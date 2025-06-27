De 11 bästa AI-agenterna för marknadsföring som automatiserar och optimerar kampanjer

Tänk om du kunde förbättra dina marknadsföringsresultat tio gånger utan att behöva arbeta tio gånger hårdare?

Tja, AI-agenter för marknadsföring förverkligar den drömmen.

Oavsett om det gäller att skapa innehåll, förbättra målgruppen eller optimera din budget, gör AI-agenter det snabbare, smartare och med bättre resultat.

Men här är den verkliga frågan: hur väljer du rätt AI-agent för ditt företag?

Ska du investera i en AI-copywriter för att öka innehållsproduktionen eller en kampanjoptimeringsagent för att maximera annonsernas avkastning? Kan en AI-agent göra allt, eller behöver du en kombination av AI-marknadsföringsverktyg för att skala upp dina marknadsföringsinsatser?

För att hjälpa dig att välja har vi sammanställt en lista över de 11 bästa AI-agenterna för marknadsföring. Låt oss börja!

De bästa AI-agenterna för marknadsföring i korthet

De bästa AI-agenterna för marknadsföring

Här är de 11 bästa AI-agenterna för marknadsföring:

1. ClickUp (bäst för AI-driven marknadsföringsprojektledning)

ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, förändrar marknadsföringsverksamheten med sina avancerade AI-funktioner. ClickUp för marknadsföringsteam är som att ha en AI-driven teamkamrat som sköter det tidskrävande arbetet, ger dig omedelbara svar och håller ditt team synkroniserat.

I centrum för allt detta står ClickUp Brain, en kraftfull AI som är tillgänglig överallt i ClickUp. Oavsett om du utarbetar en kampanjbrief, granskar innehåll eller bara försöker ta reda på vem som äger vad, kan ClickUp Brain hjälpa dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp Brain är en svit av konversationsbaserade, kontextuella och rollbaserade AI-funktioner som kopplar samman dina medarbetare, ditt arbete och din kunskap, vilket gör varje del av ditt marknadsföringsflöde mer effektivt.

Se hur ClickUp Brain omedelbart skapar effektivitet med bara en prompt👇

Organisera dina uppgifter enkelt med ClickUp Brain, som använder AI för att prioritera, automatisera och hålla projekt på rätt spår.

ClickUp Autopilot Agents automatiserar din marknadsföring och hanterar uppgifter som att publicera kampanjuppdateringar, sammanfatta standups eller svara på teamfrågor i ClickUp Chat. Du kan också skapa anpassade agenter för att övervaka kampanjresultat, tilldela leads eller flagga innehåll som behöver granskas av varumärket.

Titta på den här korta videon för att lära dig mer om Autopilot Agents på ClickUp👇

Du kan skriva och förfina blogginlägg, kampanjbeskrivningar och annonstexter med AI-drivna ClickUp Docs. Tagga granskare, tilldela kommentarer och spåra revideringar – allt på ett och samma ställe. Du kan också omvandla viktiga punkter till uppgifter eller generera åtgärdspunkter från mötesanteckningar.

ClickUp Dashboards ger liv åt dina kampanjdata. Använd AI-kort för att generera sammanfattningar, visualisera KPI:er och automatisera rapporteringen – och spara timmar av manuellt arbete.

Med ClickUp Chat förblir dina konversationer kopplade till arbetet. Sammanfatta långa trådar, svara på frågor eller omvandla meddelanden till uppgifter på några sekunder – så att ingenting går förlorat när du bläddrar.

ClickUp ansluter också till din befintliga MarTech-stack, inklusive HubSpot, Figma och Slack, så att du kan utlösa åtgärder över plattformar och eliminera manuella överlämningar.

ClickUps bästa funktioner

Få marknadsföringsinsikter i realtid med ClickUp Brain

Automatisera kampanjåtgärder och uppdateringar med hjälp av Autopilot Agents.

Skapa, redigera och samarbeta kring innehåll med AI-förbättrade dokument.

