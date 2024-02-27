De 10 bästa Discord-integrationerna 2025 (recensioner och priser)

Discord är ett kraftfullt kommunikationsverktyg som håller spelare, communityn och team samman via text-, röst- och videochatt. Discord-integrationer lyfter den redan populära appen till nya höjder och utökar dess funktionalitet så att du kan hålla allt (och alla) sammankopplade.

Discord-integration är perfekt för användare som vill förbättra kommunikation, samarbete och produktivitet. Det handlar om att hitta en matchning för dina mest använda appar.

Vi har sammanställt de 10 bästa Discord-integrationerna på marknaden för att hjälpa dig att ta din Discord-server till nya höjder, komplett med recensioner och prisinformation.

Om du är redo att ansluta till dina favoritverktyg på nya sätt, låt oss dyka in i 10 av dagens mest populära Discord-integrationer.

Vad ska du leta efter i Discord-integrationer?

Högkvalitativa integrationer är hemligheten bakom en framgångsrik Discord-server. ✨

Här är några av de viktigaste faktorerna vi tittade på när vi skapade denna lista:

Prisvärdhet: De bästa Discord-integrationerna passar din befintliga budget.

Uppdateringar: Regelbundna uppdateringar gör allt mer tillförlitligt och stabilt.

Säkerhet: Hitta något som håller allt privat

Anpassning: Leta efter en integration som du kan anpassa efter dina egna behov.

Tillgänglighet: Välj ett alternativ utan kod som vem som helst kan konfigurera, såvida inte ditt team har teknisk kunskap.

Funktionalitet: Välj en Discord-integration som har den funktionalitet du behöver, oavsett om det är projektledning, analys, musikbots eller något annat.

Det är ofta bra att brainstorma andra aspekter som dina servermedlemmar skulle ha nytta av, till exempel möjligheten att skicka RSS-flöden till Discord, publicera Discord-kanalmeddelanden eller ett enkelt sätt att skapa innehållsrika inbäddningar. Allt du behöver för smidigt teamsamarbete!

De 10 bästa Discord-integrationerna att använda 2024

Utan vidare, låt oss dyka in i de 10 bästa Discord-integrationerna. Det är dags att ta ditt teams realtidssamarbete till nya höjder.

Bläddra bland tillgängliga appar och integrationer i ClickUp för att få jobbet gjort på en centraliserad plattform.

Discord-integration med ClickUp är en barnlek.

ClickUp toppade G2:s lista över de bästa projektledningsprogrammen 2024 eftersom det gör allt enklare!

Du kan automatiskt skicka ett anpassat urval av ClickUp-meddelanden till din Discord-kanal, så att hela teamet håller sig uppdaterat.

Det är dessutom prisvärt. Integration med ditt Discord-konto finns tillgängligt i alla ClickUp-abonnemang, inklusive alternativet Free Forever.

Vi har också vad du behöver om du letar efter alternativ till Discord. ?

ClickUp Chat-vyn låter ditt team kommunicera i realtid och samlar allt under ett tak. Här är några av de bästa funktionerna:

Dela länkar och uppdateringar

Omvandla kommentarer till åtgärdspunkter

Varna teammedlemmar med @-omnämnanden

Bädda in webbsidor, videor och kalkylblad

Inkludera punktlistor, banners och kodblock

Skapa separata chattvyer för specifika projekt

ClickUp Clip är också riktigt bra. Använd det för att leverera meddelanden med precision och sammanhang, och dela skärminspelningar och röstklipp med alla som har behörighet.

Precis som Chat view låter ClickUp Clip dig skapa uppgifter från dina inspelningar för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Sist men inte minst har vi ClickUp Comments.

Kommentarer är ett av de mest kraftfulla samarbetsverktygen på ClickUp, och de är en del av anledningen till att vi har en av de bästa meddelandeapparna för företag.

Med ClickUp Comments kan du kommentera dokument, uppgifter och bilagor för att göra följande:

Ställ frågor

Skicka svar

Få feedback

Godkänn inlämningar

Spåra vinster

Oavsett om du integrerar Discord med ClickUp eller använder våra interna kommunikationsfunktioner, vet vi att du kommer att älska det.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Discord Bot kan automatisera skapandet och uppdateringen av uppgifter för att spara tid och effektivisera ditt arbetsflöde.

Med anpassningsalternativen kan du välja vilka aviseringar din chatbot automatiskt ska skicka till din Discord-kanal.

Med behörighetsinställningar kan du välja vilka kanaler och vilket innehåll ägare, administratörer och gäster har tillgång till.

