De 11 bästa alternativen till Zulip för teamkommunikation och samarbete

Ditt teams produktivitet beror på hur effektivt alla kommunicerar.

Zulips ämnesbaserade trådade konversationer fungerar bra för asynkrona team, men kan vara otillräckliga om du letar efter djupare integrationer, inbyggda projektledningsverktyg eller bättre stöd för videokonferenser.

Det finns många flexibla plattformar för teamsamarbete som kan passa bättre för hur ditt team faktiskt arbetar. I den här bloggen tittar vi på de bästa alternativen till Zulip som hjälper till att hålla kommunikationen igång och projekten på rätt spår, oavsett var eller när ditt team arbetar.

🔎 Visste du att? Det kan ta cirka 23 minuter att återfå fokus efter ett kontextbyte. Att välja en plattform som samlar ämnen, uppgifter och konversationer på ett ställe minskar störningarna, så att ditt team kan fortsätta arbeta i samma tempo istället för att behöva hinna ikapp.

De bästa Zulip-alternativen i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Allt-i-ett-samarbete; AI-driven skapande av uppgifter, dokument och whiteboard direkt från ClickUp Chat. Allt-i-ett-samarbete; AI-driven skapande av uppgifter, dokument och whiteboard direkt från ClickUp Chat. Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag. Slack Integrationer Kanaler, trådar, över 2 400 integrationer Gratis; betalda abonnemang från 7 $/månad Microsoft Teams Microsoft 365-användare Kontorsintegration, samtal, kanaler Gratis; betalda abonnemang från 4 $/månad Mattermost Säkerhetsmedvetna organisationer Självhosting, efterlevnad Gratis; betalda abonnemang från 10 $/månad Rocket. Chat Självhostad distribution Öppen källkod, anpassningsbar Gratis; betalda abonnemang från 8 $/månad Discord Gemenskapsbyggande Röstkanaler, servrar Gratis; anpassningar tillgängliga för företag Twist Asynkron kommunikation Trådbaserat, fokusvänligt Gratis; betalda abonnemang från 8 $/månad Pumble Små team med begränsad budget Obegränsad historik, kanaler Gratis; betalda abonnemang från 3 $/månad Zoom Videokommunikation i första hand HD-video, teamchatt Gratis; betalda abonnemang från 17 $/månad Flock Effektiva arbetsflöden Inbyggda produktivitetsverktyg Gratis; betalda abonnemang från 3 $/månad Google Workspace Användare av Googles ekosystem Integration med Gmail, Drive och Meet Betalda abonnemang från 3 $/månad

Vad är Zulip?

Zulip är en öppen källkodsprogramvara för teamkommunikation som organiserar konversationer i strömmar och specifika ämnen. Till skillnad från traditionella meddelandeappar som strukturerar chattar kronologiskt använder Zulip ett unikt trådsystem som kombinerar direktheten i realtidskommunikation med organisationen av e-posttrådar.

Plattformen erbjuder funktioner som:

Ämnesbaserade trådar för organiserade diskussioner

Kraftfull sökfunktion

Markdown-stöd för rich text-formatering

Funktioner för fildelning

Integrationer med olika verktyg och tjänster

Plattformsoberoende stöd, inklusive mobilappar

Zulip är särskilt populärt bland utvecklarteam och organisationer som föredrar open source-alternativ med starka integritetskontroller.

👀 Visste du att? En finsk läkare skapade den första teamchatten. 1988 skapade Jarkko Oikarinen Internet Relay Chat (IRC) medan han arbetade på ett sjukhus i Finland för att förbättra kommunikationen mellan läkare.

Zulips begränsningar

Zulips strömmar och ämnesmodell erbjuder en unik approach till teamkommunikation. Detta unika system har dock flera betydande nackdelar som kan påverka ditt teams produktivitet och samarbetseffektivitet.

Brant inlärningskurva : Strömmar och ämnen kan förvirra användare som är vana vid traditionella chattlayouter.

Begränsad videokonferens : Inget robust inbyggt alternativ; förlitar sig på integrationer från tredje part.

Grundläggande uppgiftshantering : Stöder skapande av uppgifter men saknar fullständiga projektledningsfunktioner.

