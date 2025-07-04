Zulip vs. Slack: Vilken teamchattapp passar dig bäst?

Visste du att mindre än 28 % av arbetsplatsverktygen är integrerade? Detta tvingar dina anställda att växla mellan flera verktyg när de istället kunde ha ägnat den tiden åt att utforma bättre affärsstrategier.

Anledningen? Dåligt utformade kommunikationsverktyg som inte fungerar tillsammans.

Ofta tappar anställda bort sammanhanget när de har flera konversationer samtidigt. Att hitta rätt meddelande eller diskussion bland alla meddelanden känns som att leta efter en nål i en höstack, vilket slösar tid och energi.

Hur löser du det? Med rätt meddelandeplattform. Slack och Zulip är två populära alternativ, men de har väldigt olika tillvägagångssätt när det gäller teamkommunikation. Så vilken är rätt för dig?

I den här artikeln jämför vi Zulip och Slack och går igenom deras funktioner, styrkor och svagheter. Och om ingen av dem känns som rätt alternativ för dig har vi ClickUp, ett alternativ som slår dem båda!

Zulip och Slack i korthet

Här är en snabb jämförelsetabell för dig:

Funktion Slack Zulip Bonus+ ClickUp Användarupplevelse Modern, polerad chatt i realtid Överskådliga, ämnesbaserade trådar Enhetlig arbetsyta, integrerad chatt + uppgifter Flerspråkigt stöd 9 språk, ingen RTL 20+ UI, 30+ meddelanden Flera språk, RTL-stöd Licensiering Proprietär, endast molnbaserad Öppen källkod, självhostad Proprietär, endast molnbaserad Integrationer 2600+ inbyggda bots 120+ inbyggda, Zapier, API 1000+ inbyggda, API, automatiseringar Säkerhet och integritet End-to-end-kryptering, ingen egen hosting Självhostad, fullständig datakontroll SOC 2, GDPR, HIPAA, ingen egen hosting Mobilappar iOS, Android iOS, Android iOS, Android Sök Kraftfull, filter, filsökning Fulltext, ämnesbaserad Globalt, filter, AI-sökning Meddelanden Anpassningsbar, stör ej-funktion Detaljerad, per ämne Anpassad, per uppgift, per chatt Fildelning Dra och släpp, förhandsgranskningar Bilagor, inline Bilagor, dokument, kommentarer Samarbete Kanaler, trådar, möten Strömmar, ämnen Uppgifter, dokument, whiteboards, chatt Uppgiftshantering Grundläggande påminnelser, integrationer Ingen inbyggd Avancerat: uppgifter, sprintar, dokument Anpassning Teman, emojis, arbetsflöden Anpassade bots, plugins Anpassade fält, vyer, automatiseringar Pris Gratis och betalda nivåer Gratis, betald hosting Gratis och betalda nivåer

Vad är Zulip?

via Zulip

Zulip är en öppen källkodsplattform för chatt och samarbete som kombinerar snabbchatt med e-postliknande trådning. Den är utformad för företag, ideella organisationer och utbildningsinstitutioner och hjälper team att hantera diskussioner effektivt utan att gå vilse i röriga gruppchattar.

Det unika med Zulip är att det är en chattlösning med öppen källkod. För att undvika att vara beroende av tredjepartsservrar kan du helt enkelt själv stå som värd och skapa ett internt chattgränssnitt för ditt team.

Zulips funktioner

Zulip prioriterar trådbaserad kommunikation för att hålla diskussionerna relevanta. Den erbjuder dynamisk formatering, samarbetsmeddelanden som omröstningar och att göra-listor, schemaläggning av meddelanden och mycket mer.

Här är en sammanfattning av dess funktioner:

Funktion nr 1: Trådade konversationer

via Zulip

Zulip erbjuder, precis som Slack, även kanaler. Men dess utmärkande egenskap är att den organiserar meddelanden i trådar inom strömmar och håller diskussionerna tydliga och lätta att följa. Zulips ämnesbaserade trådning, precis som e-posttrådar, säkerställer att varje konversation förblir i sitt sammanhang, även i en snabbrörlig chatt.

Du kan:

Svara på specifika meddelanden med sammanhang under flera pågående konversationer

Spåra flera diskussioner som pågår i samma ström

Sök i meddelandehistoriken och återkom till ämnen utan att behöva gräva igenom oändliga meddelanden.

