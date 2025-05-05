10 alternativ till Pumble för chatt och teamkommunikation 2025

Att arbeta med ett distansbaserat team erbjuder större flexibilitet och bättre produktivitet, men den största nackdelen är bristen på kommunikation. Det minskar effektiviteten och påverkar teamsamarbetet och beslutsfattandet. För att lösa detta behöver du ett användarvänligt verktyg för teamkommunikation.

Många team använder Pumble, en gratis app för snabbmeddelanden för distansarbetande team som effektiviserar kommunikation och produktivitet. Men här är vad du bör veta – även om Pumble har många värdefulla funktioner, har den också några problem.

Sökverktyget kan till exempel vara lite inkonsekvent, och vissa användare tycker inte om UI/UX. Dessutom har det begränsade integrationsmöjligheter, och du kan inte anpassa din arbetsyta med din logotyp eller dina färger. Så om du använder Pumble eller överväger att använda det för kommunikation i distansarbetsgrupper bör du kolla in de 10 bästa Pumble-alternativen som diskuteras nedan för dina kommunikationsmål.

Vad ska du leta efter i Pumble-alternativ?

När du söker efter Pumble-alternativ eller teamkommunikationsappar för din organisation bör du ta hänsyn till följande faktorer:

Intuitivt användargränssnitt: Instant messaging-appar bör ha ett intuitivt användargränssnitt för en smidig användarupplevelse och interna funktioner för snabbchatt.

Responsivitet: Din onlinekommunikationsplattform bör ge omedelbara samtals- och meddelandeaviseringar.

Kundsupport: Otillräcklig kundsupport kan vara en betydande nackdel vid övergång mellan kommunikationsplattformar.

Anpassning: Du bör också kunna anpassa kommunikationsverktyget genom att lägga till teamlogotypen eller ändra färgtemat.

Integrationer: Se vilka appar du kan integrera med teamkommunikationsappen för att hantera ditt arbetsflöde bättre.

Anpassade prisplaner: Du bör överväga att betala för ett kommunikationsverktyg med anpassade prisplaner och skalbarhetsalternativ enligt dina affärsbehov.

De 10 bästa Pumble-alternativen att använda

1. ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-meddelandeapp för team som vill öka produktiviteten. Du kan använda den som en app för snabbmeddelanden, ett samarbetsverktyg och projektledningsprogramvara. Med ClickUp Chat View kan du enkelt skicka meddelanden till kollegor inom några sekunder med hjälp av @mentions, dela uppdateringar, diskutera projekt och utbyta filer för omedelbar och direkt samverkan.

Hantera all projektkommunikation och alla resurser på ett ställe för smidig samverkan med ClickUp Chat View

Kommunikation kan bli en utmaning när många personer är inblandade, särskilt när vissa teammedlemmar arbetar på distans. Det är viktigt att etablera en process som säkerställer att alla är samsynta och på samma sida.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för teamkommunikation och mötesmatris för att fastställa tydliga kommunikationsriktlinjer och förbättra teamets effektivitet.

Du kan använda ClickUps mall för teamkommunikation och mötesmatris för att skapa interna kommunikationsplaner och riktlinjer. Den hjälper dig att organisera teamets konversationer och aktiviteter, identifiera kommunikationsbrister och säkerställa ansvarstagande.

Sammantaget gör ClickUps kombination av intern chatt, uppgiftshantering, fildelning och samarbetsverktyg det till en idealisk plattform för att samordna uppgifter, dela idéer eller brainstorma kreativa lösningar. Dessutom integreras plattformen med över 1000 applikationer, inklusive kommunikationsverktyg som Slack, Zoom, etc., så att du bekvämt kan arbeta från en enda skärm.

ClickUps bästa funktioner

Utöver snabbmeddelanden erbjuder ClickUp alla funktioner som behövs för att effektivisera teamarbetet och öka produktiviteten, vilket gör det till ett av de bästa kommunikationsverktygen för arbetsplatsen.

@Omnämnanden i uppgifter: Tagga teammedlemmar direkt i uppgifter med hjälp av @omnämnanden i Tagga teammedlemmar direkt i uppgifter med hjälp av @omnämnanden i ClickUp Chat View för att meddela relevanta teammedlemmar och se till att alla hålls informerade om uppgiftsrelaterade diskussioner och uppdateringar.

Whiteboard: Använd Använd ClickUp Whiteboard som en virtuell tavla för brainstorming, visualisering av idéer och samarbete i realtid. Du kan också använda Whiteboard för att skapa projektkommunikationsplaner , diskutera projektets tidsplan med ditt team, rita diagram och dela idéer.

Dokument: Skapa, redigera och samarbeta på dokument direkt i plattformen med Skapa, redigera och samarbeta på dokument direkt i plattformen med ClickUp Docs . Med omfattande formateringsalternativ, redigering i realtid och spårning av versionshistorik eliminerar ClickUp Docs behovet av externa verktyg.

