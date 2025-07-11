10 alternativ till Circleback AI för team och möten 2025

Om du har suttit igenom fler Zoom-samtal än lunchraster på sistone är chansen stor att du har provat Circleback AI – den tysta kollegorna som tar mötesanteckningar, skriver sammanfattningar och håller koll på åtgärdspunkter.

Det är ett praktiskt verktyg, men det kan snabbt bli dyrt. Om dina möten är snabba eller kaotiska kan anteckningarna missa målet. Dessutom saknar det de djupare anpassnings- och teamsamarbetsfunktioner som många GTM-team behöver.

Om du har vuxit ur dess grundläggande inställningar har vi sammanställt de bästa alternativen till Circleback AI – AI-verktyg för mötesanteckningar som verkligen förstår hur moderna team möts, delar information och utför uppgifter.

Från smartare transkriptioner till smidiga integrationer – dessa verktyg ger dig tydlighet och kontroll över din kalender, utan att du behöver tvivla på ditt minne av mötet.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Circleback AI?

Enligt Forbes hålls cirka 55 miljoner möten varje dag, varav hälften är slöseri med tid.

Ett transkriptionsverktyg kan hjälpa dig att spara tid och implementera insikter från möten med hjälp av noggranna anteckningar och förslag, så att du verkligen kan vara produktiv efter mötet.

Om Circleback AI inte fungerar som det ska, kolla in följande egenskaper som kan hjälpa dig att välja ett alternativ:

Noggrann mötesinspelning : Spela in transkriptioner i realtid med talaretiketter – även i röriga eller snabba konversationer. Leta efter funktioner som brusreducering, tidsstämpling och stöd för olika accenter för att hålla anteckningarna kristallklara.

Smart AI-assistans : Extrahera åtgärdspunkter, analysera stämningen och automatisera uppföljningar från tidigare möten. Bonuspoäng om : Extrahera åtgärdspunkter, analysera stämningen och automatisera uppföljningar från tidigare möten. Bonuspoäng om tal-till-text-programvaran förbättras genom att lära sig ditt teams mönster över tid.

Integration med flera plattformar : Synkronisera med Zoom, Google Meet, Slack, Notion och CRM-system för att effektivisera arbetsflödena. Den bästa anteckningsappen ska automatiskt skicka anteckningar till din befintliga teknikstack.

Anpassade sammanfattningsalternativ : Justera tonen, längden och formatet på sammanfattningarna – oavsett om du behöver punktlistor eller fullständiga berättelser – så att alla kan få tillgång till mötesprotokoll på det sätt som fungerar bäst för dem.

Mallar: Använd Använd mallar för mötesanteckningar för säljsamtal, standups, retros och mycket mer. Mallar minskar det manuella arbetet och gör ditt teams resultat mer konsekvent.

Samarbetsvänliga funktioner : Samarbeta kring mötesanteckningar med delade instrumentpaneler, teamtaggning och redigerbara sammanfattningar för att hålla alla uppdaterade och ansvariga.

Säkerhet i företagsklass : Skydda dina data med end-to-end-kryptering, säker molnlagring, rollbaserad åtkomst och efterlevnad av standarder som SOC 2, GDPR eller HIPAA.

Export av färdigt innehåll: Exportera färdiga mötesanteckningar i flera format, inklusive PDF, markdown eller direkt till din uppgiftshanterare, så att insikter snabbt kan omsättas i handling.

🧠 Kul fakta: OpenAI:s Whisper, ett AI-drivet taligenkänningssystem, kan ibland hallucinera och hitta på hela fraser och meningar. Tänk dig att det händer i dina mötesanteckningar! Om ditt verktyg inte kan hantera snabba konversationer, överlappande talare eller accentvariationer kan det sluta med att det hittar på åtgärdspunkter – eller ännu värre, missar viktiga sådana.

