De 10 bästa HIPAA-kompatibla AI-verktygen för säker hälso- och sjukvård 2025

65 % av de 100 största sjukhusen och hälsosystemen i USA har nyligen drabbats av dataintrång. Det är en tydlig varningssignal om du arbetar med skyddad hälsoinformation (PHI).

Att använda standardverktyg för AI som inte uppfyller HIPAA-kraven (Health Insurance Portability and Accountability Act) är som att låsa ytterdörren och lämna bakdörren vidöppen – du riskerar allvarliga säkerhetsöverträdelser i miljöer där datasäkerhet är avgörande.

AI förändrar redan kliniska anteckningar, patientengagemang och administrativt arbete. Fel verktyg kan också öppna dörren för HIPAA-överträdelser.

I den här bloggen har vi handplockat HIPAA-kompatibla AI-verktyg som hjälper vårdpersonal att uppfylla lagkrav utan att kompromissa med hastighet eller noggrannhet. 🤖

När du väljer ett AI-verktyg för kliniska miljöer eller patientkommunikation bör du överväga om det skyddar känslig information och stöder hantering av HIPAA-efterlevnad. 🛡️

Här är vad du ska leta efter:

Datakryptering: Välj ett AI-verktyg som använder end-to-end-kryptering (under överföring och lagring) för att förhindra obehörig åtkomst.

Åtkomstkontroller : Använd rollbaserad åtkomst, multifaktorautentisering och manipuleringssäkra revisionsloggar för att övervaka dataanvändningen.

Affärspartneravtal (BAA) : Se till att dina leverantörer undertecknar affärspartneravtal som bekräftar att de uppfyller HIPAA-kraven som affärspartner.

Säker molnlagring: Välj en HIPAA-kompatibel infrastruktur som är SOC 2 Type II-certifierad.

Automatisk sessionstimeout: Sök efter automatiska timeouts för att minimera exponeringen av PHI på obevakade enheter.

Anonymisering av data : Se till att verktyget stöder avidentifiering/pseudonymisering där så är lämpligt.

Övervakning i realtid: Välj plattformar med kontinuerlig övervakning och varningar för onormala åtkomstförsök.

Versionskontroll: Använd versionskontroll för att spåra ändringar i kliniska anteckningar samtidigt som originalen bevaras för efterlevnad.

Dessa verktyg är mer än bara praktiska – de är utformade för att skydda känslig data, automatisera rutinuppgifter och säkerställa att din organisation alltid är redo för revision.

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Prissättning ClickUp – HIPAA-kompatibel uppgiftshantering – Projektuppföljning – Samarbete i realtid – Generativ AI för dokumentation Vårdteam som hanterar arbetsflöden och kliniska uppgifter Gratis för alltid; anpassningsbar för företag Updox – Säker meddelandehantering – Dokumentdelning – Integrerad telemedicin och schemaläggning – HIPAA-kompatibel molnlagring Medicinsk personal och mottagningar som behöver säker patientkommunikation och kalenderkoordinering Anpassad prissättning Jotform – HIPAA-kompatibla formulär – Krypterade inlämningar – Automatiserade arbetsflöden – Integrationer med EHR-system Vårdteam som behöver anpassningsbara patientintagsformulär och e-formulär Gratis plan; Betalda planer från 34 $/månad TrueVault – Automatiserar hanteringen av DSAR – Spårar leverantörers efterlevnad – Upprätthåller HIPAA-standarder för dataintegritet Organisationer som hanterar flera leverantörer och integritetsbehov Från 49 USD/månad per användare IBM Watson Health – AI-drivna patientinteraktioner – HIPAA-kompatibel molninfrastruktur – Intelligent automatisering i stor skala Hälso- och sjukvårdssystem på företagsnivå som behöver storskalig AI-infrastruktur som uppfyller HIPAA-kraven Anpassad prissättning CareCloud – AI-driven skapande av kliniska anteckningar – Schemaläggning för vårdgivare – Fakturering och hantering av intäktscykeln Vårdteam som automatiserar kliniska och administrativa uppgifter Anpassad prissättning Fireflies – Mötesprotokoll – Åtgärder – Samarbete mellan team – HIPAA-kompatibel kryptering Vårdteam som behöver insikter och samarbete Gratis plan; från 18 $/månad per användare Azure Health Bot – HIPAA-kompatibla virtuella assistenter – Triageprotokoll – Anpassningsbara distributionsalternativ Hälso- och sjukvårdsorganisationer som behöver skalbara, säkra virtuella hälsoassistenter Gratis nivå; från 500 USD/månad Infermedica – Kliniskt validerade symptomkontroller – Intag före besök – Triagehjälp i realtid Vårdgivare som guidar patienter på distans genom symptomkontroll och triage Anpassad prissättning Qventus – Automatiserad planering av operationer – Planering av utskrivning – Arbetsflöden för samordning av vård Stora sjukhussystem som automatiserar sjukhusets arbetsflöden och perioperativ samordning Anpassad prissättning