Övervaka aktiviteten i projekt, kommentarer och statusändringar med ClickUp Activity View för att visualisera framstegen och se allt arbete på den platsen

Aktivitetsvy: Spåra teamets aktivitet med Spåra teamets aktivitet med ClickUps aktivitetsvy , en centraliserad hubb för att spåra teamets aktivitet och framsteg inom uppgifter, projekt och konversationer. Du kan snabbt se uppdateringar, kommentarer och ändringar som gjorts av teammedlemmar, vilket säkerställer transparens och ansvarsskyldighet inom teamet.

Uppgiftshantering: Organisera uppgifter, sätt prioriteringar, tilldela ansvar och följ upp framsteg på ett effektivt sätt. Med avancerade anpassningsalternativ för uppgiftsvyer, avancerade filtreringsalternativ och automatiseringsfunktioner kan du hantera dina arbetsflöden effektivt och hålla koll på dina projekt.

Begränsningar för ClickUp

Det kan vara överväldigande för förstagångsanvändare på grund av de många funktionerna och anpassningsmöjligheterna.

Programvaran saknar en inbyggd videokonferensfunktion för virtuella möten (även om du kan spela in skärmar). Du kan dock integrera gratisplattformar för videosamtal, såsom Zoom.

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder fyra prisplaner som passar alla team:

Gratis: För alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

När du letar efter alternativ till Pumble kan du också överväga Microsoft Teams. Det är en centraliserad plattform där du kan chatta, ringa och samarbeta med dina kollegor i realtid, vilket förbättrar teamets produktivitet.

Du kan ringa ljud- och videosamtal, hålla virtuella möten och samarbeta på dokument och projekt. Med sina många företagsspecifika funktioner och integrationer har Microsoft Teams blivit ett populärt val för större organisationer.

Microsoft Teams bästa funktioner

Få enkelt tillgång till teamchattens historik för att gå igenom tidigare diskussioner.

Få 5 GB lagringsutrymme i gratispaketet, och betalande användare har möjlighet att få tillgång till mellan 10 GB och 1 TB lagringsutrymme.

Upplev ett överflöd av företagsspecifika funktioner som 1 TB molnlagring och ytterligare appar som Bookings, Planner och Microsoft Forms.

Anpassa teman för att personifiera din arbetsyta efter dina önskemål.

Begränsningar i Microsoft Teams

Du kan endast genomföra en videochatt i upp till 30 minuter med gratisversionen.

Det mest ekonomiska abonnemanget tillåter endast 300 användarinbjudningar till en arbetsplats, vilket innebär begränsningar för större team eller organisationer.

Vissa användare upplever att registreringen och gränssnittet är komplicerade.

Många av dess företagsvänliga funktioner är irrelevanta för mindre team och nystartade företag.

Priser för Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 dollar per användare och månad (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Basic: 6 dollar per användare och månad (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 dollar per användare och månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 000 recensioner)

3. Google Chat

via Google Chat

Google Chat är en annan bra app för teamkommunikation och ett av de mest populära alternativen till Pumble. Du kan tagga dina teammedlemmar i viktiga meddelanden eller uppgifter och markera relevanta meddelanden med en stjärna för att kunna återkomma till dem senare. Appen erbjuder rik textformatering och möjliggör anpassade emojis och GIF-bilder för personlig kommunikation.

Du kan också skapa separata utrymmen i Google Chat för att diskutera projektuppdateringar eller samarbeta. Dessutom kan du integrera andra Google Workspace-verktyg som Gmail, Drive, Kalender och Meet för att effektivisera samarbete och produktivitet. Google Chat erbjuder även fildelningsfunktioner, så att du enkelt kan dela dokument, kalkylblad och presentationer med kollegor.

Google Chats bästa funktioner

Integrera andra produktivitetsappar som Asana, Workday och Jira

Skapa särskilda diskussionsforum för specifika team och projekt

Dela filer på upp till 200 MB smidigt på Google Chat

Anpassa dina meddelandeinställningar för att hålla dig informerad om nya meddelanden, omnämnanden eller uppdateringar, så att du inte missar viktig kommunikation även när du inte aktivt använder plattformen.

Begränsningar i Google Chat

Google-chattmeddelanden har en gräns på 4096 tecken.

Du kan inte lägga till externa partners i projektdiskussioner.