Circleback AI-alternativ i korthet

Här är användningsfall och viktiga funktioner för varje AI-mötesantecknare som vi tittar på i den här bloggen:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Alla teamstorlekar AI-driven anteckningsfunktion, mötesreferat, inspelning, samarbetsdokument, mallar, automatisering av uppgifter Gratis för alltid; Obegränsat: Betalda abonnemang från 7 dollar Fireflies. ai Hälso- och sjukvård, riskkapitalbolag Automatiserade transkriptioner, sentimentanalys, smarta filter, AI-sammanfattningar Gratis för alltid; Betalda abonnemang från 18 dollar Sembly AI Medelstora och stora företag AI-chatt, höjdpunkter, smart taggning, förslaggenerering Personligt: Gratis för alltid; Betalda abonnemang från 15 dollar Fathom Medelstora företag Live-sammanfattningar, CRM-synkronisering, export i realtid, flerspråkigt Gratis för alltid; Betalda abonnemang från 19 dollar tl;dv Globala team Flerspråkiga transkriptioner, konkurrent-/frasdetektering Gratis för alltid; Betalda abonnemang från 29 $. Fellow. app Små och medelstora företag AI-mötesdagordningar, kontextuella transkriptioner, åtgärdspunkter Gratis för alltid; Betalda abonnemang från 19 dollar MeetGeek AI Företag Samtidiga inspelningar, integrering av uppringningsfunktion, automatiserade uppföljningar Basic: Gratis för alltid; Betalda abonnemang från 19 dollar Tactiq Småföretag, egenföretagare Anpassning av arbetsflöden, ChatGPT-sammanfattningar, uppföljningar Gratis för alltid; Betalda abonnemang från 12 dollar Rev Forskning, media, juridik Extrahering av viktiga fakta, flerspråkiga undertexter, transkription av människor/AI Gratis för alltid; Betalda abonnemang från 14,99 $. Grain Stora IT-företag Spellistor, steg-för-steg-guider, trendanalyser Gratis för alltid; Betalda abonnemang från 19 $/månad/användare

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

De bästa alternativen till Circleback AI

Nu när du vet hur ett idealiskt alternativ till Circleback AI ser ut, låt oss gå igenom funktionerna hos de bästa alternativen.

1. ClickUp (bäst för AI-drivna mötesanteckningar och automatisering av uppgifter)

Spåra varje minut av dina möten och skapa praktiska sammanfattningar med ClickUp AI Notetaker.

ClickUp är en app för allt som rör arbetet, med en inbyggd AI-anteckningsfunktion och integrerad kalender som gör det enkelt att organisera möten, samla in insikter och omsätta diskussioner i handling.

Som ett robust alternativ till Circleback AI går ClickUp långt bortom passiv transkription och anteckningar.

Den lyssnar aktivt, förstår och omvandlar dina möten till strukturerade resultat som ditt team faktiskt kan använda. Oavsett om du är ett säljteam, grundare eller GTM-ledare som jonglerar med samtal efter samtal, ser plattformen till att varje kritiskt ögonblick fångas, bearbetas och lagras utan att något går förlorat.

Få exakta transkriptioner av möten med ClickUp AI Notetaker

Börja effektivisera dina möten med ClickUp AI Notetaker, som automatiskt ansluter sig till dina Zoom-, Google Meet- eller Microsoft Teams-samtal.

Det spelar in möten i upp till en timme och levererar dem i realtid, komplett med sökbara transkriptioner och talaretiketter. Så även i snabba konversationer får du klarhet i vem som sa vad och när. Dessa transkriptioner lagras sedan som privata ClickUp Docs, taggade med mötesnamn och datum, vilket gör dem lätta att hitta och referera till.

Skapa mötesreferat med ClickUp Brain

När din transkription är klar tar ClickUp Brain över. Denna AI-assistent för mötesanteckningar skannar din diskussion och identifierar omedelbart åtgärdspunkter och hjälper dig att omvandla dem till genomförbara ClickUp-uppgifter, komplett med förfallodatum och ansvariga.

Du behöver inte längre bläddra igenom oändliga anteckningar – fråga bara Brain så får du en sammanfattning av mötet med tydliga, koncisa insikter som ditt team kan agera på. Du får reda på om en kund nämnde en funktionsförfrågan eller om en kollega lovade en leverans inom några sekunder.

Samarbeta kring mötesagendor och anteckningar med ClickUp Docs

För att stödja kontinuerligt samarbete låter ClickUp Docs ditt team redigera mötesdagordningar och protokoll i realtid. Du kan kommentera, tagga och tilldela uppföljningar direkt i dokumentet.

Funktionen är tillgänglig i alla arbetsytor och du kan formatera dina anteckningar för att organisera dem visuellt. När du är redo kan du omvandla valfritt objekt till en uppgift – komplett med deadlines, ansvariga och prioriteringar. Det är ett enkelt sätt att på några sekunder gå från ”bara en tanke” till ett verkligt resultat.

Dessutom har du Autopilot-agenter i ClickUp som kan konfigureras för att skicka mötesreferat till rätt chattkanaler, hjälpa teammedlemmar att hitta svar baserat på mötesprotokoll och mycket mer.

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter enkelt med ClickUps Autopilot Agents.

