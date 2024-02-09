Så ser en dag i livet för en VD ut

Hur ser en dag i livet för en VD ut? Svaret på den frågan beror på olika faktorer, såsom organisationens storlek och branschen.

Trots dessa skillnader har alla VD:ar vissa saker gemensamt. Som verkställande direktör är de den högst rankade positionen inom en organisation. De har också några gemensamma ansvarsområden: att driva tillväxt och expansion, hantera den övergripande verksamheten och, när det gäller vinstdrivande företag, förbättra lönsamheten.

På daglig basis innebär detta att jobbet till stor del är strategiskt. VD:ar tillbringar sin tid i möten med intressenter, ledningen och andra medlemmar i ledningsgruppen för att övervaka verksamheten. De skapar också den vision och de strategier som organisationen ska följa för att fortsätta växa.

Resor är ofta en del av jobbet. VD:ar kan förvänta sig att delta i konferenser, träffa nya kunder och mycket mer.

Det är en förenklad version av en typisk dag för en VD. Låt oss dyka djupare in i denna roll och hur de arbetar med det större ledarskapsteamet.

Förstå rollen som VD

Så vad kan en genomsnittlig VD förvänta sig under en typisk dag? Låt oss gå igenom några av de vanligaste arbetsuppgifterna och utmaningarna som du kommer att möta, tillsammans med en översikt över hur framgångsrika VD:ar hanterar sin tid och hela företaget. ✨

En VD:s arbetsuppgifter och förväntningar

Även om det kan finnas vissa skillnader mellan olika organisationer och branscher, finns det några uppgifter och förväntningar som de flesta VD:ar måste uppfylla. Låt oss ta en titt.

Övervaka och samordna organisationens strategiska inriktning

Medan chefer på lägre nivåer ofta hanterar de praktiska detaljerna i den operativa verksamheten, använder de mest framgångsrika VD:arna sin överblick över organisationen som helhet för att se till att alla är överens om den strategiska inriktningen. ➡️

Skapa och genomföra långsiktiga planer

VD:s arbete innefattar ofta ett inslag av entreprenörskap. De måste kunna samarbeta med andra medlemmar i ledningsgruppen för att skapa en vision för organisationen och söka efter nya affärsmöjligheter.

Övervakning av organisationens finansiella resultat

Kom igång med ClickUp Det är enkelt att lägga till monetära värden till uppgifter för att hålla projektbudgetarna på rätt spår.

Även om enskilda avdelningar och projekt har sina egna budgetar och ledningsgrupper, är VD:n ansvarig för organisationens övergripande ekonomiska resultat. Det innebär att övervaka och följa upp företagets ekonomiska hälsa för att allt ska fungera smidigt.

Hantera PR och medieåtaganden

De mest framgångsrika VD:arna anses ofta vara företagets ansikte utåt och företagsstrategin. Det innebär att de kan behöva tala med media, delta i intervjuer, tala inför allmänheten, tala på konferenser och delta i andra PR-evenemang.

Skapa och upprätthålla organisationskulturen

VD:s arbete omfattar inte bara ledning utan också ledarskap. Deras ledarstil påverkar direkt företagskulturen och arbetsmiljön för de anställda. Att vara ett positivt föredöme som ledare hjälper dig att förbättra organisationskulturen, teamdynamiken och den totala produktiviteten.

Upprätthålla ansvarsskyldighet gentemot styrelsen

Både VD och styrelsen övervakar organisationens prestationer. Det är dock VD:s ansvar att rapportera till styrelsen och ta emot feedback om organisationens inriktning.

Utmaningar som VD:ar står inför

En typisk dag i livet för en VD innebär inte bara ansvar, utan också utmaningar. Framgångsrika VD:ar lär sig snabbt – och tillämpar – strategier för att övervinna några av dessa utmaningar.

Vad kan du förvänta dig? Här är några av de största utmaningarna. 👀

Balansera privatliv och välbefinnande med arbetet

VD-rollen kan vara hektisk. Det är viktigt att sätta tydliga gränser mellan arbetslivet och privatlivet så att arbetet inte tar över den tid du har avsatt för familj, vänner och välbefinnande.

