De 10 bästa AI-kurserna för HR-personal som vill ligga i framkant 2025

Att hålla sig à jour med AI är inte längre bara en ”trevlig bonus” för HR-personal. Det är en nödvändighet för att optimera processer och samtidigt upprätthålla den mänskliga kontakten som främjar en blomstrande arbetsplats.

Men vem har tid att lära sig allt detta när man måste jonglera med introduktion, kultur, efterlevnad och en miljon frågor från både nyanställda och erfarna medarbetare?

Samtidigt hämtar företagen snabbt in försprånget.

Gartner avslöjar att 38 % av HR-cheferna "testar, planerar implementering eller redan har implementerat generativ AI (GenAI)" under 2024, en ökning från 19 % i juni 2023.

Den goda nyheten: Du behöver inte bli datavetare för att dra nytta av AI i personalprocesser. Du behöver bara rätt AI-kurs – utformad för dig, inte för utvecklare.

I den här guiden hjälper vi dig att hitta de mest praktiska och aktuella AI-kurserna för HR-personal.

Oavsett om du just har börjat eller vill gå i spetsen för HR-innovation, kommer dessa kurser att ge dig den kunskap och de verktyg du behöver för att framtidssäkra din karriär, utan att överbelasta din kalender.

Varför behöver HR-personal kunskaper om AI?

Användningen av AI bland HR-personal ökade till 72 % år 2025, jämfört med 58 % år 2024. Denna siffra indikerar en stark och växande trend av AI-integration i HR-processer, inklusive rekrytering och utbildning.

AI fortsätter att öka i popularitet, så låt oss diskutera flera viktiga faktorer som driver på den snabba spridningen bland HR-proffs:

Använd data för smartare beslut : HR-personal använder AI för att identifiera anställningstrender, förutsäga omsättningsrisker och optimera personalplaneringen med hjälp av verkliga insikter.

Automatisera repetitiva uppgifter : AI hjälper dem att spara tid på manuellt arbete, såsom ledighetshantering och administration av förmåner, vilket frigör tid för strategi och kultur.

Personlig anpassning av medarbetarsupport : HR-chefer kan skräddarsy : HR-chefer kan skräddarsy introduktion , utbildningsvägar och karriärutveckling för medarbetare med hjälp av AI-drivna insikter.

Snabbare och rättvisare rekrytering : AI-verktyg för HR skannar CV effektivt, minskar partiskhet och hjälper dig att bygga mångsidiga, högpresterande team.

Framtidssäkra dina färdigheter: HR-personal använder också AI för att förbli relevanta i en föränderlig arbetsmiljö och skiftande marknadstrender.

🧠 Rolig fakta: LinkedIns AI-drivna ”rekryteringsassistent” kan skriva personliga meddelanden till kandidater, vilket resulterar i en 44 % högre acceptansgrad än traditionella metoder.

Viktiga funktioner i AI-kurser för HR-personal

Med så många alternativ kan det vara svårt att välja rätt AI-kurs för din roll inom personaladministration. Fokusera på dessa nödvändiga funktioner:

Lär dig artificiell intelligens för HR-funktioner : Välj en kurs som förenklar AI, maskininlärning och dataanalys för HR.

Praktisk erfarenhet av AI-verktyg för samarbete : Lär dig att arbeta med AI-driven rekryteringsprogramvara och verktyg för prestationshantering som du använder varje dag.

Tillämpa generativ AI på verkliga HR-scenarier : Hitta en kurs med AI som hjälper till med övergripande : Hitta en kurs med AI som hjälper till med övergripande personalplanering , såsom automatisering av jobb, granskning av CV, personaliserat lärande och analys av stämningen på arbetsplatsen.

Behärska AI-implementering inom HR : Kurserna bör ledas av yrkesverksamma med erfarenhet av både personalfrågor och ny teknik – helst med praktiska fallstudier från kända företag. Detta hjälper dig att behärska inte bara teorin utan också tillämpningen av AI-implementering, förändringshantering, efterlevnad och riskbedömning för HR.