Spåra KPI:er och skapa rapporter direkt med ClickUp Dashboards.

Håll kampanjkonversationerna i sammanhang med hjälp av ClickUp Chat.

Integrera med verktyg som HubSpot, Figma, Slack och många fler.

Upprätthåll synlighet och versionskontroll för alla marknadsföringsresurser

Begränsningar för ClickUp

ClickUps robusta funktionsuppsättning kan kännas överväldigande i början.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En Reddit-användare säger:

Jag använder det hela tiden för att komma igång med arbetet. Behöver du skriva en blogg? Börja med Brain. Behöver du skapa en kompetensmatris för att höja din kunskapsnivå? Börja med Brain. Behöver du skapa en e-postmall för att nå ut till kunder? Börja med Brain!Det är verkligen bra för att hjälpa dig att komma igång med projekt eller bara börja med ett grovt utkast till innehåll.

📖 Läs också: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

2. HubSpot AI (Bäst för AI-driven kundrelationshantering)

via HubSpot AI

HubSpot AI är utformat för att hjälpa företag att bygga bättre relationer med kunderna genom smartare automatisering. Dess AI-funktioner inkluderar prediktiv lead-poängsättning, automatiserade e-postuppföljningar och personaliserade innehållsrekommendationer, vilket säkerställer att marknadsföringsteam kan uppnå högre konverteringsgrader med mindre manuellt arbete.

📮ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på sömlös integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsplats och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klarspråk och löser alla tre problemen med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap över hela arbetsplatsen. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

HubSpot AI:s bästa funktioner

Identifiera trender, spåra kampanjresultat och fatta datadrivna beslut.

Anpassa innehållet utifrån kundernas beteende

Integrera sömlöst med HubSpots kraftfulla CRM

Begränsningar för HubSpot AI

Begränsade AI-funktioner i den kostnadsfria marknadsföringsplanen

HubSpot AI-priser

Gratis

Marketing Hub Starter: 20 USD/månad per användare

Marketing Hub Professional : 890 $/månad

Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/månad

HubSpot AI-betyg och recensioner

G2 : Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

3. Jasper AI (bäst för generering av AI-innehåll)

via Jasper

Jasper AI är ett ledande verktyg för innehållsgenerering och perfekt för marknadsförare som behöver skala upp sin innehållsproduktion. Med AI-drivna skrivfunktioner kan Jasper generera blogginlägg, annonstexter, e-postsekvenser och innehåll för sociala medier på några minuter.

Jasper AI:s bästa funktioner

Skapa innehåll snabbare med färdiga mallar

Optimera innehåll för SEO med hjälp av AI-rekommendationer

Anpassa tonfallet så att det passar ditt varumärke.

Begränsningar för Jasper AI

Kan kräva manuell redigering för högkvalitativt resultat.

Högre kostnad för avancerade funktioner för innehållsgenerering

Priser för Jasper AI

Skapare: 49 $/plats per månad

Team: 69 $/plats per månad

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper AI?

En recension på G2 säger:

Jasper är ett enkelt, banbrytande verktyg som har hjälpt oss att effektivisera vår process för att skapa innehåll.

👀 Visste du att? AI-drivna marknadsföringskampanjer har ökat försäljningen och minskat kundbortfallet för stora varumärken. Till exempel rapporterade Yum Brands, moderbolaget till Taco Bell och KFC, att deras AI-drivna marknadsföringsinitiativ ökade kundengagemanget och försäljningen.

4. Drift AI (Bäst för AI-drivna chattbottar och konversationsmarknadsföring)

via Drift AI

Drift AI hjälper företag att engagera webbplatsbesökare i realtid genom AI-drivna chatbots. Det är utformat för att kvalificera leads, schemalägga möten och driva fler konverteringar genom automatiserade konversationer.

Drift AI:s bästa funktioner

Engagera leads dygnet runt med AI-chattbottar

Analysera besökarnas beteende och data för att poängsätta och prioritera leads.

