De 10 bästa kodfria AI-verktygen för att automatisera arbetsflöden

För inte så länge sedan innebar det att bygga en app oändliga kalkylblad, kodning och klumpiga verktyg.

Idag förväntas 70 % av alla nya appar byggas med verktyg som kräver lite eller ingen kodning – nästan tre gånger så mycket som 2020. Moderna AI-plattformar gör det möjligt för alla, oavsett om de kan koda eller inte, att skapa kraftfulla automatiserade arbetsflöden.

Men med så många alternativ är det inte enkelt att hitta det rätta. Du behöver ett verktyg som passar ditt teams kompetens, integreras med din stack och levererar verkligt värde.

Därför har vi sammanställt de 10 bästa AI-automatiseringsverktygen utan kod för att hjälpa dig att välja med självförtroende.

Här är allt du behöver veta om de bästa AI-verktygen utan kod:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp AI-driven uppgifts- och projektledning AI-uppgiftskapande, AI-standups, projektstatusrapporter, automatiseringsverktyg, anpassade appar, ClickUp Brain-integration Gratis; anpassade priser tillgängliga för företag Akkio Prediktiv analys och AI-insikter Kodfri AI-modellbyggare, integration med kalkylblad, lead scoring, automatisering av beslut Anpassad prissättning DataRobot AutoML för företag Testning av flera modeller, LLM-stöd, säker distribution, molnflexibel Anpassad prissättning Zams (Obviously AI) Kodfria AI-prognoser + automatisering Agentic AI, SOC 2- och HIPAA-kompatibilitet, tidsserier och klassificeringsmodeller Anpassad prissättning Amazon SageMaker Skalbar implementering av AI-modeller Autopilot-modelljustering, realtidssamarbete, molnövergripande distribution Anpassad prissättning Levity AI AI-driven e-postautomatisering Läser e-post, triggar arbetsflöden, dra-och-släpp-byggare, Zapier-integration Anpassad prissättning Google Teachable Machine Träna AI-modeller med dra-och-släpp-verktyg Träna modeller med bild-/ljud-/posinmatning, exportera till TensorFlow/Arduino Gratis Microsoft Lobe Bygga ML-modeller utan kodning Bildklassificering i realtid, visuell träning, exportklara modeller Anpassad prissättning RunwayML AI-driven video- och bildredigering Text-till-video, redigering av Gen-3-modeller, läppsynkronisering, borttagning av bakgrund, uppskalning Gratis; betalda abonnemang från 15 $/månad Nanonets Automatisera dokumenthantering Extraherar från strukturerade/ostrukturerade dokument, integreras med QuickBooks/Xero, automatisering av arbetsflöden Betalda abonnemang börjar på 0,30 $/sida (de första 500 är gratis).

Det kan vara svårt att hitta rätt AI-plattformar utan kod. Men genom att fokusera på viktiga funktioner kan du begränsa dina alternativ.

Här är vad du ska titta efter:

Färdiga komponenter: Leta efter appbyggare med färdiga Leta efter appbyggare med färdiga AI-mallar och modeller, inklusive förtränade alternativ som kan spara dig veckor av utvecklingstid.

Dataintegration: Välj verktyg som enkelt kan anslutas till dina befintliga datakällor och hanterar förbehandling av data automatiskt.

Anpassningsalternativ: Hitta plattformar som låter dig justera innehåll, funktioner eller modeller efter dina affärsbehov – som att skräddarsy en mobilapp för ett specifikt arbetsflöde.

Användargränssnitt: Prioritera tydliga, intuitiva instrumentpaneler som låter dig bygga med pek-och-klicka-åtgärder istället för kod.

Säkerhetsfunktioner: Kontrollera om det finns starka Kontrollera om det finns starka AI-tekniker för dataskydd, såsom kryptering och åtkomstkontroller.

Dra-och-släpp-byggande: Välj Välj kodfria appar med visuella redigerare som låter dig bygga arbetsflöden genom att dra element på plats – perfekt för att snabbt skapa anpassade chattbottar.

