De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Quickbase 2025

Marknaden för low-code-plattformar blomstrar, och Quickbase är ett stort namn inom branschen.

Men alla är inte fans. Kanske tycker du att gränssnittet är klumpigt, att priset är för högt eller att du helt enkelt behöver något mer flexibelt. Oavsett vad som är fallet är du inte begränsad till en enda plattform för applikationsutveckling.

Det finns många bra alternativ, från funktionsspäckade kraftpaket till budgetvänliga val. Låt oss ta en titt på de bästa konkurrenterna till Quickbase och hitta rätt plattform för ditt företag.

Vad är Quickbase?

Quickbase är en low-code-plattform som låter dig bygga anpassade appar utan att behöva brottas med komplex kod. Oavsett om du vill automatisera arbetsflöden, hantera projekt eller ta itu med specifika affärsutmaningar kan du göra allt med några få klick.

Den hämtar data från flera system och ger dig realtidsinformation på ett och samma ställe, utan att du behöver hoppa mellan olika kalkylblad. Automatiseringen hanterar det repetitiva arbetet och ökar ditt teams effektivitet. Och den intuitiva dra-och-släpp-byggaren gör det enkelt att utforma anpassade affärsapplikationer.

Alltid på språng? Quickbase har en mobilapp för iOS och Android som håller alla synkroniserade. Samtidigt kan administratörer enkelt hantera användare, upprätthålla säkerheten och säkerställa dataintegriteten, medan teamen arbetar smartare med interaktiva rapporter och användbara insikter.

Begränsningar med Quickbase

Quickbase är ett stabilt verktyg för att bygga anpassade applikationer, men det har också sina nackdelar. Här är några problem som du kan stöta på:

Sandbox-begränsningar : Quickbases sandbox-funktion, som endast är tillgänglig i vissa abonnemang, tillåter endast en sandbox per live-app och saknar stöd för åtgärder, webhooks eller anslutna tabeller.

Utmaningar vid datahämtning : Det är ofta komplicerat att hämta data från anslutna tabeller, vilket gör det frustrerande att snabbt få fram insikter.

Dynamisk formulärkonfiguration : Att konfigurera formulär som ändras baserat på användarinmatning kräver extra arbete och tid.

Exportera konfigurationer : Det är inte enkelt att sammanfatta eller exportera appkonfigurationsinställningar, vilket gör dokumentationen mer komplicerad.

Brister i mobilappen : Mobilversionen saknar viktiga funktioner som finns i webbappen, vilket kan vara begränsande för användare som är på språng.

Inlärningskurva: Trots att Quickbase är en plattform utan kod kan den vara svår att bemästra, särskilt för dem som inte är bekanta med databaser eller apputveckling.

Dessa problem kan få dig att leta efter Quickbase-konkurrenter som passar ditt teams arbetsflöde som handen i handsken.

👀 Visste du att? Enligt det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet kommer antalet jobb för mjukvaruutvecklare att öka med 17 % under det kommande decenniet (mycket snabbare än genomsnittet)!

Vad ska du leta efter i Quickbase-alternativ?

När du väljer ett alternativ till Quickbase bör du fokusera på dina mål.

Byggar du enkla arbetsflöden eller behöver du en plattform som kan hantera komplexa affärsprocesser? Letar du efter enkel anpassning eller är säkerhet din högsta prioritet?

Oavsett dina behov är det här de viktigaste faktorerna att tänka på:

Användarvänlighet och anpassningsbarhet : Ingen vill brottas med komplicerade inställningar. En bra plattform utan kodning bör göra det möjligt att enkelt skapa arbetsflöden, formulär och instrumentpaneler med dra-och-släpp-verktyg.

Skalbarhet och prestanda : När ditt företag växer bör din applikationsutvecklingsplattform växa med dig. Hantering av stora datamängder, anpassade databaser och komplexa processer bör inte bromsa upp arbetet.

Integrationer och automatisering : En stark low-code-plattform bör erbjuda sömlös integration med CRM-system, ERP-system, Google Workspace, SQL-databaser och verktyg från tredje part för effektiv datahantering.

Samarbete och användarhantering : Teamarbete i realtid, rollbaserad åtkomst, godkännandeprocesser och aviseringar håller ditt team sammankopplat och projekten igång.