Oavsett om det gäller att organisera patientflöden, automatisera klinisk dokumentation eller hantera din PHI, uppfyller dessa HIPAA-kompatibla AI-verktyg stränga efterlevnadskrav:

1. ClickUp (Bäst för säker hantering av projekt och arbetsflöden inom hälso- och sjukvården)

Omvandla kliniska anteckningar till HIPAA-kompatibla, genomförbara uppgifter på några sekunder med ClickUp

ClickUp ger vårdgivare en säker, centraliserad arbetsplats för att hantera allt från kliniska arbetsflöden och projektuppföljning till lagerhantering och patientdokumentation.

ClickUp for Healthcare Teams är utvecklat med tanke på komplexiteten i hälso- och sjukvårdsverksamhet och effektiviserar administrativa uppgifter utan att kompromissa med HIPAA-efterlevnaden.

Hantera hela ditt arbetsflöde inom hälso- och sjukvården på ett säkert och effektivt sätt – allt på ett ställe med ClickUp

Efterlevnad på företagsnivå för skydd av PHI

ClickUp uppfyller kraven i GDPR och HIPAA, vilket gör det möjligt för användare att underteckna ett affärspartneravtal (BAA) och därmed blir det en legitim lösning för berörda enheter som hanterar skyddad hälsoinformation (PHI). Med kryptering vid lagring och överföring, SOC 2-kompatibilitet och rollbaserade åtkomstkontroller säkerställer plattformen att känslig information förblir skyddad.

📮 ClickUp Insight: Medan 34 % av användarna har fullt förtroende för AI-system, har en något större grupp (38 %) en inställning som kan beskrivas som ”lita men verifiera”. Ett fristående verktyg som inte är anpassat till din arbetsmiljö medför ofta en högre risk för felaktiga eller otillfredsställande svar. Det är därför vi har utvecklat ClickUp Brain, AI-verktyget som kopplar samman projektledning, kunskapshantering och samarbete i hela din arbetsmiljö och som dessutom kan integreras med verktyg från tredje part.

Avancerade säkerhets- och synlighetsfunktioner

Med ClickUp Security kan team aktivera tvåfaktorsautentisering, automatiska sessionstimeouts och detaljerade granskningsloggar för att upprätthålla fullständig insyn och kontroll över patientdata.

Team inom hälso- och sjukvårdsbranschen använder ClickUp för att förenkla allt från schemaläggning av vårdpersonal och tilldelning av uppgifter till registerförfrågningar och kontraktsgranskningar. Plattformens arbetsbelastningsvy, kalendervy och automatisering av återkommande uppgifter möjliggör samordning i realtid mellan avdelningar.

HIPAA-kompatibel generativ AI med ClickUp Brain

🎥 Se hur AI-uppgiftsautomatisering i ClickUp minskar manuellt arbete och hjälper team att upprätthålla efterlevnaden. Från automatisk tilldelning av uppgifter till uppdatering av status och skickande av påminnelser – AI håller arbetsflödena säkra, spårbara och effektiva, vilket gör det enklare för team inom hälso- och sjukvård och efterlevnad att fokusera på patientvård istället för pappersarbete.

Med ClickUp Brain kan vårdteam använda generativ AI för att automatiskt sammanfatta journaler, generera innehåll och få hjälp med dokumentation i en HIPAA-kompatibel miljö.

Exempel på användningsfall:

När du till exempel ombeds att skapa en patientsammanfattning kan ClickUp Brain svara på följande sätt:

Ge en snabb och enkel uppmaning till ClickUp Brain

Svaret: Detta är vad ClickUp Brain svarade:

Skapa patientsammanfattningar på några sekunder med ClickUp Brain

Talk to Text i Brain Max: Fånga upp kliniska sammanhang utan att försämra vården

Med ClickUp Brain Max kan läkare på ett säkert sätt diktera anteckningar, uppgifter och uppföljningar direkt i sitt ClickUp-arbetsutrymme.

För ledare måste snabbhet och efterlevnad samexistera. Talk to Text i Brain Max låter kliniker och vårdteam diktera anteckningar, uppgifter och uppföljningar direkt i din säkra arbetsmiljö – vilket minskar antalet klick, bevarar sammanhanget och minimerar risken för kopiering/klistring.

