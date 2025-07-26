Topp 10 SavvyCal-alternativ för smartare schemaläggning och produktivitet

Har du svårt att hantera mötesförfrågningar, flera kalendrar och tidszoner? Om SavvyCal inte längre uppfyller dina behov – vare sig det gäller budget eller funktioner – är du inte ensam.

Att hitta rätt lösning för tidshantering kan vara tidskrävande, men vi har gjort det enklare.

Denna blogg täcker de bästa SavvyCal-alternativen med viktiga funktioner, priser och användarrecensioner för att hjälpa dig att välja ditt nästa schemaläggningsverktyg.

Spoilervarning: Ett av dem kan allt – och ja, det är ClickUp . 🧠📅

Varför välja dessa 10 alternativ?

SavvyCal är ett stabilt schemaläggningsverktyg, men det är långt ifrån perfekt. Här är de viktigaste anledningarna till att team börjar söka efter dessa alternativ:

Långsam schemaläggning i realtid: Fördröjningar när du öppnar eller schemalägger möten, vilket bromsar snabbrörliga team som behöver snabba bokningsupplevelser.

Skalning blir dyrt: Med prissättning per användare och utan någon permanent gratisplan kan SavvyCal snabbt bli kostsamt när ditt team växer, särskilt om du försöker hålla nere omkostnaderna.

Begränsade inbyggda integrationer: Även om SavvyCal täcker grundläggande funktioner som Google Kalender, kan dess direkta integrationsalternativ verka begränsade eller instängda. För team som regelbundet är beroende av nischade appar är komplexa lösningar det enda alternativet.

Funktioner för fast teamplanering: Att använda SavvyCals kalenderöverlägg ökar din flexibilitet, men inte så mycket. Det saknar funktioner som round-robin-planering, samlad tillgänglighet eller dynamiska bokningslänkar som är viktiga för produktiva arbetsflöden.

Inte idealiskt för team med låg användning eller små team: SavvyCal är dyrare än konkurrenter med liknande funktioner och är därför ineffektivt för mindre företag. Dessutom erbjuder det inte något gratisabonnemang för yrkesverksamma som bara planerar ibland, vilket gör det mindre idealiskt för egenföretagare eller oberoende konsulter.

🧠 Kul fakta: Studier visar att ditt team kan slösa bort två hela arbetsdagar varje vecka på grund av ineffektivitet i möten och e-postsvar.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

SavvyCal-alternativ i korthet

Verktyg Bästa funktion Primärt användningsfall Priser ClickUp – Kombinerar kalender, uppgifter, dokument och chatt – AI-schemaläggning, anteckningar och sammanfattningar – Många mallar Team som vill ha en heltäckande projekt- och möteshantering på en och samma plattform Gratis för alltid; anpassningsbar för företag Calendly – Personliga bokningslänkar – Ruttlogik för inbjudna – Smart tillgänglighetsdetektering Konsulter, rekryterare och säljteam som automatiserar kundmöten Gratis; Betalda abonnemang från 12 $/månad per användare Motion – AI schemalägger automatiskt möten + uppgifter – Dynamiska djuparbetsblock – Omplanering av kalendern i realtid Upptagen yrkesverksamma som behöver automatiserad dagsplanering Betalda abonnemang från 49 $/månad per användare Doodle – Gruppomröstning för tidsluckor – Anonyma röstningsalternativ – Admin-instrumentpanel för spårning av svar HR, evenemangsplanerare, akademiska grupper som samordnar stora eller flexibla möten Gratis; Betalda abonnemang från 14,95 $/månad per användare SimplyMeet. me – Bokningar med QR-kod – Support för betalda möten – Enkel, mobilvänlig instrumentpanel Coacher, terapeuter och egenföretagare som bokar med kunder Gratis; Betalda planer från 11,99 $/månad per användare Acuity – Anpassade schemaläggningssidor – Intagningsformulär + fakturering – Arbetsflöden för kundbetalningar Tjänstebaserade företag som salonger, kliniker och konsulter Betalda abonnemang från 20 $/månad per användare Zoho Bookings – Djup Zoho CRM-integration – Anpassade händelsetyper + lätta automatiseringar – Självbetjäningsportal för kunder Team som använder Zoho-ekosystemet för hela livscykeln från lead till möte Gratis; Betalda abonnemang från 8 $/månad per användare OneCal – Synkronisering av flera kalendrar – Titelförskjutning och varumärkesprofilering – Smart bokning med tidszoner Professionella som hanterar flera personliga + arbetskonton Betalda abonnemang från 6 $/månad per användare Cal. com – Helt öppen källkod + självhosting – Modulär plugin-marknadsplats – Lead routing med inbyggda API:er Utvecklare och teknikteam som vill ha full kontroll över schemaläggningen Gratis; Betalda abonnemang från 15 $/månad per användare YouCanBookMe – Smarta bokningsförslag – Villkorlig logik i formulär – Djup integration med kalender + CRM-system Team som behöver kalendersynkronisering, automatisk bokning och anpassad formulärlogik Gratis; Betalda abonnemang från 9 $/månad per användare