Säkerhet och efterlevnad : Dina affärsapplikationer behöver förstklassigt skydd. Leta efter rollbaserade behörigheter, kryptering, revisionsloggar och efterlevnad av SOC 2, HIPAA och GDPR.

Rapportering och analys : En bra affärsprogramvarulösning handlar inte bara om att hantera data – den hjälper dig också att förstå den. Inbyggda rapporterings-, instrumentpanel- och datavisualiseringsverktyg omvandlar rådata till insikter.

Mobil tillgänglighet : Arbete utförs inte alltid vid ett skrivbord. En mobiloptimerad app med offlineåtkomst säkerställer att du alltid är uppkopplad, oavsett var du befinner dig.

Priser och licensiering: Ingen gillar dolda avgifter. Transparent prissättning som skalar med ditt företag, utan överraskande kostnader för integrationer, extra användare eller avancerade funktioner, är ett måste.

Quickbase-alternativ i korthet

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp Projekt- och uppgiftshantering, anpassade arbetsflöden, automatiseringar med låg kod, AI-agenter, över 15 vyer, tabellvy, mallar, tidsspårning, över 1 000 integrationer Projektledning och anpassade arbetsflöden Gratis; betalda abonnemang från 7 $/användare/månad Airtable Kombination av kalkylblad och databas, anpassningsbara fält, länkade tabeller, automatisering, flera vyer, integrationer, mobilapp Skapa och hantera anpassade databaser Gratis; betalda abonnemang från 20 USD/användare/månad Zoho Creator Appbyggare med låg kod, Zia AI, BI-analys, betalningsintegrationer, REST API:er, 99,9 % drifttid Apputveckling med låg kodning och automatisering av arbetsflöden Från 12 USD/användare/månad Smartsheet Gränssnitt i kalkylbladsstil, vyer i rutnät/kort/Gantt/kalender, automatisering av arbetsflöden, DataMesh, Brandfolder, CMEK-säkerhet Projektledning med kalkylblad Gratis; betalda abonnemang från 12 USD/användare/månad Appian Processorkestrering, RPA, AI, datafabric, dynamisk rapportering, mobilanpassade appar, ärendehantering Automatisera komplexa affärsprocesser Anpassade priser Mendix-plattformen Avancerad IDE, AI-assistent, komponerbar arkitektur, förbyggda integrationer, snabb distribution Snabb apputveckling och processautomatisering Gratis; från 1 027 $/månad Caspio Appbyggare utan kod, AI-assistent, REST API, SQL-funktioner, betalningsintegrationer, FileStor CDN Småföretag som bygger anpassade databasappar Från 100 $/månad Oracle APEX Webbappbyggare med låg kod, interaktiva rapporter, AI-assistent, REST-data, PWA-stöd, lokalisering Appar i företagsklass med Oracle Cloud Alltid gratis; betalda abonnemang från 122 $/månad Monday.com Anpassningsbara arbetsflöden, automatiseringsrecept, över 200 integrationer, Apps Framework, realtidsanalyser, AI-verktyg Skapa anpassningsbara arbetsflöden Gratis; betalda abonnemang från 12 USD/användare/månad Kintone Anpassade appar, över 25 typer av datafält, detaljerade behörigheter, automatisering av arbetsflöden, diagram, revisionshistorik Anpassade appar och arbetsflöden för småföretag Från 16 $/användare/månad

De 10 bästa alternativen till Quickbase

Är du redo för en förändring? Dessa 10 Quickbase-alternativ kan hjälpa dig att skapa anpassade appar utan krånglig kodning:

1. ClickUp (bäst för projektledning och anpassade arbetsflöden)

Centralisera dina data, projekt och allt däremellan med ClickUp, en enda plattform för alla dina projektledningsbehov.

Om du letar efter ett alternativ till Quickbase som erbjuder uppgiftshantering, anpassade arbetsflöden och kodfri automatisering kan ClickUp vara det perfekta valet för dig. Det är utvecklat för team som vill ha kraftfulla verktyg med låg kodnivå utan krånglet med traditionella databasplattformar.

