Bästa AI PNG-generatorn för att skapa högkvalitativa transparenta bilder

1966 ombads en grupp barn att förutspå hur livet skulle se ut i framtiden – närmare bestämt hur livet skulle se ut i början av 2000-talet.

Deras svar varierade från oro över bostäder till entusiasm över framtida bekvämligheter. Men en förutsägelse stack ut: automatisering – och de hade rätt.

Idag kan AI-drivna verktyg generera nästan vad som helst på några sekunder, inklusive högkvalitativa transparenta PNG-bilder. Detta är särskilt användbart för designers och företag, eftersom det gör det möjligt för dem att uttrycka sina idéer visuellt med enkla kommandon.

För att hjälpa dig spara tid, skapa bilder och påskynda din kreativa process har vi sammanställt en lista över de bästa AI PNG-generatorerna som du kan använda direkt.

De bästa AI PNG-generatorerna i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Samarbetsbaserade AI-genererade bilder Inbyggd AI-bildgenerator, whiteboards i realtid, text-till-bild-prompter, projektledning Gratis; betald från 7 $/månad Adobe Firefly Högkvalitativa AI-bilder i alla medier Förinställningar för text-till-bild, sömlös Adobe CC-integration, kommersiellt färdigt innehåll Gratis; kostar från 9,99 $/månad Canva AI Tillgängliga, allt-i-ett AI-designverktyg Magic Studio, bakgrundsborttagning, Dream Lab för text-till-bild, molnsamarbete Gratis; betald från 10 $/månad Picsart AI Snabba, nybörjarvänliga kreativa verktyg Bakgrundsborttagning med ett tryck, AI-förstärkare, mobilvänligt gränssnitt, sociala mallar Gratis; betald från 13 $/månad Midjourney Konstnärlig kontroll och surrealistiska bilder Discord/webbapp, bildzoom/panorering, snabb stilisering, avancerade inställningar Endast betalt; från 10 $/månad Runway ML AI-videogenerering Text-/video-/bildgenerering, Gen-3, avancerad redigering, varumärkessamarbeten Gratis; betald från 15 $/månad DALL·E 3 Enkel och exakt bildgenerering Sömlöst med ChatGPT, säker innehållsgenerering, grundläggande retuschering Gratis (med vattenstämpel); ChatGPT Plus 20 $/månad Fotor AI Gratis, bred variation Dussintals konstnärliga förinställningar, stöd för text/bild-till-bild, ansiktsbyte, grundläggande fotoverktyg Gratis; betald från 8,99 $/månad Leonardo AI Spelresurser och snabb anpassning Stilförinställningar, anpassade modeller, Discord-community Gratis; betald från 10 $/månad NightCafe Community-driven AI-konstgenerering Stort utbud av modeller, utmaningar, dagliga gratiskrediter, plattformsoberoende Gratis; betalas från 5,99 $/månad Jasper Art Marknadsföringsmaterial i stor skala Obegränsad generering, kontroller för varumärkesstil, borttagning av bakgrund Betald; från 39 $/månad

Vad ska du leta efter i en AI PNG-generator?

Innan du väljer rätt AI PNG-bildgenerator, fundera ut vilka bilder du vill skapa. Produktbilder för kommersiella ändamål? Unik grafik för marknadsföringsmaterial eller digital konst med transparent bakgrund?

När det är klart finns det några viktiga funktioner du bör tänka på när du väljer verktyg:

Text-till-bild-verktyg som omvandlar enkla uppmaningar till fullständiga PNG-bilder med bara några få klick.

Alternativ för att ladda upp och remixa bilder med oändliga möjligheter med hjälp av AI-genererat innehåll.

Bildbeskrivningsfunktioner som analyserar och genererar innehåll från uppladdade foton

Ett intuitivt gränssnitt som förenklar den kreativa processen

Anpassningskontroller för bildförhållanden, färgfilter och bakgrunder

Högupplöst utskrift som garanterar skarpa detaljer och tydliga kanter

Ett brett utbud av konstnärliga stilar som passar allt från minimalistiska ikoner till oljemålningsestetik.