Integrera med CRM-verktyg som Salesforce och HubSpot.

Begränsningar för Drift AI

Avancerad anpassning kan kräva teknisk expertis.

Priser för Drift AI

Anpassad prissättning

Drift AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Drift AI?

A G2-recension säger:

Det ger en kategoriserad och strukturerad form av förfrågningarna. Att arbeta med det gör uppgifterna riktigt enkla. Jag använder det dagligen i 8 timmar i sträck. Det får jobbet gjort, enkelt!

Det ger en kategoriserad och strukturerad form av förfrågningarna. Att arbeta med det gör uppgifterna riktigt enkla. Jag använder det dagligen i 8 timmar i sträck. Det får jobbet gjort, enkelt!

💡 Proffstips: AI-chattbottar som integreras i din kundtjänst kan hantera rutinfrågor, vilket frigör mänskliga agenter för mer komplexa uppgifter. Detta förbättrar inte bara effektiviteten utan också kundnöjdheten.

5. MarketMuse (Bäst för AI-driven innehållsstrategi och optimering)

via MarketMuse

MarketMuse är utvecklat för att förbättra strategier för innehållsmarknadsföring genom AI-drivna insikter och hjälper marknadsförare att planera, optimera och skapa högkvalitativt innehåll som rankas högre i sökmotorerna.

De kan till och med rekommendera nya innehållsmöjligheter genom att analysera luckor på din webbplats och se till att ditt innehåll stämmer överens med sökintentionen.

MarketMuse bästa funktioner

Skapa innehållsbriefar med SEO-baserade rekommendationer

Optimera befintligt innehåll för bättre sökprestanda

Förutse innehållets framgång med hjälp av AI-modeller

Begränsningar för MarketMuse

Det kan finnas en inlärningskurva för nya användare.

Priser för MarketMuse

Gratis

Optimera: 99 $/månad

Forskning: 249 $/månad

Strategi: 499 $/månad

MarketMuse-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad verkliga användare säger om MarketMuse

En recension på G2 säger:

Få en bättre uppfattning från början om hur lång en blogg bör vara för att kunna konkurrera med andra bloggar i rankningen. Med hjälp av forskningsverktyget kan jag analysera SERP för ett visst nyckelord och få en uppfattning om hur lång bloggen bör vara, hur många bilder den behöver osv. för att kunna konkurrera med det högst rankade innehållet. Detta har gett mig en bättre uppfattning om vad jag ska be om när jag arbetar med innehållsförfattare och grafiska formgivare.

Få en bättre uppfattning från början om hur lång en blogg bör vara för att kunna konkurrera med andra bloggar i rankningen. Med hjälp av forskningsverktyget kan jag analysera SERP för ett visst nyckelord och få en uppfattning om hur lång bloggen bör vara, hur många bilder den behöver osv. för att kunna konkurrera med det högst rankade innehållet. Detta har gett mig en bättre uppfattning om vad jag ska be om när jag arbetar med innehållsförfattare och grafiska formgivare.

👀 Visste du att? 72 % av de mest framgångsrika cheferna anser att det är viktigt att utnyttja de mest avancerade generativa AI-teknikerna för att behålla sin konkurrenskraft.

6. Grammarly (Bäst för AI-skrivande och redigering)

via Grammarly

Grammarly är en populär AI-agent för att förbättra skriftligt innehåll. Från blogginlägg till e-postkampanjer säkerställer Grammarly att dina texter är tydliga, koncisa och felfria. Det erbjuder även AI-drivna tonjusteringar för att anpassa innehållet till ditt varumärkes röst.

Grammarlys bästa funktioner

Korrigera grammatik och stavning i realtid

Förbättra din skrivstil med AI-tonförslag

Upptäck plagiering och säkerställ originalitet

Integrera med skrivverktyg som Google Docs och MS Word.

