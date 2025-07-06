De 10 bästa AI-verktygen för VD:ar att utnyttja 2025

Att vara VD idag innebär att fatta snabbare beslut, ligga steget före trenderna och leda team genom ständiga förändringar. Det är där AI kommer in – inte som ett modeord, utan som en praktisk fördel.

Från realtidsinsikter och smartare planering till tydligare kommunikation och snabbare genomförande – AI-verktyg hjälper VD:ar att arbeta mer effektivt och leda med tydlighet.

I denna lista har vi sammanställt de 10 bästa AI-verktygen som framåtblickande VD:ar kan använda för att driva tillväxt, effektivisera verksamheten och hålla fokus på det som är viktigast.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner *Prissättning ClickUp AI-driven projektledning och produktivitet • ClickUp Brain för omedelbara sammanfattningar, svar och innehållsgenerering • Autopilot Agents för att automatisera uppgifter • Anpassade arbetsflöden, instrumentpaneler, dokument, uppgifter och whiteboards Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Jasper AI Innehållsskapande • Anpassa ton och skrivstil • Spåra AI-innehållets prestanda • Över 50 mallar för blogginlägg, manus och mer Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 49 $/användare/månad. Midjourney Skapa bildvariationer • Välj mellan modeller som V6 och Niji • Anpassa bildinställningar • Organisera bilder i fliken Arkiv • Kommersiella rättigheter och privat skapande Betalda abonnemang från 10 dollar/månad Zapier Automatisering av arbetsflöden • Anslut över 7 000 appar • Automatisering av arbetsflöden utan kod • AI-verktyg för försäljning, support och innehåll • Mallar för leadgenerering, svar och samtalsreferat Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 29,99 $/användare/månad. Notion AI Samarbetsbaserad databashantering • Autofyll tabeller och sammanfatta data • Flerspråkig utkast • Utöka meddelanden till e-postmeddelanden eller rapporter Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 12 $/plats/månad. Perplexity AI Hitta tillförlitliga datakällor • Djupgående forskningsläge • Svar som stöds av verifierade källor • Förenklar komplexa frågor Anpassad prissättning Motivering (Jina AI) Komplexa datadrivna beslut • SWOT, för- och nackdelar samt kausalanalys • Realtidswebbgrundning • Avancerade GPT-drivna insikter Betalda abonnemang från 9,99 $/månad. Moveworks AI-agentplattform • Automatisera och sök i hela teknikstacken • Anpassade agenter med låg kod • Säkerhet på FedRAMP®-nivå Anpassad prissättning Pega GenAI Öka produktiviteten och kreativiteten • Skapa självbetjäningschattbottar • AI-träningssimulatorer för agenter • Insikter om operativ data Anpassad prissättning Prezent Affärskommunikation • Över 35 000 varumärkesgodkända bilder • Story Builder med expertmallar • ASTRID AI för att generera innehåll Anpassad prissättning

Här är en kort lista över de 10 bästa AI-verktygen för verkställande assistenter och VD:ar.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven projektledning och produktivitet)

Använd ClickUp Brain för att ligga steget före.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, är det ultimata AI-verktyget för VD:ar som vill driva effektivitet, tydlighet och innovation i hela sin organisation. Med ClickUp får du en enda, enhetlig arbetsyta som samlar projekt, människor och data, förstärkt av AI.

Kärnan i ClickUps AI-funktioner är ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten. ClickUp Brain kan omedelbart sammanfatta möten, generera rapporter, skriva utkast till e-postmeddelanden och till och med skapa projektplaner – vilket frigör tid för strategiska beslut.

VD:ar kan ställa frågor till ClickUp Brain om alla projekt, dokument eller KPI:er och få omedelbara, praktiska svar.

Här är ett exempel på hur ClickUp Brain fungerar 👇

Ställ frågor, generera kontextuella svar och gör mer med ClickUp Brain.

Men ClickUps AI går längre än bara smarta förslag. Med ClickUp Autopilot Agents kan VD:ar automatisera hela arbetsflöden och delegera rutinuppgifter till AI-drivna agenter. Autopilot Agents kan tilldela uppgifter, följa upp deadlines, uppdatera projektstatus och till och med utlösa påminnelser, så att ingenting faller mellan stolarna medan du fokuserar på högnivåstrategi.