Mobilupplevelse : Mobilappar kan kännas mindre polerade än sina motsvarigheter för stationära datorer.

Mindre community : Färre integrationer och ett mindre support-ekosystem än de stora konkurrenterna.

Användargränssnitt : Användargränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med modernare samarbetsplattformar.

Hantering av aviseringar: Inställningarna för aviseringar kan vara mindre intuitiva än i andra verktyg.

När teamen växer och kommunikationsbehovet blir mer komplext blir dessa begränsningar ofta mer uttalade, vilket får organisationer att söka efter alternativa plattformar.

🧠 Kul fakta: Termen ”Zoom-trötthet” blev populär under COVID-19-pandemin när människor i allt högre grad förlitade sig på videokonferenser för arbete, utbildning och sociala interaktioner. Termen myntades av Stanfordprofessorn Jeremy Bailenson och beskriver den utmattning som virtuella möten orsakar. Den drivs av konstant ögonkontakt, att stirra på sitt eget ansikte, begränsad fysisk rörelse, kognitiv överbelastning, brist på avslappnade pauser och pressen att vara ”på” hela tiden.

De bästa Zulip-alternativen att använda

Här är vår lista över de bästa alternativen till Zulip. Dessa verktyg kan hjälpa dig att upptäcka andra system som förbättrar samarbetet och kommunikationen mellan olika team.

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-samarbetsverktyget med projektledning)

Kommunikationsverktyg som inte är uppkopplade begränsar sig till konversationer. ClickUp, å andra sidan, är världens första konvergerade AI-arbetsyta som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av helt kontextuell AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Det är särskilt värdefullt för distansarbetande team, utvecklare, företag och yrkesverksamma som behöver effektiv kommunikation i realtid som är tätt integrerad med deras arbetsflöden.

Problemet med moderna chattappar är att de finns separat från din arbetsplats. Du följer upp en uppgift med en kollega, får en uppdatering och uppdaterar sedan manuellt uppgiften för att återspegla uppdateringen. Annars måste du gå igenom chattrådar rad för rad bara för att få den information du behöver för att kunna utföra ditt arbete. Allt detta upphör med ClickUp Chat.

Som ClickUps inbyggda meddelandeapp kan du omvandla chattar till ClickUp-uppgifter direkt, tilldela dem till rätt person och ange en deadline. Detta gör det enkelt att fånga upp åtgärder som kommer upp i konversationen, så att inget faller mellan stolarna. Du kan också använda AI för att sammanfatta trådar, tilldela meddelanden eller hitta relaterade uppgifter – allt direkt från chatten.

Eftersom ClickUp förenar teamchatt med uppgiftshantering förvandlas varje diskussion naturligt till tilldelade arbetsuppgifter med tydliga ansvarsområden och deadlines.

Tilldela flera uppgifter direkt i ClickUp Chat

Men det är inte allt. Du kan skapa ClickUp Docs och ClickUp Whiteboards direkt från ditt chattfönster, utan att bryta flödet, allt med ClickUp AI.

ClickUps SyncUps -funktion förbättrar teamkommunikationen ytterligare genom att integrera möten i ditt arbetsflöde.

Till skillnad från traditionella konferensverktyg som existerar isolerat från ditt arbete, kombinerar SyncUps videomöten i realtid med samarbetsagendor, anteckningar, inspelningar och automatisk uppgiftskapande – allt direkt inbäddat i ditt projekts sammanhang.

Samarbeta ansikte mot ansikte med dina kollegor på några sekunder med ClickUp SyncUps.

Med SyncUps kan du skapa strukturerade mötesmallar, lägga till punkter på dagordningen gemensamt innan mötet börjar, spela in viktiga diskussioner för senare referens och omedelbart omvandla diskussionspunkter till tilldelningsbara uppgifter.

Till skillnad från fristående meddelandeappar som Zulip kan du också dela dokument, bilder och filer från ditt helt integrerade arbetsmiljö direkt i ClickUp Chat, så att resurserna alltid finns till hands. Detta gör det enkelt att söka efter och komma åt viktiga saker. Sökfunktionen är enhetlig i både Chat och Tasks och är inte begränsad till chattloggen.