👀 Visste du att? Icke-IT-utvecklare utgör så mycket som 80 % av användarna av verktyg utan kod, vilket visar hur utbrett dessa plattformar har blivit inom olika team och branscher.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Kodfria utvecklingsplattformar förändrar spelplanen – bygg, automatisera och innovera utan omfattande kodningskunskaper! Här är de bästa verktygen för att effektivisera ditt arbetsflöde.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven uppgifts- och projektledning)

ClickUp är en app för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Det har helt förändrat hur team hanterar projekt genom att integrera AI och maskininlärning i grunden.

📮 ClickUp Insight: Vi upptäckte nyligen att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

ClickUp Brain: Din alltid tillgängliga projektassistent

Anslut enkelt dina favoritappar och få tillgång till kunskap från alla dina filer och historiska datakällor, inklusive Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce och mer, i ClickUp Brain.

Kärnan i denna plattform är ClickUp Brain – en inbyggd AI-motor som fungerar i hela arbetsytan och gör alla aspekter av projektledningen lite smartare.

Tänk på ClickUp Brain som din outtröttliga projektassistent.

Behöver du skapa en projektplan? Beskriv bara vad du vill uppnå, så kommer AI att ta fram en detaljerad uppgiftslista med beskrivningar och teamuppdrag – redo att sättas igång.

Hanterar du en komplex produktlansering? Verktyget analyserar ditt arbetsflöde och föreslår de mest effektiva uppgiftssekvenserna för att hålla allt igång.

Här är några exempel:

Du kan använda ClickUp Brain som en kodfri AI-assistent för att omedelbart prioritera dina uppgifter – fråga bara vad du ska fokusera på, så analyserar den deadlines, arbetsbelastning och brådskande uppgifter för att ge dig en tydlig utgångspunkt.

Låt ClickUp Brain prioritera ditt arbete, sammanfatta innehåll och maximera din tid.

Ett annat smart sätt att använda det är att identifiera uppgifter som du kanske missade förra månaden. Med en enkel uppmaning kan ClickUp Brain skanna din arbetsyta och visa allt som har fallit mellan stolarna.

Få omedelbara svar från ClickUp Brain om arbete, dokument och mycket mer.

ClickUp Brain anpassar sig efter din roll – oavsett om du är en ingenjör som ritar modeller, en projektledare som planerar tidslinjer eller en HR-chef som skriver memon, ger det dig intelligenta utgångspunkter på några sekunder. Så varför är ClickUp den ultimata lösningen utan kod? Enkelt – eftersom du kan anpassa varje del av plattformen med enkla dra-och-släpp-verktyg.

Skapa anpassade appar, integrera arbetsflöden och effektivisera allt från resursplanering till kvalitetssäkring och marknadsföring. Ingen kodning krävs, bara resultat.

🔊 ClickUp Brain Max: Bygg med din röst Är du redo att förvandla idéer till automatiseringar utan att lyfta ett finger? Med ClickUp Brain Max kan du förverkliga dina arbetsflöden med funktionen talk-to-text, oavsett om du planerar en produktlansering eller utformar en anpassad app. Beskriv din uppgift, app eller automatisering högt, så strukturerar ClickUp Brain Max den med all kontext från din arbetsyta. Inga klick, inget växlande – bara snabb, smidig uppbyggnad. 🎤 Perfekt för: ensamgrundare, upptagna chefer och alla som tänker snabbare än de skriver. 🚀 Prova Brain Max och bygg smartare, snabbare – helt utan att behöva använda händerna.

Som ClickUp-administratör har du fullständig kontroll över din arbetsyta tack vare ClickApps och ClickUp API. Med ClickApps kan du skräddarsy din arbetsyta med hjälp av visuella verktyg utan kod för att skapa interna applikationer för arbetshantering, samarbete, organisation och rapportering – allt på ett och samma ställe.

Använd ClickUpApps för att anpassa ditt arbetssätt och visualisera uppgifter.