ClickUps AI-instrumentpanel med AI-kort gör det möjligt för dig att hantera flera avdelningar eller projekt från en enda, enhetlig vy. Istället för att jonglera med flera appar kan du samla alla viktiga uppdateringar, prioriterade uppgifter och deadlines i anpassningsbara instrumentpanelkort, vilket gör det enkelt att ha en överblick på hög nivå.

Titta på den här videon för att lära dig hur ClickUp AI Dashboards och AI Cards gör det enkelt för ledare som du att få omedelbar insyn i teamets framsteg, prioriteringar och risker.

Med ClickUp Automations kan du ställa in regler för att hantera repetitiva arbetsuppgifter, från introduktion av nyanställda till hantering av godkännanden. I kombination med AI anpassar sig dessa automatiseringar efter dina affärsbehov och skalar i takt med att ditt företag växer.

Skapa anpassade instrumentpaneler i ClickUp för att spåra mätvärden som är viktiga för ditt företag.

För VD:ar som behöver realtidsöverblick erbjuder ClickUp Dashboards anpassningsbara, live-rapporter om alla aspekter av din verksamhet – försäljning, marknadsföring, drift och mycket mer.

ClickUp Docs och ClickUp Whiteboards möjliggör smidigt samarbete och brainstorming, medan ClickUp Tasks håller dina team samordnade och ansvariga.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Brain: AI-assistent för omedelbara svar, sammanfattningar och innehållsgenerering

Autopilot Agents: Automatisera och delegera rutinmässigt arbete till AI-drivna agenter

AI-instrumentpaneler: Lägg till AI-kort för att automatiskt analysera och sammanfatta dina data

ClickUp Automations: Effektivisera arbetsflöden och minska manuellt arbete

ClickUp Dashboards: Affärsinformation i realtid och KPI-spårning

ClickUp Docs & Whiteboards: Centraliserad kunskap och gemensam brainstorming

ClickUp Tasks : Tilldela, spåra och hantera arbete mellan team

Anpassningsbara arbetsflöden: Anpassa ClickUp till dina unika affärsprocesser

Begränsningar för ClickUp

Det finns en inlärningskurva för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

Alexis Valentin, global chef för affärsutveckling på Pigment, säger:

Vårt team är mycket nöjt med ClickUp eftersom de på plattformen kan hitta allt de behöver för att utföra sitt arbete, och den är extremt enkel att använda jämfört med andra verktyg.

2. Jasper AI (bäst för skapande av innehåll)

via Jasper AI

Att hantera tiden och förmedla rätt budskap är avgörande för upptagna VD:ar. Jasper AI är ett verktyg som hjälper dig att skapa innehåll som är anpassat efter ditt företags röst och mål. Oavsett om du behöver övertygande blogginlägg, övertygande marknadsföringstexter eller engagerande uppdateringar på sociala medier kan Jasper hjälpa dig att producera allt detta.

Jasper AI:s bästa funktioner

Anpassa tonen och skrivstilen så att den stämmer överens med ditt varumärke för ett konsekvent budskap i allt innehåll.

Spåra prestandan för AI-genererat innehåll för att förfina och optimera din innehållsstrategi.

Använd över 50 mallar för att snabbt producera en mängd olika innehåll, från blogginlägg till videoskript.

Begränsningar för Jasper AI

Det krävs en brant inlärningskurva för att få ut det mesta av AI.

Vissa användare upplever att prestandan är ojämn, med frekventa tekniska problem och fel.

Priser för Jasper AI

Skapare : 49 $/månad per användare

Pro : 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 500 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Jasper AI

En recension på G2 säger:

Det levererar konsekvent första utkast som passar perfekt med vår ton, vilket sparar både tid och arbete.

3. Midjourney (Bäst för att skapa bildvariationer)

via Midjourney

När du vill göra ett visuellt intryck erbjuder MidJourney ett kraftfullt AI-verktyg för att skapa fantastiska bilder utifrån textprompter. Det är perfekt för VD:ar som behöver snabba men imponerande bilder och hjälper till att omvandla idéer till fotorealistiska bilder. Verktyget fungerar via Discord, där du kan finjustera dina önskemål och få flera bildvarianter.