De bästa SavvyCal-alternativen att använda

Är du redo att övervinna SavvyCals begränsningar och uppnå perfekt schemaläggning? Här är de bästa alternativen på marknaden:

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-produktivitet och schemaläggning)

Vill du slippa jaga mötesbekräftelser, tidszonsförvirring och e-postmeddelanden som aldrig tar slut med länkar till teamets schemaläggning? Möt ClickUp – den kompletta appen för arbete som förvandlar schemaläggningsbekymmer till smidig, effektiv planering.

Planera smartare med ClickUp-kalendern

Planera det perfekta schemat baserat på dina uppgifter, evenemang och mål med ClickUp Calendar.

ClickUp Calendar är din visuella planerare för att organisera möten som ett proffs. Dess livfulla layout gör det enkelt att hitta (och komma ihåg) evenemang. Det bästa? Den blockerar automatiskt tid för varje uppgift du skapar, så att din schemaläggning börjar fungera för dig – utan att du behöver justera den hela tiden.

Planera projekt, schemalägg återkommande händelser och visa allt i dag-, vecko- eller tidslinjeformat.

Dra och släpp för att boka om, filtrera efter team och skapa åtgärdsbara objekt – allt i en vy. Detta ger omedelbart fart åt varje online-möte.

💡 Proffstips: Spara tid genom att förbereda några fördesignade schemaplaner i din resurshubb. På så sätt kan du komma igång direkt när ett nytt projekt startar utan förseningar i tidsplaneringen.

Är du nyfiken på att optimera uppgifter parallellt med dina möten? ClickUp har en dedikerad lösning för det också!

Förvandla möten till handling med ClickUp Tasks

Omvandla förfrågningar till genomförbara uppgifter med tydligt ansvar och uppföljning av framsteg efter ett möte med ClickUp Tasks.

ClickUp Tasks är verktyget som förvandlar prat till handling, före, under och efter varje möte.

Det kommer med justerbara prioriteringar, förfallodatum och beroenden så att dina leveranser alltid står i centrum. Bifoga dokument, länka deluppgifter och lägg till livekommentarer till dina schemalagda uppgifter för maximal kontext.

Om ditt företag drivs med fakturerbara timmar och projekttimmar kan ClickUps tidsspårning mäta varje uns av din insats. Dessutom håller smarta automatiseringar som villkorliga statusuppdateringar, filflyttningar och omedelbara aviseringar hjulen igång utan extra arbete.

Använd AI för att planera möten snabbare med ClickUp Brain

Skapa mötesreferat, hämta viktiga dokument, skapa åtgärdspunkter och mycket mer med ClickUp Brain.

Om allt du behöver är en bokningslänk är SavvyCal ett smart val. Men om du är trött på att schemaläggningen är kopplad från allt annat du gör på jobbet är ClickUp Brain det smartare valet.

ClickUp är inte bara ett schemaläggningsverktyg – det är din kompletta AI-mötesarbetsplats. Med ClickUp Brain kan du skapa dagordningar, hämta relevanta dokument, tilldela åtgärdspunkter och sammanfatta diskussioner automatiskt – allt från samma arbetsplats där ditt team redan hanterar projekt och uppgifter.

Oavsett om du planerar en snabb synkronisering eller förbereder dig för en kundpresentation, gör ClickUp Brain dig redo på några sekunder. Det förstår sammanhanget i din arbetsmiljö, hämtar anteckningar från tidigare möten och föreslår till och med rätt frågor att ställa – utan att du behöver kopiera och klistra in eller byta mellan appar.

Om du behöver isbrytare eller produktivitetshackar inför ett möte kan Brain också hantera det på några sekunder.

Brainstorma och skapa användbara frågor inför ett möte med ClickUp Brain.

💡 Proffstips: Förutom teamkommunikation kan Brain skapa, delegera och schemalägga uppgifter från viktiga mötesanteckningar på en gång. Det är bara att fråga, så tilldelar ClickUp Brain automatiskt uppföljningar och ser till att dina projekt fortskrider.

