Hur man schemalägger Instagram Stories: Verktyg och bästa praxis

Du hade den perfekta storyidén, ett tidsbegränsat erbjudande och din publik var aktiv. Men när du publicerade hade hälften av dina tittare loggat ut.

Den där tidsluckan? Det är där möjligheterna tyst försvinner – om du inte schemalägger Instagram Stories i förväg så att de matchar publikens högsta aktivitet.

Instagram Stories är viktigt för att driva engagemang och konverteringar, men bara om ditt innehåll visas när din målgrupp är inloggad och aktiv.

Det är därför det kan göra stor skillnad att veta hur man schemalägger Instagram Stories. Det gör att du kan vara konsekvent, planera medvetet och undvika stress i sista minuten som försvagar ditt budskap. Så låt oss se hur du kan schemalägga Stories precis när synligheten är som störst! 📈

Kan du schemalägga Instagram Stories?

Ja, du kan schemalägga Instagram Stories!

Instagrams egna verktyg (som Facebook Business Suite) låter användare med företagskonton och kreatörskonton schemalägga inlägg och planera stories i förväg.

Beroende på plattform och kontotyp kan du också använda tredjepartsplattformar för att antingen publicera automatiskt eller få push-meddelanden när det är dags att publicera stories.

Det innebär att du kan:

Spara tid genom att samla, schemalägga och genom att samla, schemalägga och automatisera skapandet av innehåll i förväg.

Håll dig konsekvent utan att behöva stressa med sista minuten-idéer.

Planera och granska dina Stories som en del av en större innehållsstrategi.

Spåra dina Stories och deras prestanda med inbyggda analysverktyg på Instagram.

📌 Instagram-innehållstyper som du bör schemalägga: Begränsa inte din strategi till enbart Stories – överväg denna kombination: Feed-inlägg: Evergreen, reklam eller innehåll med högt värde

Stories: Bakom kulisserna, omröstningar, frågor och svar

Reels: Trender, produktdemonstrationer eller tips

Karuseller: Steg-för-steg-guider eller kundutlåtanden Använd en mall eller kalendervy för att planera när du ska skapa inlägg och ladda upp media!

⭐ Utvalda mallar ClickUps mall för schemaläggning av Instagram-inlägg är avsedd för alla som hanterar en kalender för sociala medier, särskilt en med flera format, godkännandesteg och publiceringsdatum. Den visuella layouten i kalendervyn gör det omedelbart tydligt hur denna mall hjälper dig att skapa struktur och överskådlighet i ditt marknadsföringsflöde. Få en gratis mall Planera och schemalägg Instagram-inlägg i förväg med ClickUps mall för schemaläggning av Instagram-inlägg. Varje kalenderblock är ett fullspäckat uppgiftskort som ger dig en översikt över allt: publiceringsdatum, tema (Produktfunktion eller Tips och råd), aktuell fas (QA eller Publicering), innehållsformat, inläggslänk och godkännandestatus. Du har till och med visuella indikatorer för specifika åtgärder som Dela till andra konton eller Väntande godkännanden.

Hur man schemalägger Instagram Stories steg för steg

Genom att schemalägga Instagram Stories kan du planera innehållet i förväg, så att du når din målgrupp även när du inte är på jobbet.

Du kan antingen använda inbyggda Instagram-verktyg eller appar från tredje part för att göra detta.

Så här börjar du schemalägga Instagram Stories. ✔️

Använd Meta Business Suite

Metod 1: På datorn

Meta Business Suites desktopversion fungerar som din Instagram Stories-schemaläggare och ger dig full kontroll över när dina Stories publiceras. Så här använder du den. 💻

Steg 1: Logga in på Meta Business Suite

Gå till business.facebook.com och logga in med dina anslutna Facebook- och Instagram-konton. Gå sedan till huvudpanelen under dina innehållsverktyg och leta reda på knappen Skapa story .

Steg 2: Välj konto

Leta efter Instagram-ikonen bredvid knappen Dela till för att bekräfta att du schemalägger för rätt plattform och profil. Du kan lägga till upp till 10 bilder eller videor genom att dra, släppa eller ladda upp från din dator.

⚡ Snabbtips: Du kan redigera alla schemalagda Stories innan de publiceras genom att gå till kalendervyn. Använd AI-verktyg för bildtexter om du fastnar.

Steg 3: Anpassa din story

Om det behövs kan du lägga till textöverlägg, beskära bilder och använda klistermärken, inklusive klickbara länkar, med hjälp av knappen Redigera .

Därefter byter du längst ned från Dela nu till Schemalägg. Du kan antingen välja en tid manuellt eller använda alternativet Aktiva tider som föreslår tider baserat på målgruppens beteende. Klicka på Schemalägg och du är klar!

💡 Proffstips: Meta tillåter schemaläggning upp till 29 dagar i förväg, vilket är perfekt för medieplanering av kampanjer eller lanseringar.