Behöver du visuell dokumentation? Använd ClickUp Clips för att spela in dina möten eller dela korta videoklipp för asynkrona uppdateringar. Dessa klipp kan bäddas in i uppgifter, dokument och chattar för att ge extra kontext, vilket gör det enkelt att granska eller introducera andra senare.

Förutom alla dessa funktioner kan ClickUps mallar för anteckningar spara dig mycket tid och arbete när det gäller att hjälpa team att öka produktiviteten.

Få en gratis mall Organisera mötesprotokoll enkelt med ClickUp-mallen för mötesprotokoll.

ClickUp Meeting Minutes Template hjälper dig till exempel att skriva mötesdagordningar och organisera deltagare, anteckningar och nästa steg – så att du aldrig missar viktiga detaljer.

Det gör också uppföljningar enkla genom att du kan konvertera mötesprotokoll direkt till uppgifter.

För de viktiga 1:1-avstämningarna kan du dessutom prova ClickUp Employee & Manager 1:1 Template.

Få en gratis mall Spåra diskussioner mellan anställda och chefer med ClickUp Employee & Manager 1:1 Template.

Denna mall hjälper dig att samordna mål, följa diskussioner och ge feedback som leder till verkliga förbättringar. Du kan schemalägga återkommande sessioner, övervaka framsteg och se till att varje möte ger resultat.

Med avancerad transkription, intelligenta sammanfattningar, smidigt samarbete, tät uppgiftsintegration och färdiga, integrerbara mallar får ClickUp Circleback AI att kännas som bara ett första utkast.

ClickUps bästa funktioner

Översätt mötesanteckningar till över 10 språk, inklusive spanska, franska, arabiska och kinesiska.

Samarbeta i realtid med ClickUp Chat för omedelbar teamkommunikation och ClickUp Notepad för att snabbt anteckna idéer, åtgärdspunkter eller personliga anteckningar under mötet.

Hantera dagordningar, skapa checklistor och automatisera mötesförberedelser och uppföljningsuppgifter utan manuell inställning med ClickUp Meetings.

Integrera ClickUp med över 1 000 affärsappar som Slack, Zoom, Google Workspace, Grammarly och Zapier för att bygga en centraliserad teknikstack.

Konvertera mötesanteckningar eller chattmeddelanden till praktiska uppgifter, tilldela ägare, ange förfallodatum och automatisera uppföljningar med ClickUp Tasks och Automations

Använd eller skapa mallar för mötesagendor och anteckningar för att standardisera processer och säkerställa enhetlighet mellan teamen med ClickUp-mallar.

Brainstorma, kartlägg idéer och samarbeta visuellt med ClickUp Whiteboards under eller efter möten.

Begränsningar med ClickUp

Vissa användare kan tycka att de omfattande funktionerna är överväldigande i början.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

ClickUp är superintuitivt och flexibelt. Jag gillar särskilt taggningsfunktionen – den hjälper oss verkligen att organisera alla våra projekt efter affärsenhet och sedan rapportera om tid och resurser per affärsenhet. Det var väldigt enkelt för teamet att lära sig och börja använda när vi först implementerade det; vi använder det varje dag. Nu har vi allt på ett ställe – alla våra uppgifter och alla våra anteckningar. Det är så enkelt att omvandla åtgärdspunkter från ett möte till uppgifter, vilket tidigare var ett problem. Tidigare använde vi EasyProjects, som hade en usel sökfunktion, så man kunde aldrig hitta det man behövde, och det var alldeles för komplicerat. Vi gillar också kalenderfunktionen, som vi tidigare var tvungna att underhålla separat på Sharepoint. Nu har vi allt vi behöver på ett och samma ställe!

ClickUp är superintuitivt och flexibelt. Jag gillar särskilt taggningsfunktionen – den hjälper oss verkligen att organisera alla våra projekt efter affärsenhet och sedan rapportera om tid och resurser per affärsenhet. Det var väldigt enkelt för teamet att lära sig och börja använda när vi först implementerade det; vi använder det varje dag. Nu har vi allt på ett ställe – alla våra uppgifter och alla våra anteckningar. Det är så enkelt att omvandla åtgärdspunkter från ett möte till uppgifter, vilket tidigare var ett problem. Tidigare använde vi EasyProjects, som hade en usel sökfunktion, så man kunde aldrig hitta det man behövde, och det var alldeles för komplicerat. Vi gillar också kalenderfunktionen, som vi tidigare var tvungna att underhålla separat på Sharepoint. Nu har vi allt vi behöver på ett och samma ställe!

