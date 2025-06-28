RACI och RAID: viktiga skillnader inom projektledning

Projektledare förlitar sig ofta på strukturerade ramverk för att skapa klarhet och kontroll i projektgenomförandet. RACI och RAID är två av de mest använda och ofta förväxlade verktygen.

Vid en första anblick verkar de likna varandra: båda är akronymtunga modeller som är utformade för att skapa ordning i komplexa projekt.

Men i praktiken löser de helt olika problem.

RACI förbättrar rollfördelningen och påskyndar beslutsprocessen, medan RAID hjälper team att förutse och hantera risker, antaganden, problem och beroenden.

I det här inlägget beskrivs de båda modellerna, deras skillnader och när du ska använda dem för att hålla ditt projekt på rätt spår.

Vad är ett RACI-diagram?

Ett RACI-diagram skapat med ClickUp

Ett RACI-diagram eller Responsibility Assignment Matrix är ett kraftfullt projektledningsverktyg som hjälper team att veta vem som gör vad genom att märka varje uppgift med en av fyra roller:

R – Ansvarig: Vem som utför uppgiften

A – Ansvarig: Vem är ytterst ansvarig?

C – Konsulterad: Vem ger input

I – Informerad: Vem behöver hållas informerad?

Projektledare och PMO-experter använder RACI-diagrammet för att förhindra dubbelarbete, missade uppgifter eller förvirring kring beslutsansvar. Det hjälper också till att effektivisera beslutsprocessen genom att definiera vem som har befogenhet och vem som behöver involveras.

Använd ett RACI-diagram när: Flera intressenter är involverade i ett projekt

Du introducerar nya teammedlemmar

Du hanterar tvärfunktionella arbetsflöden

Det råder oklarhet kring roller och godkännanden

För mer kontext, låt oss titta på ett exempel på ett RACI-diagram.

Projekt: Lansering av webbplats

Uppgift Designer PM Utvecklare Marknadsföring Godkänn den slutgiltiga designen R A C Godkänn slutgiltig design A C Implementera front-end-kod I R/A Lanseringsmeddelande C R/A

Att skapa ett diagram från grunden varje gång innebär dock att det inte finns någon konsekvens i definitionen och granskningen av rollerna. Det är där RACI-diagrammallar ger dig strukturen för att fylla i uppgifter och roller. De hjälper dig att minska inställningstiden, standardisera processen mellan projekt och säkerställa minimal översyn av vanliga roller.

👀 Visste du att? RACI är inte det enda ramverket för ditt projektteam. RACI kan kännas för rigidt om ditt projekt involverar snabbrörliga team, frekventa beslutsförändringar eller otydliga ansvarsområden. Det är därför många team byter till RACI-alternativ som: RASCI (lägger till en stödjande roll)

DACI (används inom produktutveckling för att klargöra beslutsfaktorer)

RAPID (för snabba beslut på ledningsnivå)

Vad är en RAID-logg?

En RAID-logg är ett verktyg för projektuppföljning som hjälper chefer att övervaka fyra viktiga kategorier: risker, antaganden, problem och beroenden.

Risker : Potentiella framtida händelser som kan påverka framgången

Antaganden : Övertygelser som accepteras som sanna men som inte är verifierade.

Problem : Aktuella problem som behöver lösas

Beroenden: Uppgifter eller leverabler som är beroende av andra roller för det slutgiltiga beslutet.

Som teamledare måste du vara medveten om hindren i ditt projekt innan de blir leveransrisker. RAID-loggen fungerar som ett tidigt varningssystem och ger dig en tydligare bild av projektets hälsa utöver uppgiftsgenomförandet.

Det säkerställer att alla beslut övervägs noggrant, vilket är avgörande för att projektet ska kunna slutföras korrekt och grundligt.

🔑 Viktig insikt: Till skillnad från ett RACI-diagram, som fokuserar på vem, fokuserar RAID-loggen på vad som kan påverka projektet.

Använd en RAID-logg när: Starta ett nytt projekt för att dokumentera osäkerheter

Hantera komplexa, långvariga projekt

Genomför veckovisa avstämningar för att följa projektets hälsa

Arbeta med tredjepartsleverantörer eller beroenden

Låt oss sätta det i sitt sammanhang med ett RAID-analysexempel för samma projekt som ovan.