För att skapa bilder behöver du bara ange text som beskriver din vision, så sköter MidJourney resten. Du kan skapa bilder för personlig varumärkesprofilering, till exempel blogginlägg, nyhetsbrev och innehållsmarknadsföring. Designa tilltalande bilder för investerarpresentationer, rapporter och pitchar, eller testa snabbt kreativa idéer innan du anlitar en designer.

Midjourneys bästa funktioner

Välj mellan flera AI-modeller som V6 och Niji för att skapa olika konstnärliga stilar.

Justera inställningarna för högupplösta bilder med anpassningsbar ljusstyrka, kontrast och mättnad.

Organisera och filtrera bilder effektivt med fliken Arkiv.

Få tillgång till kommersiella användarrättigheter och privata skaparfunktioner för ökad kontroll.

Midjourneys begränsningar

Begränsad tillgänglighet utanför Discord

Priser för Midjourney

Grundläggande: 10 $/månad

Standard: 30 $/månad

Pro: 60 $/månad

Mega: 120 $/månad

Midjourney-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

👀 Visste du att? 55 % av beslutsfattarna inom näringslivet är överens om att fördelarna med AI-tekniken långt uppväger de potentiella nackdelarna.

4. Zapier (Bäst för automatisering av arbetsflöden)

via Zapier

Att automatisera administrativa uppgifter kan öka din produktivitet avsevärt. Med Zapier kan du synkronisera möteskalendrar mellan Google Kalender och Slack, vidarebefordra e-postmeddelanden automatiskt till verktyg som Asana eller Trello, eller generera rapporter genom att koppla samman data från plattformar som Google Sheets till Notion.

Zapier bästa funktioner

Anslut över 7 000 appar för sömlösa integrationer

Automatisera enkla till komplexa arbetsflöden utan att skriva en enda rad kod.

Skapa personliga arbetsflöden med hjälp av färdiga mallar för uppgifter som e-postsvar, sammanfattning av samtal och leadhantering.

Använd AI för att effektivisera dina processer för försäljning, kundsupport och innehållsgenerering.

Zapier-begränsningar

Användare måste hantera komplexa arbetsflöden med flera steg med försiktighet, eftersom avancerade inställningar kan kräva anpassad kodning.

Zapier-priser

Gratis för alltid

Professional : 29,99 $/månad per användare

Team: 103,50 $/månad per användare

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Zapier

En recension på G2 säger:

Vi har lyckats skapa ”Zaps” (automatiseringar) som gör att applikationer kan kommunicera med varandra utan att skriva en enda rad kod.

5. Notion AI (Bäst för samarbetsbaserad databashantering)

via Notion AI

Att hantera verksamheten och leda team kan vara överväldigande utan rätt verktyg. Notion AI fungerar som en central hubb för att organisera information och automatisera viktiga funktioner, vilket frigör värdefull tid för ledningen.

Notion AI:s bästa funktioner

Fyll i tabeller automatiskt och omvandla komplex information till tydliga, användbara insikter.

Be Notion AI att utarbeta kommunikation eller översätta den till flera språk, till exempel spanska eller japanska.

Ge ett nyckelbudskap och låt AI:n utveckla det till ett detaljerat e-postmeddelande eller en rapport.

Begränsningar för Notion AI

Tillgång till Notion AI-funktioner är för närvarande inte tillgänglig i mobilappar.

Priser för Notion AI

Gratis

Plus : 12 USD/månad per plats

Företag : 18 USD/månad per licens

Företag : Anpassad prissättning

Notion AI: Lägg till i din arbetsyta för 10 dollar per medlem och månad.

Notion AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Notion AI

En recension på G2 säger:

Den nya AI-assistenten Notion har varit en game changer för mig, eftersom den har sparat mig timmar av arbete genom att skapa sammanfattningar och uppföljningsmejl till potentiella kunder och mitt team. Notion AI hjälper mig att få undviket administrativt arbete gjort snabbare, vilket frigör tid för mig att fokusera på utvecklingsarbete på hög nivå (som också är mer lönsamt!).

6. Perplexity AI (Bäst för att hitta tillförlitliga datakällor)

via Perplexity AI

När du behöver snabba och korrekta svar är Perplexity AI din pålitliga partner. Det som utmärker Perplexity AI är dess förmåga att hämta verifierade data från flera källor på webben och erbjuda detaljerade, faktabaserade svar som du kan lita på.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Spara timmar av manuellt arbete med Perplexity Deep Research.