Begränsade organisatoriska resurser

Se teamets arbetsbelastning på ett ögonblick för att bättre delegera eller omfördela uppgifter och snabbt förstå vem som har för lite eller för mycket att göra.

Varken nystartade företag eller Fortune 500-företag har obegränsade resurser. Oavsett hur stor din vision för organisationen är måste du ta reda på hur du kan förverkliga den med de tillgångar och den personal som finns tillgängliga.

Dålig kommunikation

Samla teamkommunikationen på ett ställe med ClickUp Chat och dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta enkelt.

I vissa organisationer är kommunikationslinjerna otydliga. Det är VD:ns uppgift att skapa en kultur präglad av öppenhet och öppen kommunikation mellan team och ledning.

Motstånd mot förändring

Förändring är en naturlig del av affärsverksamhet, men faktorer som anställningstrygghet eller osäkerhet om nya arbetsuppgifter eller arbetsvillkor kan leda till att anställda tvekar att acceptera förändringar. Som VD måste du identifiera orsaken till motståndet och sedan ta itu med det direkt för att lugna rädslor och osäkerheter.

Dålig prestanda hos personalen

När teammedlemmar eller avdelningar inte presterar enligt standarden är det lätt att anta att problemet är en dålig arbetsmoral. VD:ar måste dock kunna ta itu med denna fråga med ett öppet sinne. När teammedlemmar inte är fullt engagerade i sina projekt kan de bakomliggande orsakerna ha att göra med för stor arbetsbelastning eller kulturella problem – och VD:ar måste kunna identifiera dessa problem och åtgärda dem.

Frestelsen att detaljstyra

Naturligtvis bryr sig VD:ar mycket om sina organisationer – och det kan leda till oro över hur resultatet utvecklas eller hur projekten fortskrider. För vissa ledare blir det frestande att detaljstyra i ett försök att hålla allt på rätt spår. Även om det kan finnas goda avsikter bakom detta, leder detaljstyrning till demotiverade medarbetare, hög stressnivå för alla inblandade och lägre produktivitet.

Hur VD:ar hanterar sin tid

Registrera noggrant tiden du lägger på uppgifter och projekt i ClickUp.

En sak som de kanske inte lär dig på handelshögskolan är hur man effektivt hanterar ett fullspäckat schema. Och som VD finns det inget utrymme för improvisation. För att hinna med allt måste du förlita dig på några beprövade strategier för tidshantering:

Använd programvara för tidrapportering, produktivitet eller projektledning för att skapa kalendrar och detaljerade scheman 📆

Blockera tid i ditt schema för att skapa fokuserade tidsblock för projekt, möten och kommunikation.

Dela upp uppgifterna i uppgifter med stor påverkan och uppgifter med lågt värde – delegera sedan uppgifterna med lågt värde till andra.

Lär dig att säga nej till nya uppgifter eller aktiviteter som dyker upp men som inte redan finns på din agenda.

En typisk dag för en VD

Hur ser en VD:s dag egentligen ut? Vi visar dig några morgonrutiner från framgångsrika VD:ar, samt ger dig inblick i hur de flesta strukturerar sin dagliga rutin på jobbet och hemma. 👀

Morgonrutiner hos framgångsrika VD:ar: Exempel på fallstudier

Hur lyckas framgångsrika företagsledare med allt? För de flesta VD:ar börjar dagen med en morgonrutin som fokuserar på hälsa och välbefinnande för att skapa en stabil grund för dagen. Låt oss titta på några exempel.

Anna Wintour, chefredaktör på Vogue

Ett gemensamt tema som du kommer att märka bland framgångsrika ledare? De flesta försöker hinna med ett morgonträningspass. Anna Wintour är inget undantag. Hennes dag börjar klockan 5:45. Efter att ha stigit upp spelar hon tennis i en timme. Sedan sätter hennes stylist sista handen vid hennes frisyr, och sedan är det dags att åka till jobbet.