Och med Brain MAX blir upplevelsen röststyrd. Med Talk to Text kan du diktera uppgifter, skriva ner påminnelser eller utlösa AI-åtgärder med bara din röst. Det är inte bara tal-till-text – det är kontextmedvetet, arbetsflödesmedvetet och redo att agera. Tänk på det som en personlig AI-kompanjon som kopplar dina idéer direkt till genomförandet.

Du får också säker, enhetlig åtkomst till dina verktyg – ClickUp, Gmail, Slack, Docs och mer – utan att behöva dela data med tredje part eller jonglera med 10 flikar. Det är AI utan spridning.

🔍 Inget mer hoppa mellan din kalender, anteckningsapp och uppgiftshanterareClickUp samlar din schemaläggning, dokumentation och uppföljningsåtgärder under ett tak – drivet av de senaste AI-modellerna som GPT-4. 1, Claude och Gemini.

Det är där det slår SavvyCal. Medan SavvyCal fokuserar på bokningslänkar och kalenderflexibilitet, eliminerar ClickUp omkostnaderna för möten. Du bokar inte bara tid – du återvinner den.

Behöver du en hjälpande hand? Använd kalendermallen

Börjar du från noll? Det behöver du inte. ClickUp erbjuder användarvänliga mallar för allt från att-göra-listor till innehållskalendrar.

Få en gratis mall Organisera teamets tidsplaner, undvik schemakonflikter och slutför uppgifter i tid med ClickUps kalenderplaneringsmall.

ClickUp Calendar Planner Template är en färdig lösning för team som vill förbättra sin schemaläggning. Den erbjuder sex anpassningsbara statusar och en praktisk sammanfattningsvy för att kartlägga och spåra alla uppgifter på ett effektivt sätt.

Mallens anpassade fält, såsom tidsloggar, mål, adresser och budgetar, hjälper också till att packa information i varje åtgärdspunkt. När förfallodatum uppdateras fylls standardkalendern och tidslinjevyerna omedelbart i realtid för att visa varje teams arbetsbelastning och potentiella flaskhalsar.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Vissa anpassade vyer är ännu inte optimerade för mobila enheter.

Att använda alla funktioner kräver en något längre inlärningskurva.

Priser för ClickUp:

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Nathan G. , programmerare hos Crestron, säger:

Möjligheten att skapa formulär, hantera uppgifter, kalenderposter och möten gör ClickUp till ett absolut måste för alla växande småföretag. Dessutom gör den nya chattfunktionen externa chattappar som Slack eller Teams överflödiga och onödiga för dem som vill minska antalet appar de använder.

Möjligheten att skapa formulär, hantera uppgifter, kalenderposter och möten gör ClickUp till ett absolut måste för alla växande småföretag. Dessutom gör den nya chattfunktionen externa chattappar som Slack eller Teams överflödiga och onödiga för dem som vill minska antalet appar de använder.

2. Calendly (bäst för enkel, professionell schemaläggning)

via Calendly

Vill du slippa fram och tillbaka om tillgänglighet? Calendly är utformat för att förenkla mötesbokningen. Med dess personliga bokningsfunktion kan du skicka ut en möteslänk. Dina inbjudna kan sedan se dina lediga tider och boka en tid.

Verktyget är också mycket flexibelt med möjlighet att anpassa händelsetyper. På så sätt kan både snabba uppdateringar och djupgående strategigranskningar hanteras smidigt. Dessutom hjälper funktioner som samtalsbuffertar dig att omgruppera mellan möten utan att störa ditt arbetsflöde.

Calendly stöder också vidarebefordran av formulär för att dirigera inbjudna till rätt teammedlem baserat på deras svar, vilket gör det till ett populärt val för försäljning, rekrytering och onboarding av kunder.

Calendly integreras med Google Kalender, Outlook, Zoom, Slack, Salesforce, HubSpot och andra stora appar för att effektivisera bekräftelser, påminnelser och ombokningar. Du kan till och med bädda in bokningssidor direkt på din webbplats eller i dina e-postkampanjer för att minska bortfallet och konvertera snabbare.

AI-funktion: Med sin nya AI-drivna schemaläggningsassistent (tillgänglig i högre prisplaner) analyserar Calendly preferenser och möteshistorik för att föreslå optimala tider, vilket minskar kalenderkonflikter och manuella justeringar.

Calendlys bästa funktioner

Fördela arbetsbelastningen jämnt över gruppen med rundabordsplanering.

Dirigera mötesdeltagare till rätt grupp med hjälp av frågeformulär före mötet.

Ta hänsyn till ovanliga scheman, som helgdagar eller speciella evenemang, med särskilda datumöverskrivningar.

Bädda in bokningswidgets på landningssidor, i nyhetsbrev eller i hjälpcenter.

