Marknadsföringens sju funktioner (med exempel)

När du går in på ditt favoritkafé och redan vet vad du ska beställa, är det marknadsföringen som tyst gör sitt jobb.

Det är anledningen till att varumärket känns bekant, stämningen känns rätt och du på något sätt har börjat följa dem på Instagram utan att ens tänka på det.

Men marknadsföring är så mycket mer än en smart annons eller en snygg logotyp.

Det är allt som gör att din målgrupp inte bara blir medveten om vad du säljer, utan också blir genuint intresserad av det.

Eftersom marknadsföring berör så många delar av ett företag är disciplinen uppdelad i sju kärnfunktioner – var och en av dem är viktig för att forma hur ett varumärke framträder i världen.

Oavsett om du är en marknadsförare som vill finslipa din strategi eller en grundare som försöker växa med begränsade resurser, är dessa sju pelare grunden du bygger på.

I det här inlägget går vi igenom alla sju marknadsföringsfunktionerna, visar konkreta exempel, tar upp de bästa kanalerna för att aktivera dem och delar med oss av tips på hur du kan driva allt på ett mer effektivt sätt.

Vilka är de sju funktionerna inom marknadsföring?

De sju marknadsföringsfunktionerna är byggstenarna som hjälper ditt företag att koppla rätt produkter till rätt personer och få dem att komma tillbaka.

Här är de sju stegen för hantering av marknadsföringskampanjer 👇

Marknadsföring: Omfattar allt från reklam och PR till sociala medier, e-postmarknadsföring och influencerkampanjer. Målet är att fånga uppmärksamhet, öka medvetenheten och få människor att närma sig ett köp.

Försäljning: Innebär att prata med potentiella kunder, lyfta fram vad som gör din produkt värdefull och hjälpa dem att fatta beslut om köp.

Produkt- eller tjänstehantering: Fokuserar på att säkerställa att din produkt eller tjänst uppfyller kundernas behov. Det inkluderar forskning, uppdateringar och förbättringar baserade på vad människor vill ha och vad dina konkurrenter gör.

Marknadsföringsinformationshantering: Samlar in och analyserar information om din målgrupp, konkurrenter och branschtrender.

Prissättning: Hitta rätt balans mellan vad kunderna är villiga att betala, vad dina konkurrenter tar betalt och vad som hjälper dig att förbli lönsam.

Finansiering: Omfattar hur du budgeterar och finansierar dina marknadsföringsinsatser. Från att avsätta pengar för annonser till att investera i verktyg eller produktutveckling, finansiering säkerställer att du har resurserna för att förverkliga din marknadskommunikationsstrategi

Distribution: Säkerställer att din produkt faktiskt når dina kunder, oavsett om det är online, i en butik eller levereras direkt. Målet är att göra tillgången enkel, effektiv och bekväm för din målgrupp.

Med ClickUp för marknadsföringsteam får du tillgång till färdiga mallar, instrumentpaneler, automatisering, en inbyggd AI-assistent och formulär. Tillsammans hjälper de dig att centralisera alla dina andra marknadsföringsfunktioner utöver följande.

1. Marknadsföring

I marknadsföringsfasen av produkt- och tjänstehanteringen förmedlar du rätt budskap vid rätt tidpunkt via olika kanaler med en framgångsrik marknadsföringsstrategi.

Varumärken använder marknadsföringskampanjer för att väcka intresse kring en ny lansering. De använder dem också för att hålla intresset uppe efter lanseringen.

🌸 Snabb fallstudie: Nikes reklamfilm ”So Win” under Super Bowl LIX skapade enorm uppmärksamhet, vann Super Clio Award och nådde miljontals tittare under sändningen av matchen. Kampanjen bestod av 60 sekunder svartvitt filmmaterial med kvinnliga idrottare, vilket hjälpte Nike att dra nytta av den 20-procentiga ökningen av tittarsiffrorna för kvinnlig idrott jämfört med föregående år.

Här är några kanaler som du kan använda i din marknadsföringsstrategi.