Planera smartare projekt – automatiskt

När det gäller automatisering är ClickUp Brain och ClickUp Automations ett kraftfullt team.

ClickUp Brain hjälper dig att skapa anpassade ClickUp-automatiseringar med hjälp av vanlig engelska. Beskriv helt enkelt det arbetsflöde du vill effektivisera, så guidar AI:n dig genom inställningen av triggers, åtgärder och villkor – utan att du behöver ha några djupa tekniska kunskaper.

Använd ClickUp Brain för att skapa anpassade automatiseringar och påskynda dina arbetsflöden.

Ännu bättre? Du kan kombinera AI-smarta funktioner i ClickUp Brain med automatiseringar för att integrera externa verktyg. På så sätt fungerar allt – från dina interna processer till tredjepartsappar – tillsammans i ett enda, effektivt och skalbart system. Inget mer jonglerande med oberoende verktyg. Bara ett rent, samarbetsinriktat arbetsflöde som fungerar som en väloljad maskin.

🎥 Vill du se kodfria AI-verktyg i praktiken?Denna korta video visar hur ClickUp Automations låter dig effektivisera arbetet med enkla triggers och åtgärder – utan att du behöver kunna koda. Perfekt för att skapa snabbare och smartare arbetsflöden. Titta nu →

Använd Clickup AI Agents för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter.

ClickUp AI Agents tar kodfri automatisering till nästa nivå genom att agera å dina vägnar – helt självständigt. Istället för att ställa in engångstriggers och åtgärder kan du nu tilldela återkommande uppgifter till smarta agenter som övervakar din arbetsplats, tar initiativ och minskar manuellt arbete.

Uppgift Kampanj Inställning av AI-agent

Så här kan du använda AI-agenter i ClickUp:

Dagliga standups : Sammanställ automatiskt teamuppdateringar och flagga hinder – utan att behöva påminna någon.

Statuskontroller : Övervaka projektets hälsa och varna dig när deadlines är i fara.

Innehållsgranskning : Skanna dokument för ton, tydlighet eller saknade avsnitt och föreslå ändringar.

Uppgiftstriage : Tilldela nya uppgifter baserat på arbetsbelastning, förfallodatum eller anpassad logik.

Kunskapshantering: Svara på teamets frågor baserat på interna dokument och filer

Ingen kod. Ingen detaljstyrning. Bara smartare arbetsflöden som skalar med ditt team.

💡 Proffstips: Kombinera AI-agenter med ClickUp Brain Max Talk-to-Text-inmatning för att helt automatisera en process från röst till utförande.

ClickUps bästa funktioner

Fyll i anpassade fält med uppgiftsöversikter, projektuppdateringar, affärsdataanalyser eller kundernas åsikter.

Sök i anslutna appar som Google Sheets eller GitHub efter svar som kombinerar interna och externa data.

Använd den inbyggda timern för att spåra tid, lägga till manuella poster och bifoga anteckningar.

Omvandla naturligt språk till detaljerade projektplaner med AI-driven uppgiftskapande.

Få insikter om projektets hälsa med omedelbara AI-genererade sammanfattningar

Automatisk transkribering av möten och extrahering av åtgärdspunkter

Begränsningar för ClickUp

Lätt att lära sig tack vare en mängd funktioner som finns tillgängliga på plattformen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 lyder:

Automatiseringarna och AI-verktygen sparar massor av tid på repetitiva uppgifter. Det var förvånansvärt smidigt att konfigurera projektutrymmen, uppgifter och automatiseringar. Mitt team fick kläm på det efter några snabba utbildningssessioner. Dessutom har hjälpdokumenten och livechatten varit mycket responsiva, vilket har gjort att vi aldrig har fastnat länge. En sak vi gjorde var att integrera ClickUp med Google Drive med bara några få klick, vilket sparade tid och gjorde att vi slapp byta verktyg.