De bästa AI PNG-generatorerna

Här är den kompletta listan över de bästa AI PNG-generatorerna.

Dessa AI-konstgeneratorer är utformade för att hjälpa dig att skapa högupplösta PNG-bilder med transparent bakgrund – perfekt anpassade till ditt varumärke, din bildstil och din konststil.

1. ClickUp (Bäst för samarbetsbaserade AI-genererade bilder)

Det finns många AI-bildgeneratorer på marknaden, men väldigt få kombinerar AI-drivna verktyg med fullskalig projektledning.

Som den ultimata appen för arbete gör ClickUp livet mycket enklare för designteam genom att integrera kraftfulla AI-verktyg direkt i deras dagliga arbetsflöde.

En av de coolaste funktionerna är AI Image Generator, som är inbyggd direkt i ClickUp Whiteboards. Det innebär att du kan förvandla dina idéer till högkvalitativa PNG-bilder genom att bara beskriva vad du vill ha – utan att behöva hoppa mellan olika appar eller vänta på inspiration.

Uppgift: ”Skapa en bild av en hjärna med neuroner som avfyras runt omkring den.”

Se resultatet i bilden nedan!

Skapa bilder med hjälp av AI i ClickUp Whiteboards med hjälp av uppmaningar

Oavsett om du brainstormar koncept, skissar på användarflöden eller bara behöver en snabb bild för ett möte kan du skapa bilder på plats och släppa dem direkt på din whiteboard.

Whiteboards är en revolutionerande lösning för samarbete. De gör det möjligt för hela teamet att arbeta tillsammans i realtid och lägga till klisterlappar, former och nu även AI-genererade bilder – allt på ett och samma ställe. Du kan enkelt flytta runt saker, koppla ihop idéer och till och med omvandla whiteboard-element till genomförbara uppgifter med ett enda klick.

Behöver du extra hjälp med den kreativa inriktningen? ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten, utnyttjar maskininlärning och konstdatabaser för att hjälpa designteam:

✅ Skapa smartare textprompter

✅ Övervinna kreativa blockeringar

✅ Förbättra dina AI-genererade bilder

Förverkliga dina idéer med ClickUp Brain

Genom att kombinera AI-driven bildgenerering med samarbetswhiteboards och robust projektledning samlar ClickUp for Design teams allt ditt team behöver på en och samma plattform. Du kan lagra tillgångar, hantera feedback och hålla koll på varje steg i din kreativa process utan att någonsin lämna ClickUp. Det är ett smartare, snabbare och mer sammankopplat sätt att designa tillsammans.

ClickUps bästa funktioner

Använd AI-drivna uppmaningar för att snabbt skapa högkvalitativt innehåll och visuella idéer.

Markera valfri text och förbättra den med hjälp av den integrerade AI-verktygsfältet.

Generera automatiskt sammanfattningar och åtgärdspunkter för att effektivisera designarbetsflöden och projektledning.

Översätt innehåll, korrigera grammatik och finslipa texter inom samma plattform.

Samarbeta i realtid med ClickUp Whiteboards – perfekt för visuell brainstorming, skisser och AI-genererade bilder.

Starta uppgifter direkt från ClickUp Whiteboards för att fånga kreativa idéer direkt.

Använd mallar för att utforma arbetsflöden som stöder din designprocess

Lämna tydliga instruktioner på bilder med ClickUps programvara för bildkommentarer.

Använd ClickUp Clips för att guida ditt team genom detaljerad feedback

Begränsningar för ClickUp

Plattformens breda utbud av funktioner kan kännas överväldigande för nya användare.

ClickUp-priser:

ClickUp-betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

En G2-recension säger:

Clickup är extremt flexibelt att använda och erbjuder många funktioner som annars skulle kräva ytterligare verktyg. Den initiala installationen och introduktionen till verktyget är mycket komplex i början, men hanterbar. Priset är helt rimligt och motiverat. Jag använder Clickup i mitt dagliga arbete och är nöjd.