💡 Proffstips: Använd ClickUp Forms för att samla in feedback efter varje möte för att förstå ditt teams åsikter om hur givande mötet var och vad som kunde ha gjorts för att göra det mer effektivt.

2. Fireflies. ai (Bäst för att analysera stämningar under online-möten)

Circleback AI håller sig ofta till grundläggande transkriptioner, medan Fireflies.ai erbjuder smarta insikter och samarbete som går långt utöver AI-mötesanteckningar.

Förutom att spåra mötesinsikter utmärker sig denna möteshanteringsprogramvara för sin sentimentanalysfunktion, som visar exakt hur mötesdeltagarna kände sig under diskussionen.

Fireflies.ai hjälper också företag inom hälso- och sjukvården att automatisera kliniska anteckningar och registrera patientinformation. Du kan lagra känslig medicinsk information och upprätthålla efterlevnaden av säkerhetskrav på företagsnivå.

Fireflies. ai bästa funktioner

Logga in möten automatiskt i ditt CRM-system med bifogade åtgärdspunkter och anteckningar.

Sök i transkriptioner efter talare, ämne eller åsikt med hjälp av smarta filter.

Omvandla röstsamtal till uppgifter, ärenden och uppföljningar i din befintliga teknikstack.

Sammanfatta långa samtal direkt med AI-genererade mötesreferat och punktlistor.

Fireflies. ai begränsningar

Transkriptionsverktyget kan vara dyrt för småföretag och nystartade företag.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis för alltid

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 680 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai?

En recension på G2 säger:

I vissa Teams-möten (beroende på behörigheter eller mötesinställningar) kan botens anslutning försenas eller kräva en manuell inbjudan. Det är inget stort problem, men något att tänka på. I bullriga miljöer är Fireflies fortfarande utmärkt på att fånga upp konversationer, men ibland tolkar det fel vad som har sagts och du måste manuellt justera mötesanteckningarna – vilket återigen är mycket enkelt att göra med hjälp av deras onlineplattform. Det skulle vara fantastiskt om det kunde sammanfatta och spela in telefonsamtal – den funktionen är för närvarande inte tillgänglig.

I vissa Teams-möten (beroende på behörigheter eller mötesinställningar) kan botens anslutning försenas eller kräva en manuell inbjudan. Det är inget stort problem, men något att tänka på. I bullriga miljöer är Fireflies fortfarande utmärkt på att fånga upp konversationer, men ibland tolkar det fel vad som har sagts och du måste manuellt justera mötesanteckningarna – vilket återigen är mycket enkelt att göra med hjälp av deras onlineplattform. Det skulle vara fantastiskt om det kunde sammanfatta och spela in telefonsamtal – den funktionen är för närvarande inte tillgänglig.

📮 ClickUp Insight: Måndagsblues? Det visar sig att måndagen är en svag länk i den veckovisa produktiviteten (ordvitsen är oavsiktlig), då 35 % av arbetstagarna identifierar den som sin minst produktiva dag. Denna nedgång kan tillskrivas den tid och energi som läggs på att leta efter uppdateringar och veckovisa prioriteringar på måndag morgnar. En app som ClickUp, som innehåller allt du behöver för arbetet, kan hjälpa dig här. Till exempel kan ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, på några sekunder uppdatera dig om alla viktiga nyheter och prioriteringar. Och allt du behöver för arbetet, inklusive integrerade appar, kan sökas med ClickUps Connected Search. Med ClickUps Knowledge Management är det enkelt att skapa en gemensam referenspunkt för din organisation! 💁

3. Sembly AI (Bäst för att generera automatiska förslag från möten)

Med realtidsidentifiering av talare och spårning av nyckelord hjälper Sembly AI dig att övervinna Circleback AI:s begränsningar när det gäller transkription. Denna plattform förvandlar dina möten till ett sökbart arkiv, vilket gör den till ett bra alternativ.

Du kan också skapa förslag baserat på diskussioner, och dina team kan markera specifika ögonblick och tilldela uppgifter direkt i Sembly AI. Dessutom kan den inbyggda AI-chatten svara på frågor om ditt möte och dra slutsatser från flera möten samtidigt, vilket hjälper dig att göra ditt bästa arbete.

Sembly AI:s bästa funktioner

Upptäck och märk talare automatiskt för organiserade transkriptioner

Använd Semblian 2.0, verktygets artificiella intelligensbot, för att generera åtgärdspunkter, beslut och höjdpunkter.