Och om någon ställer en fråga i gruppchatten kan du låta din ClickUp-agent svara på den. Team kan snabbt få svar på frågor om arbetsytan, generera innehållsidéer eller hantera repetitiva uppgifter med ClickUp AI som är djupt integrerat i chatten. Detta gör konversationerna produktiva och fokuserade på högvärdigt arbete.

Använd Auto-Answers Agent i ClickUp Chat för att få fram insikter snabbare.

ClickUp Brain förbättrar kommunikationen mellan olika team genom att integrera AI-funktioner direkt i dina konversationer. Det hjälper dig att skriva svar, sammanfatta långa diskussioner och generera kreativa lösningar – allt inom chattkontexten.

ClickUp Brain MAX, en dedikerad AI-kompanjon för datorer, samlar chatt, sökning och automatisering i alla dina arbetsappar och på webben. Med multimodell-AI-chatt, kontextuella svar och röst-till-text hjälper Brain MAX dig att skapa, hitta och automatisera arbetet snabbare – och sätter punkt för kaoset med osammankopplade AI-verktyg.

Med integrerad chatt, projektledning, direktmeddelanden, fildelning och inbyggd videokonferensfunktion effektiviserar ClickUp arbetsflöden, minskar apptrötthet och ser till att ditt teams konversationer alltid leder till handling.

ClickUps bästa funktioner

Skapa uppgifter direkt från chattmeddelanden och länka till uppgifter eller dokument för smidig integrering i arbetsflödet.

Få omedelbara svar utan mänsklig inblandning med ClickUp Chat Agents

Organiserade projekt- och uppgiftsbaserade kanaler, gruppchattar och privata direktmeddelanden – allt på en och samma plattform.

Utnyttja smarta aviseringar och automatiserade arbetsflöden för att hålla fokus och undvika överbelastning av aviseringar.

Använd trådade konversationer och kraftfull sökfunktion för att enkelt följa diskussioner och snabbt hitta tidigare information.

Begränsningar för ClickUp

Du kan behöva lära dig att använda de omfattande funktionerna.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

ClickUp har minskat kaoset med att hantera flera team, plattformar och projekt. Jag behöver inte längre växla mellan appar för chatt, dokument, uppgifter och uppdateringar. Det har gjort min verksamhet mer effektiv, samordnad och produktiv – särskilt i ett snabbt tempo som vårt kontor.

ClickUp har minskat kaoset med att hantera flera team, plattformar och projekt. Jag behöver inte längre växla mellan appar för chatt, dokument, uppgifter och uppdateringar. Det har gjort min verksamhet mer effektiv, samordnad och produktiv – särskilt i ett snabbt tempo som vårt kontor.

💡 Proffstips: Överväg att använda ClickUp-funktioner som ”@mentions” för att få någon att uppmärksamma dig direkt, men undvik att använda dem för mycket för att förhindra överbelastning av aviseringar och onödiga distraktioner. Att följa god chattetikett främjar en respektfull och effektiv kommunikationsmiljö, vilket förbättrar teamsamarbetet och produktiviteten.

2. Slack (bäst för integrationer och ekosystem)

via Slack

Slack är fortfarande ett populärt val för teamkommunikation, där konversationer organiseras i kanaler för projekt, ämnen eller avdelningar.

Dess omfattande integrationssystem kopplas samman med över 2 000 appar från tredje part, vilket effektiviserar arbetsflöden direkt i konversationerna. Till skillnad från Zulips ämnesfokuserade trådar använder Slack kanaler och trådar för att minska oordningen.

Slacks arbetsflödesbyggare möjliggör anpassad automatisering utan kodning, medan dess AI-drivna sök- och sammanfattningsverktyg hjälper team att hitta information och komma ikapp missade diskussioner. Det erbjuder också en solid sökfunktion för alla meddelanden och filer, huddles för snabba ljud-/videosamtal och canvas-dokument för samarbetsdokumentation.