Snabbare dokumentation: Omvandla muntliga uppdateringar till strukturerade anteckningar eller uppgifter på några sekunder

Färre överlämningar: Samla beslut, åtgärder och revisionsspår på ett och samma ställe

Utformat för HIPAA-arbetsflöden: Används i en HIPAA-kompatibel miljö under ett BAA med rollbaserad åtkomst, kryptering under överföring/lagring och automatiska timeouts.

Resultat: Mindre administrativt arbete, tydligare ansvarsskyldighet och färre möjligheter för PHI att spridas mellan icke-anslutna verktyg.

ClickUp effektiviserar flödet av kliniska anteckningar, forskningsdokumentation och intagningsformulär, vilket gör det möjligt för vårdinrättningar att snabbare svara på både patienters och administrativa behov. Med anpassade mallar, instrumentpaneler och integrationer med verktyg som Google Drive, Outlook, Slack och MS Teams kan du bygga ett helt integrerat system.

Från EHR-uppdateringsförfrågningar till lageruppföljning och patienthantering – ClickUp håller verksamheten säker, organiserad och skalbar.

Det är utformat för att stödja moderna vårdpraktikers dagliga och långsiktiga krav samtidigt som det uppfyller gällande regler och standarder.

ClickUps bästa funktioner

Kryptera all PHI med AES-256 vid lagring och TLS 1. 2 vid överföring

Automatisera patientbokningar och arbetsflöden med ClickUp Brain

Begränsa åtkomsten till data med hjälp av anpassade roller och rollbaserade behörigheter

Spåra aktiviteten hos alla användare med detaljerade granskningsloggar och versionskontroll.

Skapa HIPAA-kompatibla intagsformulär och koppla dem till uppgiftspipelines

Samarbeta i realtid med forskning, dokumentation och kliniska anteckningar

Hantera vårdgivarnas arbetsbelastning och möteskalendrar med dra-och-släpp-schemaläggning

Lagra kontrakt och patientjournaler säkert med SOC 2-certifierad molninfrastruktur

Begränsningar för ClickUp

Avancerade funktioner som HIPAA-stöd är begränsade till Enterprise-planen.

Vissa användare rapporterar att det är svårt att lära sig anpassa verktyget på grund av det stora antalet funktioner.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5,0 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Kaylee Hatch, varumärkeschef på Home Care Pulse, sammanfattar det perfekt:

ClickUp kan anpassas till nästan alla projektledningsbehov. Det är tillräckligt tekniskt för att hantera stora årliga projekt mellan avdelningar, men kan ändå anpassas för att fungera som en enkel daglig checklista.

ClickUp kan anpassas till nästan alla projektledningsbehov. Det är tillräckligt tekniskt för att hantera stora årliga projekt mellan olika avdelningar, men kan ändå anpassas för att fungera som en enkel daglig checklista.

🔍 Visste du att? Vida Health ökade sin marknadsföringsproduktivitet med 50 % med hjälp av ClickUp och sparade över 8 timmar per vecka bara på möten. I en klinisk miljö kan denna typ av tidsbesparingar översättas till snabbare patientvård, färre administrativa förseningar och bättre HIPAA-kompatibel samordning mellan teamen.

2. Updox (Bäst för säker patientkommunikation och kalenderbaserad samordning)

via Updox

Updox kombinerar telemedicin, dokumentdelning, patientmeddelanden och kalenderplanering i ett enda HIPAA-kompatibelt arbetsutrymme. Det är utformat för vårdpersonal som behöver en pålitlig, integrerad lösning som smidigt kan anslutas till de flesta elektroniska patientjournaler (EMR).

Det gör att du kan hantera virtuell vård och samordning på kontoret smidigt, utan att behöva växla mellan olika system. Med Updox hanteras hela ditt vårdprojekt i ett centraliserat system som är byggt för att hantera skyddad hälsoinformation (PHI) på ett säkert sätt.

Updox förenklar också samordningen mellan team med kalendervyer och centraliserad åtkomst, så att din reception, faktureringsavdelning och kliniska team kan samarbeta utan att behöva leta efter filer eller patientuppgifter.

Updox bästa funktioner

Skicka och ta emot säkra patientmeddelanden från en centraliserad inkorg

Dela, tagga och vidarebefordra fax, formulär och filer mellan avdelningar direkt

Acceptera patientbetalningar från mobila enheter med inbyggda faktureringsflöden

Begränsningar för Updox

Gränssnittet känns föråldrat jämfört med nyare verktyg

Begränsad anpassning för större företags behov

Updox prissättning

Anpassad prissättning

Updox betyg och recensioner

G2: 4,4/5,0 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,2/5,0 (över 110 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Updox?