Få branscherkända certifieringar : Välj en kurs som erbjuder CPD- (Continuing Professional Development) eller CE- (Continuing Education) poäng eller certifieringar från HR-föreningar.

Förstå etisk AI inom HR : Välj kurser som passar dina : Välj kurser som passar dina professionella mål för arbetet och som lär dig att upptäcka fördomar, skydda integriteten, säkerställa rättvisa i beslutsfattandet och främja AI-transparens.

Leta efter interaktiva komponenter : Genomgångar av AI-verktyg (t.ex. ChatGPT, Pymetrics, Eightfold), fallstudier eller simuleringar, samt mallar eller uppmaningar som du kan tillämpa direkt i dina HR-arbetsflöden hjälper dig att lära dig snabbare.

Anpassa efter din fullspäckade kalender: Korta, lättsmälta lektioner (5–15 minuter) som du kan genomföra mellan möten eller under lunchrasten kan vara mer motiverande än långa moduler som tar dagar eller veckor att slutföra.

Genom att utvärdera dessa egenskaper kan du hitta rätt kurs som ger dig de rätta verktygen för att utnyttja AI inom HR – strategiskt, etiskt och med verklig effekt!

De bästa AI-kurserna för HR-personal

Att lära sig använda AI är en sak. Men att omsätta det i praktiken – effektivisera rekrytering, introduktion, medarbetarfeedback och rapportering? Det är där de flesta HR-verktyg brister.

Det är därför många framåtblickande HR-team kombinerar sin AI-utbildning med ClickUp – den kompletta appen för arbete som hjälper dig att omsätta det du lär dig i praktiken.

ClickUp är inte bara för projektledare eller IT-team. Med anpassningsbara arbetsflöden, AI-skrivassistenter, rekryteringspipelines, onboarding-mallar och automatiska påminnelser är det utformat för att stödja det verkliga dagliga arbetet inom HR och din inlärningsmetodik.

Om du verkligen vill omsätta AI-insikter i handling erbjuder ClickUp ett flexibelt och skalbart sätt att ta dina HR-processer in i framtiden – utan att behöva hoppa mellan ett dussin olika verktyg.

Här är några av de bästa AI-kurserna för yrkesverksamma och proffstips om hur du får ut mesta möjliga av dem med ClickUp för HR-team.

1. Tillämpad AI för personalavdelningar av LinkedIn

Applied AI for Human Resources är en LinkedIn Learning-kurs som är utformad för att hjälpa HR-personal att integrera artificiell intelligens i sina arbetsflöden.

Denna 79 minuter långa kurs, som leds av Kumaran Ponnambalam, utforskar AI inom HR, från att förutsäga personalomsättning till att analysera nätverk och rekommendera utbildning.

Deltagarna får praktisk erfarenhet av Python, Jupyter Notebooks, TensorFlow och Keras. Kursen är tillgänglig via ett LinkedIn Learning-abonnemang, som kostar 39,99 dollar per månad eller 19,99 dollar per månad med ett årsabonnemang. Kursen har fått betyget 4,5/5 med över 1000 recensioner på LinkedIn.

Vad säger deltagarna om kursen?

En recension på LinkedIn Learning säger:

Rekommenderar starkt denna kurs! Den är mycket användbar för personer som är intresserade av att tillämpa datavetenskap/AI inom HR. Kursen undervisas med hjälp av exempel från verkligheten, vilket gör den mycket praktisk och intressant. Ett måste för HR-personal och dataanalytiker som vill utnyttja AI för smartare beslutsfattande!

💡 Proffstips: Utnyttja AI-rekryteringsverktyg för att automatisera granskningen av CV, förbättra matchningen av kandidater och minska partiskheten vid anställningar.