2. Adobe Firefly (Bäst för högkvalitativa AI-genererade bilder i olika medier)

via Adobe

Adobe Firefly erbjuder en allt-i-ett-kreativ svit för att producera bilder, video, ljud, vektor- och grafiska designmallar.

Adobe Firefly är ett AI-verktyg för designers, marknadsförare och innehållsskapare som för in kraften i AI PNG-generering i Adobes pålitliga kreativa ekosystem.

Oavsett om du vill skapa fantastiska bilder med transparent bakgrund, utforska nya konstnärliga stilar eller experimentera med text-till-bild-arbetsflöden, ger detta verktyg dig full kreativ kontroll. Ännu bättre är att det är sömlöst integrerat i verktyg som Photoshop, Illustrator och Adobe Express.

Adobe Fireflys bästa funktioner

Upplev text-till-bild med imponerande förinställda konstnärliga stilar och effekter

Njut av precis kontroll över bildförhållandet för alla PNG-bilder

Skapa videor, ljud och AI-bilder med samma intuitiva gränssnitt.

Integrera med Photoshop, Illustrator och Adobe Express

Skapa säkert, kommersiellt färdigt innehåll

Begränsningar för Adobe Firefly

Inget negativt stöd för att utesluta oönskade element

Videoklipp är begränsade till fem sekunders längd.

Text i genererade bilder visas ofta förvrängd eller felaktig.

Priser för Adobe Firefly

Gratis

Firefly Standard : 9,99 $/månad per användare

Firefly Pro : 29,99 $/månad per användare

Firefly Premium : 199,99 $/månad per användare

Creative Cloud All Apps: 59,99 $/månad per användare

Adobe Firefly-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Adobe Firefly

En G2-recension säger:

Adobe Firefly är otroligt intuitivt, särskilt om du är bekant med Adobes ekosystem. Jag tycker att det är användbart för att snabbt generera idéer och skapa högkvalitativt innehåll för sociala medier utan att behöva omfattande designkunskaper.

✨ Kul fakta: AI-bildgeneratorer kan lära sig vilken stil som helst från vilken konstnär som helst och omvandla sina algoritmer och sin vision till en digital pensel som efterliknar allt från renässanskonst till moderna abstrakta mönster.

via Canva

Canva är redan ett populärt grafiskt designverktyg tack vare sina lättanvända funktioner.

Med AI erbjuder Canva sina funktioner Magic Studio och Dream Lab, som gör det möjligt för användare att enkelt skapa AI-bilder, förbättra foton, ta bort bakgrunder, justera färger och omformatera designer med hjälp av enkla text- och bildprompter.

Dessutom är Canva helt molnbaserat, vilket innebär att du kan arbeta var som helst och på vilken enhet som helst.

Canva AI:s bästa funktioner

Njut av text-till-bild via Dream Lab för snabba, vackra AI-genererade bilder.

Få tillgång till AI-verktyg för borttagning av bakgrund, storleksändring och förbättring

Skapa innehåll för alla större plattformar med optimerade bildförhållanden

Använd tusentals mallar för stilguider , varumärkespaket och smidigt teamsamarbete.

Begränsningar för Canva AI

Vissa funktioner kan upplevas som begränsade för professionella designers.

AI-genererad text i bilder kan verka inkonsekvent eller felaktig.

Priser för Canva AI

Gratis

Canva Pro : 15 $/månad per användare

Canva Teams : 10 $/månad per användare

Canva Enterprise: Anpassad prissättning

Canva AI-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (4 450+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (45+ recensioner)

Vad användarna säger om Canva AI

En recension på Reddit säger:

En av de smarta funktionerna är Magic Media, som låter dig omvandla text till bilder, videor eller grafik. Du skriver bara in vad du vill ha, så skapar Canva det åt dig. Detta kan spara dig från att leta efter den perfekta stockbilden eller försöka lista ut hur du själv ska skapa en grafik.