Sömlös integration med verktyg som Salesforce, Zoom, HubSpot och Slack

Begränsningar med Calendly

Många avancerade funktioner, som round-robin, SSO, branding och routing, är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

Saknar robusta integrationer med produktivitets- och CRM-system, vilket begränsar det enbart till att skapa möten.

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 $/månad per användare

Teams: 20 $/månad per användare

Enterprise: Från 15 000 USD/år

Betyg och recensioner av Calendly

G2: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Calendly?

En recension på G2 lyder:

Det mest användbara med Calendly är att det förhindrar schemakonflikter utifrån din tillgänglighet och den andra användarens tillgänglighet, vilket gör det mycket enklare att planera utifrån ömsesidig kompatibilitet.

Det mest användbara med Calendly är att det förhindrar schemakonflikter utifrån din tillgänglighet och den andra användarens tillgänglighet, vilket gör det mycket enklare att planera utifrån ömsesidig kompatibilitet.

3. Motion (Bäst för AI-drivna uppgifter och mötesplanering)

via Motion

Motion förtjänar sin plats på denna lista för sin smidiga integration av AI i den dagliga schemaläggningen. Denna AI-kalender är utvecklad för komplexa evenemang och analyserar din arbetsbelastning för att skapa en optimerad dagsplan. Om ett kundsamtal dyker upp eller en deadline ändras, omorganiserar Motion din dag så att allt passar in.

När mötena är bekräftade blockeras förberedelsetiden automatiskt före varje möte. Motions AI skapar också tidsluckor för djup koncentration baserat på dina senaste schemalagda uppgifter och arbetsmönster. Dessutom samlas alla dina integrerade kalendrar i en enda vy, och systemet justerar din tidslinje automatiskt om uppgifter tar längre tid eller prioriteras ned.

Du kan ställa in mötesgränser för att undvika dubbla bokningar, blockera specifika tider för koncentrerat arbete eller ange hela dagar som mötesfria. Motions automatiska prioritering är särskilt användbar för frilansare, chefer och neurodivergerande yrkesverksamma som vill hålla sig på rätt spår utan att ständigt behöva omplanera manuellt.

AI-funktion: Motions AI skapar och justerar kontinuerligt en personlig daglig plan – baserad på brådskande ärenden, tidspress, mötespreferenser och din produktivitetsrytm.

Motion bästa funktioner

Skapa dynamiska scheman som anpassar sig efter förändringar med AI-driven optimering.

Undvik samtal som följer tätt efter varandra eller håll vissa dagar mötesfria med fördefinierade inställningar.

Skapa dagliga scheman baserade på brådskande ärenden och dina arbetsmönster med snabba automatiseringar.

Omplanera ofullständiga uppgifter automatiskt baserat på deadlines och prioritet

Synkronisera alla Google- och Outlook-kalendrar till en samlad vy

Rörelsebegränsningar

Vissa användare tycker att gränssnittet är komplicerat att arbeta med, särskilt de med dynamiska arbetsfönster.

Har inga delningsalternativ för att involvera externa gäster i både uppgifter och samtal.

Inlärningskurvan är ganska hög trots relativt grundläggande automatiseringar och funktioner.

Motion-prissättning

Pro AI: Från 49 $/månad per användare

Business AI: Från 69 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Rörelsebetyg och recensioner

G2: 4,1/5 (110+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 70 recensioner)

4. Doodle (bäst för gruppbokningar och omröstningar)

via Doodle

Om du planerar ett stort möte över flera tidszoner kan Doodle vara ditt självklara val för en smidig process. Med funktionen för gruppomröstning kan teammedlemmarna markera sin tillgänglighet, och Doodle föreslår automatiskt det bästa alternativet.

Det ökar också flexibiliteten med ett röstningsalternativ för "vid behov", som låter teamen föreslå reservtider. Dessutom erbjuder Doodle snabba 1:1-inbjudningar, anmälningsformulär och personliga bokningssidor anpassade efter lokala tidszoner. Administratörer kan använda Doodles teamdashboard för att spåra svar, ställa in påminnelser och hantera tillgänglighet för flera teammedlemmar.

Doodle integreras väl med verktyg som Google Kalender, Outlook, Microsoft Teams och Zoom, vilket hjälper team att samordna även när de använder olika plattformar. Mötesomröstningar kan också exporteras eller bäddas in i företagets portaler eller e-postmeddelanden för bredare åtkomst.

AI-funktion: Doodles smarta schemaläggningsassistent föreslår de mest tidseffektiva möteslotsen för varje deltagare genom att analysera omröstningssvar och tidszonspreferenser, vilket hjälper teamen att nå konsensus snabbare.