2. Certifikatprogram i artificiell intelligens för HR av AIHR

AIHR:s certifieringsprogram i artificiell intelligens för HR omfattar utnyttjande av AI inom HR, behärskning av promptdesign, tillämpning av generativ AI och utveckling av AI-strategier för affärsframgång. Kursen är självstudier och tar cirka 35 timmar över 12 veckor. Du kommer också att genomföra ett avslutande projekt för att bli berättigad till ett certifikat.

Programmet kostar 975 dollar. AIHR-kurserna har ett betyg på 4,66 av 5 baserat på 11 187 recensioner. ​

3. AI-tillämpningar inom personalhantering av Coursera

AI Applications in People Management är en Coursera-kurs som erbjuds av University of Pennsylvania. Den består av fyra moduler med ett flexibelt schema och tar cirka nio timmar att genomföra under tre veckor.

Kursen är utformad för att hjälpa HR-personal att integrera artificiell intelligens i sina arbetsflöden och täcker maskininlärning, datadriven beslutsfattande och minskning av partiskhet med hjälp av blockkedjeteknik. Du lär dig inte bara om tillämpningar av AI inom HR, utan också om potentiella utmaningar att vara medveten om.

Kursen har fått betyget 4,8 av 5 baserat på 244 recensioner. Anmälan är gratis och kursen ingår i Coursera Plus, som kostar 25 dollar per månad vid årlig fakturering.

Vill du behärska AI-drivna HR-verktyg i ClickUp? ClickUp University erbjuder praktiska övningar som hjälper dig att utnyttja ClickUp Brain för rekrytering, utbildning och personalhantering. Lär dig att automatisera arbetsflöden, analysera medarbetardata och effektivisera HR-uppgifter.

4. Artificiell intelligens inom HR av Josh Bersin Academy

Kursen Artificial Intelligence in HR från Josh Bersin Academy hjälper HR-personal att integrera AI i rekrytering, utbildning och personalplanering. Kursen täcker grunderna i AI, praktiska tillämpningar och etiska överväganden på bara fem veckor och kräver en investering på cirka fem timmar.

Kursen inkluderar SHRM- och HRCI-poäng samt ett slutbetyg. För att få tillgång till kursen krävs ett abonnemang – 49 USD/månad eller 495 USD/år – som ger tillgång till alla akademikurser.

👀 Visste du att? Företag som Hitachi och Texans Credit Union har integrerat AI i sina introduktionsprocesser, vilket avsevärt minskat tiden till produktivitet och administrativa bördor. Hitachis digitala AI-assistent minskade introduktionstiden med fyra dagar och minskade HR-personalens arbetsinsats från 20 till 12 timmar per nyanställd.

5. Generativ AI inom HR av CHRMP

CHRMP:s certifiering Generative AI in HR är ett sex veckor långt, lärarledd program som ger dig en grundlig inblick i generativ AI. Det erbjuder instruktioner om hur du automatiserar uppgifter, förbättrar beslutsfattandet och personaliserar medarbetarnas upplevelser.

Kursen omfattar sex moduler, livesessioner, ytterligare resurser och ett kostnadsfritt sexmånadersmedlemskap i Continuing Professional Development (CPD). Efter avslutad kurs får du ett blockchain-verifierat certifikat som visar din expertis inom AI-drivna HR-metoder.

Många kurser lär dig hur du kan implementera generativ AI inom HR, men ClickUp Brains AI-funktioner hjälper dig att faktiskt göra det. Från att skriva arbetsbeskrivningar till att sammanfatta mötesanteckningar eller skapa checklistor för onboarding – ClickUp Brain fungerar som en inbyggd HR-assistent direkt i ditt ClickUp-arbetsområde.

🎯 Det kan till exempel hjälpa till att:

Anställda repeterar kursinnehållet och förbereder sig för certifiering med smarta sammanfattningar av lektionerna.

Skapa automatiseringar med naturligt språk som skickar påminnelser till anställda om att slutföra sina kurser i tid.

Dela upp ett stort mål, till exempel ”Gå kursen Generativ AI inom HR från CHRMP” i hanterbara delmål med ett enda klick.

