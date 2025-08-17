Gratis mallar för städförslag för att enkelt vinna fler kunder

Den globala städbranschen förväntas växa med 6,9 % CAGR fram till 2030. Vill du att ditt städföretag ska dra nytta av denna utveckling? En professionell städoffert är det perfekta stället att börja.

Det här är din chans att tydligt och självsäkert presentera dina tjänster, priser, scheman och villkor.

Företag som lyckas med detta imponerar inte bara på kunderna – de överträffar konkurrenterna och ökar sina chanser att sluta affärer. Det kan dock vara svårt att skapa ett övertygande och precist förslag.

Här är några kostnadsfria mallar för städofferter som du kan anpassa och skicka till dina kunder.

Vad är mallar för städofferter?

En mall för städoffert är ett formellt dokument som städföretag använder för att marknadsföra sina tjänster till potentiella kunder.

Mallen innehåller viktiga detaljer, såsom arbetets omfattning, prisstruktur, städschema och frekvens samt villkor. Den innehåller också information om städföretaget, inklusive namn, adress och kontaktuppgifter.

Dessa mallar för städförslag är färdiga att använda, så du behöver inte anlita en jurist för att skapa ett förslag från grunden. Dessutom hjälper de dig att presentera dina tjänster på ett professionellt sätt, vilket ökar dina chanser att vinna kontrakt.

🧠 Kul fakta: De flesta kunder bestämmer sig för om de ska acceptera ett förslag inom de första 30 sekunderna efter att de har läst det. En ren och organiserad layout gör större skillnad än du kanske tror. ⏰

Vad kännetecknar en bra mall för städförslag?

En bra mall för städförslag skiljer dig från dina konkurrenter. Här är några viktiga komponenter som du bör leta efter i en gratis mall för städförslag:

Användarvänlighet: Välj en mall som är lätt att redigera och navigera i. Den ska kännas intuitiv, även om du aldrig har skapat ett förslag tidigare.

Professionellt utseende: Leta efter en mall med ett formellt utseende, en tydlig struktur, organiserade layouter och konsekventa varumärkeselement. Detta gör att du kan presentera dina städtjänster på ett professionellt sätt.

Omfattning: Välj en mall för städoffert med en detaljerad beskrivning av verksamheten, inklusive kontaktuppgifter, tjänster som erbjuds, priser och avbokningspolicy. Detta hjälper potentiella kunder att snabbt få en överblick över ditt erbjudande.

Anpassningsbarhet: Välj en mall som låter dig anpassa dess komponenter. Detta gör att du kan skapa ett städförslag som motsvarar dina kunders behov utan att behöva anlita en jurist.

Mallar för städofferter

Här är de bästa gratis mallarna för städförslag som du kan använda för ditt städföretag:

1. ClickUp-mall för städtjänster

Få en gratis mall Spåra och hantera alla dina städtjänster på ett och samma ställe med ClickUps mall för städtjänster.

Behöver du hjälp med att organisera dina städtjänster från början till slut? Denna ClickUp-mall för städtjänster gör det enkelt. Den låter dig skapa en omfattande översikt över alla dina städuppgifter – slutförda, omplanerade, pågående och så vidare.

Detta hjälper dig att hantera prioriteringar, uppfylla kundernas förväntningar och presentera erbjudanden för potentiella kunder på ett strukturerat sätt. Du kan också se varje städkunds krav för att optimera dem med avseende på kvalitet och nöjdhet.

Här är varför du kommer att älska den:

Spåra varje schemalagt städjobb, kund och uppgift för att hålla ordning på allt.

Samla kundernas projektförfrågningar , anteckningar och checklista för jobbet på ett och samma ställe.

Automatisera återkommande städscheman och påminnelser för att spara tid.

🔑 Perfekt för: Ägare av städföretag som behöver en centraliserad plattform för att hantera kunduppdrag, scheman och uppgiftslistor.

📮 ClickUp Insight: Mer än hälften av alla anställda har svårt att hitta den information de behöver på jobbet. Endast 27 % säger att det är enkelt, medan resten upplever vissa svårigheter och 23 % tycker att det är mycket svårt. När kunskapen är utspridd över e-postmeddelanden, chattar och verktyg går det snabbt att slösa bort tid. Med ClickUp kan du omvandla e-postmeddelanden till spårbara uppgifter, länka chattar till uppgifter, få svar från AI och mycket mer inom ett enda arbetsområde. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

2. ClickUp-mall för städavtal

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för städavtal för att skapa precisa städofferter för dina kunder.