Slacks bästa funktioner

Organisera konversationer i offentliga och privata kanaler

Starta omedelbara ljuddiskussioner med skärmdelning

Anpassa aviseringar baserat på nyckelord och vikt

Förbättra samarbetet på arbetsplatsen med Slack Connect

Slacks begränsningar

Kan bli överväldigande med många kanaler och aviseringar

Begränsade funktioner för uppgiftshantering och AI jämfört med projektfokuserade verktyg

Slack-priser

Gratis

Pro : 7 $/månad per användare

Business+ : 15 $/månad per användare

Enterprise+: Anpassade priser

Slack-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 34 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slack?

En recension på Capterra säger:

Jag uppskattar möjligheten att skapa flera grupper, vilket hjälper till att organisera kommunikationen effektivt. Dessutom tycker jag att huddle-funktionen är särskilt användbar; dess informella karaktär möjliggör snabba, personliga interaktioner som kan lösa problem mer effektivt än textmeddelanden.

Jag uppskattar möjligheten att skapa flera grupper, vilket hjälper till att organisera kommunikationen effektivt. Dessutom tycker jag att huddle-funktionen är särskilt användbar; dess informella karaktär möjliggör snabba, personliga interaktioner som kan lösa problem mer effektivt än textmeddelanden.

📮 ClickUp Insight: 64 % av de anställda arbetar ibland eller ofta utanför sina schemalagda arbetstider, och 24 % arbetar övertid nästan varje dag! Det är inte flexibilitet – det är oändligt arbete. 😵‍💫 Pigment, en plattform för affärsplanering, bytte till ClickUp för att lösa sina fragmenterade kommunikationsutmaningar. Med hjälp av ClickUp Chat, ClickUp Tasks och ClickUp Automations minskade de kommunikationskostnaderna med 40 % och förbättrade teamkommunikationens effektivitet med 20 %, vilket påskyndade deras utvecklingscykler.

3. Microsoft Teams (bäst för Microsoft 365-användare)

via Microsoft Teams

Från informella chattar till dokumentsamarbete – Microsoft Teams eliminerar gränserna mellan kommunikation och produktivitet genom att integrera Office-applikationer i konversationer. Med Teams kan du diskutera saker som kvartalsprognoser samtidigt som du tittar på den faktiska Excel-filen, vilket gör besluten snabbare och mer välgrundade, så länge du arbetar inom Microsoft 365-ekosystemet.

För dessa organisationer samlar det chatt, filer och möten på ett och samma ställe. Teams erbjuder också en omfattande samarbetsplattform med djup integration i Microsofts produktivitetssvit.

Microsoft Teams bästa funktioner

Bädda in viktiga appar och verktyg i kommunikationskanalerna

Skydda känsliga konversationer med avancerade säkerhetskontroller

Skapa mer engagerande möten med Together-läget

Underlätta diskussioner i små grupper med särskilda grupprum

Arrangera storskaliga sändningar med omfattande verktyg för liveevenemang

Begränsningar i Microsoft Teams

Kan vara resurskrävande och långsamt på äldre hårdvara

Mer komplex användargränssnitt jämfört med dedikerade chattverktyg

Priser för Microsoft Teams

Gratis

Microsoft Teams Essentials : 4 $/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/månad per användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 8 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Teams?

En recension på G2 lyder:

Jag gillar verkligen att Teams samlar allt på ett ställe – chattar, möten, filer och till och med uppgiftslistor. Det är väldigt hjälpsamt när man arbetar i ett team, eftersom man inte behöver växla mellan olika appar hela tiden. Jag gillar också att det kan kopplas ihop med Outlook och andra Microsoft-verktyg, så det är väldigt enkelt att boka möten eller dela dokument. Det håller ordning på saker och hjälper mig att hålla koll på projekten.

Jag gillar verkligen att Teams samlar allt på ett ställe – chattar, möten, filer och till och med uppgiftslistor. Det är väldigt hjälpsamt när man arbetar i ett team, eftersom man inte behöver växla mellan olika appar hela tiden. Jag gillar också att det kan kopplas ihop med Outlook och andra Microsoft-verktyg, så det är väldigt enkelt att boka möten eller dela dokument. Det håller ordning på saker och hjälper mig att hålla koll på projekten.