💡 Proffstips: Har du svårt att komma igång med Figma eller tycker du att det är för dyrt? Best Figma Alternatives & Competitors presenterar 10 toppverktyg som är enklare att använda, prisvärda och ändå kraftfulla för kollaborativ design.

4. Picsart AI (Bäst för snabb, nybörjarvänlig bild- och videoredigering)

via Picsart

Picsart var en av de första kreativa programvarorna som utvecklades för både nybörjare och småföretag. Tillägget av AI hjälper dig att snabbt gå från idé till genomförande.

Med verktyg som AI Image Generator, AI Background Remover och AI Enhance kan användare skapa högkvalitativa bilder på några minuter. Picsarts mobilapp är särskilt populär och erbjuder enkel redigering på språng, från AI PNG-bildgenerering till mallar som är redo för sociala medier.

Du får också tillgång till över 20 generativa AI-verktyg, inspiration från communityn via "Spaces" och funktioner som är skräddarsydda för kreatörer inom olika branscher – från mode till fastigheter.

Picsart AI:s bästa funktioner

Skapa AI-genererade bilder, GIF-filer och korta videor med hjälp av enkla textkommandon.

Använd AI-verktyg med ett enda tryck, såsom bakgrundsborttagning, stilöverföring och objektersättning.

Utforska ett intuitivt gränssnitt för mobiler och webben – perfekt för nybörjare.

Njut av massredigering, varumärkespaket och verktyg för samarbete i realtid.

Få tillgång till PNG-nedladdningar, anpassade teckensnitt och flera bildförhållanden

Begränsningar för Picsart AI

Vissa AI-verktyg kräver ytterligare köp i appen (t.ex. för att skapa avatarer).

Gränssnittet kan kännas rörigt eller komplicerat för nya användare på webben.

Avancerade funktioner ligger fortfarande efter professionella verktyg som Adobe Photoshop.

Picsart AI-priser

Gratis

Plus : 13 $/månad per användare

Pro : 15 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Picsart AI-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (575+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Picsart AI

En G2-recension säger:

Jag gillar att Picsart har så många mallar och fotoredigeringsverktyg som hjälper mig att fixa, justera och göra mina foton extra speciella. Fantastiska verktyg för fotoredigering av familjefoton och sociala medier. Verktygen är mycket lätta att använda för att implementera det du behöver för ditt arbete. Jag använder Picsart hela tiden för mina foton och har aldrig behövt kontakta kundsupporten eftersom det har varit mycket enkelt att integrera i mina processer, men jag är säker på att kundsupporten skulle vara utmärkt med tanke på produktens kvalitet.

💡 Proffstips: Har du svårt att organisera teamets idéer utöver punktlistor? Hur man skapar en idétavla för brainstorming visar dig hur du använder visuella tavlor för att väcka kreativitet, strukturera samarbete och omvandla kaotiska tankar till genomförbara planer.

📮 ClickUp Insight: Hälften av våra användare möter utmaningar när de börjar använda AI – 23 % vet inte var de ska börja och 27 % känner att de behöver mer utbildning för avancerade uppgifter. ClickUp bryter ner den barriären med ett chattliknande gränssnitt som är lika enkelt som att skicka sms. Team kan börja med grundläggande uppmaningar och smidigt upptäcka kraftfulla automatiseringsfunktioner – utan brant inlärningskurva och utan krångel.

5. Midjourney (Bäst för konstnärlig kontroll och surrealistiska, effektfulla bilder)

via Midjourney

Midjourney började som ett Discord-baserat verktyg. Midjourney är känt för sina fantastiska bilder, surrealistiska stilar, unika touch och filmiska kompositioner och är mycket populärt bland digitala konstnärer, marknadsförare och kreatörer som vill tänja på gränserna.

Med Midjourney kan du skapa AI PNG-bilder, konceptkonst och fantastiska landskap med extrem stilistisk kontroll med hjälp av enkla eller avancerade textprompter.