Denna mall för städavtal från ClickUp hjälper dig att utforma detaljerade serviceavtal som inkluderar arbetsomfång, tidsplaner och förnyelsevillkor, så att båda parter är överens från dag ett. Den är idealisk för att formalisera återkommande eller långsiktiga åtaganden med minimalt med fram- och återkommande kommunikation.

Här är varför du kommer att älska den:

Standardisera alla kundavtal med tydliga villkor, klausuler och förnyelseskalendrar.

Automatisera påminnelser om kommande kontraktsförnyelser

Organisera avtalsversioner och godkännandehistorik för enkel referens.

🔑 Perfekt för: Städföretag som regelbundet upprättar, hanterar och förnyar serviceavtal med flera kunder.

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för städtjänster förväntas överstiga 730 miljarder dollar år 2032. Det innebär att det skickas ut en hel del offerter varje dag!

3. ClickUp-mall för tjänsteförslag

Få en gratis mall Skapa övertygande serviceförslag utan manuellt arbete med ClickUp Services Proposal Template.

ClickUp Services Proposal Template är ett annat dokument som låter dig skapa juridiskt bindande anbud och förslag. Den enda skillnaden är att det har ett något bredare omfång och stöder anpassningsbara servicepaket.

Förutom städföretag kan även andra tjänsteleverantörer använda den för att presentera flexibla tilläggstjänster eller prisnivåer för sina potentiella kunder.

Den visar specifika uppgifter, lyfter fram viktiga detaljer och anpassar ditt erbjudande efter kundens behov, allt på ett tydligt och visuellt tilltalande sätt, vilket maximerar effektiviteten i din offert.

Här är varför du kommer att älska den:

Spåra förslagets status från utkast till godkännande på ett smidigt sätt.

Samla feedback och revisionsförfrågningar från kunder på ett ställe.

Integrera prislistor, valfria tillägg och servicevillkor.

🔑 Perfekt för: Städteam och frilansare som erbjuder olika servicepaket och prissättningsalternativ till potentiella kunder.

💡 Proffstips: Hoppa över den tomma sidan. Använd ClickUp Brain för att generera ett förslagsutkast direkt. Prova att skriva: ”Skapa ett förslag för veckostädning av ett 5-våningshus med en budget på 1500 dollar per månad.” Du får en strukturerad översikt med priser, schema och tjänster som är redo att anpassas.

4. ClickUp-mall för projektförslag på whiteboard

Få en gratis mall Använd ClickUp Project Proposal Whiteboard Template för att utarbeta engagerande projektförslag tillsammans med ditt team i realtid.

Letar du efter en mall som hjälper dig att visualisera projektförslag? Skaffa ClickUp Project Proposal Whiteboard Template. Den följer ett kollaborativt whiteboardformat som du kan använda för att samordna med dina teammedlemmar och utforma ett precist förslag för dina kunder.

Med den kan du dela upp offertprocessen, från att organisera idéer till att skapa checklistor för uppgiftshantering, så att du och ditt team kan genomföra den mer effektivt.

Här är varför du kommer att älska den:

Dela upp kommersiella städprojekt i uppgifter, tidsplaner och milstolpar.

Samordna budgetberäkningar, resursbehov och omfattning i ett enda dokument.

Länka förslag direkt till projektplaner för enkla uppdateringar.

🔑 Perfekt för: Driftschefer som övervakar stora städprojekt med flera platser, deadlines och beroenden mellan olika uppgifter.

📚 Läs också: De bästa verktygen för hantering av förslag

5. ClickUp-mall för affärsförslag

Få en gratis mall Skapa enkla men omfattande affärsförslag med ClickUps mall för affärsförslag.

ClickUp Business Proposal Template är ett måste för alla typer av företag. Med den kan du utforma övertygande, välorganiserade anbud för dina potentiella kunder utan att behöva krångla med formatering.