Priser för Google Chat

Google Chat är gratis för privat bruk på chat.google.com och ingår i ditt Workspace-abonnemang för professionellt bruk. Prisplanerna för Google Workspace är:

Business Starter: 7,20 USD per användare och månad (1-årigt avtal)

Business Standard: 14,40 USD per användare och månad (1-årigt avtal)

Business Plus: 21,60 USD per användare och månad (1-årigt avtal)

Betyg och recensioner av Google Chat

G2: 4,6/5 (42 000+ recensioner) (Google Workspace)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

4. Skype

via Skype

Ett annat alternativ på vår lista över Pumble-alternativ är Skype, en populär plattform för onlinekommunikation. Du kan använda den för röst- och videosamtal i team, skicka snabbmeddelanden och dela filer. Med sitt användarvänliga gränssnitt och plattformsoberoende kompatibilitet kan du använda Skype för att kommunicera smidigt mellan olika enheter. Det stöder också skärmdelning för samarbete i realtid, samtalsinspelning och liveundertexter för att notera viktiga punkter och åtgärder.

Skypes bästa funktioner

Njut av gratis teamchatt och en-till-en-videosamtal med högkvalitativt ljud och video.

Upplev översättning i realtid för både röst- och textkommunikation

Använd skärmdelning för smidiga presentationer och samarbete

Kommunicera med funktioner som delning av foton och videor, liveundertexter, ritverktyg och frågor och svar.

Skypes begränsningar

Endast 250 deltagare kan läggas till i gruppssamtal.

Det kan vara buggigt, med dålig ljudkvalitet, avbrutna samtal och skärmar som ofta fryser.

Skype-priser

Gratis : Forever

Företag: Abonnemang från 3 dollar per månad per användare

Skype-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (443 recensioner)

5. Mattermost

via Mattermost

Mattermost är en öppen källkodsbaserad, självhostad meddelandeplattform utformad för säker teamsamarbete. Du kan använda den för teammeddelanden, fildelning samt röst- och videosamtal. Den erbjuder en anpassningsbar och skalbar kommunikationslösning.

Dess liknande gränssnitt gör det till ett av de mest populära alternativen till Pumble. Du kan delta i personliga chattar och gruppdiskussioner, använda slash-kommandon, skicka anpassade emojis och GIF:ar och dela din skärm för samarbete i realtid.

Mattermosts bästa funktioner

Skapa samarbetsinriktade och automatiserade arbetsflöden och affärsprocesser med delade checklistor.

Kommunicera säkert med externa leverantörer, partners och andra projektintressenter på Mattermost.

Upplev ett gränssnitt som liknar Slack och Discord

Mattermosts begränsningar

Det är mer lämpligt för drift- och teknikteam.

Det har begränsade app- och plugin-alternativ.

Mattermost-priser

Gratis

Professional: 10 dollar per användare och månad (faktureras årligen)

Enterprise: Anpassad prissättning

Mattermost-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (328 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (151 recensioner)

6. Troop Messenger

via TroopMesse nger

Troop Messenger är en kraftfull kommunikationsprogramvara för företagsteam och ett av de mest effektiva alternativen till Pumble som syftar till att förbättra teamwork och effektivitet. Du kan använda Troop Messenger för enskilda konversationer med teammedlemmar, skicka meddelanden till dig själv, dela röstanteckningar i gruppchattar och skicka massmeddelanden.

Du kan också skapa ett privat chattfönster för konfidentiella konversationer. Det gör att du kan återkalla meddelanden, ställa in påminnelser för att svara senare och spela in skärmbilder. Dessutom kan du starta gruppchattar för projektdiskussioner, lägga till klisterlappar och automatiskt radera meddelanden.

Troop Messengers användarvänliga gränssnitt och anpassningsbara funktioner tillgodoser olika teambehov, vilket gör det till ett populärt val för organisationer som främjar effektivt teamarbete.

Troop Messenger bästa funktioner

Säkerställ säkerheten i arbetsrelaterade konversationer med end-to-end-kryptering

Ha privata konversationer i ett inkognitochattläge i funktionen för utbrändhetsfönster.

Skicka ljudmeddelanden, liknande vanliga telefonmeddelanden

Begränsningar för Troop Messenger

Det finns ingen funktion för att spela in möten.

Integrationerna är begränsade

Priser för Troop Messenger

Premium: 2,5 dollar per användare/månad

Företag: 5 dollar per månad

Superior: 9 dollar per användare/månad

Lokalt: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Troop Messenger

G2: 4,6/5 (71 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (15 recensioner)

7. SnapComms

via SnapComms

SnapComms är en omfattande onlinekommunikationsplattform för anpassning av kommunikationsstrategier, såsom intern-, HR-, IT- och nödkommunikation.

Du kan skriva meddelanden från grunden eller använda kommunikationsmallar. Med funktionen för digital skyltning kan du omvandla stora skärmar till anslagstavlor. Den erbjuder också andra funktioner som skrivbordsvarningar, skärmsläckare, rullande tickers, frågesporter och undersökningar.