Annonsering: Betalda placeringar på plattformar som Google, YouTube, Instagram, TV eller till och med tryckta annonser är utmärkta för att snabbt nå ut till en bred publik.

Sociala medier: Organiska inlägg, Reels, Stories och Lives på Instagram, TikTok, LinkedIn och alla andra platser där din målgrupp scrollar dagligen.

Influencer-marknadsföring: Samarbeta med pålitliga röster, som nischade kreatörer eller kända personligheter, som redan har din målgrupps uppmärksamhet.

Innehållsmarknadsföring: Utbildande och engagerande bloggar, videor, handledningar och fallstudier som på ett subtilt sätt marknadsför samtidigt som de tillför värde.

E-postmarknadsföring: Direkt kommunikation genom nyhetsbrev, exklusiva erbjudanden, produktmeddelanden och hjälpsamma tips.

Evenemang: Webbseminarier, produktlanseringar, pop-up-butiker eller mässmontrar där människor kan uppleva ditt varumärke i realtid.

PR: Mediebevakning, podcastintervjuer och pressmeddelanden för att få trovärdighet från tredje part och bredare uppmärksamhet.

Säljkampanjer: Kampanjstrategier som rabatter, tidsbegränsade erbjudanden, rekommendationskoder eller lojalitetsprogram som uppmuntrar människor att agera.

📌 Exempel: Du lanserar en ny AI-driven automatiseringsfunktion i din SaaS-produktivitetsplattform. Så här gör du: Du publicerar ett blogginlägg med titeln ”5 sätt som AI kan halvera din veckomötesbelastning”.

Du kör en YouTube-annons som visar en produktdemo av det nya automatiserade arbetsflödet.

Du samarbetar med en produktivitetsutvecklare på LinkedIn för att dela deras resultat med hjälp av din plattform.

Du segmenterar din e-postlista och skickar inbjudningar om tidig tillgång till avancerade användare.

Du kan antingen spara all denna data i kalkylblad eller centralisera den i ClickUp för projektledning.

ClickUp ger dina marknadsföringsteam ett skalbart system för samarbete, synlighet, genomförande och uppföljning. Låt oss se hur.

Tänk på ClickUp Tasks som en plattform för uppgiftshantering som du använder för att hantera alla rörliga delar i din marknadsföringskampanj.

Lägg till uppgiftsbeskrivningar, ansvariga och prioritetsmarkeringar till dina ClickUp-uppgifter.

När du kör en marknadsföring i flera kanaler kan varje uppgift, som "Lansera Instagram-annonser" eller "Slutföra e-posttexten", delas upp med tydliga beskrivningar, ansvariga, deadlines och deluppgifter. Du kan till och med spåra tidsåtgång, bifoga viktiga tillgångar och lägga till prioritetsetiketter så att ditt marknadsföringsteam alltid vet vad som är brådskande.

När du behöver se helheten, milstolparna och vilka nästa uppgifter är för projektets framsteg kan du använda ClickUp Views. De låter dig visualisera dina uppgifter i list-, tavla-, kalender- eller Gantt-format.

Utnyttja ClickUp Views för att planera dina marknadsföringskampanjer och upprätthålla synligheten.

✅ Prova detta: Använd verktyg som Google Analytics, Meta Audience Insights eller Instagram-omröstningar för att förstå din målgrupp, var de vistas och vad de bryr sig om. Du kan sedan planera din marknadsföringsmix som en kampanj. Kombinera kanaler med stor räckvidd (som betalda annonser) med kanaler som inger stort förtroende (som e-post, nyhetsbevakning eller influencers) för att bygga trovärdighet. Vill du lära dig hur man skapar en marknadsföringsstrategi från grunden? Titta på den här handledningen:

2. Försäljning

I försäljningsfasen är marknadsförarens uppgift att guida den potentiella kunden från "det här verkar intressant" till "jag behöver det här". En av de sju marknadsföringsfunktionerna, försäljning, innebär att förstå kundernas demografi, kommunicera värde och bygga förtroende längs vägen.