Projekt: Lansering av webbplats

Typ Beskrivning Ägare Status Handlingsplan Risk Kunden kommer att tillhandahålla varumärkesmaterial i tid. SEO-specialist Öppna Genomför tidiga revisioner Antagande Slutlig copywriting från marknadsföringsteamet Kundansvarig Overifierat Uppföljning varje vecka Problem Hemsidans design försenad på grund av sen feedback Projektledare Pågår Planera in en designgranskning så snart som möjligt. Beroende Slutlig copywriting från marknadsföringsteamet Innehållsansvarig Väntar Sätt en deadline

Oavsett om du hanterar en lansering, en migrering eller ett tvärfunktionellt initiativ hjälper en RAID-mall dig att behålla kontrollen genom att hålla potentiella hinder i fokus.

👀 Visste du att? Under en session vid Project Management Institute Global Summit 2022 med titeln ”Show Me Your RAID Log” visade en snabb undersökning under evenemanget att: Över 70 % av deltagarna hade använt en RAID-logg tidigare.

57 % använde aktivt en av dem vid den tidpunkten.

Och 93 % av de nuvarande användarna säger att en RAID-logg ”hjälper mig att hålla ordning” – den största fördelen enligt användarna.

RACI och RAID: viktiga skillnader

Här är en snabb jämförelse som hjälper dig att förstå de viktigaste skillnaderna mellan RACI och RAID:

Aspekt RACI RAID Vad det omfattar Tilldelar fyra roller för projektuppgifter: Ansvarig, Redovisningsskyldig, Konsulterad, Informerad Spårar fyra projektpåverkande områden: Risker, antaganden, problem, beroenden/beslut Huvudfokus Klargör vem som gör vad och vem som har beslutsbefogenhet för projektet. Upptäck potentiella problem, pågående frågor och uppgiftskopplingar som påverkar projektflödet Syfte Förhindra rollförvirring och missförstånd. Öka ansvarstagandet och ägarskapet. Öka medvetenheten, kontrollera problem och se till att beslut/beroenden är synliga och hanteras. När ska man använda det? Under planering och uppstart, särskilt i komplexa, teamöverskridande projekt. Använd i alla uppgifter. Planering, sedan kontinuerligt under genomförandet; användning i stand-ups, granskningar, revisioner. Bäst i dynamiska eller riskfyllda miljöer. Vem har mest nytta av det? Teamledare, projektledare, intressenter, särskilt när uppgifter och ansvarsområden överlappar varandra. Projektledare, riskhanterare, operativa medarbetare – alla som följer projektets hälsa och vill undvika överraskningar. Resultat/fördelar Tydliga roller = mindre e-postkaos, färre missade godkännanden. Bättre överlämningar Full insyn i vad som kan gå fel, vad som inte fungerar och vad som hindrar projektet. Mindre brandbekämpning Verktygstyp Statisk ansvarsmatris (ofta kalkylblad/dokument) Levande logg, uppdateras ofta med nya poster och beslut Fungerar tillsammans med RAID. När rollerna är tydliga kan du använda RAID för att övervaka projektets hälsa. RACI. När risker eller problem upptäcks säkerställer roller som definieras via RACI att rätt ansvariga får ta hand om åtgärderna.

💡 Proffstips: Du kan använda ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, för att hantera och implementera båda dessa ramverk. Identifiera och minska projekt- eller strategirisker med AI, med hjälp av ClickUp Brain. Det kan automatiskt generera rolltilldelningar, identifiera intressenter och upptäcka potentiella risker eller beroenden från dina projektdata. Du kan också be det att sammanfatta uppdateringar eller flagga problem, så att dina planer förblir genomförbara och samordnade.

🧠 För RACI kan du med Brain skapa och hantera anpassade fält i dina uppgifter eller listor för att spåra vem som är ansvarig, redovisningsskyldig, konsulterad och informerad för varje uppgift.

🧠 För RAID kan Brain generera sammanfattningar eller rapporter om alla aktuella risker, problem, antaganden eller beroenden i dina projekt.

Skapa en RAID-loggmall med ClickUp Brain

⚡ Mallarkiv: Hantera osäkerhet som ett proffs med dessa mallar för riskbedömning som hjälper dig att identifiera, utvärdera och minska projektrisker på ett effektivt sätt.