SnapComms bästa funktioner

Använd det på flera enheter för smidig åtkomst

Delta i diagonal kommunikation mellan olika team för förbättrat samarbete

Använd prestationsdashboards och detaljerade rapporteringsverktyg för att spåra effektiviteten i dina kommunikationsstrategier.

SnapComms begränsningar

Plattformen uppdateras automatiskt, vilket gör det svårt att spåra förändringar i funktionerna.

Dess mobila gränssnitt är inte det bästa

Priser för SnapComms

Informera: Anpassade priser

Engage: Anpassad prissättning

SnapComms betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (60 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (Otillräckligt antal recensioner)

8. Discord

via Di scord

Discord är en mångsidig kommunikationsplattform som är känd för sin livliga community och funktionsrika funktionalitet. Den erbjuder text-, röst- och videochattfunktioner, vilket gör den idealisk för både informella konversationer och organiserade gruppdiskussioner.

Du kan använda dess anpassningsbara servrar och kanaler för att skapa dedikerade utrymmen för olika ämnen och intressen. Dess integration med spelplattformar och omfattande bot-stöd ökar dess attraktionskraft ytterligare, vilket gör det till en självklar plattform för spelare, communityn och småföretag att ansluta, samarbeta och umgås.

Discords bästa funktioner

Stick ut med Discords funktion för inbjudningsbaserad åtkomst, som låter dig skapa privata grupper med begränsad åtkomst via inbjudningslänkar från teamadministratörer.

Organisera kommunikationen effektivt genom att skapa ämnesbaserade kanaler för olika ämnen inom Discord.

Delta i offentliga röstsamtal och främja spontan samverkan med Discords röstkanaler, som underlättar realtidskommunikation mellan teammedlemmarna.

Begränsningar med Discord

Det är mer lämpligt för att bygga sociala medier-gemenskaper än för teamkommunikation.

Det kan vara svårt att komma åt meddelandehistoriken

Priser för Discord

Gratis

Nitro Basic: 2,99 dollar per månad

Nitro Classic : 4,99 dollar per månad

Server Boosting: 4,99 $ per månad

Nitro: 9,99 dollar per månad

Discord-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: 4,7/5 (240 recensioner)

9. Chanty

via Chanty

Chanty är en användarvänlig plattform för teamkommunikation och samarbete som förenklar arbetsflöden och ökar produktiviteten. Den låter dig skicka snabbmeddelanden och filer, tilldela uppgifter från valfritt meddelande, skapa nya uppgifter och ställa in uppgiftsprioriteringar så att dina teammedlemmar är på samma sida.

Du kan också skapa olika kanaler för specifika uppgifter och utforma arbetsflöden för att utföra dem. Dessutom stöder Chanty skärmdelning i realtid för förbättrad samverkan. Du kan använda det för att minska e-posttrassel och främja en mer produktiv arbetsmiljö.

Chantys bästa funktioner

Sök enkelt efter teammedlemmar för att komma åt meddelandehistoriken

Fäst viktiga meddelanden och byt namn på projektrelaterade konversationer enkelt

Dela innehåll på sociala medier smidigt

Optimera arbetsflödet med hjälp av Kanban-tavlan

Organisera, tilldela och spåra uppgifter effektivt inom plattformen med Chantys inbyggda funktioner för uppgiftshantering.

Chantys begränsningar

Kundsupporten kan vara långsam

Det erbjuder begränsade appintegrationer.

Priser för Chanty

Gratis

Företag: 3 dollar per användare och månad

Chanty-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (41 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (34 recensioner)

10. Slack

via Sla ck

Slack är ett annat populärt verktyg för teamkommunikation och arbetshantering för organisationer av alla storlekar. Det erbjuder smarta verktyg för meddelanden och fildelning och stöder integration med olika produktivitetsappar.

Du kan använda Slacks anpassningsbara kanaler och trådar för att organisera teamdiskussioner. Dessutom kan du enkelt kommunicera med leverantörer eller byråer genom att bjuda in dem till specifika diskussioner med hjälp av Slack Connect.

Slacks bästa funktioner

Organisera konversationer för specifika projekt eller avdelningar med hjälp av kanaler i Slack, som fungerar som dedikerade utrymmen.

Använd Slacks Huddle -funktion inom kanaler för att kommunicera via ljud- eller videosamtal och dela skärmar.

Anslut smidigt med olika verktyg och programvara genom omfattande appintegrationer som stöder plattformar som Google Drive, Zoom, Loom, Google Kalender, Microsoft Teams och mer.

Slacks begränsningar

I den kostnadsfria versionen döljs meddelanden, filer och konversationer som är äldre än 90 dagar automatiskt.

Slack-priser

Gratis

Fördel: 8,75 dollar per användare och månad

Business+: 15 dollar per användare och månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack AI är tillgängligt till ett anpassat pris utöver varje plan.

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 32 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