Doodles bästa funktioner

Skapa obegränsat antal möten och omröstningar för att samordna med valfritt antal deltagare.

Spara tid genom att boka direkt i någon annans kalender med funktionen "Boka åt någon annan".

Stöd ärlig tillgänglighet utan grupptryck med röstbegränsningar, dold deltagarinformation och anonymt val av tidsluckor.

Exportera omröstningsdata eller bädda in länkar i delade plattformar för bredare samordning.

Integreras med Microsoft 365, Google Workspace, Slack och Zoom

Doodles begränsningar

Vissa användare tycker att gränssnittet är svårt att navigera i och inte intuitivt.

Kalenderappintegrationer kan vara opålitliga och orsaka konflikter på grund av missade uppdateringar eller synkroniseringsfel.

Doodle-priser

Gratis

Pro: 14,95 $/månad per användare

Team: 19,95 $/månad per användare (minst två användare krävs)

Doodle-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Doodle?

En recension på Capterra lyder:

Jag älskar att du kan ge ditt team olika alternativ genom att skicka dem en Doodle.

Jag älskar att du kan ge ditt team olika alternativ genom att skicka dem en Doodle.

5. SimplyMeet. me (Bäst för enkel, smidig bokning av möten)

SimplyMeet.me är ett mötesplaneringsverktyg som prioriterar enkelhet. Det kan likna Calendly, men detta verktyg utmärker sig genom sin nästan omedelbara installation – även med flera integrationer.

Men låt dig inte luras av enkelheten. SimplyMeet.me erbjuder även gruppbokningsfunktioner som är perfekta för workshops och webbseminarier, där stora grupper efterfrågar samma tidsslot. Det finns till och med en QR-kod som kunderna kan skanna och boka från sina telefoner.

Det stöder integration med Stripe och PayPal för betalda bokningar, och användare kan anpassa tillgänglighetsinställningar för återkommande scheman eller säsongsbetonade erbjudanden. SimplyMeet.me erbjuder även white label-alternativ för en schemaläggningsupplevelse med eget varumärke, vilket gör det särskilt användbart för yrkesverksamma som har kundkontakt.

AI-funktion: SimplyMeet.me är inte AI-tungt, men använder smart logik för att automatisera tidszonsjusteringar och föreslå optimala tidsluckor baserat på historiska mötespreferenser och kundens plats.

SimplyMeet. me bästa funktioner

Organisera och hantera alla åtaganden med en centraliserad instrumentpanel som visualiserar alla schemalagda möten, tidigare möten och kundinformation.

Effektivisera faktureringen för konsultationer under samma möte med flera betalningsintegrationer.

Hantera alla diskussioner och evenemang på språng med en mobil- och datoranpassad administratörsapp.

SimplyMeet. me begränsningar

Erbjuder ett begränsat utbud av inbyggda integrationer och förlitar sig på Zapier för automatiseringar, vilket gör komplexa inställningar svårare.

Saknar robusta rapporterings- och realtidsanalysfunktioner för djupgående insikter om mötesmönster eller produktivitet.

Dela bokningslänkar via QR-koder för snabbare åtkomst vid evenemang eller butiker.

Erbjuder integrationer med Zapier, Microsoft 365 och Google för kalendersynkronisering.

SimplyMeet. me-priser

Privatpersoner: Gratis

Professional: 11,99 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

SimplyMeet. me betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

📮 ClickUp Insight: En typisk kunskapsarbetare måste i genomsnitt ha kontakt med 6 personer för att få arbetet gjort. Det innebär att man dagligen måste kontakta 6 viktiga personer för att samla in viktig information, komma överens om prioriteringar och driva projekt framåt. Det är en verklig utmaning – ständiga uppföljningar, förvirring kring olika versioner och bristande översiktlighet minskar teamets produktivitet. En centraliserad plattform som ClickUp, med Connected Search och AI Knowledge Manager, löser detta genom att omedelbart göra sammanhanget tillgängligt.

6. Acuity Scheduling (bäst för tjänstebaserade företag)

via Acuity Scheduling

Letar du efter ett flexibelt schemaläggningsverktyg som passar din affärsmodell? Acuity Scheduling är ett utmärkt alternativ tack vare sitt fokus på tjänstebaserade arbetsflöden. Lösningen går på djupet med kundcentrerade, unika typer av möten och tjänsternas varaktighet.

Acuity har också omfattande formateringsalternativ som passar varumärkets tema. Du kan använda dess konfigurationsinställningar för att anpassa små detaljer, anpassade prenumerationer och volymbaserade priser baserat på tjänsteanvändarens schema. Med white label- och varumärkeskontroller låter Acuity salonger, kliniker och konsulter skapa en smidig kundupplevelse från bokning till fakturering.