Automatiseringarna och AI-verktygen sparar massor av tid på repetitiva uppgifter. Det var förvånansvärt smidigt att konfigurera projektutrymmen, uppgifter och automatiseringar. Mitt team fick kläm på det efter några snabba utbildningssessioner. Dessutom har hjälpdokumenten och livechatten varit mycket responsiva, vilket gör att vi aldrig fastnar länge. En sak vi gjorde var att integrera ClickUp med Google Drive med bara några få klick, vilket sparade tid och gjorde att vi slapp byta verktyg.

💡 Proffstips: Sluta jaga uppdateringar – AI Standups samlar automatiskt in information om framsteg, hinder och nästa steg så att ditt team kan hålla sig uppdaterat i realtid. ”

2. Akkio (Bäst för prediktiv analys och AI-drivna insikter)

via Akkio

Att fatta datadrivna beslut kräver inte nödvändigtvis kodningskunskaper. Med Akkio får reklambyråer tillgång till kraftfulla maskininlärningsfunktioner på en kodfri plattform som är utformad för icke-tekniska användare.

Plattformen är idealisk för att analysera kalkylblad och databaser för att förutsäga trender och identifiera mönster. Till exempel kan ett säljteam mata in historiska försäljningsdata i Akkio för att prognostisera framtida intäkter, eller ett marknadsföringsteam kan identifiera vilka leads som är mest sannolika att konvertera. Akkio integreras också med verktyg som HubSpot, Snowflake och BigQuery för att effektivisera datapipelines.

Akkio bästa funktioner

Bygg och distribuera AI-modeller med ett enkelt pek-och-klicka-gränssnitt.

Integrera AI-modeller med befintliga datakällor och affärsverktyg

Automatisera beslutsprocesser med AI-drivna insikter

Akkio-begränsningar

Fungerar inte lika bra med ostrukturerade data, vilket gör det mindre lämpligt för bearbetning av bilder eller videor.

Akkio-prissättning

AI Analytics Suite för enskilda användare: Anpassad prissättning

Enterprise AI Analytics Platform: Anpassad prissättning

Akkio-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Vad säger verkliga användare om Akiko?

En recension på G2 lyder:

Akkio låter oss både öppna upp nya möjligheter och utföra vårt arbete med betydligt högre produktivitet på min marknadsföringsbyrå.

Akkio låter oss både öppna upp nya möjligheter och utföra vårt arbete med betydligt högre produktivitet på min marknadsföringsbyrå.

3. DataRobot (Bäst för automatiserad maskininlärning på företagsnivå)

via DataRobot

Att bygga och implementera maskininlärningsmodeller behöver inte vara komplicerat. DataRobot gör det enklare med en kodfri miljö som är utformad för användare på alla kunskapsnivåer. Plattformen är inte helt kodfri, men automatiserar uppgifter som modellval, testning och finjustering, vilket gör den tillgänglig för tekniska användare utan djupgående ML-expertis. Den är idealisk för analysgrupper inom företag som vill operationalisera modeller på ett säkert sätt i stor skala.

Plattformen stöder många AI-användningsfall, inklusive objektdetektering, där djupinlärningsmodeller kan tränas för att identifiera objekt i videoströmmar.

DataRobots bästa funktioner

Testa hundratals algoritmer samtidigt för tillförlitliga, exakta resultat.

Bygg applikationer i företagsklass med hjälp av toppmoderna stora språkmodeller (LLM).

Distribuera på valfri molntjänst, privat server eller hanterad tjänst.

Begränsningar för DataRobot

Priserna för företag kan vara för höga för mindre företag.

Priser för DataRobot

Anpassad prissättning

DataRobot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Vad säger verkliga användare om DataRobot?

En recension på Reddit säger:

DataRobot är förmodligen den näst bästa autoML-lösningen som finns (jag är partisk, jag inser det). För vad det är värt tror jag att det kommer att finnas en nisch av implementeringsfolk som använder verktyg som DataRobot för att få organisationer från nästan noll analys till grundläggande ML-nivå under de kommande 2–10 åren.

