hanterar uppgiftsberoenden, tidrapportering och automatisering. Plattformens AI-assistans kan också automatisera arbetsflöden och organisera data.

För team som vill gå bortom passiva databaser och övergå till praktisk genomförande är monday.com ett uppgraderat alternativ.

monday. com bästa funktioner

Skapa anpassade automatiseringar med över 250 fördefinierade triggers och åtgärder

Använd arbetsbelastningsvyn för att balansera teamets kapacitet mellan flera projekt.

Integrera direkt med Gmail, Outlook, HubSpot och mer

Få tillgång till mallar som är särskilt utformade för marknadsföring, PMO, HR och IT-team.

Skapa privata tavlor och behörigheter på objektnivå för känsliga arbetsflöden

monday. com begränsningar

Kan kräva utbildning för att introducera icke-tekniska användare

Vissa vyer (som Gantt) är begränsade till högre nivåer.

monday. com prissättning

Gratis (upp till 2 platser)

Basic: 12 $/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

monday. com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om monday.com?

En recension på Capterra säger:

monday. com:s stora flexibilitet gjorde det enkelt för oss att anpassa det efter våra behov. Det har imponerande visuella instrumentpaneler som ger oss en realtidsbild av hur saker och ting fungerar i vår organisation.

monday. com:s stora flexibilitet gjorde det enkelt för oss att anpassa det efter våra behov. Det har imponerande visuella instrumentpaneler som ger oss en realtidsbild av hur saker och ting fungerar i vår organisation.

4. Asana (Bäst för prioritering av uppgifter och samordning av team)

via Asana

Föreställ dig en uppgiftslista som inte bara påminner dig om vad du ska göra, utan också visar hur det passar in i helheten. Det är den tydlighet som Asana erbjuder. Med sitt rena gränssnitt och färgkodade taggar gör Asana komplexa projekt hanterbara och meningsfulla.

Med funktionen Timeline kan du visuellt kartlägga beroenden, så att alla ser hur förseningar påverkar planen. Jämfört med Stackbys platta datatabeller kopplar Asana samman uppgifter till en levande projektplan. Kommentarer, deluppgifter och prioriteringar håller ditt team samordnat utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Du kan bifoga filer, tagga teammedlemmar och ange förfallodatum med ett enda klick. Asanas AI-förslag hjälper också till att dela upp mål i spårbara steg, vilket gör det till ett smartare val för team som vill ha mer än bara lagringsutrymme.

Asanas bästa funktioner

Skapa mål och spåra viktiga resultat med inbyggda OKR-instrumentpaneler

Automatisera rutinmässigt arbete med Asana Rules och logiska villkor

Visualisera arbetsbelastningen för alla teammedlemmar för att förhindra utbrändhet

Lägg till anpassade fält och sorteringsfilter för att skräddarsy uppgiftsvyer

Använd projektmallar för arbetsflöden inom marknadsföring, design och teknik

Asanas begränsningar

Ingen inbyggd kalkylbladsliknande vy för databasintensiva uppgifter

Tidslinje och avancerade rapporteringsfunktioner är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerad: 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

En användare på G2 skriver i sin recension:

Asana är ett användarvänligt och flexibelt projektledningsverktyg som är utmärkt för att hålla team organiserade och på rätt spår. Det är enkelt att installera, särskilt för små team, och dess rena gränssnitt gör den dagliga användningen intuitiv. Även om det finns en liten inlärningskurva i början, särskilt för nya användare, gör hjälpsamma guider och ett gediget supportcenter övergången smidigare.

Asana är ett användarvänligt och flexibelt projektledningsverktyg som är utmärkt för att hålla team organiserade och på rätt spår. Det är enkelt att installera, särskilt för små team, och dess rena gränssnitt gör den dagliga användningen intuitiv. Även om det finns en liten inlärningskurva i början, särskilt för nya användare, gör hjälpsamma guider och ett gediget supportcenter övergången smidigare.