🧠 Kul fakta: Den första uppsättningen med 176 emojis skapades 1999 av den japanska designern Shigetaka Kurita för NTT DoCoMos mobila internetplattform. Dessa emojis, som idag används flitigt i chattar på arbetsplatsen, syftar till att förbättra den digitala kommunikationen genom att tillföra emotionella nyanser.

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Microsoft Teams

4. Mattermost (bäst för säkerhetsmedvetna organisationer)

via Mattermost

”Hur kan vi möjliggöra modernt samarbete utan att kompromissa med säkerheten?” Denna fråga utmanar säkerhetsmedvetna organisationer dagligen. Mattermost hanterar detta genom sina självhostade funktioner och säkerhetsfunktioner i företagsklass, som ger fullständig datasuveränitet. Detta görs utan att kompromissa med den samarbetsupplevelse som teamen förväntar sig.

Mattermost erbjuder en öppen källkodsplattform för teamkommunikation med säkerhets- och efterlevnadsfunktioner i företagsklass. I likhet med Zulips engagemang för integritet fokuserar Mattermost på att tillhandahålla ett säkert, självhostat alternativ till molnbaserade chattplattformar.

Mattermosts bästa funktioner

Formatera meddelanden med Markdown för rik kommunikation

Sök omfattande i alla historiska meddelanden

Automatisera arbetsflöden med anpassade slash-kommandon

Anslut direkt till Active Directory och LDAP

Anpassa funktionaliteten med öppen källkodsplugins

Spåra efterlevnad med omfattande revisionsloggning

Mattermosts begränsningar

Självhosting kräver teknisk expertis och infrastruktur

Användargränssnittet är inte lika polerat som vissa kommersiella alternativ.

Mattermost-priser

Gratis

Professional : 10 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Mattermost-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mattermost?

En recension på G2 lyder:

Jag gillar att Mattermost är öppen källkod och erbjuder full kontroll över distribution och datasäkerhet. Det är perfekt för företag med strikta krav på efterlevnad. Gränssnittet är överskådligt, stöder trådade konversationer och integreras väl med DevOps-verktyg som Jira och GitLab. Realtidsmeddelanden och fildelning fungerar smidigt, och det är idealiskt för distansarbetande team.

Jag gillar att Mattermost är öppen källkod och erbjuder full kontroll över distribution och datasäkerhet. Det är perfekt för företag med strikta krav på efterlevnad. Gränssnittet är överskådligt, stöder trådade konversationer och integreras väl med DevOps-verktyg som Jira och GitLab. Realtidsmeddelanden och fildelning fungerar smidigt, och det är idealiskt för team som arbetar på distans.

📮ClickUp Insight: Endast 10 % av våra undersökningsdeltagare använder röstassistenter (4 %) eller automatiserade agenter (6 %) för AI-applikationer, medan 62 % föredrar konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Den lägre användningen av assistenter och agenter kan bero på att dessa verktyg ofta är optimerade för specifika uppgifter, som handsfree-användning eller specifika arbetsflöden. ClickUp ger dig det bästa av två världar. ClickUp Brain fungerar som en konversationsbaserad AI-assistent som kan hjälpa dig med en rad olika användningsfall. Å andra sidan kan AI-drivna agenter inom ClickUp Chat-kanaler svara på frågor, prioritera ärenden eller till och med hantera specifika uppgifter!

5. Rocket. Chat (bäst för egenhostad distribution)

Självhosting ger organisationer fullständig kontroll över sina kommunikationsdata, och Rocket. Chat gör detta möjligt genom att hålla allt inom din egen infrastruktur. Denna konfiguration är praktisk för team med strikta säkerhetskrav eller för dem som behöver en mycket anpassningsbar plattform.

Till skillnad från molnbaserade verktyg som låser dig till fördefinierade funktioner, erbjuder Rocket. Chat flexibiliteten att skapa en samarbetsupplevelse som passar ditt team. Precis som Zulip ger det organisationer kontroll över sin kommunikationsstack samtidigt som det stöder ett komplett utbud av teamchattfunktioner.