🌸 Snabb fallstudie: Sephoras ansiktsigenkänningsapp ledde till en ökning av köpen med 25 % och en ökning av konverteringarna i butik med 15 %. Genom att låta användarna prova produkterna virtuellt överbryggade Sephora klyftan mellan digital och fysisk detaljhandel, vilket ledde till en mätbar ökning av försäljningen.

De mest använda försäljningsstrategierna är:

Direktförsäljning: Personliga samtal som kan ske ansikte mot ansikte eller per telefon, där säljarna anpassar budskapet efter varje kunds behov.

Produktdemonstrationer: Live-genomgångar som hjälper människor att se exakt hur produkten fungerar och hur den löser deras problem.

Rådgivande försäljning: Ställ frågor, förstå problemområden och erbjud lösningar, istället för att bara framhäva funktioner.

Hantering av invändningar: Svara ärligt på vanliga tveksamheter som pris, timing eller funktioner.

CRM-uppföljningar: Använd plattformar som ClickUp eller Salesforce för att genomföra CRM-kampanjer för att hantera leads och spåra konversationer.

📌 Exempel: Ditt SaaS-startupföretag som erbjuder produktivitetsprogramvara använder ClickUp Forms för att samla in leads från ett gratis webbinarium och sammanställa dem i ett centraliserat arbetsutrymme med hjälp av ClickUp CRM (mer om detta senare). Säljteamet granskar formulärsvaren och uppmuntrar till tvåvägskommunikation i sin säljprocess för att informera potentiella kunder.

Med ClickUp Automations och AI Agents kan du automatisera hur leads kvalificeras.

Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar för att hålla din försäljningspipeline igång.

När en potentiell kund fyller i ett formulär kan du till exempel automatiskt skapa en uppgift, tilldela den till en specifik säljare och ange ett förfallodatum baserat på prioritet.

När ett demosamtal har markerats som avslutat kan du starta en automatiserad uppgift för att skicka ett uppföljningsmejl och bifoga en relevant fallstudie.

Du kan skapa automatiseringar för att ändra uppgiftsstatus när affärer går vidare i försäljningsprocessen (till exempel från "Kvalificerad lead" till "Demo planerad") eller meddela ditt team via e-post när en het lead behöver uppmärksamhet.

Om ditt marknadsföringsteam fortfarande är osäkert kommer den här videon att hjälpa dig att förstå fördelarna med ClickUp Automations.

3. Produkt- eller tjänstehantering

Produkt- eller tjänsteutveckling handlar om att säkerställa att det du säljer faktiskt uppfyller din målgrupps behov, både idag och imorgon. Denna funktion sträcker sig bortom lanseringen och fokuserar på att samla in feedback, förbättra befintliga erbjudanden och ibland skapa något helt nytt. Om du inte utvecklas kommer dina konkurrenter att göra det.

🌸 Snabb fallstudie: Doves kampanj ”Real Beauty AI” nådde över 50 miljoner användare under sin första månad och använde AI för att visa effekten av skönhetsfilter. Kampanjen ledde till en 40-procentig ökning av omnämnanden av Dove i sociala medier och stärkte företagets rykte om äkthet.

Här är några strategier för produkt- och tjänstehantering som är värda att använda:

Marknadsfeedbackloopar: Skapa öppna kanaler för marknadskommunikation för kundfeedback, till exempel enkäter, NPS-poäng, supportärenden och användarrecensioner, för att förstå vad som fungerar.

Testning och validering: Testa noggrant innan en stor lansering. Kör betaprogram, A/B-tester eller mjuka lanseringar för att säkerställa att det du bygger tilltalar riktiga användare.

Funktionsuppdateringar och förbättringar: Använd feedback och data för att regelbundet förbättra produkten. Det kan handla om allt från att fixa buggar och förbättra användarvänligheten till att lägga till nya funktioner.

Användar- och marknadsundersökningar: Balansera breda marknadstrender (vad branschen gör) med direkta användarinsikter (vad dina kunder efterfrågar) för att fatta smartare beslut.