Denna mall för kommersiella städförslag gör det möjligt för dig att lägga till viktiga detaljer, såsom arbetsomfattning, betalningsvillkor och tidsplaner.

Mallen innehåller även utrymme för din företagsmission, teamets bakgrund och kundreferenser för att förklara varför det är rätt val för jobbet. Detta gör mallen till ett mycket omfattande val för alla.

Här är varför du kommer att älska den:

Presentera din företagsöversikt och dina referenser på ett professionellt sätt.

Spåra kundengagemang och kommentarer i offerten.

Anpassa förslagets innehåll efter projektets affärsmål och KPI:er

🔑 Perfekt för: Städföretag som vill presentera sina meriter, tjänster och värdeerbjudanden för företagskunder.

6. ClickUp-mall för offertförfrågan

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för anbudsprocesser för att standardisera anbudsprocessen i ditt företag.

Om du är ett företag som söker förslag från tredjepartsföretag eller leverantörer kan ClickUps mall för anbudsprocess hjälpa dig i din strävan.

Den är snyggt utformad för att bryta ner RFP-processen, från att identifiera projektets omfattning till granskning av förslag, så att du kan välja det bästa förslaget för ditt projekt.

Mallen är också mycket samarbetsinriktad, vilket hjälper till att effektivisera kommunikationen och minimera hinder. Mallen ger utrymme för att fylla i all din information, vilket minskar pappersarbetet och påskyndar din RFP-process.

Här är varför du kommer att älska den:

Automatisera påminnelser om inlämningsfrister och granskningar.

Centralisera anbudsvärderingar och poängblad

Standardisera jämförelsen av förslag för ett rättvist urval

🔑 Perfekt för: Inköpsteam som vill bjuda in, spåra och jämföra förslag från flera städföretag.

💡 Proffstips: Att sticka ut är avgörande när man driver ett kommersiellt städföretag. Kolla in de bästa mallarna för kundservice som hjälper ditt team att snabbt hantera kundernas frågor och behov!

7. ClickUp-mall för kommersiella förslag

Få en gratis mall Skapa eleganta affärsförslag med hjälp av ClickUps mall för kommersiella förslag.

Förbereder du dig för att presentera för en viktig kund? Använd ClickUps mall för kommersiella förslag. Den är utformad för att lämna ett bestående intryck och låter dig skapa attraktiva och informativa projektförslag.

Förutom att nämna dina tjänster, priser och villkor kan du lägga till detaljer som information om ditt företag, dess mission och kundrecensioner. Detta hjälper kunderna att förstå din verksamhet som helhet.

Denna mall är idealisk för storskaliga städjobb på flera platser eller avdelningar, där komplexitet och visuell tydlighet är viktigt.

Här är varför du kommer att älska den:

Dela upp stora kommersiella städjobb efter plats och omfattning.

Spåra godkännanden av förslag, revideringar och kundfeedback.

Anpassa kommersiella avtal till förslagets villkor på ett smidigt sätt

🔑 Perfekt för: Kommersiella städföretag som hanterar offerter för flera platser med anpassade priser, scheman och arbetsomfattningar.

8. ClickUp-mall för projektbeskrivning

Få en gratis mall Beskriv omfattningen av varje projekt på ett effektivt sätt med ClickUps mall för projektbeskrivning.

Fånga alla detaljer i dina kommersiella städtjänster med ClickUp Project Narrative Template.

Detta dokument beskriver projektet, inklusive dess tillvägagångssätt, omfattning, mål, varaktighet och andra viktiga detaljer.

På så sätt kan du sätta upp mål, organisera resurser och samordna dina team för att genomföra städprojektet på ett effektivt sätt. Förslaget på kommersiell städning hjälper också till att skapa en slagkraftig varumärkesberättelse som effektivt säkrar potentiella kunder.

Här är varför du kommer att älska den:

Spåra uppdateringar och godkännanden av intressenter

Länka till stöddokument, foton och kundanteckningar

Anpassa projektets tidsplaner och leveranser med beskrivande innehåll.

🔑 Perfekt för: Ledare för städprojekt som behöver beskriva projektmål, bakgrund och arbetsplaner i förslagsdokument.

9. ClickUp-mall för budgetförslag

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för budgetförslag för att skapa ekonomiskt smarta förslag till dina kunder.