Detta populära verktyg erbjuder nu även en webbapp med flexibla planer och stöd för transparent bakgrund.

Midjourneys bästa funktioner

Njut av klassledande bildgenereringskvalitet med oöverträffad kontroll över den konstnärliga stilen.

Använd iterativa bildvariationer, zoom, panorering och bildförstoring.

Ladda upp referensbilder för att styra bildstil och karaktärskonsistens

Finjustera intensitet, stil och bildförhållande med avancerade inställningar.

Bli en del av en aktiv community och galleri för att utforska och få snabb inspiration.

Begränsningar för Midjourney

Ingen gratisplan tillgänglig för närvarande

Stealth Mode (privat bildskapande) är endast tillgängligt i högre nivåer av abonnemang.

Gränssnittet kan kännas överväldigande för nybörjare.

Midjourney-priser

Basic : 10 $/månad per användare

Standard : 30 $/månad per användare

Pro : 60 $/månad per användare

Mega: 120 $/månad per användare

Midjourney-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (85+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Midjourney

En recension på Trustpilot säger:

Det mest användarvänliga gränssnittet bland alla AI-bildgeneratorer. Det går inte in på detaljer (som Stable Diffusion), utan gör det som användaren behöver.

💡 Proffstips: Känner du dig begränsad av Midjourneys prissättning eller support? De bästa alternativen och konkurrenterna till Midjourney för AI-bildgenerering lyfter fram 11 kraftfulla verktyg som erbjuder mer flexibilitet, bättre support och unika kreativa funktioner.

6. Runway ML (Bäst för AI-videogenerering och multimedieberättande)

via Runway

Runway omdefinierar hur vi skapar visuella berättelser – med AI-verktyg som är särskilt utvecklade för filmskapare, designers och innehållsskapare.

Från musikvideor till reklamfilmer och långfilmer – med Runways Gen-3 Alpha- och Act-One-modeller kan användarna skapa högkvalitativa, kontrollerbara videor med bara några få kommandon.

Runway stöder även samarbetsredigering, lagring av tillgångar, anpassade röster och mycket mer – allt i ett rent och professionellt gränssnitt.

Ett annat imponerande faktum är att varumärken som Lionsgate och Madonna redan använder den.

Runways bästa funktioner

Använd text-till-video, video-till-video och bild-till-video-generering med hög realism.

Njut av avancerade fotoredigeringsfunktioner som slow motion, bakgrundsborttagning och ansiktsoskärpa.

Använd anpassad röstskapande för AI-läppsynkronisering och text-till-tal-arbetsflöden

Navigera i ett rent, intuitivt användargränssnitt som stöder teamsamarbete i realtid.

Begränsningar för landningsbanor

Brant inlärningskurva för nybörjare som inte är bekanta med videoverktyg

Kräver en stark internetanslutning och modern hårdvara.

Vattenstämplar och tidsbegränsningar gäller för användare av gratisplanen.

Runway-prissättning

Gratis

Standard : 15 $/månad per användare

Pro : 35 $/månad per användare

Obegränsat : 95 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Runway-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Runway

En recension på Product Hunt säger:

Priserna är alldeles för höga. Om du tecknar ett obegränsat (Relaxed) abonnemang tar det cirka 20 minuter att generera en 10 sekunder lång video. Du kan inte heller köa videor, utan måste vänta tills de är färdiga en efter en. AI:n missförstår din uppmaning hälften av gångerna. Det gör att du förlorar tid och krediter. Sedan finns det den överkänsliga censuren. Till och med personer i kortärmade t-shirts är för riskabla. De berättar inte heller vad problemet är. Medan du försöker lista ut vad problemet egentligen är, blir ditt konto avstängt. De säger att du kan överklaga detta, men det är en lögn. De nämner bara att deras beslut är slutgiltigt, ger ingen förklaring och ber dig att gå därifrån. Allt är bättre än denna överprissatta röra.