📌 Exempel: Låt oss säga att du skapar en produkt- eller marknadsföringsplan för din produktivitetsplattform. Så här kan ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, hjälpa dig att snabbare gå från strategi till genomförande.

Omvandla idéer till roadmap-uppgifter

Be Brain att ”Skapa en innehållsplan för tredje kvartalet för SEO, influencer-marknadsföring och e-postkampanjer för min SaaS-produkt. ” Du får uppgifter eller deluppgifter, komplett med deadlines, ansvariga och prioriteringar.

Använd ClickUp Brain för att brainstorma en roadmap för produktinnehåll

Ställ frågor om befintliga planer

Är du osäker på vad som redan är planerat? Fråga Brain:

Vilka funktioner är planerade för september? Vilka aktiviteter planeras på Product Hunt inför produktlanseringen?

Använd ClickUp Brain för att hämta svar från uppgifter, dokument och fält

Sammanfatta produkt- eller kampanjplaner

När du arbetar med komplexa roadmap-dokument kan du be Brain att sammanfatta viktig information. Detta är användbart för uppdateringar till ledningen, synkronisering med intressenter eller interna nyhetsbrev.

Använd ClickUp Brain för att sammanfatta e-postmeddelanden och rapporter

Brain MAX är din AI-drivna desktopkompanjon som förvandlar marknadsföringen genom att kombinera djup integration, automatisering och kraften i flera ledande AI-modeller. Med Brain MAX kan du spara upp till 1,1 dagar per vecka och uppnå upp till 86 % kostnadsbesparingar genom att effektivisera kampanjplanering, innehållsskapande och analys – allt på ett och samma ställe. Använd talk-to-text för att snabbt brainstorma idéer, skriva utkast till inlägg eller skissa på strategier, och låt Brain MAX:s AI-modeller (som GPT, Claude och Gemini) generera kreativa texter, analysera kampanjdata och ta fram användbara insikter. Det kan automatiskt spåra prestationsmått, identifiera trender och rekommendera optimeringar, så att du kan rikta dig till rätt målgrupp och maximera avkastningen på investeringen. Från automatisering av sociala schemaläggningar till organisering av feedback från teamet, Brain MAX håller ditt marknadsföringsflöde effektivt, datadrivet och alltid ett steg före.

4. Marknadsföringsinformationshantering (MIM)

MIM är en viktig funktion inom marknadsföring eftersom den säkerställer att marknadsförare använder aktuell, relevant och korrekt information för att utveckla produkter, förbli konkurrenskraftiga på marknaden och övervaka kampanjresultat.

🌸 Snabb fallstudie: År 2024 hamnade Tombras i rubrikerna med sin väderanpassade kampanj ”Impossibly Smart Billboard” för PODS, där man satte upp över 6 000 AI-drivna, hyperlokala annonser på lastbilar i New York City som anpassades i realtid efter väder, plats och trafik. Denna innovativa strategi ledde till en 60-procentig ökning av webbplatsbesöken och en 33-procentig ökning av offertförfrågningarna för PODS i NYC, vilket var företagets starkaste veckovisa tillväxt på flera år.

Här är vad du kan använda för MIM:

Analysplattformar: Använd verktyg som Google Analytics, Mixpanel eller Meta Insights för att se vilket innehåll som fungerar, var människor hoppar av och hur de engagerar sig i olika kanaler.

Marknads- och konkurrentanalys: Håll dig informerad med branschrapporter, kundrecensioner och konkurrentanalyser för att upptäcka trender och anpassa din positionering i din försäljnings- och marknadsföringsstrategi.

Datasegmentering: Dela upp din målgrupp efter plats, beteende eller köphistorik så att du kan anpassa e-postmeddelanden, erbjudanden och annonser på ett mer effektivt sätt.

Dashboards och rapporter: Skapa dashboards i realtid som hjälper ditt team att snabbt förstå vad som fungerar.

CRM-verktyg: Du kan också använda CRM-plattformar som ClickUp för att lagra och hantera kunddata, spåra försäljningsaktiviteter och anpassa din marknadsföring baserat på tidigare beteenden.