Det stöder intagsformulär, återkommande möten, gruppklasser och bekräftelser via e-post eller SMS. Dessutom integreras det med Stripe, Square, Google Kalender, Zoom, QuickBooks och över 500 andra verktyg via Zapier, vilket gör det idealiskt för företag som vill automatisera hela kundlivscykeln.

AI-funktion: Acuity har en smart schemaläggningslogik som rekommenderar idealiska tidsluckor för möten baserat på tjänstens varaktighet, tillgänglighet hos behandlaren och kundens tidszon. Den kan också automatiskt justera tillgängligheten under högtrafik baserat på bokningsvolymen.

Acuity Schedulings bästa funktioner

Bli en mästare på uppförsäljning med personliga tilläggsalternativ på schemaläggningssidan.

Optimera din arbetsbelastning och spåra platsspecifika möten med tillgång till flera resurser och butiksadresser.

Skapa och skicka fakturor med tjänster och kunduppgifter som fylls i automatiskt i ett fördesignat format.

Erbjud presentkort, rabattkoder och anpassade betalningsplaner

Synkronisera kalendrar mellan medarbetare och servicelokaler automatiskt

Begränsningar i Acuity Scheduling

Vissa användare rapporterar att webbplatsen krånglar när man exporterar möten.

Saknar anpassningsmöjligheter i portalerna, särskilt på startsidan för kundbokning.

Tillgång till flera resurser och rum finns endast i dyrare abonnemang.

Rapporteringsfunktionerna är begränsade för stora verksamheter med flera platser.

Priser för Acuity Scheduling

Nyhet: 20 $/månad per användare

Växande: 34 $/månad per användare

Powerhouse: 61 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Acuity Scheduling – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Acuity Scheduling?

En G2-recension lyder:

Du kan komma in utan någon erfarenhet av CRM eller CS och använda detta, och det kommer att sitta som en andra natur. Det var den perfekta lösningen för mig för schemaläggning, bokning, kalenderhantering och att hålla reda på kundmöten.

Du kan komma in utan någon erfarenhet av CRM eller CS och använda detta, och det kommer att sitta som en andra natur. Det var den perfekta lösningen för mig för schemaläggning, bokning, kalenderhantering och att hålla reda på kundmöten.

7. Zoho Bookings (bäst för team som använder Zoho-ekosystemet)

via Zoho Bookings

Zoho Bookings är det självklara valet för team som vill stanna inom samma ekosystem, och det är dessutom mycket kapabelt. Dess enhetliga gränssnitt gör den dagliga planeringen tillgänglig, medan dedikerade arbetsytor förenklar samarbetet.

Lösningen föreslår också flera mötes typer som är anpassade till din bransch under installationen. Och om ditt team har unika samtal kan administratörer lägga till anpassade evenemangstyper för allt från lönsamhetsgranskningar till födelsedagsfiranden.

Dessutom kan chefer lägga till lätt automatisering med specifika utlösare med ett enda klick för alla interna möten som följer efter ett kundsamtal. Zoho Bookings integreras med Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho SalesIQ och dess betalningssystem, vilket möjliggör fullständig automatisering av livscykeln från lead till möte till uppföljning.

AI-funktion: När Zoho Bookings används inom Zoho-ekosystemet kan det utnyttja Zohos AI-assistent, Zia, för att automatiskt fylla i formulärdata, analysera bokningstrender och rekommendera uppföljningsåtgärder baserat på kundbeteende och mötesfrekvens.

Zoho Bookings bästa funktioner

Boka din dag som du vill med enkla regler som att stänga av ombokningar eller ställa in en minsta varseltid.

Låt kunderna uppdatera sina bokningar och komma åt sin historik på egen hand med en dedikerad kundportal.

Integrera direkt med hela Zoho-ekosystemet, inklusive Zoho CRM, SalesIQ, Zohodesk och dess inbyggda betalningsplattformar.

Tilldela olika tjänster till olika teammedlemmar och synkronisera scheman i realtid.

Använd webhooks och API:er för att utlösa externa arbetsflöden eller CRM-uppdateringar.

Begränsningar för Zoho Bookings

Kommer med en mycket begränsad gratisplan, vilket gör den mer lämplig för stora företag och team.

Att konfigurera det utan ett befintligt Zoho-ekosystem är en mödosam, ointuitiv process som kräver särskild expertis.

Gränssnittet och anpassningsmöjligheterna är begränsade utanför Zoho-stacken.