Alexi Nazem, VD för Nomad Health

För Alexi Nazem börjar dagen klockan 7 på morgonen. Han läser nyheterna online och kollar sedan snabbt sina e-postmeddelanden. Därefter duschar han, äter frukost och går en 20 minuters promenad till kontoret, vilket ger honom lite motion och tid att tänka och planera dagen.

Bill Gates, tidigare VD för Microsoft

Bill Gates är en annan VD som passar in träning i sin morgonrutin. Han tränar kondition i en timme varje dag. Därefter bläddrar han igenom de senaste nyheterna från stora tidningar för att hålla sig uppdaterad om aktuella händelser – och han lägger särskilt fokus på ämnen som rör hälsa.

Förstå arbetsstrukturen: planering, möten, beslutsfattande

Även om alla är lite olika när det gäller hur de arbetar bäst, följer de flesta VD:ar en liknande rutin varje dag. Det är inget komplicerat – följ bara den enkla översikten nedan för pendlingen, morgonen på jobbet och eftermiddagen. 🙌

Pendlingen

För den genomsnittliga ledaren – inte bara VD:n utan även COO:n, CFO:n och andra medlemmar i ledningsgruppen – börjar dagen med pendlingen. Framgångsrika ledare ser denna tid som en möjlighet att multitaska.

Det betyder inte att du ska köra med en hand och skriva med den andra! Säkerheten kommer trots allt först.

Men det betyder att många ledare använder denna tid för att lyssna på poddar eller relevanta ljudböcker. I ett annars fullspäckat schema kan detta vara en viktig tid för personlig utveckling. VD:ar använder ofta denna tid för att lyssna på nyheterna eller ringa handsfree-samtal så att de kan få en flygande start på sin dagliga kommunikation.

För VD:ar som kan åka kollektivt utökas alternativen. Många använder denna tid till att läsa och svara på e-post eller göra research för kommande projekt och presentationer.

Morgonen

För de flesta är produktiviteten som högst på morgonen. Det är då du är som mest vaken, alert och full av energi – innan eftermiddagsdippen slår till och viljestyrkan börjar avta för dagen. På morgonen tenderar det också att finnas färre distraktioner, eftersom e-postmeddelanden och frågor som kräver uppmärksamhet oftast dyker upp senare under dagen.

Ställ snabbt in uppgiftsprioritet inom en uppgift för att kommunicera vad som behöver uppmärksammas först.

Det är därför många framgångsrika ledare sparar sina morgnar för brainstorming, planering, beslutsfattande och projektarbete istället för möten och hantering av e-post. Gör det viktigaste arbetet – inte nödvändigtvis det svåraste – först, medan du fortfarande har energi och fokus att göra dessa saker effektivt. 🧠

Eftermiddagen

Möten och kommunikation är en stor del av en VD:s dagliga rutin – och för många är eftermiddagen den bästa tiden att ta itu med dessa saker. Teoretiskt sett har du tillbringat förmiddagen med att slutföra dagens viktigaste uppgifter, så nu kan du avsätta tid för allt annat.

Dra enkelt uppgifter i kalendervyn för att redigera förfallodatum, skapa nya uppgifter eller ta bort dem i ClickUp.

För att e-post, sms och röstmeddelanden inte ska ignoreras hela dagen är ett knep att dela upp eftermiddagen i tre block: tid för kommunikation direkt efter lunch, tid avsatt för möten och sedan, i slutet av dagen, ytterligare ett tidsblock för kommunikation och planering av nästa dags aktiviteter.

Balansera privatliv och välbefinnande med yrkesmässiga uppgifter

Den perfekta balansen mellan arbete och privatliv ser olika ut för alla. Vissa mår bäst när de fokuserar på arbetet hela dagen (och natten), varje dag. De flesta behöver dock åtminstone lite tid borta från arbetet för att undvika utbrändhet och kunna fokusera på sitt privatliv och välbefinnande.