Över 1 000 färdiga integrationer med verktyg som GitHub, Webhooks, Trello, Google Forms, Microsoft Teams, Slack och WordPress – plus möjligheten att skapa anpassade integrationer för andra appar med ClickUp API – gör livet enklare.

Ett mallbibliotek med över 1 000 färdiga mallar, inklusive mallar för projektledning och kommunikationsplaner , som effektiviserar allt som har med projektledning att göra.

ClickUp-mobilappen är kompatibel med Android och iOS; desktop-appen fungerar med Microsoft, Mac och Linux; och webbläsartillägget fungerar med Chrome, Firefox och Edge.

ClickUp begränsningar

Vissa användare stöter på inlärningskurvor när de utforskar alla ClickUps projektledningsfunktioner (löses med gratis handledningar och omfattande FAQ).

Du kan bara integrera ClickUp med en Discord-server åt gången.

ClickUp prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Google Kalender

via Google Kalender

Har du någonsin önskat att du kunde skicka information mellan din Google Kalender och Discord? Goda nyheter! Integrationen mellan Google Kalender och Discord är en kodfri lösning som låter dig göra just det.

Zapier gör det möjligt och öppnar Discord-appen för oändliga möjligheter för alla som använder Google Kalender. Det innebär också att det fungerar med Google Sheets, Gmail och andra Google-appar med inbyggd Google Kalender-integration. ?

Google Kalendars bästa funktioner

Med hjälp av meddelande- och schemaläggningsfunktioner är det enkelt att schemalägga evenemang, möten och påminnelser med Google Kalender. Du får meddelanden i realtid för dessa uppgifter på Discord.

Google Kalender synkroniserar automatiskt ändringar med Discord så att alla är på samma sida och arbetsflödet blir smidigare.

Discords meddelanden, chatt-, röst- och videofunktioner förbättrar samarbetet mellan teammedlemmar och intressenter.

Varje Discord-användare kan anpassa aviseringar baserat på tid på dygnet, typ av händelse, veckodag och mer.

Begränsningar i Google Kalender

Funktionerna tillåter inte att du redigerar händelser eller ändrar din kalender direkt från Discord – för detta använder du Google Kalender.

Integrationen omfattar Zapier, Google Kalender och Discord och kan kräva korrekt konfiguration för att säkerställa säkerheten.

Google Kalender prissättning

Gratis

Google Workspace Business Starter: 6 $/månad

Google Workspace Business Standard: 12 $/månad

Google Workspace Business Plus: 18 $/månad

Google Workspace Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Google Kalenderbetyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (över 3 000 recensioner)

3. YouTube

via Discord

Om du är YouTube-partner med aktiverade medlemskap kan du integrera din YouTube-kanal med din Discord-server. Detta gör att du kan ansluta en ny eller befintlig kanal på YouTube till en ny eller befintlig Discord endast för dina medlemmar.

Härifrån kan dina medlemmar använda Discord som chatt, videospelare och community kring ditt innehåll.

YouTube bästa funktioner

För att integrera YouTube med Discord behövs varken Zapier eller något annat externt verktyg – men du kan använda Zapier för att lägga till funktioner om du vill.

Du kan ställa in behörigheter för olika kanaler, skapa nya Discord-kanaler för utvalda medlemmar och hantera vem som har tillgång till din allmänna Discord-chatt med hjälp av serverinställningarna i Discord.

Automatisk synkronisering och anpassningsbara Discord-meddelanden ger dig mer tid att skapa det innehåll som din publik vill se.

Med inställningarna för respitperiod kan du välja vad som ska hända när användare inte har aktiva medlemskap på din YouTube-kanal.

YouTube-begränsningar

YouTube-integrationen fungerar kanske inte med alla Discord-bots.

YouTube-partnerskap krävs för att använda denna integration. Om du inte har ett partnerskap kan du eventuellt integrera via Zapier.

YouTube prissättning

Gratis

Betyg och recensioner på YouTube

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (över 600 recensioner)

4. BitBucket

via BitBucket

BitBucket möjliggör versionskontroll för mjukvaruprojekt som använder Git och Mercurial. Den innehåller verktyg som förbättrar samarbetet på arbetsplatsen, hanterar kod och spårar ändringar.

Pipedream gör denna integration till en barnlek. När du kombinerar BitBucket med Discord får du realtidsmeddelanden och uppdateringar för dina team så att alla kan arbeta tillsammans.

BitBuckets bästa funktioner

Realtidsuppdateringar gör det enkelt att effektivisera din kommunikationsstrategi och mjukvaruutvecklingsprocess.