Priser för Zoho Bookings

Helt gratis

Grundläggande: 8 $/månad per användare

Premium: 12 $/månad per användare

Flex: Anpassad prissättning

Zoho Bookings betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

📖 Läs också: De bästa mjukvarulösningarna för möteshantering och dagordningar

8. OneCal (Bäst för kalendersynkronisering och personalisering)

via OneCal

För att hantera alla kalendrar utan att byta flikar är OneCal ofta ett av de populäraste valen. Dess integritetsfokuserade design låter dig kontrollera vilka detaljer som synkroniseras mellan kalendrarna, från titlar till deltagarlistor. Om du vill hålla personliga möten privata kan OneCal omedelbart blockera den tiden som "Upptagen".

Utöver synkronisering har OneCals bokningssidor element som länkar till sociala medier för att öka engagemanget och visa upp ditt varumärke. Du kan också lägga in en anpassad URL som omdirigerar inbjudna till en resursida eller en tack-sida efter att bokningen har gjorts. Användare kan anpassa språket och formateringen av inbjudningar, vilket gör upplevelsen mer anpassad till globala eller nischade målgrupper.

OneCal integreras också med Outlook, Microsoft 365 och Google Workspace och erbjuder multidirektionell synkronisering mellan flera kalendrar, så att möten aldrig krockar, inte ens mellan arbets- och personliga konton.

AI-funktion: OneCal använder intelligenta synkroniseringsregler för att upptäcka potentiella konflikter och automatiskt uppdatera överlappande händelser mellan plattformar, så att din tillgänglighet alltid återspeglar de senaste uppgifterna, även mellan olika tidszoner eller konton.

OneCals bästa funktioner

Kontrollera vad som synkroniseras mellan dina personliga, arbets- och individuella kundkalendrar med dess multidirektionella synkroniseringsfunktioner.

Dölj titlar och detaljer efter dina önskemål med automatiseringar, fördefinierade färger, e-postsvar och mycket mer.

Ändra språket som inbjudningarna visas på och tillgodose ett globalt team med OneCals översättningar av schemaläggningslänkar.

Anpassa bokningssidor med varumärkesprofilering, omdirigeringslänkar och engagemangsfält.

Integreras med Google-, Microsoft- och Apple-kalendrar för smidig hantering

Begränsningar i OneCal

Vissa användare tycker att det är svårt att dela sitt teams tillgänglighet eller samordna evenemang med teammedlemmar.

Stöder endast populära kalenderintegrationer och synkroniserar inte filer eller media mellan plattformar.

Begränsad rapportering eller analys för att spåra schemaläggningstrender eller uteblivna möten

Priser för OneCal

Startpaket: 6 $/månad per användare

Essential: 12 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

OneCal-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om OneCal?

En G2-recension lyder:

Superenkelt att använda, FANTASTISK support, ganska enkelt att integrera och implementera. Använder det dagligen. Bara kalendersynkroniseringsfunktionen är värd priset, och användargränssnittet är utmärkt.

Superenkelt att använda, FANTASTISK support, ganska enkelt att integrera och implementera. Använder det dagligen. Bara kalendersynkroniseringsfunktionen är värd priset, och användargränssnittet är utmärkt.

9. Cal. com (Bäst för flexibilitet i schemaläggning med öppen källkod)

Cal.com är en möteshanterare som är utvecklad för att prioritera fullständig kontroll över schemaläggningen. Som en öppen källkodslösning låter den dig vara värd för dina servrar och märka allt med ditt eget varumärke – inga Cal.com-logotyper, bara din stil.

Nu handlar det inte bara om självständig anpassning. Lösningen erbjuder viktiga funktioner som rundabordsschemaläggning, gruppkalenderbokningar och personliga inbjudningar för att effektivt hantera kund- eller teammöten.

Dessutom har den ett dedikerat API för att hantera de mest komplexa kraven, såsom att skicka påminnelser om möten, uppdatera CRM-poster eller automatiskt tilldela leads. Plattformens plugin-marknadsplats innehåller betalningsverktyg, samtyckesformulär, CRM-synkronisering och mycket mer, vilket ger dig modulär kontroll över din schemaläggningsstack.

AI-funktioner: Cal.com är främst utvecklingsdrivet, men kan integreras med externa AI-tjänster via API:er – till exempel för att automatiskt generera bokningsbekräftelser, analysera tillgänglighetsmönster eller rekommendera mötesplatser baserat på historiskt beteende.

💡 Proffstips: Använd open source-appar om ditt företag redan använder en molnleverantör som stöder självhostade distributioner. Detta minskar infrastrukturkostnaderna snabbt och frigör budget för mer avancerade anpassningar.

Cal. com bästa funktioner

Dirigera bokningar till rätt team baserat på deras uppgifter, såsom bransch och företagsstorlek, med inbyggd programvara för lead routing.