✨ Rolig fakta: Världens första digitala konstverk kom från ett ombyggt luftvärnssystem. Under andra världskriget omvandlade John Whitney och hans bror James en analog dator – ursprungligen byggd för att spåra fiendens flygplan – till en banbrytande ritmaskin som skulle bli grunden för datorgenererad digital konst.

📖 Läs också: Viktiga exempel på Midjourney-prompts för konstnärer och designers

7. DALL·E 3 (Bäst för enkel, exakt AI-bildgenerering via ChatGPT)

via DALL E

DALL·E 3 är OpenAI:s senaste bildgenerator, som är lika populär som ChatGPT. Denna AI-bildgenerator är djupt integrerad i ChatGPT, vilket gör det möjligt för användare att brainstorma idéer, förfina uppmaningar och redigera genererade bilder.

Oavsett om du vill ha en fotorealistisk scen eller en fantasifull skiss, gör DALL·E 3 ett fantastiskt jobb med att tolka textbeskrivningar för både korta och komplexa uppmaningar. Den innehåller också ett grundläggande inpainting-verktyg som låter dig modifiera specifika områden av din text till bild, allt inom ChatGPT:s intuitiva gränssnitt.

Till skillnad från andra verktyg är DALL·E 3 optimerat för användarvänlighet framför kontroll – för att generera snabba, polerade bilder utan en brant inlärningskurva.

DALL·E 3 bästa funktioner

Skapa detaljerade bilder av hög kvalitet från korta eller långa textprompter

Dra nytta av enkel retuschering som ingår för lokala bildredigeringar.

Använd via Bing Image Creator eller med ChatGPT Plus

Njut av säkert, kommersiellt användbart innehåll med inbyggda skyddsfunktioner.

Begränsningar för DALL·E 3

Ingen stöd för bilduppladdning, stilreferenser eller canvasutvidgning.

Saknar den detaljerade kontroll som finns i verktyg som Midjourney eller Stable Diffusion.

Genererar inte offentliga personer eller känsligt innehåll.

Priser för DALL·E 3

Gratis (med vattenstämpel)

ChatGPT Plus: 20 $/månad per användare

DALL·E 3 betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger användarna om DALL. E 3?

En recension på Capterra säger:

DALL-E 3 genererar mycket detaljerade, kreativa och visuellt slående bilder som stämmer väl överens med uppgifterna. Dess förmåga att tolka komplexa beskrivningar, generera fantasifulla bilder och upprätthålla enhetlig bildkvalitet är imponerande. Integrationen med textbaserade verktyg förbättrar användbarheten och gör det tillgängligt för både nybörjare och proffs. Dessutom gör förbättringarna i realism och konstnärlig mångsidighet att det sticker ut för olika kreativa projekt.

8. Fotor AI Image Generator (Bästa gratis bildgeneratorn med stort utbud av stilar)

via Fotor AI

Fotors AI Image Generator är skapad för alla som vill skapa konst, avatarer eller produktbilder med minimal ansträngning. Denna bildkonstgenerator stöder också både text-till-bild- och bild-till-bild-generering, med dussintals konststilar att välja mellan, såsom tecknad film, oljemålning, anime, skiss och 3D.

Fotor innehåller även verktyg för uppskalning, bakgrundsborttagning och ansiktsersättning, allt integrerat i ett användarvänligt fotoredigeringsprogram.

Fotors bästa funktioner

Gratis att använda med 8 krediter + dagliga bonusar

Njut av stöd för text-till-bild och bild-till-bild

Använd dussintals stilar, inklusive NFT:er, logotyper, anime och produktmodeller.

Använd grundläggande fotoredigeringsverktyg (uppskalning, ta bort bakgrund etc.).