En G2-användare säger:

Vi använder UpDox-faxen oftast. Den gör våra inkommande och utgående fax tillgängliga med ett enda klick. Den är också integrerad i vårt EMR, så det är enkelt att ladda upp dokument från andra leverantörer.

Vi använder UpDox-faxen oftast. Den gör våra inkommande och utgående fax tillgängliga med ett enda klick. Den är också integrerad i vårt EMR, så det är enkelt att ladda upp dokument från andra leverantörer.

✨ Bonustips: När du väljer ett AI-verktyg ska du alltid se till att du undertecknar ett affärspartneravtal (BAA) innan du hanterar skyddad hälsoinformation (PHI). Ett affärspartneravtal är inte valfritt. Om din AI-leverantör inte vill underteckna ett sådant avtal är de inte HIPAA-kompatibla – oavsett vad deras webbplats hävdar.

3. Jotform (bäst för HIPAA-kompatibel patientregistrering och e-formulär)

via Jotform

Jotform förenklar insamlingen och hanteringen av patientdata genom anpassningsbara formulär som är lätta att skapa, anpassa och som är helt HIPAA-kompatibla.

Det är särskilt lämpligt för vårdteam som behöver tillförlitliga, kodfria lösningar för intagningsformulär, tidsbokningsförfrågningar, samtyckesdokumentation och betalningsuppbörd. När HIPAA-kompatibilitet har aktiverats ingår formulärkryptering, skyddad molnlagring och Business Associate Agreement (BAA) för berörda enheter.

Du kan märka dina formulär, automatisera arbetsflöden och synkronisera svar till molnappar, EHR-system eller projektpaneler via dess integrationer.

Jotforms bästa funktioner

Skapa HIPAA-kompatibla formulär med villkorlig logik och krypterad hantering av inlämningar

Acceptera patientbetalningar via Stripe, Square eller PayPal direkt i formulär

Skapa uppgifter automatiskt från formulärinlämningar med Jotform Boards

Integrera med över 150 appar, inklusive molnlagring, CRM och EHR-verktyg

Jotforms begränsningar

Jotform kräver att användare uppgraderar till Gold- eller Enterprise-planen för att aktivera HIPAA-funktioner.

HIPAA-kompatibilitet endast tillgängligt i Enterprise- och Gold-abonnemangen.

De omfattande alternativen för anpassning av formulär kan kännas överväldigande för förstagångsanvändare.

Jotforms prissättning

Gratis plan

Brons : 39 $/månad per användare

Silver: 49 $/månad per användare

Gold: 129 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jotform-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jotform?

En G2-användare säger:

Det är superenkelt att länka till min profil och mitt e-postformulär varje månad när böckerna öppnas. Jag använder det varje arbetsdag för att titta på kundernas idéer och se till att jag ritar rätt saker; ärligt talat, det har förändrat mitt liv!

Det är superenkelt att länka till min profil och mitt e-postformulär varje månad när böckerna öppnas. Jag använder det varje arbetsdag för att titta på kundernas idéer och se till att jag ritar rätt saker; ärligt talat, det har förändrat mitt liv!

🔍 Visste du att? Över 276 miljoner journaler komprometterades bara under 2024. Det är över 81 % av USA:s befolkning, vilket tyder på att dataintrång inte längre är isolerade händelser – de är systematiska. Användning av icke-kompatibla AI-verktyg i kliniska miljöer ökar bara denna exponering.

4. TrueVault (Bäst för HIPAA-kompatibel automatisering av integritetsskydd och leverantörsövervakning)

via TrueV a ult

TrueVault fokuserar på en sak – efterlevnad av dataskyddsbestämmelser – och gör det bra. För vårdorganisationer som navigerar mellan HIPAA-bestämmelser och lagar om patientens samtycke i flera delstater, förenklar TrueVault vad som annars skulle vara en komplex och logistisk process.

Med TrueVault får du en automatiseringsmotor som hanterar DSAR (begäran om tillgång till personuppgifter) i tid och i stor skala.

Det spårar leverantörer för att flagga potentiella integritetsrisker samtidigt som det täcker viktiga regleringar som HIPAA, CCPA och GDPR, vilket gör det till ett utmärkt val för vårdteam som navigerar mellan både federala och statliga efterlevnadskrav.

TrueVaults bästa funktioner

Automatisera HIPAA-kompatibel DSAR-hantering och spårning av förfrågningar från en central instrumentpanel.