Därefter kan du med ClickUp Budget Proposal Template skapa ekonomiskt solida, juridiskt bindande anbud för dina kunder. Den ger en snabb överblick över dina projektkostnader så att du kan bedöma och planera budgeten.

Med mallen för kommersiella städförslag kan du också följa projektets framsteg. Detta hjälper dig att visualisera risker och agera därefter. Mallen är ett bra verktyg för varumärkesbyggande och ger möjlighet att lägga till företagets logotyp.

Här är varför du kommer att älska den:

Spåra budgetfördelningar efter tjänst, arbetskraft och material.

Automatisera godkännandeprocessen för snabbare godkännande av budgetförslag.

Skapa tydliga och detaljerade finansiella sammanfattningar för kunderna.

🔑 Perfekt för: Ekonomichefer inom städbranschen som utarbetar kostnadsberäkningar och finansiella uppdelningar för kundoffert.

💡 Proffstips: Gillar du hur enkelt Microsoft Word är? Använd det för att skapa fakturor på några minuter! Kolla in de bästa fakturamallarna för Microsoft Word som gör det enkelt.

10. ClickUp-mall för avtalshantering

Få en gratis mall Hantera alla dina kundavtal på ett ställe med ClickUps mall för avtalshantering.

Har du svårt att hantera alla dina affärsavtal? Då är ClickUps mall för avtalshantering något för dig! Den är detaljerad och välorganiserad och hjälper dig att hålla koll på alla dina kunders avtal inom städbranschen, så att du kan hantera deras arbete på ett effektivt sätt.

Dessutom kan du tilldela teammedlemmar och definiera prioriteringar för smidig genomförande. Mallen innehåller olika mappar för att spåra leveranser före avslut, due diligence och transaktionsdokument, så att du uppfyller alla lagkrav.

Här är varför du kommer att älska den:

Organisera aktiva, utgångna och väntande städavtal

Spåra milstolpar, förnyelser och skyldigheter i avtalen.

Centralisera förhandlingsanteckningar och versionshistorik

🔑 Perfekt för: Städföretag som hanterar flera aktiva avtal, förnyelser och juridiska skyldigheter i olika projekt.

11. ClickUp-mall för offertförfrågan

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för offertförfrågan för att effektivt samla in offerter från leverantörer.

Om du är ett företag som söker offerter från städleverantörer kan ClickUps mall för offertförfrågan vara till hjälp.

Denna mall lyfter fram viktiga krav för anbud, såsom erbjudna städtjänster, frekvens och betalning, så att dina potentiella kunder kan beskriva sina erbjudanden. Detta effektiviserar hela processen och hjälper dig att välja den bästa kontorsstädningstjänsten.

Den detaljerade offertförfrågan gör hela leverantörsvalet snabbt och du kan utvärdera dem mer noggrant.

Här är varför du kommer att älska den:

Standardisera offertförfrågningar för flera leverantörer

Spåra leverantörers svar, priser och ledtider.

Automatisera påminnelser om deadlines och utvärderingar av offerter.

🔑 Perfekt för: Köpare av städtjänster som begär offerter från flera leverantörer för stora eller återkommande städuppdrag.

💡 Proffstips: Använd före- och efterbilder från tidigare jobb. En snabb bild kan vara mer övertygande än en hel paragraf med löften!

12. Mall för städförslag från Better Proposals

via Better Proposals

Om du tillhandahåller städ- eller lokalvårdstjänster är mallen för städförslag från Better Proposals ett gratis verktyg för att skapa övertygande formella erbjudanden. Den är överskådligt strukturerad och låter dig definiera arbetsomfång, prissättning, erfarenhet och mer för dina potentiella kunder.

Den har också ett professionellt utseende. Till skillnad från de flesta mallar kan företag lägga till ett följebrev, vilket ger ett gott första intryck på nya kunder.

Här är varför du kommer att älska den:

Presentera tjänster med bilder och prislistor

Spåra kundengagemang som öppningar och visningar i realtid.

Automatisera alla påminnelser och uppföljningar av dina städofferter.

🔑 Perfekt för: Moderna städföretag som söker interaktiva, visuellt tilltalande offerter.