Grammarlys begränsningar

Begränsade funktioner i gratisversionen

Tonjusteringar kan ibland kännas robotliknande.

Grammarlys prissättning

Gratis

Premium : 30 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Grammarly?

En recension på G2 säger:

Det har förbättrat mitt skrivande så mycket. Det ger mycket sofistikerade förslag. Det är mycket enkelt att använda och implementeringen går snabbt.

📖 Läs också: Gratis mallar för att skriva innehåll för snabbare innehållsskapande

7. Botpress (bäst för utveckling av AI-chattbotar)

via Botpress

Botpress är en öppen källkodsplattform som är utformad för att bygga AI-drivna chattbottar. Den gör det möjligt för marknadsförare att automatisera kundsupport, leadkvalificering och kundengagemang genom intelligenta konversationer.

Botpress bästa funktioner

Genomför A/B-testning på olika chatbot-arbetsflöden eller svar för att avgöra vilka metoder som ger bättre engagemang och konverteringsfrekvenser.

Integrera chatbots med webbplatser och meddelandeplattformar

Spåra chatbotens prestanda med hjälp av inbyggda analysverktyg.

Botpress begränsningar

Kräver viss teknisk kunskap.

Begränsat antal fördefinierade mallar

Botpress prissättning

Betala efter användning : Börja gratis

Plus : 89 $/månad

Team : 495 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Botpress betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (30+ recensioner)

📖 Läs också: De bästa programvarorna för prediktiv analys för att fatta datadrivna beslut

8. Reply. io (Bäst för AI-driven försäljningsengagemang)

Reply. io hjälper sälj- och marknadsföringsteam att automatisera kallkontakter, e-postsekvenser och uppföljningar. Dess AI-motor analyserar e-postsvar för att personalisera meddelanden och öka engagemangsgraden.

Reply. io bästa funktioner

Automatisera e-postsekvenser för att generera leads

Öka konverteringsgraden genom personalisering

Integrera med CRM-system som HubSpot och Salesforce.

Begränsningar för Reply.io

Kan vara kostsamt för små team

Priser för Reply.io

Outreach starter: Från 59 $/användare per månad

Multikanal : Från 99 $/användare per månad

Anlita Jason AI SDR: 500 $/månad

Reply. io betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

💟 Bonus: Vill du lansera smartare kampanjer snabbare? Prova ClickUp Marketing Campaign Management Template – den hjälper dig att planera, samarbeta och spåra alla leveranser på ett och samma ställe.

9. Algolia (Bäst för AI-driven webbplatssökning och upptäckt)

via Algolia

Algolia är en AI-driven sök- och upptäcktsplattform som hjälper företag att optimera sin sökfunktion på webbplatsen. Den förbättrar sökhastigheten, noggrannheten och relevansen, så att besökarna snabbt hittar det de söker.

Algolias bästa funktioner

Optimera webbplatssökningen med AI-drivna algoritmer

Anpassa sökresultaten baserat på användarprofiler

Integrera med e-handelsplattformar som Shopify och Magento.

Algolias begränsningar

Kräver teknisk installation för avancerade funktioner.

Algolia-priser

Bygg : Anpassad prissättning

Grow : Anpassad prissättning

Premium : Anpassad prissättning

Elevate: Anpassad prissättning

Algolia-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

10. Lexica. art (Bäst för AI-genererat visuellt innehåll)

Lexica.art är ett AI-drivet verktyg som hjälper marknadsförare att skapa högkvalitativt visuellt innehåll med hjälp av textprompter. Det är perfekt för marknadsförare som vill effektivisera produktionen av visuellt innehåll utan att anlita designers.

Lexica. art bästa funktioner

Skapa högkvalitativa bilder från enkla textprompter

Skapa visuellt material för sociala medier på några sekunder

Få tillgång till ett bibliotek med förgenererade bilder för inspiration.

Lexica. konstbegränsningar

Begränsad anpassning för genererade bilder

Kan kräva manuella redigeringar för varumärkesspecifika designer.