När ska man använda RACI eller RAID (eller båda)?

Att veta när du ska använda RACI eller RAID (eller båda!) kan göra stor skillnad för ditt projekts framgång. Här är när du ska använda respektive metod:

Använd RACI för att definiera teamets struktur och förväntningar

RACI är ditt självklara ramverk innan det egentliga arbetet börjar. Det hjälper dig att lägga grunden genom att besvara en enkel men viktig fråga: ”Vem gör vad här?”

Utan tydliga roller drabbas projekt ofta av dubbelarbete, förvirring eller, ännu värre, förlust av viktig projektinformation.

📌 Här är varför och när du bör använda RACI: Under projektets start: RACI gör ansvarsfördelningen tydlig mellan avdelningar eller team, så att alla börjar på samma nivå.

För att undvika rollförvirring: RACI undviker situationer där man tänker ”Jag trodde att du skulle göra det” genom att tilldela ansvar och beslutsansvar till de personer som är inblandade.

För introduktion av nya teammedlemmar: RACI-diagram fungerar som en snabb referens för nya medarbetare för att förstå projektstrukturen, vem som ansvarar för vad och hur beslut fattas.

När ansvaret är otydligt: RACI-matrisen samlar in information om vem som är ansvarig när uppgifter fastnar, vilket hjälper till att hålla projektet på rätt spår.

För att effektivisera godkännanden: Med RACI som markerar en person som ansvarig går godkännanden snabbare och organisationens beslutsprocess blir smidigare.

Innan du delegerar: RACI hjälper till att fördela uppgifter effektivt genom att tydligt visa vem som är ansvarig, vem som godkänner och vem som behöver informeras om relevant information.

Använd RAID för att övervaka pågående projekts hälsa

Till skillnad från RACI, som främst används under planeringen, förblir RAID aktivt under hela projektets livscykel. Det hjälper dig att ligga steget före problemen, istället för att bara reagera på dem när det redan är för sent.

📌 Här är varför och när du bör använda RAID: Under genomförandet: Allteftersom projektet fortskrider hjälper RAID dig att aktivt övervaka förändringar, hinder och nya risker i realtid.

Vid regelbundna avstämningar eller stand-ups , säkerställer granskningen av RAID-loggen att allt är synkroniserat och att teamet hålls uppdaterat.

För att upptäcka tidiga varningssignaler: Upptäck potentiella risker innan de utvecklas till större problem, vilket sparar tid och resurser senare.

När du hanterar flera intressenter: Se till att alla är överens om vilka beslut som fattats, vilka antaganden som gäller och vem som ansvarar för vad.

För att dokumentera beslut och förändringar: RAID för en logg över vem som beslutade vad och varför – perfekt för revisionsspår eller retrospektiva analyser.

Under efteranalyser: Använd det för att granska vad som gick fel (eller rätt!) och skapa processer för framtida projekt.

🎥 Behöver du hjälp med att definiera projektets intressenter? Den här videon ger dig klarhet:

Använd både RACI och RAID för maximal tydlighet och kontroll.

RACI definierar vem som gör vad, RAID visar vad som händer och vad som kan gå fel.

Tillsammans hjälper de dig att leda som ett proffs med färre överraskningar, bättre samarbete och ett projekt som levereras i tid.

📌 Här är varför och när du bör använda både RACI och RAID: För att kartlägga roller och spåra risker: Använd RACI för att definiera ansvar för uppgifter och RAID för att identifiera potentiella risker som kan hindra dessa uppgifter.

För att samordna människor och prioriteringar: RACI fördelar ansvaret tydligt, medan RAID visar vilka antaganden eller beroenden som kan påverka deras arbete.

I statusmöten och granskningar: Använd RAID för att styra samtalen om problem och risker, medan RACI hjälper till att snabbt identifiera vem som är ansvarig för att lösa dem.

För att minska missförstånd: RACI förhindrar rollförvirring. RAID förhindrar informationsluckor om vad som händer bakom kulisserna.

När du hanterar tvärfunktionella projekt: Använd RACI för att samordna mellan team och RAID för att logga gemensamma beslut, hinder och skiftande prioriteringar.

För att bygga förtroende hos intressenterna: RACI visar vem som ansvarar för vad. RAID visar hela bilden av vad som har beslutats, vad som är pågående och vad som hanteras.