Utför uppgifter på expertnivå, från ekonomi till produktutveckling.

Använd ett användarvänligt gränssnitt för att snabbt hitta och avkoda svar.

Begränsningar för Perplexity AI

Kan ge svar som är för kortfattade för mer komplexa frågor.

Kan sakna de senaste uppgifterna om de inte är indexerade i källbasen.

Priser för Perplexity AI

Prissättning baserad på tokenstorlek och förfrågningar

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Perplexity AI

En recension på G2 säger:

Som analytiker gör jag mycket research för att förstå företag, marknader och andra detaljer som är mycket användbara för mitt säljteam. Det bästa är att jag får det mesta av den hjälp jag behöver här, vilket sparar tid eftersom allt finns på ett och samma ställe.

🧠 Kul fakta: 51 % av VD:arna anställer personal för generativa AI-roller som inte fanns tidigare, men endast 44 % har utvärderat dess inverkan på sin personal!

7. Rationale av Jina AI (Bäst för komplexa datadrivna beslut)

via Rationale av Jina AI

Att fatta svåra beslut som VD är aldrig lätt, men tänk om du hade en AI-assistent som kunde guida dig? Presentera Rationale, ett kraftfullt verktyg som är utformat för att hjälpa företagsledare som du att fatta välgrundade och välavvägda beslut.

Detta verktyg är skräddarsytt för att säkerställa att du har allt du behöver för att fatta rationella, datadrivna beslut som passar ditt företags mål och strategi.

Motivering av Jina AI:s bästa funktioner

Använd webbsökning i realtid för att underbygga uttalanden med tillförlitliga, aktuella källor.

Utnyttja avancerade GPT- och kontextuella inlärningsalgoritmer för att få tydliga, praktiska insikter.

Analysera beslut med SWOT-analys, för- och nackdelar eller kausalanalys.

Motivering av Jina AI-begränsningar

Eftersom det beror på kvaliteten på webbdata kan opålitliga källor påverka noggrannheten.

Motivering av Jina AI-prissättning

Lite: 9,99 $/månad

Standard: 39,99 $/månad

Max: 99,99 $/månad

Motivering av Jina AI-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

👀 Visste du att? 64 % av VD:arna tror att framgången för generativ AI beror mer på människors acceptans än på själva tekniken. Företag som inte inför den riskerar stagnation, medan de som gör det kan förvänta sig en snabb omvandling.

8. Moveworks (Bästa AI-agentplattformen)

via Moveworks

Moveworks är en av de ledande agentiska AI-assistenterna och gör det möjligt för dina medarbetare att arbeta smartare, inte hårdare. Det ger smidig tillgång till rätt information i alla system och format, vilket eliminerar tid som läggs på manuella uppgifter.

Denna plattform integreras med över 100 verktyg, vilket gör den anpassningsbar till ditt företags unika teknikstack.

📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsplats och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta möjligt. Den förstår kommandon i klarspråk och löser alla tre problem som kan uppstå vid införandet av AI, samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskaper över hela arbetsytan. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Moveworks bästa funktioner

Sök och automatisera uppgifter i hela din teknikstack med lätthet.

Öka effektiviteten med 90 % med AI-driven assistans och integrationer.

Dra nytta av de högsta säkerhetsstandarderna, eftersom det är den enda agentiska AI-plattformen på FedRAMP® Marketplace.

Gör det möjligt för utvecklare att skapa anpassade AI-agenter med hjälp av automatisering med låg kodning.

Moveworks begränsningar

Ingen gratisplan eller provperiod finns tillgänglig.

Supportteamets svarstid kan ibland vara långsam.

Moveworks prissättning

Anpassad prissättning

Moveworks betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Pega GenAI (Bäst för att öka produktiviteten och kreativiteten)

via Pega GenAI

Pega GenAI kombinerar AI och automatisering för att förbättra effektiviteten och optimera dina arbetsflöden, samtidigt som företagsstyrning på hög nivå integreras sömlöst.

Plattformen hjälper dig också att få praktiska insikter om underbetjänade kunder och ta fram nya behandlingar för att förbättra relevansen. Baserat på prediktiva insikter kan du växla mellan datakällor och öka agenternas produktivitet.