Minska missade möjligheter med en inbyggd tidszonskalkylator

Lägg till viktiga funktioner som betalningar, videosamtal, påminnelser och samtyckesformulär på några sekunder med Cal.coms plugin-marknadsplats.

Självhosting på din domän med fullt stöd för white labeling

Skapa modulära arbetsflöden med Cal.coms utvecklings-API och community-plugins.

Begränsningar för Cal.com

Installation och underhåll kräver teknisk expertis.

Att använda API-funktionen kan bli ganska dyrt.

Färre plug-and-play-alternativ för icke-tekniska användare

Priser för Cal.com:

Privatpersoner: Gratis

Teams: Från 15 USD/månad per användare

Organisationer: 37 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Cal. com betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. YouCanBookMe (Bäst för integration med kalendrar)

via YouCanBookMe

Om ditt team hanterar tidspressade projekt är det ett smart val att använda YouCanBookMe. Utöver synkronisering i realtid och buffertblock utmärker sig tjänsten med djup integration, från Mailchimp och WordPress till Google Analytics och Pixel.

YouCanBookMe stöder också samlad tillgänglighet för alla medlemmar och detaljerade tillgänglighetsregler, vilket är perfekt för hantering av tvärfunktionella projekt eller semestrar. Du behöver inte göra manuella uppföljningar tack vare automatiska bekräftelser, ombokningsalternativ och påminnelsesekvenser. Bokningsformulär kan också innehålla villkorslogik, så att du direkt kan förkvalificera leads, sortera supportförfrågningar eller vidarebefordra interna möten till rätt teammedlem.

Den mycket anpassningsbara plattformen gör det möjligt för team att kontrollera meddelanden, varumärkesprofilering, hantering av tidszoner och omdirigering efter bokning. Du kan också integrera webhooks, Zapier eller anpassade skript för att utlösa åtgärder i CRM-system, databaser eller andra interna system.

AI-funktion: YouCanBookMe har nyligen introducerat smarta bokningsförslag som automatiskt justerar buffertider och möteslängder baserat på typ av möte, brådskande ärenden och tidigare bokningsbeteende.

YouCanBookMe bästa funktioner

Förkvalificera leads och sortera supportärenden med villkorslogikdrivna bokningsformulär.

Genomför stora gruppmöten i ett tidsfönster med konfigurationer för sessionens kapacitet.

Snabba upp bokningarna med personliga, automatiskt ifyllda formulär som hämtar data från URL-länken.

Integrera med Google Kalender, Microsoft Outlook, Mailchimp och webhooks.

Anpassa varumärke, bekräftelser, uppföljningar och omdirigeringssidor för varje bokningstyp.

YouCanBookMe-begränsningar

Vissa användare rapporterar att kundsupportens svarstid är något längre.

Vissa ändringar måste uppdateras manuellt i varje ansluten kalender.

Kalenderanslutningar som tillåts i gratis- och individuella planer är begränsade.

Kalenderanslutningar som tillåts i gratis- och individuella planer är begränsade.

YouCanBookMe-priser

Gratis

Individuellt: 9 $/månad per användare

Professional: 13 $/månad per användare

Teams: 18 $/månad per användare

YouCanBookMe-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (340+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om YouCanBookMe?

En Capterra-recension lyder:

Jag gillar verkligen hur YouCanBook.me synkroniseras med min kalender och automatiskt blockerar tider då jag inte är tillgänglig för att boka möten med nya användare. Jag gillar också att det är så enkelt att använda, både för mig själv och för den som bokar på min webbplats.

Jag gillar verkligen hur YouCanBook.me synkroniseras med min kalender och automatiskt blockerar tider då jag inte är tillgänglig för att boka möten med nya användare. Jag gillar också att det är så enkelt att använda, både för mig själv och för den som bokar på min webbplats.

Perfekt mötes- och tidshantering med ClickUp

Rätt schemaläggningsverktyg frigör betydande produktivitet för dig och hela teamet. Med tillgängliga kalendrar och synkronisering av data i realtid blir möten ett kraftfullt steg mot verkligt affärsvärde.

Även om denna lista innehåller många bra alternativ, räcker det inte med appar som fungerar bra med ditt Outlook- eller Google Kalender-användar-ID. Du behöver intelligent schemaläggning, omfattande integrationer, gruppundersökningar och AI-drivna insikter. Det är där ClickUp utklassar alla andra.

Ett samarbete med ClickUp innebär också att du kan kombinera möten med uppgifter, analyser och omfattande automatiseringar i en enda smidig plattform.

Är du redo att bemästra mötes- och tidshantering? Registrera dig för ClickUp idag!