Fotor-begränsningar

Osammanhängande användargränssnitt mellan verktyg

Begränsad kreativ kontroll jämfört med Pro Tools

Ingen avancerad anpassning som stilreferens eller dukutvidgning

Fotor-priser

Gratis plan

Pro : 8,99 $/månad per användare

Pro+: 19,99 $/månad per användare

Fotor-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (950+ recensioner)

Vad användarna säger om Fotor

En G2-recension säger:

Det bästa med applikationen är utbudet av funktioner som erbjuds gratis eller till låga priser. Det enkla sättet att använda dem är ytterligare en fördel som gör denna app till en av de bästa AI-applikationerna för fotoredigering.

💡 Proffstips: Släng de röriga klisterlapparna – Brainstorming Templates & Techniques ger dig 11 gratis, strukturerade mallar som hjälper team att omvandla spridda tankar till strategiska planer och hålla samarbetet igång.

9. Leonardo AI (Bäst för spelresurser och stilistisk kontroll)

via Leonardo AI

Leonardo AI, som ursprungligen utvecklades för att hjälpa spelutvecklare att skapa konceptkonst och visuella tillgångar, har utvecklats till en komplett kreativ svit.

Leonardo AI erbjuder finjusterade modeller, förinställda stilar och hjälpmedel för snabb teknik, såsom en slumpmässig promptgenerator och promptförstärkare – allt i ett överskådligt gränssnitt.

Denna AI-bildgenerators gratispaket erbjuder unikt genererade bilder och ett generöst tokensystem, medan premium användare får tillgång till redigeringsverktyg efter generering, anpassade modeller och avancerade vägledningsalternativ.

Leonardo AI:s bästa funktioner

Njut av snabb bildgenerering (10–20 sekunder per batch)

Utnyttja hjälpsamma AI -verktyg för att skapa konst och vägledning i stil

Njut av ett gratisabonnemang med 150 tokens var 8:e timme.

Stöd för karaktärsdesign, konceptkonst, produktmodeller och mycket mer.

Bli en del av en aktiv Discord-community och få starkt kreativt stöd

Begränsningar för Leonardo AI

Redigeringsverktyg för efterbearbetning är låsta bakom en betalvägg.

Gratisplanen inkluderar inte generering av privata bilder.

Vissa detaljer i uppmaningen kan ignoreras till förmån för den övergripande ”känslan”.

Priser för Leonardo AI

Gratis

Lärlingsplan : 10 $/månad per användare

Artisan-plan : 30 $/månad per användare

Maestro-plan : 60 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Leonardo AI-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Leonardo AI

En recension på Trustpilot säger :

Utan tvekan ett av de bättre animationsverktygen som finns tillgängliga på konsumentnivå. Leonardo har varit till stor hjälp och har hjälpt min kanal att växa till 3500 prenumeranter på nio dagar.

✨ Rolig fakta: Den första digitala ritprogramvaran för vanliga användare – MacPaint – lanserades på Apples ursprungliga Macintosh i början av 1980-talet. Den låter användare rita, redigera och exportera grafik innan de flesta ens har hört talas om ”digital konst”.

📖 Läs också: De bästa verktygen för prompt engineering för generativ AI

10. NightCafe (Bäst för community-driven skapande och modellvariation)

via NightCafe

NightCafe är en av de mest tillgängliga och communityfokuserade AI-konstplattformarna som finns. Denna plattform samlar ett stort utbud av bildgenereringsmodeller – inklusive Flux, DALL·E 3, Stable Diffusion, SDXL, Ideogram, Imagen och många fler – under ett intuitivt gränssnitt.

Det mest spännande är att du kan tjäna gratis krediter varje dag genom att delta i utmaningar, gilla konstverk eller delta i chattar.

NightCafes bästa funktioner

Få tillgång till ett brett utbud av AI-modeller, inklusive DALL·E 3, Flux, SDXL, Imagen och många fler.

Gå med i en livlig, aktiv konstnärlig gemenskap med utmaningar, kommentarer och samarbete.

Använd dagliga gratiskrediter och överföringsalternativ för betalda abonnemang.

Njut av unika funktioner som massgenerering, finjustering av modeller och avancerade promptalternativ.