Lägg till interaktiva element som omröstningar och att göra-listor till ämnen och trådar.

Istället för att försöka hitta en specifik diskussion i kanalen kan du hoppa direkt till ett specifikt ämne, ange kriterier och enkelt hitta rätt diskussion.

Funktion nr 2: Självhostad chatt med öppen källkod

via Zulip

Zulip är 100 % öppen källkod, vilket ger team och organisationer fullständig kontroll över sin kommunikationsplattform. Till skillnad från proprietära verktyg kan du själv hosta, anpassa och utöka Zulip efter dina behov, vilket gör det till det perfekta verktyget för skalbara företag och organisationer.

Med den kan du:

Hosta Zulip på dina egna servrar för bättre säkerhet och efterlevnad.

Anpassa funktioner och integrationer så att de passar ditt arbetsflöde.

Bidra till Zulip-communityn och hjälp till att förbättra plattformen

Funktion nr 3: Asynkron chatt med kraftfull sökfunktion

via Zulip

Zulip är utformat för distansarbetande team och erbjuder asynkrona kommunikationsverktyg för anställda i olika tidszoner. Eftersom meddelanden är överskådligt organiserade i ämnen kan medlemmarna svara på rätt diskussion när det passar dem utan att tappa sammanhanget.

Du får en översikt över alla konversationer med olästa meddelanden i din inkorg. Dessutom finns det en sökknapp med kraftfulla filter som hjälper dig att hitta rätt ämne.

📮 ClickUp Insight: Kunskapsarbetare skickar i genomsnitt 25 meddelanden per dag för att söka efter information och sammanhang. Detta tyder på att en hel del tid går åt till att bläddra, söka och tolka fragmenterade konversationer i e-postmeddelanden och chattar. 😱Tänk om du hade en smart plattform som kopplar samman uppgifter, projekt, chattar och e-postmeddelanden (plus AI!) på ett och samma ställe. Men det har du:

Funktion nr 4: Flerspråkig lokalisering

via Zulip

83 % av de anställda uppger att det har varit mer effektivt och produktivt för dem att arbeta hemifrån. Modellen med distansarbete gör det möjligt för företag att anställa talanger över gränserna.

Men även om detta ger dig tillgång till några av de mest briljanta hjärnorna, medför det också en språkbarriär. Zulip kan hjälpa till att förhindra detta med över 20 lokaliserade språk. Du kan översätta gränssnittet för att tillgodose enskilda anställda som inte har engelska som modersmål.

Priser för Zulip

Zulip Cloud:

Gratis för alltid

Standard: 8 $/månad per användare

Plus: 12 USD/månad per användare

Självhostad:

Gratis för alltid

Grundläggande: 3,50 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

👀 Visste du att? Oengagerade medarbetare, som ofta är ett resultat av dålig kommunikation, kostar den globala ekonomin cirka 8,9 biljoner dollar i förlorad produktivitet.

Vad är Slack?

via Slack

Slack är ett AI-drivet verktyg för uppgiftshantering med en kanalbaserad funktion för snabbmeddelanden. Du kan skapa en kanal för snabbkommunikation med kunder och partners. Det håller också ordning på teamdiskussionerna mellan relevanta kanaler där du kan dela dokument, kalkylblad, presentationer och mycket mer.

Slack är populärt bland teamkommunikationsappar eftersom det är superenkelt att använda. Teammedlemmar kan chatta med varandra eller diskutera i kanaler, dela filer, söka i chattloggen och hålla ordning på alla detaljer. Dessutom erbjuder det, precis som Zulip, en mobilapp.

🧠 Rolig fakta: Slack började som ett internt kommunikationsverktyg för ett spelutvecklingsföretag som heter Tiny Speck medan de arbetade med Glitch. Spelet misslyckades, men Slack blev en enorm succé!

Slack-funktioner

Slacks största styrka är dess enkla och mycket anpassningsbara gränssnitt. Ditt team kan anpassa teman och ställa in preferenser i menyraderna.

Utöver det estetiska erbjuder Slack imponerande chatt- och uppgiftshanteringsfunktioner, såsom:

Funktion nr 1: Kanalbaserade chattar

via Slack

Till skillnad från Zulips fokus på ämnesbaserade trådar erbjuder Slack kanaler för att hålla konversationerna på ett ställe istället för att behöva bläddra igenom hundratals direktmeddelanden. Du kan ställa in dem för team, projekt eller diskussioner mellan avdelningar.