📮 ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp samlar dina arbetsflöden (och chattar) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chattar, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller sammanhanget sammankopplat, sökbart och hanterbart!

Hur stöder ClickUp både RACI och RAID?

Utan rätt verktyg hamnar RACI-diagram i isolerade kalkylblad och RAID-loggar begravs i dokument som ingen uppdaterar.

Det är där ClickUp kommer in i bilden.

ClickUp, appen för allt som rör arbete, låter dig hantera både vem som gör vad (RACI) och vad som händer (RAID) i samma arbetsyta.

Oavsett om du planerar din teamstruktur eller spårar projektrisker i realtid har ClickUps projektledningsplattform flexibla funktioner, anpassningsbara mallar och automatiseringar som gör allt smidigt och samarbetsinriktat.

Så här kopplar ClickUp samman RACI och RAID, vilket gör din projektplanering och uppföljning effektivare än någonsin:

Skapa och bädda in RACI-diagram smidigt med ClickUp Docs.

ClickUp Docs erbjuder ett överskådligt och anpassningsbart sätt att skapa din RACI-matris direkt där ditt team redan arbetar. Du kan skapa en enkel tabell som listar dina uppgifter eller funktioner överst och teammedlemmarna längs sidan, precis som i ett vanligt RACI-diagram.

Här är varför det fungerar så bra:

Dynamiska behörigheter gör att du kan kontrollera vem som kan visa, kommentera eller redigera RACI-diagrammet, vilket är idealiskt när du endast vill att beslutsfattare ska kunna justera ansvarsområden.

Samarbetsredigering innebär att flera teammedlemmar kan uppdatera diagrammet i realtid.

Du kan bädda in RACI-dokumentet direkt i en uppgift, mapp eller arbetsyta, så att det blir synligt och tillgängligt där det behövs mest.

Exempel på RACI-matris byggd i ClickUp Docs

Dessutom är det, som visas i RACI-matrisen ovan, superenkelt att överblicka – färgkodade R-, A-, C- och I-poster visar direkt vem som är ansvarig, vem som hjälper till och vem som bara behöver hålla sig informerad.

Tilldela RACI-roller direkt i uppgifter med hjälp av ClickUps anpassade fält.

ClickUp hjälper dig inte bara att planera, utan integrerar också ansvarsskyldighet i ditt arbetsflöde. Och det är precis vad du behöver när du tillämpar ett ramverk som RACI, där tydliga roller kan avgöra ett projekts framgång eller misslyckande.

Med ClickUp Tasks kan du spåra, tilldela och hantera alla rörliga delar i ett projekt. Lägg till ClickUp Custom Fields så blir dina uppgifter rollmedvetna, beslutsfärdiga kommandocentraler.

När du har kommit igång fungerar det så här:

Använd anpassade fält för att lägga till separata kolumner för ”Ansvarig”, ”Räkenskapspliktig”, ”Konsulterad” och ”Informerad”. Dessa kan vara rullgardinsmenyer, personväljare eller färgade taggar för att prioritera projekt

Lägg till och återanvänd valfria anpassade fält i ClickUp för att samla in detaljerad, projektspecifik information.

Tilldela teammedlemmar direkt till varje roll inom uppgiften. Detta gör det tydligt vem som utför uppgiften, vem som godkänner, vem som behöver konsulteras och vem som ska hållas informerad.

Öka tydligheten ytterligare med uppgiftsbeskrivningar, deluppgifter och checklistor för att tydliggöra vem som gör vad och när.

Använd uppgiftskommentarer och @mentions för att koppla in intressenter som är taggade som "Konsulterade" eller "Informerade". Detta centraliserar kommunikationen och minskar fram- och återgången mellan olika verktyg.

Lägg till fält för tidslinjer, prioriteringar eller till och med statusuppdateringar, så att alla har fullständig kontext när de visar uppgiften.

Använd ClickUp Custom Fields för att klargöra roller och ansvar för varje uppgift i ClickUp.

Denna uppgiftsbaserade struktur är särskilt användbar för projekt där teammedlemmarna ofta byter roller eller där överlappande ansvarsområden skapar förvirring. Istället för att enbart förlita sig på externa dokument finns RACI i din uppgiftstavla, precis där åtgärden utförs.