Skapa deluppgifter automatiskt från uppgiftsnamn och beskrivningar med hjälp av ClickUp Brain.

📮 ClickUp Insight: Endast 7 % av yrkesverksamma använder AI främst för uppgiftshantering och organisation. Detta kan bero på att verktygen är begränsade till specifika appar som kalendrar, att göra-listor eller e-postappar. Med ClickUp driver samma AI din e-post eller andra kommunikationsflöden, kalender, uppgifter och dokumentation. Fråga bara: ”Vilka är mina prioriteringar idag?”. ClickUp Brain söker igenom hela ditt arbetsområde och visar dig exakt vad du har att göra, baserat på hur brådskande och viktigt det är. På så sätt samlar ClickUp mer än fem appar i en enda superapp!

6. Oxford Management Centres HR Masterclass: Artificiell intelligens för HR-personal

Vill du ha ett utbildningsprogram som kombinerar onlineutbildning med personliga sessioner? Oxford Management Centres HR Masterclass: Artificial Intelligence for HR Professionals erbjuder en fem dagars intensivutbildning för seniora HR-chefer, personalplanerare och organisationsdesigners på flera platser, inklusive London, Dubai och Paris.

Kursen täcker grunderna i AI, AI-driven rekrytering, personalplanering, etisk AI-integration och skapande av handlingsplaner för AI-implementering. Utbildningsmetodiken omfattar expertledda workshops, gruppdiskussioner och rollspel för att förbättra det praktiska lärandet och samarbetet mellan kollegor.

Onlinekurserna kostar 3 950 dollar, medan de fysiska kurserna kostar mellan 5 950 och 7 950 dollar, beroende på plats och tidpunkt.

7. Generativ AI inom HR och L&D av GSDC

Certifieringen Generative AI in HR & L&D från Global Skill Development Council (GSDC) ger HR- och L&D-proffs nya möjligheter. Den gör det möjligt för dem att använda generativ AI för rekrytering, medarbetarengagemang och personlig utbildning.

Programmet täcker grunderna i AI, naturlig språkbehandling och praktiska tillämpningar inom HR och L&D.

Certifieringsprovet består av 40 flervalsfrågor, med ett godkänt resultat på 65 %, och erbjuder livstids giltighet med möjlighet till kostnadsfri omprövning.

Med ClickUp Docs kan HR-team lagra kursmaterial, interna wikis och mötesanteckningar på ett och samma ställe. Du kan enkelt skapa delade dokument för policyer, AI-prompter eller lärdomar och länka dem direkt till uppgifter eller utbildningsarbetsflöden.

8. Master of AI in HR & Recruitment av Udemy

Master of AI in HR & Recruitment från Udemy har 80 timmars innehåll och täcker AI-tillämpningar inom talangförvärv, medarbetarengagemang och prestationshantering.

Kursen innehåller verkliga fallstudier, praktiska projekt och praktiska verktyg för att förbättra beslutsfattandet inom HR. Du kommer att bygga din egen chatbot för rekrytering och onboarding, lära dig om DEI och minskning av fördomar inom AI, bemästra rekryteringsautomatisering och få live-coaching och assistans.

Kursen är utformad för alla kunskapsnivåer och överbryggar klyftan mellan traditionella HR-metoder och AI-driven innovation. Den har fått betyget 4,3 av 5 från 1 678 recensioner och kostar 44,99 dollar.

9. Gen AI Prompt Design för HR av AIHR

Gen AI Prompt Design for HR från AIHR är en minikurs som ger HR-personal viktiga färdigheter för att effektivt utnyttja generativ AI.

På bara 3,5 timmar lär du dig att skapa högkvalitativa promptar, utforska typiska HR-applikationer och anta ett mallbaserat ramverk som kan anpassas till olika HR-roller. Upptäck promptkedjor och lär dig hur du utnyttjar AI på ett säkert sätt genom denna utbildning.

Denna nybörjarkurs består av ett modul med fyra lektioner och erbjuder praktisk kunskap för att förändra dina HR-uppgifter.