Du kan också använda Slack-hackar som att ställa in påminnelser genom att skriva ett snedstreck följt av "remind" (/remind). Ange sedan den specifika personen eller kanalen samt tid och datum för påminnelsen.

Med Slacks kanalbaserade chattar kan du:

Skapa privata kanaler för interna team

Skapa externa kanaler för att kommunicera med kunder, leverantörer och partners.

Fäst viktiga meddelanden och dela filer smidigt

💡 Proffstips: Bestäm arbetstider med ditt team och sätt din Slack-profil på "stör ej". Om någon skickar ett meddelande under denna period får du ingen meddelandeavisering. Om avsändaren anser att det är tillräckligt brådskande kan hen välja att meddela dig.

Funktion nr 2: Inbyggda ljud- och videosamtal

via Slack

Du kan hoppa in i en snabb röstchatt eller starta ett videomöte direkt från Slack. Chattappen erbjuder funktionen huddles, som låter dig ansluta till direktmeddelanden för omedelbara 1:1-samtal eller starta diskussioner på kanaler för teamkommunikation i realtid. Du kan också dela din skärm för att diskutera presentationer och Google Docs i realtid.

Funktion nr 3: Automatiserade arbetsflöden

via Slack

Du kan ställa in automatiserade arbetsflöden på Slack genom att skriva enkla kommandon eller använda dra-och-släpp-funktionen. Med denna kommunikationsprogramvara kan du också automatisera arbetsflöden med AI. Be bara den inbyggda Slack AI att skapa en specifik automatisering, som kommer att ställa in den åt dig i rätt kanal på några sekunder.

Funktion nr 4: Mallar

via Slack

Slacks mallar förenklar uppgiftshanteringen med färdiga strukturer för projektorganisation, introduktion av nya medarbetare, marknadsföringskampanjer och mycket mer. Plattformen har också mallar för kommunikationsplaner som hjälper dig att skapa mötesdagordningar, hjälpförfrågningar och resurser.

Funktion nr 5: AI-drivna sammanfattningar och sökning

via Slack

Slack AI underlättar teamkommunikation och uppgiftshantering med kanalsammanfattningar. Den kan till och med ta mötesanteckningar och anteckningar åt dig under ett möte så att du kan fokusera helt på diskussionen.

Behöver du hitta specifik information? Berätta för Slack AI vad du letar efter så hittar den rätt information var som helst i chattappen.

Priser för Slack

Gratis

Fördel: 8,75 $/användare per månad

Business+: 15 USD/användare per månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Du kan lägga till Slack AI till alla betalda abonnemang för en extra kostnad på 10 USD/användare/månad.

🧠 Rolig fakta: Microsoft Teams drabbades av ett stort avbrott över hela världen bara för att någon glömde att förnya ett autentiseringscertifikat.

Zulip vs Slack: Jämförelse av funktioner

Om du fortfarande har svårt att välja mellan Slack och Zulip, här är en jämförelse av deras funktioner och fördelar:

Nu när du har en grundläggande förståelse för skillnaderna mellan Slack och Zulip, följer här en mer detaljerad jämförelse med tydliga vinnare för varje:

1. Användarupplevelse och gränssnitt

Zulip fokuserar på funktionalitet och strukturerad kommunikation. Dess rena gränssnitt lutar åt ett utilitaristiskt design, där organisation prioriteras framför estetik. Det unika ström- och ämnessystemet förbättrar meddelandenas tydlighet. Det kan dock ta lite tid för nya användare att vänja sig vid det. Anpassningsmöjligheterna är minimala, med färre designalternativ.

Jämfört med Zulip är Slack en mer polerad och modern chattplattform med ett mer intuitivt användargränssnitt. De smidiga animationerna skapar en visuellt tilltalande upplevelse. Navigeringen är enklare och Slacks chattmodell i realtid gör att den känns snabbare och mer responsiv.

🏆 Vinnare: SlackOm estetik är lika viktigt för dig som funktionalitet är Slack vinnaren.