⚡ Mallarkiv: Har du svårt att hantera arbetsbelastningen och undvika utbrändhet? Dessa mallar för resursplanering hjälper dig att fördela personal, tid och verktyg på rätt sätt!

Spåra RAID-loggar visuellt med hjälp av list- eller tabellvyn i ClickUp.

När det gäller att hantera risker, antaganden, problem och beroenden (RAID) ger ClickUp dig all flexibilitet du behöver, utan att du behöver växla mellan kalkylblad, dokument och chattar.

Med ClickUp List View och ClickUp Table View kan du skapa en RAID-logg som är visuell, organiserad och kan användas i realtid.

Börja med att skapa en särskild lista för dina RAID-poster. Använd anpassade fält för att märka varje post som Risk, Antagande, Problem eller Beroende och registrera viktiga detaljer som prioritet, påverkan, ägare och åtgärdsplan.

Visualisera din RAID-logg på ett sätt som passar ditt projekt med listor eller tabeller i ClickUp.

I listvyn kan du gruppera poster efter kategori eller status så att ditt team kan fokusera på olösta eller högriskfrågor. Tabellvyn har ett layout som liknar ett kalkylblad med sorterbara kolumner och filter, vilket är perfekt för att snabbt skanna och organisera efter påverkan, teamägare eller lösningsstatus.

💡 Proffstips: Färgkodade prioritetsetiketter, inline-redigering och uppdateringar i realtid gör veckogranskningarna till en barnlek. Öppna bara vyn under synkroniseringen, gör ändringar och fortsätt.

Vad gör det ännu bättre? Allt uppdateras i realtid, så det blir ingen förvirring med olika versioner eller spridda anteckningar.

Att spåra RAID-poster manuellt kan snabbt bli ett heltidsjobb, särskilt i snabbrörliga projekt. Det är där ClickUp Automations kommer till undsättning. De hjälper dig att eliminera repetitiva åtgärder, minska mänskliga fel och hålla din RAID-logg korrekt och uppdaterad.

Aktivera påminnelser och aviseringar enkelt med Aktivera påminnelser och aviseringar enkelt med ClickUp Automations

Så här kan du automatisera RAID-spårningen:

Aktivera statusändringar automatiskt : Ställ in regler som ”När en risk markeras som ’Löst’ flyttas den till listan ’Arkiverat’” eller ”När ett problem blir ’Hög prioritet’ ska projektledaren varnas”.

Automatisk tilldelning av teammedlemmar : Så snart ett RAID-objekt läggs till (till exempel en ny risk eller ett nytt problem) tilldelas det automatiskt till relevant ägare baserat på fördefinierade regler.

Skicka omedelbara aviseringar eller påminnelser : Automatisera Slack-meddelanden, e-postmeddelanden eller : Automatisera Slack-meddelanden, e-postmeddelanden eller ClickUp-kommentarer när en RAID-post ändras i allvarlighetsgrad, närmar sig sitt förfallodatum eller behöver omedelbar uppmärksamhet.

Uppdatera anpassade fält i realtid : Om till exempel en ”beroende” försenas kan du automatiskt uppdatera statusen för länkade uppgifter eller logga nya relaterade problem.

Schemalägg återkommande RAID-granskningar: Använd automatiseringar för att påminna ditt team varje fredag om att granska och uppdatera alla öppna RAID-poster, så att din logg förblir aktiv och inte glöms bort.

Eftersom ClickUp Automations är kodfria och anpassningsbara kan du ställa in dem med bara några klick, skräddarsydda exakt efter din RAID-process.

RACI- och RAID-ramverk bygger på tydlig kommunikation, och ClickUp gör det smidigt med sina inbyggda funktioner för samarbete i realtid. Oavsett om det gäller att tilldela roller eller hantera projektrisker, håller ClickUp alla informerade och samordnade utan kaos med e-posttrådar eller försenade uppdateringar.

Med ClickUps @Mentions kan du omedelbart koppla in rätt personer, till exempel genom att tagga den ansvarige ägaren av en uppgift eller meddela en konsulterad intressent för att få input.