Sök i mötesprotokoll med hjälp av nyckelord, filter eller talarnas namn.

Exportera mötesanteckningar och sammanfattningar till verktyg som Notion, Slack eller Trello för enkel överlämning och fortsatt samarbete mellan olika plattformar.

Begränsningar för Sembly AI

Priset stiger när du utökar ditt team

Priser för Sembly AI

Personligt: Gratis för alltid

Professional: 15 $/månad

Team: 29 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Sembly AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga kunder om Sembly AI?

En recension på G2 säger:

Jag älskar AI Chat. Du kan bearbeta mötesanteckningarna genom att ge AI Chat instruktioner. Det var faktiskt mycket snabbare och bättre än en människa. Tråkigt att säga det. 🙂

Jag älskar AI Chat. Du kan bearbeta mötesanteckningarna genom att ge AI Chat instruktioner. Det var faktiskt mycket snabbare och bättre än en människa. Tråkigt att säga det. 🙂

🧠 Rolig fakta: Det största deltagarantalet för en virtuell affärskonferens under en vecka var hela 21 261 personer vid The Home Service Super Summit och CONQUER® (USA). Det blev till och med ett Guinness världsrekord!

4. Fathom (Bäst för att markera viktiga punkter i realtid under möten)

via Fathom

Önskar du inte att du kunde markera de viktiga delarna av ett möte medan det pågår istället för att behöva leta efter dem efteråt? Till skillnad från Circleback AI låter Fathom dig markera viktiga ögonblick i realtid och få omedelbara sammanfattningar med tidsstämpel för mer produktiva möten. Inget mer spolande tillbaka eller tittande igen.

Plattformen synkroniserar också dina möteshöjdpunkter, beslut och åtgärdspunkter till ditt CRM i realtid. Du kan också spela in och dela specifika diskussionsklipp under ett möte. Dessutom kan den översätta och sammanfatta samtal på 28 främmande språk, inklusive franska, tyska och spanska.

Upptäck de bästa funktionerna

Markera och sammanfatta viktiga ögonblick live under möten, tillsammans med talarigenkänning.

Synkronisera anteckningar från flera möten och sammanfattningar direkt till verktyg som HubSpot och Salesforce.

Dela mötesreferat direkt via e-post eller Slack

Kategorisera insikter automatiskt efter ämne, projekt och talare

Förstå begränsningarna

AI-antecknaren tar upp en hel användarbox, även i möten med två personer, vilket är ganska störande.

Fathom-prissättning

Gratis för alltid

Premium: 19 $/månad per användare

Team Edition: 29 $/månad per användare

Team Edition Pro: 39 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 5/5 (770+ recensioner)

Vad säger verkliga kunder om Fathom?

En recension på G2 säger:

Vi har letat efter ett anteckningsprogram ett tag och tittade på Decisions, men efter diskussioner som småföretag insåg vi att priset inte var realistiskt för oss. Vi gjorde sedan lite research som ledde oss till Fathom. Efter att ha testat både Decisions och Fathom skulle jag starkt rekommendera Fathom framför Decisions, eftersom det fungerar bättre som anteckningsverktyg, med länkar till det ursprungliga mötet så att du kan lyssna på kommunikationen för att säkerställa att informationen är korrekt och använda den som underlag för framtida referens så att du kan använda den ofta för att kontrollera möten. Vi har implementerat detta mycket snabbt eftersom det har varit en enkel produkt att integrera i vår dagliga verksamhet.

Vi har letat efter ett anteckningsprogram ett tag och tittade på Decisions, men efter diskussioner som småföretag insåg vi att priset inte var realistiskt för oss. Vi gjorde sedan lite research som ledde oss till Fathom. Efter att ha testat både Decisions och Fathom skulle jag starkt rekommendera Fathom framför Decisions, eftersom det fungerar bättre som anteckningsverktyg, med länkar till det ursprungliga mötet så att du kan lyssna på kommunikationen för att säkerställa att informationen är korrekt och använda den som underlag för framtida referens så att du kan använda den ofta för att kontrollera möten. Vi har implementerat detta mycket snabbt eftersom det har varit en enkel produkt att integrera i vår dagliga verksamhet.

5. tl;dv (Bäst för flerspråkiga transkriptioner)

Om du arbetar med globala team vet du hur viktigt det är med flerspråkigt stöd i transkriptionsverktyg. Vem vill översätta varje transkription till ett annat verktyg för att hålla teamen samordnade över gränserna? tl;dv handlar om att göra flerspråkig transkription enkelt.