2. Flerspråkigt stöd

När du jämför Slack och Zulip är det senare lokaliserat till över 20 språk. Det innebär att du kan översätta hela plattformens gränssnitt till ett av dessa språk. Dessutom stöder Zulip över 30 språk, så att du kan skicka och ta emot meddelanden även om ditt föredragna språk inte är ett av de lokaliserade språken. Totalt kan du använda 64 språk i Zulip.

Slack stöder dock endast nio språk för tillfället. Plattformen har ännu inte inkluderat språk som skrivs från höger till vänster. Du kan dock fortfarande skicka och ta emot meddelanden på språk som Slack inte stöder genom att justera inställningarna för stavningskontroll.

🏆 Vinnare: ZulipOm du har teammedlemmar som inte är infödda och som arbetar från olika länder och regioner är Zulip den klara vinnaren.

3. Licensmodell för programvara

Zulips främsta fördel är att det är en öppen källkodsplattform. Du kan använda dess källkod för att modifiera och anpassa ditt eget chattgränssnitt. Sådana självhostingfunktioner ger stor flexibilitet, särskilt för organisationer som hanterar känslig och starkt reglerad data.

Slack är däremot en proprietär programvara. Du kan inte komma åt dess underliggande kod för att skapa en intern chattplattform.

🏆 Vinnare: ZulipOm du är utvecklare, ett företag som värnar om integritet eller ett team som föredrar egenhosting och anpassning framför leverantörsberoende, är Zulip vinnaren.

4. Omfattande integrationer

Zulip erbjuder över 120 inbyggda integrationer. Du kan dock synkronisera fler plattformar genom integrationen med Zapier och IFTTT. Zulip låter dig också skriva dina integrationer med hjälp av dess öppna källkod. Men det kan vara svårt om du inte har ett team av utvecklare.

Å andra sidan integreras Slack med över 2 600 appar. Några av de bästa Slack-integrationerna är Microsoft Teams, Asana och ClickUp. Dessa skapar ett centraliserat ekosystem för projektledning och kommunikation, även om du inte har någon erfarenhet av kodning.

🏆 Vinnare: SlackSlack är det bästa valet för ett enkelt, direkt meddelandesystem som enkelt integreras med din befintliga teknikstack. Zulip passar bättre för dem som vill bygga ett internt kommunikationssystem och har rätt utvecklingsteam för att utforma integrationerna.

5. Säkerhet och integritet

Slack erbjuder säkerhet i företagsklass med certifieringar som SOC 2 och ISO 27001. Det garanterar att dina chattar är säkra med end-to-end-datakryptering. Eftersom det är en proprietär plattform har du dock inte mycket kontroll över Slacks integritetspolicy.

Zulip, å andra sidan, låter dig bygga ditt eget säkra system med hjälp av dess öppna källkod. Funktionen för självhosting ger dig mer kontroll över din integritet, vilket gör det till ett starkt val för stora företag.

🏆 Vinnare: ZulipI jämförelsen mellan Slack och Zulip vinner den senare när det gäller integritet och säkerhet, eftersom du kan bygga ditt kommunikationssystem med Zulips öppen källkod.

Zulip vs. Slack på Reddit

Redditors åsikter om debatten mellan Slack och Zulip är ganska delade. Vissa föredrar Slacks polerade gränssnitt och integrationer, medan andra föredrar Zulip för dess strukturerade trådning och öppen källkodsflexibilitet.

Här är till exempel vad en Reddit-användare hade att säga om Zulip som ett alternativ till Slack på r/programming:

Det är bra att den är öppen källkod och självhostad, men problemet med alla meddelandeappar kommer inte bara från att de är proprietära, utan också från att de fokuserar på att skapa lösningar för en enda klient. IRC och XMPP har många problem, men de är protokoll, så vem som helst kan skriva de klienter de vill ha (grafiska, kommandorad, bots, ...) och använda dem med alla tjänster som använder dessa protokoll. Genom att skapa nya domänspecifika klient-serverprotokoll ger du bara människor färre valmöjligheter.

Det är bra att den är öppen källkod och självhostad, men problemet med alla meddelande-”produkter” kommer inte bara från det faktum att de är proprietära, utan från att man fokuserar på att skapa lösningar för en enda klient. IRC och XMPP har många problem, men de är protokoll, så vem som helst kan skriva de klienter de vill ha (grafiska, kommandorad, bots, ...) och använda dem med alla tjänster som använder dessa protokoll. Genom att skapa nya domänspecifika klient-serverprotokoll ger du bara människor färre valmöjligheter.