Med utgångspunkt i detta tar ClickUps tilldelade kommentarer tydligheten ett steg längre genom att omvandla feedback eller beslut till åtgärdsbara punkter med tydligt ägarskap. Detta är särskilt användbart i RACI- och RAID-arbetsflöden – ansvariga teammedlemmar kan tilldelas specifika kommentarer, vilket säkerställer att uppgifter eller riskminskningar inte faller mellan stolarna.

Samarbeta asynkront genom att tilldela kommentarer till dina teammedlemmar i ClickUp.

När kommentaren har hanterats ger lösningen en tydlig revisionsspår, vilket gör det enklare att spåra beslut, vidtagna åtgärder och ansvarsskyldighet under projektets livscykel – som en inbyggd beslutslogg.

Det bästa av allt är att dessa konversationer sker precis där arbetet utförs, i Dokument, Uppgifter eller Listvyer, så det behövs ingen kontextväxling. Alla, från marknadsföring till produktutveckling, ser samma information i ett och samma arbetsutrymme.

ClickUp-mallar för att snabba på din RACI- och RAID-konfiguration

ClickUp erbjuder flera färdiga mallar för projektledning som gör det superenkelt att implementera RACI- eller RAID-ramverk utan att behöva bygga allt från grunden. Här är två av de mest användbara mallarna för att komma igång:

ClickUp RACI-matrismall

Få en gratis mall Förhindra förvirring kring uppgifter genom att tydligt tilldela roller med ClickUps RACI-matrismall.

ClickUp RACI Matrix Template erbjuder en tydlig, anpassningsbar layout för att kartlägga vem som är ansvarig, redovisningsskyldig, konsulterad och informerad för varje uppgift i ditt projekt. Den är byggd med enkel drag-och-släpp-funktion, så att du kan uppdatera fält, lägga till nya uppgifter, tilldela roller och samarbeta i realtid, allt inom ClickUps flexibla arbetsyta.

Varför du kommer att älska det:

Gör att alla är på samma sida när det gäller roller och ansvar.

Tilldelar ägarskap tydligt så att uppgifter inte faller mellan stolarna

Håller teammedlemmarna informerade och engagerade via @mentions och uppdateringar i realtid

Anpassas enkelt efter projektets storlek, arbetsflöde och teamstruktur.

Sparar tid genom att undvika repetitiva uppgiftsinställningar eller extern dokumentation.

✅ Perfekt för: Projekt där tydligt ansvarsfördelning och rollbaserat ansvar är avgörande för att undvika förvirring och förseningar.

ClickUp RAID-loggmall

Få en gratis mall Spåra risker, antaganden och projektets framsteg med ClickUps RAID-loggmall för att ha kontroll i varje steg.

ClickUp RAID Log Template gör det enkelt att logga, spåra och lösa alla risker, antaganden, problem och beroenden i ditt projekt på ett och samma ställe. Den är helt anpassningsbar och hjälper dig att ligga steget före hinder genom att hålla allt organiserat och synligt i realtid.

Varför du kommer att älska det:

Kategorisera och prioritera varje RAID-element tydligt, så att inget faller mellan stolarna.

Tilldela ägarskap för varje punkt för att hålla teamen ansvariga och fokuserade på åtgärder.

Samarbeta visuellt med med ClickUp Whiteboards

Använd taggar och etiketter för enkel filtrering och snabb åtkomst till kritiska frågor.

Granska regelbundet med återkommande påminnelser om uppgifter för att hålla koll på potentiella hot.

✅ Perfekt för: Projekt som kräver kontinuerlig riskuppföljning och problemlösning för att hålla tidsplanen och undvika överraskningar i sista minuten.

📚 Läs också: Bästa gratis programvara för projektledning

Implementera RACI och RAID enklare med ClickUp

Oavsett om det gäller att definiera roller eller spåra risker är tydlighet avgörande i projektledning.

RACI hjälper dig att tilldela rätt personer till rätt uppgifter, och RAID hjälper dig att vara förberedd på hinder.

Men att jonglera med båda kan vara svårt, om du inte har rätt verktyg.

Med ClickUp dokumenterar du inte bara RACI och RAID, utan gör dem till en naturlig del av ditt arbetsflöde. Från uppgiftsfördelning till riskhantering – allt hålls uppdaterat, synligt och synkroniserat med ditt team.

Börja använda ClickUp för att förenkla din process och hantera projekt med självförtroende.