Plattformen bearbetar också dina mötesdiskussioner och utkast, samt skickar uppföljningsmejl i enlighet med detta. Detta är något som du inte kan göra med Circleback AI.

tl:dv bästa funktioner

Uppdatera CRM automatiskt utifrån diskussionerna under kundmötena.

Spåra omnämnanden av konkurrenter, förutom andra viktiga detaljer, i dina senaste 20 möten.

Få automatiska mötesuppdateringar till din inkorg varje vecka

Översätt mötesutskrifter till över 30 språk

tl:dv-begränsningar

Gränssnittet är lite förvirrande för nybörjare.

tl:dv-prissättning

Gratis för alltid

Pro: 29 $/månad per plats

Företag: 65 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

tl:dv betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (380+ recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga kunder om tl:dv?

En recension på G2 säger:

tl;dv har blivit en viktig del av mitt dagliga arbete. Jag använder det för att spela in, transkribera och sammanfatta alla mina möten – både interna med mitt team och externa med kunder och leverantörer. Transkriptionerna är mycket exakta, sammanfattningarna sparar mig massor av tid och AI-markeringarna är förvånansvärt relevanta. Det har förbättrat kommunikationen och ansvarstagandet i min organisation avsevärt, särskilt när jag går igenom åtgärdspunkter eller delar viktiga slutsatser med frånvarande intressenter.

tl;dv har blivit en viktig del av mitt dagliga arbete. Jag använder det för att spela in, transkribera och sammanfatta alla mina möten – både interna med mitt team och externa med kunder och leverantörer. Transkriptionerna är mycket exakta, sammanfattningarna sparar mig massor av tid och AI-markeringarna är förvånansvärt relevanta. Det har förbättrat kommunikationen och ansvarstagandet i min organisation avsevärt, särskilt när jag går igenom åtgärdspunkter eller delar viktiga slutsatser med frånvarande intressenter.

👀 Visste du att? VD:ar tillbringar 72 % av sin tid i möten. Det är mycket samtal. Att förlita sig på korrekta, AI-drivna mötesanteckningar blir inte bara en lyx utan en nödvändighet.

6. Fellow. app (Bäst för planering av kommande möten)

Circleback har begränsade funktioner för att gemensamt fastställa dagordningar för kommande möten, men Fellow. app är överlägsen på detta område. Du kan använda den som en artificiell intelligensassistent för att planera dagordningar för möten, välja deltagare och till och med hålla enskilda möten direkt på plattformen.

Och självklart genererar det mötesprotokoll för alla dina möten i realtid.

Fellow. appens bästa funktioner

Ta noggranna mötesanteckningar även under de mest tekniska diskussionerna

Skapa mötesdagordningar och diskussionspunkter automatiskt med AI

Dela upp mötesprotokoll i kontextuella kapitel, åtgärdspunkter och beslut.

Begränsa mötestiden och maximera effektiviteten med inbyggda AI-riktlinjer för möten.

Begränsningar i appen Fellow.

Det är ofta en minut försenat när det gäller att registrera mötesprotokoll.

Priser för Fellow. app

Gratis för alltid

Solo: 19 $/månad per användare

Team: 11 $/månad per användare

Företag: 23 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Fellow. appbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga kunder om Fellow. app?

En recension på Capterra säger :

Min absoluta favoritfunktion i Fellow är åtgärdspunkterna. Det är så jag får saker gjorda. Jag förlitar mig på åtgärdspunkter i alla aspekter av mitt jobb och även i mina personliga uppgifter. Panelen med åtgärdspunkter är fantastisk. Den låter mig prioritera ordningen på min åtgärdslista, vilket är en enorm fördel som hjälper mig att få de viktigaste sakerna gjorda först.

Min absoluta favoritfunktion i Fellow är åtgärdspunkterna. Det är så jag får saker gjorda. Jag förlitar mig på åtgärdspunkter i alla aspekter av mitt jobb och även i mina personliga uppgifter. Panelen med åtgärdspunkter är fantastisk. Den låter mig prioritera ordningen på min åtgärdslista, vilket är en enorm fördel som hjälper mig att få de viktigaste sakerna gjorda först.

7. MeetGeek. ai (Bäst för att spåra möteskontexter)

Från teammöten på engelska till kundpresentationer på franska – MeetGeek fångar upp stämningen i dina möten, till skillnad från Circleback AI. Det identifierar språk, mötestyp och sammanhang som ett proffs, så att dina anteckningar blir helt korrekta. Inga knappar att trycka på, ingen stress med inställningar!