Så hur hittar man rätt balans? Oavsett om du väljer att sluta arbeta klockan 17, 20 eller 22 handlar det om att sätta strikta gränser. När du inte arbetar är det dags att stänga av den arbetsrelaterade delen av hjärnan och istället fokusera på familjen, vännerna eller dina egna intressen. Sträva efter att ägna åtminstone lite tid varje dag åt dig själv så att du kan varva ner och stressa av.

För VD:ar med särskilt fullspäckade scheman, eller som står inför en potentiellt sen kväll på jobbet, är ett sätt att få in lite personlig tid att ta små pauser under dagen. Istället för att boka in ett lunchmöte kan du till exempel använda den tiden till att njuta av din måltid i lugn och ro, prata med din partner eller skriva ner några tankar i din dagbok. 🌻

VD:ar i olika affärssammanhang

Alla VD-roller är inte likadana! Entreprenörer som blir VD för sina nystartade företag har en annan arbetsbelastning än VD:ar för stora företag, som har ett helt ledningsteam och assistenter som hjälper dem att få saker gjorda. Allt handlar om sammanhanget – därför belyser vi skillnaderna mellan VD:ar för nystartade företag, stora företag och ideella organisationer.

Startup-VD:n: Utmaningar och scheman

Föreställ dig ett nystartat företag som kämpar för att bli konkurrenskraftigt på en marknad full av stora företag, så förstår du lite av vad det innebär att vara VD för ett nystartat företag. Dessa VD:ar är oftast före detta entreprenörer som tog risker och klarade av osäkerheten för att starta sitt företag. De arbetar med minimala tillgångar, vilket innebär att de måste vara mycket mer praktiskt inriktade när det gäller företagets dagliga verksamhet.

Personer i denna roll måste vara flexibla, anpassningsbara och veta hur man innoverar samtidigt som man minimerar riskerna. Eftersom saker och ting kan förändras snabbt i startup-världen måste dessa VD:ar också vara agila och kunna ändra riktning efter behov för att växa sitt nystartade företag till något större.

Företagets VD: Förhandla med intressenter, säkerställa efterlevnad

På företagsnivå är VD:ns jobb kanske lite mindre hektiskt, men det är ändå utmanande. De primära arbetsuppgifterna skiftar från praktisk ledning till övergripande frågor, som att förhandla med intressenter och styra företagets övergripande inriktning. Det är också viktigt för VD:n att övervaka efterlevnaden för att säkerställa att organisationen är på rätt spår, både när det gäller efterlevnad av regler och interna processer.

Det kan också vara en mycket offentlig roll. Tänk på VD:ar från stora företag som Apple eller några av dagens största sociala medieplattformar. Dessa ledare tillbringar mycket av sin tid med att hålla presentationer, tala med pressen och delta i andra offentliga aktiviteter.

VD för ideell organisation: Uppdragsdriven ledarskap, volontärhantering

VD:ar inom ideella organisationer har vissa av samma arbetsuppgifter som andra VD:ar. De är till exempel ansvariga för att upprätthålla och utveckla organisationens vision, inriktning och tillväxt. Ofta gör dessa VD:ar också offentliga framträdanden och talar med media.

Ekonomi är också en viktig del av jobbet. VD:ar för ideella organisationer måste övervaka organisationens ekonomiska hälsa för att säkerställa att dess begränsade medel används på ett klokt sätt.

Dessa VD:ar gör dock vissa saker som ledare för vinstdrivande företag inte gör. För en VD som ansvarar för en ideell organisation handlar allt om uppdraget – och det kan betyda flera saker. För det första måste VD:ar för ideella organisationer också kunna inspirera och motivera sina team för att säkerställa att uppdraget lyckas.

För det andra är det ett måste att nå ut till samhället och potentiella donatorer för att samla stöd för din valda sak. Det är till stor del så ideella organisationer får den finansiering och de volontärer som behövs för att stödja uppdraget.