ClickUp utmärker sig verkligen med sina lågkodsautomatiseringar och AI-drivna agenter. Med automatiseringar kan du ställa in anpassade regler som automatiskt tilldelar uppgifter, uppdaterar status eller skickar aviseringar – utan att någon kod krävs.

Den visuella automatiseringsbyggaren gör det enkelt för alla att effektivisera processer och eliminera repetitiva arbetsuppgifter. Men det är inte allt: ClickUps AI-agenter, som finns tillgängliga i Lists och ClickUp Chat, tar automatiseringen till nästa nivå. Dessa intelligenta assistenter kan hantera rutinuppgifter, svara på frågor och till och med hjälpa till att hantera projekt åt dig, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

Använd ClickUps AI-agent för att automatisera återkommande uppgifter

Det bästa är att allt detta är djupt integrerat med ClickUp Tasks. Du kan skapa uppgifter med detaljerade uppgifter, anpassade fält, beroenden och checklistor, vilket säkerställer att alla aspekter av ett projekt spåras och hanteras effektivt. Plattformen stöder avancerad filtrering, sortering och gruppering, vilket gör det möjligt för team att skräddarsy sin arbetsyta för att passa unika processer och rapporteringsbehov.

Effektivisera ditt arbetsflöde – skapa, spåra och hantera alla uppgifter direkt i ClickUp.

Dessutom tar ClickUps AI-drivna projektledning saker och ting ett steg längre och ger dig fullständig kontroll över hur du planerar, spårar och utför arbetet. Föredrar du Gantt-diagram för tidslinjer? Behöver du arbetsbelastningsvy för att balansera resurserna? Vill du ha en enkel Kanban-tavla? Du har flera alternativ – mer än 15 sätt att visualisera dina projekt, för att vara exakt.

Om du prioriterar att organisera data kan ClickUps tabellvy förvandla ClickUp till en anpassad databas – perfekt för CRM eller för att spåra allt annat som ditt team behöver. Och med färdiga mallar går det snabbt att komma igång, så att du kan fokusera på arbetet istället för formateringen.

Skapa blixtsnabba kalkylblad och dynamiska visuella databaser med ClickUp Table View.

Samarbetet är också enkelt. Kommentarer i appen, fildelning och omnämnanden sätter diskussionerna i sitt sammanhang, medan mallar för kommunikationsplaner hjälper dig att komma igång på några minuter. Och med integrationer med Slack och Google Workspace kan du vara säker på att allt förblir sammankopplat.

Och så finns förstås ClickUp Project Time Tracking – för att veta var ditt teams tid spenderas är lika viktigt som att hantera själva arbetet. Skapa rapporter, identifiera flaskhalsar och se till att arbetsflödena flyter smidigt, så att varje minut utnyttjas på bästa sätt.

ClickUps bästa funktioner

Optimera ditt arbetsflöde med ClickUp Brains AI-drivna automatisering och anpassa det så att det passar ditt teams behov perfekt.

Håll dina projektdiskussioner med dina uppgifter med hjälp av ClickUp Chat . Tagga teammedlemmar, länka projekt och håll diskussionerna på rätt spår.

Spåra och uppnå dina mål med ClickUp Goals , oavsett om de är dagliga, veckovisa, kvartalsvisa eller årliga, på ett enkelt ställe.

Planera strategier och processer i ClickUp Whiteboards och koppla dem sedan direkt till dina uppgifter och projekt för ett förenklat arbetsflöde.

Förbered dig för framgång med färdiga mallar för projektledning och anpassa dem efter ditt teams exakta behov.

Begränsningar för ClickUp

Vissa ClickUp-vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Det breda utbudet av funktioner kan innebära en inlärningskurva för företagsanvändare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 lyder:

Jag älskar ClickUp och hur det kan automatisera processer, från att ändra ägarskap baserat på en uppgiftsstatus till att spåra hur mycket tid användare lägger på en uppgift. Det har varit ett fantastiskt verktyg för att samarbeta i projekt som kräver flera personer, inklusive tredje part.

Jag älskar ClickUp och hur det kan automatisera processer, från att ändra ägarskap baserat på en uppgiftsstatus till att spåra hur mycket tid användare lägger på en uppgift. Det har varit ett fantastiskt verktyg för att samarbeta i projekt som kräver flera personer, inklusive tredje part.