Även om inga specifika betyg anges, har AIHR ett totalt betyg på 4,66 av 5 för sina kurser. Denna kurs kräver AIHR:s Full Academy Access, som kostar 1 625 dollar.

10. Grundläggande certifikat i AI för HR-personal vid Stanmore School of Business

Undergraduate Certificate in AI for HR Professionals från Stanmore School of Business ger HR-chefer möjlighet att integrera artificiell intelligens i talanghantering, rekrytering och personalanalys.

Detta onlineprogram är utformat för både nuvarande yrkesverksamma och blivande yrkesverksamma och erbjuder flexibla studiemöjligheter: en 1-månads snabbkurs eller en 2-månaders standardkurs.

Kursplanen omfattar AI-driven talangrekrytering, maskininlärning för prestationsanalys och etiska AI-metoder inom HR. Kursavgiften är 181 dollar för snabbkursen och 116 dollar för standardkursen.

Hur väljer man rätt AI-kurs?

För att hitta en AI-kurs som passar dina behov som HR-proffs måste du noggrant utvärdera flera viktiga faktorer.

Här är några saker att tänka på när du väljer kurs:

Kursinnehåll och fokus: Se till att kursen täcker viktiga AI-begrepp för HR, såsom maskininlärning och naturlig språkbehandling, och att den överensstämmer med dina implementeringsmål. Matchning av kompetensnivå: Kontrollera förkunskapskraven; vissa kräver avancerad matematik, medan andra passar nybörjare med grundläggande Python-kunskaper. Välj en kurs som passar din expertis och som utmanar dig att lära dig nya saker utan att överväldiga dig. Praktisk tillämpning: Välj kurser som lär ut : Välj kurser som lär ut automatisering av arbetsflöden och djupinlärning genom verkliga HR-scenarier, där AI tillämpas inom rekrytering, engagemang och prestationshantering. Format och schema: Bestäm om kursens struktur passar din tillgänglighet, oavsett om du väljer flexibel onlineundervisning eller fasta lektionstider. Branschens erkännande: Välj kurser från ansedda institutioner eller plattformar för att säkerställa att din certifiering har värde för nuvarande och framtida arbetsgivare. Stödresurser: Granska tillgängligt läromaterial, mentorskap och teknisk support, eftersom omfattande resurser hjälper dig att behärska komplexa AI-koncept. Kostnad kontra värde: Väg kursavgiften mot de färdigheter och certifieringar du får, eftersom vissa dyrare kurser erbjuder omfattande innehåll och bättre värde. Praktiska övningar: Leta efter praktiska övningar, : Leta efter praktiska övningar, HR-böcker och AI-verktyg för att fördjupa din förståelse och tillämpning. Studenternas feedback: Läs recensioner från HR-proffs för att få en bild av verkliga lärandeupplevelser och resultat.

Implementera AI inom HR

HR-team behöver en gedigen plan för att AI ska fungera för dem. Här är en praktisk vägkarta för att integrera AI i HR-processer, övervinna vanliga hinder och effektivt utbilda ditt team.

Guide till AI-implementering i HR-processer

Börja med att precisera vad du vill att AI ska hjälpa dig med. Kanske är det att snabba upp granskningen av CV eller att skapa bättre utbildningsprogram.

Prioritera områden med stor påverkan där AI kan spara tid eller förbättra beslutsfattandet, såsom rekrytering, introduktion, prestationshantering och medarbetarengagemang. Kartlägg dina nuvarande arbetsflöden, identifiera ineffektiviteter och inför AI där det tillför värde utan att störa det som redan fungerar i olika HR-funktioner.

ClickUp Whiteboards hjälper dig att brainstorma, kartlägga arbetsflöden och visualisera din AI-implementeringsplan. Oavsett om du utformar ett nytt AI-drivet onboardingflöde eller skissar på ditt teams utbildningsplan, förvandlar Whiteboards idéer till genomförbara uppgifter med bara några få klick.