5. Smartsheet (Bäst för komplexa projektplaner och företagsverksamhet)

via Smartsheet

Smartsheet ser ut som ett kalkylblad men fungerar som ett kraftpaket. Under raderna och kolumnerna är det en fullfjädrad plattform för arbetsutförande som är byggd för samordning av helheten.

Dess Gantt-diagram, spårning av kritiska vägar och länkning mellan ark går långt utöver vad Stackby erbjuder. Du kan visualisera flerfasprojekt, fördela resurser och hantera risker – samtidigt som du håller ledningen informerad med dynamiska instrumentpaneler.

Medan Stackby kämpar med storskaliga beroenden och schemaprognoser, trivs Smartsheet i dessa scenarier. Dess behörighetsnivåer och aktivitetsloggar är idealiska för företagsteam som hanterar efterlevnad eller avdelningsöverskridande rapportering.

Smartsheets bästa funktioner

Automatisera godkännanden och aviseringar med den inbyggda arbetsflödesmotorn

Skapa och dela dashboards för projektrapportering i realtid

Skapa formler, beräkna mätvärden och skapa diagram med AI

Använd historik på cellnivå för att granska varje uppdatering

Hantera åtkomst med behörigheter på grupp- och arknivå

Samarbeta med leverantörer eller kunder med hjälp av delade kalkylblad och rapporter

Smartsheets begränsningar

Användargränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med moderna verktyg.

Avancerade funktioner kräver tid att konfigurera och lära sig

Priser för Smartsheet

Pro: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Avancerad arbetshantering: Anpassade priser

Smartsheet-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 19 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Smartsheet?

En Capterra-användare recenserar:

Sammantaget utmärker sig Smartsheet genom att skapa en samarbetsmiljö där team kan arbeta smidigt tillsammans. Kombinationen av användarvänlig design, logiskt gränssnitt och sofistikerad projektpresentation gör det till en värdefull tillgång för att hantera projekt och driva teamets framgång.

Sammantaget utmärker sig Smartsheet genom att skapa en samarbetsmiljö där team kan arbeta smidigt tillsammans. Kombinationen av användarvänlig design, logiskt gränssnitt och sofistikerad projektpresentation gör det till en värdefull tillgång för att hantera projekt och driva teamets framgång.

👀 Visste du att? Innan Microsoft döpte sin första kalkylbladsprogramvara till Excel, gav de den namnet ”Odyssey”!

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Smartsheet för projektledning

6. Quickbase (bäst för att bygga anpassade affärsappar utan kodning)

via Quickbase

Tänk på Quickbase som ditt interna programvarubyggarkit – ingen ingenjörsexamen krävs. Det är utvecklat för team som vill omvandla kalkylblad till strukturerade appar med affärslogik, formulär och rapportering i realtid.

Quickbase går långt utöver Stackbys kodfria erbjudande genom att låta användare bygga helt relationsbaserade appar som automatiserar arbetsflöden mellan avdelningar. Du kan skapa villkorliga regler, konfigurera datamodeller och utlösa åtgärder som godkännanden eller aviseringar – allt från ett visuellt gränssnitt.

Till skillnad från Stackby, som håller sig inom området uppgiftshantering och databaser, blir Quickbase din backend för allt från lagerkontroll till leverantörsintroduktion.

Det är särskilt värdefullt för drift-, ekonomi- och IT-team som vill ha skalbara arbetsflöden anpassade efter sin affärslogik utan att behöva uppfinna hjulet på nytt.

Quickbases bästa funktioner

Använd formler och uttryck för anpassade beräkningar över fält

Skapa rapporter med filtrering, gruppering och dynamiska diagram

Automatisera datasynkronisering från externa källor som Excel eller Salesforce

Implementera rollbaserade instrumentpaneler för skräddarsydd användaråtkomst

Utnyttja sandbox-miljöer för att testa appar innan de driftsätts

Quickbases begränsningar

Kan vara överdrivet för enkel uppgiftshantering eller personliga projekt

Användargränssnittet saknar modern finish jämfört med nyare verktyg

Priser för Quickbase

Team: Från 35 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Från 55 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Gratis provperiod: 30 dagar med tillgång till affärsfunktioner

Quickbase-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Quickbase?