📮ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsyta och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klartext och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsytan. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

2. Airtable (bäst för att skapa och hantera anpassade databaser)

Airtable är en webbaserad SaaS-plattform som gör det enkelt att bygga databaser från grunden, anpassa fält, länka tabeller och automatisera processer. Den kombinerar enkelheten hos ett kalkylblad med styrkan hos en databas, vilket gör den till ett starkt alternativ till Quickbase.

Med anpassningsbara fält, länkade tabeller och automatisering förbättrar den arbetsflöden utan komplexitet. Oavsett om du hanterar projekt, försäljningspipelines eller innehållskalendrar håller denna databasprogramvara allt strukturerat, tillgängligt och lätt att hantera – utan att du behöver ha omfattande kunskaper om kodning.

Airtables bästa funktioner

Skapa och länka databaser med ett intuitivt gränssnitt i kalkylbladsstil.

Automatisera uppgifter med triggerbaserade arbetsflöden och AI-driven automatiserad processhantering.

Växla mellan Kanban-, Gantt-, kalender- och rutnätsvyer för bättre visualisering.

Integrera med Salesforce, Slack, Google Workspace och mer med hjälp av inbyggda anslutningar och ett öppet API.

Kom åt och uppdatera databaser var som helst med mobilappen.

Airtables begränsningar

Teamplanen tillåter maximalt 50 000 poster per bas, och varje tabell har också en gräns på 50 000 poster.

Det går inte att redigera flera celler eller välja icke-sammanhängande data, vilket saktar ner arbetet.

Airtable-priser

Gratis

Team : 20 $/månad

Företag : 45 $/månad

Enterprise Scale: Anpassade priser

Airtable-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Airtable?

En G2-recension säger:

Airtables flexibilitet är dess största styrka. Vi har använt det till allt från att spåra kundprojekt till att automatisera uppgifter. Ett utmärkande exempel var när vi skapade en anpassad Stripe-integration för en kund med hjälp av Airtables skript- och webhook-funktioner – det fungerade perfekt och sparade oss mycket tid.

Airtables flexibilitet är dess största styrka. Vi har använt det till allt från att spåra kundprojekt till att automatisera uppgifter. Ett utmärkande exempel var när vi skapade en anpassad Stripe-integration för en kund med hjälp av Airtables skript- och webhook-funktioner – det fungerade perfekt och sparade oss mycket tid.

3. Zoho Creator (bäst för apputveckling med låg kod för automatisering av arbetsflöden)

Tänk om din low-code-app kunde göra mer än bara följa order? Zoho Creators Zia AI ger smarta förutsägelser, sentimentanalys och datainsikter direkt i dina arbetsflöden, så att dina appar inte bara körs – de lär sig.

Inbyggda betalningsintegrationer som PayPal och Razorpay hanterar transaktioner smidigt utan behov av extra verktyg. Det är en fördel jämfört med Quickbase, som är beroende av betalningsintegrationer via Zapier eller Pipedream.

Zoho Creators bästa funktioner

Förenkla apputvecklingen med en low-code-plattform som är enkel att använda men tillräckligt kraftfull för komplexa arbetsflöden.

Få insikter i realtid med business intelligence (BI)-analyser och interaktiva instrumentpaneler.

Anslut till befintliga verktyg med hjälp av förkonfigurerade integrationer och REST-API:er.

Säkerställ tillförlitlighet med 99,9 % drifttid och säkerhet i företagsklass.

Begränsningar för Zoho Creator

Begränsningar för import av underformulär, formelfält och filuppladdningar kan göra komplexa data svåra att hantera.

AI-funktioner som förutsägelser, OCR och AR har användningsbegränsningar, vilket begränsar avancerade arbetsflöden.

Priser för Zoho Creator

Standard : 12 USD/månad per användare

Professional : 30 $/månad per användare

Enterprise : 37 $/månad per användare

Flex: Anpassade priser; tillgängligt på årsbasis

Betyg och recensioner för Zoho Creator

G2 : 4,3/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 160 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Creator?