Metod 2: På mobila enheter

Så här schemalägger du Instagram Stories via Metas mobilapp. 📱

Steg 1: Ladda ner och öppna appen Meta Business Suite

Om du inte redan har gjort det, gå till App Store eller Google Play för att installera appen Meta Business Suite. När du har laddat ner den loggar du in med de inloggningsuppgifter som är kopplade till ditt Instagram-företagskonto eller kreatörskonto.

Steg 2: Tryck på "Story" för att börja

Från startskärmen trycker du på alternativet Story för att börja skapa din Instagram-story. Då uppmanas du att ladda upp ditt innehåll.

Steg 3: Ladda upp dina medier

Välj de foton eller videor du vill dela i din story. Du kan ladda upp flera bilder samtidigt, vilket gör det enkelt att skapa en komplett storysekvens.

Steg 4: Anpassa din story

Lägg till textöverlägg, klistermärken, GIF-bilder eller andra designelement för att göra ditt innehåll mer engagerande och varumärkesanpassat. Du kan också använda verktyg för att beskära eller ändra storlek på din mediefil om det behövs.

Steg 5: Tryck på "Nästa" för att fortsätta

När din Story ser ut som du vill, trycker du på knappen Nästa i hörnet för att gå vidare till publiceringsalternativen. Här kan du bestämma var du vill dela storyn: Instagram, Facebook eller båda. Du kan publicera på båda samtidigt om dina konton är länkade.

Steg 6: Schemalägg din Story för senare

Om du använder iOS trycker du på Schemalägg för senare. Om du använder Android trycker du på Klar och väljer sedan önskat datum och tid för när Story ska publiceras.

När allt är klart trycker du på för att bekräfta schemat. Din Story publiceras nu automatiskt vid den tidpunkt du valt.

💡 Proffstips: Efter schemaläggningen kan du kolla in avsnittet Story Insights i Meta Business Suite för att se hur dina tidigare Stories har presterat. Med hjälp av statistik som visningar, svar och utgångar kan du identifiera trender, vilket hjälper dig att förstå vilket innehåll som tilltalar din publik och vad som kan behöva justeras nästa gång.

📮 ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioritetsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och konfigurera automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

Många verktyg från tredje part hjälper till med direkt schemaläggning av Instagram Stories. Du behöver dock ett projektledningsverktyg för sociala medier för att organisera och hantera ditt innehållsflöde bakom kulisserna.

ClickUp kliver in här med sin breda uppsättning funktioner. 🤩

ClickUp Marketing Project Management Solution fungerar som ett visuellt kommandocenter. Du kan planera dina Stories i en delad kalender, tilldela uppgifter till ditt team, bifoga kreativa tillgångar, boka möten, blockera tid och sätta deadlines för varje steg i innehållsprocessen.

Men hur?

Möt ClickUp Calendar! ☑️ Titta på videon för att lära dig hur du kan använda ClickUp Calendar för att säkerställa att du aldrig missar något i din innehållsplanering.

Denna kalender är en samlingsplats för innehållsskapare och marknadsförare som jonglerar med Instagram Stories, kampanjer, möten och kundprojekt.

Du kan skissa upp hela veckans Instagram Stories i förväg och lägga in varje story i din innehållskalender med färgkodade ClickUp-uppgifter, länkar till teammöten, bifogade utkast och designfiler, så att du vet exakt vem som gör vad och när.

Plattformens intelligens gör den unik. Den är byggd med automatisering i åtanke, så ditt schema anpassar sig efter dig.

Anta att ditt teams kreativa granskning drar ut på tiden och försenar den slutgiltiga utformningen av Story. ClickUp Calendar flyttar automatiskt deadlines, omorganiserar prioriteringar och blockerar till och med tid så att ditt team kan fokusera utan avbrott!

Delta i dina möten direkt från ClickUp Calendar, tillsammans med en dedikerad AI-antecknare.

Dessutom är allt integrerat. Du behöver inte växla mellan flikar för att kolla en mötesinbjudan, hoppa till ett annat verktyg för att se en uppgift och sedan återvända för att lämna en kommentar. Med ClickUp Calendar kan du klicka på ett evenemang, kolla agendan, öppna den länkade innehållsplanen, delta i mötet och tagga dina teammedlemmar, allt från samma ställe.

Om du redan använder Google Kalender synkroniseras den smidigt i båda riktningarna, så om du flyttar ett teammöte på Google uppdateras det även i ClickUp. Dessutom tar ClickUp AI Notetaker automatiskt sökbara mötesanteckningar som du kan referera till senare. Processen känns smidig eftersom den är det.

En annan extra fördel? När dina möten är slut går ClickUp Brain in i aktion. AI-verktyget för sociala medier omvandlar diskussionspunkter till uppgifter, tilldelar dem, uppdaterar dokument och ser till att allt fortskrider.

Och om du har missat något möte kan du bara be Brain om diskussionspunkter (det ligger alltid ett steg före 😉).

Få omedelbara mötesanteckningar från dina tidigare synkroniseringssamtal med ClickUp Brain.