DataRobot är förmodligen den näst bästa autoML-lösningen som finns (jag är partisk, jag inser det). För vad det är värt tror jag att det kommer att finnas en nisch av implementeringsfolk som använder verktyg som DataRobot för att få organisationer från nästan noll analys till grundläggande ML-nivå under de kommande 2–10 åren.

🧠 Kul fakta: Företag som Microsoft har introducerat autonoma AI-agenter som kan hantera kundförfrågningar och schemalägga uppgifter. Dessa ”AI-anställda” kan skapas utan kodningskunskaper, vilket visar potentialen hos kodningsfria AI-verktyg för att automatisera affärsprocesser.

4. Zams (tidigare Obviously AI) (Bäst för kodfri dataanalys och AI-prognoser)

via Zams

Med Zams (tidigare Obviously AI) bygger du inte bara AI-modeller – du skapar AI-agenter som automatiserar backoffice-arbetet med snabbhet, säkerhet och styrning.

Till skillnad från andra AI-plattformar utan kod går Zams längre än bara dataanalys. Zams ”Agentic AI” gör det möjligt för dig att skapa beslutsfattande agenter som går längre än bara förutsägelser – de utlöser arbetsflöden, dirigerar uppgifter eller genererar resultat automatiskt. Detta hjälper företag att förvandla AI till ett operativt verktyg, inte bara ett verktyg för datarapportering.

Zams bästa funktioner

Skala upp verksamheten snabbt med Agentic AI för företagslösningar.

Skapa klassificerings-, regressions- och tidsseriemodeller för att optimera besluten.

Säkerställ datasäkerhet med SOC 2 Type II-, GDPR- och HIPAA-kompatibilitet.

Zams begränsningar

Lagringsbegränsningar i billigare abonnemang kanske inte passar för datatunga verksamheter.

Zams prissättning

Anpassad prissättning

Zams betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

📖 Läs också: Hur du integrerar AI i din webbplats

5. Amazon SageMaker (bäst för skalbar distribution av AI-modeller)

via Amazon SageMaker

Amazon SageMaker är en enhetlig plattform som samlar AWS maskininlärnings- och analysverktyg på ett och samma ställe. Den erbjuder centraliserad åtkomst till data från flera källor med inbyggda verktyg för märkning, träning och distribution.

Säkerhet i företagsklass garanterar att dina data och modeller förblir skyddade genom hela maskininlärningsflödet.

Amazon SageMakers bästa funktioner

Automatisera modellval och inställningar för snabba resultat med SageMaker Autopilot.

Samarbeta och bygg AI-lösningar snabbare i en enhetlig utvecklingsmiljö.

Utnyttja ett brett utbud av AI-kurser , från modellträning till implementering.

Anslut data från S3, Redshift och tredjepartskällor

Begränsningar för Amazon SageMaker

Inlärningskurvan kan vara brant för nybörjare.

Prissättningen kan vara komplex för små team.

Priser för Amazon SageMaker

Anpassad prissättning

Amazon SageMaker-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Amazon SageMaker?

En G2-recensent säger:

Inbyggda algoritmer och ramverk. Ofta är det data som orsakar problem med förutsägelserna. När vi fick rätt data fungerade förutsägelserna baserade på de inbyggda algoritmerna utmärkt i linjära, logistiska och klassificeringstekniker. Samarbete med andra dataforskare. Det är enkelt att integrera med andra relaterade system som Salesforce när vi har våra data i S3-buckets och kundsupporten är mycket responsiv.

Inbyggda algoritmer och ramverk. Ofta är det data som orsakar problem med förutsägelserna. När vi fick rätt data fungerade förutsägelserna baserade på de inbyggda algoritmerna utmärkt i linjära, logistiska och klassificeringstekniker. Samarbete med andra dataforskare. Det är enkelt att integrera med andra relaterade system som Salesforce när vi har våra data i S3-buckets och kundsupporten är mycket responsiv.

6. Levity AI (Bäst för AI-driven e-postautomatisering)

via Levity AI

Drunknar du i e-post? Levity AI hjälper logistik- och fraktteam att reda ut röran genom att omvandla kaoset i inkorgen till automatiserade åtgärder.