En G2-recension säger:

Det bästa med Zoho Creator är dess kodfria plattform, som gör det möjligt för oss att skapa applikationer för våra företag utifrån våra behov utan att behöva skriva fasta kodrader. Det är också ett enkelt sätt att hämta data från formulär och skapa grafer utifrån dem, som om du hade flera formulär som var länkade till varandra och kunde extrahera information från alla.

Det bästa med Zoho Creator är dess kodfria plattform, som gör det möjligt för oss att skapa applikationer för våra företag utifrån våra behov utan att behöva skriva fasta kodrader. Det är också ett enkelt sätt att hämta data från formulär och skapa grafer utifrån dem, som om du hade flera formulär som var länkade till varandra och kunde extrahera information från alla.

4. Smartsheet (bäst för projektledning med kalkylblad)

Smartsheet erbjuder ett intuitivt gränssnitt i kalkylbladsstil med inbyggda vyer för rutnät, kort, Gantt och kalender – utan extra installation. Spårning av kritiska vägar hjälper team att omedelbart identifiera flaskhalsar, en inbyggd funktion som Quickbase saknar.

Smartsheet förenklar också automatiseringen av arbetsflöden med kodfria regler för varningar, godkännanden och uppgiftsfördelning, vilket håller processerna igång utan manuellt arbete. Detta gör det till ett strukturerat, visuellt och lättanvänt alternativ till Quickbases mer databasintensiva tillvägagångssätt, särskilt för team som hanterar flera projekt samtidigt.

Smartsheets bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden och synkronisera data mellan appar med Bridge för smartare processer.

Kartlägg och koppla samman stora datamängder mellan kalkylblad och rapporter med DataMesh.

Ladda upp, överför och centralisera data från CRM-system, ERP-system och databaser med Data Shuttle.

Hantera digitala tillgångar enkelt med Brandfolder för smidig organisation och distribution.

Säkra känslig data med kundhanterade krypteringsnycklar (CMEK) för full kontroll.

Smartsheets begränsningar

Saknar vissa avancerade funktioner som finns i Excel eller Google Sheets, såsom att duplicera kolumner eller infoga data i flera celler samtidigt.

Mobilappen kan vara buggig och kräver ofta en ominstallation för att åtgärda krascher.

Priser för Smartsheet

Gratis

Pro : 12 $/månad per användare

Företag : 24 $/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

Avancerad arbetshantering: Anpassade priser

Smartsheet-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 19 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Smartsheet?

En G2-recension säger:

Jag gillar att Smartsheet är så mångsidigt och kan användas för många olika tillämpningar. Ibland använder jag det bara som en mer avancerad och interaktiv version av Excel, andra gånger kan man dra nytta av dess instrumentpanel och automatiseringsfunktioner för att skapa mycket kraftfulla verktyg som kan göra arbetet mycket enklare och mer organiserat.

Jag gillar att Smartsheet är så mångsidigt och kan användas för många olika tillämpningar. Ibland använder jag det bara som en mer avancerad och interaktiv version av Excel, andra gånger kan man dra nytta av dess instrumentpanel och automatiseringsfunktioner för att skapa mycket kraftfulla verktyg som kan göra arbetet mycket enklare och mer organiserat.

5. Appian (Bäst för automatisering av komplexa affärsprocesser med robotiserad processautomatisering)

Appian utmärker sig med processorkestrering, vilket säkerställer sömlös samordning mellan mänskliga uppgifter och digital automatisering. Dess dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att bygga företagsapplikationer, medan datafabric-tekniken förenar data från flera källor utan komplex kodning.

Verktyget utmärker sig också inom AI-driven dokumenthantering och avancerad ärendehantering, vilket gör det till ett starkt val för organisationer som hanterar komplexa arbetsflöden. Med inbyggd automatisering för godkännanden, uppgiftsfördelning och integrationer med viktiga företagsverktyg effektiviserar det verksamheten samtidigt som allt hålls sammankopplat.

Appians bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden med RPA, AI och IDP för snabbare utförande

Samla affärsdata med en integrerad datafabric

Få insikter i realtid med dynamisk rapportering och processintelligens

Förbättra användarupplevelsen med mobilanpassade appar och webbportaler

Hantera komplexa ärenden med modulära, skalbara applikationer

Appians begränsningar

Kodningskunskaper krävs för avancerade funktioner.