Lexica. konstprissättning

Startpaket: 10 $/månad

Pro-plan: 30 $/månad

Max-abonnemang: 60 $/månad

Lexica. konstbetyg och recensioner

G2 : Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

🧠 Kul fakta: AI kommer att dominera annonsköp, och prognoser tyder på att AI-system snart kommer att automatisera viktiga processer som annonsplacering, målgruppsanpassning och design. Denna förändring förväntas öka effektiviteten och verkningsgraden inom digital annonsering. ​

11. Albert. ai (Bäst för AI-drivna digitala annonskampanjer)

Albert. ai är en AI-agent som är särskilt utformad för digitala annonskampanjer. Den hanterar och optimerar självständigt betalda annonser på plattformar som Google, Facebook och YouTube. Genom AI-driven beslutsfattande kan marknadsförare minska den manuella annonshanteringen och samtidigt förbättra annonsernas prestanda och avkastningen på investeringen.

Albert. ai bästa funktioner

Automatisera digitala annonskampanjer på flera plattformar

Analysera annonsprestanda och fatta datastödda beslut

Skala kampanjer snabbt utan manuella ingrepp

Albert. ai begränsningar

Kräver introduktion för att förstå dess fulla kapacitet.

Albert. ai prissättning

Anpassad prissättning

Albert. ai betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad ska du leta efter i AI-agenter för marknadsföring?

Att välja rätt AI-agent för marknadsföring beror på hur väl den passar dina mål och ditt arbetsflöde. Här är några viktiga funktioner att prioritera:

Funktioner : Leta efter AI-agenter med robusta funktioner som datainsamling och analys, prediktiv analys, kampanjoptimering och dynamisk anpassning av innehåll för att förbättra marknadsföringsstrategierna.

Personalisering : Se till att agenten är bra på att leverera personliga upplevelser, såsom skräddarsydda produktrekommendationer och prediktiv personalisering baserad på kundbeteende.

Skalbarhet och anpassningsförmåga: Leta efter agenter som är utformade för att skalas efter dina affärsbehov och anpassas till föränderliga marknadstrender för att säkerställa framtida insatser.

Prestandaövervakning: Se till att agenten erbjuder spårning i realtid av viktiga mätvärden som ROI, engagemangsnivåer och konverteringsfrekvenser med användbara insikter.

Automatisering : Prioritera AI-agenter som automatiserar uppgifter som leadgenerering, A/B-testning, kampanjsekvensering och resursallokering för att spara tid och förbättra effektiviteten.

Integration : Kontrollera att integrationen mellan olika marknadsföringskanaler (sociala medier, e-post, webbplatser) fungerar smidigt för att säkerställa enhetlig varumärkesprofilering och kommunikation.

Kundengagemang: Välj AI-agenter som möjliggör interaktionshantering i realtid via chatbots eller virtuella assistenter för att förbättra kundsupporten och kundnöjdheten.

Konkurrensinformation: Välj AI-agenter som ger insikter i konkurrenters strategier och marknadstrender för att behålla en konkurrensfördel.

Maximera kraften hos AI-agenter med ClickUp

AI-marknadsföringsagenter kan göra mycket för dina marknadsföringskampanjer – automatisera uppgifter, analysera data, optimera kampanjer och anpassa kundinteraktioner. Men utan ett stabilt system för att hantera dessa rörliga delar kan det snabbt bli rörigt.

Det är där ClickUp kommer in. Det är mer än bara ett projektledningsverktyg – det är din allt-i-ett-app för marknadsföringsverksamhet.

Du kan skapa detaljerade kampanjflöden, spåra prestationsmått i realtid, samarbeta med ditt team och automatisera repetitiva uppgifter på ett och samma ställe.

Det bästa av allt? Du kan integrera olika AI-agenter direkt i dina ClickUp-arbetsflöden, vilket gör att du kan arbeta snabbare, smartare och mer precist.