Övervaka över 2 500 leverantörer för risker och brister i efterlevnaden vid hantering av PHI

Starta ett värdat sekretesscenter för öppenhet gentemot patienterna och möjlighet att välja bort

Skapa och underhåll lagstadgade meddelanden om samtycke och dataanvändning

TrueVault-begränsningar

Inga samarbetsverktyg för schemaläggning eller dokumenthantering i plattformen

Utformad främst för efterlevnad av sekretessbestämmelser, inte för bredare kliniska arbetsflöden.

Priser för TrueVault

Essential: 49 USD/månad per användare

Pro: 79 $/månad per användare

TrueVault-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. IBM Watson Health (bäst för storskalig HIPAA-kompatibel AI-infrastruktur)

via IBM

IBM Watson Health tillför betydande företagsresurser till HIPAA-kompatibla AI-verktyg. Verktyget erbjuder djup teknisk integration, tillsyn och intelligent automatisering i stor skala.

Från Watson Assistant för AI-drivna patientinteraktioner till HIPAA-kompatibel molninfrastruktur erbjuder IBM en omfattande svit av klinikhanteringslösningar. Plattformen kombinerar generativ AI, dataskydd och processautomatisering i ett enda ekosystem.

Oavsett om du optimerar kliniska arbetsflöden, säkrar patientdata eller automatiserar IT-infrastrukturen, gör IBM det möjligt för vårdorganisationer att följa HIPAA-reglerna i varje steg.

IBM Watson Health bästa funktioner

Implementera HIPAA-kompatibel molninfrastruktur för PHI och kliniska system

Använd AI-drivna chatbots för att minska mänskliga fel och hantera patientfrågor dygnet runt.

Automatisera arbetsflöden inom hälso- och sjukvården i hela leveranskedjan, schemaläggningen och IT-systemen

Förbättra datasäkerheten med dedikerade verktyg för dataskydd och åtkomstkontroll

Begränsningar för IBM Watson Health

Installation och anpassning kräver dedikerad teknisk support.

Inte lämpligt för små mottagningar eller lätta arbetsflöden

Priser för IBM Watson Health

Anpassad prissättning

IBM Watson Health-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? 79 % av de bästa sjukhusen fick betyget D eller lägre i ramverket för cybersäkerhetsriskhantering. En majoritet av de ledande institutionerna uppfyller inte grundläggande säkerhetskrav. Att välja AI-leverantörer som stöder SOC 2, HIPAA och BAA är avgörande för att överbrygga denna klyfta.

6. CareCloud (bäst för AI-driven EHR och automatisering av kliniska arbetsflöden)

via CareCloud

CareCloud erbjuder en omfattande svit av HIPAA-kompatibla AI-verktyg, EHR-hantering och optimering av intäktscykeln – allt anpassat till modern hälso- och sjukvård.

Plattformens fördel ligger i dess inbyggda AI-motor, CirrusAI Guide, som använder generativ AI för realtidsdiagnoser, automatiserar skapandet av kliniska anteckningar och stöder behandlingsplanering.

Med CareClouds AI-drivna dokumentationsverktyg kan läkare slippa manuell datainmatning och fokusera mer på vården. CirrusAI Guide skiljer sig från vanliga EHR-verktyg genom att minska dokumentationstiden. Systemet integrerar schemaläggning, fakturering och journaler, vilket gör det enklare för teamen att hantera virtuella besök och personalens kalendrar.

CareClouds bästa funktioner

Automatisera kliniska anteckningar med hjälp av AI-drivna dokumentationsverktyg

Effektivisera schemaläggningen för vårdgivare och patientengagemanget från en enda instrumentpanel

Optimera fakturering, ersättningskrav och inkasso med AI-drivna verktyg för intäktscykeln.

CareClouds begränsningar

Rapporteringsfunktionerna kan kräva ytterligare inställningar för anpassning.

Vissa användare rapporterar att det krävs en viss inlärningskurva vid introduktionen.

CareCloud-priser

Anpassad prissättning

CareCloud-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 3,5/5,0 (110+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om CareCloud?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med CareCloud Community är hur enkelt det är att boka tid för våra kunder; det ökar samarbetet inom nätverket. Jag uppskattar också kundservicen, eftersom de är mycket tålmodiga och hjälpsamma när det gäller att svara på frågor.

Det jag gillar mest med CareCloud Community är hur enkelt det är att boka tid för våra kunder; det ökar samarbetet inom nätverket. Jag uppskattar också kundtjänsten, eftersom de är mycket tålmodiga och hjälpsamma när det gäller att svara på frågor.