När ett nytt e-postmeddelande kommer läser Levity det, extraherar viktiga detaljer och utlöser lämpliga åtgärder – till exempel att lägga in order i ditt TMS eller vidarebefordra dokument till rätt team.

Levity AI:s bästa funktioner

Dess dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter i Gmail, Slack, Outlook och mer.

Levity läser inkommande e-postmeddelanden, hämtar viktiga detaljer och utlöser uppgifter – som att lägga in order i ditt TMS, tagga kundförfrågningar eller uppdatera poster i ditt CRM-system.

Integrera med verktyg som Gmail, Outlook, Slack och Zapier för att hålla dataflödet igång.

Begränsningar för Levity AI

Priserna kanske inte passar mindre eller budgetmedvetna team.

Priser för Levity AI

Anpassad prissättning

Levity AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

via Google Teachable Machine

Google Teachable Machine utmärker sig som en webbläsarbaserad plattform för att bygga AI-modeller som inte kräver teknisk expertis eller kodningskunskap.

Det intuitiva, visuella gränssnittet gör att du kan träna modeller att känna igen bilder, ljud och poser utan någon större teknisk expertis. Det är ett praktiskt och engagerande sätt att utforska AI-skapande.

Det är perfekt för att utforska hur AI fungerar och bygga små, testbara modeller för utbildnings- eller demonstrationsändamål.

Du kan exportera dina modeller till TensorFlow. js, Coral eller Arduino, men de är inte utformade för att automatisera affärsarbetsflöden.

Google Teachable Machine – de bästa funktionerna

Använd bilder, ljud och kroppspositioner utan att behöva någon tidigare AI-utbildning.

Testa tränade modeller snabbt och effektivt på nya exempel med Microsoft Lobe.

Exportera modeller i format som är kompatibla med TensorFlow. js, Coral och Arduino för enkel distribution.

Begränsningar för Google Teachable Machine

Processorkraften beror på din enhets kapacitet.

Priser för Google Teachable Machine

Gratis

Betyg och recensioner av Google Teachable Machine

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Microsoft Lobe (bäst för att bygga anpassade maskininlärningsmodeller utan kodning)

via Microsoft Lobe

Microsoft Lobe är ett självklart val om du inte har någon bakgrund inom datavetenskap men vill skapa anpassade maskininlärningsmodeller via ett intuitivt pek-och-klicka-gränssnitt. Det hanterar automatiskt komplexa tekniska uppgifter, såsom modellträning och optimering, vilket gör maskininlärning tillgängligt för alla.

Du kan enkelt samla in och märka data och sedan se resultaten i realtid. Dessutom integreras Lobe med andra Microsoft-verktyg, vilket ger en smidig upplevelse från början till slut.

Microsoft Lobe bästa funktioner

Träna bildklassificeringsmodeller med några få klick – importera och märk bara foton

Se förbättringar i realtid när du lägger till exempel och korrigeringar.

Exportera mobila plattformar som CoreML och TensorFlow för användning i appar och webbplatser.

Begränsningar för Microsoft Lobe

För närvarande stöder det endast bildklassificering, men fler modelltyper är planerade.

Priser för Microsoft Lobe

Anpassad prissättning

Microsoft Lobe-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

9. RunwayML (Bäst för AI-pod-video- och bildredigering)

via RunwayML

RunwayML ger kreatörer tillgång till professionella verktyg för video- och bildredigering, med ett smidigt arbetsflöde som fokuserar på generering av multimediainnehåll. Plattformen utmärker sig med sina generativa AI-modeller, inklusive Gen-1, Gen-2 och Gen-3 Alpha, som möjliggör bättre videoredigering, bildskapande och rörlig grafik.

Oavsett om du skapar bilder med Gen-2-modeller eller tar bort bakgrunder med några få klick, gör Runway avancerad redigering tillgänglig. Du kan till och med synkronisera läpprörelser med ljud och uppskalera videor till 4K från din webbläsare.