Rocket. Chat bästa funktioner

Säkra känsliga konversationer med end-to-end-kryptering

Samarbeta med externa partners genom kontrollerad gäståtkomst

Engagera kunderna direkt med integrerad livechatt

Dela och förhandsgranska filer smidigt i konversationer

Hantera behörigheter med anpassningsbara användarroller

Integrera med externa system genom ett omfattande API

Rocket. Chat-begränsningar

Kräver tekniska resurser för egen drift och underhåll.

Användargränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med kommersiella alternativ.

Rocket. Chat-priser

Starter : Gratis

Pro : 8 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Rocket. Chat-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 330 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rocket. Chat?

En Capterra-recensent säger:

Du kan anpassa och enkelt lägga till en livechatt-widget i din webbapp på det sätt du vill utan att importera några extra moduler. Du kör bara ett JavaScript-skript i din webbapp. Funktionaliteten är mycket bra, men det kan vara lite svårt att hitta rätt sätt att använda den 🙂

Du kan anpassa och enkelt lägga till en livechatt-widget i din webbapp på det sätt du vill utan att importera några extra moduler. Du kör bara ett JavaScript-skript i din webbapp. Funktionaliteten är mycket bra, men det kan vara lite svårt att hitta rätt sätt att använda den 🙂

6. Discord (bäst för att bygga gemenskap)

via Discord

Discord är en mångsidig kommunikationsplattform som stöder både text- och röstkanaler inom anpassningsbara servrar. Ursprungligen byggd för spelare, betjänar den nu olika communityn med funktioner som högkvalitativ skärmdelning, Go Live-streaming och Stage Channels för stora ljudevenemang.

Discord erbjuder rik textformatering, anpassade emojis, rollbaserade behörigheter för detaljerad åtkomstkontroll och bots som lägger till funktioner från moderering till musikuppspelning.

Till skillnad från Zulips strukturerade trådning organiserar Discord konversationer i servrar, kanaler och trådar med kraftfulla röstchattfunktioner.

Discords bästa funktioner

Signaltillgänglighet med omfattande närvarodatorer

Strukturera konversationer med trådning i kanalen

Organisera flera arbetsytor med servermappar

Automatisera uppgifter med omfattande botfunktioner

Presentera för stora grupper med dedikerade scenkanaler

Begränsningar i Discord

Begränsningar för fildelning på gratiskontot

Ett mindre formellt utseende kanske inte passar i professionella miljöer.

Priser för Discord

Gratis

Nitro Basic : Anpassade priser

Nitro: Anpassade priser

Discord-betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Discord?

En recension på Capterra säger:

Enkelt att installera, använda och kommunicera med kollegor. Enastående gränssnitt för både skola och företag.

Enkelt att installera, använda och kommunicera med kollegor. Enastående gränssnitt för både skola och företag.

7. Twist (bäst för asynkron kommunikation)

via Twist

Ständiga aviseringar, pressen att svara omedelbart och känslan av att du aldrig hinner ikapp? Twist har ett aviseringar som uppmuntrar till fokuserat arbete genom att samla uppdateringar, och inkorgen hjälper användarna att hänga med i viktiga trådar utan att behöva bläddra igenom oändliga chattloggar.

Twist förespråkar asynkron kommunikation och organiserar diskussioner i trådar istället för kaotiska realtidsströmmar. I likhet med Zulip organiserar Twist konversationer i kanaler och trådar, men med ännu större tonvikt på fokuserade och genomtänkta diskussioner. Varje tråd har ett tydligt ämne med kronologiska meddelanden, vilket gör det enkelt att följa konversationer även efter en längre frånvaro.

Plattformen har kanaler för olika team eller projekt, direktmeddelanden och omfattande sökfunktioner för alla konversationer.

Twists bästa funktioner

Hitta all information med en kraftfull sökfunktion som spänner över flera konversationer.

Integrera med populära verktyg som GitHub, Zapier och Todoist, samtidigt som du stöder fildelning och markdown-formatering.

Skriv genomtänkta meddelanden med en e-postliknande redigerare

Begränsningar för Twist

Ingen inbyggd videokonferensfunktion

Mindre funktionsrika än allt-i-ett-plattformar

Twist-priser

Gratis

Obegränsat: 8 $/månad per användare

Twist-betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Twist?