Få en gratis mall Använd ClickUps Eisenhower Matrix-mall för att prioritera AI-implementeringsuppgifter i din HR-organisation.

Planera dina prioriteringar med hjälp av en enkel Eisenhower-matrismall i ClickUp Whiteboards – sortera AI-projekt efter vad som är brådskande och viktigt, vad som är viktigt men inte brådskande, och så vidare. Detta hjälper dig att ta itu med de rätta sakerna först.

Här är ett exempel på en tidsplan som fungerar bra:

Vecka 1–2: Ta reda på vilka data du behöver och förbered dem

Vecka 3–4: Ställ in integritetsskydd

Vecka 7–10: Kör små tester och åtgärda problem

Efter lanseringen: Fortsätt att utbilda teamet och kontrollera hur saker och ting fungerar.

Välj verktyg som passar smidigt med din befintliga användning och håller data säkra.

Övervinna utmaningar vid införandet av AI i HR-avdelningar

Vanliga hinder vid användning av AI-verktyg är motstånd mot förändring, oro för dataintegritet och otydlig avkastning på investeringen. För att övervinna dessa hinder bör du prioritera transparens, få med dig intressenterna tidigt och välja användarvänliga verktyg som är utformade för icke-tekniska användare.

Se upp för dessa vanliga hinder:

AI-bias kräver omedelbar uppmärksamhet – algoritmerna kan plocka upp tidigare bias i dina data. Regelbundna kontroller hjälper till att upptäcka dessa problem i ett tidigt skede.

Integritets- och rättviseproblem kräver tydliga riktlinjer . Skapa ett etiskt ramverk som tydligt anger hur du ska använda AI och skydda data.

Vissa teammedlemmar kanske oroar sig för att AI ska ta deras jobb. Visa dem hur AI hjälper dem att arbeta bättre, snarare än att ersätta dem .

Tekniska problem kan också uppstå. Se till att dina nuvarande system kan hantera AI och att du har IT-support när det behövs.

Bästa metoder för att utbilda HR-teamet i AI-teknik

Gör dina HR-medarbetare bekväma med AI genom riktad utbildning:

Anmäl dem till HR-analyskurser och AI-workshops. Dessa bygger upp praktiska färdigheter som de kommer att ha nytta av.

Skapa metoder för att samla in feedback om AI-verktygen. Använd det du lär dig för att få saker att fungera bättre.

Håll ditt IT-team informerat – de är avgörande för att den nya tekniken ska fungera smidigt.

Erbjud mikrolärningssessioner, praktiska genomgångar av verktyg och verkliga fallstudier för talangutveckling.

Uppmuntra experimenterande och skapa en gemensam resurshub eller HR-modul (som ClickUp Doc) för lärande, tips och vanliga frågor.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Chat för att skapa en dedikerad tråd för din AI-utbildning. Det är ett utmärkt sätt att samla frågor, uppdateringar och delade insikter på ett ställe, så att ditt team kan lära sig tillsammans utan att behöva hoppa mellan e-posttrådar eller förlorade Slack-meddelanden. Skicka meddelanden i realtid till ditt HR-team för att hålla koll på utbildningen på ClickUp Chat.

Omdefiniera AI inom HR med ClickUp

Vägen till att bemästra AI inom HR handlar inte bara om att lära sig nya tekniska färdigheter – det handlar om att ompröva hur vi hanterar talanghantering, medarbetarupplevelse och arbetsplatsdynamik.

Alla program vi har presenterat har sitt värde, men det är viktigt att välja det som passar dina behov och karriärmål bäst. AI är ingen mirakelkur. Du måste fortsätta ställa svåra frågor om partiskhet, rättvisa och integritet. De bästa HR-proffsen vet att etiska överväganden bör styra alla beslut om användning av AI-verktyg.

De kurser vi har undersökt ger dig en solid grund att stå på när du tar dig an dessa utmaningar.

Vill du lära dig snabbare och testa dina nya AI-kunskaper? Registrera dig på ClickUp idag!