Pega GenAI:s bästa funktioner

Öka agenternas produktivitet och skapa självbetjäningschattbottar

Introducera och utbilda agenter med hjälp av AI-drivna simulatorer

Möjliggör fullständig insyn med visualiseringar av operativa data

Begränsningar för Pega GenAI

Nya versioner av applikationer kan introducera föråldrade regler.

Att uppgradera appar till nyare versioner kan medföra nya utmaningar

Pega GenAI-prissättning

Anpassad prissättning

Pega GenAI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 250 recensioner)

10. Prezent (Bäst för affärskommunikation)

via Prezent

När din företagskommunikation behöver en boost har Prezent en smart lösning för dig. Med Prezent Standard kan du skapa personliga presentationer som speglar ditt varumärke på några sekunder. Dessutom får du tillgång till innehåll som har sammanställts av experter och som hjälper dig att förbättra din kommunikation. Det bästa är att det inte bygger på generativ AI eller konfidentiella data, vilket gör att allt förblir säkert.

Presentera de bästa funktionerna

Få tillgång till över 35 000 varumärkesgodkända presentationer

Använd Story Builder för att skapa presentationer med hjälp av mallar från experter.

Skapa innehåll på några minuter med ASTRID AI

Presentera begränsningar

Fokuserar främst på den kommersiella sidan, med begränsade mallar för medicinska frågor.

Fortfarande under utveckling av AI-utbildning för specialiserade mallar

Prezentprissättning

Standard: Anpassad prissättning

Premium: Anpassad prissättning

Prezent-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (92+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Prezent

En recension på G2 säger:

Tidigare tillbringade vi otaliga timmar med att formatera bilder och förfina grafiken. Nu, med Prezent, har hela processen blivit smidig och effektiv.

Som VD är det viktigt att fatta strategiska beslut, optimera verksamheten och ligga steget före konkurrenterna. AI-verktyg kan hjälpa dig att hantera dessa uppgifter på ett mer effektivt sätt.

Här är vad du ska leta efter i AI-plattformar som stöder VD:ar och andra företagsledare:

Databehandling i realtid: Välj AI som analyserar finansiella rapporter, marknadstrender och operativ data direkt för bättre beslutsfattande.

Prediktiv analys för beslutsstöd: Välj Välj AI-beslutsverktyg som prognostiserar intäkter, risker och operativa resultat med hjälp av maskininlärningsmodeller.

Automatisering av administrativa uppgifter: Välj AI som hanterar schemaläggning, e-posthantering och dokumentgodkännanden för att optimera en Välj AI som hanterar schemaläggning, e-posthantering och dokumentgodkännanden för att optimera en VD:s arbetsdag.

Naturlig språkbehandling (NLP) för kommunikation: Använd AI som sammanfattar rapporter, skriver utkast till e-postmeddelanden och extraherar viktiga insikter från konversationer.

Anpassningsbara AI-modeller: Välj verktyg som anpassar sig efter din bransch och ledarstil, och förfina rekommendationerna utifrån företagsspecifika mål.

Etisk AI och upptäckt av partiskhet: Välj AI som identifierar partiskhet inom rekrytering, ekonomi och beslutsfattande för att upprätthålla transparens och rättvisa.

💡 Visste du att? 74 % av VD:arna medger att de kan förlora sina jobb inom två år om de inte levererar mätbara affärsvinster med AI.

Öka företagets framgång med ClickUp

AI-verktyg förändrar hur VD:ar ser på tillväxt i företaget och erbjuder nya sätt att öka effektiviteten, förbättra beslutsfattandet och skaffa sig konkurrensfördelar. Genom att använda dessa verktyg kan cheferna fokusera på uppgifter med stor påverkan, medan AI hanterar repetitiva eller tidskrävande aktiviteter.

ClickUp är ett utmärkt exempel på hur AI kan stödja ledande befattningshavares funktioner. Med funktioner som ClickUp Brain, som automatiserar uppgiftshantering, integrationer med befintliga verktyg och anpassningsbara instrumentpaneler, kan VD:ar få djupare insikter i sin affärsverksamhet. Denna effektivitetsnivå gör det möjligt för ledande befattningshavare att fatta mer välgrundade beslut och fokusera på det som är viktigast.

Är du redo att se hur AI-verktyg som ClickUp kan förbättra ditt ledarskap? Kom igång med ClickUp redan idag!