📌 Exempel: Du marknadsför en SaaS-produktivitetsplattform och vill förbättra dina e-postkampanjer för freemium-användare.

I ClickUps CRM-projektledningsprogram kan du tilldela uppföljningar, spåra affärsstadier och samarbeta med ditt team för effektiv marknadsföringshantering.

Spåra, segmentera och hantera kundinteraktioner med ClickUp CRM Project Management Software.

För det första, för att hjälpa ditt team att sortera och filtrera kontrakt baserat på persona, beteende eller trattstadium, använd ClickUp List View. Du kan lägga till anpassade fält som leadkälla, senaste engagemangsdata, kundsegment, köpstadium etc.

Dessutom kan du bygga upp en kundbas för att lagra och analysera kontrakt, kunder och affärer. För att spåra relaterat arbete kan du överväga att lägga till länkar mellan dina uppgifter och dokument. Inget fram och tillbaka mellan olika verktyg. Med detta CRM får du alla sju funktioner inom marknadsföring i ett enda verktyg.

📚 Läs mer: Programvara för marknadsföringsverksamhet för team

5. Prissättning

I prissättningsfasen bestämmer du vad din produkt eller tjänst ska kosta (självklart) och varför den är värd det.

Det är en balansgång: täcka dina kostnader, förbli konkurrenskraftig och återspegla det värde som kunderna upplever. Gör du det rätt kommer din prisstrategi att stödja både marknadstillväxt och sunda vinstmarginaler.

🌸 Snabb fallstudie: Chili's guerrilla-popup i Manhattan lockade över 10 000 människor under en enda helg och genererade 6 miljarder medieintryck. Kampanjen lyfte fram prisökningarna på snabbmat och marknadsförde Chilis nya Big QP-burgare, vilket resulterade i en försäljningsökning på 12 % under lanseringsveckan.

Här är några strategier för produktprissättning som du kan använda:

Värdebaserad prissättning: Sätt ditt pris utifrån vad kunderna tycker att det är värt, inte bara utifrån dina kostnader eller konkurrenternas priser. Detta fungerar särskilt bra för unika eller premiumprodukter där det upplevda värdet är viktigast.

Kostnadsbaserad prissättning: Lägg till en fast marginal på produktionskostnaden för din produkt. Det är enkelt och pålitligt, men du måste vara uppmärksam på förändringar på marknaden.

Penetrationsprissättning: Lansera med ett lägre pris för att snabbt bygga upp marknadsandelar, och höj sedan priset när du har vunnit över kunderna med hjälp av prissättningsverktyg.

Konkurrenskraftiga priser: Prissätt din produkt på samma sätt som jämförbara produkter på marknaden. Detta är idealiskt för kategorier som riktar sig till prismedvetna konsumenter.

Paketpriser: Kombinera produkter eller tjänster i ett paket för att få ett bättre pris än om du köper dem separat.

Dynamisk prissättning: Justera priserna i realtid baserat på efterfrågan, lager eller tid på dygnet; företag som flygbolag eller samåkningsappar gör ofta detta.

📌 Exempel: På ClickUp använder vi en freemium + värdebaserad prisnivåmodell. Varje nivå är anpassad efter olika användares omfattning, komplexitet och behov. Den stöder också land-and-expand-tillväxt: börja smått, öka användningen och uppgradera i takt med att ditt team och arbetsflödets komplexitet ökar.

Gratis provperioder fungerar inte. Och de flesta SaaS-grundare vägrar att erkänna det.

Om din produkt behöver en nedräkningsklocka för att tvinga fram ett beslut, löser du fel problem.

Så här går det egentligen till med gratis provperioder:

Dag 1–3: Användaren registrerar sig, utforskar lite, blir distraherad.
Dag 4–10: Tystnad. Kanske loggar de in en gång.
Dag 11–13: Panikmejl. "Din provperiod löper snart ut!"
Dag 14: Beslutstid. Förutom att de aldrig riktigt använde den.