💡 Proffstips: Lita inte på allmänna verktyg med vaga säkerhetspåståenden. Bara för att ett verktyg använder kryptering betyder det inte att det uppfyller HIPAA-standarderna. Leta efter certifieringar som SOC 2 Type II, ISO 27001 och HIPAA-intyg.

7. Fireflies (Bäst för HIPAA-kompatibel transkription av möten och samarbete inom hälso- och sjukvården)

via Fireflies

Fireflies förvandlar dina möten till sökbara, sammanfattade och säkra register. För vårdteam innebär detta automatiserad klinisk dokumentation, korrekta patientinteraktioner och delade insikter mellan team, samtidigt som HIPAA-efterlevnaden upprätthålls.

Med SOC 2-, GDPR- och HIPAA-skydd (inklusive affärspartneravtal) säkerställer Fireflies att dina ljuddata, transkriptioner och anteckningar krypteras och lagras säkert.

Plattformen erbjuder ett smidigt sätt att spela in och återuppleva diskussioner, oavsett om du konsulterar patienter, genomför interna fallgranskningar eller synkroniserar mellan avdelningar.

Fireflies bästa funktioner

Transkribera och sammanfatta HIPAA-kompatibla möten med end-to-end-kryptering

Använd AskFred för att söka och hämta tidigare konversationer med AI direkt

Upptäck automatiskt talare och skapa åtgärdspunkter från alla möten

Synkronisera anteckningar och transkriptioner mellan över 50 verktyg, inklusive EHR, CRM och schemaläggningsplattformar.

Fireflies begränsningar

Avancerad analys kan kräva ett premiumabonnemang.

Bakgrundsljud kan ibland minska transkriptionens noggrannhet.

Fireflies. ai-priser

Gratis plan

Pro-plan : 18 USD/månad per användare

Affärsplan : 29 $/månad per användare

Företagsplan: 39 $/månad per användare

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai ?

En G2-användare säger:

Användningen av Fireflies har revolutionerat mitt sätt att arbeta. Nu kan jag dela anteckningar med mötesdeltagarna och samtidigt få en korrekt dokumentation av mötet, åtgärdspunkter och nästa steg. Mina kunder uppskattar det också.

Användningen av Fireflies har revolutionerat mitt sätt att arbeta. Nu kan jag dela anteckningar med mötesdeltagarna och samtidigt få en korrekt dokumentation av mötet, åtgärdspunkter och nästa steg. Mina kunder uppskattar det också.

💡 Proffstips: Aktivera rollbaserad åtkomst och revisionsloggning. Även de bästa verktygen är bara så säkra som de personer som använder dem. Se till att din plattform stöder behörigheter på användarnivå, multifaktorautentisering och revisionsspår för att spåra vem som har haft åtkomst till vad och när.

8. Azure Health Bot (bäst för att skapa HIPAA-kompatibla virtuella hälsoassistenter)

via Azure

Azure Health Bot är utvecklat för säker, skalbar och anpassningsbar AI-driven patientkontakt. Det gör det möjligt för dig att distribuera konversationsagenter som är utbildade i klinisk terminologi, drivna av triageprotokoll och anpassade efter HIPAA-efterlevnad.

Du kan distribuera bots på webbplatser, patientportaler eller Microsoft Teams, med strikta policyer för datalagring, användarens samtycke och revisionsloggning, samtidigt som du upprätthåller strikta policyer för datalagring, användarens samtycke och revisionsspår.

Med över 50 globala och hälsovårdsspecifika certifieringar – inklusive HITRUST, ISO 27001 och SOC 2 – är den utformad för att uppfylla stränga lagkrav.

Azure Health Bots bästa funktioner

Skapa HIPAA-kompatibla bots med inbyggda triageprotokoll och kliniska kunskapsbaser

Integrera med EMR med hjälp av FHIR-dataanslutningar för personliga patientinteraktioner

Tillämpa sekretesspolicyer med kontroller för samtycke, sessionstidsgränser och revisionsspår.

Distribuera bots över flera kanaler, inklusive Microsoft Teams och anpassade webbplatser

Begränsningar för Azure Health Bot

Kräver teknisk installation och Azure-expertis för fullständig implementering.

Passar bäst för organisationer som redan använder Microsoft-infrastruktur

Priser för Azure Health Bot

Gratis nivå

Standardnivå: 500 USD/månad

Betyg och recensioner av Azure Health Bot

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Azure Health Bot?

En G2-användare säger:

”Enkelt att prenumerera på, utveckla och integrera. Webbtjänsterna är mycket lätta att använda i ett projekt och det finns även en användarhandbok som är till stor hjälp vid integrationen. SDK är mycket enkelt och lätt att använda.