Slutligen är volontärhantering också en viktig del av denna roll, särskilt bland mindre ideella organisationer där det kanske inte finns tillräckligt med finansiering för att anställa personal som direkt kan övervaka volontärerna.

Det finns kanske inga snabba knep som kan hjälpa dig att bli en framgångsrik VD över en natt, men det finns en hel del verktyg och resurser som du kan utnyttja för att utveckla dina färdigheter, förbättra din ledarstil och mycket mer.

Några av dessa är:

Läs böcker om ledarskap som innehåller praktiska, användbara råd för ledare.

Lyssna på poddar, webbseminarier och andra typer av presentationer som hålls av branschledare.

Arbeta med mentorer som kan använda sin egen erfarenhet för att visa dig vad som krävs för att bli en framgångsrik VD.

Delta i ledarskapskonferenser där du kan nätverka med kollegor, lära av deras erfarenheter och delta i utbildningsaktiviteter.

Affärskunskap är självklart ett måste, men som du ser handlar mycket av det du behöver som VD om personlig utveckling. Det finns dock ytterligare ett verktyg som kan hjälpa dig i det dagliga arbetet – och det avslöjar vi härnäst. ✨

ClickUp för VD:ar

Det enda verktyg som är ett måste för alla VD:ar är en plattform som är utformad för att hjälpa dem att organisera, planera, spåra uppgifter och hantera sin organisation. ClickUp är den plattformen.

ClickUps över 15 vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

ClickUp är en allt-i-ett -programvara för företagsdrift som innehåller alla verktyg du behöver för att växa och hantera en organisation effektivt. Det börjar med ClickUps projektledningslösningar, som är idealiska inte bara för projektledare utan också för alla VD:ar som behöver direkt insikt och input i organisationens dagliga aktiviteter.

Med ClickUp kan du använda en rad olika mallar för projekt- och programhantering för att hantera uppgifter och följa upp framsteg i projekt, initiativ och mycket mer.

Sätt upp mätbara mål för uppgifter och projekt med automatisk progression för att mer effektivt uppnå målen med definierade tidsramar och kvantifierbara mål.

En del av VD:ns roll är att fastställa och genomföra övergripande uppgifter, som att förbättra den totala produktiviteten eller hantera intressenternas förväntningar – och ClickUp kan hjälpa dig att skissa upp och följa upp framstegen mot sådana ledningsmål. Du kan också använda ClickUp för personaladministration, försäljning, redovisning, marknadsföring och kundrelationshantering.

Få en helhetsbild av projektstatus och återstående uppgifter i ditt team eller din avdelning med Dashboards i ClickUp 3. 0

Behöver du spåra specifika mätvärden och KPI:er? ClickUp gör det enkelt. Allt du behöver göra är att skapa en ledningspanel med den information du behöver. Allt är anpassningsbart, så du kan skapa en panel som inte bara hjälper dig att spåra viktig information utan också stöder planering, samarbete och kommunikation med dina team.

Det bästa av allt? Denna plattform är så anpassningsbar att den ger dig otrolig flexibilitet. Oavsett om du föredrar en top-down- eller bottom-up-ledningsstrategi kan du skapa instrumentpaneler eller växla mellan olika vyer för uppgiftshantering. På så sätt kan du både se en övergripande bild av organisationen som helhet och kontrollera de enskilda projekt och uppgifter som ditt team arbetar med.

Gör en dag i livet för en VD enklare med ClickUp

Det finns en anledning till att vi kallar den ”den enda appen som ersätter alla andra”. En dag i livet för en VD är utmanande, full av både små och stora uppgifter som måste utföras. Dessutom måste du kunna avsätta tid för resor, konferenser och en mängd andra saker – för att inte tala om ditt privatliv och välbefinnande utöver allt annat.

Det är därför ClickUp ger dig de verktyg du behöver för att hantera din organisation effektivt och smidigt – allt på ett och samma ställe. Registrera dig idag och upptäck hur ClickUp kan hjälpa dig att spara tid och göra mer.