Vissa Redditors har dock också varit mycket positiva till Zulip, som en Redditor på r/self-hosted:

…Jag älskar Zulips kanal- och underrubriklayout. Det är det första på listan just nu som jag ska presentera för mitt team nästa vecka. Det är väldigt intuitivt, och jag älskar det…

…Jag älskar Zulips kanal- och underrubriklayout. Det är det första på listan just nu som jag ska presentera för mitt team nästa vecka. Det är väldigt intuitivt, och jag älskar det…

Å andra sidan berömmer Reddit-användare Slack för dess enkelhet som kommunikationsprogramvara. De tycker att dess strukturerade kommunikation och påminnelser i realtid är idealiska för små team.

En Reddit-användare påpekade detta i r/Slack:

På ytan gör den ett enkelt jobb på ett enkelt sätt... Produkten har en djup som inte stör om du bara vill ha ett enkelt kommunikationsverktyg. Det är ett FANTASTISKT verktyg för spontana informationsutbyten där vissa andra produkter (som rimmar på beams) tvingar på alltför komplicerade strukturer ovanpå flera platser för meddelanden... Min favoritfunktion som jag gärna visade upp för andra var verktyget /remind, där man kunde använda naturligt språk och Slack skickade en påminnelse...

På ytan gör den ett enkelt jobb på ett enkelt sätt... Produkten har en djup som inte stör om du bara vill ha ett enkelt kommunikationsverktyg. Det är ett FANTASTISKT verktyg för spontana informationsutbyten där vissa andra produkter (som rimmar på beams) tvingar på en alltför komplicerad struktur ovanpå flera platser för meddelanden...

Min favoritfunktion som jag gärna visade upp för andra var verktyget /remind, där man kunde använda naturligt språk och Slack skickade en påminnelse...

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Slack och Zulip

Både Slack och Zulip har sina nackdelar. Om du vill ha det bästa av två världar, där du kan njuta av flexibiliteten och samarbetsfunktionerna i Zulip och de AI-drivna funktionerna i Slack, välj ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete.

ClickUp har flyttat all kommunikation från olika kanaler som e-post, chattar och WhatsApp till ett enda ställe. Så du vet var du ska gå för att hitta den information du behöver.

ClickUp har flyttat all kommunikation från olika kanaler som e-post, chattar och WhatsApp till ett och samma ställe. Så du vet var du ska gå för att hitta den information du behöver.

👀 Visste du att? 75 % av alla anställda använder AI-verktyg, och det utan någon övervakning från arbetsgivaren.

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Chat

Slack är ett fantastiskt kommunikationsverktyg för små team. Det saknar dock funktioner för uppgiftshantering för skalbara organisationer med dynamiska arbetsflöden. ClickUp Chat fyller den luckan genom att kombinera teamkonversationer, uppgifter och projekt på en anpassningsbar plats.

Med ClickUp Chat kan du:

Skapa kanalbaserade konversationer för specifika ämnen och projekt.

Gör meddelanden och "följ upp" tidigare meddelanden

Skicka meddelanden till enskilda teammedlemmar eller hela teamet

Koppla enskilda konversationer till relevanta uppgifter och organisera dem i specifika mappar och listor.

Utnyttja AI i chatten för att svara på frågor, sammanfatta trådar och till och med skapa agenter som kan sortera specifika frågor.

Omvandla meddelanden till uppgifter med ett klick

Till skillnad från Zulips ämnesbaserade chattar erbjuder ClickUp en överlägsen kommunikationsstruktur. Alla dina diskussioner lagras överskådligt i sina respektive projekt och kan koordineras av AI-agenter.

ClickUp One Up #2: ClickUp Brain

Den största fördelen med ClickUp? Det är en AI-assistent! ClickUp Brain överbryggar klyftan mellan chatt och uppgifter, vilket gör teamsamarbetet smidigt. Det hjälper dig att omvandla konversationer till handling, hålla alla på samma sida och se till att ingenting faller mellan stolarna.

Skapa uppgifter direkt från chattmeddelanden

Nämn och diskutera uppgifter direkt i chatten

Sammanfatta chattrådar eller diskussioner om uppgifter med AI

Få smarta förslag för att skapa eller uppdatera uppgifter baserat på chattkontexten.