En recension på G2 lyder:

Quickbase ger oss flexibiliteten att hantera våra processer på ett sätt som passar vårt arbetssätt. Jag gillar att det inte är rigidt. Det låter oss bygga arbetsflöden som matchar våra behov, även när dessa behov är komplexa. Vi hanterar till exempel många kunder, reklamationer och fakturor, och Quickbase låter oss skapa pipelines och automatisera delar av den processen.

Quickbase ger oss flexibiliteten att hantera våra processer på ett sätt som passar vårt arbetssätt. Jag gillar att det inte är rigidt. Det låter oss bygga arbetsflöden som matchar våra behov, även när dessa behov är komplexa. Vi hanterar till exempel många kunder, reklamationer och fakturor, och Quickbase låter oss skapa pipelines och automatisera delar av den processen.

📖 Läs också: De bästa verktygen för databasdesign för att visualisera och bygga datamodeller

7. Nifty (Bäst för projektets tidslinjer och milstolpsuppföljning)

via Nifty

Nifty kombinerar planering och genomförande i ett rent, samarbetsinriktat utrymme. Det är ett verktyg som känns förvånansvärt lättviktigt tills du inser att det hanterar hela ditt projekt från start till leverans.

Dess tidslinjefunktion kopplar automatiskt uppgifter till milstolpar, så att teamen kan fokusera på resultat istället för bara produktion. Till skillnad från Stackby, där spårning av milstolpar kräver att man skapar anpassade vyer och formler, erbjuder Nifty en inbyggd, visuell färdplan som håller alla på samma sida utan krångel.

Du får också chatt, dokument, fildelning och uppgiftstavlor på ett och samma ställe, vilket gör det mycket mer mångsidigt för team som hanterar kundprojekt eller produktsprints.

De bästa funktionerna

Skapa återkommande uppgifter och uppgiftsberoenden mellan projekt

Använd teamchatt med ämnestrådar som är direkt kopplade till uppgifter

Skapa smarta uppgifter och projektspecifika dokument med Orbit AI

Växla enkelt mellan tidslinje-, swimlane- och listvyer

Ställ in projektbehörigheter för kunder och externa delningslänkar

Smarta begränsningar

Mindre integrationssystem jämfört med större plattformar

Begränsade analys- eller avancerade rapporteringsfunktioner

Snygg prissättning

Gratis (obegränsat antal medlemmar)

Startpaket: 49 $/månad per användare

Pro: 99 $/månad per användare

Företag: 149 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Snygga betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nifty?

En recension på Capterra lyder:

Nifty är ett utmärkt verktyg om du letar efter ett bra projektledningsverktyg. Det är mycket enkelt att komma igång med. Projektuppföljningen är enkel eftersom det finns olika projektuppföljningsfunktioner som Kanban och tidslinjer. Priset är också det mest överkomliga och rimliga. Kundsupporten är också mycket bra.

Nifty är ett utmärkt verktyg om du letar efter ett bra projektledningsverktyg. Det är mycket enkelt att komma igång med. Projektuppföljningen är enkel eftersom det finns olika projektuppföljningsfunktioner som Kanban och tidslinjer. Priset är också det mest överkomliga och rimliga. Kundsupporten är också mycket bra.

8. Trello (Bäst för visuella uppgiftstavlor och enkla arbetsflöden)

via Trello

Trello förvandlar uppgiftshantering till en visuell upplevelse – klisterlappar på en digital anslagstavla, men mycket smartare. Det är ett verktyg som hjälper ditt team att "se" pågående arbete, inte bara lista det.