Håll tydlig reda på ditt teams aktiviteter och framsteg i varje projekt för att förbättra ansvarsskyldigheten och transparensen.

Kommunikation och aviseringar i appen kan hjälpa ditt team att minska behovet av att byta mellan olika plattformar och verktyg.

Skapa anpassade aviseringar i Discord-kanaler för att hålla ditt team uppdaterat om pull-förfrågningar, commits och andra viktiga händelser.

BitBucket-begränsningar

Discord-integration är endast tillgänglig via BitBucket Cloud. För en smidig integration kan viss teknisk kunskap krävas.

Du måste använda ett verktyg från tredje part, till exempel Pipedream, för att aktivera Discord-integration med BitBucket.

BitBucket prissättning

Gratis

Standard: 15 $/månad per användare

Premium: 30 $/månad per användare

BitBucket-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

5. X (Twitter)

via IFTTT

X, tidigare känt som Twitter, gör det enkelt att koppla ihop ditt supportteam med din publik och effektivisera dina marknadsföringsstrategier. Du kan använda IFTTT för att underlätta Discord-integrationen, vilket ger dig tillgång till automatiseringsfunktioner som att publicera tweets, skicka meddelanden till Discord-kanaler och få specifika aviseringar om Twitter-omnämnanden.

X (Twitter) bästa funktioner

Discord-integrationen gör det möjligt för dina följare att se dina senaste uppdateringar utan att byta app, vilket sparar tid och minskar distraktioner.

Tredjepartstjänster som Hootsuite och Tweetdeck gör det möjligt för dig att skapa och dela anpassade Twitter-flöden.

Twitter- och Discord-integrationer håller din community uppdaterad och engagerad i realtid från deras favoritapp.

Integrationen gör att du automatiskt kan publicera och spåra dina tweets som nya meddelanden i en Discord-kanal för att hålla interna team uppdaterade.

X (Twitter) begränsningar

Det finns ingen inbyggd integration mellan Discord och Twitter. Du måste använda en bot som IFTTT eller Zapier för att ansluta Discord till ditt Twitter-konto.

Vissa användare rapporterar att automatiserade tweets inte alltid visas korrekt i Discord.

X (Twitter) prissättning

Gratis

Grundläggande: 3 $/månad

Premium: 8 $/månad

Premium+: 16 $/månad per användare

X (Twitter) betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

6. Facebook

via Integrately

Facebook kan underlätta snabb anslutning, kommunikation och samarbete. När du lägger till Discord-integration förvandlar du den till en mer kraftfull app för teamkommunikation än någonsin.

Du använder ett verktyg som Integrately för att göra det möjligt. Integrately ger dig tillgång till flera automatiseringar som hjälper dig att effektivisera din verksamhet och samordna ditt teams mål.

Facebooks bästa funktioner

Med automatiseringar kan du få Discord-meddelanden varje gång ett nytt inlägg publiceras på din Facebook-sida.

Med anpassade automatiseringar kan du välja mellan flera villkor och åtgärder, så att din Discord-integration gör allt du behöver.

Ingen kodning krävs för att integrera Discord och Facebook.

Ställ in Discord-meddelanden för ditt supportteam så att de kan hålla kontakten med din kundbas utan att byta app.

Facebook-begränsningar

Facebook-inlägg visas kanske inte korrekt i Discord och kanske inte innehåller alla videor eller bilder.

Högfrekventa Facebook-inlägg kan leda till att vissa inlägg inte visas i Discord.

Facebook prissättning

Gratis

Facebook-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 600 recensioner)

Capterra: N/A

7. Spotify

via Spotify

Spotify-integrationen med Discord låter dig se och lyssna på vad dina vänner lyssnar på. Ni kan till och med lyssna på Spotify tillsammans medan ni spelar, chattar och festar med Discord som bas. ??

Detta är utmärkt för personligt bruk, men också fördelaktigt för att hålla innehållsteamen uppkopplade medan de arbetar.

Spotifys bästa funktioner

Native Discord-integration är tillgänglig via Spotify, vilket gör det enkelt att länka dina två favoritappar utan verktyg eller plugins från tredje part.

Denna kombination kan utökas genom att kombinera den med andra alternativ, till exempel Discord-integrationer med PlayStation eller Xbox.

Integrationen låter dig hantera ditt Spotify-konto och Discord-konto från en enda instrumentpanel.

Integrationen är säkrare eftersom den är inbyggd mellan Discord och Spotify, vilket ger förbättrad integritet.

Spotify-begränsningar

Funktionen Listen Along låter dig inte lyssna på dina vänners Spotify medan du chattar via röstchatt.