Dess styrkor inkluderar automatisk videoinspelning, noggrann transkription och omedelbar leverans av AI-genererade mötesanteckningar och sammanfattningar direkt efter varje samtal.

Till skillnad från Circleback AI fokuserar MeetGeek starkt på detaljerad mötesanalys och personliga anteckningsmallar. Det erbjuder också robusta integrationer, vilket gör det idealiskt för team som hanterar flerspråkiga möten eller behöver djupgående automatisering av arbetsflöden.

MeetGeek. ai bästa funktioner

Spela in flera möten och skapa transkriptioner samtidigt

Beräkna hur mycket du kan spara i möteskostnader med ROI-kalkylatorn.

Transkribera och spela in telefonmöten med integrering av uppringningsprogram

Automatisera datainmatning och uppföljning av möten

Integrera med andra verktyg för att synkronisera anteckningar, åtgärdspunkter och insikter i ditt arbetsflöde.

MeetGeek. ai begränsningar

Du måste transkribera ett möte från mitten om du inte har planerat transkriberingen i förväg.

MeetGeek. ai-priser

Grundläggande: Gratis för alltid

Pro: 19 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: 59 $/månad per användare

MeetGeek. ai betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (440+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga kunder om MeetGeek.ai?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med det är att det har ett Chrome-tillägg och att jag manuellt kan bjuda in det till ett pågående möte. [Men] det tar tid att dela mötesinspelningen och anteckningarna, cirka 30 minuter, vilket är för lång tid.

Det jag gillar mest med det är att det har ett Chrome-tillägg och att jag manuellt kan bjuda in det till ett pågående möte. [Men] det tar tid att dela mötesinspelningen och anteckningarna, cirka 30 minuter, vilket är för lång tid.

8. Tactiq (Bäst för småföretag och egenföretagare)

via Tactiq

Tactiq tillhandahåller live-transkriptioner av möten för Google Meet, Zoom och Microsoft Teams utan att spela in mötet eller kräva att en bot deltar. Denna metod prioriterar integritet och deltagarnas komfort, eftersom endast transkriptionen genereras och ingen ljudfil sparas.

Detta verktyg – ett tillägg till Chrome – är ett användbart alternativ till Circleback om du vill ha en prisvärd AI-generator för mötesprotokoll. Dess icke-påträngande, bot-fria installation, fokus på live-transkription under mötet och omedelbara handlingsbarhet gör det idealiskt för team som vill undvika inspelningar och effektivisera uppföljningar direkt från transkriptet.

Tactiqs bästa funktioner

Tagga, märk och exportera viktiga ögonblick eller åtgärdspunkter i olika format.

Integrera med verktyg som Slack, Notion och HubSpot för smidigt samarbete.

Skapa ChatGPT-sammanfattningar, åtgärdspunkter och viktiga höjdpunkter direkt

Utnyttja AI-drivna uppmaningar för att skapa anpassade sammanfattningar, uppföljningsmejl eller projektuppdateringar.

Tactiqs begränsningar

Vissa översättningar (t.ex. spanska) är inte tillräckligt sofistikerade.

Priser för Tactiq

Gratis för alltid

Pro : 12 $/månad per användare

Team : 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Tactiq-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga kunder om Tactiq?

En recension på Product Hunt säger :

Superkrafter för möten. Att ha ett arkiv över vem som sa vad på vilket möte är i sig värt priset, men att kunna be om saker som sammanfattningar och åtgärdspunkter är en game changer!

Superkrafter för möten. Att ha ett arkiv över vem som sa vad på vilket möte är i sig värt priset, men att kunna be om saker som sammanfattningar och åtgärdspunkter är en game changer!

📖 Läs också: Hur man håller effektiva möten för maximal effekt

9. Rev (Bäst för forskningsteam, mediebolag och advokatbyråer)

via Rev

Juridiska team och forskningsteam har inte råd att slösa tid på virtuella samtal. De behöver korrekta och tillförlitliga mötesprotokoll som håller ärendeakterna uppdaterade, säkerställer efterlevnad och gör det möjligt att gräva i data utan huvudvärk.

Till skillnad från Circleback AI är Rev utvecklat med forskningsarbetsflöden i åtanke. Här kan du transkribera intervjuer och möten och validera mänsklig transkription för noggrannhet. Du kan ladda upp flera ljud- och videofiler med vittnesmål, intervjuer och vittnesmål och på några sekunder hitta viktiga fakta och motsägelser i filerna.

Rev bästa funktioner

Ladda upp ljud-/videofiler eller integrera med Zoom för enkel transkribering.