Uppdatera uppgiftsdetaljer (status, ansvarig, förfallodatum) direkt från chatten.

Få realtidsmeddelanden i chatten om ändringar i uppgifter

Se relaterade uppgifter, dokument och kommentarer tillsammans med chatten.

Ställ in automatiska påminnelser och uppföljningar för åtgärdspunkter

Sök i både chatt och uppgifter med enhetlig AI-sökning

💡Proffstips: Visste du att ClickUp Brain använder mer än en AI-modell och till och med söker på webben åt dig? Det innebär att när du ställer en fråga hämtar den information från din arbetsyta, ger dig möjlighet att kontrollera med olika AI-modeller och söker online för att ge dig de mest exakta och aktuella svaren. Oavsett om du letar efter något specifikt eller bara vill ha de senaste nyheterna, så finns Brain där för dig!

Lägg till kommentarer till uppgifter och diskussioner med ClickUp Assign Comments.

Det är svårt att delegera uppgifter i chattar. Dina teammedlemmar kan missa instruktionerna. De kanske inte märker det specifika meddelandet, trots Slacks chattaviseringar.

Med ClickUp Assign Comments kan du lägga till dina kommentarer direkt i uppgiften. Du kan använda det för att:

Skapa en åtgärd direkt i kommentaren

Nämn relevanta teammedlemmar för att tilldela åtgärden.

Lös eller omfördela kommentarer direkt i kommentaren

Organisera projektbaserade kommentarer på ett ställe och sök enkelt efter rätt kommentarer.

Du kan också be ClickUp Brain att sammanfatta dina tilldelade kommentarer och diskussioner.

ClickUp One Up #4: ClickUp Tasks

Strukturera dina uppgifter i mappar och listor med ClickUp Tasks.

Zulip är främst en chattplattform med minimala funktioner för uppgiftshantering. Slack låter dig schemalägga uppgifter, men saknar projektbaserad organisation.

Med ClickUp Tasks kan du dock organisera varje steg i dina projekt i en lättöverskådlig uppgiftslista. Du kan:

Anpassa uppgiftsvyn mellan mer än 15 anpassade vyer, såsom tavlor, listor eller kalendrar.

Dra och släpp uppgifter och övervaka framstegen på ClickUp Gantt Charts

Spåra aktiviteten inom varje uppgift i kolumnen Aktivitet på höger sida.

Schemalägg automatiserade arbetsflöden med över 50 åtgärdstriggers.

Omvandla dokument till uppgifter med ClickUp Brain

Skapa deluppgifter och checklistor inom uppgifterna så att alla är på samma sida, även när det gäller de minsta detaljerna.

ClickUp One Up #5: ClickUp-kalender

Schemalägg uppgifter i ClickUp-kalendern

Du kan skapa det perfekta schemat med ClickUp Calendar. Det låter dig:

Automatiskt blockera tid i kalendern enligt dagens att göra-lista

Lägg flera kalendrar över varandra för en samlad vy

Färgkoda uppgifter, händelser och listor för enkel organisering.

Filtrera efter ansvarig, status, prioritet eller anpassade fält.

Skapa sökbara mötesprotokoll med ClickUps Notetaker och tilldela åtgärder automatiskt.

Se beroenden och arbetsbelastning direkt från kalendern

Samarbeta i en ansluten arbetsyta som är anpassad för ditt team

Hela 61 % av anställdas tid går åt till att uppdatera, söka och hantera information i olika system. Du kan förhindra detta genom att investera i ett verktyg som erbjuder organisation och omfattande integration.

Du får några av dessa fördelar, såsom flexibiliteten hos interna Zulip att skapa ett öppen källkodsprojekt för dig själv på Zulip-gränssnittet och enkel snabbmeddelandefunktion på jobbet på Slack. Men båda har vissa nackdelar.

Vill du inte kompromissa? Gå bortom vanliga chattappar och välj ClickUps oöverträffade AI-drivna funktioner för samarbete och uppgiftshantering. Förvandla chattdiskussioner, dokument och till och med kommentarer till uppgifter och åtgärdspunkter.

ClickUp Brain genererar omedelbara sammanfattningar av framsteg och diskussioner. Dessutom får du exakta mötesprotokoll, enkel chatt och dynamiska vyer av dina att göra-listor.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och låt ditt team fokusera på det som är viktigt utan att behöva lägga timmar på att leta efter spridda data.