Detta är en påtvingad marsch mot ett beslut som ingen är redo att fatta.

Vi byggde ClickUp som Free Forever från dag ett. Folk tyckte att vi var galna.

"Ni kommer aldrig att tjäna pengar."
"Användarna kommer bara att stanna kvar på gratisversionen för alltid."
"Ni behöver brådska för att konvertera."

Fel.

Free Forever tar bort den artificiella pressen som får användarna att skynda sig igenom din produkt. De tar sig tid att bygga upp riktiga arbetsflöden och uppleva verkligt värde.

När de sedan når gränsen för gratistjänsten uppgraderar de för att de vill, inte för att en timer tvingar dem.

Vår konvertering från gratis till betalt är bättre än branschstandarden, och våra kunder stannar kvar längre eftersom de väljer att betala efter att ha upplevt verkligt värde.

👀 Visste du att? Användningsbaserad prissättning tar över platsbaserad prissättning inom SaaS. Enligt en undersökning från OpenView debiterade 39 % av företagen baserat på användning. Detta beror på att det gör det möjligt för kunderna att börja i liten skala och testa en produkt, och när kunderna fastnar för produkten leder det till en smidig expansion.

6. Finansiering

Inom marknadsföring spelar ekonomi en central strategisk roll som styr hur resurser fördelas, kampanjer prioriteras och avkastningen mäts.

Ta till exempel experimenterande inom produktledning. Alla tillväxtteam vill testa nya kanaler eller kreativa strategier. Men utan skyddsräcken kan A/B-tester snabbt förvandlas till dyra gissningar.

Ekonomiavdelningen fastställer säkra, förhandsgodkända utgiftsgränser så att teamen kan utforska fritt utan att riskera att överskrida budgeten för marknadsföringsplanerna.

Så här stöder ekonomi marknadsföringen:

Prisinformation : Marknadsföring och produkt kan föreslå prissättning, men finansavdelningen modellerar marginalpåverkan, återbetalningstider och paketeringsstrategier.

Attributionsmodellering : Ekonomiavdelningen samarbetar med marknadsföringsavdelningen för att säkerställa att intäkterna som krediteras kampanjerna är korrekta.

Kapitaleffektiv storytelling : I nystartade företag och företag i tillväxtfasen berättar ekonomi- och marknadsföringsavdelningarna gemensamt en historia om effektiv tillväxt (t.ex. ”Vi har fördubblat vår pipeline med en minskning av CAC med 20 %”).

Kreativ leverantörsövervakning: Ekonomiavdelningen granskar avtal om fasta arvoden, programvarukontrakt och frilansavtal för att säkerställa att utgifterna motsvarar effekten.

För att alla ska vara på samma sida, marknadsföringsteamet och finansmarknadsavdelningen, behöver du en enda källa till sanningen.

📌 Exempel: Du planerar en tillväxtsprint under fjärde kvartalet för din SaaS-plattform och behöver fördela 75 000 dollar mellan betald sökning, innehåll för tankeledarskap och produktinriktade webbseminarier. Du använder mallarna för marknadsföringsbudgeten för att planera finans- och marknadsförings-KPI:er.

📮ClickUp Insight: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

7. Distribution

Distributionsfasen är där du når ut med din produkt eller ditt budskap till målgruppen, genom rätt kanaler, vid rätt tidpunkt. Det kan innebära att leverera digitalt innehåll, hantera partnerskap, skala upp influencers räckvidd eller samordna logistik för detaljhandeln.

🌸 Snabb fallstudie: Marknadsföringskampanjen för Barbie-filmen från 2023 satte en ny standard för blockbuster-marknadsföring, genererade över 1,4 miljarder dollar i globala biljettintäkter och blev den mest inkomstbringande filmen någonsin regisserad av en kvinna. Med hjälp av mer än 100 varumärkessamarbeten, virala digitala verktyg som Barbie Selfie Generator (som ökade Mattels globala räckvidd med 279 %) och upplevelsebaserade evenemang som Barbie Dreamhouse Challenge genererade kampanjen 179 miljoner organiska intryck och 4,6 miljarder hashtag-visningar. Kampanjen var särskilt populär bland generation Z, där 93 % tyckte att marknadsföringen var engagerande och 81 % av tittarna under premiärhelgen var under 35 år, samtidigt som den startade den globala trenden ”Barbiecore”.