En recension på Capterra säger:

Hela teamet älskade det, för nu kunde alla äntligen ägna sig åt produktivt arbete och kolla sin e-post och Twist-meddelanden när de ville, istället för att distraheras varje gång någon skickade ett meddelande i någon kanal.

Hela teamet älskade det, för nu kunde alla äntligen ägna sig åt produktivt arbete och kolla sin e-post och Twist-meddelanden när de ville, istället för att distraheras varje gång någon skickade ett meddelande i någon kanal.

8. Pumble (Bäst för små team med begränsad budget)

via Pumble

Budgetmedvetna team älskar Pumble för dess obegränsade meddelandehistorik och centrala kommunikationsfunktioner, som inte kostar lika mycket som lösningar på företagsnivå.

Istället för att kompromissa med viktiga funktioner kan små team implementera en komplett kommunikationslösning som växer i takt med deras behov. Detta alternativ till Slack erbjuder en kostnadseffektiv plattform för teamkommunikation med obegränsad meddelandehistorik, även i gratispaketet.

Till skillnad från Zulips specialiserade trådningsmetod erbjuder Pumble en enkel, Slack-liknande upplevelse som fokuserar på viktiga kommunikationsfunktioner utan premiumpris.

Pumbles bästa funktioner

Samarbeta med externa partners genom gäståtkomst

Få tillgång till kommunikation i mobilappar för iOS och Android

Formatera meddelanden med rich text-funktioner

Hitta tidigare konversationer med en omfattande sökfunktion

Kontrollera avbrott med anpassningsbara aviseringar

Kommunicera via videosamtal med skärmdelningsfunktioner

Pumbles begränsningar

Begränsade avancerade funktioner jämfört med premiumalternativ

Färre integrationer med verktyg från tredje part

Pumble-priser

Gratis

Pro : 2,99 $/månad per användare

Företag: 4,99 $/månad per användare

Enterprise: 7,99 $/månad per användare

Pumble-betyg och recensioner

G2 : Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pumble?

En recension på Capterra säger:

Det är i princip Slack, men bättre. Och det betalda alternativet har ett rimligt pris, vilket också är fantastiskt.

Det är i princip Slack, men bättre. Och det betalda alternativet har ett rimligt pris, vilket också är fantastiskt.

9. Zoom (bäst för videokommunikation)

via Zoom

Textmeddelanden har sina begränsningar – tonfall, känslor och nyanser går ofta förlorade i översättningen. Det är därför konversationer via chatt snabbt kan utvecklas till långa trådar med fram- och återgående förtydliganden. Det saktar ner alla.

Zoom förstår detta. De sätter interaktion ansikte mot ansikte i centrum, vilket gör det enkelt för team att övergå från chatt till video utan problem – utan att behöva byta app eller leta efter möteslänkar. Medan Zulip fokuserar på strukturerad text, tar Zoom ett mer realtidsbaserat, mänskligt tillvägagångssätt med video som huvudrollsinnehavare och chatt som en hjälpsam sidekick.

Zoom bästa funktioner

Presentera idéer tydligt med avancerade funktioner för skärmdelning

Skapa mindre diskussionsgrupper med breakout-rum

Anpassa videoupplevelsen med virtuella bakgrunder

Spela in viktiga möten med inspelning och transkription

Planera effektivt med kalenderintegration

Samarbeta visuellt med interaktiva whiteboardtavlor

Zoom-begränsningar

Chatfunktionerna är inte lika robusta som dedikerade plattformar.

Organiseringen av konversationer kan bli svårhanterlig

Zoom-priser

Gratis

Pro : 16,99 $/månad per användare

Företag: 21,99 $/månad per användare

Zoom-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 56 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoom?

En G2-recensent säger:

Plattformen är mycket tillförlitlig, även för stora möten, och funktioner som AI-kompanjon, breakout-rum och permanenta whiteboards gör samarbetet mer strukturerat och effektivt.