13. Förslag på städtjänster från Proposify

via Proposify

Behöver du en mall som tar ett modernt grepp på städoffert? Då borde Proposifys mall för städoffert vara något för dig.

Denna mall för kommersiella städförslag är ett mångsidigt dokument som låter dig på ett övertygande sätt presentera dina städningstjänster för bostäder, institutioner eller kontor. Du kan inkludera prisinformation, arbetsflöde och mycket mer.

Det bästa av allt? Du kan lägga till bilder och infoga en signatur för att slutföra affären!

Här är varför du kommer att älska den:

Spåra förslagets status, visningar och godkännanden direkt.

Integrera verktyg för elektroniska signaturer för snabba affärsavslut.

Automatisera uppföljningar för oförsatta eller väntande förslag.

🔑 Perfekt för: Säljteam på städföretag som behöver anpassningsbara offerter som kan e-signeras.

14. Mall för städförslag för kontor från PandaDoc

via PandaDoc

Mallen för kontorsstädning från PandaDoc är idealisk för företag som tillhandahåller professionella tjänster till kontorsbyggnader eller samarbetsutrymmen. Den låter dig beskriva ditt företags mission, städprotokoll, schemaläggning och prissättning.

Denna mall för kommersiella städofferter låter dig också lägga till rekommendationer och kundrecensioner för att hjälpa dig att förmedla din expertis inom städbranschen. Mallen är enkel att använda, anpassningsbar och tillgänglig för nedladdning.

Här är varför du kommer att älska den:

Spåra avtalsvillkor, priser och städfrekvenser

Integrera digitala signaturer och dokumentspårning

Samla kundkommentarer och revisionsförfrågningar på ett ställe.

🔑 Perfekt för: Städföretag som specialiserar sig på kontorslokaler och behöver skräddarsydda offerter.

🔍 Visste du att? Städpersonalen på Paris Ritz Hotel hittade en förlorad förlovningsring värd 800 000 dollar i en dammsugarpåse!

15. Mall för städförslag från PandaDoc

via PandaDoc

Mallen för städförslag från PandaDoc fokuserar på hushållsspecifika tjänster som städning av kök, golv eller madrasser. Den är enkel att använda och skräddarsydd för husägare som söker pålitliga, personliga offerter.

Här är varför du kommer att älska den:

Spåra servicedatum, priser och omfattning per hushåll.

Automatisera säsongsbetonade eller återkommande städuppgifter

Lämna tydliga, mobilvänliga offerter till husägare

🔑 Perfekt för: Städföretag som erbjuder skräddarsydda tjänstepaket för enskilda husägare.

📚 Läs också: Hur du förbättrar din kundserviceetikett

16. Mall för anbud på lokalvårdstjänster från Venngage

via Venngage

Därefter kan du använda Venngages mall för städningstjänster för att skriva ett städoffert och marknadsföra dina städningstjänster. Mallen är visuellt tilltalande och innehåller olika avsnitt, såsom introduktion, omfattning och team, för att effektivt förmedla din USP till kunden.

Dessutom finns mallen för kommersiella städförslag tillgänglig för nedladdning i olika format (PDF, PNG, etc.), vilket gör den mycket flexibel.

Här är varför du kommer att älska den:

Designa visuellt tilltalande förslag i infografikstil

Integrera prissättning, utrustningslistor och uppgiftsscheman.

Centralisera visuella prestationsmått och kundfeedback

🔑 Perfekt för: Städföretag som erbjuder löpande underhållstjänster med datadrivna bilder och tjänsteöversikter.

17. Mall för fönsterputsningsförslag från Venngage

via Venngage

Om du vill ha en mall för städoffert som låter dig skapa individuella offerter för specifika städtjänster, kolla in mallen för fönsterputsoffert från Venngage.

Mallen är mycket anpassningsbar, så du kan redigera dokumentet och erbjuda kunden just den städtjänst de behöver, till exempel badrumsstädning, köksstädning och mycket mer.

Detta säkerställer att ditt kommersiella städoffert är koncist, vilket gör det attraktivt för kunderna. Utöver detta kan du också lägga till digitala signaturer för att göra det juridiskt bindande.

Här är varför du kommer att älska den:

Analysera före- och efterbilder i offerter

Spåra servicefrekvens, prissättning och platser per fastighet.