Låt automatisering och AI-autopilotagenter göra grovjobbet

Svara på återkommande frågor i ClickUp Chat-kanaler, automatisera dagliga och veckovisa rapporter, sortera och tilldela meddelanden, lägg till påminnelser och mycket mer med ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp är inte bara smart, det är proaktivt. Med inbyggd automatisering kan du ställa in regler som automatiskt tilldelar uppgifter, uppdaterar status, skickar påminnelser och flyttar innehåll genom ditt arbetsflöde utan att du behöver lyfta ett finger.

Men det blir ännu bättre. ClickUps AI Autopilot Agents arbetar bakom kulisserna för att hålla dina projekt igång. De övervakar din pipeline, flaggar flaskhalsar och kan till och med justera deadlines eller omfördela uppgifter när saker förändras. Behöver du en snabb uppdatering eller vill automatisera en repetitiv process? Fråga bara din agent. Det är som att ha en extra teammedlem som aldrig sover.

Med automatisering och AI-agenter anpassas ditt innehållsflöde i realtid, så att du kan fokusera på det kreativa arbetet medan ClickUp sköter resten.

💟 Bonus: Möt Brain MAX – den fristående AI-datorappen från ClickUp som är utformad för team och innehållsskapare som vill arbeta smartare, inte hårdare. Med den kan du schemalägga din dag, hantera projekt och automatisera inlägg på sociala medier – allt med enkla instruktioner direkt från din dator. Det integreras sömlöst med dina favoritverktyg för sociala medier, så att du kan planera, ställa in påminnelser och köra schemaläggningsarbetsflöden automatiskt, utan manuellt krångel. Berätta bara för Brain MAX vad du behöver, så sköter det det tidskrävande arbetet. Dessutom kan du utnyttja flera AI-modeller i MAX för att brainstorma och förfina kreativa idéer för ditt nästa stora inlägg eller kampanj.

⚡ Mallarkiv: Vill du brainstorma kreativa idéer, skapa engagerande texter och samordna design utan att tappa bort något? Använd ClickUp Social Media Post Template för att organisera engagerande innehåll som tilltalar din publik på Instagram-appen och andra plattformar.

Tips och bästa praxis för schemaläggning av Instagram Stories

Instagram Stories försvinner snabbt (blinka, och de är borta inom 24 timmar). Men bara för att de är tillfälliga bör de inte vara en eftertanke i din innehållsstrategi.

Stories driver engagemang, ökar synligheten och stimulerar direkta konversationer på olika sociala medier.

Låt oss titta på några beprövade bästa praxis för att förbättra din innehållsmarknadsföringsstrategi. 🧰

Publicera vid rätt tidpunkt: Vill du ha fler visningar? Försök att publicera mellan 11:00 och 14:00, särskilt på onsdagar, som är de dagar då engagemanget är som störst. Måndagar? En sömnig dag. Anpassa ditt schema efter din publiks vanor baserat på Instagram Insights 📅

Var konsekvent: Sträva efter att publicera mellan en och sju stories per dag för att hålla dig aktuell för dina följare. Det är okej att testa och justera tills du hittar den frekvens som din publik svarar på 🔁

Håll det roligt och varumärkesanpassat: Håll fast vid ditt varumärkes stil med hjälp av konsekventa mallar och färger. Glöm inte att lägga till roliga inslag som omröstningar, frågesporter, klistermärken, hashtags och geotags för att göra dem mer interaktiva och lättare att upptäcka 🎨

Blanda och återanvänd: Använd en kombination av 80 % originalt innehåll och 20 % kuraterat innehåll för att hålla det intressant. Har du fått en bra recension eller ett bra tips? Gör det till ett evergreen-inlägg och lägg upp det igen ibland för nya följare ♻️

Tänk mobil först: Din Story ska se fantastisk ut på en telefonskärm. Håll texten kort, bilderna starka och börja med något som fångar uppmärksamheten redan från första sekunden 📳

Håll dig aktuell: Utnyttja helgdagar, trendande ämnen och aktuella händelser för att förbli relevant. Och om något stort händer? Var beredd att ändra ditt innehåll för att hålla det aktuellt 🔀

🤝 Vänlig påminnelse: Spåra vad som fungerar. Ladda inte bara upp Instagram Stories-inlägg och försvinna sedan. Håll koll på dina Instagram-analysverktyg, testa olika format och tidpunkter, ställ dig själv frågor, justera din strategi baserat på verkliga siffror, så kommer du att se alla skillnader du behöver för att din Instagram-strategi ska bli framgångsrik.

Bygg din framgångssaga med ClickUp

Att genomföra din innehållsmarknadsföringsstrategi innebär många rörliga delar, från att välja de bästa tidpunkterna för inlägg till att lägga till interaktiva klistermärken. Och det gäller inte längre bara för din Instagram-profil – det gäller för alla dina sociala medier.

Därför behöver du kombinera din strategi med ett innovativt system som ger dig mer utrymme att brainstorma och skapa.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, hjälper dig att skapa den perfekta innehållskalendern. Planera i förväg med visuella innehållskalendrar, samarbeta med ditt team med hjälp av inbyggda kommentarer och godkännanden och anpassa arbetsflöden som passar din process.

Varför vänta? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