Ingen möjlighet att tilldela kommentarer till specifika teammedlemmar

Appians priser

Anpassade priser

Appian-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (70+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Appian?

En recension på Capterra säger:

Det är enkelt att konfigurera integrationer med tredjepartssystem, fördefinierade standardlayouter och UI-komponenter samt kraftfulla processmodellfunktioner är utmärkta.

Det är enkelt att konfigurera integrationer med tredjepartssystem, fördefinierade standardlayouter och UI-komponenter samt kraftfulla processmodellfunktioner är utmärkta.

👀 Visste du att? Accenture förutspår att AI kan stödja eller öka 40 % av arbetstiden! Inom utveckling av anpassade appar med låg kodnivå innebär det snabbare arbetsflöden, smartare automatisering och mindre manuellt arbete.

6. Mendix Platform (bäst för snabb apputveckling och processautomatisering)

Generativ AI och andra tekniker kan automatisera 60 till 70 % av arbetsuppgifterna, vilket minskar repetitiva uppgifter som datainmatning och filhantering. Mendix tar detta ett steg längre med Maia, sin AI-assistent, som föreslår mikroflöden, widgets och logikkomponenter för att påskynda utvecklingen.

Dess komponerbara arkitektur säkerställer modularitet, vilket gör det möjligt för team att snabbt sätta ihop och återanvända applikationskomponenter, vilket gör det enklare att anpassa sig till föränderliga affärsbehov.

Mendix Platforms bästa funktioner

Hantera komplexa uppgifter utan ansträngning med en avancerad IDE och AI-drivna verktyg.

Bygg ett modulärt företag med färdiga integrationer, mallar och tillägg.

Påskynda utvecklingen med AI-assisterade funktioner och anpassade ML-modeller

Distribuera var som helst med ett enda klick – offentlig, privat eller hybridmoln

Begränsningar för Mendix-plattformen

Data Grid har rubriker för sortering, men stöder inte klickbara åtgärder, så det går inte att öppna detaljer i ett popup-fönster direkt från tabellen.

Priser för Mendix Platform

Gratis

Standard : från 1027 $ per månad (900 € per månad)

Premium: Anpassade priser

Mendix Platform – betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mendix Platform?

En G2-recension säger:

Mendix är en fantastisk plattform med låg kodning och ingen kodning som har stor potential att möjliggöra snabb applikationsutveckling inom företaget. Det bästa med Mendix är projektets TAT (Turn around time). Med hjälp av Mendix kan vi enkelt leverera en applikation på tre veckor från grunden, från utveckling till distribution, vilket vanligtvis tar månader med traditionell kodning.

Mendix är en fantastisk plattform med låg kodning och ingen kodning som har stor potential att möjliggöra snabb applikationsutveckling inom företaget. Det bästa med Mendix är projektets TAT (Turn around time). Med hjälp av Mendix kan vi enkelt leverera en applikation på tre veckor från grunden, från utveckling till distribution, vilket vanligtvis tar månader med traditionell kodning.

🧠 Rolig fakta: Rötterna till low-code-utveckling går tillbaka till 1980- och 1990-talet med framväxten av verktyg för snabb applikationsutveckling (RAD) som Borlands Delphi, PowerBuilder och Microsofts Visual Basic.

7. Caspio (Bäst för småföretag som vill bygga anpassade databasapplikationer utan kodningskunskaper)

via Caspio

När det gäller integrationer eliminerar Caspios inbyggda REST API behovet av de omständliga lösningar som Quickbase-användare ofta tvingas använda.

Caspios bästa funktioner

Snabba upp utvecklingen med en AI-driven assistent för appplanering och design.

Utöka funktionaliteten med REST API och SQL-funktioner

Hantera onlinebetalningar på ett säkert sätt med inbyggd integration med PayPal och Stripe.

Lagra och hantera filer med FileStor CDN och molnlagringstjänster

Utnyttja en SQL-databas i företagsklass med hög skalbarhet och säkerhet.

Caspios begränsningar

Vissa kunder upplever att DataPage-begränsningen är restriktiv, även för betalda abonnemang med stora sidbehov.

Webhook-meddelanden är begränsade till 10 MB.