Integrera säkerhetscertifieringar och teamets referenser

🔑 Perfekt för: Specialiserade fönsterputsföretag som skapar varumärkesanpassade, bildrika offerter för kommersiella och privata kunder.

💡 Proffstips: Håll dina förslag korta och koncisa. Undvik att överväldiga kunderna med för mycket information. Håll dig till det väsentliga och fokusera på ditt värde för deras utrymme.

18. Mall för offert på hotellstädning från Template.net

Mallen för anbud på hotellstädningstjänster från Template.net är en användbar resurs för företag som tillhandahåller hotellstädningstjänster. Denna kostnadsfria anbudsmall är enkel att använda och anpassa och är uppdelad i olika avsnitt.

Du kan definiera dina tjänster, personalutbildning, kvalitet och andra element för att förmedla din USP på ett omfattande sätt. Denna mall för kommersiella städförslag är enkel, vilket gör den lämplig för professionellt bruk.

Här är varför du kommer att älska den:

Spåra städfrekvenser och efterfrågan under högsäsong

Få tillgång till prisanpassning för städning

Centralisera historiken över offerter för hotellkedjor och franchisekedjor.

🔑 Perfekt för: Städföretag, hotell och andra företag inom besöksnäringen som behöver serviceerbjudanden för enskilda rum, evenemang och säsongsbetonade tjänster.

19. Mall för begäran om miljösanering från Template.net

Mallen för förslag på miljösanering från Template.net är utformad för företag som erbjuder miljövänliga saneringstjänster.

Denna kostnadsfria, lättanpassade mall för städförslag hjälper dig att beskriva dina städmetoder, säkerhetsåtgärder och miljöpolicyer. Den tydliga, avsnittsbaserade strukturen är idealisk för att presentera ansvarsfulla, hållbara tjänster för kunder och myndigheter.

Här är varför du kommer att älska den:

Beskriv protokoll för hantering av farligt material i offerter

Spåra städscheman, säkerhetsåtgärder och teamcertifieringar.

Centralisera myndighetsgodkännanden och kundauktorisationer

🔑 Perfekt för: Miljötjänstleverantörer som erbjuder tjänster för hantering av farligt avfall, kemiska spill eller sanering efter katastrofer.

🧠 Kul fakta: I New York City finns ett städföretag som specialiserar sig på att städa upp efter fester för kändisar. Deras städofferter kommer ofta med sekretessavtal – du städar upp röran, men vad som hände på festen stannar på festen.

20. Mall för bilvårdsförslag från Template.net

Mallen för tvätthandlingar från Template.net är ett praktiskt verktyg för tvätthandlingar som erbjuder rengöring och tilläggstjänster.

Denna redigerbara mall, som är kompatibel med Microsoft Word, låter dig specificera dina priser, servicepaket och försäkringscertifikat. Det är ett smart val för företag som vill skicka in snygga, kundklara förslag med minimal ansträngning.

Här är varför du kommer att älska den:

Dela upp servicepaket för bilar, SUV:ar och fordonsflottor

Spåra priser, tillägg och schemaläggningsalternativ

Automatisera godkännanden av förslag och bekräftelser av tjänster

🔑 Perfekt för: Ägare av biltvättsföretag som erbjuder servicepaket för privatpersoner, vagnparker eller företagskunder.

💡 Proffstips: Upprätthåll goda relationer med alla dina kunder genom dina städningstjänster för hem och kontor med gratis CRM-mallar som hjälper dig att hålla kontakten!

Skriv en mall för städoffert som vinner kunder på några minuter med ClickUp

På dagens snabbt växande marknad är varje städjobb en chans att säkra långvariga kunder och växa ditt företag. Men utan ett tydligt, professionellt städoffert är det lätt att falla i vanliga misstag och förlora mot bättre förberedda konkurrenter.

Det är därför anpassningsbara mallar gör så stor skillnad. De hjälper dig att snabbt skapa skräddarsydda, kundklara förslag samtidigt som du säkerställer att varje detalj är korrekt och polerad.

Är du redo att ta dina offerter till nästa nivå? Kolla in ClickUps kostnadsfria mallar för offerter för kommersiell städning. Registrera dig här för att börja använda ClickUp gratis!