”Enkelt att prenumerera på, utveckla och integrera. Webbtjänsterna är mycket lätta att använda i ett projekt och det finns även en användarhandbok som är till stor hjälp vid integrationen. SDK är mycket enkelt och lätt att använda.

🔍 Visste du att? Hundra procent av de analyserade sjukhusen hade problem med SSL/TLS-konfigurationen. Även grundläggande krypteringsrutiner förbises ofta. Detta förstärker behovet av verktyg som erbjuder end-to-end-kryptering och säker molnlagring som standard, inte som valfria tillägg.

9. Infermedica (Bäst för HIPAA-kompatibel virtuell triage och symptomkontroll)

via Infe r medica

Infermedica är specialiserat på AI-driven klinisk triage och symptombedömning. Detta ger vårdgivare ett säkert sätt att vägleda patienter redan innan de kommer in på kliniken.

Dess medicinska vägledningsplattform kombinerar en dynamisk symptomkontroll, ett modul för intag före besöket och en sjuksköterska som triagerar för att effektivisera arbetsflöden och minska onödiga personliga besök.

Det som utmärker Infermedica är dess kliniska noggrannhet. Systemet är tränat på validerade medicinska protokoll. Det fungerar i enlighet med Schmitt-Thompson-riktlinjerna, standardiserade triageprotokoll som vanligtvis används av sjuksköterskor och callcenter för att bedöma pediatriska symtom över telefon och fastställa lämpliga vårdåtgärder.

Infermedica samlar in symptom, demografiska uppgifter och riskfaktorer för att ge vägledning i realtid samtidigt som man följer standarderna HIPAA, GDPR, SOC 2 och ISO 27001.

Infermedicas bästa funktioner

Vägled patienter med kliniskt validerade symptomkontrollverktyg och triageverktyg

Automatisera datainsamlingen före besöket för att minska arbetsbelastningen vid intagningen

Använd en sjuksköterska som co-pilot för att fatta snabbare och säkrare triagebeslut

Integrera via API för att koppla symtomdata direkt till din EMR eller plattform

Infermedicas begränsningar

Anpassad implementering kan kräva support för komplexa integrationer.

Rapporteringspanelen är mindre avancerad jämfört med analysintensiva plattformar.

Infermedicas prissättning

Anpassad prissättning

Infermedicas betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Infermedica?

En Capterra-användare säger:

”Infermedicas API har hög precision ur medicinsk synvinkel, vilket skapar förtroende för resultaten. Ur teknisk synvinkel har API:et flexibilitet som gör det möjligt att anpassa vår lösning efter kundernas krav.”

”Infermedicas API har hög precision ur medicinsk synvinkel, vilket skapar förtroende för resultaten. Ur teknisk synvinkel har API:et flexibilitet som gör det möjligt att anpassa vår lösning efter kundernas krav.”

💡 Proffstips: Granska dina leverantörers uppdateringspolicyer noggrant. HIPAA-efterlevnad är inte något man ställer in en gång för alla. Välj leverantörer som erbjuder regelbundna säkerhetsuppdateringar, övervakning i realtid och support vid incidenter för att upprätthålla efterlevnaden i takt med att hoten utvecklas.

10. Qventus (Bäst för automatisering av arbetsflöden på sjukhus och perioperativ samordning)

via Qventus

Qventus för AI-automatisering till frontlinjen i sjukhusverksamheten och ersätter manuella administrativa uppgifter med intelligenta system. Plattformen ansluts direkt till elektroniska patientjournaler för att automatisera utskrivningsplanering, ärendeplanering och kapacitetshantering.

Dess AI-teammedlemmar övervakar arbetsflöden, förutsäger flaskhalsar och vidtar omedelbara åtgärder för att samordna uppgifter mellan avdelningar. Lösningen Perioperative Care Coordination gör det möjligt för teamen som arbetar med förberedelser inför inläggning att förbereda patienterna mer effektivt, vilket resulterar i upp till 40 % färre inställda operationer.

Modulen Inpatient Capacity automatiserar planeringen av tidig utskrivning och mobiliserar stödresurser för att påskynda frigörandet av vårdplatser utan att öka personalens arbetsbörda. Orbita hjälper vårdteam att kommunicera med patienter på ett säkert sätt genom automatiserade konversationer, påminnelser och verktyg för vårdkoordinering.

Qventus bästa funktioner

Automatisera planeringen av operationer och förberedelserna inför operationer med hjälp av AI-operativa assistenter.