Det fina med Trello är dess kortbaserade gränssnitt. Varje kort kan innehålla checklistor, kommentarer, bilagor, deadlines och anpassade fält.

Till skillnad från Stackby, som prioriterar strukturerade data, är Trello byggt för flöde. Det är perfekt för enkel uppgiftshantering, teamplanering och redaktionella arbetsflöden där flexibilitet är viktigare än databaser.

Dessutom låter dess Butler-automatiseringsverktyg dig ställa in regler och triggers för att flytta kort, tilldela teammedlemmar och skicka varningar – vilket minskar arbetsbelastningen utan att behöva integrationer. Med de dyrare abonnemangen kan du också utnyttja Atlassian Intelligence för ditt arbete.

Trellos bästa funktioner

Lägg till Power-Ups för kalendrar, tidrapportering, omröstningar och mycket mer.

Använd kortmallar för att standardisera återkommande uppgifter

Filtrera tavlor efter etikett, medlem eller förfallodatum

Synkronisera tavlor med Slack, Google Drive och Microsoft Teams

Hantera flera tavlor med Trello Workspaces

Trellos begränsningar

Inte idealiskt för komplexa arbetsflöden eller stora datamängder

Begränsad rapportering och projektanalys

Priser för Trello

Gratis (upp till 10 medarbetare)

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen, uppskattat till 50 användare)

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En G2-recensent delar med sig:

Trello gör det möjligt för mig att organisera mina projekt och arbeta på ett öppet, grafiskt sätt som är lätt att förstå vid första anblicken. Det är intuitivt, så jag lägger mindre tid på arbetsflöden och mer tid på att arbeta. Eftersom det är enkelt att använda kan jag enkelt få teamet att komma igång utan att spendera en förmögenhet på komplicerad utbildning.

Trello gör det möjligt för mig att organisera mina projekt och arbeta på ett öppet, grafiskt sätt som är lätt att förstå vid första anblicken. Det är intuitivt, så jag lägger mindre tid på arbetsflöden och mer tid på att arbeta. Eftersom det är enkelt att använda kan jag enkelt få teamet att komma igång utan att spendera en förmögenhet på komplicerad utbildning.

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Trello

9. Coda (Bäst för att omvandla dokument till dynamiska arbetsytor)

Någonstans mellan ett dokument och en databas bryter Coda diskret mot reglerna för vad ett dokument kan göra. Du skriver inte bara i Coda – du bygger, automatiserar och kopplar samman hela arbetsflöden på en sida.

Codas verkliga magi är dess paket och formelsystem, som förvandlar ditt dokument till en kraftfull mini-app. Du kan hämta data från verktyg som Slack, Jira eller Google Kalender, använda knappar för att starta uppgifter och skriva formler som spänner över tabeller och sektioner.

Stackby erbjuder visserligen databasfunktioner, men tillåter inte denna nivå av interaktion och anpassning inom ett dokument.

I Coda behöver ditt team inte byta flikar eller verktyg – de kan hantera uppgifter, fatta beslut och vidta åtgärder utan att lämna dokumentet. Det är idealiskt för kunskapsbaserade team och verksamhetsledare som vill ha en flexibel arbetsyta med inbyggd smart logik.

Coda bästa funktioner

Skapa interaktiva sidor med hopfällbara sektioner och inbäddade tabeller

Använd knappar för att utlösa åtgärder som aviseringar, uppdateringar eller API-anrop.

Anpassa arbetsflöden med logikbaserad villkorlig formatering

Publicera dokument som webbplatser eller dela dem som kundvänliga portaler

Samarbeta med detaljerade behörigheter för tabeller, sidor och paket

Coda-begränsningar

Det kan ta tid att lära sig hela logiken och formelsyntaxen.

Mobilupplevelsen är mindre smidig än desktopversionen.

Coda-priser

Gratis

Pro: 12 $/månad per Doc Maker (redaktörer är gratis)

Team: 36 $/månad per Doc Maker (redaktörer är gratis)

Företag: Anpassad prissättning

Coda-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (450+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Coda?