Få transkriptioner med tidsstämplar, talaridentifiering och redigerbar text.

Välj mellan mänsklig eller AI-transkription baserat på hastighet, noggrannhet och budget.

Lägg till mänskligt översatta globala undertexter på över 17 språk till dina videor

Identifiera viktiga fakta och motsägelser i filer

Rev-begränsningar

Funktionen för uppladdning av videor är ibland långsam.

Rev-prissättning

Gratis för alltid

Basic : 14,99 $/månad per användare

Pro : 34,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Omdömen och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga kunder om Rev?

En recension på G2 säger:

Rev sparar mig mycket tid när jag transkriberar videointervjuer så att artiklar kan skrivas utifrån texten. Jag gillar också att det kan filtrera bort extra fyllnadsord och "umms" när personer intervjuas, vilket gör transkriptionerna mycket lättare att läsa och använda med få eller inga redigeringar. Sammantaget är Rev mycket lätt att använda.

Rev sparar mig mycket tid när jag transkriberar videointervjuer så att artiklar kan skrivas utifrån texten. Jag gillar också att det kan filtrera bort extra fyllnadsord och "umms" när personer intervjuas, vilket gör transkriptionerna mycket lättare att läsa och använda med få eller inga redigeringar. Sammantaget är Rev mycket lätt att använda.

🧠 Rolig fakta: Även bin håller möten! När de letar efter ett nytt hem utforskar hundratals bin olika boalternativ och samlas för att fatta ett gemensamt beslut. Precis som ditt team utvärderar projektuppdateringar eller kundfeedback på möten, samarbetar bin för att nå det bästa resultatet, vilket bevisar att även i naturen är effektiva möten (och bra anteckningar!) viktiga.

10. Grain (Bäst för intern programvaruutbildning)

via Grain

Att dela tekniska resurser med dina praktikanter ska inte kännas som att lösa ett pussel. Men med Circleback AI blir det lite så. All den där jargongen och komplexiteten? Det bromsar bara upp saker och ting.

Grain gör det enkelt. Det omvandlar dina transkriptioner till tydliga, steg-för-steg-guider som ditt team kan följa. Du kan också skapa spellistor och berättelser för att organisera mötesinspelningar och transkriptioner. Om du vill spåra när någon nämner en viktig fras kan du ställa in nyckelordsaviseringar, så kommer Grain att meddela dig.

Grain bästa funktioner

Organisera och dela mötesprotokoll i berättelseformat och steg-för-steg-guideformat.

Bifoga guider, tips eller viktiga anteckningar till specifika delar i mötesprotokollet för bättre förståelse.

Skapa en resurslista direkt på plattformen och dela den med dina praktikanter.

Upptäck trender och spåra nyckelord från mötesprotokoll

Begränsningar i Grain

Frasigenkänning i smarta taggar är begränsad

Priser på spannmål

Gratis för alltid

Startpaket: 19 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 290 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga kunder om Grain?

En recension på G2 säger:

Jag tyckte att Grain var mycket lätt att anpassa och implementera i vårt företag. Zach var mycket lyhörd för mina frågor under vår testperiod och vi kunde använda det direkt. Det var enkelt att skapa nya mallar och vårt team har lärt sig mycket av coachningsfunktionen. Vi integrerade Grain med vårt HubSpot-konto och har redan sett stora förbättringar i våra data.

Jag tyckte att Grain var mycket lätt att anpassa och implementera i vårt företag. Zach var mycket lyhörd för mina frågor under vår testperiod och vi kunde använda det direkt. Det var enkelt att skapa nya mallar och vårt team har lärt sig mycket av coachningsfunktionen. Vi integrerade Grain med vårt HubSpot-konto och har redan sett stora förbättringar i våra data.

Förvandla varje minut av mötet till handling med ClickUp

Med rätt alternativ till Circleback AI kommer ditt team att sluta leta efter anteckningar och istället börja agera utifrån verkliga slutsatser.

Alla ovan nämnda verktyg kan hjälpa dig med transkribering av möten, men ClickUp utmärker sig med sin mycket anpassningsbara layout, precisa inspelning och anteckningsfunktion samt exakta AI-genererade sammanfattningar.

Du kan samarbeta med ditt team om mötesagendor, diskutera framtida idéer och faktiskt följa upp mötesinsikter med schemalagda uppgifter. Att välja ClickUp innebär att du väljer att öka produktiviteten i dina möten!

Registrera dig på ClickUp idag för att själv uppleva skillnaden med automatiserade anteckningar.