Minska vistelsetiden och frigör sjukhusplatser snabbare med hjälp av EHR-integrerad utskrivningsplanering

Öka utnyttjandet av operationssalar och minska antalet avbokningar genom samordnade vårdflöden

Stärk personalen i frontlinjen genom att eliminera administrativa friktioner inom vårdområdet

Qventus begränsningar

Utvecklad för stora sjukhussystem med komplex infrastruktur

Kräver integration med befintliga EHR-plattformar och arbetsflöden

Qventus prissättning

Anpassad prissättning

Qventus betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

11. Orbita (Bäst för HIPAA-kompatibel patientengagemang och automatisering av digitala entréer)

via Or b ita

Orbita levererar automatiserade patientupplevelser, från första kontakten till uppföljning efter behandlingen. Dess AI-drivna virtuella assistenter minskar friktionen i schemaläggning, patientutbildning och vårdkoordinering samtidigt som de arbetar i en HIPAA-kompatibel miljö.

Kärnan är Orbitas Digital Front Door, en chatbot-upplevelse som integrerar konversationssökning, symptomkontroll och tidsbokning. Med stöd av naturlig språkförståelse minskar dessa assistenter belastningen på callcentret och dirigerar patienter på ett effektivt sätt.

Care Navigation-systemet stöder intag, dokumentation, förberedelser inför ingrepp och påminnelser efter operation. Denna programvara för projektledning inom hälso- och sjukvården spårar patienternas beredskap, identifierar personer i riskzonen och gör det möjligt för vårdgivare att prognostisera antalet ingrepp.

Orbitas bästa funktioner

Spåra patientens beredskap och efterlevnad före ingreppet med hjälp av vårdnavigeringsverktyg

Minska personalens arbetsbelastning genom att hantera kontakter via e-post, SMS och röstmeddelanden

Anpassa patientengagemanget samtidigt som du upprätthåller HIPAA-kompatibla dataflöden

Orbitas begränsningar

Kräver integrationsarbete för att ansluta fullt ut till befintliga EHR-system

Funktionsuppsättningen kan vara mer än vad som behövs för mindre kliniker.

Orbitas priser

Anpassad prissättning

Orbita-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Orbita?

En G2-användare säger:

Orbita är en utmärkt röstassistent och chatbot som drivs av AI och som utmärker sig inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Dess förmåga att förbättra kommunikation och självbetjäningsfunktioner visar på dess extraordinära kompetens. Dessa egenskaper bidrar avsevärt till ökad produktivitet och förbättrad användarupplevelse.

Orbita är en utmärkt röstassistent och chatbot som drivs av AI och som utmärker sig inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Dess förmåga att förbättra kommunikation och självbetjäningsfunktioner visar på dess extraordinära kompetens. Dessa egenskaper bidrar avsevärt till ökad produktivitet och förbättrad användarupplevelse.

Utöver de bästa valen finns här några fler HIPAA-kompatibla AI-verktyg som ger vårdteam starka funktioner.

Spruce Health : En säker kommunikationsplattform som centraliserar patientmeddelanden, röstmeddelanden och SMS i en HIPAA-kompatibel inkorg. En säker kommunikationsplattform som centraliserar patientmeddelanden, röstmeddelanden och SMS i en HIPAA-kompatibel inkorg.

DeepScribe : DeepScribe är en AI-baserad medicinsk sekreterare som lyssnar under patientbesök och automatiskt genererar klinisk dokumentation. DeepScribe är en AI-baserad medicinsk sekreterare som lyssnar under patientbesök och automatiskt genererar klinisk dokumentation.

Gyant : Detta är en virtuell vårdassistent som guidar patienter genom symptomkontroll, triage, schemaläggning och uppföljningar. Detta är en virtuell vårdassistent som guidar patienter genom symptomkontroll, triage, schemaläggning och uppföljningar.

Skydda patienternas integritet samtidigt som du effektiviserar arbetsflödena i ClickUp

HIPAA-kompatibla AI-verktyg är nu standard för vårdteam som vill upprätthålla säkerhet, efterlevnad och konkurrenskraft. Oavsett om du hanterar känslig patientinformation, automatiserar intagningsformulär eller skalar upp verksamheten, gör rätt teknik en mätbar skillnad.

Varje verktyg på denna lista har något unikt att erbjuda, från fullstack-EHR-system till integritetsfokuserad automatisering och AI-driven anteckningsfunktion. Men om du letar efter en enda plattform som kombinerar uppgiftshantering, säker samverkan och HIPAA-nivåskydd, är ClickUp det bästa valet.