En Capterra-recensent delar med sig:

*Jag ser Coda som Word/Docs med funktionaliteten hos Excel/Sheets/Airtable och utseendet hos Notion – ta allt det och lägg till nästan obegränsade anpassningsmöjligheter och ett fantastiskt kundsupportteam som hjälper dig att uppnå saker som du inte ens trodde var möjliga – resultatet blir bara ett dokument, precis som dokument ska vara.

*Jag ser Coda som Word/Docs med funktionaliteten hos Excel/Sheets/Airtable och utseendet hos Notion – ta allt det och lägg till nästan obegränsade anpassningsmöjligheter och ett fantastiskt kundsupportteam som hjälper dig att uppnå saker som du inte ens trodde var möjliga – resultatet blir bara ett dokument, precis som dokument ska vara.

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Coda

10. Retable (bäst för lätta hybridlösningar mellan kalkylblad och databaser)

Bakom sin snygga, minimalistiska design döljer Retable en överraskande flexibilitet – som ett kalkylblad som i tysthet lärt sig nya knep medan du inte tittade.

Retable erbjuder en välbekant tabelllayout, men förbättrar den med villkorlig formatering, flera vyer och smarta kolumntyper. Medan Stackby kan kännas stelt och överväldigande när komplexiteten ökar, är Retable smidigt och användarvänligt.

Du kan enkelt filtrera vyer, färgkoda data och tillämpa formler utan att behöva lära dig något nytt. Dess dynamiska struktur gör den perfekt för enskilda användare, nystartade företag eller team som vill slippa skrymmande kalkylblad utan att behöva dyka huvudstupa in i företagsprogramvara.

Retables bästa funktioner

Samarbeta i realtid med omedelbar synkronisering på cellnivå

Ställ in behörigheter på kolumnnivå för säkert teamsamarbete

Använd kalender-, kanban- och gallerivyer för att visualisera data

Dela livevyer externt via offentliga länkar eller inbäddade koder

Spåra ändringar med versionshistorik och återställningsalternativ

Berika data med Chat GPT-kolumntyper

Retables begränsningar

Begränsat mallbibliotek jämfört med större plattformar

Saknar djupgående automatisering eller inbyggda integrationer

Retable-prissättning

Team: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Retable-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Retable?

En recension på Capterra lyder:

Den överbryggar datagapet mellan databaser och kalkylblad. Ur ett kalkylblads perspektiv är den mer inriktad på att lagra data utan en fullständig databas, men har fler användarvänliga skaparfunktioner än en databas. Jag gillar att det finns många sätt att bädda in datavyer i andra applikationer, där man kan modifiera och samla in data.

Den överbryggar datagapet mellan databaser och kalkylblad. Ur ett kalkylblads perspektiv är den mer inriktad på att lagra data utan en fullständig databas, men har fler användarvänliga skaparfunktioner än en databas. Jag gillar att det finns många sätt att bädda in datavyer i andra applikationer, där man kan modifiera och samla in data.

Från kalkylblad till superkrafter med ClickUp

Låt oss vara ärliga – Stackby hjälpte dig att komma igång, men nu är det dags att gå vidare till verktyg som kan mer än bara lagra data. Oavsett om du vill ha smidigare samarbete, mer intelligent automatisering, enkel projektplanering eller en plattform som anpassar sig efter dina unika arbetsflöden, kan rätt alternativ helt förändra ditt teams arbete.

Bland alla verktyg som finns på marknaden sticker ClickUp ut som en allt-i-ett-lösning som kombinerar flexibilitet, struktur och användarvänlighet som ingen annan. Från anpassningsbara fält till dynamiska tabellvyer – det här är en modern arbetsplats som du aldrig kommer att växa ur.

Är du redo att lämna kampen med kalkylblad bakom dig? Registrera dig för ClickUp och förvandla ditt arbetsflöde från grundläggande till briljant.