Caspios priser

Lite : 100 $/månad

Plus : 300 $/månad

Företag : 600 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Caspio-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Caspio?

En recension på Capterra säger:

Caspio-plattformen var enkel att använda och jag kunde komma igång med en applikation inom en vecka efter att jag lärt mig programvaran. Deras kundtjänst är fantastisk och mycket hjälpsam när det gäller alla problem jag har haft.

Caspio-plattformen var enkel att använda och jag kunde komma igång med en applikation inom en vecka efter att jag lärt mig programvaran. Deras kundtjänst är fantastisk och mycket hjälpsam när det gäller alla problem jag har haft.

8. Oracle APEX (bäst för att bygga appar i företagsklass med Oracle Cloud-integration)

Oracle APEX är en low-code-plattform utformad för att bygga webbapplikationer som är säkra och skalbara, med minimal kodning. En av dess mest framstående funktioner är Interactive Reports, som gör det möjligt för användare att filtrera, söka, sortera och anpassa datavyer efter sina behov.

Plattformen innehåller även AI-drivna funktioner, inklusive APEX AI Assistant, som hjälper utvecklare att generera, optimera och felsöka SQL-frågor samt förfina HTML, JavaScript och PL/SQL.

Oracle APEX bästa funktioner

Redigera flera rader samtidigt med interaktiva tabeller – klicka, redigera, spara, precis som i ett kalkylblad.

Visualisera data med Oracle JET-diagram – stapel-, cirkel-, linje- och andra diagram.

Sök och manipulera REST-datakällor med SQL; inga databaslänkar behövs.

Aktivera PWA-funktionalitet i ett steg för offlineåtkomst och mobiloptimering

Lokalisera enkelt med XLIFF-baserad översättning, nummerformatering och RTL-stöd.

Begränsningar för Oracle APEX

APEX kan få dig att känna dig utanför om du inte tillhör Oracle-ekosystemet.

Kräver en viss inlärningskurva, särskilt om du inte är bekant med Oracles miljö.

Priser för Oracle APEX

Alltid gratis

APEX Application Development Service : 122 USD/månad

APEX med Autonomous Database: 502 $/månad

Oracle APEX-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Oracle APEX?

En recension på Capterra säger:

Mina favoritfunktioner är att omvandla kalkylblad till appar, extern datadelning och möjligheten att skala och distribuera appar antingen i molnet eller lokalt.

Mina favoritfunktioner är att omvandla kalkylblad till appar, extern datadelning och möjligheten att skala och distribuera appar antingen i molnet eller lokalt.

9. Monday.com (Bäst för att skapa anpassningsbara arbetsflöden)

Till skillnad från Quickbase, som kräver kodning för avancerad anpassning, gör Monday.com:s Apps Framework det möjligt för användare att skapa anpassade appar, instrumentpaneler och integrationer med lite eller ingen kodning.

Dess automatiseringsrecept hanterar repetitiva uppgifter, vilket minskar behovet av skript, medan över 200 inbyggda integrationer ansluter sömlöst till verktyg som Slack, Google Workspace och Salesforce.

Monday.com bästa funktioner

Planera och genomför sprintar effektivt med prioritering av funktioner och visualisering av roadmap.

Automatisera utvecklarens arbetsuppgifter för att eliminera manuellt arbete och öka produktiviteten.

Spåra framsteg med realtidsanalyser och upptäck trender över sprints

Samordna team med delbara roadmaps och kollaborativa produktwikis

Integrera med GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket, Slack, Zapier, Zendesk och mer för att synkronisera kod, spåra problem, automatisera arbetsflöden och centralisera samarbetet.

Använd AI-drivna verktyg för att kategorisera buggar, sammanfatta dokument och tilldela uppgifter direkt.

Begränsningar för Monday.com

Alternativen för automatisering och integration kan vara överväldigande, vilket gör det svårt för nya användare att hitta rätt.

Användare kan inte se alla anteckningar som är kopplade till en uppgift utan att öppna dem individuellt, vilket kan bromsa arbetsflödet.

Priser för Monday.com

Gratis

Basic : 12 USD/användare per månad

Standard : 14 USD/användare per månad

Pro : 24 $/användare per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 12 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday?