När du skapar distributionsstrategin tar du hänsyn till de kanaler som genererar flest konversationer. Du besvarar också en viktig fråga: Är vår marknadsföringsstrategi samordnad mellan försäljning, marknadsföring och drift?

Här är de viktigaste komponenterna i detta steg:

Frakt och logistik: Hantera hur fysiska produkter transporteras, från lager till dörr. Tänk på orderspårning, förpackning, leveranspartner och lagernivåer.

Digital leverans: För programvara, e-böcker, onlinekurser och andra digitala produkter är distributionskanalerna omedelbara och globala.

Placering i detaljhandeln: Att få dina produkter på fysiska hyllor, oavsett om det är i en stormarknad, butik eller tillfällig pop-up-butik.

Direkt till konsument (D2C): Sälj direkt till dina målkunder via din webbplats eller app och slipp mellanhänder.

Omnichannel: Skapa en sömlös upplevelse i onlinebutiker, mobilappar, sociala plattformar och fysiska butiker.

📌 Exempel: Du lanserar en ny funktion – AI-driven automatisering – till användare i tre faser: tidiga användare, avancerade användare och den allmänna basen.

Du använder ClickUp Dashboards för att spåra hur lanseringen presterar i marknadsföringsmejl, meddelanden i appen och engagemang i communityn. Dashboards i realtid omvandlar distributionen från en svart låda till ett kontrollerat, datadrivet arbetsflöde.

ClickUp Dashboards spårar resultatet av dina marknadsföringskampanjer i olika kanaler.

ClickUp kopplar samman marknadsföring, försäljning, drift och logistik i ett och samma arbetsutrymme. Dashboards ger alla, från marknadsföringschefen till försäljningschefen, en gemensam källa till information om hur distributionen fortskrider.

👀 Visste du att? Flera peer-review-studier visar att kanalens kontext påverkar konsumenternas uppfattning om värde och förtroende. Till exempel kan en lyxartikel som säljs på en plattform med stora rabatter, som Amazon, upplevas som mindre kvalitativ, även om den är äkta.

Varför dessa funktioner fortfarande är viktiga

Verktygen må ha förändrats – TikTok istället för TV, AI istället för praktikanter.

Grunderna för marknadsföring har dock inte förändrats. De sju funktionerna inom marknadsföring är fortfarande relevanta eftersom de representerar de centrala ansvarsområden som krävs för att koppla en produkt till rätt målgrupp på ett meningsfullt och lönsamt sätt.

Varje funktion besvarar en viktig affärsfråga.

Funktion Kärnfråga Marknadsföring Hur får vi uppmärksamhet och driver handling? Försäljning Omvandlar vi intresse till intäkter? Produkt- eller tjänstehantering Skapar vi något som människor verkligen vill ha? Marknadsföringsinformationshantering Vilka insikter styr våra beslut? Prissättning Skapar vi värde utan att döda efterfrågan? Finansiering Kan vi bevisa avkastningen på investeringen? Distribution Kan människor få tillgång till vår produkt när och där de behöver den?

Sju marknadsföringsfunktioner: Från strategi till genomförande med ClickUp

Nu när du har en tydlig bild av de sju marknadsföringsfunktionerna är det dags att omsätta strategin i handling.

Och det är där ClickUp kommer in. Oavsett om du planerar din produktroadmap, spårar leads, analyserar kampanjdata eller koordinerar din nästa lansering över olika kanaler, ger ClickUp ditt team en plats att planera, organisera och genomföra varje del av marknadsföringsprocessen.

Från automatiseringar och ClickUp Brain till CRM och anpassade instrumentpaneler – du har allt du behöver för att marknadsföra på ett smartare sätt.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