Om en användare har gratisversionen av Spotify och du har premiumversionen kommer du att höra tystnad medan de hör reklam.

Spotify prissättning

Gratis

Premium: 10,99 $/månad

Premium Duo: 14,99 $/månad

Premium Family: 16,99 $/månad

Spotify-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Google Groups

via Google Groups

Google Groups är ett populärt verktyg för teamhantering som gör det möjligt för dina teammedlemmar att samarbeta via e-postbaserade grupper, onlineforum och delade inkorgar.

Med Zapier kan du länka Google Groups till Discord så att alla kan hålla kontakten utan att behöva växla mellan appar. Du kan skapa anpassade aviseringar och automatiseringar samt koppla dina appar till dina andra favoritverktyg för en enhetlig arbetsstation.

Google Groups bästa funktioner

Den integreras sömlöst med andra Google-tjänster, plus alla andra plattformar du vill länka via Zapier.

Låt ditt team kommunicera via Discord eller Google Groups för att spara tid och uppmuntra samarbete i realtid.

Med fördefinierade triggers kan du välja enkla automatiseringar, till exempel aviseringar när nya meddelanden publiceras på din Discord-kanal.

Behörigheter och roller gör det enkelt att avgöra vem som har tillgång till vad.

Begränsningar för Google Groups

Vissa funktioner i Google Groups kan vara svåra att replikera på Discord; e-postmeddelanden och delade inkorgar kan visas felaktigt.

Ytterligare konfiguration kan krävas för smidig integration mellan Google Groups och Discord.

Google Groups prissättning

Gratis

Google Workspace Business Starter: 6 $/månad

Google Workspace Business Standard: 12 $/månad

Google Workspace Business Plus: 18 $/månad

Google Workspace Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Google Groups

G2: N/A

Capterra: N/A

9. SoundCloud

via SoundCloud

Discord-integration är en utmärkt lösning för att hålla ditt team eller dina vänner uppdaterade om vad du lyssnar på och publicerar på SoundCloud. Detta är en annan integration som möjliggörs av Zapier, vilket innebär att du kan skapa anpassade uppgifter och automatiseringar för att få den funktionalitet du behöver.

SoundClouds bästa funktioner

Dela enkelt ljudspår och musik mellan teammedlemmarna på din Discord-server.

Innehållsskapare och musiker kan effektivisera samarbetet och få snabbare feedback utan att lämna Discord.

Integrationen gör det möjligt för dig att lyssna på högkvalitativa SoundCloud-låtar medan du arbetar med ditt team eller spelar spel med vänner i Discord.

Du kan länka din SoundCloud och Discord med bara några klick.

Begränsningar för SoundCloud

Medlemmar på stora servrar kan få för många aviseringar; avancerad konfiguration kan vara nödvändig.

Denna Discord-integration tillåter dig inte att hoppa över ljud, spola framåt spår eller kontrollera volymen utan att byta till SoundCloud.

SoundCloud prissättning

SoundCloud Go: 4,99 $/månad per användare

SoundCloud Go+: 9,99 $/månad per användare

SoundCloud-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

10. Twitch

via Discord

Twitch-integration med Discord kan förbättra upplevelsen för både tittare och streamare, öka engagemanget och skapa en mer interaktiv upplevelse. Detta kan bidra till att stärka och utöka din Twitch-community. ?

Twitch bästa funktioner

Tittarna kan få aviseringar på Discord när en streamer går live, vilket ökar sannolikheten att de kommer att titta.

Med Discord-anpassning kan du skapa en unik upplevelse för dina tittare och öka värdet på ditt strömmade innehåll.

Discord-kanaler gör det enklare att hålla kontakten med tittarna och bygga en stark gemenskap.

Streamare kan använda Discord för att samarbeta i projekt och kommunicera i realtid med lätthet.

Twitch begränsningar

Vissa användare rapporterar att Discord-integrationen kan vara störande för streamare och tittare, vilket minskar fokus på streaminginnehållet.

Fördröjningar och prestandaproblem kan påverka live-streaming på Twitch.

Twitch prissättning

Gratis

Twitchbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: N/A

Discord har just blivit ännu bättre

Ovanstående Discord-integrationer innebär möjligheter till förbättrad samverkan och kommunikation. När Discord används kan du skapa kanaler för att förmedla specifik information, till exempel etikett för virtuella möten eller projektriktlinjer, så att alla är på samma sida.

Oavsett om du vill använda Discord-integration för att effektivisera ditt arbetsflöde eller hitta ett alternativ som använder en enda plattform är det dags att sätta igång. ☀️?

Vad väntar du på? Registrera dig för ClickUp idag – det är gratis!