Plattformen är mycket tillförlitlig, även för stora möten, och funktioner som AI-kompanjon, breakout-rum och permanenta whiteboards gör samarbetet mer strukturerat och effektivt.

10. Flock (Bäst för strömlinjeformade arbetsflöden)

via Flock

Varje chattkonversation slutar med samma problem: ”Vem gör vad och när?”

Flock löser denna grundläggande samarbetsutmaning genom att integrera produktivitetsverktyg direkt där konversationerna äger rum. När din teamchatt naturligt utvidgas till omröstningar, uppgifter och påminnelser förblir arbetsflödet obruten och ansvarsskyldigheten blir automatisk.

Flock kombinerar direktmeddelanden med integrerade produktivitetsverktyg för att skapa smidiga arbetsflöden. Till skillnad från Zulips fokus på strukturerade trådar betonar Flock praktisk effektivitet. Det omger konversationer med handlingsorienterade funktioner som hjälper team att gå från diskussion till genomförande utan att byta kontext.

Flock bästa funktioner

Kommunicera ansikte mot ansikte med videokonferenser

Skapa anpassade e-postlistor för riktad kommunikation

Samordna scheman med integrerad delad kalender

Hitta information snabbt med avancerade sökfunktioner

Automatisera arbetsflöden med anpassade slash-kommandon

Anslut till externa verktyg genom robusta integrationer

Flock-begränsningar

Mindre intuitivt och användarvänligt gränssnitt än vissa konkurrenter

Mobilupplevelsen motsvarar inte funktionaliteten på datorn

Flock-priser

Gratis

Pro : 3 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Flock-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Flock?

En recension på G2 lyder:

Lätt att installera och använda, med minimalt behov av hjälp från ledningen för nästan alla delar. Det är också enkelt att ändra och hantera för inlämning av innehåll och andra saker tack vare gränssnittet.

Lätt att installera och använda, med minimalt behov av hjälp från ledningen för nästan alla delar. Det är också enkelt att ändra och hantera för inlämning av innehåll och andra saker tack vare gränssnittet.

11. Google Workspace (bäst för användare av Googles ekosystem)

via Google Workspace

Google gör teamarbetet naturligt genom att placera chatten precis där arbetet utförs – i Gmail, Drive, Docs och Meet. Det innebär färre appbyten och fler konversationer som sker i sitt sammanhang, inte i slumpmässiga silos. Det minskar de vanliga distraktionerna och håller alla fokuserade.

Google Chat är en del av denna konfiguration. Det är inbyggt i Google Workspace, så om ditt team redan använder Googles verktyg är det ett bra val. Till skillnad från Zulips mer strukturerade trådar är Google Chat smidigt och enkelt, vilket gör att teamen kan prata utan att störa sitt arbetsflöde.

De bästa funktionerna i Google Workspace

Starta videosamtal i Google Meet med ett enda klick från chatten

Dela och samarbeta på Drive-filer utan att lämna konversationerna

Tilldela och spåra uppgifter inom kommunikationsutrymmen

Hitta alla meddelanden eller filer med Googles kraftfulla sökfunktioner

Samarbeta i realtid med Smart Canvas och integrerade Google Docs.

Få smidig åtkomst till kommunikation på alla enheter med synkroniserade appar

Begränsningar i Google Workspace

Mindre funktionsrika än dedikerade chattplattformar för team

Trådnings- och organisationsalternativen är mer begränsade än specialiserade verktyg.

Priser för Google Workspace

Business Starter : 3 $/månad per användare

Business Standard : 12 USD/månad per användare

Business Plus : 24 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2 : 4,6/5 (över 42 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 17 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Workspace?

En G2-recensent säger:

Den smidiga integrationen mellan verktyg som Gmail, Drive, Docs, Sheets och Meet är det som verkligen sticker ut. Det gör det möjligt för vårt team att samarbeta i realtid, oavsett om vi skriver dokument, delar filer eller planerar möten.

Den smidiga integrationen mellan verktyg som Gmail, Drive, Docs, Sheets och Meet är det som verkligen sticker ut. Det gör det möjligt för vårt team att samarbeta i realtid, oavsett om vi skriver dokument, delar filer eller planerar möten.