Det integreras också med populära kreativa verktyg och erbjuder konstnärer, designers och filmskapare ett smidigt arbetsflöde för att förbättra sina projekt med AI-drivna funktioner.

RunwayML:s bästa funktioner

Skapa helt nya videor med hjälp av textprompter eller omvandla befintliga videor med stilöverföring.

Synkronisera ljudet perfekt med läpprörelser för naturligt ljud.

Uppgradera videor till 4K-upplösning och förläng videolängder utan kvalitetsförlust.

Begränsningar för RunwayML

Vissa avancerade funktioner kräver abonnemang på högre nivå.

Priser för RunwayML

Gratis

Standard: 15 USD/användare per månad

Pro: 35 $/användare per månad

Obegränsat: 95 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

RueyML-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

🧠 Kul fakta: RunwayML spelade en viktig roll i den Oscarbelönade filmen Everything Everywhere All At Once. VFX-artisten Evan Halleck använde det AI-drivna green screen-verktyget för att ta bort bakgrunder med hög precision, vilket ofta ger bättre resultat än traditionella metoder.

10. Nanonets (Bäst för att automatisera dokumenthantering med AI)

via Nanonets

Nanonets hjälper team att automatisera datautvinning från dokument med upp till 99 % noggrannhet med hjälp av naturlig språkbehandling och avancerad AI. Nanonets unika förmåga att arbeta med strukturerade och ostrukturerade dokument gör det unikt.

Oavsett om du hanterar snyggt formaterade PDF-filer eller röriga handskrivna filer kan AI på ett intelligent sätt identifiera och extrahera viktig information, validera den och exportera den direkt till verktyg som QuickBooks, Xero eller NetSuite.

Du kan också ställa in godkännandeprocesser och felkontrollsteg – utan att behöva koda.

Nanonets bästa funktioner

Träna anpassade AI-modeller för dokumenttyper utan kodning

Bearbeta flera dokument och exportera data till verktyg som QuickBooks, Xero och NetSuite.

Skapa automatiserade arbetsflöden för end-to-end-bearbetning, med dataverifiering före export.

Nanonets begränsningar

Vissa användare rapporterar att det krävs en viss inlärningskurva för att skapa komplexa anpassade modeller.

Priser för Nanonets

Anpassad prissättning

Nanonets betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nanonets?

En recension på G2 säger:

Nanonets använder sofistikerade algoritmer som extraherar data från fakturor med hög precision, även om de har komplexa eller icke-standardiserade layouter. AI-systemet lär sig kontinuerligt och förbättrar sin extraheringsprecision, vilket minskar manuella datafel och sparar betydande tid för vårt team. Plattformen gör det också möjligt för användare att skapa högst anpassningsbara arbetsflöden som automatiskt kan vidarebefordra fakturor, utlösa godkännanden och utföra åtgärder baserat på specifika regler.

Nanonets använder sofistikerade algoritmer som extraherar data från fakturor med hög precision, även om de har komplexa eller icke-standardiserade layouter. AI-systemet lär sig kontinuerligt och förbättrar sin extraheringsprecision, vilket minskar manuella datainmatningsfel och sparar betydande tid för vårt team. Plattformen gör det också möjligt för användare att skapa högst anpassningsbara arbetsflöden som automatiskt kan vidarebefordra fakturor, utlösa godkännanden och utföra åtgärder baserat på specifika regler.

Smartare arbetsflöden, drivna av ClickUp

Verktyg utan kod gör automatiseringen enklare för team av alla storlekar. Oavsett om du behöver smartare arbetsflöden, snabbare insikter eller smidiga integrationer hjälper dessa verktyg dig att få mer gjort med mindre ansträngning.

ClickUp erbjuder en utmärkt lösning med AI-funktioner, automatiseringsexempel och kraftfulla funktioner för projekt- och uppgiftshantering.

Med ClickUp kan du effektivisera verksamheten, få värdefulla insikter och åstadkomma mer med mindre ansträngning.

Så varför vänta? Registrera dig för ClickUp idag!