En G2-recension säger:

Vissa funktioner kräver avancerad konfiguration för att fungera effektivt, till exempel beroenden eller komplexa automatiseringar, vilket kan bromsa onboarding av nya medarbetare. Dessutom är mobilappen inte lika smidig när det gäller hantering av stora tavlor eller uppdateringar med hög volym, vilket begränsar flexibiliteten när du är på språng.

Vissa funktioner kräver avancerad konfiguration för att fungera effektivt, till exempel beroenden eller komplexa automatiseringar, vilket kan bromsa onboarding av nya medarbetare. Dessutom är mobilappen inte lika smidig när det gäller hantering av stora tavlor eller uppdateringar med hög volym, vilket begränsar flexibiliteten när du är på språng.

🧠 Rolig fakta: Forrester Research introducerade först termen ”low-code development” i en rapport från 2011 som diskuterade nya produktivitetsplattformar för anpassade applikationer.

10. Kintone (Bäst för att skapa anpassade appar och arbetsflöden för småföretag)

Kintone håller all kommunikation inom dina arbetsflöden, så att ingenting går förlorat i virrvarret.

En annan stor fördel? Dess detaljerade behörighetsinställningar. Administratörer kan kontrollera åtkomsten på fält-, post- och appnivå – vilket går längre än Quickbases rollbaserade behörigheter. Behöver du dölja specifika fält eller justera synligheten baserat på villkor? Kintone gör det enkelt och ger teamen större flexibilitet i hanteringen av känslig data samtidigt som samarbetet förblir smidigt.

Kintones bästa funktioner

Anpassa över 25 typer av datafält med villkor

Skapa unika vyer och visualisera data med diagram och grafer

Länka relaterade appar för att eliminera dubbelarbete och centralisera information.

Automatisera arbetsflöden, ställ in påminnelser och få aviseringar i realtid.

Kontrollera åtkomsten med detaljerade behörigheter och spåra ändringar med revisionshistorik.

Begränsningar för Kintone

Om du anger för många filtervillkor kan det hända att skärmen "Visa" inte öppnas.

Enstaka filbilagor är begränsade till en maximal storlek på 1 GB.

Kintone-priser

Professional: 16 USD per användare och månad

Anpassad: 20 USD per användare och månad (minst 5 användare krävs)

Kintone-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Kintone?

En G2-recension säger:

Vi behövde flytta vårt prognos- och prissättningssystem från Excel till ett databasformat. Jag älskar att vi har alla funktioner i Excel med alla behörigheter och flexibiliteten hos en databas. Vi kunde implementera ett fullt fungerande system på en bråkdel av tiden och fortfarande ha all den flexibilitet som vi älskade med Excel. Migreringen gick mycket bra och installationen var enkel. Jag har sagt till flera vänner i branschen att de borde titta på Kintone. Vi använder det varje dag med hela vårt team och integrerar det i vårt domo-system för rapportering.

Vi behövde flytta vårt prognos- och prissättningssystem från Excel till ett databasformat. Jag älskar att vi har alla funktioner i Excel med alla behörigheter och flexibiliteten hos en databas. Vi kunde implementera ett fullt fungerande system på en bråkdel av tiden och fortfarande ha all den flexibilitet som vi älskade med Excel. Migreringen gick mycket bra och installationen var enkel. Jag har sagt till flera vänner i branschen att de borde titta på Kintone. Vi använder det varje dag med hela vårt team och integrerar det i vårt domo-system för rapportering.

Hitta det perfekta Quickbase-alternativet för ditt team

Quickbase är utmärkt för anpassade applikationer, men det kan vara dags att byta om dess begränsningar – priser, integrationsbrister eller en brant inlärningskurva – hindrar dig.

Det rätta alternativet ska passa ditt arbetsflöde, kunna skalas upp i takt med ditt företag och erbjuda flexibilitet utan rigida strukturer.

ClickUp kombinerar projektledning med anpassningsbara arbetsflöden, automatisering och samarbete i realtid. Skapa arbetsflöden utan kod, följ projekt från start till mål och håll ditt team samordnat – allt på ett och samma ställe.

Letar du efter en flexibel allt-i-ett-lösning?