Få tillgång till plattformsoberoende stöd: webben, mobilen och surfplattan

Begränsningar för NightCafe

Moderation och innehållsbegränsningar kan upplevas som alltför strikta

Begränsade verktyg för djupgående redigering eller retuschering jämfört med plattformar riktade mot proffs.

Snabb feedback kan vara inkonsekvent mellan olika modeller

Priser för NightCafe

Gratis

AI Beginner: 5,99 $/månad per användare

AI Hobbyist: 9,99 $/månad per användare

AI-entusiast: 19,99 $/månad per användare

AI Artist: 49,99 $/månad per användare

NightCafe-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Vad användarna säger om NightCafe

En recension på Trustpilot säger:

NightCafé har öppnat så många dörrar för mig, det är en fantastisk plats med en fantastisk gemenskap, och även om du inte kan (eller vill) bli Pro-medlem har du fortfarande oändliga möjligheter att låta fantasin flöda och skapa fantastisk AI-konst. Rekommenderas varmt!

📖 Läs också: Fantastiska exempel på AI-genererad konst

11. Jasper Art (Bäst för marknadsföringsteam som behöver snabba, varumärkesanpassade bilder)

via Jasper Art

Jasper Art är bildgenereringsfunktionen i Jaspers allt-i-ett-plattform för AI-innehåll.

Med denna AI PNG-bildgenerator kan du omedelbart skapa högkvalitativa, royaltyfria bilder från en textprompt – utan behov av stockfotolicenser eller designflaskhalsar.

Detta verktyg är integrerat i Jaspers ekosystem och är särskilt kraftfullt för dem som redan använder Jasper för copywriting, kampanjplanering eller automatisering av varumärkesröster.

Med inbyggda bildredigeringsverktyg (som bakgrundsborttagning, beskärning, uppskalning och omskapande) gör Jasper det enkelt att snabbt skapa polerade, varumärkesanpassade bilder i stor skala.

Jasper Arts bästa funktioner

Använd obegränsad bildgenerering som ingår i alla abonnemang.

Upplev verktyg med ett klick för bakgrundsborttagning, textrensning, uppskalning och mycket mer.

Använd stilstyrd bildskapande för att hålla dig till varumärket

Njut av inbyggd integritet: Bilderna används inte för att träna Jaspers modeller.

Tillgång till kommersiell användning (med förbehåll för likheter och upphovsrätt)

Begränsningar för Jasper Art

Svårigheter med realism i ansikten och kroppsdelar (som många AI-verktyg)

Kräver ett Jasper-abonnemang (från 39 $/månad)

Ingen avancerad retuschering eller dukkontroll som Midjourney- eller SDXL-verktygen.

Priser för Jasper Art

Skapare : 39 $/månad per plats

Pro: 59 $/månad per licens

Jasper Art-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (1 240+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1 840+ recensioner)

Vad användarna säger om Jasper Art

En recension på Capterra säger:

Jag älskar hur den här AI-assistenten genererar fantastiskt innehåll på några sekunder. Till skillnad från annan programvara hjälper den mig att övervinna skrivkramp och skapa originellt material, så jag slösar inte tid på att stirra på en tom skärm.

📖 Läs också: Hur man använder AI för grafisk design

Alltid perfekta resultat med ClickUp

AI Bees processchef Jayson Ermac framhöll i sitt vittnesmål:

ClickUp har verktyg för att visualisera dina processer, mål osv. Det är det bästa inom samarbete och har förbättrats ytterligare, särskilt med tillägget av Whiteboard View.

Detta säger mycket om upplevelsen med ClickUp. Som en av de bästa AI-bildgeneratorerna gör ClickUp det smidigt (och ganska roligt också) – från att omvandla en textprompt till en transparent PNG på några sekunder till att lansera en fullskalig kampanj.

Hoppar du fortfarande mellan fem flikar bara för att hantera ett projekt? Det kan vara dags att uppgradera ditt arbetsflöde med en PNG-driven uppgradering.

